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18.10.2021 Как сформировать цифровую корпоративную культуру 1
10.10.2021 SAS Viya: аналитические модели можно сразу запускать в «продакшн» без написания дополнительного кода 1
23.09.2021 Петербург включает искусственный интеллект 1
16.09.2021 Американский стартап с российскими корнями Collectly привлек $3 млн 1
27.07.2021 Сбербанк и сервисы экосистемы переходят на геотехнологии 2ГИС 1
22.07.2021 У голосового помощника «Маруся» появятся новые социальные навыки 1
06.07.2021 Группа «М.Видео-Эльдорадо» сформировала команду управления блоком Oneretail 1
05.07.2021 Президент IBM без объяснений оставил свой пост и обрушил акции компании 1
01.07.2021 Онлайн-конференция CNews «Системы хранения данных 2021» состоится 6 июля 1
25.05.2021 Мировой рынок ИТ в 2020 г. сократился всего на 2,2% 1
12.05.2021 Veeam отчиталась о росте на 25% за I квартал 2021 года 1
30.04.2021 Названы самые высокооплачиваемые ИТ-вакансии апреля 2021 2
28.04.2021 Atos в России увеличивает инвестиции в фокусные направления 1
22.04.2021 Что надо знать об услуге аварийного восстановления DRaaS 1
15.04.2021 CIO и СTO: как меняется влияние ИТ-руководителей в компаниях? 1
13.04.2021 ОНЛАЙН-конференция CNews «Интернет вещей 2021: тренды, проекты, результаты» состоится 25 мая 1
09.04.2021 Сбер предложит бизнесу новое решение для организации видеоконференций 1
07.04.2021 Облака в России: от решения ИТ-задач к достижению бизнес-целей 1
05.04.2021 Разработку «гугломобиля» возглавил выходец из России 1
01.03.2021 Amadeus и Microsoft займутся развитием инноваций в индустрии путешествий 1
24.02.2021 Veeam выпустила платформу для современной защиты данных новой версии V11 1
18.02.2021 Отчет Accenture TechVision 2021: Десятилетний план цифрового развития компаний – за два года 1
11.02.2021 Veeam сообщила о 22% росте в 2020 году 1
08.02.2021 «Яндекс.Драйв» запустил подписку на автомобили в Санкт-Петербурге 1
03.02.2021 Veeam представила Veeam Backup для Google Cloud 1
24.12.2020 Руководитель направления виртуализации в Parallels стал техническим директором Tarantool 1
24.12.2020 «Сбер» и «2ГИС» запускают рейтинг безопасности заведений во время COVID-19 1
16.12.2020 «2ГИС» запустила бесплатный грузовой навигатор в 99 городах России 1
08.12.2020 Veeam выпустила новую версию Veeam Backup for AWS 1
03.12.2020 Veeam представила Veeam Backup для Microsoft Office 365 v5 1
30.11.2020 Русскоязычный хакер продает сотни логинов и паролей топ-менеджеров со всего мира 1
20.11.2020 Veeam представила прогнозы в области управления данными на 2021 г. 1
01.11.2020 Эра 5G задерживается. Что будет с интернетом вещей 1
15.10.2020 Коронакризис загнал бизнес в гибридные облака 1
07.10.2020 «Яндекс.Драйв» запустил подписку на автомобили в Москве 1
08.09.2020 Строить единый ИТ-ландшафт Сбербанка и его «дочек» будет выходец из S7 Airlines 1
07.09.2020 Сбербанк сообщил о создании дочерней компании Sber Automotive Technologies 1
30.07.2020 Veeam сообщила о самом прибыльном втором квартале за всю историю компании 1
01.07.2020 Как ПО с открытым кодом трансформирует рынок автомобилей 1
19.06.2020 Veeam объявила о выпуске нового Availability Orchestrator v3 и других продуктов 1

Публикаций - 169, упоминаний - 175

CTO упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Microsoft Corporation 11060 26
VK - Mail.ru Group 2483 19
Google LLC 7144 15
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5323 11
Veeam Software 250 8
Cisco Systems 2038 7
IBM 3537 6
Mankiewicz 7 6
АйТи 751 6
Yandex - Яндекс 4101 6
Nokia Corporation 2434 5
Apple Inc - Эппл Рус 7692 5
BSS Engineering - БСС Инжиниринг 69 5
Samsung Electronics 5651 5
Amazon Inc - Amazon.com 1470 4
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6461 4
NEC 416 4
Газпромнефть Бизнес-сервис ОЦО 8 4
Крок 1219 4
Group-IB - Группа информационной безопасности 399 4
VMware 1829 4
Facebook 3765 4
HPE - Hewlett Packard Enterprise 436 4
Parallels Holdings 470 4
Naumen - Наумен 341 3
SUSE 167 3
Oracle Corporation 3342 3
Intel Corporation 4169 3
ICL Services 51 3
SberCloud - СберКлауд Облачные технологии 178 3
SAP SE 3211 3
SAP CIS - САП СНГ 753 3
InfoWatch - Инфовотч 607 2
Avaya Inc - Avaya СНГ 557 2
ABB Group - Asea Brown Boveri 227 2
Veon - VimpelCom - ВымпелКом 619 2
Twitter 2204 2
НТЦ ИТ Роса - Российские операционные системы 199 2
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6856 2
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 1506 2
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4327 12
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1669 9
Ренессанс Капитал - Renaissance Capital 77 7
Открытие ФК 538 7
Почта России ПАО 1572 6
Уралсиб Банк 389 6
Росгосстрах 182 6
Ингосстрах СПАО 210 6
Росбанк ПАО - Societe Generale 325 6
Газпромбанк - ГПБ 692 6
Уралкалий ПАО 62 6
НЛМК - Новолипецкий металлургический комбинат 154 6
Страховой Дом ВСК - Группа ВСК - Всероссийская страховая компания 101 6
Мосэнерго ПАО 49 6
Леруа Мерлен - Leroy Merlin 147 6
Райффайзен - Райффайзенбанк - Raiffeisen Bank International 721 3
Mary Kay - Мэри Кэй 82 3
CarPrice - Карпрайс 31 2
Росбанк Дом - ранее DeltaCredit (ДельтаКредит) 50 2
ESW Capital 5 2
ПЭК - Первая Экспедиционная Компания - Транспортная компания 31 2
Mitsui & Co - Мицуи энд ко 8 2
Еврофинанс Моснарбанк АКБ 10 2
HeadHunter Group - HH Group 336 2
Pony Express 55 2
Яндекс.Драйв - Яндекс.Каршеринг - Оператор каршеринга 58 2
Ренессанс кредит Банк 143 2
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 618 2
РЖД - Российские железные дороги 1081 2
Barclays 50 1
Сургутнефтегаз - СНГ 123 1
Сбербанк КИБ - Sberbank CIB - corporate and investment banking - Тройка Диалог 164 1
Кордиант - Cordiant - ранее Сибур-Русские шины 32 1
Skoda - Škoda Auto 24 1
Take Wing 1 1
НСПК - Национальная система платежных карт 257 1
Valeo 7 1
Mercedes-Benz - Мерседес-Бенц 162 1
Insight Partners 6 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1274 1
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 7
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5796 7
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2233 6
Счётная палата РФ 460 6
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 751 5
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1752 5
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1587 4
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 504 2
Минцифры РФ - Департамент государственной политики в области информационных технологий и координации информатизации Минкомсвязи 24 2
Минцифры РФ - Экспертный совет по программному обеспечению при Министерстве цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 68 2
Росаккредитация - Федеральная служба по аккредитации 93 2
ЦОДД ГКУ - Центр организации дорожного движения 44 2
ГМИИ им. А.С.Пушкина - Государственный музей изобразительных искусств 32 2
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 997 2
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 526 2
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1704 2
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1331 1
Президент Российской Федерации 1439 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 877 1
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1368 1
Федеральное казначейство России 766 1
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 235 1
NATO - North Atlantic Treaty Organization - Организация Североатлантического договора - Североатлантический Альянс 124 1
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 257 1
Росстандарт - Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии 154 1
Фонд содействия инновациям - ФГБУ Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере 42 1
Координационный центр МПК по ВТ ФГБУ - Межправкомиссия по вычислительной технике - Координационный центр межправительственной комиссии по сотрудничеству в области вычислительной техники 9 1
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Внешэкономбанк 446 1
Центральный банк Бразилии - Banco Central do Brasil - Национальный банк экономического и социального развития - BNDES - Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social 4 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 98 2
Руссофт - Russoft 250 2
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 153 2
АБД - Ассоциация участников рынка больших данных 36 2
Linux Foundation 157 2
АРСИБ - Ассоциация руководителей служб информационной безопасности 2 2
АФТ - Ассоциация Финтех 76 1
Яблоко - Российская объединённая демократическая политическая партия 1 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10378 12
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 1172 8
Kubernetes 307 6
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 1144 6
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2256 6
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 6
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4505 5
REST - Архитектурный стиль взаимодействия компонентов распределённого приложения в сети 188 4
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7271 4
NAS - Network Attached Storage - Сетевые устройства хранения 350 4
OpenStack 347 4
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 947 3
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 1253 3
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга 982 3
SWIFT - Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunications - Общество всемирных межбанковских финансовых каналов связи 223 3
5G - Пятое поколение мобильной связи 1366 3
Bug Bounty - Программа оплаты поиска уязвимостей 25 2
eDiscovery - Electronic discovery - Электронное обнаружение - ПО для поиска информации 18 2
ATP - Advanced Threat Protection - Инструменты для работы со сложными угрозами 39 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1029 2
VAS - Value Added Services - Услуги, приносящие дополнительный доход 77 2
TDT - Threat Detection Technology - Threat Intelligence - Система анализа расследования киберпреступлений, выявления готовящихся атак, фишинга и онлайн мошенничества 100 2
Ситуационный центр (СЦ) - Диспетчерский центр (ДЦ) 84 2
Trojan - Троянская программа - Вредоносное ПО 543 2
ОИТ - Оборудование, изделия и технологии 19 2
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 5316 2
BaaS - Backup as a service- Резервное копирование как услуга 77 2
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 599 2
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2232 2
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3971 2
AR - Augmented Reality - Дополненная реальность 260 2
LeSS - Large-Scale Scrum - "скрам на больших масштабах" - фреймворк скрама в больших проектах 1 1
VGA - Video Graphics Array - Компонентный видеоинтерфейс - D-Sub 826 1
LINPACK - Тесты производительности измерения вычислительной производительности компьютеров при обработке чисел с плавающей запятой 81 1
C&C - Command and Control server 61 1
LTE Advanced Pro - LTE-A Pro - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 332 1
Электроника 63 1
FastCash - метод хищения 3 1
Вредоносное ПО - Зловред - malware 494 1
ИТ-консалтинг - IT-consulting - консалтинг в сфере информационных технологий 233 1
Microsoft Office 365 769 10
Google Android 10750 10
Apple iOS 5741 9
Microsoft Azure 1171 7
AWS - Amazon Web Services 568 6
Java - Язык программирования 1175 5
Linux OS 4253 5
Veeam Backup&Replication 90 5
Veeam Availability Suite 46 4
Microsoft Office 1934 3
Microsoft SQL Server 793 3
Microsoft Teams 214 3
Docker - Платформа распределённых приложений 146 3
Сбербанк Онлайн - Сбербанк Онл@йн - интернет-банк 501 2
Ethereum (ETH) - Эфириум - Этериум - Эфир - Платформа онлайн-сервисов на базе блокчейна 255 2
Prof-IT Group Scorocode - Облачная backend-платформа для приложений 5 2
РКЦ - QRate - Система защищенной квантовой связи 11 2
JavaScript - Язык программирования 628 2
Amazon EC2 - Amazon Elastic Cloud Compute 99 2
Microsoft Windows Phone OS 1472 2
Vulners - Vulnerability Data Base - база данных уязвимостей 4 2
Oracle Generation 2 Exadata Cloud at Customer - Cloud@Customer 14 2
Veeam Availability Orchestrator - VAO 6 2
Microsoft Bing 320 2
Symbian OS 776 2
Oracle Autonomous Database - Объектно-реляционная система управления базами данных 48 2
Group-IB FHP - Group-IB Fraud Hunting Platform - Group-IB Secure Bank / Secure Portal 22 2
Microsoft Windows 10 6629 2
Microsoft OneDrive - Microsoft SkyDrive 362 2
Apple macOS 922 2
Zotzon 2 2
Microsoft Windows 852 2
Nvidia DGX - Суперкомпьютеры 73 1
PostgreSQL - PostgresPro - Постгрес профессиональный - ППГ - Postgres Professional 592 1
OpenStack Cinder 13 1
Linux RHEL - Red Hat Enterprise Linux 297 1
Сбербанк - Кристофари - Christofari Суперкомпьютер 37 1
ОМП Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 322 1
Veeam Universal License VUL 11 1
Microsoft Windows 7 1662 1
Danny Allan - Дэнни Аллан 23 8
Потапкин Михаил 26 6
Мясин Антон 10 6
Стуров Дмитрий 25 6
Яфясов Денис 14 6
Аршавский Анджей 27 6
Гогленков Александр 13 6
Трофименко Владимир 7 6
Соколовский Александр 36 6
Кравченко Андрей 11 6
Сирота Юрий 38 6
Быстров Константин 19 6
Алифанов Кирилл 56 6
Комстачев Михаил 11 6
Чевкота Олег 15 6
Петров Михаил 88 6
Четвернин Алексей 651 6
Бикташев Ильдар 10 6
Смирнова Олеся 11 6
Козырь Сергей 30 5
Строкович Антон 45 5
Шуваев Ярослав 9 4
Рафаловский Давид 20 4
Хмелевский Николай 7 4
Волков Дмитрий 39 3
Попов Сергей 72 3
Черкасов Сергей 10 3
Голицын Лев 9 3
Каштанов Дмитрий 27 3
Паршин Константин 44 2
Белоусов Сергей 217 2
Парахин Михаил 8 2
Сычев Артем 48 2
Буйлов Юрий 13 2
Иващенко Андрей 10 2
Серебряникова Анна 47 2
Рубанов Владимир 61 2
Главчев Владимир 17 2
Тетерина Элла 13 2
Греф Герман 205 2
Россия - Российская федерация - РФ 57309 72
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17344 36
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14055 31
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7931 20
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7114 12
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1094 9
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5715 5
Восточная Европа 1676 5
Украина 3361 5
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3922 5
Европа 3745 5
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5619 5
Россия - ПФО - Нижний Новгород 1462 4
Африка 1487 4
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 661 3
Ближний Восток 1471 3
Россия - ПФО - Казань 1513 3
Россия - УФО - Екатеринбург 2060 3
Япония 2778 2
Россия - Пермь 739 2
Германия - Федеративная Республика 3624 2
Россия - Красноярск 845 2
Россия - Омск 627 2
Франция - Французская Республика 2120 2
Россия - ПФО - Самара 1287 2
Россия - СФО - Новосибирск 1965 2
Индия - Республика 2169 2
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 1113 2
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2459 2
Азия - Азиатский регион 1513 2
США - Лас Вегас - Las Vegas 403 2
Пакистан - Исламская Республика Пакистан 228 1
Болгария - Республика 306 1
Бангладеш - Народная Республика Бангладеш 184 1
Таджикистан - Республика 434 1
Таиланд - Королевство 359 1
Чили - Республика 121 1
Монголия 172 1
Россия - Тольятти 235 1
Европа Северная - Скандинавия 274 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2230 31
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4017 11
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1059 5
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3216 4
CEO - Chief Executive Officer - Главный исполнительный директор 1009 4
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 419 3
PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами 96 2
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 870 2
CDTO - Chief Digital Transformation Officer - CDO - Chief Digital Officer - Руководитель цифровой трансформации 111 2
CTO - Chief Transformational Officer - Руководитель цифровой трансформации 2 2
MBA - Master of Business Administration - Магистр бизнес-администрирования - EMBA, Executive MBA 86 2
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Цифровой контур здравоохранения - Цифровое здравоохранение 7 1
CFO - Chief Financial Officer - Финансовый директор 48 1
PSD2 - Payment Service Directive - Директива Европейского парламента и Совета о платежных услугах на внутреннем рынке 10 1
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 847 1
CMO - Chief Marketing Officer - Директор по маркетингу 25 1
Федеральный закон 259-ФЗ - Закон о криптовалюте - О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации 36 1
Кибернетика 6 1
Эскроу-счёт - escrow - специальный условный счёт, на котором учитываются имущество, документы или денежные средства до наступления определённых обстоятельств или выполнения определённых обязательств 3 1
СAPEX - Capital expenditure - Капитальные затраты 7 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 2844 1
CPO - Chief People Officer - HR-директор - Директор по персоналу 60 1
ТК РФ - Трудовой кодекс Российской Федерации 77 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 161 1
ICO - Initial Coin Offering - Первичное размещение токенов 91 1
OPEX - Operating expenses - Операционные затраты или операционные расходы 126 1
ИНН - Идентификационный номер налогоплательщика 184 1
GDPR - General Data Protection Regulation EU - Общий регламент защиты персональных данных 130 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1203 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 1
ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС 354 1
ZDnet 381 2
Коммерсантъ - Издательский дом 480 2
РБК - РосБизнесКонсалтинг 2115 1
TechCrunch - TechCrunch Awards 1098 1
Ведомости 259 1
Roem.ru - Роем.ру 32 1
IDC - International Data Corporation 2713 5
Gartner 2190 3
CNews Analytics 1988 2
Huawei RRI - Huawei Russian Research Institute 8 2
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 507 1
Fortune Global 500 160 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 382 1
IDC Semiannual Software Tracker 1 1
eMarketer 77 1
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 405 4
РАН - Российская академия наук 316 3
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет 198 3
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 653 2
ИСП РАН - Институт системного программирования им. В. П. Иванникова Российской академии наук 51 2
МАИ - Московский авиационный институт - Национальный исследовательский университет 105 2
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет 134 2
ФУМО - Федеральное учебно-методическое объединение 5 2
KUL - Kingston University London - Кингстонский университет 3 2
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 429 1
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech 141 1
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 118 1
МГТУ им. Н. Э. Баумана - Московский государственный технический университет 192 1
Финансовый университет при Правительстве РФ 89 1
КФУ - Крымский федеральный университет имени В. И. Вернадского 1 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 1137 9
VeeamON Forum 9 3
Skolkovo Cybersecurity Challenge 8 2
БИТ Москва - межотраслевая конференция 2 2
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 322 1
WEF - The World Economic Forum - Всемирный экономический форум 114 1
WWDC - Apple Worldwide Developers Conference 142 1
AI Journey - Artificial Intelligence Journey 12 1
Oracle OpenWorld 36 1
CNews Женщины года в отрасли ИТ 7 1
Extreme NOW Forum 3 1
Oracle Modern Cloud Day 7 1
Oracle Modern Business Summit 2 1
Microsoft Академия CIO - конкурс 48 1
Violin Forum 2 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
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