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Спутниковая связь Satellite Communication Спутниковые технологии Satellite Technologies Космическая система связи Space Communication System

Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System


05.04.2022 Главный спутниковый ТВ-вещатель России потребовал у властей льготы, как у ИТ-компаний
09.02.2022 Десятки спутников «космического Wi-Fi» Илона Маска погибли на орбите без возможности восстановления
16.12.2021 «Спутникс» запустила первый в России участок серийной сборки спутниковых CubeSat-платформ
10.12.2021 Операторов завалят штрафами за нежелание отказаться от иностранных спутников в пользу российских
09.12.2021 МИФИ и «Спутникс» начали испытания двигательной установки для малых спутников, которая поможет решить проблему космического мусора
13.10.2021 Sitronics Group расширила возможности для цифрового мониторинга с помощью дронопортов, спутников и носимых устройств
29.09.2021 РТКОММ предложил судовладельцам спутниковые решения для эффективного управления флотом
28.09.2021 РТКОММ выводит на российский рынок комплексные спутниковые решения для гражданского флота
25.08.2021 «Ситроникс» превратился в космическую компанию
11.05.2021 В России ежечасно будут определять координаты пользователей мобильной спутниковой связи
29.04.2021 «ГЛОНАСС» нового типа обойдется в 800 миллионов и сможет работать без спутников
28.04.2021 Спутниковые решения РТКОММ совместимы с ВКС Vinteo
03.03.2021 РТКОММ предоставил МТС спутниковые каналы для проекта «Доступный интернет» на Чукотке
29.12.2020 В России вводят миллионный штраф для операторов, использующих иностранные спутники связи
19.11.2020 РТКОММ предоставил «Мегафону» спутниковые каналы для проекта «Доступный интернет» на Чукотке
29.10.2020 «Мегафон» инвестирует 6 млрд руб. в разработку системы спутниковой передачи данных
20.10.2020 Microsoft заключила партнерство со SpaceX по созданию облачной сети на основе космических спутников
14.10.2020 Жители отдаленных районов Ростовской области получили доступ к услуге МСЭ с помощью спутниковых каналов связи РТКОММ
05.10.2020 OneWeb вышел из СП с российской спутниковой системой «Гонец»
29.07.2020 В РКС внедрили новейшую технологию 3D-сборки для производства аппаратуры новейших российских спутников
27.07.2020 США обвинили Россию в испытаниях «убийцы спутников»
24.07.2020 В ТПУ создают программный комплекс для проектирования спутников ГЛОНАСС новой серии
25.05.2020 «Спутникс» и «Мицуи» будут сотрудничать в области производства и экспорта компонентов КА и малых спутников
17.03.2020 Oneweb посвятит запуск спутников космонавту Алексею Леонову
16.03.2020 Создание арктической группировки спутников связи будет стоить России 42 миллиарда
17.12.2019 Россия запустит спутники для глобального интернета OneWeb
21.11.2019 «Росэлектроника» создаст первое отечественное производство СВЧ-переключателей для спутников
30.08.2019 ГЛОНАСС лишился трех спутников за месяц. Полное покрытие планеты невозможно
23.07.2019 России нужно 100 миллиардов на спутниковое радио и космический интернет вещей
11.06.2019 В России введут крупные штрафы за иностранный спутниковый интернет
04.04.2019 «Билайн» запустил новые спутниковые каналы для бизнеса, покрывающие связью всю Россию
27.02.2019 Власти обязали российских операторов сдавать спецслужбам трафик зарубежных спутниковых абонентов
22.01.2019 Назло OneWeb: Россиянам запретили ввозить в страну спутниковые телефоны
29.12.2018 Власти пообещали раздать спутниковые тарелки небогатым жителям удаленных деревень
19.12.2018 Власти обязали спутниковых операторов работать в глубинке бесплатно
08.11.2018 «Росэлектроника» начала производство российских СВЧ-трактов для спутников
06.11.2018 Частникам запретят ввозить в Россию спутниковые телефоны
25.10.2018 ФСБ заявила, что глобальный спутниковый интернет вреден для России
10.09.2018 Порошенко: Украина перехватывает данные с российских спутников
21.06.2018 В преддверии ЧМ-2018 спутниковые операторы массово провели съемку новых и реконструированных стадионов. Фото

Публикаций - 571, упоминаний - 645

Спутниковая связь упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Космическая связь ФГУП ГПКС 472 152
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 8503 148
Scanex - Сканэкс НТЦ - Инженерно-технологический центр 239 110
ИСС АО - Информационные спутниковые системы им. академика М.Ф. Решетнева - НПО ПМ - Научно-производственное объединение прикладной механики имени академика М. Ф. Решетнёва 85 96
Google LLC 10352 82
Триколор - Национальная спутниковая компания 261 78
МТС - Мобильные ТелеСистемы 8781 77
ВымпелКом - Билайн Таджикистан - Beeline Tajikistan - Таком 1974 61
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 6474 59
Eutelsat 143 56
Орион ГК - Российский спутниковый оператор - Орион-Экспресс - Телекарта - Континент ТВ - Stargate TV 183 56
Samsung Electronics 9333 54
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 2532 52
Газпром ГПМ НТВ-Плюс - НТВ+ 306 50
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 7685 49
DigitalGlobe 125 44
Microsoft Corporation 22497 44
М2М телематика 223 44
Yandex - Яндекс 5015 43
Ростелеком - РТКомм.РУ 342 40
Apple Inc 10683 39
GeoEye 88 38
Орбита 76 37
Марс НПО ФГУП - Марс МОКБ ФГУП - Опытно-конструкторское бюро 706 36
РТРС ФГУП - Российская телевизионная и радиовещательная сеть - Радиотелевизионные передающие центры, РТПЦ 336 35
Совзонд - Sovzond 114 34
SES Networks 61 33
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 1500 31
Globalstar - Глобалстар 164 30
Прогноз 957 30
Газпром космические системы - ГКС - Gazprom Space Systems - Газком 87 30
АФК Система ПАО 1638 30
Huawei 3222 29
AltegroSky - Альтегроскай - НекстТелл - NextTell 53 29
GS Group - General Satellite - Дженерал Сателайт 202 27
Интерфейс ИТ - Интерфейс Ру - Interface Ltd 3012 27
OneWeb - WorldVU 29 27
Ростех - Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 789 26
Qualcomm Technologies 1639 26
НИС ГЛОНАСС - Навигационно-информационные системы 95 25
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - ОКБ-1 1708 110
Точка 1820 95
ГКНПЦ имени М.В.Хруничева - ФГУП Государственный космический научно-производственный центр 450 72
Lockheed Martin 730 59
ГАЗ Группа - Горьковский автомобильный завод 655 55
ESA - European Space Agency - Европейское космическое агентство - Европейское управление космических исследований 559 55
Thales Alenia Space - Alcatel Alenia Space - Telespazio 202 52
Boeing 957 51
Самолёт ГК 216 47
Прогресс РКЦ - ЦСКБ-Прогресс - Ракетно-космический центр - Центральное специализированное конструкторское бюро 781 42
Газпром ПАО 1008 40
EADS Astrium ST - Astrium Space Transportation 145 35
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 1964 34
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 5204 31
Arianespace 83 30
Роскосмос РКС - Российские космические системы 121 27
Роскосмос - ВНИИЭМ Корпорация - НПК Космические системы мониторинга, информационно-управляющие и электромеханические комплексы имени А.Г. Иосифьяна 63 26
Связной ГК 1190 25
Airbus Defence and Space - EADS 150 23
Открытие ФК 2713 22
MODIS 49 22
Northrop Grumman 200 19
Восточный Банк 232 18
Полюс ПАО - Полюс Золото - Polyus Gold 220 17
Airbus Group - Airbus Industries 204 17
Ростех - Росэлектроника - Концерн Созвездие 237 17
ЕКА Топливная компания 137 16
Россети Ленэнерго 786 15
Экспоцентр ЦВК - Центральный выставочный комплекс 291 14
Ростех - ОАК - Сухой - Авиационный холдинг - Опытно-конструкторское бюро П.О. Сухого 376 14
РЖД - Российские железные дороги 1458 13
Maxar Technologies - SSL - Space Systems Loral 0 12
Почта России ПАО 1853 12
NASA Goddard Space Flight Center - Центр космических полётов Годдарда - Годдардский центр космических полетов NASA 33 12
ILS - International Launch Services 58 11
Ball Aerospace & Technologies 46 11
Даурия Аэроспейс НПП - Научно-производственное предприятие - Dauria Aerospace - Российская частная космическая компания 18 11
ПИК - Российская девелоперская и строительная компания 448 10
Ростех - ОДК Сатурн НПЦ - Научно-технический центр 196 10
Роскосмос - Лавочкина НПО - Научно-производственное объединение имени С.А. Лавочкина 108 10
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 13513 340
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Росавиакосмос 1571 257
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США 3300 205
Правительство РФ 8292 197
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7990 180
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 2336 97
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство обороны США - Пентагон 1574 91
Президент Российской Федерации 3770 89
U.S. Department of Defense - U.S. Air Force - ВВС США - Военно-воздушные силы США 784 87
Минцифры РФ - ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам - ГКЭС России - Государственная комиссия по электросвязи при Министерстве связи Российской Федерации 574 65
Правоохранительные органы - Полиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 1527 58
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2209 57
Франция - Правительство Франции - Министерство обороны и внутренних дел Франции - Вооружённые силы Французской Республики - Ministère des Armées 216 53
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 940 52
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1077 48
Россвязь - Федеральное агентство связи 709 46
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий 2084 40
U.S. Department of Defense - DARPA - U.S. Defense Advanced Research Projects Agency - Управление перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США 480 37
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 471 36
U.S. IRS - Internal Revenue Service - Налоговое управление США 99 33
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 2571 32
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 512 29
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 2723 29
Минобороны РФ - ВКС РФ - Воздушно-космические силы Российской Федерации 155 27
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2468 27
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 969 26
Росгидромет - Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды 170 24
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция МВД России 1028 22
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 1897 22
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2267 22
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command - USSpaceCom - United States Space Force - Космические силы США - MILSATCOM - Military Satellite Communications Directorate 91 18
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Внешэкономбанк 581 18
Правительство Москвы 1640 17
U.S. Congress - United States Senate - Конгресс США - Сенат 608 17
U.S. Department of Defense - NGA - National Geospatial-Intelligence Agency - Национальное агентство геопространственной разведки - Агентство военной картографии 49 17
U.S. CIA - Central Intelligence Agency - ЦРУ США - Центральное разведывательное управление 309 16
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1138 15
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 1346 15
Минобороны РФ - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 343 15
Счётная палата РФ 628 14
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 2429 50
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 420 28
ГИС-Ассоциация 231 28
РСА - Российский союз автостраховщиков 106 8
Интерспутник МОКС - Международная организация космической связи 45 8
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 562 6
WMO - World Meteorological Organization - IMO - International Meteor Organization - Всемирная метеорологическая организация 0 6
АКТР - Ассоциация кабельного телевидения России 51 5
NASDAQ - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 2513 4
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 235 4
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 246 4
Хезболла - военизированная ливанская шиитская организация и политическая партия 47 4
РАА Спецтехника - Российская Акционерная Ассоциация 40 3
IFAW - International Fund for Animal Welfare - Международный фонд защиты животных 7 3
IAU - International Astronomical Union - МАС - Международный астрономический союз 0 3
ООН ИКАО - Международная организация гражданской авиации - ICAO - International Civil Aviation Organization 81 3
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 407 3
VESA - Video Electronics Standards Association - Ассоциация стандартизации видеоэлектроники 172 3
FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 213 3
Wikimedia Foundation - Фонд Викимедиа 48 2
International Red Cross and Red Crescent Movement - Международное движение Красного Креста и Красного Полумесяца 1 2
АФТ - Ассоциация Финтех 251 1
MPEG Industry Forum - MPEGIF 6 1
СО ЭСИ РСС - Совет операторов электросвязи и инфокоммуникаций РСС 6 1
CEPT - Conference of European Post and Telecommunications - СЕПТ - Европейская конференция администраций почт и электросвязи 2 1
Единая Россия - Политическая партия 246 1
Greenpeace - Гринпис 115 1
WiMAX Forum 66 1
ФКР - Федерация космонавтики России 6 1
ЕАПО - Евразийская патентная организация 2 1
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 225 1
РДШ - Российское движение школьников 2 1
Транспортная безопасность Ассоциация 3 1
РАО - Российское Авторское Общество - Ассоциация управления авторских и смежных прав РФ 13 1
УПРАВИС - Ассоциация правообладателей по защите и управлению авторскими правами в сфере искусства 3 1
ICA - International Cartographic Association - Международная картографическая ассоциация - Международный союз геодезии и картографии 2 1
AMARC - Association Mondiale Des Radiodiffuseurs Communautaires - World Association of Community Radio Broadcasters - Всемирная ассоциация общественных радиовещателей 1 1
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами 594 1
ООН Всемирная туристская организация - ЮНВТО, ВТООН - UNWTO - United Nations World Tourism Organization 0 1
LTE Union - Союз операторов мобильной связи ЛТЕ - Некоммерческое объединение операторов связи 14 1
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 47147 563
GNSS - Global Navigation Satellite System - ГНСС - Глобальные навигационные спутниковые системы - GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, Galileo 1084 501
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 30976 433
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство 20003 370
25G Ethernet - 25 Gigabit Ethernet and 50 Gigabit Ethernet 7500 332
Телевидение - Television - ТВ-вещание 3043 303
ДЗЗ - Дистанционное зондирование Земли - RSD - Remote Sensing Data - Банк данных цифровых карт - Неогеография 312 229
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи 5317 228
Импортозамещение - Режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 7025 196
Оптические технологии - Высокотехнологичная оптико-электронная техника 2377 170
Мобильная связь - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - Поколения мобильной телефонии 5208 160
Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа 4844 152
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 13608 151
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 8464 144
FM-радиовещание - FM-тюнер - FM-радиоприемник - FM-трансмиттер 1812 120
Телевидение цифровое - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - DVB-MHP - Multimedia Home Platform - ТВ-приставки - ТВ-ресиверы 1602 118
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 1063 118
Беспилотный летательный аппарат - БПЛА - Беспилотная авиационная система - БАС - UAV - Unmanned aerial vehicle - Drone - Дрон 1197 117
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 10539 112
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 11984 110
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Website - Вебсайт 9736 103
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Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 11857 91
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 9861 88
CPU - Central processing unit - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство 9231 87
Сервер - серверные платформы - серверное оборудование - server platforms server hardware 10956 85
Антенна - Antenna - устройство, предназначенное для излучения или приёма радиоволн 415 85
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - CTI - Computer Telephony Integration - Интернет-телефония 4116 84
VSAT - Very Small Aperture Terminal - Малая спутниковая земная станция - Терминал спутниковой связи с антенной небольшого размера 187 83
Телефон - Телефонная связь - Телефонные звонки 3940 80
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические системы - Инженерно-технические средства 3057 79
ОС - Операционная система - OS - Operating system 8982 77
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 2109 75
Астрономическая (космическая) обсерватория - Телескоп - Telescope - Радиотелескоп - Инфракрасный телескоп - Рентгеновский телескоп 0 73
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 7286 72
Аккумулятор электрический - Power Bank - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 4203 72
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - TelePresence - Телеприсутствие - Телеконференции - Видеозвонок 3186 71
ГЛОНАСС - Глобльная навигационная сптниковая система - Российская спутниковая система навигации 2302 619
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 2448 401
Космодром Байконур 1025 161
Microsoft Windows 2000 2856 144
Xiaomi Smart Dash Cam - серия видеорегистраторов 4394 126
Космос - МКА - Малые космические аппараты 81 118
Космическая связь - Экспресс-А - серия геостационарных телекоммуникационных спутников 274 118
ESA - Galileo - European GNSS Service Centre - European Union Agency for the Space Programme - Спутниковая система навигации Европейского союза и Европейского космического агентства 387 107
ЭОС Дело СЭД 4365 98
ГКНПЦ имени М.В.Хруничева - Протон - ракета-носитель тяжёлого класса 403 85
Глонасс-М - ОКР Ураган-М - серия космических аппаратов российской глобальной навигационной системы ГЛОНАСС 136 80
Google Android 11959 79
LG 75SM99 2832 70
МКС - Международная космическая станция - ISS - International Space Station 1431 61
ЭРА-ГЛОНАСС ГАИС - Российская государственная автоматизированная информационная система экстренного реагирования при авариях 325 49
Google Earth - Google Планета Земля 451 47
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 516 46
DigitalGlobe QuickBird - коммерческий спутник 135 46
ESA - Arianespace - Ariane - европейская одноразовая тяжёлая ракета-носитель семейства Ариан 69 42
Минобороны РФ - ВКС РФ Космодром Плесецк 209 41
Intelsat - телекоммуникационные спутники 104 41
GeoEye IKONOS 95 40
CSA RADARSAT - канадский спутник дистанционного зондирования Земли 88 40
BeiDou - BDS - Бэйдоу - Китайская спутниковая система навигации 165 38
DigitalGlobe WorldView - коммерческий спутник 89 38
Apple iOS 6422 37
Google Maps - Карты Google 678 37
NASA HST - Hubble Space Telescope - Хаббл (космический телескоп) 443 37
ГКНПЦ имени М.В.Хруничева - Бриз - семейство российских разгонных блоков 241 37
Яндекс.Навигатор 399 36
NASA Cassini–Huygens orbiter - Кассини-Гюйгенс - автоматическая межпланетная станция - космический зонд 309 36
CNES Centre spatial guyanais - FRENCH GUIANA, FRGUI - Космодром Куру - Гвианский космический центр 188 35
Eutelsat Hotbird - Hot Bird (Хот Бёрд) - серия искусственных спутников Земли 63 34
NASA Landsat 53 33
Прогресс РКЦ - Ресурс-ДК - российский космический аппарат дистанционного зондирования Земли 91 33
Age of Kings 498 32
Прогресс РКЦ - Союз - семейство трёхступенчатых ракет-носителей среднего класса 316 31
Apple iPhone 6 2649 31
Microsoft Windows 10 11713 29
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 2986 29
Исанин Антон 9365 111
Путин Владимир 2542 69
Никифоров Николай 1161 48
Иванов Сергей 360 37
Пехтерев Сергей 44 28
Гурко Александр 136 26
Перминов Анатолий 125 23
Истомин Максим 26 23
Медведев Дмитрий 1604 22
Прохоров Юрий 47 21
Musk Elon Reeve - Маск Илон Рив 187 18
Урличич Юрий 49 17
Иванов Олег 131 17
Щеголев Игорь 685 17
Рогозин Дмитрий 88 14
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Муттерперл Михаил 22 13
Гершензон Ольга 14 12
Пожидаев Николай 38 10
Obama II Barack Hussein - Обама II Барак Хуссейн 373 9
Духовницкий Олег 91 9
Белянко Евгений 20 8
Алымов Сергей 23 8
Смятских Алексей 47 8
Поповкин Владимир 21 8
Волин Алексей 114 8
Евтушенко Олег 126 7
Ройтман Евгений 41 7
Иваненко Владислав 8 7
Кучейко Алексей 22 7
Макаров Александр 38 7
Дроздова Ксения 10 6
Жаров Александр 171 6
Левкевич Михаил 60 6
Branson Richard - Брэнсон Ричард 48 6
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Крамарь Виталий 14 6
Мардер Наум 114 6
Махновский Кирилл 19 6
Емельянов Станислав 67 6
Россия - РФ - Российская федерация 108428 1562
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 45854 1049
Земля - планета Солнечной системы 7427 730
Европа 12319 395
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 33910 394
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Китай - Китайская Народная Республика - КНР 13476 257
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Луна 1184 120
Казахстан - Республика 4467 118
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 2181 114
Украина 6212 104
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 12528 97
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Австралия - Австралийский Союз 2791 87
Марс - "красная" планета Солнечной системы 1194 83
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Россия - Сибирь 1579 78
Азия - Азиатский регион 3803 73
Африка - Африканский регион 2928 73
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СССР - Союз Советских Социалистических Республик 2071 69
Италия - Итальянская Республика 3310 69
Беларусь - Белоруссия 3525 69
Арктика - Арктический регион 387 67
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25-й ГосНИИ химмотологии Министерства обороны - Государственный научно-исследовательский институт химмотологии Министерства обороны Российской Федерации 7499 332
СибГУ - Сибирский государственный университет науки и технологий имени академика М.Ф. Решетнева 65 40
NOAA - National Oceanic and Atmospheric Administration - National Oceanographic and Atmospheric Administration - Национальное управление океанических и атмосферных исследований 121 36
РАН - Российская академия наук 1397 32
Минцифры РФ - НИИР ФГУП - Научно-исследовательский институт Радио имени М. И. Кривошеева 179 28
U.S. Department of Defense - United States Navy, USN - ВМФ США - United States Naval Observatory, USNO 0 17
NASA JPL - Jet Propulsion Laboratory - Лаборатория реактивного движения 174 17
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1170 14
UC Berkeley, Berkeley Cal - University of California, Berkeley - California Berkeley University of California - Калифорнийский университет в Беркли 258 10
ЦНИИмаш - Центральный научно-исследовательский институт машиностроения 42 10
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет 443 10
CAS - Chinese Academy of Sciences - АНК - Академия наук Китая - Китайская академия наук 9 9
РАН ИКИ - Институт космических исследований Российской академии наук 34 8
Ростех - Росэлектроника - НИИ Вектор - Научно-исследовательский институт 382 8
CSUEB - Cal State - California State University East Bay - Калифорнийский государственный университет 462 8
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 818 8
SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 383 7
CASC - China Aerospace Science and Technology Corporation - Китайская аэрокосмическая научно-техническая корпорация - Аэрокосмическое научно-техническое объединение Китая - Shanghai Academy of Spaceflight Technology 7 6
РАЭ - Российская Антарктическая экспедиция 14 6
МИСиС НИТУ - Московский институт стали и сплавов - Национальный исследовательский технологический университет 222 6
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 567 5
СГАУ - Самарский государственный аэрокосмический университет имени С.П. Королёва 43 5
ААНИИ ФГБУ - Арктический и антарктический научно-исследовательский институт 34 5
Ростех - Росэлектроника - ОНИИП - Омский НИИ приборостроения - Омский научно-исследовательский институт приборостроения 45 5
ESO - European Southern Observatory - Европейская южная обсерватория 6 5
CSU - Colorado State University - Университет штата Колорадо - Колорадский университет 83 5
Минцифры РФ - НИИР ФГУП - ЦНИИС ФГУП - Центральный научно-исследовательский институт связи 64 5
ASU - Arizona State University - University of Arizona - Аризонский университет 212 4
Harvard University - Гарвардский университет - Гарвард 442 4
Российская академия космонавтики имени К.Э. Циолковского 16 4
МТУСИ - Московский технический университет связи и информатики 172 4
Феррит-Домен НИИ 13 4
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 618 4
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech 162 4
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 255 4
INPE - Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais - National Institute for Space Research - Бразильский национальный институт космических исследований 0 4
СФУ - Сибирский федеральный университет 61 3
Ростех - Росэлектроника - НИИМА Прогресс - Научно-исследовательский институт микроэлектронной аппаратуры Прогресс 36 3
Johns Hopkins University - Университет Джонса Хопкинса 77 3
University of Washington - Вашингтонский университет - Университет Вашингтона 185 3
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2022 годы.
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