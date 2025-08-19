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SoftBank Group
СОБЫТИЯ
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|19.08.2025
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Intel разрывают на части. Теперь в числе акционеров ее конкурент и потенциальный «убийца»
Не победить, так продаться Японский холдинг SoftBank намерен купить долю в Intel, пишет Bloomberg. По информации агентства он хочет вложить в американскую компанию $2 млрд и приобрести на всю эту сумму ее акции по цене приблизительно $23
|20.03.2025
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«Убийца» Intel, основанный выходцем из нее же, пошел по рукам. Новый владелец тесно связан с рынком процессоров, но не напрямую
Миллиарды за конкурента Intel Компания Ampere, разработчик высокопроизводительных серверных процессоров, перешла во владение японского холдинга Softbank, пишет TechCrunch. Сумма сделки составила $6,5 млрд и, по условиям договора, она будет до последнего цента выплачена наличными. Свои чипы Ampere строит на очень перспективной архитекту
|22.01.2025
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Трамп объявил о создании крупнейшего в истории проекта для развития ИИ на основе OpenAI, Oracle и SoftBank
Анонс проекта Президент США Дональд Трамп (Donald Trump) сообщил о выделении инвестиций в размере до $500 млрд от Softbank, OpenAI, Oracle и MGX, пишет Bloomberg. Компании будут заняты развитием инфраструктуры искусственного интеллекта (ИИ) в Соединенных Штатах и создания суперкомпьютера, который будет соз
|16.08.2024
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Из-за неспособности Intel выпускать современные чипы в больших объемах денежный суперклиент вот-вот переметнется к конкурентам
Пути США и Японии расходятся Американская Intel рискует потерять крупного клиента в лице японского холдинга SoftBank, пишет Financial Times. Он хотел заказать у нее производство ускорителей для искусственного интеллекта, но, по всей видимости, Intel не способна выпустить требуемое количество микросхе
|08.04.2022
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Создатель революционной архитектуры ARM отказался от мятежной китайской «дочки» ради быстрого IPO
SPV, Special Purpose Vehicle), которая принадлежит ему самому и его материнской компании – японской SoftBank Group, пишет Nikkei Asia. ARM China – совместное предприятие британской ARM (Ltd) и
|14.09.2020
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Nvidia покупает ARM, разработчика всех мобильных процессоров мира. Основатель ARM говорит, что это катастрофа для ИТ
Новый владелец ARM Американская компания Nvidia объявила о покупке британской ARM, разработчика процессорных архитектур. Сделка заключена с японским холдингом SoftBank, в настоящее время владеющим ARM. По данным Nvidia, приобретение ARM обойдется ей в $40 млрд. Часть этой суммы компания передаст холдингу в виде своих акций ($21,5 млрд), а часть – ($1
|28.11.2017
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Акционеры Uber готовы продать акции за две трети стоимости
Предложение SoftBankЯпонский SoftBank сделал компании Uber предложение о покупке акций по цене на 30% ниже их реальной сто
|18.09.2017
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Slack получил четверть миллиарда долларов инвестиций
250 млн в ходе очередного инвестиционного раунда, который возглавил Vision Fund, созданный японским SoftBank. Среди инвесторов также числится американская венчурная компания Accel. В результате
|20.06.2017
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ZTE и SoftBank объявили о запуске пилотной зоны 5G в Токио
ZTE Corporation объявила о подписании соглашения с SoftBank Corp. (дочерняя компания SoftBank Group) о запуске пилотной зоны для технолог
|03.04.2017
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SoftBank выбрал платформу Gemalto для удаленного подключения SIM-карт Remote SIM Provisioning
Gemalto объявила о том, что была выбрана японской медиакорпорацией SoftBank Corp. (SoftBank) в качестве партнера для поставки своего продукта ─ решения д
|18.07.2016
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Softbank купил самого главного в мире разработчика мобильных процессоров
Крупнейшая сделка Японская SoftBank Group объявила о достигнутом соглашении по приобретению британского разработчика про
|21.06.2016
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Китайцы купили разработчика знаменитой игры Clash of Clans
Выкуп доли у Softbank Консорциум инвесторов во главе с китайским Tencent Holdings, в который вошли Alibaba Group и Baidu, объявил о подписании обязывающего соглашения о выкупе 84,3% доли Supercell — разрабо
|19.04.2016
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Tele2 открыл роуминг в сети SoftBank в Японии
Мобильный оператор Tele2 объявил об открытии роуминга в сети SoftBank в Японии. Компания продолжает увеличивать число роуминговых партнеров для повышения качества предоставляемого сервиса. В Японии клиенты Tele2 могут пользоваться автоматическим голосовы
|06.06.2014
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Японцы создали человекоподобного робота, умеющего шутить и танцевать. ВИДЕО
Японский мобильный оператор SoftBank планирует в феврале 2015 г. приступить к коммерческим продажам на японском рынке человекоподобного робота Pepper с относительно доступной стоимостью в 198 тыс. йен (i67 тыс). Об этом с
|29.03.2013
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Sprint Nextel и SoftBank отказались от оборудования Huawei под давлением властей США
Компании Sprint Nextel и SoftBank пообещали не пользоваться оборудованием китайской компании Huawei Technologies, сообщает Bloomberg. Сделка об объединении Sprint Nextel, третьего по величине абонентской базы оператора
|09.11.2011
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Alibaba и Softbank могут совместно приобрести Yahoo
Китайская Alibaba Group совместно с японским гигантом Softbank ведет переговоры с частными инвестиционными фондами о совместном приобретении всех активов компании Yahoo. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники. П
|16.09.2011
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Softbank вложил $200 млн в мобильную рекламную сеть InMobi
Компания InMobi, которая считается крупнейшей независимой мобильной рекламной сетью в мире, объявила о получении $200 млн инвестиций от венчурного фонда Softbank Capital. Как сообщает TechCrunch, инвестиции будут получены компанией двумя частями: половина будет предоставлена InMobi в текущем месяце, тогда как вторая половина поступит в апреле 2
|04.08.2010
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SoftBank Mobile выбрал решение «Эрикссон» для оптимизации сети мобильного ШПД
Компания «Эрикссон», поставщик технологических решений и профессиональных услуг для операторов связи, сообщила о том, что японский оператор SoftBank Mobile Corp. выбрал решение Service Aware Support Node (SASN), которое позволяет расширить спектр услуг для растущего числа пользователей смартфонов. Решение SASN (разработка «Эрикссон
|24.02.2010
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«Эрикссон» поставит оборудование японскому оператору Softbank Mobile для модернизации сети
«Эрикссон» был выбран в качестве основного поставщика оборудования для модернизации сети оператора Softbank Mobile. «Эрикссон» осуществит поставку мультистандартных базовых станций RBS6000 HSPA/LTE, а также предоставит услуги по развертыванию сети, предусматривающие ее модернизацию с переход
|05.06.2008
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Softbank будет продавать iPhone в Японии
Третий по величине оператор сотовой связи в Японии Softbank заключил с компанией Apple соглашение о начале поставок iPhone в Японию в конце 2008 г., сообщает Reuters. Компания Softbank не стала предоставлять какую-либо дополнительную инф
|16.01.2008
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Softbank сделает бесплатными звонки с мобильников на фиксированные IP-телефоны
Японский оператор связи Softbank намерен отказаться от взимания платы за звонки абонентов мобильной связи на фиксированные IP-телефоны, сообщает «Прайм-ТАСС». С апреля 2008 г. абоненты Softbank Mobile не будут
|31.10.2006
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Softbank Mobile извинился за технический сбой
Новый японский оператор мобильной связи Softbank Mobile принес извинения за технический сбой, который привел к невозможности принимать заказы на новую услугу, позволяющую абонентам менять операторов без смены номеров телефонов. Минис
|15.08.2006
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SoftBank завершил сделку по покупке за $15,5 млрд. японского подразделения Vodafone
Японская телекоммуникационная компания Softbank, второй по величине интернет-провайдер в стране, объявила о завершении сделки по приобретению японского подразделения британской компании Vodafone Group Plc — компании Vodafone KK
|18.05.2006
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Softbank и Vodafone займутся созданием телефонов
Японская интернет- и телеком-компания Softbank и британская Vodafone объявили о достижении соглашения по объединению усилий для разработки мобильных телефонов, программного обеспечения и контента. Каждая из сторон вложит $50 млн. в
|15.05.2006
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Softbank и Apple будут работать над сотовыми телефонами
лекоммуникационная группа, совместно с компанией Apple Computer займется разработкой мобильных телефонов, которые будут иметь функции музыкального плеера iPod. К ключевому соглашению пришли президент Softbank Масайочи Сан и исполнительный директор Apple Стив Джобс. Пока неизвестно, где и когда именно произошла встреча представителей компаний. Известно, что новые телефоны будут выпущены на р
|20.12.2005
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Yahoo Japan запускает интернет-телевидение
Японская корпорация Softbank и местный филиал Yahoo создали совместное предприятие TV Bank для услуг интернет-телевидения Yahoo!Doga. Сервис будет представлять собой сайт-портал для передачи потокового видео. В ка
|08.11.2005
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Yahoo! выкупит акции в дочерних компаниях на $500 млн.
з крупнейших интернет-компаний мира Yahoo! объявила, что выкупит акции своих дочерних предприятий у Softbank Holdings за $500 млн. Будут выкуплены доли в Yahoo! UK, Yahoo! Germany, Yahoo! Franc
|11.08.2004
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Квартальные убытки Softbank снизились
Чистые убытки японского поставщика скоростного доступа в интернет Softbank по итогам завершившегося 30 июня 1 финансового квартала достигли $161 млн., что составляет почти двукратное снижение по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщил
|27.05.2004
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Softbank купил Japan Telecom за $3 млрд.
Японский консорциум Softbank Corp приобретет 3-ю по величине в Японии телекоммуникационную компанию Japan Telecom
|10.11.2003
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Чистые убытки Softbank по итогам полугодия увеличились на 28%
Чистые убытки японского провайдера высокоскоростного доступа к интернету Softbank по итогам 1 полугодия текущего финансового года, закончившегося 30 сентября, увеличились на 28% (с 55,8 млрд. йен за тот же период годом ранее) и составили 77,4 млрд. йен ($707 млн.),
|04.02.2003
|Softbank BB начнет продажу беспроводного IP-телефона Sharp с маршрутизатором
|21.11.2002
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Samsung Electronics начинает поставки IP-приставок в Японию
ны IP-приставки производства Samsung Electronics. В ноябре первое в мире IP-цифровое вещание начнет Softbank Broadmedia, входящая в состав Softbank Group. В качестве эксклюзивного постав
|07.05.2002
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Softbank Group откроет крупномасштабную WLAN-сеть вместе с BB и Yahoo.
Три японских компании - Softbank Corp., BB Technologies Corp. и Yahoo Japan Corp. - начнут предоставлять услуги беспр
|16.04.2002
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Softbank продал часть акций Yahoo!, чтобы сбалансировать портфель
владеющий акциями ряда известных сетевых компаний, вновь намерен избавиться от части своей доли в Yahoo. Продажа пакета акций портала на сумму $171 млн. должна улучшить сложную ситуацию с наличностью Softbank. Это уже далеко не первая продажа акций Yahoo, осуществляемая Softbank. На этот раз в результате нее у Softbank останется 14,3-процентная доля акций портала, хотя при это
|16.04.2002
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Softbank вновь продает кусочек Yahoo
Это уже далеко не первая продажа акций Yahoo, осуществляемая Softbank. На этот раз в результате нее у Softbank останется 14,3-процентная доля акций портала, хотя при этом он все равно останется крупнейшим акционером Yahoo. Продажа акций Yahoo позв
|28.12.2001
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Softbank избавляется от акций Yahoo!
Японская инвестиционная компания Softbank, которой принадлежит 20% акций интернет-корпорации Yahoo! и, в том числе, 51% дочернего предприятия Yahoo! Japan, объявила о намерении продать часть принадлежащего ей пакета головного
|25.12.2001
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Приставка BB Phone от Softbank сделает интернет-телефонию в Японии общедоступной
Японская корпорация Softbank, известная производством программного обеспечения, ввела в действие услугу интернет-телефонии без компьютера. Приставка BB Phone подключается к обычному телефону и линии широкополосног
|21.12.2001
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Sony, Yahoo! и Softbank позволят выходить в Сеть с помощью PlayStation-2
Корпорация Sony, являющаяся лидером японского рынка игровых консолей, в минувший четверг объявила о подписании соглашения с компаниями Yahoo! Japan и Softbank о создании сетевой инфраструктуры для владельцев приставок PlayStation-2. Новый сервис предположительно будет запущен следующей весной. Пользователи PlayStation-2 смогут получить высок
|21.11.2001
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Softbank несет убытки и реструктурирует бизнес
Группа интернет-компаний Softbank, один из ведущих дот-комов в Японии, зафиксировала самые большие убытки за последние полгода на фоне снижения объемов инвестиций. Убытки составили 54,3 млрд. иен ($441 млн.); в прошлом
|16.07.2001
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Softbank предоставит услуги ADSL-доступа в интернет со скоростями до 8 Мбит/с по самым низким в мире тарифам
Японская Softbank Corp. и ее дочернее предприятие Yahoo Japan Corp. намерены 1 августа открыть в Япони
SoftBank Group и организации, системы, технологии, персоны:
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