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SoftBank Group

SoftBank Group

СОБЫТИЯ

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19.08.2025 Intel разрывают на части. Теперь в числе акционеров ее конкурент и потенциальный «убийца»

Не победить, так продаться Японский холдинг SoftBank намерен купить долю в Intel, пишет Bloomberg. По информации агентства он хочет вложить в американскую компанию $2 млрд и приобрести на всю эту сумму ее акции по цене приблизительно $23
20.03.2025 «Убийца» Intel, основанный выходцем из нее же, пошел по рукам. Новый владелец тесно связан с рынком процессоров, но не напрямую

Миллиарды за конкурента Intel Компания Ampere, разработчик высокопроизводительных серверных процессоров, перешла во владение японского холдинга Softbank, пишет TechCrunch. Сумма сделки составила $6,5 млрд и, по условиям договора, она будет до последнего цента выплачена наличными. Свои чипы Ampere строит на очень перспективной архитекту
22.01.2025 Трамп объявил о создании крупнейшего в истории проекта для развития ИИ на основе OpenAI, Oracle и SoftBank

Анонс проекта Президент США Дональд Трамп (Donald Trump) сообщил о выделении инвестиций в размере до $500 млрд от Softbank, OpenAI, Oracle и MGX, пишет Bloomberg. Компании будут заняты развитием инфраструктуры искусственного интеллекта (ИИ) в Соединенных Штатах и создания суперкомпьютера, который будет соз
16.08.2024 Из-за неспособности Intel выпускать современные чипы в больших объемах денежный суперклиент вот-вот переметнется к конкурентам

Пути США и Японии расходятся Американская Intel рискует потерять крупного клиента в лице японского холдинга SoftBank, пишет Financial Times. Он хотел заказать у нее производство ускорителей для искусственного интеллекта, но, по всей видимости, Intel не способна выпустить требуемое количество микросхе
08.04.2022 Создатель революционной архитектуры ARM отказался от мятежной китайской «дочки» ради быстрого IPO

SPV, Special Purpose Vehicle), которая принадлежит ему самому и его материнской компании – японской SoftBank Group, пишет Nikkei Asia. ARM China – совместное предприятие британской ARM (Ltd) и

14.09.2020 Nvidia покупает ARM, разработчика всех мобильных процессоров мира. Основатель ARM говорит, что это катастрофа для ИТ

Новый владелец ARM Американская компания Nvidia объявила о покупке британской ARM, разработчика процессорных архитектур. Сделка заключена с японским холдингом SoftBank, в настоящее время владеющим ARM. По данным Nvidia, приобретение ARM обойдется ей в $40 млрд. Часть этой суммы компания передаст холдингу в виде своих акций ($21,5 млрд), а часть – ($1
28.11.2017 Акционеры Uber готовы продать акции за две трети стоимости

Предложение SoftBankЯпонский SoftBank сделал компании Uber предложение о покупке акций по цене на 30% ниже их реальной сто
18.09.2017 Slack получил четверть миллиарда долларов инвестиций

250 млн в ходе очередного инвестиционного раунда, который возглавил Vision Fund, созданный японским SoftBank. Среди инвесторов также числится американская венчурная компания Accel. В результате
20.06.2017 ZTE и SoftBank объявили о запуске пилотной зоны 5G в Токио

ZTE Corporation объявила о подписании соглашения с SoftBank Corp. (дочерняя компания SoftBank Group) о запуске пилотной зоны для технолог
03.04.2017 SoftBank выбрал платформу Gemalto для удаленного подключения SIM-карт Remote SIM Provisioning

Gemalto объявила о том, что была выбрана японской медиакорпорацией SoftBank Corp. (SoftBank) в качестве партнера для поставки своего продукта ─ решения д
18.07.2016 Softbank купил самого главного в мире разработчика мобильных процессоров

Крупнейшая сделка Японская SoftBank Group объявила о достигнутом соглашении по приобретению британского разработчика про
21.06.2016 Китайцы купили разработчика знаменитой игры Clash of Clans

Выкуп доли у Softbank Консорциум инвесторов во главе с китайским Tencent Holdings, в который вошли Alibaba Group и Baidu, объявил о подписании обязывающего соглашения о выкупе 84,3% доли Supercell — разрабо
19.04.2016 Tele2 открыл роуминг в сети SoftBank в Японии

Мобильный оператор Tele2 объявил об открытии роуминга в сети SoftBank в Японии. Компания продолжает увеличивать число роуминговых партнеров для повышения качества предоставляемого сервиса. В Японии клиенты Tele2 могут пользоваться автоматическим голосовы
06.06.2014 Японцы создали человекоподобного робота, умеющего шутить и танцевать. ВИДЕО

Японский мобильный оператор SoftBank планирует в феврале 2015 г. приступить к коммерческим продажам на японском рынке человекоподобного робота Pepper с относительно доступной стоимостью в 198 тыс. йен (i67 тыс). Об этом с
29.03.2013 Sprint Nextel и SoftBank отказались от оборудования Huawei под давлением властей США

Компании Sprint Nextel и SoftBank пообещали не пользоваться оборудованием китайской компании Huawei Technologies, сообщает Bloomberg. Сделка об объединении Sprint Nextel, третьего по величине абонентской базы оператора
09.11.2011 Alibaba и Softbank могут совместно приобрести Yahoo

Китайская Alibaba Group совместно с японским гигантом Softbank ведет переговоры с частными инвестиционными фондами о совместном приобретении всех активов компании Yahoo. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники. П
16.09.2011 Softbank вложил $200 млн в мобильную рекламную сеть InMobi

Компания InMobi, которая считается крупнейшей независимой мобильной рекламной сетью в мире, объявила о получении $200 млн инвестиций от венчурного фонда Softbank Capital. Как сообщает TechCrunch, инвестиции будут получены компанией двумя частями: половина будет предоставлена InMobi в текущем месяце, тогда как вторая половина поступит в апреле 2
04.08.2010 SoftBank Mobile выбрал решение «Эрикссон» для оптимизации сети мобильного ШПД

Компания «Эрикссон», поставщик технологических решений и профессиональных услуг для операторов связи, сообщила о том, что японский оператор SoftBank Mobile Corp. выбрал решение Service Aware Support Node (SASN), которое позволяет расширить спектр услуг для растущего числа пользователей смартфонов. Решение SASN (разработка «Эрикссон
24.02.2010 «Эрикссон» поставит оборудование японскому оператору Softbank Mobile для модернизации сети

«Эрикссон» был выбран в качестве основного поставщика оборудования для модернизации сети оператора Softbank Mobile. «Эрикссон» осуществит поставку мультистандартных базовых станций RBS6000 HSPA/LTE, а также предоставит услуги по развертыванию сети, предусматривающие ее модернизацию с переход
05.06.2008 Softbank будет продавать iPhone в Японии

Третий по величине оператор сотовой связи в Японии Softbank заключил с компанией Apple соглашение о начале поставок iPhone в Японию в конце 2008 г., сообщает Reuters. Компания Softbank не стала предоставлять какую-либо дополнительную инф
16.01.2008 Softbank сделает бесплатными звонки с мобильников на фиксированные IP-телефоны

Японский оператор связи Softbank намерен отказаться от взимания платы за звонки абонентов мобильной связи на фиксированные IP-телефоны, сообщает «Прайм-ТАСС». С апреля 2008 г. абоненты Softbank Mobile не будут

31.10.2006 Softbank Mobile извинился за технический сбой

Новый японский оператор мобильной связи Softbank Mobile принес извинения за технический сбой, который привел к невозможности принимать заказы на новую услугу, позволяющую абонентам менять операторов без смены номеров телефонов. Минис
15.08.2006 SoftBank завершил сделку по покупке за $15,5 млрд. японского подразделения Vodafone

Японская телекоммуникационная компания Softbank, второй по величине интернет-провайдер в стране, объявила о завершении сделки по приобретению японского подразделения британской компании Vodafone Group Plc — компании Vodafone KK
18.05.2006 Softbank и Vodafone займутся созданием телефонов

Японская интернет- и телеком-компания Softbank и британская Vodafone объявили о достижении соглашения по объединению усилий для разработки мобильных телефонов, программного обеспечения и контента. Каждая из сторон вложит $50 млн. в
15.05.2006 Softbank и Apple будут работать над сотовыми телефонами

лекоммуникационная группа, совместно с компанией Apple Computer займется разработкой мобильных телефонов, которые будут иметь функции музыкального плеера iPod. К ключевому соглашению пришли президент Softbank Масайочи Сан и исполнительный директор Apple Стив Джобс. Пока неизвестно, где и когда именно произошла встреча представителей компаний. Известно, что новые телефоны будут выпущены на р
20.12.2005 Yahoo Japan запускает интернет-телевидение

Японская корпорация Softbank и местный филиал Yahoo создали совместное предприятие TV Bank для услуг интернет-телевидения Yahoo!Doga. Сервис будет представлять собой сайт-портал для передачи потокового видео. В ка
08.11.2005 Yahoo! выкупит акции в дочерних компаниях на $500 млн.

з крупнейших интернет-компаний мира Yahoo! объявила, что выкупит акции своих дочерних предприятий у Softbank Holdings за $500 млн. Будут выкуплены доли в Yahoo! UK, Yahoo! Germany, Yahoo! Franc
11.08.2004 Квартальные убытки Softbank снизились

Чистые убытки японского поставщика скоростного доступа в интернет Softbank по итогам завершившегося 30 июня 1 финансового квартала достигли $161 млн., что составляет почти двукратное снижение по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщил

27.05.2004 Softbank купил Japan Telecom за $3 млрд.

Японский консорциум Softbank Corp приобретет 3-ю по величине в Японии телекоммуникационную компанию Japan Telecom
10.11.2003 Чистые убытки Softbank по итогам полугодия увеличились на 28%

Чистые убытки японского провайдера высокоскоростного доступа к интернету Softbank по итогам 1 полугодия текущего финансового года, закончившегося 30 сентября, увеличились на 28% (с 55,8 млрд. йен за тот же период годом ранее) и составили 77,4 млрд. йен ($707 млн.),

04.02.2003 Softbank BB начнет продажу беспроводного IP-телефона Sharp с маршрутизатором
21.11.2002 Samsung Electronics начинает поставки IP-приставок в Японию

ны IP-приставки производства Samsung Electronics. В ноябре первое в мире IP-цифровое вещание начнет Softbank Broadmedia, входящая в состав Softbank Group. В качестве эксклюзивного постав
07.05.2002 Softbank Group откроет крупномасштабную WLAN-сеть вместе с BB и Yahoo.

Три японских компании - Softbank Corp., BB Technologies Corp. и Yahoo Japan Corp. - начнут предоставлять услуги беспр
16.04.2002 Softbank продал часть акций Yahoo!, чтобы сбалансировать портфель

владеющий акциями ряда известных сетевых компаний, вновь намерен избавиться от части своей доли в Yahoo. Продажа пакета акций портала на сумму $171 млн. должна улучшить сложную ситуацию с наличностью Softbank. Это уже далеко не первая продажа акций Yahoo, осуществляемая Softbank. На этот раз в результате нее у Softbank останется 14,3-процентная доля акций портала, хотя при это
16.04.2002 Softbank вновь продает кусочек Yahoo

Это уже далеко не первая продажа акций Yahoo, осуществляемая Softbank. На этот раз в результате нее у Softbank останется 14,3-процентная доля акций портала, хотя при этом он все равно останется крупнейшим акционером Yahoo. Продажа акций Yahoo позв
28.12.2001 Softbank избавляется от акций Yahoo!

Японская инвестиционная компания Softbank, которой принадлежит 20% акций интернет-корпорации Yahoo! и, в том числе, 51% дочернего предприятия Yahoo! Japan, объявила о намерении продать часть принадлежащего ей пакета головного

25.12.2001 Приставка BB Phone от Softbank сделает интернет-телефонию в Японии общедоступной

Японская корпорация Softbank, известная производством программного обеспечения, ввела в действие услугу интернет-телефонии без компьютера. Приставка BB Phone подключается к обычному телефону и линии широкополосног
21.12.2001 Sony, Yahoo! и Softbank позволят выходить в Сеть с помощью PlayStation-2

Корпорация Sony, являющаяся лидером японского рынка игровых консолей, в минувший четверг объявила о подписании соглашения с компаниями Yahoo! Japan и Softbank о создании сетевой инфраструктуры для владельцев приставок PlayStation-2. Новый сервис предположительно будет запущен следующей весной. Пользователи PlayStation-2 смогут получить высок
21.11.2001 Softbank несет убытки и реструктурирует бизнес

Группа интернет-компаний Softbank, один из ведущих дот-комов в Японии, зафиксировала самые большие убытки за последние полгода на фоне снижения объемов инвестиций. Убытки составили 54,3 млрд. иен ($441 млн.); в прошлом
16.07.2001 Softbank предоставит услуги ADSL-доступа в интернет со скоростями до 8 Мбит/с по самым низким в мире тарифам

Японская Softbank Corp. и ее дочернее предприятие Yahoo Japan Corp. намерены 1 августа открыть в Япони

Публикаций - 284, упоминаний - 344

SoftBank Group и организации, системы, технологии, персоны:

Yahoo! 3726 49
Apple Inc 13154 41
Microsoft Corporation 25775 40
Nvidia Corp 4002 37
Google LLC 12688 34
Intel Corporation 12811 28
Vodafone Group 1412 27
Qualcomm Technologies 1974 26
Huawei 4676 25
NTT DoCoMo - NTT Mobile Communications Network Inc 1160 25
Deutsche Telekom - T-Mobile - Sprint Nextel Corporation - Sprint Communications - Nextel Communications - Nextel Partners - NeoWorld Communications 1422 22
Yahoo! Japan 51 19
AMD - Advanced Micro Devices 4641 16
Samsung Electronics 11064 15
Amazon Inc - Amazon.com 3277 14
Meta Platforms - Facebook 4621 14
Alibaba Group 473 13
Oracle Corporation 7074 13
AT&T Inc 1725 13
SoftBank Telecom - Japan Telecom - Softbank Mobile - SoftBank BB 93 10
МегаФон 10742 10
ZTE Corporation 800 10
Sony 6739 10
China Mobile 436 10
Telefonica - Telefónica, S.A. 578 9
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 9
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3090 9
Orange S.A. - Orange Group - France Télécom - France Telecom - France Telekom 1575 9
ARM Holdings 95 8
Cisco Systems 5372 8
TSMC - Taiwan Semiconductor Manufacturing Company - TSMT - Taiwan Surface Mount Technology - Worldwide Semiconductor Manufacturing 1101 8
China Telecom - China Telecommunications Corporation - Чайна Телеком 291 8
OpenAI 541 8
Lumen Technologies - CenturyLink - Level 3 Communications - Global Crossing - Global Crossing North America - Global Crossing Europe - South American Crossing - Atlantic Crossing - Pacific Crossing - Asia Global Crossing - East Asia Crossing 194 7
Alphabet 177 7
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 7
OneWeb - WorldVU 46 7
China Unicom - Китайская телекоммуникационная компания 291 7
KT Corporation - Korea Telecom - Telecoms Korea - KTF - KT Freetel - Korea Telecom Freetel - KTFT - KTF Technologies - KT ICOM 267 6
SK Group - SK Telecom - South Korea Telecom - SK Broadband - Hanaro Telecom 235 6
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2790 15
Softbank Capital - Softbank Venture Capital - Softbank Finance - Softbank Investment - Softbank Investments Advisors - Softbank Emerging Markets 17 13
Softbank Vision Fund 13 11
KDDI Corporation - KDDI Kabushiki Gaisha - Kokusai Denshin Denwa 272 11
Morgan Stanley - E*Trade Group - E*Trade Securities - E*Trade Bank - E*Trade Asset Management - E*Trade International Capital 113 9
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1975 9
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 8
Walmart - Wal-Mart Stores 405 8
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 737 8
DiDi Chuxing Technology - Диди Мобилити Рус 28 7
Uber 357 6
Goldman Sachs Group - Голдман Сакс груп - Goldman Sachs & Co Bank - Goldman Sachs Credit Partners L.P. 595 6
Airbus Group - Airbus Industries 249 6
JPX - Japan Exchange Group - TSE - Tokyo Stock Exchange - Токийская фондовая биржа 121 5
Honda Motor Company - HND 240 4
Aozora Bank - Nippon Credit Bank, NCB - Nippon Fudosan Bank 4 4
eBay Inc 1640 4
Alibaba Group - AliExpress - Global Digital Commerce Group 497 4
Microsoft - LinkedIn 699 4
Venture Capital 40 3
Citi - Citigroup - Citigroup Global Markets - 321 3
Merrill Lynch 454 3
Kleiner Perkins - Kleiner Perkins Caufield & Byers (KPCB) 59 3
Priceline.com - online travel agency 139 3
Rakuten Shopping - Buy.com 81 3
General Atlantic - GA 28 3
TEPCO - Tokyo Electric Power Company - Токийская электрохимическая промышленная компания 13 3
JASRAC - Japanese Society for Rights of Authors, Composers and Publishers - Японское общество прав авторов, композиторов и издателей 11 3
SoftBank Asia - Softbank Asia Infrastructure Fund - Softbank Korea 6 3
Sears Holdings - Kmart Holding Corporation Sears - Roebuck and Co 47 3
Morgan Stanley - Морган Стэнли 495 3
JPMorgan Chase - Дж.П. Морган - J.P. Morgan & Co - J.P. Morgan Securities - J.P. Morgan Asset Management - Chase Bank - Chase Manhattan Bank 575 3
Sequoia Capital 115 2
ExxonMobil - Exxon Neftegas Limited (ENL) - Эксон Нефтегаз Лимитед (ЭНЛ) 91 2
Pfizer - Фармацевтическая корпорация 67 2
Toyota Motor - Тойота Мотор Мануфэкчуринг Россия - Тойота Тсусё Техника - Toyota Tsusho - Тойота цусе 504 2
Россети Ленэнерго 1699 2
Airbus EADS - European Aeronautic Defence and Space Company - Европейский аэрокосмический и оборонный концерн - Европейский аэрокосмический консорциум - Европейская авиакосмическая военно-промышленная компаня 186 2
Andreessen Horowitz - Венчурный фонд 69 2
Tiger Global Management 44 2
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1411 12
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1687 9
Минцифры РФ - ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам - ГКЭС России - Государственная комиссия по электросвязи при Министерстве связи Российской Федерации 721 9
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1929 7
UK Government - Правительство Великобритании - Кабинет министров Великобритании 227 5
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 4
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 4
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 4
U.S. SEC - Securities and Exchange Commission - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 1057 4
UK Parliament - Парламент Соединённого Королевства Великобритании и Северной Ирландии - Палата лордов - Палата общин 74 3
Китай - Государственный совет КНР - Госсовет КНР - State Council of the People's Republic of China - Правительство Китая 480 3
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3070 3
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 3
U.S. FCC - Federal Communications Commission - ФКС - Федеральная комиссия по связи США 689 3
Минцифры РФ - Департамент инфраструктурных проектов 64 2
U.S. Congress House of Representatives - Конгресс США - Палата представителей 288 2
U.S. Department of the Treasury - CFIUS - U.S. Committee on Foreign Investment in the United States - Комитет по иностранным инвестициям в США 31 2
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 2
Судебная власть - Judicial power 2500 2
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 2
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 614 2
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 2
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2339 2
U.S. Department of Homeland Security - DHS - Министерство внутренней безопасности США - Министерство национальной безопасности (МНБ) 306 2
U.S. Department of State - Госдепартамент США - Государственный департамент США 551 2
U.S. FTC - Federal Trade Commission - ФТК США - Федеральная торговая комиссия США 453 2
U.S. Department of Defense - DARPA - U.S. Defense Advanced Research Projects Agency - Управление перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США 525 1
WIPO - World Intellectual Property Organisation - ВОИС - Всемирная организация интеллектуальной собственности - Международная организация по защите интеллектуальной собственности 151 1
U.S. District Court - Федеральные окружные суды США 514 1
Правительство РФ - Военно-промышленная комиссия 95 1
Кабинет министров Японии - Министерство внутренних дел и коммуникаций Японии - Министерство почты и телекоммуникаций Японии 35 1
ВАС РС - Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 1168 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 1
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство войны США - Военное министерство США - Министерство обороны США - Пентагон - Department of War, DoW 1894 1
U.S. Department of Commerce - Министерство торговли США - Bureau of Industry and Security, BIS - Бюро промышленности и безопасности США 439 1
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1208 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 977 1
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 782 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 1
Роспотребнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 408 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 7
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 539 5
The Labour Party - Лейбористская британская политическая партия 14 3
RISC-V International - RISC-V Foundation - Ассоциация независимых разработчиков программного обеспечения и вычислительной техники на основе микроархитектуры 51 3
Демократическая политическая партия США 122 2
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 290 1
ООН ИКАО - Международная организация гражданской авиации - ICAO - International Civil Aviation Organization 110 1
Республиканская партия США - Republican Party - Американская политическая партия - Великая Старая Партия - Grand Old Party, GOP 153 1
CTIA Wireless Association - Cellular Telecommunications Industry Association - Cellular Telecommunications and Internet Association - Cibernet - Ассоциации провайдеров услуг сотовой связи и интернета - Ассоциация изготовителей сотовых телекоммуникационных 96 1
NVCA - National Venture Capital Association - Национальная Ассоциация Венчурного капитала США 22 1
Коммунизм - Коммунистические партии 71 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 813 1
ВОИС - Всероссийская Организация Интеллектуальной Собственности 56 1
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29697 47
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26792 45
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22572 40
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 29
4G - LTE - Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 10151 29
3G - UMTS - Universal Mobile Telecommunications System - UMTS Forum - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 7542 25
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26306 24
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22557 24
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18025 23
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 13053 22
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 8776 21
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24409 21
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6480 20
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 18
ARM64 - AArch64 - Архитектура процессора 608 17
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18328 16
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28269 16
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 15
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10743 14
Электроника - Микроэлектроника, полупроводниковые приборы, материалы - Electronics - Microelectronics, semiconductor devices - Микроэлектронная компонентная база, МЭКБ - Наноэлектроника - Nanoelectronics 4780 14
5G - пятое поколение мобильной связи 2566 14
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