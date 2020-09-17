Британия готовится сорвать продажу ARM. Крупнейший профсоюз и политики требуют отменить сделку-катастрофу

Члены Unite, крупнейшего британского профсоюза, возмутились продажей ARM американской Nvidia. Они считают, что это может привести к закрытию тысяч рабочих мест в стране. Их мнение разделяют крупные британские политики, в том числе Эдвард Милибэнд, теневой министр предпринимательства, энергетики и промышленности страны.



Профсоюз против

Британский профсоюз Unite выступил резко против сделки по продаже английской компании ARM американской Nvidia. Он призвал правительство Великобритании заблокировать продажу из-за опасений, что это помешает технологическому сектору страны.

Представители организации также заявили, что передача британской компании в собственность американской стороне, несмотря на все ее обещания «вливать» в ARM деньги и даже построить в Кембридже крупный исследовательский центр вместе с суперкомпьютером на ARM-процессорах, несет в себе угрозу для ее сотрудников.

Как пишет портал ITPro, приобретение ARM компанией Nvidia, по версии Unite, может поставить под угрозу рабочие места в Великобритании. В профсоюзе считают, что Nvidia обманывает сотрудников ARM насчет их будущего в составе компании.

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Профсоюз Unite был основан в мае 2007 г. в результате слияния Amicus, профсоюза частного сектора, и профсоюза работников транспорта и разнорабочих (Transport and General Workers' Union, TGWU. По состоянию на июль 2020 г. он насчитывал 1,4 млн участников против 1,2 млн в 2018 г., что позволяет считать его одним из крупнейших профсоюзов в мире и самым крупным в Великобритании.

Чем опасна сделка

В Unite считают, что после выполнения всех условий сделки Nvidia прекратит работу ARM в Великобритании и перенесет все рабочие места за границу. Против сделки начали выступать и британские политики, в частности, Даниэль Зайхнер (Daniel Zeichner), член парламента страны от Кембриджа. Он уже поднимал этот вопрос в Палате общин.

Зайхнер в ближайшие дни посетит виртуальное собрание Unite, чтобы выслушать опасения его членов относительно продажи ARM. Затем он планирует убедить правительство вмешаться в сделку.

Мнение членов Unite и Зайхнера разделяет и британский политик Эдвард Милибэнд (Edward Miliband), теневой министр по делам энергетики и изменения климата Британии и экс-лидер Лейбористской партии и парламентской оппозиции. В настоящее время он занимает пост теневого министра предпринимательства, энергетики и промышленности страны. Опасение по поводу сделки высказывает и региональный представитель Unite Мэтт Уэйли (Matt Whaley). По его словам, она не отвечает национальным интересам Великобритании.

«Было бы безумием подвергать это риску, позволяя отдать ARM в руки транснациональной корпорации, которая выиграет от ее закрытия. У наших участников есть серьезные опасения по поводу сделки с Nvidia, которой не способствовало то, что руководство ARM держало их в неведении и обмануло их, оправдываясь тем, что до продажи осталось 18 месяцев», – заявил Уэйли.

Правительству нужны гарантии

Свое пристальное внимание на сделку между Nvidia и ARM из-за возникших вокруг нее споров, пишет Bloomberg, власти Великобритании уже обратили. На фоне имеющейся вероятности переноса штата ARM за пределы страны они теперь хотят получить от Nvidia гарантии сохранения рабочих мест сотрудников в Британии. В настоящее время это порядка 3000 человек.

Также британские власти намерены взять с Nvidia письменные гарантии того, что головной офис ARM останется в Кембридже. Когда ARM переходила в руки SoftBank в 2016 г., японский холдинг тоже был вынужден дать определенные гарантии – в частности, от него потребовали как минимум вдвое увеличить штат компании в течение пяти лет после покупки.

Следует отметить, что законы Великобритании позволяют властям страны приостанавливать любые сделки с местными компаниями на срок до двух месяцев, если они касаются национальной безопасности. Премьер-министр Британии Борис Джонсон (Boris Johnson) заявил о стремлении сохранить ARM в качестве компании, вносящей значительный вклад в экономику страны.

Как ARM оказалась в руках Nvidia

Переговоры о переходе ARM в собственность Nvidia длились несколько месяцев и завершились, как сообщал CNews, в середине сентября 2020 г. Nvidia стремилась договориться не с самой ARM, а с холдингом SoftBank, купившим британскую ИТ-компанию в июле 2016 г. за 24,3 млрд фунтов стерлингов или 3,3 трлн иен (около $32,2 млрд по курсу на момент совершения сделки).

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Сумма покупки составит $40 млрд. Часть этой суммы Nvidia передаст холдингу в виде своих акций ($21,5 млрд), а часть – ($12 млрд) в виде наличных, в том числе $2 млрд на момент заключения сделки с SoftBank. Далее, японский холдинг может получить дополнительные платежи в размере до $5 млрд наличными или акциями с учетом будущей прибыли ARM. Оставшиеся $1,5 млрд Nvidia выплатит сотрудникам ARM в качестве дополнительного обязательства.

Кто еще против сделки

Свое недовольство передачей ARM в руки Nvidia высказал и ее соучредитель – британский бизнесмен Герман Хаузер (Hermann Hauser), и сделал он это еще в начале августа 2020 г. Он заявил, что Nvidia – не самый подходящий владелец для ARM, и добавил, что такая сделка неминуемо приведет к катастрофе в отрасли.

Хаузер полагает, что ожидаемый переход ARM в собственность Nvidia может в корне изменить ситуацию и заставит разработчиков отказаться от использования архитектуры ARM. «Большинство лицензиатов станут конкурентами Nvidia, и в этом случае им придется искать альтернативу разработкам ARM», – сказал Хаузер.

Сразу после объявления о достижении договоренности между компаниями Хаузер запустил кампанию «Спасите ARM». Она преследует единственную цель – сохранение независимости компании путем воспрепятствования ее продаже Nvidia.