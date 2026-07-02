Искусственный интеллект в России: от пилотов к промышленной эксплуатации н Цыганков, директор по информационным технологиям и цифровым сервисам «Автозавод», Санкт-Петербург Технический директор по развитию управления прибыльности клиентской базы «ОТП-Банк» Алексей Д

Сергей Ляджин назначен техническим директором VK Сергей Ляджин назначен техническим директором VK. На позиции СТО Сергей будет отвечать за масштабирование ключевых т

Павел Лакосников назначен техническим директором RWB Media RWB Media объявляет о назначении Павла Лакосникова на позицию технического директора (CTO). На этой должности он будет отвечать за формирование и реализацию технической стратегии

Константин Зеленков, JSA Group: Цифровые технологии в промышленности не взрывают бизнес — они его дополняют Цифровые технологии в промышленности не взрывают бизнес — они его дополняют Константин Зеленков технический директор компании JSA Group «Металлоинвест» — мировой лидер в производстве товарного горячебрикетированного железа (ГБЖ), ведущий производитель и поставщик железорудной и металлизов

«Циан» объявил о назначении Максима Радюкова новым CTO дном из ключевых направлений: Максим Радюков присоединился к команде в роли технического директора (CTO). В качестве CTO Максим возьмет на себя обновление технологической стратегии и сос

Николай Анохин назначен техническим директором софтверных решений «Инферит» «Инферит» (ГК Softline), российский вендор оборудования и программного обеспечения для ИТ-инфраструктуры и информационной безопасности, объявляет о назначении Николая Анохина техническим директором софтверных решений. В новой роли Николай создаст единую систему стандартов разработки для продуктов компании: операционной системы «МСВСфера», FinOps-платформы «Клаудмаст

Дмитрий Котегов стал техническим директором X5 Media гичного партнера», — сказала Каролина Соколова, управляющий директор X5 Media. Дмитрий Котегов стал техническим директором X5 Media «Х5 Media — это команда, которая активно движется навстречу м

Microsoft: В 2030 году искусственный интеллект вместо программистов будет писать 95% кода его понял и сделал то, что от него требуется. Wikipedia Технический директор Microsoft Кевин Скотт Техническим директором корпорации Microsoft назначен Кевин Скотт, ранее занимавший пост старш

Технический директор компании «Ланит-Интеграция» возглавил Комитет по информационным технологиям Ассоциации менеджеров В марте 2025 г. Олег Аксенов, технический директор компании «Ланит-Интеграция» (входит в группу «Ланит»), стал сопредседателем Комитета по информационным технологиям Ассоциации менеджеров. Об этом CNews сообщили представите

«Ситидрайв» начнет обслуживать физических лиц на своей новой станции технического обслуживания Каршеринг-сервис «Ситидрайв» открыл станцию технического обслуживания для частных автовладельцев и юридических лиц. Она расположена на территории действующего СТО «Ситидрайв» на Ярославском шоссе. Это первая площадка каршерингового сервиса, предоставляющая услуги для индивидуальных клиентов. Об этом CNews сообщили представители «Ситидрайва». Расширен

«Делимобиль» увеличил площадь собственных СТО вдвое до 40 тыс. кв. метров сия», бренд «Делимобиль», оператор каршеринга, продолжает масштабирование собственной операционной инфраструктуры. В ноябре-декабре компания запустила еще три новых станции технического обслуживания (СТО) — две в Москве и одну в Санкт-Петербурге. В Нижнем Новгороде компания начала операции на новой станции с большей площадью. Общее количество собственных автосервисов полного цикла увеличило

Технический директор маркетплейса здоровья «Здравсити» выступил на «CNews FORUM: Информационные технологии завтра» неса затраты на аутсорс нецелесообразны. Компенсировать стоимость более дорогих штатных специалистов, помимо прочего, может оптимизация бюджета на поддержание ИТ-инфраструктуры. Такое мнение высказал технический директор маркетплейса здоровья «Здравсити» Андрей Пунин, выступая на прошедшем в ноябре «CNews FORUM: Информационные технологии завтра». – Динамика роста маркетплейса здоровья «Здра

Андрей Грачев назначен техническим директором АО «Компания ТрансТелеКом» связи. До прихода в «ТрансТелеКом» более 20 лет работал в компании «МегаФон», где прошел путь от старшего инженера до директора по стратегическому планированию инфраструктуры. Андрей Грачев назначен техническим директором АО «Компания ТрансТелеКом» «Эффективная работа сетей связи и всей технологической инфраструктуры – основа деятельности «Компании ТрансТелеКом». Приход в нашу команду Андр

«Делимобиль» инвестирует в собственную СТО и ИТ-решений для обслуживания автопарка «Делимобиль» (ПАО «Каршеринг Руссия», оператор каршеринга в России, масштабирует собственную сеть сервисного облуживания автомобилей и запускает в Москве станцию технического обслуживания (СТО) полного цикла площадью более 4 тыс. кв. м., мощности которой позволяют работать как с собственным автопарком, так в перспективе и предоставлять сервисные услуги сторонним компаниям. «Делим

Новый технический директор Скала^р: Сроки импортозамещения можно сократить в разы Новый технический директор Скала^р Антон Карасев на одной из конференций представил концепцию «Корпоративная ИТ-инфраструктура 2.0». Антон Карасев стоял у истоков создания продуктовой линейки Скала^р

Группа компаний ЦРТ создала голос на основе нейросетей для героя фильма «Сто лет тому вперед» Группа компаний ЦРТ, российский разработчик речевых технологий, применила новейшие разработки в области нейросетей и искусственного интеллекта для создания голоса героя фильма «Сто лет тому вперед» — робота Вертера. Александр Андрющенко, режиссер, автор сценария, сказал: «На произведениях Кира Булычёва выросли миллионы. У нас возникло желание познакомить с полюбившими

Валерий Клейкин назначен техническим директором Красноярского филиала «Ростелекома» строительство новых телекоммуникационных объектов как в рамках инвестиционных программ “Ростелекома”, так и региональных, федеральных госпроектов», — отметил Валерий Клейкин, заместитель директора — технический директор Красноярского филиала ПАО «Ростелеком». *** Красноярский филиал ПАО «Ростелеком» — структурное подразделение компании «Ростелеком», которое действует на территории Краснояр

Антон Кузьмин назначен техническим директором Innostage ча вывести информационную безопасность российского бизнеса на качественно новый уровень», – отметил технический директор Innostage Антон Кузьмин. Антон Кузьмин работает в компании Innostage со

26–27 апреля в Москве состоятся IV Российский Саммит по цифровой трансформации организаций CDO/CDTO Summit & Awards 2023 и Российский Технологический Форум TECH Forum & Awards 2023 овления в отраслях экономики и возможности по опережающему технологическому развитию. Лучшие CDTO и CTO руководители, а также проекты в области цифровой трансформации и технологические решения

Технический директор «Авито» стал лауреатом премии «Топ-1000 российских менеджеров» еров в партнерстве с ИД «Коммерсант», выбрали Максима Сапронова, технического директора «Авито» и генерального директора «Авито Тех», лучшим директором по информационным технологиям. Максим Сапронов, технический директор «Авито» и генеральный директор «Авито Тех», стал лучшим директором по информационным технологиям «Когда-то, когда я еще не работал в «Авито», я слышал, что «Авито» делают 1

В «Райффайзен банке» назначен CTO направления риск-менеджмента «Райффайзен банк» объявил о назначении Ивана Бодягина CTO (технический директор) направления риск-менеджмента. Он будет отвечать за технологическое разв

CIO и СTO: как меняется влияние ИТ-руководителей в компаниях? Курс на сближение Роль технического директора (CTO) и директора по ИТ (CIO) всегда была существенной в любой крупной и средней компании. По крайней мере, если мы говорим об организациях, планирующих оставаться в русле мировых технологически

Руководитель направления виртуализации в Parallels стал техническим директором Tarantool Mail.ru Group объявила о назначении Алексея Корякина техническим директором (CTO) платформы in-memory вычислений Tarantool. В новой должности он будет отвечать за стратег

Назначен технический директор «Детского мира» ГК «Детский мир» объявила о назначении Николая Ермакова техническим директором и членом правления Компании. Опыт работы Николая в сфере информационных технологий, цифровой трансформации и разработки продуктов превышает шестнадцать лет. До прихода в

В «AliExpress Россия» назначен новый технический директор Как стало известно CNews, в «AliExpress Россия» на позицию CTO назначен Анатолий Орлов, ранее занимавший позицию технического директора в Ozon. За время работы в Ozon Анатолий смог усилить ИТ-составляющую компании и собрал одну из сильнейших команд раз

Veeam назначила Дэнни Аллана главным техническим директором облачными данными, объявила о назначении Дэнни Аллана (Danny Allan) главным техническим директором (CTO) и старшим вице-президентом (SVP) по продуктовой стратегии. Аллан, получивший повышение п

В «Tele2 Москва» сменился технический директор Tele2, альтернативный оператор мобильной связи в России, сообщил о назначении Алексея Крушинина техническим директором макрорегиона «Москва». Алексей Дмитриев, занимавший ранее эту должност

Первым техническим директором Microsoft стал топ-менеджер LinkedIn Взлет вице-президента Техническим директором корпорации Microsoft назначен Кевин Скотт (Kevin Scott), ранее занимавший пост старшего вице-президента по инфраструктуре в LinkedIn. Напомним, Microsoft закрыла сделку п

Петр Манин назначен техническим директором Autodesk в России и СНГ Компания Autodesk объявила о назначении Петра Манина техническим директором в России и СНГ. Как сообщили CNews в Autodesk, на этом посту он сменил Дмитрия Козаченко, который перешел работать в компанию Dassault Systèmes. Петр Манин является экспе

Виртуализация для банков: как обеспечить соответствие требованиям СТО БР ИББС Что такое СТО БР ИББС? Стандарт Банка России по обеспечению информационной безопасности (ИБ) организаций банковской системы Российской Федерации (СТО БР ИББС) описывает единый подход к построению

Назначен новый технический директор в Пермском филиале «Билайн» Алексей Топпен назначен техническим директором Пермского филиала «ВымпелКома». В новой должности он будет отвечать за стабильное развитие и эффективную эксплуатацию сетей мобильной и фиксированной связи, широкополосно

Дмитрий Смирнов назначен техническим директором Самарского филиала «Вымпелкома» News. «Развитие инфраструктуры связи на территории Самарской области, в том числе запуск новых базовых станций, модернизация существующего оборудования — таковы мои приоритетные задачи», — подчеркнул технический директор Самарского филиала «Вымпелкома» Дмитрий Смирнов. Как отмечается, Дмитрий Смирнов работает в компании с 2013 г. Занимая должность технического директора, решал задачи по раз

Александр Смирнов назначен техническим директором макрорегионального филиала «Дальний Восток» «Ростелекома» ития сетей связи Макрорегионального филиала «Волга». В 2013 г. был назначен заместителем технического директора по развитию. В августе 2015 г. стал заместителем директора макрорегионального филиала — техническим директором дальневосточного филиала «Ростелекома».

Василий Субботин назначен техническим директором Белгородского филиала «ВымпелКома» Компания «ВымпелКом» (бренд «Билайн») сообщила о назначении техническим директором Белгородского филиала Василия Субботина. Василий Субботин родился в г. Бор Нижегородской области в 1981 г., окончил Нижегородский государственный технический университет,

Сергей Волков назначен техническим директором Yota Сергей Волков назначен техническим директором Yota. С февраля 2014 г. он занимал должность директора проектного офиса в компании. В задачи Сергея Волкова на должности технического директора Yota будут входить запуск

Техническим директором Ярославского филиала «Билайн» назначен Иван Красичков Компания «ВымпелКом» (бренд «Билайн») сообщила о назначении Ивана Красичкова на должность технического директора Ярославского филиала. До назначения техническим директором Ярославского филиала Иван Красичков в течение четырех лет руководил отделом планирования и оптимизации сети объединенного Приморского филиала на Дальнем Востоке. Под его

Сразу сто тысяч человек выбрали ArcheAge За две недели со времени запуска российские серверы онлайновой ролевой игры ArcheAge показали пиковое значение одновременного участия в сто тысяч человек. ArcheAge создана корейской студией разработки игр XLGAMES. В России её запуском и поддержкой занимается компания Mail.Ru Group. Уже в процессе закрытого бета-тестирования лок