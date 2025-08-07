Трамп потребовал уволить гендиректора Intel, который заступил меньше полугода назад
Новый гендиректор Intel Лип-Бу Тан может в любой момент лишиться должности. Его увольнения добивается лично Дональд Трамп. Тан не может вывести компанию из кризиса и к тому же имеет связи с Китаем. Он возглавил Intel менее полугода назад.
Выход вон там
Президент США Дональд Трамп (Donald Trump) призвал к незамедлительной отставке нового генерального директора Intel Лип-Бу Тана (Lip-Bu Tan), пишет Tom's Hardware. Это моментально ударило по капитализации Intel – ее акции в считанные минуты просели на 5%.
Как сообщал CNews, Тан возглавил Intel в марте 2025 г. – его поставили на пост СЕО с целью возвращения компании былого величия. Но за пять месяцев Тан добился лишь самого крупного квартального убытка в истории компании и увольнения нескольких тысяч человек. Помимо этого, он попытался уничтожить один из передовых проектов Intel – техпроцесс 18А.
«Генеральный директор Intel находится в состоянии опасного конфликта и обязан немедленно уйти в отставку. Из этой ситуации нет иного выхода» проблемы нет» (The CEO of INTEL is highly CONFLICTED and must resign, immediately. There is no other solution to this problem», – написал американский Президент в своем профиле в собственной социальной сети Truth Social.
Курс на восток
Как именно новоиспеченный глава Intel смог перейти дорогу Президенту США, на момент выхода материала достоверно известно не было – Трамп об этом пока нигде не сообщал. Intel со своей стороны пока тоже не комментирует случившееся.
По информации издания Axios, это может быть следствием связей Тана с Китаем, с которым Дональд Трамп лично развязал торговую войну в 2018 г. и ведет ее до сих пор, постоянно эскалируя конфликт.
Тан – это бывший руководитель Cadence Design Systems, компании по разработке ПО для автоматизированного проектирования электроники (EDA). Этот софт она создавала, в том числе, для Intel.
В начале 2024 г. Конгресс США объявил американских венчурных капиталистов причастными к последним достижениям Китая в сфере полупроводников и искусственного интеллекта. В документе подчеркивается, что американские инвесторы вкладывали миллиарды долларов в технологические компании КНР и консультировали их по вопросам ведения бизнеса.
Среди прочих обвинение коснулось и Тана. Конгрессмены уверены, что он, управляя Cadence, предоставлял Китаю экспертизу в области разработки EDA и давал советы по бизнесу. Также в отчете сказано, что в то же время Тан был членов советов директоров огромных китайских ИТ-корпораций, в том числе SMIC. Это крупнейший в КНР контрактный производитель микросхем, не так давно начавший осваивать 5-нанометровый техпроцесс.
Но это далеко не все нити, связывающие Тана с Поднебесной. Весной 2025 г. выяснилось, что Тан, являясь опытным бизнесменом, за последнее время вложился в 600 китайских ИТ-компаний, многие из которых имеют связи с армией КНР.
Тана взяли на карандаш
Пост Дональда Трампа – это уже второе по счету упоминание Тана в американскими властями за последние недели. Как сообщал CNews, в правильности выбора его кандидатуры на пост одной из крупнейших американских ИТ-корпораций и крупнейшего в мире производителя х86-процессоров усомнился сенатор Том Коттон (Tom Cotton).
Коттон полагает, что наличие на визитке Тана должности «Генеральный директор Intel» – это мощный удар по национальной безопасности США, и вновь из-за бизнес-интересов Тана, связанных с Китаем. Коттон написал письмо одному из членов советов директоров Intel, в котором высказал все свои опасения.
В Intel ответили конгрессмену, что компания, среди заказчиков которой есть и американское Министерство обороны, не представляет опасности для национальной безопасности США. Однако этот ответ, по-видимому, не удовлетворил Коттона, и он инициировал собственное расследование против Тана.