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Кашаев Алексей



28.01.2025 «Систэм Электрик» обеспечила Институт Вишневского оборудованием для бесперебойного электроснабжения 1
20.09.2024 «Систэм Электрик» и SberDevices представили первые умные устройства в рамках партнерства 1
06.06.2024 «Россети Московский регион» подписали соглашение с АО «Систэм Электрик» об импортозамещении и внедрении российских инноваций на энергообъектах компании 1
18.04.2024 «Систэм Электрик» и компания «Метрополис» договорились о сотрудничестве 1
18.04.2024 «Систэм Электрик» договорилась о партнерстве с Санкт-Петербургским горным университетом 1
16.04.2024 НИУ «МЭИ» и «Систэм Электрик» заключили соглашение о сотрудничестве 1
16.04.2024 «Систэм Электрик» объявила о создании совместного предприятия с промышленным лидером Китая 1
06.03.2024 «Систэм Электрик» и НИУ «МЭИ» договорились о совместной разработке электротехнического оборудования для российской энергетики 1
19.01.2024 «Систэм Электрик» создаст центр компетенций для студентов Санкт-Петербургского горного университета 1
02.10.2023 «Систэм электрик» продолжает реализацию программы развития завода «Потенциал» в объеме 1,5 млрд рублей 1
30.06.2023 Алексей Кашаев, «Систэм Электрик»: На параллельный импорт не полагаемся, мы продолжаем развивать российское производство 1
17.05.2023 Schneider Electric оставила наследникам своего бизнеса в России убытков на 7 миллиардов 2
05.07.2022 «Систэм электрик» локализует программное обеспечение для перехода к Индустрии 4.0 1
05.07.2022 «Систэм электрик» объявляет о начале работы на российском рынке 1
04.07.2022 Россияне выкупили бизнес Schneider Electric в России и Белоруссии 1
19.01.2022 В Schneider Electric назначен вице-президент подразделения «Сервисы» в России и СНГ 1
14.12.2021 Schneider Electric объявляет о назначении нового президента компании в России и СНГ 2
26.04.2021 «Сёрчинформ» открыла курсы корпоративной ИБ-грамотности для разных отраслей бизнеса 1
27.11.2020 Schneider Electric использует Oracle Cloud для сбора и анализа данных о вторичных продажах 1

Публикаций - 19, упоминаний - 21

Кашаев Алексей и организации, системы, технологии, персоны:

Schneider Electric - Systeme Electric - Систэм Электрик - Шнейдер Электрик Системс Россия 128 16
Schneider Electric 575 10
Schneider Electric - Systeme Electric - Механотроника НТЦ 21 8
Schneider Electric - Systeme Electric - ЭлектроМоноблок 18 6
Потенциал 2 5
Schneider Electric - Systeme Electric - Dēkraft - DEKraft 19 3
Schneider Electric - Systeme Electric - Systeme Soft - Систэм Софт 11 3
Ростех - Автоматика Концерн 1640 2
Oracle Corporation 6693 1
SearchInform - СёрчИнформ - ранее СофтИнформ 408 1
VK Cloud Solutions - Mail.Ru Cloud Solutions (MCS) 339 1
Key Point - Кей Пойнт 27 1
Accenture plc 682 1
PwC - PricewaterhouseCoopers - Coopers & Lybrand - Price Waterhouse 675 1
KPMG 256 1
Deloitte - Deloitte Touche Tohmatsu 333 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4880 1
ABB Group - Asea Brown Boveri 319 1
Honeywell 282 1
Siemens AG - Siemens Group 2591 1
Ростех - Росэлектроника - Импульс НПО 1260 1
Акрон Холдинг - Электрощит Самара 27 1
Delixi Group 1 1
Schneider Electric - Systeme Electric - Shanghai Saideyi Electric Co.Ltd 1 1
СалютДевайсы - СберДевайсы - SberDevices 315 1
Аэрофлот - Россия ГТК ФГУП - Пулково ФГУАП - Пулковские авиалинии - авиакомпания 74 1
Сахалин Энерджи Инвестмент Компани - Sakhalin Energy Investment Company - Сахалинская энергия 8 1
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 455 1
АЛИДИ - ALIDI 21 1
Лента - Сеть розничной торговли 2083 1
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 581 1
ТМХ - Тверской вагоностроительный завод 12 1
Россети МОЭСК - Московская объединённая электросетевая компания - Россети Московский регион 127 1
Россети МРСК ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания 262 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4519 2
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 1966 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5921 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 662 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30735 15
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19349 6
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11063 5
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 66125 5
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50527 4
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12534 2
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание 10094 2
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная, предсказательная) аналитика 3160 2
HVAC - Климатическое оборудование, техника - Кондиционеры - Системы вентиляции, кондиционирования и охлаждения воздуха - Гаджеты климатические - Climate equipment, technology - Climate gadgets - Air conditioners - Air conditioning systems 2563 2
ИБП - Источники бесперебойного питания - UPS - Uninterruptible Power Supply - Uninterruptible Power Source - обеспечение бесперебойного энергоснабжения - защита электронного оборудования 1438 2
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13130 2
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 6676 2
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 11959 2
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27458 1
EnergyTech - Energy technology - Цифровая энергетика - Энергетические технологии - Актуальные ИТ-задачи энергетики 17 1
Dashboard - Дашборд - Информационная панель - Способ визуального представления данных 1142 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15733 1
Кибербезопасность - Cyber Threat Intelligence - Платформы и сервисы киберразведки - Threat Detection Technology (TDT) - Система анализа расследования киберпреступлений, выявления готовящихся атак, фишинга и онлайн мошенничества 590 1
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9391 1
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 4992 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21158 1
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 6669 1
Кибербезопасность - Фишинг - Phishing - Фишинговые электронные письма - Мошенничество с электронной почтой - Business email compromise, BEC - invoice fraud - Компрометация деловой электронной переписки 1419 1
Digital Twins - DTO - Digital Twin of Organization - Цифровой двойник - Цифровые копии - Цифровые информационные модели - ЦИМ 1230 1
Кибербезопасность - Фишинг - Phishing 1903 1
Кибербезопасность - СЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 3794 1
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11627 1
Data Mining - Data Analysis - Интеллектуальный анализ данных - Глубинный анализ данных - Глубинная аналитика 2133 1
Индустрия 4.0 - Четвёртая промышленная революция - Индустрия X.0 - Цифровая трансформация - Smart Manufacturing - Умное производство - Технологии умного производства - Цифровое производство 584 1
Кибербезопасность - Управление ИТ-рисками - Информационная безопасность и киберриски (цифровые риски) - Страхование киберрисков - Киберстрахование 305 1
Экономическая безопасность - Проверка контрагентов - Оценка контрагентов - выявление рисков при взаимодействии с людьми и компаниями 2073 1
Кибербезопасность - BCM - Business Continuity Management System - Управление непрерывностью бизнеса - ISO 22301 2018 1
ЦОД - DCIM - Data Center Infrastructure Management - Программное обеспечение для визуализации и управления физической инфраструктурой ЦОД 49 1
ЦОД Модульный - modular data center - Модульные центры обработки данных 63 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13430 1
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 6781 1
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 5783 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29714 1
Автоматизация склада - WMS - Warehouse Management System - Система управления складом - Warehouse accounting - Складской учет - WAS - Warehouse Assistance System - управление складскими процессами - WOS - Warehouse Operation System 2368 1
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4015 1
Schneider Electric - Systeme Electric - SystemeOne 10 3
Oracle Cloud Infrastructure - OCI - Oracle IaaS Cloud - Oracle Infrastructure Monitoring Cloud Service 213 1
Oracle Business Analytics Cloud - Oracle IT Analytics Cloud Service 12 1
Oracle Database Cloud - Oracle DBaaS - Oracle Database as a Service 28 1
Интерфакс СПАРК - система профессионального анализа рынков и компаний 238 1
Schneider Electric - Aveva System Platform - Wonderware ArchestrA System Platform 5 1
Oracle Data Integration - ODI - Oracle Data Integration Platform Cloud - ODIPC - Sunopsis 42 1
Oracle Business Analytics - Oracle BI Suite - Oracle Business Intelligence Suite - Oracle BI Applications 181 1
Schneider Electric - Aveva Plant SCADA - Wonderware Information Server 5 1
Schneider Electric - Aveva Edge 1 1
Schneider Electric - Aveva InTouch HMI - Wonderware InTouch HMI 9 1
Schneider Electric - Aveva Historian 2 1
Schneider Electric EcoStruxure 68 1
Microsoft Office Excel 1199 1
IDC MarketScape 18 1
Schneider Electric StruxureWare Data Center Expert - Schneider Electric StruxureWare DCIM, Data Center Infrastructure Management - Schneider Electric StruxureWare DCFM, Data Center Facility Management - Schneider Electric StruxureWare Data Center Operatio 29 1
Schneider Electric - Systeme Electric - AtlasDesign 5 1
Schneider Electric - Systeme Electric - SystemeVAR 5 1
Ладыгин Николай 5 2
Рогалев Николай 25 2
Дрозд Алексей 18 1
Vanderplaetse Johan - Вандерплаетсе Йохан 28 1
Саванович Александр 2 1
Савкин Михаил 2 1
Коршунова Ирина 1 1
Кашин Алексей 1 1
Шмаков Роман 17 1
Бадалов Армен 3 1
Полозкова Елена 1 1
Синютин Петр 2 1
Курпеков Дмитрий 1 1
Мишустин Михаил 678 1
Россия - РФ - Российская федерация 144452 19
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17394 8
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43212 6
Беларусь - Белоруссия 5671 5
Россия - ПФО - Татарстан - Иннополис 561 5
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14121 4
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2420 4
Россия - ПФО - Марий Эл Республика - Козьмодемьянск 25 4
Франция - Французская Республика 7850 3
Россия - ПФО - Марий Эл Республика 404 3
Казахстан - Республика 5530 2
Украина 7613 2
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 2963 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17049 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7436 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29077 10
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 6952 4
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 5774 4
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4014 3
Импортозамещение - параллельный импорт 483 2
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7493 2
Энергетика - Energy - Energetically 5089 2
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 7843 2
СВО - Специальная военная операция на Украине - Спецоперация на Украине 666 2
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48052 2
Образование в России 2200 2
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8411 2
Электроэнергетика - Электроснабжение - Энергопитание - Линия электропередачи, ЛЭП - Электросетевой комплекс - отрасль энергетики, включающая в себя производство, передачу и сбыт электроэнергии 1903 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 9810 1
Partner Network - Партнёрские статусы, сертификаты и программы 1204 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24110 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51088 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 6978 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16311 1
PrivacyTech - Коммерческая тайна - Commercial secret - Confidential data - режим конфиденциальности информации 506 1
MBA - Master of Business Administration - Магистр бизнес-администрирования - EMBA, Executive MBA 472 1
Авиакомпания - Airline - авиационная компания - авиапредприятие транспортное - авиатранспортное предприятие - авиаперевозчики 925 1
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2167 1
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 5979 1
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14346 1
Insider information - Инсайдерская информация - инсайдер 832 1
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4668 1
Логистика сбытовая - Сбыт 2390 1
Торговля розничная - Чёрная пятница (распродажи) 295 1
Бухгалтерия - РСБУ - Российские стандарты бухгалтерского учёта 652 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18515 1
Консалтинг управленческий - Реструктуризация - Restructuring - Реорганизация - Reorganization 2265 1
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 4803 1
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 5362 1
ГОСТ - Межгосударственный стандарт СНГ 944 1
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 4957 1
Санкции - Антироссийские санкции - Санкции против России 533 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11246 1
IDC - International Data Corporation 4910 1
Gartner - Гартнер 3556 1
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 338 1
МЭИ - Московский энергетический институт 143 3
УрФУ - Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина 159 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1049 1
University of London - Лондонский университет - Университет в Лондоне 40 1
LSE - London School of Economics and Political Science - Лондонская школа экономики и политических наук 28 1
INSEAD - L'Institut europeen d'administration des affaires - Европейский институт управления бизнесом 75 1
СПГУ - Санкт-Петербургский горный университет 20 1
Минздрав РФ - НМИЦ хирургии имени А.В. Вишневского ФГБУ - Национальный медицинский исследовательский центр хирургии имени А.В. Вишневского 8 1
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 562 1
День молодёжи - 27 июня 897 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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