Основатель ARM: Продажа нашей компании Nvidia будет катастрофой для всей ИТ-отрасли

Соучредитель британской компании ARM обрушился с критикой на информацию о возможной продаже его компании американской Nvidia. Он заявил, что Nvidia – не самый подходящий владелец для ARM, и добавил, что такая сделка неминуемо приведет к катастрофе в отрасли.



ARM против Nvidia

Британский бизнесмен Герман Хаузер (Hermann Hauser), входящий в состав учредителей компании ARM, резко отреагировал на информацию о возможной продаже его компании американской Nvidia. В разговоре с ВВС он заявил, что если бы эта сделка состоялась, то она могла бы стать настоящей катастрофой.

В конце июля 2020 г. авторитетное издание Bloomberg со ссылкой на свои источники сообщило, что ARM и Nvidia вошли в активную стадию переговоров по продаже Nvidia бизнеса британской компании, на что и отреагировал Герман Хаузер.

Герман Хаузер подчеркнул, что вероятность покупки ARM компанией Nvidia невелика, но добавил, что она была бы не самым лучшим владельцем. По словам основателя компании, бизнес-модель ARM не подходит Nvidia, имея в виду тот факт, что сейчас технологии британского разработчика может лицензировать кто угодно, без каких-либо ограничений.

Хаузер считает, что ожидаемый переход ARM в собственность Nvidia может в корне изменить ситуацию и заставит разработчиков отказаться от использования архитектуры ARM. «Большинство лицензиатов станут конкурентами Nvidia, и в этом случае им придется искать альтернативу разработкам ARM», – сказал Хаузер.

Герман Хаузер крайне недоволен вероятностью перехода ARM под крыло американской Nvidia

В 2016 г., когда ARM была продана японскому холдингу SoftBank Group, Хаузер тоже выступал против этой сделки. Спустя четыре года свое мнение он не изменил, но отметил, что единственным преимуществом SoftBank как владельца было то, что эта холдинг не имеет прямого отношения к ИТ-отрасли и тем самым не мешает ARM сотрудничать с теми, с кем ей хотелось. Японцы, отметил Хаузер, сдержали обещание и сохранили нейтралитет ARM.

На момент публикации материала сведения о, возможно, ведущихся переговорах между Nvidia и ARM о покупке последней американская сторона, как и действующий владелец ARM, японский холдинг SoftBank Group, не подтверждали, но и не опровергали. Герман Хаузер тоже не стал раскрывать все карты, отметив лишь, что в происходящее стоило бы вмешаться британским властям.

Как ARM пошла по рукам

Компания ARM была основана в Британии в 1990 г. Более всего она известна в качестве разработчика мобильных и графических процессоров, успешно используемых большинством ведущих производителей мобильных устройств, включая Samsung, Huawei и Apple. Бизнес-схема ARM основана на разработке полупроводниковых платформ с последующей продажей интеллектуальных прав на разработку и производство готовых чипов на базе различных архитектур ARM.

В июле 2016 г., как сообщал CNews, ARM перешла в собственность SoftBank Group. Сумма сделки составила 24,3 млрд фунтов стерлингов или 3,3 трлн иен (около $32,2 млрд по курсу на момент совершения сделки). Поглощение ARM стало самой крупной сделкой за всю историю японской инвестиционной группы, и самой большой сделкой за всю историю японских компаний по приобретению иностранных активов. Одновременно сделка станет крупнейшей в истории европейских ИТ.

Следует отметить, что в покупке ARM в настоящее время заинтересованы не только США, но также Южная Корея. Как пишет издание The Korea Times со ссылкой на неназванного высокопоставленного представителя ИТ-отрасли, наработки ARM привлекли внимание компании Samsung Electronics.

Издание пишет, что Samsung рассматривает возможность приобретения не всего бизнеса ARM, а лишь 3-5% от него. Samsung, Nvidia, SoftBank и Герман Хаузер эту информацию не комментируют.

Возможная помощь властей

Герман Хаузер считает, что британское правительство может вмешаться и не допустить перехода отечественного ИТ-гиганта в собственность компании из США. В качестве примера он привел ситуацию с британской компанией OneWeb, строившей сеть спутников Земли для предоставления доступа в интернет по всей планете. Над ней, как сообщал CNews, весной 2020 г. нависла угроза банкротства.

В конце марта 2020 г. OneWeb собралась подать заявление о банкротстве на фоне давления американских конкурентов в лице Amazon и SpaceX и ухудшающегося финансового положения. В начале июля 2020 г. правительство Великобритании объявило о намерении спасти ее и вложить в нее $500 млн для возобновления ее операций, и еще столько же собралась инвестировать индийская телекоммуникационная компания Bharti Global Ltd.

Герман Хаузер против США

Основатель ARM не в первый раз выступает с критикой американской стороны за ее действия в отношении компаний из других стран. В начале лета 2019 г. Хаузер резко отреагировал на ситуацию, сложившуюся на тот момент вокруг компании Huawei.

Напомним, что в конце мая 2019 г. президент США Дональд Трамп (Donald Trump) запретил крупным ИТ-компаниям из США вести бизнес с Huawei, и через несколько дней этот запрет распространился и на ARM, в технологиях которой используются некоторые американские наработки.

Хаузер прямым текстом назвал возможные последствия происходящего катастрофическими, разрушительными. Спустя несколько месяцев ARM пошла против требований Трампа и возобновила отношения с Huawei.