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Positive Technologies создаст центр компетенций на базе НИУ «МЭИ»

НИУ «МЭИ» и компания Positive Technologies подписали соглашение о сотрудничестве. Соглашение направлено на создание центра компетенций Positive Technologies на базе МЭИ, а также на выполнение совместных НИОКР, подготовку и переподготовку кадров и обеспечение разработки новых конкурентоспособных продуктов для российской энергетики.

«Сотрудничество с компанией Positive Technologies позволит нашим студентам и преподавателям получить доступ к современным технологиям и практическому опыту, что является неотъемлемой частью качественного образования. Мы уверены, что это соглашение станет основой для реализации совместных проектов, которые будут способствовать развитию инновационных решений в сфере информационной безопасности и технологий. Надеемся, что наше партнерство приведет к взаимовыгодным результатам и поможет подготовить квалифицированные кадры, готовые к вызовам отрасли», — сказал Иван Комаров, проректор по науке и инновациям НИУ «МЭИ».

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«Энергетика — одна из стратегически важных отраслей в России, для кибербезопасности которой важно своевременно обеспечивать подготовку квалифицированных кадров. Это специалисты с опытом защиты промышленных предприятий от киберугроз. И уже сегодня они могут получить необходимые навыки, обучаясь на реальных технологиях для построения результативной кибербезопасности», — отметил Ильяс Киреев, технический директор Positive Technologies.

Positive Technologies планирует предоставить программное обеспечение PT Industrial Security Incident Manager (PT ISIM) и другие продукты, применяемые при обеспечении информационной безопасности объектов электроэнергетики, для использования в обучении НИУ «МЭИ». Кроме того, будет выполнено техническое оснащение центра компетенций вычислительным оборудованием, позволяющим создавать качественную образовательную среду для студентов и преподавателей.

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