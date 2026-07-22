Франция - Французская Республика

В Европе пользователю заморозили на счетах 197 тыс. евро за твит, как попасть на пиратский сайт Любопытный прецедент Во Франции в качестве обеспечительной меры заморозили крупную сумму на личных счетах пользовател

Airbus бежит от Google и Microsoft в европейское суверенное облако длежит французской телеком-компании Iliad) – один из крупнейших веб-хостинг- и облачных провайдеров Франции. В распоряжении компании находится несколько дата-центров во Франции, а также

В Европе тестируют подразделение боевых роботов, способное решать задачи пехотной роты Испытания боевых роботов Во Франции начали испытания боевого подразделения роботов, пишет Le Point. Боевые роботы будут в

Французские силовики добили самый посещаемый торрент-сайт в стране. Его администраторы арестованы за пиратство и отмывание денег Конец YggTorrent Национальная жандармерия Франции объявила о ликвидации организации, стоящей за YggTorrent, крупнейшим веб-сайтом торре

Французская разведка отказывается от ИИ Palantir ради сохранения суверенитета Импортозамещение во Франции Премьер-министр Франции Себастьян Лекорню (Sébastien Lecornu) заявил, что фран

Власти выделили почти 2 млрд на замену американских, французских и голландских установок эпитаксии для производства чипов ий-германия на пластинах 200 мм. © Amaviael / Фотобанк Фотодженика Минпромторг выделил 2 млрд на оборудование для эпитаксии Установка молекулярно-лучевой эпитаксии (проект «Цитадель») должна заменить французскую Riber 49 и американскую Veeco GEN200. Прямых отечественных аналогов не существует. Оборудование предназначено для получения гетероструктур на основе соединений индия, алюминия, галл

Аревуар, Билли Гейтс! Власти Франции махнули рукой на Windows и перебираются на Linux Всю власть «пингвинам» Власти Франции готовятся к переходу с Windows на Linux в рамках достижения цифрового суверенитета. К

Американские ИТ-гиганты с треском проиграли в суде. Им придется закрывать доступ к пиратским сайтам в Европе блокировок подобного типа. Традиционные способы блокировки сайтов, содержащих пиратский контент, во Франции применяются уже достаточно давно – по крайней мере с 2009 г. Интернет-провайдеры само

В Европе начали по скандальному закону штрафовать потребителей пиратского интернет-ТВ платить от 300 до 400 евро в обмен на прекращение уголовного преследования. Unsplash - Amy Syiek Во Франции начали штрафовать обычных зрителей пиратского IPTV Расследование по делу прокуратура

Аналитика «Кион Строки»: читаемость французской классики у россиян выросла в 3 раза Ко дню рождения Виктора Гюго книжный сервис «Кион Строки» проанализировал интерес россиян к французской классической литературе. С февраля 2025 г. по февраль 2026 г. суммарное время чте

Франция запрещает соцсети для всех, кто младше 15 лет Одобрение законопроекта Во Франции одобрили законопроект о запрете социальных сетей для детей, пишет Le Monde. После многолетних споров о вреде, который социальные сети наносят психическому и физическому здоровью несовер

Госорганы Франции отказываются от Zoom и Teams: «Мы должны избавиться от американских инструментов» Импортозамещение в госорганах Франции Во Франции внедряют для госслужащих суверенный сервис видеоконференций Visio. Он должен к концу 2027 г. году полностью заменить американские аналоги, пишет ТАСС. «До 2027 г. мы п

Павел Дуров обвинил Европу в создании «цифрового Гулага», цензуры и массовой слежки Конфликт в сети Президент Франции Эммануэль Макрон (Emmanuel Macron) пытается превратить Европейский союз (Евросоюз) в

Почта Франции парализована. Хакеры заблокировали платежи и доставку Кибератака на почтовую службу Почта Франции не работает вторые сутки после кибератаки, пишет Le Figaro. В результате кибератаки б

В Европе арестовали акции Google по требованию российской компании Все еще опасный банкрот Суд во Франции вынес постановление об аресте всех действующих акций французского подразделения Googl

Франция начинает уголовное преследование TikTok: Он вредит детской психике ным за демонстрацию их детям контента, подталкивающего к самоубийству. Solen Feyissa на Unsplash Во Франции TikTok обвинили в пагубном влиянии на детей Правонарушения уголовного характера Делап

Инженер Intel, ради трудоустройства передавший Microsoft тысячи секретных файлов, избежал тюрьмы. Он займется виноделием во Франции йший удар по репутации, который испытал Гупта, достаточно суровым наказанием самим по себе. Новая жизнь за границей Еще до начала судебного разбирательства Гупта вместе со своей семьей обосновался во Франции и переселяться обратно в США пока не планируют. Экс-инженер Intel связывает свою дальнейшую карьеру с винодельческой отраслью, хорошо развитой на родине Виктора Гюго. Правда, прежде чем

Англия и Франция вложат 1,5 млрд евро в «убийцу» Starlink Reuters со ссылкой на сообщение представителей компании. С учетом ранее анонсированных вливаний от Франции, общий объем вложений двух крупных европейских государств составит 1,5 млрд евро. «По

Франция национализирует суперкомпьютерный бизнес своего суверенного ИТ-гиганта выпускаемой промышленной продукции. Anthony DELANOIX / Unsplash.com Вид на Эйфелеву башню в столице Франции Париже «Совет директоров приветствует предложение, основанное на отчете независимого

Российским ПО и автоматикой оснастят томограф для термоядерного реактора, который строится во Франции зчика. Томские ученые разработали систему автоматики и встраиваемое программное обеспечение (ПО) системы автоматики для томографа, который будет использоваться на строящемся международной командой во Франции термоядерном реакторе ИТЭР. Оборудование нужно для контроля качества деталей первой стенки — барьера, отделяющего плазму от остальных элементов реактора. Практически все комплектующие в

Европа создала суверенного «убийцу» Google Docs, чтобы не пользоваться американским сервисом. Видео рации Microsoft. Docs — это совместная инициатива Межведомственного управления по цифровым вопросам Франции и Центра цифрового суверенитета государственного управления Германии. Обе организации

Павлу Дурову разрешили покинуть Францию. Он уже в Эмиратах Павел Дуров покинул Францию Суд Франции изменил условия освобождения под залог основателя Telegram и «ВКонтакте» Павла Дурова

Европа пошла войной на популярные VPN рены добиться более эффективных блокировок интернет-ресурсов, распространяющих пиратский контент во Франции, пишет TorrentFreak. По сообщению l’Informé, французский эфирный телеканал Canal+ (вх

«Аэрофлот» изготовился купить крупнейший российский контакт-центр. Сейчас им владеют французы Переговоры «Аэрофлота» и Teleperfomance «Аэрофлот» ведет переговоры о покупке российского подразделения французской компании Teleperfomance (Teleperfomance Russia), занимающейся аутсорсингом бизнес-процессов. Об этом CNews рассказали трое участников на рынке на рынке контакт-центров, где Teleperf

Во Франции провалено внедрение биометрической пограничной системы ЕС пала до 74 млн евро. Компания сменила семь генеральных директоров с 2021 г. В ноябре 2024 г. суд во Франции одобрил стратегию реструктуризации, в рамках которой кредиторы возьмут под контроль п

Самый богатый бизнесмен Европы подал в суд на ИТ-платформу Илона Маска Иск к X Несколько ведущих СМИ Франции, включая две газеты, принадлежащие богатейшему бизнесмену Европы Бернару Арно (Bernar

Популярное приложение для фитнеса раскрыло конфиденциальные передвижения Путина, Байдена, Трампа и Камалы Харрис Конфиденциальные маршруты раскрыты Конфиденциальные маршруты передвижений лидеров США, Франции, России и их окружения можно легко отследить через популярное фитнес-приложение Strav

Не только Франция. После ареста Павла Дурова Telegram стал сотрудничать с силовиками других стран Евросоюза Сотрудничество со спецслужбами После согласия мессенджера Telegram сотрудничать с властями Франции другие страны тоже направили в компанию запросы в рамках расследования киберпреступле

Павла Дурова освободили под залог и подписку о невыезде из Франции ирательства Дуров будет находится на свободе, если внесет залог в 5 млн евро. Он не может уехать из Франции и должен отмечаться в полиции два раза в неделю. Предъявленные обвинения Французские

Арестован Павел Дуров. Создателю «ВКонтакте» и Telegram вменяют терроризм, торговлю запрещенными веществами и отказ сотрудничать с полицией Наручники вместо багета Основатель и генеральный директор Telegram Павел Дуров задержан полицией Франции в аэропорту Le Bourget недалеко от Парижа. Его схватили сразу после того, как приземл

Олимпийская диверсия: По всей Франции перерезали оптоволоконные кабели Диверсия во Франции Французское правительство заявило о произошедшей в стране диверсии на оптоволоконные

Французский ИТ-гигант с проектами в энергетике, «военке» и Олимпиаде 2024 погряз в миллиардных долгах Спасение Atos Власти Франции заявили о намерении всеми доступными способами защитить от краха обремененную долгами

Французскому магнату запретили покупать украинского сотового оператора из-за связей с российским олигархом отового оператора «Лайфселл». Об этом говорится в сообщении АМКУ. Покупателем должна была выступить французская DVL Telecom, принадлежащая фонду NJJ Capital миллиардера Ксавье Ньеля (Xavier Nie

Французский магнат покупает украинского сотового оператора за полмиллиарда долларов ратора «Лайфселл» Турецкий сотовый оператор Turkcell продает свою украинскую «дочку» «Лайфселл» за $525 млн. Об этом сообщило агентство Bloomberg. Покупателем выступит фонд NJJ Capital, принадлежащий французскому миллиардеру Ксавье Ньелю (Xavier Niel). Turkcell анонсировал эту сделку в декабре 2023 г. Теперь после выхода новости Bloomberg Turkcell подтвердил, что в рамках сделки «Лайфселл»

Чиновникам запретили пользоваться Telegram, WhatsApp и Signal – их заменят никому не известным мессенджером. Пока только во Франции Никаких иностранных мессенджеров Во Франции введен запрет для министров и членов правительства страны на пользование зарубежными

Экс-хозяин «Билайна» арестован во Франции за отмывание денег Алексей Кузьмичев задержан во Франции Французская полиция задержала российского предпринимателя Алексей Кузьмичева. Об этом

Арестован топ-менеджмент «ИТ-гордости Франции» за передачу России и Китаю технологий выпуска чипов. Им грозит 15 лет тюрьмы Аресты руководства Ommic Во Франции задержали девятерых представителей руководства компании по производству полупроводник

Во французских школах запрещают Microsoft Office делам молодежи страны Пап Ндиайе (Pap Ndiaye) — сообщение появилось на сайте Национального собрания Франции. Министерство уже исключило из госзакупок любые бесплатные офисные пакеты. Отмечается

Россияне купили бизнес французской ИТ-компании Atos ольшими данными для разных отраслей в 71 стране мира. Корпорация представлена на рынке ценных бумаг Франции Euronext Paris, а также включена в фондовые индексы CAC 40 ESG и Next 20 Paris. Годов