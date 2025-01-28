Кашаев Алексей
Кашаев Алексей и организации, системы, технологии, персоны:
|Президент РФ - Президент Российской Федерации 4519 2
|Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 1966 1
|Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5921 1
|Ладыгин Николай 5 2
|Рогалев Николай 25 2
|Дрозд Алексей 18 1
|Vanderplaetse Johan - Вандерплаетсе Йохан 28 1
|Саванович Александр 2 1
|Савкин Михаил 2 1
|Коршунова Ирина 1 1
|Кашин Алексей 1 1
|Шмаков Роман 17 1
|Бадалов Армен 3 1
|Полозкова Елена 1 1
|Синютин Петр 2 1
|Курпеков Дмитрий 1 1
|Мишустин Михаил 678 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 11246 1
|IDC - International Data Corporation 4910 1
|Gartner - Гартнер 3556 1
|Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 338 1
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