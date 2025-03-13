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Tan Lip-bu Тан Лип-бу


13.03.2025 В Intel назначили нового гендиректора. Тонущего американского чипмейкера возглавил «китайский шпион» 2
04.12.2024 Intel ищет нового гендиректора. Основной кандидат – «китайский шпион», уволенный из-за спора с прошлым главой 1
09.02.2024 Конгресс США нашел виноватых в китайских прорывах в производстве чипов и ИИ. Это американские венчурные капиталисты 2
23.08.2005 IBM расширяет экспансию на развивающиеся рынки 1

Публикаций - 4, упоминаний - 6

Tan Lip-bu и организации, системы, технологии, персоны:

SMIC - Semiconductor Manufacturing International Corp 128 3
Cadence Design Systems - cādence 61 3
Intel Corporation 12244 2
Apple Inc 12188 1
IBM - International Business Machines Corp 9455 1
Huawei 3975 1
Qualcomm Ventures 8 1
Marvell Technology Group - Marvell Semiconductor 36 1
Unsplash 887 1
Sequoia Capital 113 1
U.S. Congress Legislation - Конгресс США 619 3
Китай - Государственный совет КНР - НОАК - Народно-освободительная армия Китая - Министерство общественной безопасности Китая - Министерство национальной обороны Китая - Министерство государственной безопасности КНР 108 1
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1538 1
U.S. Congress House of Representatives - Конгресс США - Палата представителей 269 1
U.S. Department of Commerce - Министерство торговли США - Bureau of Industry and Security, BIS - Бюро промышленности и безопасности США 348 1
EDA - Electronic design automation - Автоматизация проектирования электронных устройств 84 3
Электроника - Микроэлектроника, полупроводниковые приборы, материалы - Electronics - Microelectronics, semiconductor devices - Микроэлектронная компонентная база, МЭКБ - Наноэлектроника - Nanoelectronics 4223 3
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 14113 3
CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 20970 2
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13429 1
Intel x86 - архитектура процессора 1874 2
Zinsner David - Цинснер Дэвид 9 2
Gelsinger Patrick - Гелсингер Патрик 185 2
Swan Robert - Swan Bob - Свон Роберт - Суон Боб 62 2
Krzanich Brian - Кржанич Брайан 56 1
Otellini Paul - Отеллини Пол 166 1
Draper Tim - Дрейпер Тим 9 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17243 4
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52349 4
Сингапур - Республика 1863 1
Россия - РФ - Российская федерация 146527 1
США - Калифорния - Сан-Франциско 1416 1
Америка Латинская 1823 1
Бразилия - Федеративная Республика 2379 1
Индия - Bharat 5493 1
США - Калифорния 4635 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16508 2
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48593 2
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 7921 2
Инвестиции венчурные - Venture investments 2146 2
Человеческие ресурсы - Увольнение персонала - Сокращение кадров 1176 2
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5150 2
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29565 1
Blacklist - Чёрный список 629 1
Консалтинг управленческий - Реструктуризация - Restructuring - Реорганизация - Reorganization 2275 1
Капитализм - капиталистическая социально-экономическая система 29 1
Partner Network - Партнёрские статусы, сертификаты и программы 1221 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51781 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13786 1
Физика - Physics - область естествознания 2666 1
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 5937 2
Tom’s Hardware 416 1
The Register - The Register Hardware 1584 1
USF - University of San Francisco - Университет Сан-Франциско 4 1
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 955 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2025 годы.
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