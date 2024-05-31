Разделы

Apple M ARM-процессор чипсет на кристалле ARM-архитектуры


31.05.2024 Обновление поломало важнейший элемент управления Windows 11 1
10.04.2024 Атака по побочному каналу на процессоры Apple: история Intel повторятся 1
01.11.2023 Легкие и мощные: самые производительные ноутбуки весом до 1,3 кг 1
22.06.2023 Теперь шифровальщик LockBit может атаковать macOS 1
16.03.2023 Ультратонкий хаб Satechi PRO HUB SLIM на российском рынке 1
25.01.2023 Новые MacBook Pro и Mac mini на базе фирменных процессоров доступны к заказу на CDEK.Shopping 2
28.09.2022 Гигантские смарт-ТВ стремительно дешевеют. Вышла бюджетная новинка на 98 дюймов 1
05.07.2022 В Россию вернулись MacBook. Их почти никто не покупает 1
25.05.2022 Состоялся релиз Solar Dozor 7.7 с повышенной производительностью и скоростью фильтрации трафика, контролем содержимого файлов в iCalendar 1
24.05.2022 Samsung собирает «суперкоманду» для процессора, который свергнет с Олимпа Apple с ее M1 1
14.04.2022 Самые мощные видеокарты в 2022 году: выбор ZOOM 1
18.02.2022 «Идеальное» средство безопасности Apple низвержено. Легальный инструмент подберет пароль к Mac за 10 часов 2
07.02.2022 Рост числа пользователей продуктов Bellsoft превысил 300% в 2021 году 1
04.02.2022 Древнейший дистрибутив Linux обновился впервые за 6 лет 1
28.01.2022 Лучшие процессоры для ноутбуков: выбор ZOOM 3
24.01.2022 Apple готовит рекордное число новинок. Грядут iPhone, Mac и нечто уникальное 2
15.01.2022 Пять главных трендов 2022 года в мире гаджетов 1
10.01.2022 Apple проморгала ключевого разработчика своих супербыстрых процессоров. Его переманила Intel 2
27.12.2021 Лучшие устройства 2021 года: выбор ZOOM 2
03.12.2021 Главные новости мира ИТ и техники за 2021 год: подводим итоги 2
18.11.2021 Apple внезапно капитулировала. iPhone и MacBook разрешено ремонтировать дома 2
29.10.2021 После начала продаж новых макбуков, на старых сломались ветвители USB 1
19.10.2021 Apple выпустила супермощные MacBook с «челкой» как у iPhone. Цены в России 3
24.09.2021 BellSoft выпускает новый релиз Liberica JDK 17 с долгосрочной поддержкой до 2030 г. 1
13.09.2021 Лучшие ноутбуки для учебы в 2021 году: выбор ZOOM 1
11.08.2021 Apple готовит масштабное обновление самого дешевого MacBook. Что в нем интересного 1
10.08.2021 Parallels представила Parallels Desktop 17 для Mac 1
08.07.2021 Intel внезапно снимает с конвейера свои прорывные процессоры. Других таких у нее нет 1
08.07.2021 Самые легкие ноутбуки до 14 дюймов: выбор ZOOM 1
22.06.2021 ABBYY NeoML 2.0 поддерживает Python и работает до 10 раз быстрее 1
28.05.2021 В революционном суперпроцессоре Apple M1 нашли неисправимую «дыру» 1
20.05.2021 Merlion и Bellsoft открывают новый сегмент бизнеса для партнеров 1
26.04.2021 Нужен ли планшету компьютерный чип? 1
21.04.2021 Программу, ворующую данные из Skype и Telegram, адаптировали под новейшие процессоры Apple 1
21.04.2021 Уникальный случай: Apple выпустила гаджет дешевле, чем у конкурентов. Видео 1
14.04.2021 Parallels добавила поддержку процессоров M1 в дополнение к Intel в линейке своего ПО для Mac 1
11.03.2021 Adobe представила новые возможности Photoshop, Camera Raw и Premiere Pro 1
10.03.2021 Corel представила новую линейку продуктов CorelDRAW 2021 1

Публикаций - 62, упоминаний - 74

Apple M и организации, системы, технологии, персоны:

Apple Inc 12557 44
Intel Corporation 12506 33
AMD - Advanced Micro Devices 4448 12
Microsoft Corporation 25191 10
Google LLC 12179 8
Samsung Electronics 10579 8
Nvidia Corp 3701 7
Axiom JDK - Аксиом АО - ранее Bellsoft - БеллСофт 53 6
Dell EMC 5088 5
X Corp - Twitter 2902 5
Lenovo Group 2353 5
Huawei 4188 4
Qualcomm Technologies 1901 4
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 2405 4
LG Electronics 3667 4
Honor - Shenzhen Zhixin New Information Technology 807 3
Amazon Web Services - AWS - Amazon Cloud 864 3
Parallels Holdings - Параллелз Софтвер 515 3
Adobe Systems 1570 3
Oracle Corporation 6852 3
Atos Prescriptive Security - SEQ - SEC Consult Services - Vulnerability Lab - Монитор безопасности 1569 3
Telegram Group 2495 3
ASUS - AsusTek Computer Inc 2092 3
Открытые технологии 714 2
HP Inc. 5754 2
TSMC - Taiwan Semiconductor Manufacturing Company - TSMT - Taiwan Surface Mount Technology 1008 2
Yandex - Яндекс 8319 2
SAP SE 5415 2
IBM - International Business Machines Corp 9548 2
Merlion - Мерлион - Merlion Distribution - Мерлион дистрибуция 898 2
8886 2
Broadcom - VMware 2484 2
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5228 2
Red Hat 1343 2
MediaTek - Ralink 567 2
Corel Corporation 338 2
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3090 2
Dell Technologies - Dell Computer 2161 2
Acer Group - Acer Inc 2642 2
Xiaomi 1941 2
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2666 3
Банк Оранжевый - ПромСервисБанк 277 2
Почта России ПАО 2226 2
НСПК - Национальная система платежных карт 893 2
Loup Ventures 4 1
Stellantis - Fiat Chrysler Automobiles - FCA Rus - ЭфСиЭй Рус 123 1
Virgin Galactic - Virgin Orbit - LauncherOne 34 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1364 1
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2758 1
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1964 1
X5 Group - Пятёрочка - Федеральная торговая сеть 519 1
LEGO 255 1
BMW Group 462 1
Mercedes-Benz - Мерседес-Бенц 286 1
Vimeo - Видеохостинг 69 1
Spotify - Спотифай - интернет-сервис потокового аудио 264 1
Microsoft - LinkedIn 677 1
Сбер - СберЗдоровье - DocDoc - ДокДок 104 1
Blue Origin 22 1
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1605 1
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 968 1
Яндекс.Драйв - Яндекс.Каршеринг - Оператор каршеринга 223 1
СДЭК - CDEK - Служба доставки Экспресс-курьер - СДЭК Глобал 199 1
Inventive Retail Group - re:Store - Рестор 173 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5178 10
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3341 2
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4811 2
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3223 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2911 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1443 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3503 1
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1349 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 737 2
ASF - Apache Software Foundation 220 2
OpenJDK Community 11 1
XDA Developers - Сообщество мобильных разработчиков 69 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1478 1
Linux Foundation 189 1
CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 21709 46
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 14933 39
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 26997 28
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 8322 27
GPU - Graphics processing unit - Графический процессор - Видеопроцессор - Видеокарта, видеоадаптер, видеоплата, видеоускоритель, графический адаптер, плата, ускоритель - графическая карта - vGPU - Виртуальный графический ускоритель 4110 23
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 9785 20
ARM - Advanced RISC Machine 455 16
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 25476 16
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 12838 15
ARM64 - AArch64 - Архитектура процессора 580 15
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 25854 15
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12662 15
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16631 14
SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 3501 13
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17745 12
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14682 12
Desktop computer - Десктоп - Настольный компьютер - Настольный ПК 2699 11
USB Type-C - USB-C - USB 3 2131 11
Компьютеризация - Клавиатура - QWERTY - ЙЦУКЕН-клавиатура 3553 10
Компьютеризация - Клавиатура - Keyboard 2406 10
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10275 10
HDMI - High Definition Multimedia Interface - microHDMI - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 4003 10
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 8116 10
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) - пальцеориентированный интерфейс 6230 9
Thunderbolt - аппаратный интерфейс, ранее известный как Light Peak 475 9
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31711 9
Электроэнергетика - Smart Grid - Smart Metering - Умные (интеллектуальные) сети электроснабжения - умная энергетика - зеленая энергетика - Программы энергосбережения и повышения энергоэффективности 2347 9
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 10152 8
Nettop - InterNET+deskTOP - Неттоп 178 8
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12908 8
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 6286 8
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 5650 8
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14301 7
4К UHD - 4К Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 3682 7
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 31237 7
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 22714 7
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 56477 7
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 22801 7
Электроника - SoC - System on Chip - Система на кристалле, чипе - Технология мобильных систем на кристалле 622 6
Bug - Баг - Запись в системе отслеживания ошибок ПО - Программный сбой - Программная ошибка - Ошибка программного обеспечения - Техническая ошибка 2237 6
Apple MacBook - серия ноутбуков 1004 32
Apple MacBook Pro 535 26
Apple MacBook Air - Ноутбук 477 26
Apple Mac - Apple Macintosh 3041 24
Microsoft Windows 16246 21
Apple macOS 2219 19
Apple Mac mini - неттоп 193 17
Intel Core - Семейство процессоров 1232 14
Linux OS 10803 13
Microsoft Windows 10 1864 10
Apple iMac - Серия моноблоков 463 10
Intel x86 - архитектура процессора 1975 10
Apple iPhone - серия смартфонов 7311 9
Intel Core i - Cерия процессоров 531 9
Intel Core i9 Sky lake - Intel Core i9 Cofee lake - семейство процессоров 275 9
Intel Core i5 Ivy Bridge - Intel Arrandale - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1408 8
Apple iPad 3914 8
Apple macOS Big Sur 22 7
Nvidia GeForce RTX - Nvidia Titan RTX - Nvidia RTX Studio - Серия GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 334 7
Intel Core i7 Kaby Lake - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1321 7
Apple iOS 8192 6
AMD Ryzen - Серия микропроцессоров 546 6
Oracle Java - язык программирования 3318 6
Oracle Java Development Kit - JDK 193 6
Axiom JDK - Liberica JDK - Среда разработки и запуска Java-программ 40 6
Linux Alpine 15 5
Apple iPad Pro 305 5
Dolby Atmos Sound System - Dolby Atmos Virtual 323 5
Apple PowerPC 54 5
Intel Core 12 - Intel Alder Lake - Intel Gracemont 157 5
Lenovo ThinkPad - серия ноутбуков 484 5
OpenJDK - Open Java Development Kit 118 5
Apple Magic Keyboard 22 5
AMD Radeon Graphics - серия видеокарт 641 4
Linux - Debian GNU 525 4
Axiom JDK - LiberCat 60 4
Google Android 14594 4
Apple iPhone 12 231 4
LPDDR - Low Power DDR - Тип оперативной памяти для смартфонов и планшетов 509 4
Oracle Java EE - J2EE - Jakarta EE - Java Platform Enterprise Edition 346 3
Cook Tim - Кук Тим - Кук Тимоти Дональд 389 4
Белокрылов Александр 27 4
Зеленюк Александр 2 2
Jobs Steve - Джобс Стив 1020 2
Мельникова Анастасия 431 2
Добровольский Николай 14 2
Prosser Jon - Проссер Джон 4 1
Munster Gene - Мюнстер Джин 67 1
Li Zheng - Ли Чжэн 1 1
Корякин Алексей 6 1
Gelsinger Patrick - Гелсингер Патрик 199 1
Боргардт Александр 1 1
Юнев Владимир 1 1
Тюрнин Алексей 1 1
Weiss Shlomit - Вайс Шломит 6 1
Wilcox Jeff - Уилкокс Джефф 2 1
Егоров Егор 1 1
Лушин Илья 11 1
Volkerding Patrick - Фолькердинг Патрик 1 1
Пивоваров Дмитрий 5 1
Upadhyay Chirag - Чираг Упадхьяй 3 1
Martin Hector - Мартин Эктор 6 1
Falsetto John - Фальсетто Джон 4 1
Smith Eric - Смит Эрик 7 1
Dobrovolskiy Nick - Добровольский Николай 1 1
Летунов Илья 49 1
Wardle Patrick - Уордл Патрик 14 1
Водясов Алексей 222 1
Лашин Ренат 83 1
Koduri Raja - Кодури Раджа 24 1
Lisa Su - Лиза Су 54 1
Степанюк Михаил 76 1
Gurman Mark - Гурман Марк 13 1
Branson Richard - Брэнсон Ричард - Бренсон Ричард 62 1
Kroah-Hartman Greg - Кроа-Хартман Грег 25 1
Biden Joseph - Байден Джозеф - Biden Joe - Байден Джо 172 1
Ming-Chi Kuo - Минг-Чи Куо 90 1
Bezos Jeff - Безос Джефф 162 1
Ли Джэ Ён 13 1
Lee Jae-yong - Ли Чже Ен 30 1
Россия - РФ - Российская федерация 155363 34
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53291 24
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18044 9
Япония 13505 3
Германия - Федеративная Республика 12913 3
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45413 3
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18434 3
Европа 24589 2
Бразилия - Федеративная Республика 2442 2
Франция - Французская Республика 7963 2
Южная Корея - Республика 6830 2
Испания - Королевство 3757 2
Нидерланды 3616 2
Китай - Тайвань 4115 2
США - Нью-Мексико 247 1
Солнце - звезда Солнечной системы 5331 1
США - Кентукки 79 1
Земля - Северное полушарие 150 1
Старый свет - Афроевразия - Европа, Азия и Африка 151 1
Москва - ЮЗАО - Ясенево 39 1
Сальвадор - Республика Эль-Сальвадор 47 1
США - Нью-Мексико - Альбукерке 35 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13537 1
Индия - Bharat 5656 1
Азия - Азиатский регион 5721 1
Канада 4976 1
Италия - Итальянская Республика 4422 1
Польша - Республика 1998 1
Чехия - Чешская Республика 1329 1
Вьетнам - Социалистическая Республика Вьетнам - СРВ 1053 1
Португалия - Португальская Республика 936 1
США - Калифорния - Купертино 276 1
США - Невада - Лас Вегас - Las Vegas 801 1
Земля - планета Солнечной системы 10622 1
Марс - "красная" планета Солнечной системы 1305 1
Россия - СФО - Новосибирск 4614 1
Россия - СЗФО - Новгородская область 682 1
Швеция - Королевство 3671 1
Россия - ЦФО - Смоленская область - Смоленск 482 1
Россия - ЦФО - Воронежская область - Воронеж 1609 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 25752 19
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 54584 8
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7291 5
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 3035 4
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 10080 4
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11366 3
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 14928 3
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 50898 3
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 6892 3
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6848 3
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5243 3
Транспорт общественный - Такси - Таксопарки - Таксомоторные парки 1022 3
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5257 3
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3752 3
Работодатель - Один из субъектов трудового права 2744 2
Последняя миля - канал, соединяющий конечное (клиентское) оборудование с узлом доступа провайдера (оператора связи) 757 2
Английский язык 6850 2
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5566 2
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31544 2
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 8007 2
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6312 2
Транспорт общественный - Коммунальный транспорт - Пассажирские перевозки - Public transport - Passenger transportation - муниципальные и коммерческие автобусы, троллейбусы и трамваи 2841 2
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3168 2
Энергетика - Энергообеспечение - Энергопотребление - обеспечение и потребление энергии 993 2
Алюминий - Aluminium - химический элемент 1433 2
Торговля розничная - Магазин у дома - магазин «шаговой доступности» 321 2
Налогообложение - НДС - Налог на добавленную стоимость 2256 2
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5222 2
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 5862 2
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5351 2
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9547 2
Кибербезопасность - CISO - Chief Information Security Officer - Директор по информационной безопасности - BISO - Business Information Security Officer - Директор по информационной безопасности бизнеса 1107 2
Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 3263 1
Астрономия - Космос - Пилотируемая космонавтика - Пилотируемые космические системы - Human spaceflight - manned spaceflight - crewed spaceflight 1366 1
Intel Fellow - почетный сотрудник корпорации Intel 9 1
Ergonomics - Эргономика 1676 1
HRM - HR брендинг 115 1
Федеральный закон 236-ФЗ - О приземлении - О деятельности иностранных лиц в информационно-телекоммуникационной сети „Интернет“ на территории Российской Федерации - Цифровое резидентство в России 91 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17267 1
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3663 1
MacRumors 141 6
Bloomberg 1388 4
ComputerBase 12 2
GizmoChina 149 2
9to5Mac 70 2
Reddit 350 2
Neowin 172 1
WinFuture 13 1
IDropNews 4 1
MacWorld 133 1
DistroWatch 12 1
TNW - The Next Web 89 1
Hot Hardware - HotHardware 28 1
TechCrunch - TechCrunch Distrupt - TechCrunch Awards 1246 1
9to5Google 56 1
SlashGear 134 1
CNBC - Consumer News and Business Channel 221 1
AppleInsider 398 1
Naspers - Prosus Ventures - Stack Overflow - сайт вопросов и ответов для программистов 55 1
DigiTimes - Издание 1323 1
Известия ИД 697 1
CNews - ZOOM.CNews 1853 1
Counterpoint Research 94 3
NetMarketShare Web Analytics 29 1
Strategy Analytics 284 1
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1069 2
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1237 1
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 658 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики - Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 601 1
WWDC - Apple Worldwide Developers Conference 174 7
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2584 1
Microsoft Build - конференция 37 1
CES - Consumer Electronics Show - CES Innovation Awards - Международная выставка потребительской электроники 605 1
