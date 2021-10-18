Разделы

Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Все категории 46354
ИКТ
Организации
Ведомства
Ассоциации
Технологии
Системы
Персоны
Местоположение
Статьи
Пресса
ИАА
НИИ, ВУЗы и Библиотеки
Мероприятия

Франция
Французская Республика

Франция - Французская Республика

18.10.2021 Facebook нанимает 10-тысячную армию разработчиков в Европе. Мир ждет новый интернет? 1
13.10.2021 App Annie: Россияне провели в приложениях 4,3 часа в день в 3 квартале 2021 г 1
07.10.2021 «Ростех» строит сервис «пробива» людей по открытым источникам 1
04.10.2021 В России создадут фонд для разработки ПО с открытым кодом 1
30.09.2021 Российскому ИТ-рынку грядет полный опенсорс 3
30.09.2021 Стартап Brandquad привлек финансирование от Skolkovo Ventures и BPI France для наращивания международного присутствия и открытия R&D центра во Франции 2
27.09.2021 Промышленные роботы пострадали от ковида, но меньше, чем ожидалось 1
22.09.2021 Wildberries запустил продажи в странах Балтии 1
21.09.2021 Tessi распознала более четырех млн документов с помощью технологий ИИ Smart Engines 1
17.09.2021 Honor объявила о расширении партнерства с Microsoft 1
16.09.2021 Кейс РН Банк: как банк автоматизировал процессы маркетинга и сервисного обслуживания с помощью платформы Salesforce 1
15.09.2021 Philips. Индекс здоровья будущего 2021 1
15.09.2021 Наталья Панфилова, Alcatel-Lucent Enterprise: Новая реальность спровоцировала рост сетевых коммуникационных решений 1
13.09.2021 Хакеры нацелились на российский финансовый сектор 1
07.09.2021 В Европе начали выписывать людоедские штрафы подписчикам пиратских интернет-кинотеатров. Отдельных посадят в тюрьму 1
06.09.2021 Сверхзащищенная «почта для параноиков» ProtonMail начала сдавать своих пользователей силовикам. Их арестовывают 3
02.09.2021 Кинонаследие России изымут из баз на ПО Microsoft, чтобы сложить в ИС на российском Linux и PostgreSQL 1
02.09.2021 На фоне санкций «Бауманка» переезжает с Autodesk на российские САПР 1
01.09.2021 IBS Platformix обновил сетевую инфраструктуру для «Декатлон Россия» 2
30.08.2021 Хозяева знаменитого трояна-шифровальщика внезапно выпустили мастер-ключ для помощи всем, кого обидели 1
27.08.2021 Искусственный интеллект и автоматизация меняют рынок СХД 2
24.08.2021 «Яндекс.лавка» запустила в Париже сервис быстрой доставки продуктов 1
24.08.2021 Найден простой и хитрый способ сделать старые iPhone быстрее. Apple не сможет помешать 10
24.08.2021 Экс-министр связи стал доставщиком пиццы 1
24.08.2021 Вместо шариков: лучшие игры для смартфона для развития интеллекта 1
20.08.2021 Аналитика «МТС банка»: популярность соцсетей вдвое увеличила траты россиян на фототовары 1
17.08.2021 Москва укрепила позиции в рейтинге Tech Cities of the Future 1
10.08.2021 Силовики заинтересовались разработчиком «антитеррористического ПО» 1
06.08.2021 Pierre Fabre выбирает Atos OneCloud 1
06.08.2021 My.Games инвестирует до $30 млн в мобильных разработчиков в рамках кампании с Google 1
05.08.2021 «Профотек» поставит оптические трансформаторы в Бразилию 1
30.07.2021 Роскомнадзор закупает кроссоверы Renault, чтобы шпионить за публичным Wi-Fi 1
29.07.2021 Wildberries увеличил число заказов на 139% до 300 млн в первом полугодии 2021 года 1
21.07.2021 Navicon развивает свой бизнес в Европе в партнерстве с Microsoft 1
20.07.2021 Amazon без предупреждения выбросил из своего облака создателя «антитеррористического ПО» 1
20.07.2021 Российский офисный пакет установили более 2,5 млн раз: что представляет собой «МойОфис» сегодня 1
19.07.2021 Исследование Cisco Broadband Index: россияне считают доступ в интернет не менее важным, чем коммунальные услуги 1
16.07.2021 Эффективный шифровальщик-вымогатель почти 2 года странным образом оставался в тени 1
13.07.2021 Система Mindsphere помогла объединить свыше 50 газозаправочных станций Totalenergies 1
12.07.2021 LG открыла новый корпоративный облачный центр обработки звонков 1

Публикаций - 2112, упоминаний - 2704

Франция упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Microsoft Corporation 11017 163
Apple Inc - Эппл Рус 7680 150
Google LLC 7128 125
Facebook 3765 75
Kaspersky - Лаборатория Касперского 2753 68
IBM 3527 65
Samsung Electronics 5633 62
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5311 59
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6449 59
Yandex - Яндекс 4099 58
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4666 53
SAP SE 3207 53
Twitter 2204 50
Huawei 2726 47
Oracle Corporation 3331 47
Orange S.A. 447 44
Amazon Inc - Amazon.com 1467 44
Intel Corporation 4152 43
VK - Mail.ru Group 2482 37
HP Inc. 2898 35
Abbyy 793 35
Dell EMC 2387 34
Nokia Corporation 2416 32
3727 32
Orange Business Services - Оранж Бизнес Сервисез - Global One - Equant 397 32
Cisco Systems 2037 31
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6853 29
Siemens AG - Сименс Россия 644 28
BlackBerry - Research In Motion (RIM) 1118 27
AT&T Inc 551 25
LG Electronics 1832 25
PayPal 438 23
Ericsson 851 22
Sony 2319 21
Accenture - Аксенчер 531 20
SEC Consult Services 929 19
VK - Mail.ru Group ВКонтакте 1712 19
Citrix Systems 571 19
VMware 1829 18
Dr.Web - Доктор Веб 975 18
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4325 41
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1430 27
Альфа-Банк 1123 22
Visa International 1344 17
РЖД - Российские железные дороги 1081 16
eBay Inc 528 16
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1669 13
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1272 13
Газпром ПАО 518 12
Связной ГК 877 12
Почта России ПАО 1570 11
LinkedIn 520 11
BlaBlaCar - Сервис поиска попутчиков 31 10
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания 215 10
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 618 9
X5 Group 599 9
Morgan Stanley - Морган Стэнли 172 9
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 428 9
Росбанк ПАО - Societe Generale 325 8
Тинькофф банк - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк 642 8
Netflix - Онлайн-кинотеатр 316 8
HeadHunter Group - HH Group 336 8
Роснефть НК 367 8
ВТБ24 583 7
Qiwi 783 7
Т Плюс ПАО - КЭС-Холдинг - Комплексные энергетические системы 71 7
Auchan Holding - Ашан 148 7
Ренова ГК - Ренова холдинг рус 63 7
Runa Capital 153 6
Electrolux - Электролюкс Рус 101 6
Carrefour 14 6
Wildberries 128 6
Евросеть 883 6
Райффайзен - Райффайзенбанк - Raiffeisen Bank International 720 6
Daimler AG 71 6
Mercedes-Benz - Мерседес-Бенц 162 6
МКБ - Московский кредитный банк 268 6
Uber Technologies 258 6
Почта Банк 289 6
Renault - Рено Россия 87 6
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5793 65
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1752 30
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1582 23
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2232 19
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1952 15
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1327 15
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 255 15
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1684 14
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 983 13
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 772 13
Президент Российской Федерации 1439 13
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1717 13
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 876 13
Правительство РФ 2200 13
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 523 12
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1704 12
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1236 12
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1368 11
World Bank Group - Всемирный банк 128 11
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1429 11
Benelux - Бенилюкс - Межправительственная организация Бельгии, Нидерландов и Люксембурга 32 11
ФБР США - Федеральное бюро расследований - FBI - Federal Bureau of Investigation 409 11
Росатом - Государственная корпорация по атомной энергии 705 9
U.S. Department of Justice - Министерство юстиции США 170 9
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 912 8
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 257 8
АНБ - Агентство национальной безопасности - NSA - the National Security Agency National Security 289 8
Технополис Москва ОЭЗ - Особая экономическая зона 112 7
Роснано 456 7
ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция МВД России 719 7
Евросоюз - Европарламент - Европейский парламент 71 7
Росстат - Федеральная служба государственной статистики 506 7
МИД РФ - Министерство иностранных дел 203 7
Европол - Полицейская служба Европейского союза 58 6
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 995 6
СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации 286 6
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности 308 6
ОЭСР - Организация экономического сотрудничества и развития 37 6
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 503 6
ЦРУ США - Центральное разведывательное управление - CIA - Central Intelligence Agency 144 6
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 202 15
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 638 13
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 150 7
Руссофт - Russoft 250 6
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 179 6
NASDAQ - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 442 6
IMF - International Monetary Fund - МВФ - Международный валютный фонд 27 5
ВОО РГО - Русское географическое общество Всероссийская общественная организация 12 5
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами 267 5
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 136 5
FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 113 3
IAB - Interactive Advertising Bureau - Ассоциация развития интерактивной рекламы - Бюро интерактивной рекламы 48 3
АКАР - Ассоциация коммуникационных агентств России 49 3
АРБ - Ассоциация российских банков 82 2
ЛБИ - Лига безопасного интернета 49 2
Демократическая политическая партия США 36 2
G20 - The Group of Twenty - Большая двадцатка - Клуб правительств и глав центральных банков государств с наиболее развитой и развивающейся экономикой 17 2
UEFA - Union of European Football Associations - УЕФА - Союз европейских футбольных ассоциаций 12 2
ICAO - International Civil Aviation Organization - Международная организация гражданской авиации 42 2
МОК - Международный олимпийский комитет - Comité international olympique - International Olympic Committee 20 2
OSI - Open Source Initiative 33 2
РАСПО - Российская ассоциация свободного программного обеспечения 30 2
Linux Foundation 157 2
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 174 2
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 122 2
РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 104 2
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 98 2
TIP - The Telecom Infra Project - Telecom Infrastructure Project 6 1
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 216 1
TIA - Telecommunications Industry Association 49 1
АЗАПИ - Ассоциация по защите авторских прав в интернете 17 1
FSFE - Free Software Foundation Europe - Европейский фонд свободного программного обеспечения 19 1
Creative Commons - некоммерческая организация 31 1
World Wide Web Foundation 6 1
PMI - Project Management Institute - Институт управления проектами 15 1
ABPMP - Association of Business Process Management - Ассоциация профессионалов управления бизнес-процессами 31 1
IMPALA - the European organisation for independent music companies - Ассоциация независимых музыкальных компаний 6 1
GSMA All IP Interconnect Russia 5 1
ФРИ - Фонд Развития Интернет 12 1
MRC - Media Rating Council - Американское объединение участников медиаиндустрии 7 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10371 115
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7246 85
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4484 83
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3003 50
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3970 50
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 2879 46
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 5277 38
3G - Стандарт мобильной связи 3709 37
PDF - Межплатформенный открытый формат электронных документов 999 36
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2256 35
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 2440 34
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 34
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 3644 33
OpenSource software - Открытое программное обеспечение 771 29
Google Android-смартфон - Android-устройства - Android-смартфон 1212 27
3D - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 1580 25
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 1172 25
DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Отказ в обслуживании 1249 24
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 1446 24
5G - Пятое поколение мобильной связи 1366 23
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 3042 23
Trojan - Троянская программа - Вредоносное ПО 543 21
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 2041 20
VoIP - Voice over IP - IP-телефония 1243 20
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1142 20
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2231 19
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 945 19
Вирус-вымогатель (шифровальщик) - Вредоносное ПО - сетевой червь и программа-вымогатель денежных средств 428 18
4K - Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 1682 18
SD - Secure Digital - Формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) - MicroSD - уменьшенная версия популярного формата карты памяти SD Secure Digital 2928 18
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 1144 18
HTML - HyperText Markup Language - Стандартизированный язык разметки документов в интернете 919 17
Smartphone - Смартфон 773 16
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 1092 15
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1029 13
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 1253 12
HD-изображение - HDTV - High Definition Television - Телевидение высокой чёткости 1096 12
Big Data - Большие данные 1136 11
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга 982 11
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 862 11
Google Android 10750 166
Apple iOS 5741 118
Apple iPhone - Серия смартфонов 5121 114
Microsoft Windows 10 6612 112
Linux OS 4243 81
Apple iPad 3263 77
Apple - App Store 2198 62
Google Play - Google Store - Android Market 2515 45
Microsoft Skype 1462 32
Apple iPhone 4 700 32
Apple macOS 922 29
Mozilla Corporation - Firefox - Браузер 1161 28
Apple Mac 1454 27
Microsoft Office 1921 27
Apple iPhone 5 710 26
Google YouTube - Видеохостинг 1706 25
Microsoft Windows Phone OS 1472 23
Microsoft Azure 1171 22
WhatsApp Messenger 654 22
Google Chrome - браузер 1117 21
Apple iPod Touch 654 21
Microsoft Windows 8 1228 20
Linux - Debian GNU - Ubuntu 545 20
Apple Safari - Браузер 599 19
Microsoft Windows 7 1662 19
Facebook Instagram - Инстаграм 569 18
Apple Siri - Голосовой помощник 302 17
AWS - Amazon Web Services 568 17
Sony Playstation (PS) - Игровая приставка 2062 17
Microsoft Xbox 360 - Игровая приставка 2121 17
Apple iPhone 3 383 16
Microsoft Windows 850 16
Apple Retina - Apple Super Retina - Apple Liquid Retina 321 16
Apple macOS X 900 16
Microsoft Edge - Браузер 968 15
Java - Язык программирования 1167 14
ГЛОНАСС - Глобльная навигационная сптниковая система - Российская спутниковая система навигации 1353 14
Nvidia GeForce GTX 2054 14
VK - Mail.ru Одноклассники 853 14
Apple MacBook - серия ноутбуков 696 13
Медведев Дмитрий 1433 21
Steve Jobs - Стив Джобс 700 18
Путин Владимир 1820 13
Никифоров Николай 1126 12
Obama II Barack Hussein - Обама II Барак Хуссейн 310 11
Cook Tim - Кук Тим - Кук Тимоти Дональд 336 10
Щеголев Игорь 676 10
Рейман Леонид 408 9
Trump Donald J. - Трамп Дональд 322 8
Тихомиров Борис 11 7
Гришин Дмитрий 148 7
Macron Emmanuel - Макрон Эмманюэль 7 7
Snowden Edward - Сноуден Эдвард 152 7
Слободин Михаил 55 6
Gates William Henry - Гейтс Билл 268 6
Белоусов Сергей 217 6
Касперский Евгений 218 6
Галушкин Олег 168 6
Мартынов Владислав 78 5
Комиссаров Дмитрий 157 5
Прохоров Александр 86 5
Песков Дмитрий 65 5
Демидов Михаил 119 5
Le Maire Bruno - Ле Мэр Бруно 5 5
Breton Thierry - Бретон Тьерри 11 5
Schiller Phil - Шиллер Филип 57 5
Сергунина Наталья 163 5
Арлазаров Владимир 118 5
Brusson Nicolas - Брюссон Николас 9 4
Zuckerberg Mark - Цукерберг Марк 250 4
Козырев Алексей 270 4
Бочарникова Татьяна 78 4
Гурко Александр 129 4
Калинин Дмитрий 8 4
Массух Илья 192 4
Дегтев Геннадий 85 4
Vanderplaetse Johan - Вандерплаетсе Йохан 21 4
Меднов Сергей 115 4
Дворкович Аркадий 169 4
Николаев Вячеслав 56 4
Германия - Федеративная Республика 3614 1025
Россия - Российская федерация - РФ 57180 1023
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3903 847
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14016 797
Италия - Итальянская Республика 1371 603
Испания - Королевство 1248 566
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5700 460
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5603 380
Япония 2760 374
Европа 3730 322
Нидерланды 970 286
Канада 1294 257
Австралия - Австралийский Союз 1118 245
Индия - Республика 2161 225
Бразилия - Федеративная Республика 1121 214
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17299 209
Польша - Республика 824 209
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 755 204
Швеция - Королевство 748 187
Украина 3347 185
Португалия - Португальская Республика 316 182
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7913 174
Южная Корея - Республика 1450 169
Финляндия - Финляндская Республика 812 165
Турция - Турецкая республика 950 164
Бельгия - Королевство 395 163
Австрия - Австрийская Республика 524 150
Сингапур - Республика 808 143
Чехия - Чешская Республика 493 130
Норвегия - Королевство 426 121
Дания - Королевство 370 113
Беларусь - Белоруссия 2081 105
Казахстан - Республика 2621 105
Мексика - Мексиканские Соединённые Штаты 511 102
Ирландия - Республика 362 101
Африка 1482 99
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7077 98
Израиль 716 95
Ближний Восток 1468 85
Греция - Греческая Республика 316 85
Русский язык 970 134
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4013 51
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3213 44
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2230 42
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 2842 39
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1059 23
CEO - Chief Executive Officer - Главный исполнительный директор 1009 19
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 847 19
Рунет - Русскоязычный интернет - Домены .Ru .РФ 1422 17
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1159 17
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1201 13
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 656 12
Вторая мировая война 255 11
НДС - Налог на добавленную стоимость 534 11
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 419 11
EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 618 10
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 10
ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС 354 10
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 452 9
GDPR - General Data Protection Regulation EU - Общий регламент защиты персональных данных 130 8
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 812 7
Системный администратор - System administrator - ИТ-администратор - Системное администрирование - День Сисадмина - День системного администратора - последняя пятница июля 103 7
БТиЭ - Бытовая техника и электроника 55 6
ЕГЭ - Единый государственный экзамен 257 5
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 133 5
МСФО - Международные стандарты финансовой отчетности - IFRS - International Financial Reporting Standards 299 5
Федеральный закон 126-ФЗ - О связи 346 5
ЛПУ - Лечебно-профилактическое учреждение 28 5
Информационное общество - Государственная программа 282 5
НТИ - Национальная технологическая инициатива - Технет - Technet - Передовые производственные технологии - умные фабрики 67 4
ФЦП Федеральная космическая программа России - Федеральная целевая программа 37 4
Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 316 4
ДТП - Дорожно-транспортное происшествие 145 4
DarkNet - Даркнет - Теневой интернет - Темный интернет 28 4
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 281 4
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения 149 4
IPO - Initial Public Offering - Первое публичное размещение акций компании 236 4
Community IVAS - пользовательские платежи за социальные сервисы 14 4
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 870 4
Образование в России 328 4
Thomson Reuters - Рейтер 1711 36
Bloomberg 785 18
CNews - ZOOM.CNews 1089 16
The Wall Street Journal 709 14
Forbes - Форбс 441 13
AppleInsider 366 12
TechCrunch - TechCrunch Awards 1097 11
NYT - The New York Times 505 10
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 674 10
FT - Financial Times 246 10
The Guardian - Британская газета 189 10
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 353 9
ZDnet 381 9
Wikipedia - Википедия 274 9
РБК - РосБизнесКонсалтинг 2085 8
The Verge - Издание 448 7
ТАСС - Российское государственное информационное агентство 531 6
Россия сегодня МИА - RT - Russia Today 56 6
MacRumors 114 6
РИА Новости 654 6
All Things Digital 156 6
Le Monde 10 5
WarnerMedia CNN - Телеканал 130 4
Коммерсантъ - Издательский дом 480 4
The Washington Post 109 4
Прайм - Агентство экономической информации 527 4
Engadget - Блог о технологиях 336 4
НТВ - Телекомпания 164 4
Business Insider 182 4
Ведомости 259 4
Reddit 198 4
WikiLeaks 106 4
BleepingComputer - Издание 120 3
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 231 3
WSJ - The Wall Street Journal 161 3
SlashGear 131 3
TAdviser - Центр выбора технологий 214 3
Mashable 116 3
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 261 3
СТС Медиа - Телеканал - Story First Communications - Стори Фёрст Продакшн 237 2
IDC - International Data Corporation 2709 44
Gartner 2188 38
CNews Analytics 1988 29
Vanson Bourne 34 11
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 507 10
comScore 224 10
Ipsos Group - Ipsos Comcon - Ipsos Public Affairs - Ipsos Healthcare 27 7
Forrester Research 385 7
Frost & Sullivan 101 6
Markets&Markets Research 78 6
Technavio 23 5
ISEAD GII - Global Innovation Index - Глобальный инновационный индекс - Глобальный индекс инноваций 13 4
ВЦИОМ - Всероссийский центр изучения общественного мнения 62 4
ABI Research 181 3
BCG - Boston Consulting Group 43 3
Fortune Global 500 160 3
Top500 Рейтинг суперкомпьютеров 62 3
Microsoft DCI - Microsoft Digital Civility Index - Рейтинг стран по индексу цифровой культуры 9 3
IBM X-Force Threat Intelligence Index 17 2
ICT Development Index - Индекс развития ИКТ 10 2
Philips Future Health Index - Индекс здоровья будущего 5 2
HFS Research 16 2
Strategy Analytics 173 2
Левада-Центр - исследовательская организация - Аналитический центр Юрия Левады 13 2
IBM Institute for Business Value 18 2
Synergy Research Group 13 2
Oxford Economics 11 2
Sensor Tower 8 2
GCI - The Global Cybersecurity Index - Глобальный индекс кибербезопасности Международного союза электросвязи ООН 4 2
Net Applications 109 2
IHS iSuppli 274 2
Piper Jaffray 65 2
NPD Group 80 2
Counterpoint Research 29 2
Juniper Research 278 2
Microsoft Research 93 2
Future Workplace 4 2
Ericsson Mobility Report 27 2
Discovery Research Group 14 2
OWASP Top - Open Web Application Security Project 39 2
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 651 20
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 429 13
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 404 11
GfK - ГФК-Русь 119 11
INSEAD - L'Institut europeen d'administration des affaires - Европейский институт управления бизнесом 35 9
МАИ - Московский авиационный институт - Национальный исследовательский университет 105 5
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 118 5
ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики 152 5
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет 134 4
МГТУ им. Н. Э. Баумана - Московский государственный технический университет 192 4
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 228 4
ФИПС - Федеральный институт промышленной собственности 38 3
НИТУ МИСиС - Национальный исследовательский технологический университет 176 3
РУДН - Российский университет дружбы народов 35 3
РАН - Российская академия наук 316 3
ЮУрГУ - Южно-Уральский государственный университет 62 3
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет 198 3
МИЭТ - Московский институт электронной техники 56 2
Московский Политех - Московский политехнический университет 16 2
Квант ФГУП НИИ - Научно-исследовательский институт 9 2
Cornell University - Корнеллский университет 11 2
РТУ МИРЭА - Российский технологический университет 79 2
ТГУ - Томский государственный университет 62 2
Феррит-Домен НИИ 12 2
CERN - Conseil Européen pour la Recherche Nucléaire - ЦЕРН - Европейский Центр ядерных исследований - Европейская организация по ядерным исследованиям 48 2
ИРИ - Институт развития интернета 94 2
УрФУ - Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина 68 2
Los Alamos National Laboratory - Лос-Аламосская национальная лаборатория 6 2
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech 141 2
Иннополис Университет АНО ВО - Российская автономная некоммерческая организация высшего образования в городе Иннополис 80 2
ИПС РАН - Институт программных систем им. А. К. Айламазяна Российской академии наук 37 2
НИИР ФГУП - Научно-исследовательский институт Радио имени М. И. Кривошеева 138 2
Политехник - Государственный Инженерный Университет Армении - Национальный политехнический университет Армении - Ереванский политехнический институт - National Polytechnic University of Armenia 2 1
ВКА имени А.Ф.Можайского - Военно-космическая академия имени А. Ф. Можайского 5 1
НГТУ - Нижегородский государственный технический университет им. Р. Е. Алексеева 49 1
ГБПОУ Политехнический колледж им. Н. Н. Годовикова 1 1
СтГАУ - Ставропольский государственный аграрный университет 3 1
РГБ - Российская государственная библиотека 29 1
Президентская библиотека им. Б. Н. Ельцина 19 1
NYU - New York University - Нью-Йоркский университет - Polytechnic Institute of New York University - Политехнический институт Нью-Йоркского университета 21 1
WEF - The World Economic Forum - Всемирный экономический форум 114 11
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи 588 11
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 329 8
IFA - Internationale Funkausstellung Berlin - Международная выставка бытовой электроники в Берлине - IFA hottest tech awards 219 7
Олимпийские игры - Olympic Games 302 6
CeBIT 84 5
FeelRussia - Фестиваль российской культуры 5 5
CNews FORUM Информационные технологии завтра 644 5
WWDC - Apple Worldwide Developers Conference 142 4
Чёрная пятница (распродажи) 69 4
Worldskills - Ворлдскиллс 72 3
CNews AWARDS 291 3
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 322 3
Microsoft Imagine Cup 43 3
ДОКер Let IT Dok! - Фестиваль Документального Кино - Конкурсная программа документальных фильмов об информационных технологиях 5 3
FIFA Confederations Cup - Кубок конфедераций - соревнование по футболу среди национальных сборных 63 3
Skolkovo Robotics Forum 7 2
UEFA Cup - Лига чемпионов Европы - Кубок УЕФА 14 2
Открытые инновации - Международный форум инновационного развития 44 2
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 1137 2
Cisco Expo 9 2
День Победы - 9 Мая - Парад Победы 42 2
FutureSkills - чемпионат по профессиям для цифровой экономики 2 2
Digital October - конференционное пространство 86 2
The Next Web - ежегодная серия конференций 74 2
Disartive - выставка-ярмарка цифрового искусства и дизайна - Disartive NEW MEDICI - премия для цифровых художников и дизайнеров 4 2
Startup Village - международная стартап-конференция 45 2
Samsung Forum 14 2
Oracle OpenWorld 36 2
Всемирный день безопасного Интернета - Safer Internet Day - второй вторник февраля 6 2
Fields Medal - Филдсовская премия 3 1
Photokina 40 1
FIFA Fan Fest - Фестиваль болельщиков FIFA (ФИФА) 1 1
VK Cup - чемпионат по программированию 6 1
GSMA Global Mobile Awards 6 1
ZeroNights - конференция по информационной безопасности 15 1
Private Label Awards by IPLS 1 1
Global Telecom Innovation Awards 1 1
Oscar Academy Awards - кинопремия Оскар 6 1
Docflow 58 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 756340, в очереди разбора - 660030.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru






MARKET.CNEWS

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Техника

Стирально-сушильная машина или отдельная сушка: что выбрать?

Обзор JBL Bar 5.0 Multibeam: кинотеатральный звук в компактном формате

Обзор гибкого смартфона Samsung Galaxy Z Fold3: на пути к совершенству

Показать еще

Наука

Квантовый Интернет уже близко: ученые достигли квантовой телепортации между двумя чипами

Новый протокол квантовой криптографии стал устойчив к помехам

Речевой нейропротез переводит сигналы мозга прямо в слова
Показать еще