Россияне выкупили бизнес Schneider Electric в России и Белоруссии

Российское и белорусское представительство французской энергомашиностроительной компании Schneider Electric выкупили ее менеджеры. Теперь компания, которая производит розетки и выключатели, начинку для электрических подстанций и оборудование промышленной автоматизации, будет носить название Systeme Electric.



Французские розетки станут российскими

Российский менеджмент выкупил отделения французской Schneider Electric в России и Белоруссии. Соглашение о продаже было подписано 3 июля 2022 г., закрытие сделки будет зависеть от одобрения регулирующих органов и выполнения других условий, сообщается на сайте компании. Состав покупателей и условия сделки не раскрываются.

В заявлении на сайте отмечается, что в 2021 г. на Россию пришлось до 2% общих доходов Schneider Electric. В результате сделки французская компания теряет до €300 млн чистой балансовой стоимости.

«Schneider Electric планирует упорядоченную передачу бизнеса и выделяет ресурсы для поддержки сотрудников в России и Белоруссии в ходе этого процесса», — уточняется на сайте компании.

Как рассказал РБК Алексей Кашаев, экс-президент Schneider Electric в России и СНГ, новая компания будет называться Systeme Electric.

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В собственность российских менеджеров перейдут заводы по производству розеток и выключателей «Потенциал» в Козьмодемьянске (Республика Марий Эл) и «Электромоноблок» в Ленинградской области, который производит электротехническое оборудование среднего и низкого напряжения, а также оборудование промышленной автоматизации. Также российской компании перейдет научно-технический ТЦ «Механотроника» в Петербурге, который производит интеллектуальную часть для электрических подстанций. Инженерно-сервисный центр в Москве и Центр инноваций в Казани также попадут в собственность Systeme Electric.

Чем займется компания

После завершения сделки Systeme Electric не сможет импортировать оборудование Schneider Electric, однако будет обслуживать оборудование, которое было установлено ранее. Также продолжится локальное производство, рассказал Алексей Кашаев.

По его словам, импорт техники в Россию до сих пор занимал 50% от всей выручки компании в стране. Остальное приносила продукция, произведенная на местных заводах, а также сервис.

Топ-менеджер отмечает, что компенсировать выпадающие доходы от импорта не удастся, и после переформатирования компании, ряд мировых рынков, куда экспортировалась продукция, для Systeme Electric станут недоступны. Несмотря на это, параллельный импорт французской продукции без разрешения на то правообладателя правопреемники даже не рассматривают.

«Новая компания будет оказывать техническое обслуживание только уже установленного оборудования Schneider Electric», – ответил Кашаев на вопрос о том, будет ли компания обслуживать оборудование Schneider Electric, завезенное третьими лицами.

В следующие 6-8 месяцев руководство Systeme Electric собирается анализировать, в каком направлении двигаться, и инвестировать ни в какие крупные проекты не будет.

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«Сейчас главная задача — стабилизировать бизнес, поставить оборудование по ряду ключевых проектов и подготовить платформу для запуска новых продуктов и решений, — отметил Алексей Кашаев. — Создание новой компании — это возможность продолжить работу на рынке. С одной стороны, это будет сложнее, потому что больше не будет глобальной поддержки, к которой мы привыкли. Но это открывает и новые возможности: локальные компании более самостоятельные и гибкие в принятии решений, имеют большую скорость».

Новая компания планирует также заняться модернизацией электрических сетей, импортозамещением различных производств и развитием ЦОДов. До сих пор Schneider Electric была поставщиком электротехнического оборудования для управления в том числе для дата-центров. Так, к примеру, компания в 2021 г. создала модульный ЦОД для Тверского вагоностроительного завода, а в 2016 г. компания получила статус лидера отчетов Gartner Magic Quadrant и IDC MarketScape в классе систем управления инфраструктурой центров обработки данных (DCIM) за решение StruxureWare for Data Centers.

Что будет с персоналом

До сих пор в России и Белоруссии в Schneider Electric работали около 3,5 тыс. человек. Сокращать российских и белорусских работников производств, новое руководство не собирается. Под вопросом остаются сотрудники московской штаб-квартиры и 17 офисов в России и Белоруссии.

Алексей Кашин уточнил, что оптимизация персонала будет зависеть от того, как поменяется размер бизнеса, какой выручки и прибыли добьется Systeme Electric к концу 2022 г. Также известно, что около 50 сотрудников российских филиалов Schneider Electric согласились на предложение руководства переехать за границу и продолжить работу в материнской компании.

По примеру остальных

После начала военной спецоперации России на Украине Schneider Electric приостановила инвестиции в Россию и Белоруссию, а также поставки новых заказов в эти страны. В конце апреля стало известно о том, что она хочет продать местный бизнес российской команде – спустя почти 30 лет работы в России. Аккредитованное представительство французской компании в стране появилось в 1993 г.

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По данным СПАРК, АО «Шнейдер электрик» в 2021 г. заработал 43,6 млрд руб., чистая прибыль составила 3,2 млрд руб. Общая годовая выручка глобальной компании составила €580 млн.

Французская энергомашиностроительная компания — не первая зарубежная организация, которая продает местный бизнес российскому топ-менеджменту. Так, в апреле 2021 г. CNews писал о том, что руководители российского филиала международной консалтинговой компании Accenture выкупили и его у сети и продолжат работу в России и Казахстане под другим брендом. Представители отрасли предположили, что сделка, вероятно, была «символической» и таким образом головная компания оставляет себе шанс вернуться в Россию позднее.

7 марта 2022 г. российская команда Deloitte, объявила о том, что больше не является частью международной сети и продолжает работать в России и Белоруссии. Филиалы аудиторских и консалтинговых компаний PwC и KPMG также вышли из состава головной корпорации.