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МЭИ
Московский энергетический институт


15.10.2021 Национальный киберполигон объединит коммерческие площадки по отражению компьютерных атак 3
07.06.2021 Российская вычислительная платформа Мацоцкого «Скала-Р» стала отдельным бизнесом 1
06.05.2021 Минцифры объединило сотни вузов для подготовки кадров цифровой экономики 1
18.11.2020 Zecurion заключила договор о сотрудничестве с МЭИ 1
27.08.2020 ВТБ назвал самые популярные среди ИТ-специалистов направления стажировки в банке 1
22.06.2020 Cisco ускоряет цифровую трансформацию российской образовательной отрасли 2
13.02.2020 «1С» представила решения для цифровизации образования и подготовки ИТ-кадров 1
17.01.2020 Отечественный Linux «Альт» установили на 12 тыс. ПК в школах и вузах России 1
19.12.2019 Astra Linux и «Юнармия» создадут учебный центр 1
31.10.2019 Умер основатель советской школы искусственного интеллекта 1
14.05.2019 МЭИ при поддержке «Форс» перешел в облако Oracle 5
06.12.2018 «МегаФон», «МЭИ» и «Энтелс» подписали меморандум о сотрудничестве в сфере цифровизации энергетики 2
26.06.2017 Первые быстродействующие: три советские ЭВМ, которые двигали науку 1
16.05.2017 М-1: Как зарождалась ЭВМ 2
18.01.2016 Александр Мартынюк стал директором по развитию проекта ЦОД «Омский» 1
12.01.2016 PwC перехватил у «Информзащиты» подряд на проверку столичного «Активного гражданина» 1
18.12.2015 SAS: Спрос на серьезную аналитику, которая позволит выиграть в конкурентной борьбе, будет расти 1
01.09.2015 «Крок» принял участие в оснащении лаборатории «Умный город» НИУ МГСУ системой 3D-визуализации зданий 1
12.05.2015 Федор Прохоров возглавил Департамент ИТ «Сетелем Банка» 1
14.04.2015 Из Ситибанка уволился ветеран ИТ-подразделения Федор Прохоров 1
03.03.2015 «Крок» построил лабораторию 3D-контента в Московском энергетическом институте 3
24.05.2013 «1С:Первый БИТ» автоматизировал «Московский энергетический институт» на базе решения 1С 2
12.03.2013 Звезды ИТ-бизнеса: кто они? 2
07.08.2012 Игорь Драль назначен директором МТС в Смоленске 1
09.07.2012 Positive Technologies взял на работу 14-летнего хакера 1
31.05.2012 Microsoft, «Линуксцентр» и МЭИ занялись подготовкой документации по интеграции СПО и платформы Microsoft 1
10.10.2011 ИКТ-кадры: отставки и назначения за неделю 1
03.10.2011 Игорь Драль назначен новым техническим директором «МТС Центр» 1
02.06.2011 Александр Коровников назначен коммерческим директором «Манго Телеком» 1
30.11.2010 В Eset назначен директор по маркетингу российского представительства компании 1
01.11.2010 В Intelica и «Энергодата» назначен заместитель гендиректора по коммерческой деятельности 1
11.05.2010 SAS запустила академическую программу для вузов России и стран СНГ 2
15.06.2009 «Академический Центр Компетенции IBM» открылся в МЭИ 5
10.12.2008 Центр инноваций Microsoft открылся в МЭИ 5
23.04.2008 МЭИ купит измерительное и компьютерное оборудование 1
03.03.2008 В России открыта первая Академия ProCurve 1
29.02.2008 МЭИ объявил аукцион на поставку расходных материалов 3
17.01.2007 МЭИ купит расходные материалы для картриджей, дисков и дискет 1

Публикаций - 38, упоминаний - 62

МЭИ упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6868 4
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6501 4
Microsoft Corporation 11226 3
3799 2
АйТи 754 2
Крок 1223 2
МегаФон Москва - Соник Дуо 77 1
Базальт СПО 206 1
Русские программы 2 1
Русньютек - Rosnewtech 2 1
1С Софтехно 2 1
ALT Linux Team 14 1
Энтелс - Entels 2 1
ВолгаТелеком 224 1
MONT - МОНТ 60 1
1С Первый Бит - 1С:Бухучет и Торговля 597 1
PwC - PricewaterhouseCoopers 310 1
ФОРС - Центр разработки 181 1
Zecurion - Зекурион 148 1
Axoft - Аксофт - Сервисный ИТ-дистрибутор 101 1
SUSE 168 1
Red Hat 668 1
МЦСТ - Московский центр SPARC-технологий 232 1
РусБИТех - ГК Astra Linux 426 1
Softline - Софтлайн 1481 1
Cisco Systems 2069 1
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4707 1
Oracle Corporation 3374 1
HeadHunter Group - HH Group 336 2
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1671 2
РЖД - Российские железные дороги 1083 1
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4332 1
Башнефть ПАО АНК 90 1
Уралсиб Страхование - Страховая компания 21 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5808 2
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 527 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1752 1
Россвязь - Федеральное агентство связи 496 1
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 1
SoGo - Open Source Groupware 8 1
Юнармия - всероссийское детско-юношеское военно-патриотическое общественное движение (ВВПОД) 5 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10411 3
3D - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 1585 2
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4592 2
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 1144 1
Blockchain - Блокчейн - Реплицированная распределённая база данных - Системы распределенного реестра 144 1
ANSI Pascal - Стандарт языка программирования 41 1
DevOps - Development и Operations 297 1
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика 785 1
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 3080 1
Smart City - Умный город - Цифровой город 580 1
EdTech - Цифровые образовательные инструменты - Дистанционные образовательные платформы - Образовательные информационные продукты - Learning Management System (LMS ) - Системы дистанционного обучения 172 1
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 1
DBA - Digital Business Automation 9 1
Java - Язык программирования 1185 2
Samba DC/Free IPA - Служба каталогов 11 1
Cisco Webex 109 1
C++ - Язык программирования 284 1
Microsoft Windows Phone OS 1472 1
Sony Playstation (PS) - Игровая приставка 2122 1
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 184 1
ГИИС ЭБ - Электронный бюджет ГИИС Федерального казначейства РФ - Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами 135 1
1С:Документооборот КОРП 35 1
Oracle APEX - Oracle Application Express 26 1
Ростех - Эльбрус 801 - Сериия моноблоков 35 1
Oracle Database Cloud Service 16 1
Eclipse - среда разработки модульных кроссплатформенных приложений 119 1
1С:EDT - 1С:Enterprise Development Tools 6 1
1С:Fresh - 1CFresh.com - 1С:Предприятие через интернет 4 1
Linux - Debian GNU 273 1
БЭСМ - Большая электронно-счётная машина - Быстродействующая электронно-счётная машина 3 1
МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 488 1
Zecurion DLP 38 1
Microsoft Exchange 685 1
Nvidia Jetson Nano - Микрокомпьютер 6 1
1С:ERP Управление предприятием 203 1
Microsoft Active Directory - Microsoft AD 792 1
Базальт СПО - BaseALT - Sisyphus - Репозиторий Linux Сизиф 68 1
Oracle Cloud Platform 151 1
SQL - Язык программирования 436 1
Raspberry Pi - Одноплатный микрокомпьютер 117 1
Базальт СПО - BaseALT - Linux - Альт ОС 290 1
JavaScript - Язык программирования 637 1
PHP - Язык программирования 307 1
Intel x86 - Архитектура процессора 995 1
Python - Высокоуровневый язык программирования 390 1
Ульянов Владимир 150 1
Андросова Александра 2 1
Мартынюк Александр 8 1
Матюхин Николай 1 1
Образцова Мария 2 1
Turing Alan Mathison - Тьюринг Алан Мэтисон 6 1
Ермаков Глеб 7 1
Крепков Игорь 1 1
Рогалев Николай 2 1
Севостьянов Алексей 1 1
Нуралиев Борис 205 1
Кирдяшов Федор 14 1
Поспелов Дмитрий 1 1
Ballmer Steve - Балмер Стивен Энтони 360 1
Ковалев Александр 156 1
Талдыкина Наталья 24 1
Кулик Вадим 113 1
Cook Tim - Кук Тим - Кук Тимоти Дональд 336 1
Кисляков Евгений 83 1
Чернышенко Дмитрий 234 1
Россия - Российская федерация - РФ 57828 20
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17531 13
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 8025 6
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 669 2
Россия - ПФО - Казань 1526 2
Россия - Ульяновская область 354 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7268 2
Россия - Ростовская область 869 1
Россия - Астрахань 242 1
Россия - Ульяновск 300 1
Россия - ПФО - Нижний Новгород 1478 1
Россия - УФО - Екатеринбург 2081 1
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 1120 1
Европа 3798 1
Восточная Европа 1698 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5697 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14257 1
Россия - Пермский край - Пермская область - Прикамье 679 1
Россия - Вологда 194 1
Россия - Красноярский край 671 1
Болгария - Республика 307 1
Россия - Ивановская область 263 1
Россия - Калининградская область 544 1
Россия - Приморский край - Приморье 608 1
Польша - Республика 834 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2482 1
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 855 1
Россия - Тульская область 755 1
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4040 3
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс 221 2
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики 111 1
Образование в России 348 1
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 870 1
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1059 1
НТИ - Национальная технологическая инициатива - НейроНет - NeuroNet - Развитие человеко-машинных коммуникаций 146 1
ТК РФ - Трудовой кодекс Российской Федерации 77 1
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3232 1
IDC - International Data Corporation 2738 1
Gartner 2200 1
Forrester Research 388 1
CNews Analytics 1992 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 431 5
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 658 3
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 405 3
МГТУ им. Н. Э. Баумана - Московский государственный технический университет 196 3
МАИ - Московский авиационный институт - Национальный исследовательский университет 106 3
НИУ МЭИ - Национальный исследовательский университет 4 2
МТУСИ - Московский технический университет связи и информатики 91 2
МГТУ Станкин - Московский государственный технологический университет Станкин - Московский станкоинструментальный институт 18 1
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет 135 1
НИУ ВШЭ МИЭМ - Московский институт электроники и математики им. А. Н. Тихонова 26 1
Oracle Academy 8 1
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 89 1
Cisco Сетевая академия - учебный центр 13 1
ЛЭТИ - Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет им. В.И. Ульянова (Ленина) 19 1
МЭИ - ИДДО НИУ - Институт дистанционного и дополнительного образования 1 1
ФУМО - Федеральное учебно-методическое объединение 5 1
РТУ МИРЭА - Российский технологический университет 79 1
Worldskills - Ворлдскиллс 72 1
Всероссийская олимпиада школьников по информатике 10 1
Открытая олимпиада по программированию 1 1
SAS Global Forum - SAS Forum Russia 12 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 771167, в очереди разбора - 674849.
Создано именных указателей - 46354.
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