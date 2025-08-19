Intel разрывают на части. Теперь в числе акционеров ее конкурент и потенциальный «убийца» Не победить, так продаться Японский холдинг SoftBank намерен купить долю в Intel, пишет Bloomberg. По информации агентства он хочет вложить в американскую компанию $2 млрд и приобрести на всю эту сумму ее акции по цене приблизительно $23

«Убийца» Intel, основанный выходцем из нее же, пошел по рукам. Новый владелец тесно связан с рынком процессоров, но не напрямую Миллиарды за конкурента Intel Компания Ampere, разработчик высокопроизводительных серверных процессоров, перешла во владение японского холдинга Softbank, пишет TechCrunch. Сумма сделки составила $6,5 млрд и, по условиям договора, она будет до последнего цента выплачена наличными. Свои чипы Ampere строит на очень перспективной архитекту

Трамп объявил о создании крупнейшего в истории проекта для развития ИИ на основе OpenAI, Oracle и SoftBank Анонс проекта Президент США Дональд Трамп (Donald Trump) сообщил о выделении инвестиций в размере до $500 млрд от Softbank, OpenAI, Oracle и MGX, пишет Bloomberg. Компании будут заняты развитием инфраструктуры искусственного интеллекта (ИИ) в Соединенных Штатах и создания суперкомпьютера, который будет соз

Из-за неспособности Intel выпускать современные чипы в больших объемах денежный суперклиент вот-вот переметнется к конкурентам Пути США и Японии расходятся Американская Intel рискует потерять крупного клиента в лице японского холдинга SoftBank, пишет Financial Times. Он хотел заказать у нее производство ускорителей для искусственного интеллекта, но, по всей видимости, Intel не способна выпустить требуемое количество микросхе

Создатель революционной архитектуры ARM отказался от мятежной китайской «дочки» ради быстрого IPO SPV, Special Purpose Vehicle), которая принадлежит ему самому и его материнской компании – японской SoftBank Group, пишет Nikkei Asia. ARM China – совместное предприятие британской ARM (Ltd) и

Nvidia покупает ARM, разработчика всех мобильных процессоров мира. Основатель ARM говорит, что это катастрофа для ИТ Новый владелец ARM Американская компания Nvidia объявила о покупке британской ARM, разработчика процессорных архитектур. Сделка заключена с японским холдингом SoftBank, в настоящее время владеющим ARM. По данным Nvidia, приобретение ARM обойдется ей в $40 млрд. Часть этой суммы компания передаст холдингу в виде своих акций ($21,5 млрд), а часть – ($1

Акционеры Uber готовы продать акции за две трети стоимости Предложение SoftBankЯпонский SoftBank сделал компании Uber предложение о покупке акций по цене на 30% ниже их реальной сто

Slack получил четверть миллиарда долларов инвестиций 250 млн в ходе очередного инвестиционного раунда, который возглавил Vision Fund, созданный японским SoftBank. Среди инвесторов также числится американская венчурная компания Accel. В результате

ZTE и SoftBank объявили о запуске пилотной зоны 5G в Токио ZTE Corporation объявила о подписании соглашения с SoftBank Corp. (дочерняя компания SoftBank Group) о запуске пилотной зоны для технолог

SoftBank выбрал платформу Gemalto для удаленного подключения SIM-карт Remote SIM Provisioning Gemalto объявила о том, что была выбрана японской медиакорпорацией SoftBank Corp. (SoftBank) в качестве партнера для поставки своего продукта ─ решения д

Softbank купил самого главного в мире разработчика мобильных процессоров Крупнейшая сделка Японская SoftBank Group объявила о достигнутом соглашении по приобретению британского разработчика про

Китайцы купили разработчика знаменитой игры Clash of Clans Выкуп доли у Softbank Консорциум инвесторов во главе с китайским Tencent Holdings, в который вошли Alibaba Group и Baidu, объявил о подписании обязывающего соглашения о выкупе 84,3% доли Supercell — разрабо

Tele2 открыл роуминг в сети SoftBank в Японии Мобильный оператор Tele2 объявил об открытии роуминга в сети SoftBank в Японии. Компания продолжает увеличивать число роуминговых партнеров для повышения качества предоставляемого сервиса. В Японии клиенты Tele2 могут пользоваться автоматическим голосовы

Японцы создали человекоподобного робота, умеющего шутить и танцевать. ВИДЕО Японский мобильный оператор SoftBank планирует в феврале 2015 г. приступить к коммерческим продажам на японском рынке человекоподобного робота Pepper с относительно доступной стоимостью в 198 тыс. йен (i67 тыс). Об этом с

Sprint Nextel и SoftBank отказались от оборудования Huawei под давлением властей США Компании Sprint Nextel и SoftBank пообещали не пользоваться оборудованием китайской компании Huawei Technologies, сообщает Bloomberg. Сделка об объединении Sprint Nextel, третьего по величине абонентской базы оператора

Alibaba и Softbank могут совместно приобрести Yahoo Китайская Alibaba Group совместно с японским гигантом Softbank ведет переговоры с частными инвестиционными фондами о совместном приобретении всех активов компании Yahoo. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники. П

Softbank вложил $200 млн в мобильную рекламную сеть InMobi Компания InMobi, которая считается крупнейшей независимой мобильной рекламной сетью в мире, объявила о получении $200 млн инвестиций от венчурного фонда Softbank Capital. Как сообщает TechCrunch, инвестиции будут получены компанией двумя частями: половина будет предоставлена InMobi в текущем месяце, тогда как вторая половина поступит в апреле 2

SoftBank Mobile выбрал решение «Эрикссон» для оптимизации сети мобильного ШПД Компания «Эрикссон», поставщик технологических решений и профессиональных услуг для операторов связи, сообщила о том, что японский оператор SoftBank Mobile Corp. выбрал решение Service Aware Support Node (SASN), которое позволяет расширить спектр услуг для растущего числа пользователей смартфонов. Решение SASN (разработка «Эрикссон

«Эрикссон» поставит оборудование японскому оператору Softbank Mobile для модернизации сети «Эрикссон» был выбран в качестве основного поставщика оборудования для модернизации сети оператора Softbank Mobile. «Эрикссон» осуществит поставку мультистандартных базовых станций RBS6000 HSPA/LTE, а также предоставит услуги по развертыванию сети, предусматривающие ее модернизацию с переход

Softbank будет продавать iPhone в Японии Третий по величине оператор сотовой связи в Японии Softbank заключил с компанией Apple соглашение о начале поставок iPhone в Японию в конце 2008 г., сообщает Reuters. Компания Softbank не стала предоставлять какую-либо дополнительную инф

Softbank сделает бесплатными звонки с мобильников на фиксированные IP-телефоны Японский оператор связи Softbank намерен отказаться от взимания платы за звонки абонентов мобильной связи на фиксированные IP-телефоны, сообщает «Прайм-ТАСС». С апреля 2008 г. абоненты Softbank Mobile не будут

Softbank Mobile извинился за технический сбой Новый японский оператор мобильной связи Softbank Mobile принес извинения за технический сбой, который привел к невозможности принимать заказы на новую услугу, позволяющую абонентам менять операторов без смены номеров телефонов. Минис

SoftBank завершил сделку по покупке за $15,5 млрд. японского подразделения Vodafone Японская телекоммуникационная компания Softbank, второй по величине интернет-провайдер в стране, объявила о завершении сделки по приобретению японского подразделения британской компании Vodafone Group Plc — компании Vodafone KK

Softbank и Vodafone займутся созданием телефонов Японская интернет- и телеком-компания Softbank и британская Vodafone объявили о достижении соглашения по объединению усилий для разработки мобильных телефонов, программного обеспечения и контента. Каждая из сторон вложит $50 млн. в

Softbank и Apple будут работать над сотовыми телефонами лекоммуникационная группа, совместно с компанией Apple Computer займется разработкой мобильных телефонов, которые будут иметь функции музыкального плеера iPod. К ключевому соглашению пришли президент Softbank Масайочи Сан и исполнительный директор Apple Стив Джобс. Пока неизвестно, где и когда именно произошла встреча представителей компаний. Известно, что новые телефоны будут выпущены на р

Yahoo Japan запускает интернет-телевидение Японская корпорация Softbank и местный филиал Yahoo создали совместное предприятие TV Bank для услуг интернет-телевидения Yahoo!Doga. Сервис будет представлять собой сайт-портал для передачи потокового видео. В ка

Yahoo! выкупит акции в дочерних компаниях на $500 млн. з крупнейших интернет-компаний мира Yahoo! объявила, что выкупит акции своих дочерних предприятий у Softbank Holdings за $500 млн. Будут выкуплены доли в Yahoo! UK, Yahoo! Germany, Yahoo! Franc

Квартальные убытки Softbank снизились Чистые убытки японского поставщика скоростного доступа в интернет Softbank по итогам завершившегося 30 июня 1 финансового квартала достигли $161 млн., что составляет почти двукратное снижение по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщил

Softbank купил Japan Telecom за $3 млрд. Японский консорциум Softbank Corp приобретет 3-ю по величине в Японии телекоммуникационную компанию Japan Telecom

Чистые убытки Softbank по итогам полугодия увеличились на 28% Чистые убытки японского провайдера высокоскоростного доступа к интернету Softbank по итогам 1 полугодия текущего финансового года, закончившегося 30 сентября, увеличились на 28% (с 55,8 млрд. йен за тот же период годом ранее) и составили 77,4 млрд. йен ($707 млн.),

Samsung Electronics начинает поставки IP-приставок в Японию ны IP-приставки производства Samsung Electronics. В ноябре первое в мире IP-цифровое вещание начнет Softbank Broadmedia, входящая в состав Softbank Group. В качестве эксклюзивного постав

Softbank Group откроет крупномасштабную WLAN-сеть вместе с BB и Yahoo. Три японских компании - Softbank Corp., BB Technologies Corp. и Yahoo Japan Corp. - начнут предоставлять услуги беспр

Softbank продал часть акций Yahoo!, чтобы сбалансировать портфель владеющий акциями ряда известных сетевых компаний, вновь намерен избавиться от части своей доли в Yahoo. Продажа пакета акций портала на сумму $171 млн. должна улучшить сложную ситуацию с наличностью Softbank. Это уже далеко не первая продажа акций Yahoo, осуществляемая Softbank. На этот раз в результате нее у Softbank останется 14,3-процентная доля акций портала, хотя при это

Softbank вновь продает кусочек Yahoo Это уже далеко не первая продажа акций Yahoo, осуществляемая Softbank. На этот раз в результате нее у Softbank останется 14,3-процентная доля акций портала, хотя при этом он все равно останется крупнейшим акционером Yahoo. Продажа акций Yahoo позв

Softbank избавляется от акций Yahoo! Японская инвестиционная компания Softbank, которой принадлежит 20% акций интернет-корпорации Yahoo! и, в том числе, 51% дочернего предприятия Yahoo! Japan, объявила о намерении продать часть принадлежащего ей пакета головного

Приставка BB Phone от Softbank сделает интернет-телефонию в Японии общедоступной Японская корпорация Softbank, известная производством программного обеспечения, ввела в действие услугу интернет-телефонии без компьютера. Приставка BB Phone подключается к обычному телефону и линии широкополосног

Sony, Yahoo! и Softbank позволят выходить в Сеть с помощью PlayStation-2 Корпорация Sony, являющаяся лидером японского рынка игровых консолей, в минувший четверг объявила о подписании соглашения с компаниями Yahoo! Japan и Softbank о создании сетевой инфраструктуры для владельцев приставок PlayStation-2. Новый сервис предположительно будет запущен следующей весной. Пользователи PlayStation-2 смогут получить высок

Softbank несет убытки и реструктурирует бизнес Группа интернет-компаний Softbank, один из ведущих дот-комов в Японии, зафиксировала самые большие убытки за последние полгода на фоне снижения объемов инвестиций. Убытки составили 54,3 млрд. иен ($441 млн.); в прошлом