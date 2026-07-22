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Франция Французская Республика

Франция - Французская Республика

СОБЫТИЯ


22.07.2026 В Европе пользователю заморозили на счетах 197 тыс. евро за твит, как попасть на пиратский сайт

Любопытный прецедент Во Франции в качестве обеспечительной меры заморозили крупную сумму на личных счетах пользовател
16.07.2026 Airbus бежит от Google и Microsoft в европейское суверенное облако

длежит французской телеком-компании Iliad) – один из крупнейших веб-хостинг- и облачных провайдеров Франции. В распоряжении компании находится несколько дата-центров во Франции, а также

06.07.2026 В Европе тестируют подразделение боевых роботов, способное решать задачи пехотной роты

Испытания боевых роботов Во Франции начали испытания боевого подразделения роботов, пишет Le Point. Боевые роботы будут в
03.07.2026 Французские силовики добили самый посещаемый торрент-сайт в стране. Его администраторы арестованы за пиратство и отмывание денег

Конец YggTorrent Национальная жандармерия Франции объявила о ликвидации организации, стоящей за YggTorrent, крупнейшим веб-сайтом торре
17.06.2026 Французская разведка отказывается от ИИ Palantir ради сохранения суверенитета

Импортозамещение во Франции Премьер-министр Франции Себастьян Лекорню (Sébastien Lecornu) заявил, что фран
02.06.2026 Власти выделили почти 2 млрд на замену американских, французских и голландских установок эпитаксии для производства чипов

ий-германия на пластинах 200 мм. © Amaviael / Фотобанк Фотодженика Минпромторг выделил 2 млрд на оборудование для эпитаксии Установка молекулярно-лучевой эпитаксии (проект «Цитадель») должна заменить французскую Riber 49 и американскую Veeco GEN200. Прямых отечественных аналогов не существует. Оборудование предназначено для получения гетероструктур на основе соединений индия, алюминия, галл
10.04.2026 Аревуар, Билли Гейтс! Власти Франции махнули рукой на Windows и перебираются на Linux

Всю власть «пингвинам» Власти Франции готовятся к переходу с Windows на Linux в рамках достижения цифрового суверенитета. К
02.04.2026 Американские ИТ-гиганты с треском проиграли в суде. Им придется закрывать доступ к пиратским сайтам в Европе

блокировок подобного типа. Традиционные способы блокировки сайтов, содержащих пиратский контент, во Франции применяются уже достаточно давно – по крайней мере с 2009 г. Интернет-провайдеры само
26.03.2026 В Европе начали по скандальному закону штрафовать потребителей пиратского интернет-ТВ

платить от 300 до 400 евро в обмен на прекращение уголовного преследования. Unsplash - Amy Syiek Во Франции начали штрафовать обычных зрителей пиратского IPTV Расследование по делу прокуратура

26.02.2026 Аналитика «Кион Строки»: читаемость французской классики у россиян выросла в 3 раза

Ко дню рождения Виктора Гюго книжный сервис «Кион Строки» проанализировал интерес россиян к французской классической литературе. С февраля 2025 г. по февраль 2026 г. суммарное время чте
27.01.2026 Франция запрещает соцсети для всех, кто младше 15 лет

Одобрение законопроекта Во Франции одобрили законопроект о запрете социальных сетей для детей, пишет Le Monde. После многолетних споров о вреде, который социальные сети наносят психическому и физическому здоровью несовер
26.01.2026 Госорганы Франции отказываются от Zoom и Teams: «Мы должны избавиться от американских инструментов»

Импортозамещение в госорганах Франции Во Франции внедряют для госслужащих суверенный сервис видеоконференций Visio. Он должен к концу 2027 г. году полностью заменить американские аналоги, пишет ТАСС. «До 2027 г. мы п
25.12.2025 Павел Дуров обвинил Европу в создании «цифрового Гулага», цензуры и массовой слежки

Конфликт в сети Президент Франции Эммануэль Макрон (Emmanuel Macron) пытается превратить Европейский союз (Евросоюз) в

23.12.2025 Почта Франции парализована. Хакеры заблокировали платежи и доставку

Кибератака на почтовую службу Почта Франции не работает вторые сутки после кибератаки, пишет Le Figaro. В результате кибератаки б
11.12.2025 В Европе арестовали акции Google по требованию российской компании

Все еще опасный банкрот Суд во Франции вынес постановление об аресте всех действующих акций французского подразделения Googl
12.09.2025 Франция начинает уголовное преследование TikTok: Он вредит детской психике

ным за демонстрацию их детям контента, подталкивающего к самоубийству. Solen Feyissa на Unsplash Во Франции TikTok обвинили в пагубном влиянии на детей Правонарушения уголовного характера Делап
15.08.2025 Инженер Intel, ради трудоустройства передавший Microsoft тысячи секретных файлов, избежал тюрьмы. Он займется виноделием во Франции

йший удар по репутации, который испытал Гупта, достаточно суровым наказанием самим по себе. Новая жизнь за границей Еще до начала судебного разбирательства Гупта вместе со своей семьей обосновался во Франции и переселяться обратно в США пока не планируют. Экс-инженер Intel связывает свою дальнейшую карьеру с винодельческой отраслью, хорошо развитой на родине Виктора Гюго. Правда, прежде чем
11.07.2025 Англия и Франция вложат 1,5 млрд евро в «убийцу» Starlink

Reuters со ссылкой на сообщение представителей компании. С учетом ранее анонсированных вливаний от Франции, общий объем вложений двух крупных европейских государств составит 1,5 млрд евро. «По
02.06.2025 Франция национализирует суперкомпьютерный бизнес своего суверенного ИТ-гиганта

выпускаемой промышленной продукции. Anthony DELANOIX / Unsplash.com Вид на Эйфелеву башню в столице Франции Париже «Совет директоров приветствует предложение, основанное на отчете независимого

15.04.2025 Российским ПО и автоматикой оснастят томограф для термоядерного реактора, который строится во Франции

зчика. Томские ученые разработали систему автоматики и встраиваемое программное обеспечение (ПО) системы автоматики для томографа, который будет использоваться на строящемся международной командой во Франции термоядерном реакторе ИТЭР. Оборудование нужно для контроля качества деталей первой стенки — барьера, отделяющего плазму от остальных элементов реактора. Практически все комплектующие в
21.03.2025 Европа создала суверенного «убийцу» Google Docs, чтобы не пользоваться американским сервисом. Видео

рации Microsoft. Docs — это совместная инициатива Межведомственного управления по цифровым вопросам Франции и Центра цифрового суверенитета государственного управления Германии. Обе организации
17.03.2025 Павлу Дурову разрешили покинуть Францию. Он уже в Эмиратах

Павел Дуров покинул Францию Суд Франции изменил условия освобождения под залог основателя Telegram и «ВКонтакте» Павла Дурова
10.02.2025 Европа пошла войной на популярные VPN

рены добиться более эффективных блокировок интернет-ресурсов, распространяющих пиратский контент во Франции, пишет TorrentFreak. По сообщению l’Informé, французский эфирный телеканал Canal+ (вх
16.12.2024 «Аэрофлот» изготовился купить крупнейший российский контакт-центр. Сейчас им владеют французы

Переговоры «Аэрофлота» и Teleperfomance «Аэрофлот» ведет переговоры о покупке российского подразделения французской компании Teleperfomance (Teleperfomance Russia), занимающейся аутсорсингом бизнес-процессов. Об этом CNews рассказали трое участников на рынке на рынке контакт-центров, где Teleperf
03.12.2024 Во Франции провалено внедрение биометрической пограничной системы ЕС

пала до 74 млн евро. Компания сменила семь генеральных директоров с 2021 г. В ноябре 2024 г. суд во Франции одобрил стратегию реструктуризации, в рамках которой кредиторы возьмут под контроль п
14.11.2024 Самый богатый бизнесмен Европы подал в суд на ИТ-платформу Илона Маска

Иск к X Несколько ведущих СМИ Франции, включая две газеты, принадлежащие богатейшему бизнесмену Европы Бернару Арно (Bernar
30.10.2024 Популярное приложение для фитнеса раскрыло конфиденциальные передвижения Путина, Байдена, Трампа и Камалы Харрис

Конфиденциальные маршруты раскрыты Конфиденциальные маршруты передвижений лидеров США, Франции, России и их окружения можно легко отследить через популярное фитнес-приложение Strav
23.09.2024 Не только Франция. После ареста Павла Дурова Telegram стал сотрудничать с силовиками других стран Евросоюза

Сотрудничество со спецслужбами После согласия мессенджера Telegram сотрудничать с властями Франции другие страны тоже направили в компанию запросы в рамках расследования киберпреступле
29.08.2024 Павла Дурова освободили под залог и подписку о невыезде из Франции

ирательства Дуров будет находится на свободе, если внесет залог в 5 млн евро. Он не может уехать из Франции и должен отмечаться в полиции два раза в неделю. Предъявленные обвинения Французские

25.08.2024 Арестован Павел Дуров. Создателю «ВКонтакте» и Telegram вменяют терроризм, торговлю запрещенными веществами и отказ сотрудничать с полицией

Наручники вместо багета Основатель и генеральный директор Telegram Павел Дуров задержан полицией Франции в аэропорту Le Bourget недалеко от Парижа. Его схватили сразу после того, как приземл
30.07.2024 Олимпийская диверсия: По всей Франции перерезали оптоволоконные кабели

Диверсия во Франции Французское правительство заявило о произошедшей в стране диверсии на оптоволоконные

20.03.2024 Французский ИТ-гигант с проектами в энергетике, «военке» и Олимпиаде 2024 погряз в миллиардных долгах

Спасение Atos Власти Франции заявили о намерении всеми доступными способами защитить от краха обремененную долгами
15.03.2024 Французскому магнату запретили покупать украинского сотового оператора из-за связей с российским олигархом

отового оператора «Лайфселл». Об этом говорится в сообщении АМКУ. Покупателем должна была выступить французская DVL Telecom, принадлежащая фонду NJJ Capital миллиардера Ксавье Ньеля (Xavier Nie
31.01.2024 Французский магнат покупает украинского сотового оператора за полмиллиарда долларов

ратора «Лайфселл» Турецкий сотовый оператор Turkcell продает свою украинскую «дочку» «Лайфселл» за $525 млн. Об этом сообщило агентство Bloomberg. Покупателем выступит фонд NJJ Capital, принадлежащий французскому миллиардеру Ксавье Ньелю (Xavier Niel). Turkcell анонсировал эту сделку в декабре 2023 г. Теперь после выхода новости Bloomberg Turkcell подтвердил, что в рамках сделки «Лайфселл»

30.11.2023 Чиновникам запретили пользоваться Telegram, WhatsApp и Signal – их заменят никому не известным мессенджером. Пока только во Франции

Никаких иностранных мессенджеров Во Франции введен запрет для министров и членов правительства страны на пользование зарубежными

31.10.2023 Экс-хозяин «Билайна» арестован во Франции за отмывание денег

Алексей Кузьмичев задержан во Франции Французская полиция задержала российского предпринимателя Алексей Кузьмичева. Об этом
27.07.2023 Арестован топ-менеджмент «ИТ-гордости Франции» за передачу России и Китаю технологий выпуска чипов. Им грозит 15 лет тюрьмы

Аресты руководства Ommic Во Франции задержали девятерых представителей руководства компании по производству полупроводник
23.11.2022 Во французских школах запрещают Microsoft Office

делам молодежи страны Пап Ндиайе (Pap Ndiaye) — сообщение появилось на сайте Национального собрания Франции. Министерство уже исключило из госзакупок любые бесплатные офисные пакеты. Отмечается
16.09.2022 Россияне купили бизнес французской ИТ-компании Atos

ольшими данными для разных отраслей в 71 стране мира. Корпорация представлена на рынке ценных бумаг Франции Euronext Paris, а также включена в фондовые индексы CAC 40 ESG и Next 20 Paris. Годов
08.09.2022 Бывший ИТ-директор Сбербанка встал во главе французского космического стартапа

оторый базируется в Париже. По данным национального реестра торговых компаний и акционерных обществ Франции (Registre National du Commerce et des Sociétés) он входит и в список бенефициаров Rov

Публикаций - 8177, упоминаний - 10511

Франция и организации, системы, технологии, персоны:

Microsoft Corporation 25775 572
Orange S.A. - Orange Group - France Télécom - France Telecom - France Telekom 1575 432
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 2666 430
Google LLC 12688 368
Apple Inc 13154 349
IBM - International Business Machines Corp 9699 256
Yahoo! 3726 212
Samsung Electronics 11064 201
Intel Corporation 12811 196
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 182
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5658 176
Yandex - Яндекс 9216 174
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 167
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5804 151
Oracle Corporation 7074 139
МегаФон 10742 137
Amazon Inc - Amazon.com 3277 136
Meta Platforms - Facebook 4621 133
Cisco Systems 5372 131
Sony 6739 130
Siemens AG - Siemens Group 2673 127
Vodafone Group 1412 120
SAP SE 5601 120
9594 116
Huawei 4676 111
Ростелеком 10948 99
HP Inc. 5883 96
Dell EMC 5180 94
HP - Hewlett-Packard 3662 92
X Corp - Twitter 2938 91
Philips 2099 90
Abbyy - Аби Продакшн - Abbyy Russia - Abbyy Software House - BIT Software 1208 89
LG Electronics 3735 86
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3090 86
Lenovo Motorola 3566 84
Deutsche Telekom 954 84
Космическая связь ГПКС ФГУП - RSCC - Russian Satellite Communications Company - Государственное предприятие космической связи 598 79
Safran - Sagem - Société d’Applications Générales de l’Électricité et de la Mécanique 192 77
Telegram Group 2940 75
VK - Mail.ru Group 3602 72
Leonardo S.p.A. - Telespazio 246 125
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 112
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 102
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 73
ESA - European Space Agency - Европейское космическое агентство - Европейское управление космических исследований 692 70
Eutelsat - European Telecommunications Satellite Organization - Европейская организация спутниковой связи - Евтелсат Нетворкс 201 68
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2790 65
eBay Inc 1640 63
Airbus Group - Airbus Industries 249 51
Россети Ленэнерго 1699 49
Газпром ПАО 1493 48
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2949 46
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 44
Airbus EADS - European Aeronautic Defence and Space Company - Европейский аэрокосмический и оборонный концерн - Европейский аэрокосмический консорциум - Европейская авиакосмическая военно-промышленная компаня 186 43
Airbus EADS Astrium ST - Astrium Space Transportation - Daimler Chrysler Aerospace AG, DASA 170 43
РЖД - Российские железные дороги 2096 42
Boeing 1031 41
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1930 40
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 39
Альфа-Банк 1979 38
Renault Groupe 166 38
Visa International 1993 37
ITER - International Thermonuclear Experimental Reactor - ИТЭР - Международный экспериментальный термоядерный реактор (токамак) 53 34
Auchan Holding - Ашан Ритейл 343 33
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1975 33
BNP Paribas - BNP Paribas Vostok - БНП Париба Восток КБ 112 32
Роскосмос - ГКНПЦ имени М.В.Хруничева - ФГУП Государственный космический научно-производственный центр 462 29
Альфа-Групп 745 28
Morgan Stanley - Морган Стэнли 495 28
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1911 27
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 737 27
NGI Fund 36 26
Связной ГК 1401 26
Почта России ПАО 2370 25
BMW Group 482 25
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 914 24
Mercedes-Benz Group - Daimler AG - Даймлер АГ - Daimler-Benz - Даймлер-Бенц АГ - Daimler-Chrysler - ДаймлерКрайслер Автомобили РУС 251 24
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1205 24
Societe Generale Group - Groupe Société Générale S.A. 78 24
Air France–KLM - Air France - KLM 81 24
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 224
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 213
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1929 117
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 110
Франция - Правительство Франции - Gouvernement Français - Президент Франции - Président de la République Française 105 100
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 99
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 94
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США - НАСА 3441 87
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 87
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1190 82
Судебная власть - Judicial power 2500 80
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 75
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1687 72
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 70
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 67
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 67
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1411 65
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 64
NATO - North Atlantic Treaty Organization - Организация Североатлантического договора - Североатлантический Альянс 424 59
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3070 56
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 53
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Франция - Правительство Франции - Министерство обороны и внутренних дел Франции - Вооружённые силы Французской Республики - Ministère des Armées 52 45
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Benelux - Бенилюкс - Межправительственная организация Бельгии, Нидерландов и Люксембурга 68 28
U.S. CIA - Central Intelligence Agency - ЦРУ США - Центральное разведывательное управление 343 27
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 26
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ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2339 26
U.S. SEC - Securities and Exchange Commission - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 1057 22
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 192
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 474 34
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1066 33
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 406 27
ГИС-Ассоциация - Межрегиональная общественная организация содействия развитию геоинформационных технологий и услуг 276 25
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 25
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 813 23
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 22
ООН МАГАТЭ - Международное агентство по атомной энергии - IAEA - International Atomic Energy Agency 183 21
ООН ИКАО - Международная организация гражданской авиации - ICAO - International Civil Aviation Organization 110 15
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 539 14
RIAA - The Recording Industry Association of America - Американская ассоциация звукозаписывающих компаний 259 14
LICRA - International League Against Racism and Anti-Semitism - Ligue internationale contre le racisme et l'antisémitisme - Международная Лига Противников Расизма и Антисемитизма 12 12
IFPI - International Federation of the Phonographic Industry - International Standard Recording Code - Международная федерация производителей фонограмм - Международная федерация индустрии фонограмм 131 12
Республиканская партия США - Republican Party - Американская политическая партия - Великая Старая Партия - Grand Old Party, GOP 153 11
МОК - Международный олимпийский комитет - Comité international olympique - International Olympic Committee 207 10
FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 264 9
IAB - Interactive Advertising Bureau - АРИР - Ассоциация развития интерактивной рекламы - Бюро интерактивной рекламы 155 9
Greenpeace - Гринпис 130 9
ВОИС - Всероссийская Организация Интеллектуальной Собственности 56 8
Демократическая политическая партия США 122 8
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 269 8
РГО ВОО - Русское географическое общество Всероссийская общественная организация 54 8
ФРИ - Фонд Развития Интернет 154 7
Интерспутник МОКС - Международная организация космической связи - Intersputnik Holding 58 7
RTTN - Russian Technology Transfer Network - РТТН - Российская сеть трансфера технологий НП 9 7
Reporters Without Borders - Reporters Sans Frontieres - Репортёры без границ 52 6
ASEAN - Association of South East Asian Nations - АСЕАН - Ассоциация государств Юго-Восточной Азии 105 6
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 360 6
G7 - The Group of Seven - Международный клуб Большая семёрка - Великобритания, Германия, Италия, Канада, Франция, Япония и США 46 6
Apache Software Foundation - ASF 231 6
UPU - Union Postale Universelle - ВПС - Всемирный почтовый союз 25 6
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 782 5
АРПМ - Агентство развития профессионального мастерства - Worldskills - Ворлдскиллс 121 5
РСА - Российский союз автостраховщиков - РСА-Клиринг 132 5
АКАР - Ассоциация коммуникационных агентств России - РАРА - Российской ассоциации рекламных агентств 104 5
G20 - The Group of Twenty - Большая двадцатка - Клуб правительств и глав центральных банков государств с наиболее развитой и развивающейся экономикой 53 5
FSF - Free Software Foundation - Фонд СПО - Фонд свободного программного обеспечения 113 5
IMF - International Monetary Fund - МВФ - Международный валютный фонд 73 5
CTIA Wireless Association - Cellular Telecommunications Industry Association - Cellular Telecommunications and Internet Association - Cibernet - Ассоциации провайдеров услуг сотовой связи и интернета - Ассоциация изготовителей сотовых телекоммуникационных 96 5
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29697 809
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34983 650
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PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18328 432
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Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 389
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13631 385
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16978 379
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ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18025 361
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Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13714 324
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ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12904 215
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13127 212
Браузер - Веб-обозреватель - Интернет-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 10005 207
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12846 206
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15433 206
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10743 205
Microsoft Windows 16882 368
Google Android 15243 282
Microsoft Windows 2000 8678 271
Apple iPhone - серия смартфонов 7622 247
Linux OS 11533 242
Apple iOS 8583 191
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5250 140
Apple iPhone 6 4861 120
Apple iPad 4011 117
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 2959 103
Космодром Байконур 1072 99
Google YouTube - Видеохостинг 3002 96
Apple - App Store 3109 96
Sony Playstation (PS) - Игровая приставка 4166 84
Google Play - Google Store - Google Android Market 3551 82
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5725 81
Космическая связь - Экспресс-А - серия геостационарных телекоммуникационных спутников 392 78
Apple Mac - Apple Macintosh 3114 77
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2513 76
Microsoft Office 4170 75
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ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6278 60
Microsoft Xbox 360 - Игровая приставка 3047 60
ESA - CNES Centre spatial guyanais - FRENCH GUIANA, FRGUI - Космодром Куру - Гвианский космический центр 195 60
Microsoft Windows Mobile OS - Microsoft Windows CE - Microsoft WinCE - Microsoft Windows Compact Edition - Microsoft Pocket PC - Microsoft Handheld PC - Microsoft HPC - Microsoft Palm-size PC 2429 59
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3664 59
Apple macOS 2419 59
Mozilla Firefox - браузер 1951 58
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2974 57
Microsoft Skype - Skype Technologies - Skype Software - Skype Communications - Skype Inc - Skype Limited 2125 54
МКС - Международная космическая станция - ISS - International Space Station 1548 54
Apple iPod 1553 53
Apple iTunes Store 1118 51
Microsoft Windows XP 2431 47
Google Chrome - браузер 1701 47
Meta Platforms - WhatsApp Messenger 1287 46
Eutelsat Hotbird - Hot Bird (Хот Бёрд) - серия искусственных спутников Земли - Eutelsat телекоммуникационные спутники 155 46
Microsoft Edge - MS Edge - браузер 2037 45
Apple macOS X - OS X Rhapsody - OS X Mavericks - OS X Leopard - OS X Mountain Lion - OS X Yosemite - OS X Jaguar 1708 44
Microsoft Azure 1526 43
Рейман Леонид 1065 61
Путин Владимир 3454 57
Jobs Steve - Джобс Стив 1031 42
Медведев Дмитрий 1665 39
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Дуров Павел 329 26
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Chirac Jacques - Ширак Жак 23 22
Щеголев Игорь 699 22
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Ведомости 1466 28
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Forrester Research 834 44
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Vanson Bourne 49 14
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Gartner - Dataquest 353 11
Top500 Рейтинг суперкомпьютеров 143 11
ВЦИОМ - Всероссийский центр изучения общественного мнения 262 9
ABI Research 236 9
S&P Global - 451 Group - Uptime Institute 364 9
Bain Group - Kantar Group - TNS Kantar - Taylor Nelson Sofres 35 9
comScore Media Metrix - M:Metrics 49 9
BCG - Boston Consulting Group 117 8
Counterpoint Research 110 8
S&P 500 565 8
Thomson Reuters - Yankee Group - Yankee Research Group 186 8
Markets&Markets Research 113 7
Рустелеком ТК 305 7
Deloitte Technology Fast 16 7
Fortune Global 500 295 7
Gartner - AMR Research 48 6
S&P Global - Standard & Poor's - Standard and Poor’s 552 6
Guinness World Records - Книга рекордов Гиннесса 195 6
PAC - Pierre Audoin Consultants 21 6
Net Applications 127 6
NPD DisplaySearch 285 6
РАН - Российская академия наук 2122 75
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1727 64
INSEAD - L'Institut europeen d'administration des affaires - Европейский институт управления бизнесом 78 32
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1481 30
НИЦ Курчатовский институт - Национальный исследовательский центр - ЛИПАН - Лаборатория измерительных приборов АН СССР 294 29
СибГУ - СибГАУ - Сибирский государственный университет науки и технологий имени академика М.Ф. Решетнева - Сибирский государственный аэрокосмический университет имени академика М. Ф. Решетнёва 116 28
CERN - Conseil Européen pour la Recherche Nucléaire - ЦЕРН - Европейский Центр ядерных исследований - Европейская организация по ядерным исследованиям 246 26
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1222 22
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет - Московский инженерно-физический институт 493 21
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 740 21
CNRS - Centre National de la Recherche Scientifique - French National Centre for Scientific Research - Национальный центр научных исследований (НЦНИ) 24 21
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 1001 21
SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 648 20
Harvard University - Гарвардский университет - Гарвард 471 19
U.S. NOAA - National Oceanic and Atmospheric Administration - National Oceanographic and Atmospheric Administration - Национальное управление океанических и атмосферных исследований 146 15
НИЦ Институт имени Н.Е. Жуковского - ЦАГИ ФГУП - Центральный аэрогидродинамический институт имени профессора Н. Е. Жуковского 126 15
Max Planck Institutes - Max-Planck-Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften e.V., MPG - Общество научных исследований имени Макса Планка 212 12
Элемент ГК - НИИМЭ - НИИ Молекулярной электроники 193 11
Росатом - РФЯЦ-ВНИИЭФ ФГУП - Российский федеральный ядерный центр - Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики 172 11
UMich - UM - University of Michigan - Мичиганский университет - Университет Мичигана 335 11
РАН ИКИ - Институт космических исследований Российской академии наук 106 11
CEA - Commissariat à l’énergie atomique et aux énergies alternatives - Комиссариат по атомной и альтернативным видам энергии 12 11
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 590 11
МАИ - Московский авиационный институт - Национальный исследовательский университет 334 10
ОИЯИ - Объединённый институт ядерных исследований 133 10
Max Planck Computing and Data Facility - MPCDF - Общество Макса Планка 206 10
CAS - Chinese Academy of Sciences - АНК - Академия наук Китая - Китайская академия наук 259 10
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 353 9
Роскосмос - ЦНИИмаш ФГУП - Центральный научно-исследовательский институт машиностроения 69 9
NASA JPL - Jet Propulsion Laboratory - Лаборатория реактивного движения 259 9
Роскосмос - ОРКК - НИИ КП - НИИ космического приборостроения - РНИИКП - Российский научно-исследовательским институт космического приборостроения 83 9
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РАН ИМБП ГНЦ РФ - Институт медико-биологических проблем Российской академии наук Государственный научный центр Российской Федерации 65 8
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики - Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 733 8
МИСиС НИТУ - Университет науки и технологий - Московский институт стали и сплавов - Национальный исследовательский технологический университет 460 8
Минэкономразвития РФ - Роспатент РФ - ФИПС - Федеральный институт промышленной собственности - Палата по патентным спорам 106 8
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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