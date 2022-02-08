Отменена крупнейшая сделка века, чуть не поставившая на уши весь мир ИТ

Nvidia отказалась от покупки ARM, не выдержав давление многочисленных регуляторов. ARM останется в собственности SoftBank, но для нее срыв переговоров бесследно не пройдет. В компании вот-вот сменится гендиректор, а в ближайшей перспективе ее ждет принудительный выход на IPO. За счет этого SoftBank хочет вернуть хотя бы часть из упущенных в результате отмены сделки $40 млрд.

Британская ARM американцам не достанется

Компания Nvidia (США) отказалась от покупки британской ARM – разработчика процессорных архитектур, пишет Financial Times. Причиной стало сильное давление со стороны многочисленных регуляторов, опасающихся, что сделка, объявленная еще в сентябре 2020 г., приведет к дизбалансу на мировом ИТ-рынке.

Об отказе от сделки топ-менеджеры Nvidia объявили на заседании совета директоров, сообщил изданию неназванный источник, осведомленный о его повестке. Компания решила ничего не доказывать регулирующим органам США, Великобритании и Евросоюза.

Продавцом ARM выступал японский холдинг SoftBank. Он владел этой компанией с июля 2016 г., и до сих пор доподлинно неизвестно, что подтолкнуло его к решению избавиться от столь ценного актива. Архитектура ARM используется почти во всех современных мобильных процессорах, и даже компания Apple отдала предпочтение именно этой архитектуре, на которой строит свои CPU для планшетов, смартфонов, а с недавних пор еще и для компьютеров с ноутбуками.

ARM «уплыла» из рук Nvidia за месяц до завершения сделки

Nvidia – это крупнейший разработчик графических чипов в мире. Подавляющее большинство видеоускорителей для настольных ПК и для ноутбуков с дискретной графикой имеют на своем корпусе именно ее логотип. В III квартале 2021 г. ей принадлежало 83% этого рынка, оставшиеся 17% были у компании AMD (статистика Statista.com).

Чего добивалась Nvidia

Nvidia была готова заплатить за ARM ровно $40 млрд, из которых $21,5 млрд она собиралась передать SoftBank в виде своих акций. Еще $12 млрд она планировала заплатить наличными. Также японский холдинг должен был получить дополнительные платежи в размере до $5 млрд наличными или акциями с учетом будущей прибыли ARM. Оставшиеся $1,5 млрд Nvidia хотела выплатить сотрудникам ARM в виде дополнительного обязательства.

Сделка предусматривала превращение ARM в одно из подразделений Nvidia с сохранением собственной штаб-квартире в Кембридже (Великобритания). Nvidia уверяла, что ARM «продолжит реализовывать собственную модель открытого лицензирования технологий и будет сохранять нейтралитет перед всеми своими клиентами».

Комментируя сделку, глава Nvidia Дженсен Хуанг (Jensen Huang) в интервью Forbes заявил, что основная цель покупки ARM заключается в «интеграции технологий Nvidia в широкую сеть ARM». Компания даже собиралась открыть в Кембридже научный центр по исследованию технологий искусственного интеллекта (ИИ) и оснастить его суперкомпьютером на базе процессоров с архитектурой ARM.

Закрыть сделку стороны планировали в марте 2022 г.

Nvidia все знала заранее

Компания Nvidia, по всей видимости, не была уверена, что у нее получится заполучить ARM в свои активы – слишком уж многие выступили против этой сделки. Свое отрицательное мнение высказали далеко не только регуляторы, но и даже правительства целых стран, в частности, Великобритании, и крупные профсоюзы.

Даже американские ИТ-корпорации, которым, казалось бы, напрямую выгодна покупка ARM (Nvidia – компания из США), были крайне недовольны предстоящим поглощением. В их числе оказались Google, Intel, Amazon и Microsoft. Более того, Qualcomm, один из крупнейших разработчиков ARM-процессоров, тоже заявлял, что сделку стоит как можно быстрее отменить.

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Основатель ARM Герман Хаузер (Hermann Hauser) тоже был среди тех, кто посчитал сделку форменной ошибкой. Свое мнение он высказал еще до завершения переговоров, и сразу после них он обратился к британским властям с просьбой запретить сделку.

Руководство Nvidia решило заранее подготовиться к краху этой масштабной затеи. В конце января 2022 г. CNews писал, что она начала готовить своих инвесторов и партнеров к такому исходу.

Последствия срыва переговоров

По информации Fortune, срыв сделки приведет в первую очередь к кадровым перестановкам в топ-менеджменте ARM. Пока что известно лишь о скором уходе с поста главного исполнительного директора компании (СЕО) Саймона Сегарса (Simon Segars). Его заменит президент компании Рене Хаас (Rene Haas).

Источник Fortune утверждает, что уход Сегарса никак не связан со случившимся, однако официального подтверждения этому нет. Кроме того, Сегарс был в числе первых сотрудников ARM и прошел долгий путь по карьерной лестнице, прежде чем стать СЕО в 2013 г. Он продолжал руководить компанией даже после перехода под крыло SoftBank.

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Альтернативой сделки с Nvidia для SoftBank может стать вывод ARM на биржу. Холдинг собирается провести IPO в самом ближайшем будущем.

Власти Великобритании, выступившие против продажи ARM американской Nvidia, теперь хотят, чтобы SoftBank провел IPO ARM внутри страны. Вероятнее всего, речь о потенциальном выходе компании на Лондонскую биржу.

Но у SoftBank, похоже, совсем другие планы. В одночасье лишившись $40 млрд, холдинг собирается провести IPO ARM в Нью-Йорке (США). По данным Financial Times, американские рынки выше ценят акции технологических компаний. На момент публикации материала SoftBank с выбором биржи не определился.