Intel разрывают на части. Теперь в числе акционеров ее конкурент и потенциальный «убийца»

Softbank вложит в Intel $2 млрд, тем самым став ее акционером. Холдинг владеет ARM – создателем одноименной процессорной архитектуры, которая почти во всем лучше х86, на которую делает ставку Intel. Власти США тоже хотят войти в состав инвесторов Intel и купить минимум десятую ее часть.

Не победить, так продаться

Японский холдинг SoftBank намерен купить долю в Intel, пишет Bloomberg. По информации агентства он хочет вложить в американскую компанию $2 млрд и приобрести на всю эту сумму ее акции по цене приблизительно $23 за штуку. Какую именно долю в компании он получит в случае реализации задуманного, Bloomberg не уточняет.

SoftBank сам по себе почти неизвестен в мировой ИТ-сфере, в отличие от компаний, которыми он владеет. Одна из них – это британская ARM, которая регулярно портит жизнь непосредственно Intel.

ARM – создатель одноименной процессорной архитектуры, и она почти во всем превосходит х86, на которую делают ставку Intel и AMD. В июне 2020 г. Intel лишилась крупного клиента в лице Apple, которая теперь делает собственные ARM-процессоры. В мае 2024 г. так же поступила Microsoft.

В октябре 2024 г. конкурентное давление ARM стало настолько невыносимым, что AMD и Intel, конкурирующие десятилетиями, решили объединиться против общего врага и совместными усилиями вернуть х86 былое величие. По прошествии с того момента почти года о каких-либо результатах их деятельности информации нет.

Intel Intel продолжает штормить

Рынок, между тем, очень тепло принял новость о потенциальном вхождении SoftBank в состав акционеров Intel. Ценные бумаги компании отреагировали моментальным почти 8-процентным ростом, а немного позже подскочили еще на 5%.

Что задумал Softbank

По информации Neowin, у японского холдинга далеко идущие планы на Intel. Несколько лет назад SoftBank рассматривал возможность выпуска собственных полупроводников, и теперь у его есть почти все необходимое для этого.

Intel – один из очень немногих разработчиков полупроводников, у которого есть сеть собственных фабрик, пусть и пока не самых современных В августе 2019 г. был освоен техпроцесс 10 нм, на более современные топологии Intel пока не перешла.

Neowin пишет, что инвестиции SoftBank предполагают возможность рассмотрения холдингом возможности производства своих чипсетов на базе архитектуры ARM, а также ИИ-чипов других вендоров на заводах Intel. Впрочем, в пресс-релизах обеих компаний упоминались только финансовые инвестиции, без предоставления дополнительных подробностей, так что на данный момент нет информации, станет SoftBank задействовать фабрики Intel под свои нужды или нет.

Intel не возражает

В настоящее время Intel находится в крайне затруднительном финансовом положении – 2024 г. стал самым убыточным за всю ее историю, как и II квартал 2025 г. Компания теряет рынок, постепенно уступая AMD с ее более современными и доступными процессорами (хотя и на архитектуре х86, как у самой Intel), а новые для себя сферы бизнеса, в том числе и контрактное производство микросхем, развивает крайне медленно и со скрипом.

В марте 2025 г. гендиректором Intel был назначен бизнесмен Лип-Бу Тан (Lip-Bu Tan), под которого копают американские власти из-за его связей с Китаем. Он в числе первых отреагировал на интерес Softbank к акциям Intel.

«Мы очень рады укрепить наши отношения с SoftBank, компанией, которая находится в авангарде множества новых технологий и инноваций и разделяет нашу приверженность развитию лидерства США в области технологий и производства. Мы с Масаеши (Масаеши Сон, Masayoshi Son, гендиректор Softbank – прим. CNews) тесно сотрудничаем уже несколько десятилетий, и я ценю доверие, которое он оказал Intel, инвестировав в эту компанию», – заявил Тан.

Мы делили апельсин

SoftBank – не единственный, кто хочет заполучить новый актив в виде доли в Intel. В середине августа 2025 г. CNews писал, что войти в состав акционеров Intel намерено еще и американское правительство. Это моментально превратит Intel из частной компании в государственную.

Теперь же эта информация получила дополнительное подтверждение и новые подробности. По информации Bloomberg, американское государство намерено прибрать к рукам пока сравнительно небольшую часть Intel – в пределах 10%. Однако, если будет приобретена именно эта доля, власти США станут крупнейшим на данный момент акционером Intel.

Президент США Дональд Трамп (Donald Trump) ранее требовал уволить гендиректора Intel Лип-Бу Тана, но после встречи с ним внезапно изменил мнение о нем на прямо противоположное и теперь восхваляет его. Источники Bloomberg утверждают, что Тан сохранит должность, если государство войдет в состав акционеров Intel.