В Intel назначили нового гендиректора. Тонущего американского чипмейкера возглавил «китайский шпион»

Intel объявила о назначении Лип-Бу Тана своим новым генеральным директором. Это бывший член совета директоров компании – он ушел после размолвки с Патриком Гелсингером, предыдущим гендиректором Intel. Также Тан был уличен в передаче различной информации в Китай.

Новый СЕО

Компания Intel, крупнейший в мире производитель процессоров с архитектурой х86, определилась с кандидатурой на пост генерального директора. Им стал Лип-Бу Тан (Lip-Bu Tan), бизнесмен с малайзийскими корнями. Выбор едва ли стал для кого-либо неожиданностью – CNews писал в начале декабря 2024 г., что именно он является одним из основных претендентов на эту должность.

Тан ранее был весьма тесно связан с Intel – до лета 2024 г. он входил в ее совет директоров, но ушел со скандалом. Как пишет Reuters, он поссорился с экс-гендиректором Intel Патриком Гелсингером (Patrick Gelsinger), которого в итоге и сменил. Сам Гелсингер освободил кабинет CEO в начале декабря 2024 г.

Reuters со ссылкой на свои источники пишет, что Тан требовал провести в компании массовые сокращения и проредить административный персонал, который никак не участвует в инженерных изысканиях Intel. По его мнению, клерков в компании избыточно много. а инженеров – слишком мало. Он считал, что менеджеры среднего звена раздули бюрократию внутри компании, что сильно тормозит ее развитие.

Intel Лип-Бу Тан, новый генеральный директор Intel

Тан вступит в должность СЕО Intel 18 марта 2025 г. Нельзя исключать, что первыми его решениями на новом посту станут сокращение административных работников и расширение штата инженеров. Назначение Тана моментально взвинтило стоимость ценных бумаг Intel – она выросла на 12%.

Долго думали

Intel нашла нового генерального директора «всего» за три с половиной месяца. Для компании это хоть и не рекорд, но довольно небольшой промежуток времени.

Для примера, у нее был гораздо более длительный период, когда она существовала вовсе без СЕО – с лета 2018 г., когда из компании ушел Брайан Кржанич (Brian Krzanich), по февраль 2019 г. когда у руля встал бывший финдиректор Intel Роберт Свон (Robert Swan).

Фактически, Свон взял на себя обязанности по управлению Intel сразу после ухода Кржанича, то есть был и.о. гендиректора. Этим он отличается от Лип-Бу Тана, поскольку тот не руководил Intel после увольнения Гелсингера. Обязанности СЕО временно взяли на себя финансовый директор Intel Дэвид Цинснер (David Zinsner) и старший исполнительный директор компании Мишель Джонстон Хольтхаус (Michelle Johnston Holthaus).

Когда в начале 2021 г. совет директоров решил сместить Свона, замена ему нашлась моментально. Фактически, ее даже не искали, сразу указав на Гелсингера как на единственного кандидата.

Intel Предыдущие два гендиректора общими усилиями едва не похоронили Intel. Пока неясно, сможет ли новый СЕО вернуть компании былое величие

Дэвид Цинснер и Мишель Джонстон Холтхаус, продолжат свою работу в компании в качестве исполнительного вице-президента и финансового директора, а также генерального директора Intel Products соответственно, пишет Tom’s Hardware. Фрэнк Д. Йери (Frank D. Yeary), который был временным исполнительным председателем совета директоров Intel, станет независимым председателем совета директоров.

Китайский шпион

Лип-Бу Тан известен, в числе прочего, тем, что в недавнем прошлом был руководителем компании Cadence Design Systems. которая занимается разработкой ПО для автоматизированного проектирования электроники (EDA). Этот софт она создавала, в том числе, для Intel.

В начале 2024 г. CNews писал, что Конгресс США объявил американских венчурных капиталистов причастными к последним достижениям Китая в сфере полупроводников и искусственного интеллекта. В докладе конгресса было отмечено, что американские инвесторы вкладывали гигантские суммы, исчисляющиеся миллиардами долларов, в технологические компании, а также предоставляли им консультации по вопросам бизнеса. Одна из компаний, получивших эти деньги – SMIC, крупнейший в Китае контрактный производитель микросхем, считают авторы доклада.

В этом документе упоминается лично Лип-Бу Тан, являющийся, в числе прочего, председателем совета директоров Walden International – глобальной венчурной компании, основанной в 1987 г. и имеющей штаб-квартиру в Сан-Франциско (США). По мнению авторов доклада, Тан и ряд других топ-менеджеров Walden International предоставляли Китаю экспертизу в области разработки EDA и давали советы по бизнесу, находясь при этом в советах директоров компаний SMIC и Advanced Micro-Fabrication Equipment Co (AMEC).

AMEC – это китайская компания из сферы электронной промышленности. Занимается, в том числе, разработкой и производством оборудования для изготовления микросхем и кремниевых пластин.

Соблюдая традиции

На протяжении многих лет Intel возглавляли руководители с инженерным образованием. Как пишет Tom’s Hardware. Единственным исключением за последние годы был Пол Отеллини (Paul Otellini) – крупный бизнесмен, который был назначен генеральным директором в середине 2000-х годов. Для примера, эксгендиректор Intel Патрик Гелсингер проработал в компании более 30 лет и принимал непосредственное участие в разработке большинства ее современных процессоров.

Тан – тоже бизнесмен, но при этом еще и инженер. Образование Тана включает степень бакалавра наук по физике в Наньянском технологическом университете (Сингапур), степень магистра наук по ядерной инженерии в Массачусетском технологическом институте (США) и степень магистра делового администрирования в Университете Сан-Франциско (США).