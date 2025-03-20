«Убийца» Intel, основанный выходцем из нее же, пошел по рукам. Новый владелец тесно связан с рынком процессоров, но не напрямую

Основанную экс-президентом Intel компанию Ampere купил японский холдинг Softbank. Он владеет ARM – создателем одноименной процессорной архитектуры, которую Ampere использует в своих чипах. Они по всем параметрам обходят процессоры Intel.

Миллиарды за конкурента Intel

Компания Ampere, разработчик высокопроизводительных серверных процессоров, перешла во владение японского холдинга Softbank, пишет TechCrunch. Сумма сделки составила $6,5 млрд и, по условиям договора, она будет до последнего цента выплачена наличными.

Свои чипы Ampere строит на очень перспективной архитектуре ARM, которая давно доказала свое преимущество над х86, эксплуатируемой Intel и AMD. Процессоры Ampere обходят по производительности и энергоэффективности их решения.

Что особенно важно, британская компания ARM, создатель одноименной архитектуры, тоже принадлежит Softbank – с лета 2016 г. Осенью 2020 г. он попытался продать ее американской Nvidia, но встретил огромное сопротивление со стороны, в том числе, британских властей, и в начале 2022 г. соглашение было расторгнуто.

Ampere Крупный производитель процессоров сменил владельца

В результате сделки Ampere станет полностью дочерней компанией Softbank. Завершение всех условий сделки ожидается во втором полугодии 2025 г. Пока нет информации, получит ли Ampere упрощенный доступ к технологиям ARM.

Новый владелец

Продавцом в сделке с Softbank выступала не сама Ampere. Основанная в 2017 г., она довольно быстро привлекла внимание крупных корпораций, и те пожелали инвестировать в нее.

По данным Softbank, в числе крупнейших акционеров Ampere на момент подписания соглашения была сбежавшая из России (и впоследствии обанкротившаяся) компания Oracle – у нее было 32,27% в компании. Больше доля только у компании Carlyle – 59,65%. Они обе согласились отказаться от них передать их Softbank. Кто удерживал оставшиеся 8,08% компании, Softbank не уточнил.

Между тем, японскому холдингу удалось очень хорошо сэкономить. В результате нынешней сделки Ampere обошлась ему в $6,5 млрд целиком, включая штат из 1000 инженеров, а четыре года назад, в 2021 г., он хотел купить лишь миноритарный пакет ее акций. На тот момент компания стоила $8 млрд, пишет Bloomberg.

Очень выгодная сделка

Softbank приобрел не просто разработчика перспективных процессоров на не менее перспективной архитектуре. За восемь лет своего существования у Ampere накопилось очень много клиентов – в основном, китайские и американские компании, занятые в облачном и серверном бизнесах.

В их числе – Alibaba, Google, HPE. Microsoft, Oracle, Supermicro и Tencent. CNews писал также, что процессоры Ampere можно встретить в серверах тайваньской компании Gigabyte.

Целью покупки, как сказано в официальном заявлении Softbank, стало стремление холдинга по укреплении собственных позиций на рынках искусственного интеллекта и облачных сервисов. Пока неясно, планирует ли Softbank сокращать персонал Ampere и устраивать перестановки в топ-менеджменте Ampere.

Как появилась Ampere

За компанией Ampere стоит бывшая президент Intel Рене Джеймс (Renee James). Как сообщал CNews, она уволилась летом 2015 г. в результате проводившейся тогда реорганизации. Истинные причины ее ухода по сей день не установлены. Вплоть до своего увольнения Джеймс была фактически вторым человеком в Intel после ее экс-гендиректора Брайана Кржанича (Brian Krzanich), оставившего свой пост летом 2018 г.

За восемь лет Ampere не только догнала, но и в ряде аспектов перегнала AMD и Intel, основанные в 1968 и 1969 гг. соответственно. Например, в мае 2024 г. выяснилось, что трудится над 256-ядерным серверным процессором, к тому же 3-нанометровым. Ни тогда, ни сейчас у AMD и Intel ничего подобного не было. В августе 2024 г. CNews писал о ведущейся в недрах Ampere разработке 512-ядерного процессора.