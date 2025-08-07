Трамп потребовал уволить гендиректора Intel, который заступил меньше полугода назад

Новый гендиректор Intel Лип-Бу Тан может в любой момент лишиться должности. Его увольнения добивается лично Дональд Трамп. Тан не может вывести компанию из кризиса и к тому же имеет связи с Китаем. Он возглавил Intel менее полугода назад.

Выход вон там

Президент США Дональд Трамп (Donald Trump) призвал к незамедлительной отставке нового генерального директора Intel Лип-Бу Тана (Lip-Bu Tan), пишет Tom's Hardware. Это моментально ударило по капитализации Intel – ее акции в считанные минуты просели на 5%.

Как сообщал CNews, Тан возглавил Intel в марте 2025 г. – его поставили на пост СЕО с целью возвращения компании былого величия. Но за пять месяцев Тан добился лишь самого крупного квартального убытка в истории компании и увольнения нескольких тысяч человек. Помимо этого, он попытался уничтожить один из передовых проектов Intel – техпроцесс 18А.

«Генеральный директор Intel находится в состоянии опасного конфликта и обязан немедленно уйти в отставку. Из этой ситуации нет иного выхода» проблемы нет» (The CEO of INTEL is highly CONFLICTED and must resign, immediately. There is no other solution to this problem», – написал американский Президент в своем профиле в собственной социальной сети Truth Social.

Курс на восток

Как именно новоиспеченный глава Intel смог перейти дорогу Президенту США, на момент выхода материала достоверно известно не было – Трамп об этом пока нигде не сообщал. Intel со своей стороны пока тоже не комментирует случившееся.

whitehouse.gov Судя по всему, Трамп настроен серьезно

По информации издания Axios, это может быть следствием связей Тана с Китаем, с которым Дональд Трамп лично развязал торговую войну в 2018 г. и ведет ее до сих пор, постоянно эскалируя конфликт.

Тан – это бывший руководитель Cadence Design Systems, компании по разработке ПО для автоматизированного проектирования электроники (EDA). Этот софт она создавала, в том числе, для Intel.

В начале 2024 г. Конгресс США объявил американских венчурных капиталистов причастными к последним достижениям Китая в сфере полупроводников и искусственного интеллекта. В документе подчеркивается, что американские инвесторы вкладывали миллиарды долларов в технологические компании КНР и консультировали их по вопросам ведения бизнеса.

Пост Президента США

Среди прочих обвинение коснулось и Тана. Конгрессмены уверены, что он, управляя Cadence, предоставлял Китаю экспертизу в области разработки EDA и давал советы по бизнесу. Также в отчете сказано, что в то же время Тан был членов советов директоров огромных китайских ИТ-корпораций, в том числе SMIC. Это крупнейший в КНР контрактный производитель микросхем, не так давно начавший осваивать 5-нанометровый техпроцесс.

Но это далеко не все нити, связывающие Тана с Поднебесной. Весной 2025 г. выяснилось, что Тан, являясь опытным бизнесменом, за последнее время вложился в 600 китайских ИТ-компаний, многие из которых имеют связи с армией КНР.

Тана взяли на карандаш

Пост Дональда Трампа – это уже второе по счету упоминание Тана в американскими властями за последние недели. Как сообщал CNews, в правильности выбора его кандидатуры на пост одной из крупнейших американских ИТ-корпораций и крупнейшего в мире производителя х86-процессоров усомнился сенатор Том Коттон (Tom Cotton).

Intel Лип-Бу Тан

Коттон полагает, что наличие на визитке Тана должности «Генеральный директор Intel» – это мощный удар по национальной безопасности США, и вновь из-за бизнес-интересов Тана, связанных с Китаем. Коттон написал письмо одному из членов советов директоров Intel, в котором высказал все свои опасения.

В Intel ответили конгрессмену, что компания, среди заказчиков которой есть и американское Министерство обороны, не представляет опасности для национальной безопасности США. Однако этот ответ, по-видимому, не удовлетворил Коттона, и он инициировал собственное расследование против Тана.