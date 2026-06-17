Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System

В России разработана глушилка спутников Starlink инистра обороны Украины по технологическим вопросам Сергей Бескрестнов с позывным Флеш рассказал в своем Telegram-канале о комплексе РЭБ под названием «Волна Купол Гарант». По его данным, это система спутниковых антенн, размещенных на нескольких прицепах. Комплекс создает мощные направленные помехи на конкретный спутник Starlink, нарушая связь между спутником и наземными терминалами. Wikipe

Школьница из детского технопарка «Альтаир» создала базу данных для учета космических спутников Выпускница детского технопарка «Альтаир» РТУ МИРЭА, ученица 11 класса школы № 1273 Екатерина Кокорева, разработала конфигурацию «Учет выведенных спутников» на платформе «1С». Инструмент собирает и систематизирует данные о космических аппаратах на орбите, их состоянии и изменении параметров. Проект уже заинтересовал образовательные и нау

Ученый ПНИПУ оценил влияние геомагнитных бурь на спутниковую навигацию по всему миру ит, а специалистам по плотинам — чтобы вовремя замечать деформации. Во всех этих случаях используют спутниковые приемники в статическом режиме: прибор оставляют неподвижным на несколько часов,

До глобального охвата Земли сетью Starlink остались считанные запуски в. Общая сумма инвестиций в реализацию такого проекта оценивается в $10 млрд. SpaceX / unsplash.com Спутники связи Starlink уже покрывают 160 стран и территорий мира На данный момент у Starlink

Студентка МАИ создала программу для восстановления данных о движении спутников та Артемова. По ее словам, технология может пригодиться не только для отдельных аппаратов, но и для спутниковых группировок, а также для систем беспилотного транспорта — там, где особенно важны

«МегаФон» и «Бюро 1440» презентовали мобильный спутниковый комплекс язи, которым может выступать универсальный абонентский терминал «Бюро 1440». Станция в комплекте со спутниковым оборудованием обеспечивает доступ в интернет и корпоративную сеть, а также поддер

Игорь Пилюгин, «Стэкком»: Спутниковая связь становится сервисом будущего м удалось вновь выйти на эту психологически важную отметку. «Сегодня мы — единственный коммерческий спутниковый оператор в России, который обеспечивает высокоскоростной широкополосный доступ в

Треть жителей Крыма использует нелегальное оборудование спутникового ТВ ования для приема телевидения, пишет «Коммерсант». В мае 2026 г. 34% крымчан используют запрещенные спутниковые тарелки. 4 мая 2026 г. в Крыму около 34% населения используют нелицензионные с

Россияне выпустили «первый в стране» спутниковый телевизор. Его продают за копейки ор интегрирован в экосистему «Триколора». По заявлениям разработчиков, с его помощью можно смотреть спутниковые каналам, а также пользоваться онлайн-сервисами через Wi‑Fi или Ethernet. Пользова

«Триколор» запускает первый в России спутниковый телевизор ъем на корпусе. Продукт интегрирован в экосистему телесмотрения «Триколор» и предоставляет доступ к спутниковым каналам в высоком качестве, а также к онлайн-сервисам через встроенный двухдиапаз

Экс-главу создателя спутников для ГЛОНАСС обвинили в мошенничестве и отправили под домашний арест тся. АО «Решетнев» расположено в закрытом административно-территориальном образовании (ЗАТО) Железногорск в Красноярском крае, входит в «Роскосмос». Это российский разработчик и производитель больших спутников, в том числе спутников для системы глобального позиционирования «ГЛОНАСС» и геостационарных спутников связи «Экспресс» для российского госоператора спутниковой связи ФГУ

2ГИС представил новые функции навигации при нестабильном сигнале спутников агом», который помогает пользователям продолжать движение по маршруту даже при нестабильном сигнале спутников. Если приложение фиксирует проблемы с определением местоположения, оно автоматическ

Спутники Amazon не поделили космос со спутниками Маска и готовы начать сталкиваться на орбите нфликт интересов SpaceX пытается убедить Федеральную комиссию по связи США в том, что Amazon вывела спутники на неправильную высоту, пишет Ars Technica. В Amazon все отрицают и заявляют, что ко

Amazon покупает компанию с готовой спутниковой группировкой на околоземной орбите ьт управления в Globalstar Низкоорбитальная группировка спутников Globalstar позволяет осуществлять спутниковую голосовую телефонную связь, а также передачу данных на невысоких скоростях и обес

«Яндекс» разработал ИИ-сервис для обнаружения борщевика на спутниковых фото ML-разработчики из Школы анализа данных вместе с экспертами Центра технологий для общества «Яндекса» и движением «СтопБорщевик» запустили ИИ-сервис для выявления на спутниковых фото зарослей борщевика Сосновского. Инструментом могут бесплатно воспользоваться все желающие — от природоохранных организаций и национальных парков до ученых и фермеров. Разметка

В России появится новый «убийца» Starlink стоимостью почти 30 миллиардов итальной группировки спутников серии «Экспресс» на геостационарной орбите для обеспечения населения спутниковым телевидением; развитии высокоэллиптической спутниковой системы «Экспресс-РВ»; соз

Россия запустила первую группировку спутников для создания лучшей версии Starlink кже компании в сфере туризма и геологоразведки. Конкуренция за орбитальные ресурсы Низкоорбитальная спутниковая связь (спутники находятся на околоземной орбите высотой до 2 тыс. км) имеет преим

«Бюро 1440» вывело на орбиту спутники низкоорбитальной группировки «Рассвет» ой компании «Бюро 1440» (входит в «ИКС Холдинг»). Об этом CNews сообщили представители «Бюро 1440». Спутники были успешно выведены на опорную орбиту, отделились от ракеты-носителя «Союз 2.1Б» и

В России создана система навигации БПЛА, которой не нужны данные от спутников зработали комплекс для навигации беспилотных авиационных систем (БАС) в условиях полного отсутствия спутниковых данных, пишут «Известия». Модульная альтернативная навигационная система (МАНС) р

Спутниковое ТВ в тренде: «Триколор» демонстрирует рост в сегменте новых подключений утникового ТВ. Регулярные ограничения мобильного интернета привели к увеличению спроса не только на спутниковый интернет, но и на телевидение. Клиенты хотят иметь стабильный доступ к эфиру люби

Россия отложила запуск спутников связи для создания «убийцы Starlink» доступ в интернет не только всех жителей России, но и абонентов в 75 странах мира. Низкоорбитальные спутники связи с 2019 г. применяет международный интернет-провайдер Starlink, принадлежащий к

Китайские спутники научились нападать на спутники Starlink и лишать их ресурса в орбитальных битвах ом числа орбитальных аппаратов и космического мусора, а также активным развертыванием конкурирующих спутниковых мегасозвездий т.е. огромные группировки из тысяч искусственных спутников на низко

В рамках поправок к бюджету власти нашли 45 миллиардов на создание спутников связи звития, связи и массовых коммуникаций России Дмитрий Угнивенко заявил 2 октября 2025 г., что первые спутники — «Экспресс-АМУ4» и «Экспресс-АМУ3» — изготавливаются за счет средств АО «Решетнев»

США разворачивают оружие для глушения спутников России и Китая ю на орбите и действия в зоне станции. Роскосмос ТПК «СоюзТМA-02М» Космические системы, в частности спутники навигации, связи и дистанционного зондирования, незаменимы для функционирования важн

Спутники связи передают груды военных и полицейских данных в открытом виде. Перехватить их можно с помощью обычной «тарелки» рыми обмениваются силовые и военные структуры США. Получить доступ к ним можно, имея в распоряжении спутниковую антенну, пишет The Register со ссылкой на результаты исследования американских уч

В МАИ создали имитатор электроракетных двигателей спутников для наземных испытаний В Московском авиационном институте создали инновационное устройство, имитирующее работу электроракетного двигателя (ЭРД) космического аппарата. Оно позволяет проверять и настраивать электронику спутников на Земле более экономичным, простым и быстрым способом – на воздухе, а не в вакуумной камере. Впервые подобный имитатор собран с применением исключительно отечественных комплектующих.

«Геоскан» и «Гонец» успешно протестировали на кубсатах высокоскоростную передачу данных в S-диапазоне чить в т.ч. статистические данные, которые можно будет использовать для моделирования перспективных спутниковых систем», — отметил начальник управления реализации федеральных проектов и перспек

ГТЛК, «ХайТэк», «Терра Тех» и БАС подвели первые итоги эксперимента по комбинированию спутниковых, беспилотных технологий и ИИ айТэк», АО «Терра Тех» и ООО «БАС» представили первые итоги научного эксперимента по комбинированию спутниковых, беспилотных технологий и ИИ. Об этом CNews сообщили представители «ХайТэк». В хо

Специалисты СПбГУТ разработали уникальный комплекс FPV-управления беспилотниками через сотовую и спутниковую связь раммно-аппаратный комплекс для FPV-управления беспилотными авиационными системами через гибридные и спутниковые сети связи. Об этом CNews сообщили представители СПбГУТ. Разработанная система по

Англия и Франция вложат 1,5 млрд евро в «убийцу» Starlink экономии федерального бюджета, как писали РИА «Новости» в июле 2025 г., отказался от финансирования спутниковых группировок интернета вещей «Марафон IoT» и широкополосного доступа в интернет «С

Красноярские ученые внедряют спутниковые и беспилотные технологии в сельское хозяйство й доказала свою эффективность как с точки зрения урожайности, так и экономии ресурсов. «Современные спутниковые и беспилотные данные дают агрономам взгляд сверху. Мы учимся видеть поле не как р

«ХайТэк», ГТЛК и «Терра Тех» подписали соглашение о сотрудничестве для объединения спутниковых технологий, БАС и ИИ спилотных авиационных систем и искусственного интеллекта. Целью сотрудничества является объединения спутниковых технологий, БАС и искусственного интеллекта. Данная инициатива соответствует пору

«Бюро 1440» обеспечит сеть наземных станций «Билайна» спутниковой связью нового поколения енеральный директор «Билайна», сказал: «Мы как прогрессивная и технологичная компания рассматриваем спутниковую связь как новое передовое решение для обеспечения связи в труднодоступных локация

Спутниковая связь «Бюро 1440» ускорит цифровизацию промпредприятий и инфраструктуры ным предприятиям быстро обмениваться данными с объектами на удаленных территориях. Высокоскоростной спутниковый интернет поможет эффективнее использовать большие данные, развивать видеоаналитик

«Геоскан» создаст группировку спутников дистанционного зондирования Земли ГК «Геоскан» разрабатывает спутники дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ) для панхроматической съемки с разрешением 0,

В России тестируется спутниковая связь 5G для управления БПЛА возможности реализации созданной комплексной технологии системы связи 5G в будущих низкоорбитальных спутниковых группировках России. Это ключевой шаг к управлению беспилотниками, IoT-устройства

В России разрабатывается система маневрирования малых спутников без включения двигателей Разработка новой системы В Московском авиационном институте (МАИ) создают технологию космической пращи для малых спутников, об этом CNews сообщили представители учебного заведения. В МАИ разрабатывают новую технологию орбитального маневрирования для небольших спутников, которая получила название ко

Российские навигационные спутники смогут передавать сигнал в условиях сильных помех генеральный директор ООО «Релематика», предприятия разработчика и производителя микропроцессорных устройств релейной защиты и автоматики. Эксперты сходятся во мнении, что спрос на получение данных от спутников будет расти. Помимо глобального вектора цифровизации экономики, существенный вклад в объемы получаемой из космоса информации внесет развитие беспилотных технологий, крайне актуальных

«Геоскан» представил спутниковую платформу для дистанционного зондирования Земли форм-фактора кубсат 16U ГК «Геоскан» представила новую спутниковую платформу «Геоскан 16U» для дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ). Платформа от