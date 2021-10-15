Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
МЭИ
Московский энергетический институт
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 38, упоминаний - 62
МЭИ упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6868 4
|МТС - Мобильные ТелеСистемы 6501 4
|Microsoft Corporation 11226 3
|1С 3799 2
|АйТи 754 2
|Крок 1223 2
|МегаФон Москва - Соник Дуо 77 1
|Базальт СПО 206 1
|Русские программы 2 1
|Русньютек - Rosnewtech 2 1
|1С Софтехно 2 1
|ALT Linux Team 14 1
|Энтелс - Entels 2 1
|ВолгаТелеком 224 1
|MONT - МОНТ 60 1
|1С Первый Бит - 1С:Бухучет и Торговля 597 1
|PwC - PricewaterhouseCoopers 310 1
|ФОРС - Центр разработки 181 1
|Zecurion - Зекурион 148 1
|Axoft - Аксофт - Сервисный ИТ-дистрибутор 101 1
|SUSE 168 1
|Red Hat 668 1
|МЦСТ - Московский центр SPARC-технологий 232 1
|РусБИТех - ГК Astra Linux 426 1
|Softline - Софтлайн 1481 1
|Cisco Systems 2069 1
|МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4707 1
|Oracle Corporation 3374 1
|HeadHunter Group - HH Group 336 2
|ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1671 2
|РЖД - Российские железные дороги 1083 1
|Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4332 1
|Башнефть ПАО АНК 90 1
|Уралсиб Страхование - Страховая компания 21 1
|SoGo - Open Source Groupware 8 1
|Юнармия - всероссийское детско-юношеское военно-патриотическое общественное движение (ВВПОД) 5 1
|IDC - International Data Corporation 2738 1
|Gartner 2200 1
|Forrester Research 388 1
|CNews Analytics 1992 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 771167, в очереди разбора - 674849.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 771167, в очереди разбора - 674849.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru