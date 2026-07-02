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Индексная книга (каталог) CNews*
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CTO Chief Technology Officer Технический директор

СОБЫТИЯ


02.07.2026 Искусственный интеллект в России: от пилотов к промышленной эксплуатации

н Цыганков, директор по информационным технологиям и цифровым сервисам «Автозавод», Санкт-Петербург Технический директор по развитию управления прибыльности клиентской базы «ОТП-Банк» Алексей Д
03.04.2026 Сергей Ляджин назначен техническим директором VK

Сергей Ляджин назначен техническим директором VK. На позиции СТО Сергей будет отвечать за масштабирование ключевых т
14.10.2025 Павел Лакосников назначен техническим директором RWB Media

RWB Media объявляет о назначении Павла Лакосникова на позицию технического директора (CTO). На этой должности он будет отвечать за формирование и реализацию технической стратегии

Константин Зеленков, JSA Group: Цифровые технологии в промышленности не взрывают бизнес — они его дополняют

Цифровые технологии в промышленности не взрывают бизнес — они его дополняют Константин Зеленков технический директор компании JSA Group «Металлоинвест» — мировой лидер в производстве товарного горячебрикетированного железа (ГБЖ), ведущий производитель и поставщик железорудной и металлизов
06.06.2025 «Циан» объявил о назначении Максима Радюкова новым CTO

дном из ключевых направлений: Максим Радюков присоединился к команде в роли технического директора (CTO). В качестве CTO Максим возьмет на себя обновление технологической стратегии и сос
12.05.2025 Николай Анохин назначен техническим директором софтверных решений «Инферит»

«Инферит» (ГК Softline), российский вендор оборудования и программного обеспечения для ИТ-инфраструктуры и информационной безопасности, объявляет о назначении Николая Анохина техническим директором софтверных решений. В новой роли Николай создаст единую систему стандартов разработки для продуктов компании: операционной системы «МСВСфера», FinOps-платформы «Клаудмаст
09.04.2025 Дмитрий Котегов стал техническим директором X5 Media

гичного партнера», — сказала Каролина Соколова, управляющий директор X5 Media. Дмитрий Котегов стал техническим директором X5 Media «Х5 Media — это команда, которая активно движется навстречу м
03.04.2025 Microsoft: В 2030 году искусственный интеллект вместо программистов будет писать 95% кода

его понял и сделал то, что от него требуется. Wikipedia Технический директор Microsoft Кевин Скотт Техническим директором корпорации Microsoft назначен Кевин Скотт, ранее занимавший пост старш
28.03.2025 Технический директор компании «Ланит-Интеграция» возглавил Комитет по информационным технологиям Ассоциации менеджеров

В марте 2025 г. Олег Аксенов, технический директор компании «Ланит-Интеграция» (входит в группу «Ланит»), стал сопредседателем Комитета по информационным технологиям Ассоциации менеджеров. Об этом CNews сообщили представите
20.03.2025 «Ситидрайв» начнет обслуживать физических лиц на своей новой станции технического обслуживания

Каршеринг-сервис «Ситидрайв» открыл станцию технического обслуживания для частных автовладельцев и юридических лиц. Она расположена на территории действующего СТО «Ситидрайв» на Ярославском шоссе. Это первая площадка каршерингового сервиса, предоставляющая услуги для индивидуальных клиентов. Об этом CNews сообщили представители «Ситидрайва». Расширен
28.02.2025 Техническим директором бизнес-группы «Поиска» и рекламных технологий «Яндекса» стал Алексей Гусаков
23.12.2024 «Делимобиль» увеличил площадь собственных СТО вдвое до 40 тыс. кв. метров

сия», бренд «Делимобиль», оператор каршеринга, продолжает масштабирование собственной операционной инфраструктуры. В ноябре-декабре компания запустила еще три новых станции технического обслуживания (СТО) — две в Москве и одну в Санкт-Петербурге. В Нижнем Новгороде компания начала операции на новой станции с большей площадью. Общее количество собственных автосервисов полного цикла увеличило
18.11.2024 Технический директор маркетплейса здоровья «Здравсити» выступил на «CNews FORUM: Информационные технологии завтра»

неса затраты на аутсорс нецелесообразны. Компенсировать стоимость более дорогих штатных специалистов, помимо прочего, может оптимизация бюджета на поддержание ИТ-инфраструктуры. Такое мнение высказал технический директор маркетплейса здоровья «Здравсити» Андрей Пунин, выступая на прошедшем в ноябре «CNews FORUM: Информационные технологии завтра». – Динамика роста маркетплейса здоровья «Здра
16.09.2024 Андрей Грачев назначен техническим директором АО «Компания ТрансТелеКом»

связи. До прихода в «ТрансТелеКом» более 20 лет работал в компании «МегаФон», где прошел путь от старшего инженера до директора по стратегическому планированию инфраструктуры. Андрей Грачев назначен техническим директором АО «Компания ТрансТелеКом» «Эффективная работа сетей связи и всей технологической инфраструктуры – основа деятельности «Компании ТрансТелеКом». Приход в нашу команду Андр
11.07.2024 «Делимобиль» инвестирует в собственную СТО и ИТ-решений для обслуживания автопарка

«Делимобиль» (ПАО «Каршеринг Руссия», оператор каршеринга в России, масштабирует собственную сеть сервисного облуживания автомобилей и запускает в Москве станцию технического обслуживания (СТО) полного цикла площадью более 4 тыс. кв. м., мощности которой позволяют работать как с собственным автопарком, так в перспективе и предоставлять сервисные услуги сторонним компаниям. «Делим
08.07.2024 Новый технический директор Скала^р: Сроки импортозамещения можно сократить в разы

Новый технический директор Скала^р Антон Карасев на одной из конференций представил концепцию «Корпоративная ИТ-инфраструктура 2.0». Антон Карасев стоял у истоков создания продуктовой линейки Скала^р
23.04.2024 Группа компаний ЦРТ создала голос на основе нейросетей для героя фильма «Сто лет тому вперед»

Группа компаний ЦРТ, российский разработчик речевых технологий, применила новейшие разработки в области нейросетей и искусственного интеллекта для создания голоса героя фильма «Сто лет тому вперед» — робота Вертера. Александр Андрющенко, режиссер, автор сценария, сказал: «На произведениях Кира Булычёва выросли миллионы. У нас возникло желание познакомить с полюбившими
12.12.2023 Валерий Клейкин назначен техническим директором Красноярского филиала «Ростелекома»

строительство новых телекоммуникационных объектов как в рамках инвестиционных программ “Ростелекома”, так и региональных, федеральных госпроектов», — отметил Валерий Клейкин, заместитель директора — технический директор Красноярского филиала ПАО «Ростелеком». *** Красноярский филиал ПАО «Ростелеком» — структурное подразделение компании «Ростелеком», которое действует на территории Краснояр
31.05.2023 Антон Кузьмин назначен техническим директором Innostage

ча вывести информационную безопасность российского бизнеса на качественно новый уровень», – отметил технический директор Innostage Антон Кузьмин. Антон Кузьмин работает в компании Innostage со

06.04.2023 26–27 апреля в Москве состоятся IV Российский Саммит по цифровой трансформации организаций CDO/CDTO Summit & Awards 2023 и Российский Технологический Форум TECH Forum & Awards 2023

овления в отраслях экономики и возможности по опережающему технологическому развитию. Лучшие CDTO и CTO руководители, а также проекты в области цифровой трансформации и технологические решения

28.10.2022 Технический директор «Авито» стал лауреатом премии «Топ-1000 российских менеджеров»

еров в партнерстве с ИД «Коммерсант», выбрали Максима Сапронова, технического директора «Авито» и генерального директора «Авито Тех», лучшим директором по информационным технологиям. Максим Сапронов, технический директор «Авито» и генеральный директор «Авито Тех», стал лучшим директором по информационным технологиям «Когда-то, когда я еще не работал в «Авито», я слышал, что «Авито» делают 1
24.12.2021 В «Райффайзен банке» назначен CTO направления риск-менеджмента

«Райффайзен банк» объявил о назначении Ивана Бодягина CTO (технический директор) направления риск-менеджмента. Он будет отвечать за технологическое разв
15.04.2021 CIO и СTO: как меняется влияние ИТ-руководителей в компаниях?

Курс на сближение Роль технического директора (CTO) и директора по ИТ (CIO) всегда была существенной в любой крупной и средней компании. По крайней мере, если мы говорим об организациях, планирующих оставаться в русле мировых технологически
24.12.2020 Руководитель направления виртуализации в Parallels стал техническим директором Tarantool

Mail.ru Group объявила о назначении Алексея Корякина техническим директором (CTO) платформы in-memory вычислений Tarantool. В новой должности он будет отвечать за стратег
10.12.2020 Назначен технический директор «Детского мира»

ГК «Детский мир» объявила о назначении Николая Ермакова техническим директором и членом правления Компании. Опыт работы Николая в сфере информационных технологий, цифровой трансформации и разработки продуктов превышает шестнадцать лет. До прихода в

10.02.2020 В «AliExpress Россия» назначен новый технический директор

Как стало известно CNews, в «AliExpress Россия» на позицию CTO назначен Анатолий Орлов, ранее занимавший позицию технического директора в Ozon. За время работы в Ozon Анатолий смог усилить ИТ-составляющую компании и собрал одну из сильнейших команд раз
10.01.2020 Veeam назначила Дэнни Аллана главным техническим директором

облачными данными, объявила о назначении Дэнни Аллана (Danny Allan) главным техническим директором (CTO) и старшим вице-президентом (SVP) по продуктовой стратегии. Аллан, получивший повышение п
07.08.2018 В «Tele2 Москва» сменился технический директор

Tele2, альтернативный оператор мобильной связи в России, сообщил о назначении Алексея Крушинина техническим директором макрорегиона «Москва». Алексей Дмитриев, занимавший ранее эту должност
25.01.2017 Первым техническим директором Microsoft стал топ-менеджер LinkedIn

Взлет вице-президента Техническим директором корпорации Microsoft назначен Кевин Скотт (Kevin Scott), ранее занимавший пост старшего вице-президента по инфраструктуре в LinkedIn. Напомним, Microsoft закрыла сделку п
29.09.2016 Петр Манин назначен техническим директором Autodesk в России и СНГ

Компания Autodesk объявила о назначении Петра Манина техническим директором в России и СНГ. Как сообщили CNews в Autodesk, на этом посту он сменил Дмитрия Козаченко, который перешел работать в компанию Dassault Systèmes. Петр Манин является экспе
21.07.2016 Виртуализация для банков: как обеспечить соответствие требованиям СТО БР ИББС

Что такое СТО БР ИББС? Стандарт Банка России по обеспечению информационной безопасности (ИБ) организаций банковской системы Российской Федерации (СТО БР ИББС) описывает единый подход к построению

11.04.2016 Сто мегапикселей для профи
09.09.2015 Назначен новый технический директор в Пермском филиале «Билайн»

Алексей Топпен назначен техническим директором Пермского филиала «ВымпелКома». В новой должности он будет отвечать за стабильное развитие и эффективную эксплуатацию сетей мобильной и фиксированной связи, широкополосно
27.08.2015 Дмитрий Смирнов назначен техническим директором Самарского филиала «Вымпелкома»

News. «Развитие инфраструктуры связи на территории Самарской области, в том числе запуск новых базовых станций, модернизация существующего оборудования — таковы мои приоритетные задачи», — подчеркнул технический директор Самарского филиала «Вымпелкома» Дмитрий Смирнов. Как отмечается, Дмитрий Смирнов работает в компании с 2013 г. Занимая должность технического директора, решал задачи по раз
21.08.2015 Александр Смирнов назначен техническим директором макрорегионального филиала «Дальний Восток» «Ростелекома»

ития сетей связи Макрорегионального филиала «Волга». В 2013 г. был назначен заместителем технического директора по развитию. В августе 2015 г. стал заместителем директора макрорегионального филиала — техническим директором дальневосточного филиала «Ростелекома».
14.05.2015 Василий Субботин назначен техническим директором Белгородского филиала «ВымпелКома»

Компания «ВымпелКом» (бренд «Билайн») сообщила о назначении техническим директором Белгородского филиала Василия Субботина. Василий Субботин родился в г. Бор Нижегородской области в 1981 г., окончил Нижегородский государственный технический университет,
01.12.2014 Сергей Волков назначен техническим директором Yota

Сергей Волков назначен техническим директором Yota. С февраля 2014 г. он занимал должность директора проектного офиса в компании. В задачи Сергея Волкова на должности технического директора Yota будут входить запуск

15.07.2014 Техническим директором Ярославского филиала «Билайн» назначен Иван Красичков

Компания «ВымпелКом» (бренд «Билайн») сообщила о назначении Ивана Красичкова на должность технического директора Ярославского филиала. До назначения техническим директором Ярославского филиала Иван Красичков в течение четырех лет руководил отделом планирования и оптимизации сети объединенного Приморского филиала на Дальнем Востоке. Под его

11.03.2014 Сразу сто тысяч человек выбрали ArcheAge

За две недели со времени запуска российские серверы онлайновой ролевой игры ArcheAge показали пиковое значение одновременного участия в сто тысяч человек. ArcheAge создана корейской студией разработки игр XLGAMES. В России её запуском и поддержкой занимается компания Mail.Ru Group. Уже в процессе закрытого бета-тестирования лок
15.01.2014 Бен Фати стал новым техническим директором VMware

Компания VMware объявила о назначении Бена Фати (Ben Fathi) новым техническим директором. С 2012 г. Фати занимал пост старшего вице-президента по исследованиям и разработкам в VMware. На своем новом посту он сменил Стива Херрода (Steve Herrod), который был


Публикаций - 5715, упоминаний - 5849

CTO и организации, системы, технологии, персоны:

Microsoft Corporation 25775 438
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 379
Ростелеком 10948 287
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 264
Google LLC 12688 252
9594 214
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 3072 198
МегаФон 10742 195
Atos Prescriptive Security - SEQ - SEC Consult Services - Vulnerability Lab - Монитор безопасности 1693 190
Yandex - Яндекс 9216 186
Oracle Corporation 7074 174
IBM - International Business Machines Corp 9699 168
SAP SE 5601 159
Apple Inc 13154 146
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5659 145
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4964 143
Intel Corporation 12811 140
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3341 132
Broadcom - VMware 2610 125
Cisco Systems 5372 125
Softline - Софтлайн 3743 123
VK - Mail.ru Group 3602 121
Meta Platforms - Facebook 4621 115
Huawei 4676 112
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех - SberTech 807 101
Samsung Electronics 11064 99
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1778 95
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2400 91
Крок - Croc 1964 83
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1440 81
Dell EMC 5180 79
Amazon Inc - Amazon.com 3277 79
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5804 77
HP Inc. 5883 77
Panda Security SL - Panda Software - PandaLabs 504 75
Ред Софт - Red Soft 1236 73
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1623 72
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3090 71
АйТи 1519 70
Сбер - Cloud.ru - Облачные технологии - ранее SberCloud, СберКлауд 648 68
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 245
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 116
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 627 110
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 545 103
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1897 93
Почта России ПАО 2370 83
Альфа-Банк 1979 81
РЖД - Российские железные дороги 2096 79
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 551 70
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1205 69
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1757 68
Московская Биржа НРД - Национальный расчетный депозитарий - НДЦ - Национальный депозитарный центр 359 62
Газпром нефть 725 60
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2949 60
ВТБ - ПГК - Первая грузовая компания 210 57
ВТБ - Открытие ФК - Росгосстрах - РГС 431 56
ГПБ - Газпромбанк 1273 55
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 956 55
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 1662 53
HeadHunter Group - HH Group - Хэдхантер 1246 52
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 688 52
МКБ - Московский кредитный банк 657 51
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ - BSGV - Banque Societe Generale Vostok - БСЖВ - Банк Сосьете Женераль Восток 692 51
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 622 51
Агропромкомплектация ГК - АПК-Центр 94 49
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 47
Ингосстрах СПАО 478 46
Силовые машины 166 46
ВТБ - Единый ЦУПИС - ЕЦУПИС - Первый ЦУПИС - Мобильная карта НКО ИТИС 97 45
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 914 45
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 45
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1911 45
Альфа-Капитал УК 155 44
ЦППК - Центральная ППК - Центральная пригородная пассажирская компания 158 44
FESCO - Транспортная группа - ФЭСКО - ДВМП - Дальневосточное морское пароходство - ВМТП - Владивостокский морской торговый порт - Дальрефтранс - Трансгарант 193 43
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 531 43
Microsoft - LinkedIn 699 40
Магнит - Тандер - сеть магазинов 1060 40
СОГАЗ Страховая Группа - Страховое общество газовой промышленности 277 40
Шереметьево Хэндлинг 50 40
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 405
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 269
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 127
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 125
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 112
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 102
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3902 91
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2067 90
Федеральное казначейство России 1949 84
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 76
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 69
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 69
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 67
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 63
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 55
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 55
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 50
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 44
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 41
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 1058 38
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1687 38
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1698 33
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3070 32
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2129 31
Судебная власть - Judicial power 2500 29
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1929 27
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США - НАСА 3441 26
Правительство РФ - АНО АЦ - Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО АЦ) 364 26
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство войны США - Военное министерство США - Министерство обороны США - Пентагон - Department of War, DoW 1894 23
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1508 23
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1303 22
Минцифры РФ - Департамент развития архитектуры и координации информатизации - Департамент государственной политики в области информационных технологий и координации информатизации - Департамент развития отрасли информационных технологий 179 22
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 977 20
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - Центры безопасности дорожного движения 1538 20
ВЭБ.РФ - РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 388 20
Счётная палата РФ - СП РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 805 20
Минцифры РФ - ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам - ГКЭС России - Государственная комиссия по электросвязи при Министерстве связи Российской Федерации 721 19
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1208 19
Госдума РФ - Комитет Госдумы по по кредитным организациям и финансовым рынкам 129 19
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1438 18
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 101
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 27
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 813 25
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 539 16
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 782 16
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 406 14
Linux Foundation - Free Standards Group 206 14
Apache Software Foundation - ASF 231 13
АФТ - Ассоциация Финтех - Ассоциация развития финансовых технологий 234 11
ABPMP - Association of Business Process Management - Ассоциация профессионалов управления бизнес-процессами 75 10
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 290 10
СоДИТ - Союз ИТ-директоров 94 9
Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 267 9
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1066 9
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 474 9
АБД - Ассоциация участников рынка больших данных 141 9
OWASP - Open Web Application Security Project 146 7
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 7
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 360 6
W3C - World Wide Web Consortium - Консорциум Всемирной паутины 161 6
Linux Foundation - CNCF - Cloud Native Computing Foundation 50 6
Демократическая политическая партия США 122 5
FBACS - ФБА ЕАС - Финансово-Бизнес Ассоциация ЕвроАзиатского Сотрудничества - Финансово-банковская ассоциация ЕвроАзиатского сотрудничества 16 5
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 269 5
ITU-T - CCITT, Comité Consultatif International Téléphonique et Télégraphique - МККТТ, Международный консультационный комитет по телефонии и телеграфии - МСЭ-Т - Сектор стандартизации электросвязи Международного союза электросвязи, МСЭ 99 5
SPb CIO Club - Санкт-Петербургский клуб ИТ-директоров 16 5
Инфокоммуникационный союз - Союз участников рынка инфокоммуникационных услуг - Ассоциация 3G - Ассоциация операторов сетей связи третьего поколения 3G 92 5
ГЛОНАСС/ГНСС-Форум - Ассоциация разработчиков, производителей и потребителей оборудования и приложений на основе глобальных навигационных спутниковых систем - Ассоциация разработчиков и производителей навигационного спутникового оборудования 180 5
RISSPA - Russian Information Systems Security Professional Association - Ассоциация профессионалов в области информационной безопасности 32 5
Цифровая экономика АНО - ЦЭ АНО - Автономная некоммерческая организация 328 5
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 264 4
РФС - Российский футбольный союз - Сборная России по футболу 53 4
АДЭ - Ассоциация документальной электросвязи - Общественно-государственное объединение 181 4
ФРИ - Фонд Развития Интернет 154 4
PCI SSC - Payment Card Industry Security Standards Council - Совет по стандартам безопасности индустрии платежных карт 83 4
АБИСС - Ассоциация пользователей стандартов по информационной безопасности - ABISS - Association for Banking Information Security Standards 41 4
Ассоциация менеджеров 107 4
Greenpeace - Гринпис 130 3
WiMAX Forum 69 3
Клуб ИТ-директоров Алтая 4 3
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 1703
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34984 1260
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24409 1044
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 1004
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 986
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 893
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26228 805
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22557 739
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 700
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12904 598
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28269 586
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 548
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16236 539
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Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29697 463
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Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 14268 421
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8649 411
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26306 401
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10677 393
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12200 367
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ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 9493 322
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Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11803 280
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 6569 276
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - ИБ-дефект - Exploit - Эксплоиты (эксплойты), использующие уязвимости в ПО 7599 275
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10193 273
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 8282 265
Linux OS 11533 310
Microsoft Windows 16882 271
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5726 261
Google Android 15243 214
Apple iOS 8583 134
Oracle Java - язык программирования 3469 95
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1768 86
Apple iPhone - серия смартфонов 7622 82
Microsoft Office 4170 80
Microsoft Azure 1526 80
Microsoft Windows 2000 8678 75
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2418 74
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6278 72
Сбер - Сбербанк Технологии - Sber Platform V - 300 72
Apple iPhone 6 4861 59
FreePik 1841 56
Axiom JDK СЗИ 175 55
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers - Microsoft ADFS - Microsoft Active Directory Federation 1684 53
Apple iPad 4011 52
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 1597 52
JavaScript - JS - язык программирования 1425 51
Microsoft Skype - Skype Technologies - Skype Software - Skype Communications - Skype Inc - Skype Limited 2125 51
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5250 49
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 1044 48
Google Play - Google Store - Google Android Market 3551 48
БИС - ITQuick - Jumse 52 47
Intel x86 - архитектура процессора 2151 47
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - РеСолют - GitFlic 218 46
SQL - Structured Query Language - Язык программирования 1210 45
Microsoft Exchange - MS Exchange 1846 45
ALMI AlterOS 117 44
Apple macOS 2419 43
Apple Mac - Apple Macintosh 3114 43
Python - высокоуровневый язык программирования 1286 42
Microsoft SQL Server - MS SQL - MSSQL 1793 42
Microsoft Office 365 1042 42
Apache Hadoop 470 41
Docker - Платформа распределённых приложений 543 41
Apple - App Store 3109 41
OpenAI - ChatGPT 719 40
Водясов Алексей 222 172
Шадаев Максут 1210 111
Натрусов Артем 313 89
Ульянов Николай 176 74
Corrons Luis - Корронс Луис 106 71
Сотин Денис 216 64
Тятюшев Максим 215 57
Медведев Владислав 62 57
Орлов Станислав 59 57
Рустамов Рустам 548 54
Бурилов Андрей 117 52
Сорокин Дмитрий 64 50
Карпов Роман 80 48
Леонов Алексей 96 48
Семенов Александр 166 46
Лукавенко Олег 48 45
Чаркин Евгений 317 45
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Булгаков Кирилл 133 43
Ульянычев Матвей 47 43
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Иванец Евгений 40 40
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