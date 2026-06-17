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Спутниковая связь Satellite Communication Спутниковые технологии Satellite Technologies Космическая система связи Space Communication System

Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System

 

СОБЫТИЯ

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17.06.2026 В России разработана глушилка спутников Starlink

инистра обороны Украины по технологическим вопросам Сергей Бескрестнов с позывным Флеш рассказал в своем Telegram-канале о комплексе РЭБ под названием «Волна Купол Гарант». По его данным, это система спутниковых антенн, размещенных на нескольких прицепах. Комплекс создает мощные направленные помехи на конкретный спутник Starlink, нарушая связь между спутником и наземными терминалами. Wikipe
16.06.2026 Школьница из детского технопарка «Альтаир» создала базу данных для учета космических спутников

Выпускница детского технопарка «Альтаир» РТУ МИРЭА, ученица 11 класса школы № 1273 Екатерина Кокорева, разработала конфигурацию «Учет выведенных спутников» на платформе «1С». Инструмент собирает и систематизирует данные о космических аппаратах на орбите, их состоянии и изменении параметров. Проект уже заинтересовал образовательные и нау
02.06.2026 Ученый ПНИПУ оценил влияние геомагнитных бурь на спутниковую навигацию по всему миру

ит, а специалистам по плотинам — чтобы вовремя замечать деформации. Во всех этих случаях используют спутниковые приемники в статическом режиме: прибор оставляют неподвижным на несколько часов,

26.05.2026 До глобального охвата Земли сетью Starlink остались считанные запуски

в. Общая сумма инвестиций в реализацию такого проекта оценивается в $10 млрд. SpaceX / unsplash.com Спутники связи Starlink уже покрывают 160 стран и территорий мира На данный момент у Starlink
26.05.2026 Студентка МАИ создала программу для восстановления данных о движении спутников

та Артемова. По ее словам, технология может пригодиться не только для отдельных аппаратов, но и для спутниковых группировок, а также для систем беспилотного транспорта — там, где особенно важны
19.05.2026 «МегаФон» и «Бюро 1440» презентовали мобильный спутниковый комплекс

язи, которым может выступать универсальный абонентский терминал «Бюро 1440». Станция в комплекте со спутниковым оборудованием обеспечивает доступ в интернет и корпоративную сеть, а также поддер
14.05.2026 Игорь Пилюгин, «Стэкком»: Спутниковая связь становится сервисом будущего

м удалось вновь выйти на эту психологически важную отметку. «Сегодня мы — единственный коммерческий спутниковый оператор в России, который обеспечивает высокоскоростной широкополосный доступ в

04.05.2026 Треть жителей Крыма использует нелегальное оборудование спутникового ТВ

ования для приема телевидения, пишет «Коммерсант». В мае 2026 г. 34% крымчан используют запрещенные спутниковые тарелки. 4 мая 2026 г. в Крыму около 34% населения используют нелицензионные с
29.04.2026 Россияне выпустили «первый в стране» спутниковый телевизор. Его продают за копейки

ор интегрирован в экосистему «Триколора». По заявлениям разработчиков, с его помощью можно смотреть спутниковые каналам, а также пользоваться онлайн-сервисами через Wi‑Fi или Ethernet. Пользова
29.04.2026 «Триколор» запускает первый в России спутниковый телевизор

ъем на корпусе. Продукт интегрирован в экосистему телесмотрения «Триколор» и предоставляет доступ к спутниковым каналам в высоком качестве, а также к онлайн-сервисам через встроенный двухдиапаз
14.04.2026 Экс-главу создателя спутников для ГЛОНАСС обвинили в мошенничестве и отправили под домашний арест

тся. АО «Решетнев» расположено в закрытом административно-территориальном образовании (ЗАТО) Железногорск в Красноярском крае, входит в «Роскосмос». Это российский разработчик и производитель больших спутников, в том числе спутников для системы глобального позиционирования «ГЛОНАСС» и геостационарных спутников связи «Экспресс» для российского госоператора спутниковой связи ФГУ
09.04.2026 2ГИС представил новые функции навигации при нестабильном сигнале спутников

агом», который помогает пользователям продолжать движение по маршруту даже при нестабильном сигнале спутников. Если приложение фиксирует проблемы с определением местоположения, оно автоматическ
03.04.2026 Спутники Amazon не поделили космос со спутниками Маска и готовы начать сталкиваться на орбите

нфликт интересов SpaceX пытается убедить Федеральную комиссию по связи США в том, что Amazon вывела спутники на неправильную высоту, пишет Ars Technica. В Amazon все отрицают и заявляют, что ко
02.04.2026 Amazon покупает компанию с готовой спутниковой группировкой на околоземной орбите

ьт управления в Globalstar Низкоорбитальная группировка спутников Globalstar позволяет осуществлять спутниковую голосовую телефонную связь, а также передачу данных на невысоких скоростях и обес
02.04.2026 «Яндекс» разработал ИИ-сервис для обнаружения борщевика на спутниковых фото

ML-разработчики из Школы анализа данных вместе с экспертами Центра технологий для общества «Яндекса» и движением «СтопБорщевик» запустили ИИ-сервис для выявления на спутниковых фото зарослей борщевика Сосновского. Инструментом могут бесплатно воспользоваться все желающие — от природоохранных организаций и национальных парков до ученых и фермеров. Разметка

27.03.2026 В России появится новый «убийца» Starlink стоимостью почти 30 миллиардов

итальной группировки спутников серии «Экспресс» на геостационарной орбите для обеспечения населения спутниковым телевидением; развитии высокоэллиптической спутниковой системы «Экспресс-РВ»; соз
24.03.2026 Россия запустила первую группировку спутников для создания лучшей версии Starlink

кже компании в сфере туризма и геологоразведки. Конкуренция за орбитальные ресурсы Низкоорбитальная спутниковая связь (спутники находятся на околоземной орбите высотой до 2 тыс. км) имеет преим
24.03.2026 «Бюро 1440» вывело на орбиту спутники низкоорбитальной группировки «Рассвет»

ой компании «Бюро 1440» (входит в «ИКС Холдинг»). Об этом CNews сообщили представители «Бюро 1440». Спутники были успешно выведены на опорную орбиту, отделились от ракеты-носителя «Союз 2.1Б» и
27.02.2026 В России создана система навигации БПЛА, которой не нужны данные от спутников

зработали комплекс для навигации беспилотных авиационных систем (БАС) в условиях полного отсутствия спутниковых данных, пишут «Известия». Модульная альтернативная навигационная система (МАНС) р
13.02.2026 Спутниковое ТВ в тренде: «Триколор» демонстрирует рост в сегменте новых подключений

утникового ТВ. Регулярные ограничения мобильного интернета привели к увеличению спроса не только на спутниковый интернет, но и на телевидение. Клиенты хотят иметь стабильный доступ к эфиру люби
23.01.2026 Россия отложила запуск спутников связи для создания «убийцы Starlink»

доступ в интернет не только всех жителей России, но и абонентов в 75 странах мира. Низкоорбитальные спутники связи с 2019 г. применяет международный интернет-провайдер Starlink, принадлежащий к
23.01.2026 Китайские спутники научились нападать на спутники Starlink и лишать их ресурса в орбитальных битвах

ом числа орбитальных аппаратов и космического мусора, а также активным развертыванием конкурирующих спутниковых мегасозвездий т.е. огромные группировки из тысяч искусственных спутников на низко
07.11.2025 В рамках поправок к бюджету власти нашли 45 миллиардов на создание спутников связи

звития, связи и массовых коммуникаций России Дмитрий Угнивенко заявил 2 октября 2025 г., что первые спутники — «Экспресс-АМУ4» и «Экспресс-АМУ3» — изготавливаются за счет средств АО «Решетнев»

05.11.2025 США разворачивают оружие для глушения спутников России и Китая

ю на орбите и действия в зоне станции. Роскосмос ТПК «СоюзТМA-02М» Космические системы, в частности спутники навигации, связи и дистанционного зондирования, незаменимы для функционирования важн
15.10.2025 Спутники связи передают груды военных и полицейских данных в открытом виде. Перехватить их можно с помощью обычной «тарелки»

рыми обмениваются силовые и военные структуры США. Получить доступ к ним можно, имея в распоряжении спутниковую антенну, пишет The Register со ссылкой на результаты исследования американских уч
06.10.2025 В МАИ создали имитатор электроракетных двигателей спутников для наземных испытаний

В Московском авиационном институте создали инновационное устройство, имитирующее работу электроракетного двигателя (ЭРД) космического аппарата. Оно позволяет проверять и настраивать электронику спутников на Земле более экономичным, простым и быстрым способом – на воздухе, а не в вакуумной камере. Впервые подобный имитатор собран с применением исключительно отечественных комплектующих.
06.10.2025 «Геоскан» и «Гонец» успешно протестировали на кубсатах высокоскоростную передачу данных в S-диапазоне

чить в т.ч. статистические данные, которые можно будет использовать для моделирования перспективных спутниковых систем», — отметил начальник управления реализации федеральных проектов и перспек
14.08.2025 ГТЛК, «ХайТэк», «Терра Тех» и БАС подвели первые итоги эксперимента по комбинированию спутниковых, беспилотных технологий и ИИ

айТэк», АО «Терра Тех» и ООО «БАС» представили первые итоги научного эксперимента по комбинированию спутниковых, беспилотных технологий и ИИ. Об этом CNews сообщили представители «ХайТэк». В хо
12.08.2025 Специалисты СПбГУТ разработали уникальный комплекс FPV-управления беспилотниками через сотовую и спутниковую связь

раммно-аппаратный комплекс для FPV-управления беспилотными авиационными системами через гибридные и спутниковые сети связи. Об этом CNews сообщили представители СПбГУТ. Разработанная система по
11.07.2025 Англия и Франция вложат 1,5 млрд евро в «убийцу» Starlink

экономии федерального бюджета, как писали РИА «Новости» в июле 2025 г., отказался от финансирования спутниковых группировок интернета вещей «Марафон IoT» и широкополосного доступа в интернет «С
09.07.2025 Красноярские ученые внедряют спутниковые и беспилотные технологии в сельское хозяйство

й доказала свою эффективность как с точки зрения урожайности, так и экономии ресурсов. «Современные спутниковые и беспилотные данные дают агрономам взгляд сверху. Мы учимся видеть поле не как р
19.06.2025 «ХайТэк», ГТЛК и «Терра Тех» подписали соглашение о сотрудничестве для объединения спутниковых технологий, БАС и ИИ

спилотных авиационных систем и искусственного интеллекта. Целью сотрудничества является объединения спутниковых технологий, БАС и искусственного интеллекта. Данная инициатива соответствует пору
18.06.2025 «Бюро 1440» обеспечит сеть наземных станций «Билайна» спутниковой связью нового поколения

енеральный директор «Билайна», сказал: «Мы как прогрессивная и технологичная компания рассматриваем спутниковую связь как новое передовое решение для обеспечения связи в труднодоступных локация
05.06.2025 Спутниковая связь «Бюро 1440» ускорит цифровизацию промпредприятий и инфраструктуры

ным предприятиям быстро обмениваться данными с объектами на удаленных территориях. Высокоскоростной спутниковый интернет поможет эффективнее использовать большие данные, развивать видеоаналитик
02.06.2025 «Геоскан» создаст группировку спутников дистанционного зондирования Земли

ГК «Геоскан» разрабатывает спутники дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ) для панхроматической съемки с разрешением 0,
02.06.2025 В России тестируется спутниковая связь 5G для управления БПЛА

возможности реализации созданной комплексной технологии системы связи 5G в будущих низкоорбитальных спутниковых группировках России. Это ключевой шаг к управлению беспилотниками, IoT-устройства
02.06.2025 В России разрабатывается система маневрирования малых спутников без включения двигателей

Разработка новой системы В Московском авиационном институте (МАИ) создают технологию космической пращи для малых спутников, об этом CNews сообщили представители учебного заведения. В МАИ разрабатывают новую технологию орбитального маневрирования для небольших спутников, которая получила название ко
30.04.2025 Российские навигационные спутники смогут передавать сигнал в условиях сильных помех

генеральный директор ООО «Релематика», предприятия разработчика и производителя микропроцессорных устройств релейной защиты и автоматики. Эксперты сходятся во мнении, что спрос на получение данных от спутников будет расти. Помимо глобального вектора цифровизации экономики, существенный вклад в объемы получаемой из космоса информации внесет развитие беспилотных технологий, крайне актуальных

28.04.2025 «Геоскан» представил спутниковую платформу для дистанционного зондирования Земли форм-фактора кубсат 16U

ГК «Геоскан» представила новую спутниковую платформу «Геоскан 16U» для дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ). Платформа от
22.04.2025 Готовится запуск 240 спутников для низкоорбитального сегмента ГЛОНАСС

Запуск спутников Россия с 2030 года запустит 240 спутников ГЛОНАСС, пишут РИА «Новости». Спутники низкоорбитального космического комплекса будут размещаться на высоте 800 км. Со слов

Публикаций - 7385, упоминаний - 10849

Спутниковая связь и организации, системы, технологии, персоны:

Космическая связь ГПКС ФГУП - RSCC - Russian Satellite Communications Company - Государственное предприятие космической связи 598 364
Ростелеком 10948 320
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 228
Роскосмос - ОРКК - ИСС АО - Информационные спутниковые системы им. академика М.Ф. Решетнева - НПО ПМ - Научно-производственное объединение прикладной механики имени академика М.Ф. Решетнёва 248 209
Триколор - Национальная спутниковая компания 389 197
МегаФон 10742 192
Google LLC 12688 185
Scanex - Сканэкс НТЦ - Инженерно-технологический центр 261 171
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3457 156
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 143
Газпром ГПМ - НТВ-Плюс - НТВ+ 351 139
Microsoft Corporation 25775 138
Орион ГК - Российский спутниковый оператор - Орион-Экспресс - Телекарта - Континент ТВ - Stargate TV 220 119
Globalstar - Глобалстар 192 116
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 2666 113
Ситроникс - Sitronics Group - Концерн Научный Центр, КНЦ 1461 113
Samsung Electronics 11064 108
Газпром космические системы - ГКС - Gazprom Space Systems - Газком 139 102
Ростелеком - РТКомм.РУ 387 96
Inmarsat - International Maritime Satellite Organization - Инмарсат 133 91
SpaceX - Space Exploration Technologies 287 90
Intelsat Corporation - ITSO, INTEL-SAT - The International Telecommunications Satellite Organization - Интелсат - Международная телекоммуникационная компания спутниковой связи 129 90
GeoEye - OrbImage - Orbital Imaging Corporation - Space Imaging 137 90
Yandex - Яндекс 9216 89
РТРС ФГУП - Российская телевизионная и радиовещательная сеть - Радиотелевизионные передающие центры, РТПЦ 385 81
Apple Inc 13154 79
Ростех - Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 1271 79
SES Networks - SES S.A. - SES Global - SES Astra - Société Européenne des Satellites 124 77
Advent International - Maxar Technologies - DigitalGlobe 130 75
Cisco Systems 5372 74
Lenovo Motorola 3566 73
Huawei 4676 70
SES Networks - SES Astra - SES Sirius - NSAB - Nordic Satellite AB 112 66
АФК Система ПАО - Акционерная финансовая корпорация Система 1914 66
Intel Corporation 12811 65
IBM - International Business Machines Corp 9699 64
ИКС - Бюро 1440 - Bureau 1440 - МегаФон 1440 82 63
Sony 6739 62
Orange S.A. - Orange Group - France Télécom - France Telecom - France Telekom 1575 62
АФК Система - Sitronics Space - Спутникс - Ситроникс спейс - Спутниковые инновационные космические системы - Sputnix - Satellite Innovative Space Systems 120 61
Boeing 1031 191
ESA - European Space Agency - Европейское космическое агентство - Европейское управление космических исследований 692 186
Leonardo S.p.A. - Telespazio 246 151
Eutelsat - European Telecommunications Satellite Organization - Европейская организация спутниковой связи - Евтелсат Нетворкс 201 150
Lockheed Martin 777 141
Роскосмос - ГКНПЦ имени М.В.Хруничева - ФГУП Государственный космический научно-производственный центр 462 125
Газпром ПАО 1493 103
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 97
Airbus EADS Astrium ST - Astrium Space Transportation - Daimler Chrysler Aerospace AG, DASA 170 70
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - Энергия НПО - ЦКБЭМ - ОКБ-1 294 69
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 53
Восточный Банк - Восточный экспресс банк - Дальвнешторгбанк 391 52
Airbus EADS - European Aeronautic Defence and Space Company - Европейский аэрокосмический и оборонный концерн - Европейский аэрокосмический консорциум - Европейская авиакосмическая военно-промышленная компаня 186 51
Northrop Grumman - Northrop Grumman Space Technology - Northrop Grumman Electronic Systems - Northrop Grumman Aerospace Systems - Northrop Grumman Space & Mission Systems Corp 239 48
Связной ГК 1401 47
Роскосмос - РКС - Российские космические системы 152 44
РЖД - Российские железные дороги 2096 41
Arianespace 87 41
Россети Ленэнерго 1699 40
Почта России ПАО 2370 40
Роскосмос - Прогресс РКЦ - ЦСКБ-Прогресс - ГНПРКЦ - Ракетно-космический центр - Центральное специализированное конструкторское бюро 139 40
НТИ - Национальная технологическая инициатива Российской Федерации 493 38
Airbus Group - Airbus Industries 249 37
Экспоцентр ЦВК - Центральный выставочный комплекс 326 36
Роскосмос - ВНИИЭМ Корпорация - НПК Космические системы мониторинга, информационно-управляющие и электромеханические комплексы имени А.Г. Иосифьяна - ВНИИ электромеханики им. Иосифьяна 71 36
КамАЗ - Камский автомобильный завод - KAMAZ 461 35
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1757 34
ЕКА Топливная компания 148 34
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 32
MODIS - Одежда 3000 58 32
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 1131 31
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2790 29
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 27
NASA Goddard Space Flight Center - Центр космических полётов Годдарда - Годдардский центр космических полетов NASA 154 25
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1911 25
Роскосмос - ЦНИИмаш ФГУП - Прикладной потребительский Центр ГЛОНАСС - ИАЦ КВНО - Информационно-аналитический центр координатно-временного и навигационного обеспечения 30 24
Роскосмос - Лавочкина НПО - Научно-производственное объединение имени С.А. Лавочкина 114 24
ILS - International Launch Services 61 24
НАВИС КБ - Конструкторское бюро навигационных систем 44 23
Татнефть - Банк Зенит - Банковская группа Зенит 362 22
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1929 483
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США - НАСА 3441 465
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 461
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство войны США - Военное министерство США - Министерство обороны США - Пентагон - Department of War, DoW 1894 259
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 255
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 243
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 203
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 192
U.S. Department of Defense - U.S. Air Force - ВВС США - Военно-воздушные силы США 939 170
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 169
Минцифры РФ - ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам - ГКЭС России - Государственная комиссия по электросвязи при Министерстве связи Российской Федерации 721 120
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1438 119
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3070 113
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 758 86
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1190 85
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3902 82
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 80
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 79
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 76
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 75
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 72
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1303 67
Минцифры РФ - Россвязь - Федеральное агентство связи 753 65
U.S. Department of Defense - DARPA - U.S. Defense Advanced Research Projects Agency - Управление перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США 525 63
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1687 59
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command - USSpaceCom - United States Space Force - Космические силы США - MILSATCOM - Military Satellite Communications Directorate - NSSO - National Security Space Organization 115 54
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1411 52
U.S. IRS - Internal Revenue Service - Налоговое управление США - U.S. IRC - Internal Revenue Code - Налоговый кодекс США - EFTPS, Electronic Federal Tax Payment System - Электронная федеральная налоговая платёжная система США 144 52
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 614 51
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1542 51
U.S. FCC - Federal Communications Commission - ФКС - Федеральная комиссия по связи США 689 50
U.S. Department of Defense - United States Navy, USN - ВМФ США - Военно-морские силы США - United States Marine Corps, USMC - Корпус морской пехоты США 666 42
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - Центры безопасности дорожного движения 1538 41
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 41
Росгидромет - Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды 225 41
U.S. Department of Defense - NGA - National Geospatial-Intelligence Agency - Национальное агентство геопространственной разведки - Агентство военной картографии - National Imagery and Mapping Agency, NIMA - Агентство по спутниковому зондированию и картогр 73 38
U.S. Department of Defense - United States Army - Армия США - Сухопутные войска США 631 37
NATO - North Atlantic Treaty Organization - Организация Североатлантического договора - Североатлантический Альянс 424 37
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2129 36
U.S. Congress Legislation - Конгресс США 647 36
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 190
ГИС-Ассоциация - Межрегиональная общественная организация содействия развитию геоинформационных технологий и услуг 276 85
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 474 71
ГЛОНАСС/ГНСС-Форум - Ассоциация разработчиков, производителей и потребителей оборудования и приложений на основе глобальных навигационных спутниковых систем - Ассоциация разработчиков и производителей навигационного спутникового оборудования 180 69
Интерспутник МОКС - Международная организация космической связи - Intersputnik Holding 58 40
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 539 31
РСА - Российский союз автостраховщиков - РСА-Клиринг 132 19
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 16
ГосИнформСистемы 160 15
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 406 14
АКТР - Ассоциация кабельного телевидения России 52 13
IAU - International Astronomical Union - UAI - Union Astronomique Internationale - МАС - Международный астрономический союз - Международное астрономическое общество 64 13
Хезболла - военизированная ливанская шиитская организация и политическая партия 55 12
WMO - World Meteorological Organization - IMO - International Meteor Organization - Всемирная метеорологическая организация 44 11
VESA - Video Electronics Standards Association - Ассоциация стандартизации видеоэлектроники 424 10
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 9
ООН ИКАО - Международная организация гражданской авиации - ICAO - International Civil Aviation Organization 110 9
Международная академия связи - МАС 46 8
FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 264 8
МОК - Международный олимпийский комитет - Comité international olympique - International Olympic Committee 207 8
IABM - International Trade Association for Broadcast & Media Technology - Международная ассоциация производителей вещательного оборудования 14 7
Республиканская партия США - Republican Party - Американская политическая партия - Великая Старая Партия - Grand Old Party, GOP 153 7
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1066 6
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 782 6
ITU-T - CCITT, Comité Consultatif International Téléphonique et Télégraphique - МККТТ, Международный консультационный комитет по телефонии и телеграфии - МСЭ-Т - Сектор стандартизации электросвязи Международного союза электросвязи, МСЭ 99 6
OGC - Open Geospatial Consortium - Open GIS Consortium - консорциум открытых ГИС - Открытый геопространственный консорциум 24 6
Спецтехника РАА - Российская Акционерная Ассоциация 75 6
IMO - International Maritime Organization - Международная морская организация 15 6
International Red Cross and Red Crescent Movement - Международное движение Красного Креста и Красного Полумесяца - Российский Красный Крест 84 6
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 290 5
IFAW - International Fund for Animal Welfare - Международный фонд защиты животных 8 4
Инфокоммуникационный союз - Союз участников рынка инфокоммуникационных услуг - Ассоциация 3G - Ассоциация операторов сетей связи третьего поколения 3G 92 4
Русское воздухоплавательное общество - Межрегиональная общественная организация 8 4
Совет Главных Конструкторов - Ассоциация предприятий отечественного производителей телекоммуникационного оборудования 28 4
Orange S.A. - Tesam Консорциум 5 4
Цифровая экономика АНО - ЦЭ АНО - Автономная некоммерческая организация 328 4
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 813 4
Единая Россия - Политическая партия 321 4
НАТ - Национальная ассоциация телерадиовещателей 31 4
WWF - World Wildlife Fund - World Wide Fund for Nature - Всемирный фонд дикой природы 55 4
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - SpaceTech - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 10255 2229
GNSS - Global Navigation Satellite System - ГНСС - Глобальные навигационные спутниковые системы - GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, IRNSS, Galileo, QZSS 3068 1251
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9661 940
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 743
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29697 705
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26306 618
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 602
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9791 577
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 546
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11531 500
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18025 498
Картография и навигация - ГИС - ДЗЗ - Дистанционное зондирование Земли - цифровые карты, геоданные - неогеография - космическая съемка (космомониторинг) - геозоны, geo-fence - Remote Sensing Data, RSD - гиперспектрометр - ортофотоплан - аэрофото 1219 490
Антенна - Antenna - наземная антенная система - устройство, предназначенное для излучения или приёма радиоволн 2428 414
Телевидение цифровое - DVB - Digital Video Broadcasting Television - Цифровое видео вещание - DVB-MHP - Multimedia Home Platform - ТВ-приставки - ТВ-ресиверы - Интернет-приставки - Цифровые телевизионные терминал-приставки - STB, Set-top boxes 4180 413
БПЛА - Беспилотный летательный аппарат - Беспилотное воздушное судно, БВС - Беспилотная авиационная система, БАС - Дистанционно-пилотируемый летательный аппарат, ДПЛА - Unmanned aerial vehicle, UAV - Drone, Дрон - Copter, Коптер 3705 380
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26792 368
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26228 366
Картография и навигация - навигатор - электронно-картографические сервисы - навигационный сервис - электронная картография 1506 352
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13482 342
Радиовещание - Radio broadcasting - FM-радиовещание - FM-тюнер - FM-радиоприемник - FM-трансмиттер - FM-передатчик - ФМ-радио - УКВ - Ультракороткие волны 4011 341
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16236 329
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 325
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 4991 320
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - голос по IP - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8699 318
Картография и навигация - ГИС - Геоинформационная система - геотехнологии - геоинформационно-картографические технологии - геопространственные данные - Geographic information system, GIS - Интеллектуальное картографирование - Smart mapping 2220 309
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24409 302
Спутниковая связь - VSAT - Very Small Aperture Terminal - Малая спутниковая земная станция - Терминал спутниковой связи с антенной небольшого размера 425 302
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14767 296
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 9303 293
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13919 279
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10743 278
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34984 277
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 277
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6852 275
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22557 269
Телевизор - Телевизионный приёмник - Телеоборудование - ТВ-приемник - TV Receiver 7535 257
4G - LTE - Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 10151 256
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12200 239
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16978 232
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22572 229
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2974 932
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5250 877
Космическая связь - Экспресс-А - серия геостационарных телекоммуникационных спутников 392 292
Космодром Байконур 1072 262
ESA - Galileo - Galileo Supervisory Authority - European GNSS Service Centre - European Union Agency for the Space Programme - Спутниковая система навигации Европейского союза и Европейского космического агентства 524 248
Microsoft Windows 2000 8678 191
Google Android 15243 174
МКС - Международная космическая станция - ISS - International Space Station 1548 152
Роскосмос - ГКНПЦ имени М.В.Хруничева - Протон РН - ракета-носитель тяжёлого класса 648 136
Eutelsat Hotbird - Hot Bird (Хот Бёрд) - серия искусственных спутников Земли - Eutelsat телекоммуникационные спутники 155 121
Глонасс-М - ОКР Ураган-М - серия космических аппаратов российской глобальной навигационной системы ГЛОНАСС 144 103
Газпром космические системы - Ямал - серия геостационарных телекоммуникационных спутников 124 101
Google Earth - Google Планета Земля 490 100
ГЛОНАСС АО - ЭРА-ГЛОНАСС ГАИС - Российская государственная автоматизированная информационная система экстренного реагирования при авариях - АСМ ЭРА - ЭРА Автоматизированная система мониторинга 555 97
GeoEye IKONOS 127 93
ESA - Arianespace - Ariane - европейская одноразовая тяжёлая ракета-носитель семейства Ариан - Vulcain (ракетный двигатель) 178 89
ESA - CNES Centre spatial guyanais - FRENCH GUIANA, FRGUI - Космодром Куру - Гвианский космический центр 195 88
Advent International - Maxar Technologies - DigitalGlobe QuickBird - коммерческий спутник 146 88
Microsoft Windows 16882 87
Минобороны РФ - ВКС РФ - Космодром Плесецк 241 83
Apple iOS 8583 82
BeiDou - BDS - Бэйдоу - Китайская спутниковая система навигации 289 82
NASA Cassini–Huygens orbiter - Кассини-Гюйгенс - автоматическая межпланетная станция - космический зонд 319 82
Intelsat - телекоммуникационные спутники 109 82
Прогресс РКЦ - Ресурс-ДК - российский космический аппарат дистанционного зондирования Земли 137 81
SpaceX Starlink - спутниковая сеть 116 79
CSA RADARSAT - канадский спутник дистанционного зондирования Земли 99 78
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6278 76
Google Maps - Карты Google - GMaps 708 72
Advent International - Maxar Technologies - DigitalGlobe WorldView - коммерческий спутник 102 70
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 2959 65
NASA HST - Hubble Space Telescope - Хаббл (космический телескоп) 505 63
Роскосмос - Прогресс РКЦ - Союз - семейство трёхступенчатых ракет-носителей среднего класса 479 62
Apple iPhone 6 4861 60
Росатом - Северный морской путь - Севморпуть - СМП - Северный морской коридор - ЕПЦС СМП - Единая платформа цифровых сервисов - ЦЭС СМП - Цифровая экосистема Северного морского пусти 151 60
NASA Landsat 83 59
ESA Envisat - Environmental Satellite 82 58
Microsoft Windows Mobile OS - Microsoft Windows CE - Microsoft WinCE - Microsoft Windows Compact Edition - Microsoft Pocket PC - Microsoft Handheld PC - Microsoft HPC - Microsoft Palm-size PC 2429 57
Роскосмос - ГКНПЦ имени М.В.Хруничева - Бриз - семейство российских разгонных блоков 246 55
Linux OS 11533 53
Путин Владимир 3454 160
Musk Elon Reeve - Маск Илон Рив 457 71
Иванов Сергей 405 62
Никифоров Николай 1138 57
Рейман Леонид 1065 54
Пехтерев Сергей 56 52
Перминов Анатолий 131 44
Медведев Дмитрий 1665 43
Гурко Александр 139 36
Щеголев Игорь 699 35
Шадаев Максут 1210 34
Прохоров Юрий 64 32
Урличич Юрий 52 27
Райкевич Алексей 129 27
Пожидаев Николай 85 26
Истомин Максим 26 25
Ратиев Сергей 28 24
Рахманов Максим 47 23
Чернышенко Дмитрий 581 22
Андронов Алексей 28 22
Мишустин Михаил 787 21
Махновский Кирилл 26 21
Иванов Олег 153 20
Рогозин Дмитрий 104 20
Алымов Сергей 25 20
Иваненко Владислав 23 18
Муттерперл Михаил 22 18
Шалманов Сергей 202 18
Левкевич Михаил 59 18
Кучейко Алексей 22 18
Емельянов Станислав 67 17
Миллер Сергей 43 17
Волин Алексей 122 17
Gates William Henry - Гейтс Уильям Генри - Гейтс Билл 931 16
Шелобков Алексей 53 16
Григоренко Дмитрий 249 16
Гершензон Владимир 23 16
Ткаченко Андрей 25 15
Слизень Виталий 244 15
Моторко Андрей 73 15
Россия - РФ - Российская федерация 166168 3849
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54747 1964
Земля - планета Солнечной системы 10865 1840
Европа 24964 1175
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 1062
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19138 629
Солнце - звезда Солнечной системы 5490 521
Франция - Французская Республика 8177 458
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 443
Индия - Bharat 5869 380
Япония 13807 375
Германия - Федеративная Республика 13221 374
Солнечная система - Solar system 2569 341
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 340
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 300
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 3178 280
Канада 5081 269
Украина 7928 234
Луна - спутник Земли - Лунные программы 1547 232
Казахстан - Республика 6048 221
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4202 206
Израиль 2856 204
Азия - Азиатский регион 5920 199
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8576 199
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3134 198
Италия - Итальянская Республика 4508 196
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2831 192
Арктика - Арктический регион - Арктическая зона - Арктический бассейн 909 179
США - Калифорния 4829 178
Африка - Африканский регион 3641 170
Южная Корея - Республика 7052 167
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3660 148
Ближний Восток 3154 147
Беларусь - Белоруссия 6289 139
Юпитер - планета Солнечной системы 557 137
Марс - "красная" планета Солнечной системы 1317 132
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3339 128
Испания - Королевство 3840 119
Иран - Исламская Республика Иран 1155 115
Америка Северная - Североамериканский регион 3414 114
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 1629
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 991
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 878
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Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 6171 500
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РБК - РосБизнесКонсалтинг 11566 275
CNews RND - R&D.CNews 2274 270
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2733 218
Газпром ГПМ - НТВ - Телекомпания 512 126
New Scientist 1448 95
Space Daily 528 90
Xinhua News Agency - Xinhuanet - Синьхуа - Информационное агентство 848 80
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6095 66
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 445 62
Коммерсантъ - Издательский дом 2399 59
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AP - Associated Press 2007 54
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1265 46
CNews - ZOOM.CNews 1866 40
SpaceNews 73 39
ВГТРК - Всероссийская Государственная Телевизионная и Радиовещательная Компания 329 38
Казахстан Сегодня 310 38
РИА Новости 1033 32
Ведомости 1466 31
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Future - Space.com 200 30
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FT - Financial Times 1296 25
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Россия сегодня МИА - Прайм - Агентство экономической информации 895 22
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Nature 832 22
Phys.org 972 22
Total Telecom 613 22
VOA - Voice of America - Голос Америки 36 21
Газпром ГПМ - Матч ТВ - спортивный телеканал 317 21
Wikipedia - Википедия 650 20
Paramount Skydance - Paramount Media Networks - Paramount Network - Nashville Network - National Network - New TNN - Viacom Media Networks - Spike TV - MTV Networks - MTV Entertainment Group 273 19
Стрим-ТВ - телекомпания 166 19
Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1339 19
National Geographic 95 17
Washington Profile 142 17
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 183
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 1086 41
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3961 34
IDC - International Data Corporation 4975 15
Gartner - Гартнер 3658 11
Рустелеком ТК 305 10
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей - Индекс счастья клиента 851 7
IHS iSuppli - IHS Infonetics Research - IHS Markit - IHS Technology 530 7
In-Stat/MDR 74 7
Thomson Reuters - Yankee Group - Yankee Research Group 186 7
Euroconsult - Евроконсалт 7 7
Forecast International 10 7
Forrester Research 834 7
ТМТ Консалтинг - TMT Consulting 144 7
Top500 Рейтинг суперкомпьютеров 143 6
CNews Мишень 186 6
CNews Analytics - Крупнейшие поставщики ИТ-решений для госсектора - CNews Топ-поставщики госсектора - Топ100 крупнейших ИКТ-закупок в госсекторе 146 6
ФОМ - Фонд Общественное Мнение - ФОМнибус 227 6
In-Stat 115 6
AC&M-Consulting - Advanced Communications and Media Consulting - ACM-Consulting 314 6
Nielsen Holdings - NielsenIQ - Nielsen Global Connect - NetRatings - ACNielsen (AC Nielsen) - Nielsen Media Research (NMR) 432 5
Frost & Sullivan 207 5
ABI Research 236 4
Microsoft Research 144 4
Computer Optics и Journal of Structural Biology - Scopus 21 4
Gartner - Dataquest 353 4
Mobile Research Group 87 4
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 368 4
Guinness World Records - Книга рекордов Гиннесса 195 3
CNews Рынок ИТ-услуг 171 3
Ookla - Downdetector - Speedtest - Сервис мониторинга сайтов - Рейтинг скорости мобильного интернета 98 3
CNews Analytics - Крупнейшие поставщики ИТ для операторов связи 17 3
eMarketer 206 3
Internet Stock Report 994 3
SmartMarketing 74 3
Wainhouse Research 40 3
Thomson Financial - Thomson First Call 386 3
S&P Global - 451 Group - Uptime Institute 364 3
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 375 3
CNews Инновация года - награда 155 3
СибГУ - СибГАУ - Сибирский государственный университет науки и технологий имени академика М.Ф. Решетнева - Сибирский государственный аэрокосмический университет имени академика М. Ф. Решетнёва 116 78
U.S. NOAA - National Oceanic and Atmospheric Administration - National Oceanographic and Atmospheric Administration - Национальное управление океанических и атмосферных исследований 146 71
РАН - Российская академия наук 2122 68
Минцифры РФ - НИЦ Телеком - Национальный исследовательский центр телекоммуникаций - НИИР ФГУП - Научно-исследовательский институт Радио имени М. И. Кривошеева 247 55
Роскосмос - ОРКК - НИИ КП - НИИ космического приборостроения - РНИИКП - Российский научно-исследовательским институт космического приборостроения 83 44
NASA JPL - Jet Propulsion Laboratory - Лаборатория реактивного движения 259 40
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1222 38
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1727 36
CAS - Chinese Academy of Sciences - АНК - Академия наук Китая - Китайская академия наук 259 27
РАН ИКИ - Институт космических исследований Российской академии наук 106 22
Роскосмос - ЦНИИмаш ФГУП - Центральный научно-исследовательский институт машиностроения 69 20
Росгидромет - ААНИИ - Арктический и антарктический научно-исследовательский институт 62 19
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1481 19
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет - Московский инженерно-физический институт 493 19
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 740 19
SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 648 19
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 1001 17
CSUEB - Cal State - California State University East Bay - Калифорнийский государственный университет 527 16
МАИ - Московский авиационный институт - Национальный исследовательский университет 334 16
МИСиС НИТУ - Университет науки и технологий - Московский институт стали и сплавов - Национальный исследовательский технологический университет 460 16
ASU - Arizona State University - University of Arizona - Аризонский университет 220 15
Harvard Smithsonian Center for Astrophysics, CfA - Гарвард-Смитсоновский центр астрофизики - Смитсоновская астрофизическая обсерватория 121 15
МТУСИ - Московский технический университет связи и информатики 350 15
UC Berkeley, Berkeley Cal - University of California, Berkeley - California Berkeley University of California - Калифорнийский университет в Беркли 297 15
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 604 14
СГАУ имени Королёва - Самарский государственный аэрокосмический университет имени С.П. Королёва - Куйбышевский авиационный институт - КуАИ им. С. П. Королёва 83 14
ESO - European Southern Observatory - Европейская южная обсерватория 86 13
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 590 13
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech - Skolkovo Institute of Science and Technology - СколковоТех 459 13
РАН ФИАН имени П.Н. Лебедева - Физический институт имени П. Н. Лебедева РАН - Лаборатория рентгеновской астрономии Солнца 80 12
CSU - Colorado State University - Университет штата Колорадо - Колорадский университет 126 12
Роскосмос - РКС - Российские космические системы - МЭИ ОКБ - Особое конструкторское бюро Московского энергетического института 21 11
РАЭ - Российская Антарктическая экспедиция - Станция Беллинсгаузен - Станция Прогресс - Станция Новолазаревская - Станция Восток 47 11
CASC - China Aerospace Science and Technology Corporation - Китайская аэрокосмическая научно-техническая корпорация - Аэрокосмическое научно-техническое объединение Китая - Shanghai Academy of Spaceflight Technology 33 11
НАН Беларуси - Национальная академия наук Беларуси 59 11
ETSI - European Telecommunications Standards Institute - Европейский институт телекоммуникационных стандартов - Европейский институт по стандартизации в области телекоммуникаций 121 11
Концерн ВКО Алмаз-Антей - РИРВ - Российский институт радионавигации и времени 17 10
РТУ МИРЭА - Российский технологический университет - Московский институт радиотехники, электроники и автоматики 319 10
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 649 10
Минцифры РФ - НИИР ФГУП - ЦНИИС ФГУП - Центральный научно-исследовательский институт связи 75 10
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 130
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1283 55
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 749 43
Связь-Экспокомм 276 32
МАКС - Международный авиационно-космический салон 232 27
CSTB Telecom & Media 83 27
Земля из космоса 51 24
Неогеография XXI - форум 65 21
Навитех-Экспо 32 20
Высокие технологии XXI века 78 19
Астрономия - Космос - День космонавтики - 12 апреля 114 17
ITU Telecom World - Всемирная конференция по развитию электросвязи Международного союза электросвязи (МСЭ) - ITU - World Radiocommunication Conference - Всемирная конференция радиосвязи (ВКР) 77 16
День молодёжи - 27 июня 1087 15
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2663 14
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 952 13
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1281 12
CNews Conferences - CNews Конференции - Агентство маркетинговых коммуникаций 2194 10
CES - Consumer Electronics Show - CES Innovation Awards - Международная выставка потребительской электроники 635 9
FIA - Formula 1 - Формула 1 - класс гонок на автомобилях с открытыми колёсами 228 8
FIFA Confederations Cup - Кубок конфедераций - соревнование по футболу среди национальных сборных 89 8
Swedish Academy - Nobel Prize - Нобелевская премия 389 8
Рождество Христово - Рождественские каникулы 664 7
Фарнборо - Международный авиасалон 28 6
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Hackathon - Хакатон - форум-соревнование для разработчиков 399 5
МОК - Паралимпиада - Паралимпийские игры - Параолимпийские игры - Paralympic Games 73 5
Правительство РФ - Государственные премии 22 5
FISU Universiade - Универсиада - Международные и национальные спортивные соревнования среди студентов 119 5
ВЭФ - Восточный экономический форум - Дальневосточный экономический форум 95 5
IFA - Internationale Funkausstellung Berlin - Международная выставка бытовой электроники в Берлине - IFA hottest tech awards 339 5
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Армия - Международный военно-технический форум 68 5
FIEOS - Future Intelligent Earth Observing Satellites 4 4
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WEF - The World Economic Forum - Всемирный экономический форум 195 4
РИФ - Российский инвестиционный форум 83 4
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
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