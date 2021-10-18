Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
CTO
Chief Technology Officer
Технический директор
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 169, упоминаний - 175
CTO упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Danny Allan - Дэнни Аллан 23 8
|Потапкин Михаил 26 6
|Мясин Антон 10 6
|Стуров Дмитрий 25 6
|Яфясов Денис 14 6
|Аршавский Анджей 27 6
|Гогленков Александр 13 6
|Трофименко Владимир 7 6
|Соколовский Александр 36 6
|Кравченко Андрей 11 6
|Сирота Юрий 38 6
|Быстров Константин 19 6
|Алифанов Кирилл 56 6
|Комстачев Михаил 11 6
|Чевкота Олег 15 6
|Петров Михаил 88 6
|Четвернин Алексей 651 6
|Бикташев Ильдар 10 6
|Смирнова Олеся 11 6
|Козырь Сергей 30 5
|Строкович Антон 45 5
|Шуваев Ярослав 9 4
|Рафаловский Давид 20 4
|Хмелевский Николай 7 4
|Волков Дмитрий 39 3
|Попов Сергей 72 3
|Черкасов Сергей 10 3
|Голицын Лев 9 3
|Каштанов Дмитрий 27 3
|Паршин Константин 44 2
|Белоусов Сергей 217 2
|Парахин Михаил 8 2
|Сычев Артем 48 2
|Буйлов Юрий 13 2
|Иващенко Андрей 10 2
|Серебряникова Анна 47 2
|Рубанов Владимир 61 2
|Главчев Владимир 17 2
|Тетерина Элла 13 2
|Греф Герман 205 2
|ZDnet 381 2
|Коммерсантъ - Издательский дом 480 2
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 2115 1
|TechCrunch - TechCrunch Awards 1098 1
|Ведомости 259 1
|Roem.ru - Роем.ру 32 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 760290, в очереди разбора - 663980.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 760290, в очереди разбора - 663980.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru