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Руководитель направления виртуализации в Parallels стал техническим директором Tarantool

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Mail.ru Group объявила о назначении Алексея Корякина техническим директором (CTO) платформы in-memory вычислений Tarantool. В новой должности он будет отвечать за стратегию и технологическое развитие платформы.

Алексей Корякин — автор 57 международных патентов в области виртуализации. Лекции по изобретениям Алексея проводились в МГТУ им. Баумана, Высшей школе экономики и МФТИ. Один из последних проектов нового CTO Tarantool — создание виртуальной машины на базе операционной системы Windows и Linux для запуска на ARM-процессорах Apple M1. Прототип был представлен главой Apple Тимом Куком и его командой в первой сессии недельной презентации WWDC для широкой аудитории, полная функциональность технологии продемонстрирована на сессии для разработчиков.

Алексей Корякин закончил МГТУ им. Баумана по специальности «информатика и вычислительная техника» и начал карьеру в 1998 г. В 2000 г. пришел в стартап-проект будущей компании Parallels в роли главного разработчика и спустя пять лет стал руководителем команды разработки. В качестве инженера-архитектора и руководителя R&D Алексей занимался разработкой технологий в области виртуализации, а также запустил вместе с командой первые виртуальные машины, разработанные в России.

С 2015 г. по настоящее время возглавлял и был идейным вдохновителем направления виртуализации в Parallels, а также курировал университетскую и патентную программу компании.

«Алексей обладает колоссальной экспертизой в создании и развитии международных технологических проектов, — отметил Илья Летунов, руководитель платформы Mail.ru Cloud Solutions и Tarantool. — Опыт и талант нового CTO увеличит перспективы Tarantool на глобальном рынке in-memory технологий и поможет ускорить технологическое развитие платформы».

«Я вижу множество точек роста, большой технологический потенциал платформы и глубоко убежден в высоких компетенциях своей новой команды, — сказал Алексей Корякин, технический директор Tarantool. — Tarantool — сложный продукт, не имеющих прямых аналогов ни на российском, ни на международном рынке. Уверен, вместе мы сможем сделать его еще более востребованным и эффективным решением».



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