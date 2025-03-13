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Tan Lip-bu Тан Лип-бу
Tan Lip-bu и организации, системы, технологии, персоны:
|Unsplash 887 1
|Sequoia Capital 113 1
|Zinsner David - Цинснер Дэвид 9 2
|Gelsinger Patrick - Гелсингер Патрик 185 2
|Swan Robert - Swan Bob - Свон Роберт - Суон Боб 62 2
|Krzanich Brian - Кржанич Брайан 56 1
|Otellini Paul - Отеллини Пол 166 1
|Draper Tim - Дрейпер Тим 9 1
|Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 5937 2
|Tom’s Hardware 416 1
|The Register - The Register Hardware 1584 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2025 годы.
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