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НИУ «МЭИ» и «Систэм Электрик» заключили соглашение о сотрудничестве

НИУ «МЭИ» и российская компания «Систэм Электрик» (Systeme Electric), производитель решений в области распределения электроэнергии и автоматизации, заключили соглашение о сотрудничестве, в том числе в сфере НИОКР.

Подписи под документом поставили ректор НИУ «МЭИ» Николай Рогалев и генеральный директор «Систэм Электрик» Алексей Кашаев.

Соглашение направлено на сотрудничество в научной сфере и реализацию инновационных проектов, таких как разработки оборудования и программного обеспечения (ПО). Кроме того, планируется совместно проводить полный цикл испытаний от функциональных характеристик до тестирования элементной базы. При этом также будет обеспечиваться подготовка и трудоустройство новых кадров.

«Реализация нацпроекта «Образование» вносит важнейший вклад в подготовку нового поколения специалистов, но при этом существуют и значимые инициативы, которые вносят свой вклад в формирование кадровой базы высокого уровня для обеспечивающей отрасли страны. Сотрудничество с «Систэм Электрик» – один из успешных примеров в этой области и включает в себя как двусторонний учебный процесс, так и особенно важное направление – проведение совместных научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ», – сказал ректор НИУ «МЭИ» Николай Рогалев.

В настоящее время уже активно идет процесс передачи компетенций по подготовке специалистов в области распределения электроэнергии низкого напряжения. Помимо этого, «Систэм Электрик» и НИУ «МЭИ» ведут работу по проведению испытаний преобразователей частоты SystemeVar. Согласно намеченному плану взаимодействия, институт займется локализацией ПО для этого оборудования.

«Сотрудничество с опорным центром компетенций энергетического комплекса – один из примеров нашего принципа технологического партнерства. Мы объединяем усилия с лидерами в своих областях для разработки новых российских технологий и продуктов. При этом взаимодействие направлено не только на подготовку новых кадров для нашей компании. Мы рассчитываем, что эта работа будет способствовать повышению престижа профильных специальностей и привлечению молодого поколения в профессию», – отметил генеральный директор компании «Систэм Электрик» Алексей Кашаев.

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