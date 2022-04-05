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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Спутниковая связь Satellite Communication Спутниковые технологии Satellite Technologies Космическая система связи Space Communication System
Публикаций - 571, упоминаний - 645
Спутниковая связь упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Исанин Антон 9365 111
|Путин Владимир 2542 69
|Никифоров Николай 1161 48
|Иванов Сергей 360 37
|Пехтерев Сергей 44 28
|Гурко Александр 136 26
|Перминов Анатолий 125 23
|Истомин Максим 26 23
|Медведев Дмитрий 1604 22
|Прохоров Юрий 47 21
|Musk Elon Reeve - Маск Илон Рив 187 18
|Урличич Юрий 49 17
|Иванов Олег 131 17
|Щеголев Игорь 685 17
|Рогозин Дмитрий 88 14
|Ратиев Сергей 20 14
|Муттерперл Михаил 22 13
|Гершензон Ольга 14 12
|Пожидаев Николай 38 10
|Obama II Barack Hussein - Обама II Барак Хуссейн 373 9
|Духовницкий Олег 91 9
|Белянко Евгений 20 8
|Алымов Сергей 23 8
|Смятских Алексей 47 8
|Поповкин Владимир 21 8
|Волин Алексей 114 8
|Евтушенко Олег 126 7
|Ройтман Евгений 41 7
|Иваненко Владислав 8 7
|Кучейко Алексей 22 7
|Макаров Александр 38 7
|Дроздова Ксения 10 6
|Жаров Александр 171 6
|Левкевич Михаил 60 6
|Branson Richard - Брэнсон Ричард 48 6
|Массух Илья 202 6
|Крамарь Виталий 14 6
|Мардер Наум 114 6
|Махновский Кирилл 19 6
|Емельянов Станислав 67 6
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1188483, в очереди разбора - 950273.
Создано именных указателей - 85106.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 1188483, в очереди разбора - 950273.
Создано именных указателей - 85106.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru