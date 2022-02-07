Рост числа пользователей продуктов Bellsoft превысил 300% в 2021 году

Bellsoft, разработчик среды исполнения Java Liberica JDK на базе OpenJDK, объявил, что по итогам 2021 г. число пользователей продуктов компании выросло более чем на 300%. Российский вендор системного ПО укрепляет позиции предпочитаемого бренда среди профессионалов по разработке платформы Java и Open Source: команда Bellsoft увеличилась на 50%, а количество клиентов — на 100%. В 2021 г. свыше 10 млн специалистов познакомились с преимуществами технологий компании. А линейка продуктов пополнилась двумя новыми разработками российских инженеров.

В 2021 г. Bellsoft выпустила шесть релизов среды исполнения Java Liberica JDK, включая LTS-версию Liberica JDK 17 с долгосрочной поддержкой до 2030 г. Разработчик расширил функциональность и представил два новых продукта. Универсальный компилятор Liberica Native Image Kit (NIK) ускоряет запуск Java-приложений в 10 раз и экономит оперативную память, а серверное приложение Liberica Administration Center (LAC) обеспечивает контроль и аудит инфраструктуры сред исполнения Java в организации. Технологическая стратегия компании направлена на создание полного стека продуктов с открытым кодом, которые ускоряют разработку, обеспечивают надежную эксплуатацию систем на Java-технологиях и повышают эффективность ИТ с сокращением затрат.

«Мы последовательно реализуем стратегию по четырем ключевым направлениям: инновации и персонал, клиенты и экосистема. Трехзначный рост подтверждает, что мы на правильном пути и являемся предпочитаемым партнером по Java-технологиям, — отметил Александр Белокрылов, генеральный директор Bellsoft. — Мы благодарим клиентов, коллег и сообщество за сотрудничество в 2021 г. Наши продукты унифицируют среду разработки Java в организации и обеспечивают наиболее безопасный, надежный и экономичный подход к созданию приложений. Нашей экспертизой пользуются крупнейшие разработчики ПО и лучшие работодатели в ИТ-индустрии, среди которых Vmware и Jetbrains. Это является признанием высочайшего уровня инженеров компании и возможностей для профессионального развития Java-разработчиков внутри Bellsoft».

Среди улучшений в Liberica JDK — добавление поддержки Apple M1, Aarch64 и AWS, виртуальных машин и образов для Kubernetes в Yandex.Cloud, AWS, GCP, Azure, ускорение компиляции и сокращение потребления RAM для контейнеров. Российские инженеры работают над оптимизацией разработки для облачной и микросервисной архитектуры за счет создания контейнеризованного ПО и экономии дискового пространства.

В 2021 г. Bellsoft внесла важный вклад в эволюцию платформы Java и рост продуктивности Java-разработчиков. JDK 17 и Java 17 стали первыми LTS-версиями с поддержкой операционной системы Alpine Linux, позволяющей создавать самые маленькие в мире контейнеры. Порт для нее был интегрирован инженерами Bellsoft (JEP 386), что повысило эффективность работы с микросервисами.

Расширились спектр отраслей и география клиентов, которые используют продукты Bellsoft с поддержкой на родном языке. Это ведущие компании финансового, телеком-, розничного, промышленного, государственного и ИТ-секторов, а также региональные организации, утверждают в Bellsoft. Число клиентов вендора удвоилось, а объем некоторых крупных контрактов увеличился на 200%. В течение года ускорился переход ответственного бизнеса на открытые технологии. При этом востребованность в государственном секторе выросла в два раза.

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В 2021 г. российский разработчик продолжил инвестировать в обеспечение совместимости и сертификацию продуктов. Bellsoft получил решение ФСТЭК о проведении сертификации средств защиты информации Liberica JDK Сertified и LiberСat Сertified по уровню доверия 4 (УД4). Впервые в России разрешена сертификация платформы Java благодаря выполнению требований безопасности, утвержденных ФСТЭК. Выход сертифицированных среды исполнения Java и сервера приложений ожидается в текущем году. Это значительно облегчит и ускорит аттестацию государственных информационных систем.

Партнерская экосистема Bellsoft выросла на 400% за год. Более 30 ИТ-компаний, включая трех дистрибуторов, предлагают системное ПО в составе своих линеек. Технологическое партнерство, гарантирующее совместную работу продуктов, связывает Bellsoft с разработчиками ОС, СУБД, приложений и оборудования. Это позволяет создавать сквозные программно-аппаратные решения для реализации проектов импортозамещения. В 2021 г. Bellsoft подтвердила совместимость продуктов Liberica JDK Pro и Libercat с отечественным процессом Baikal-М и совместно с партнерами сделала важный шаг по построению референсной архитектуры ИТ-решений на основе стека Java.

Инициативы по развитию команды, программы рекрутмента и стажировок позволили Bellsoft увеличить штат на 50% и ускорить выпуск новых продуктов. К команде присоединились инженеры и ведущие инженеры по производительности, QA-тестированию и поддержке, а также молодые таланты. Специалисты разработчика системного ПО, находясь в Санкт-Петербурге, Москве, Новосибирске и Новгородской области, вносят непосредственный вклад в формирование стандартов, эволюцию платформы Java и технологий Open Source. Работа в Bellsoft позволяет быть причастным к глобальным проектам из топ-3 наиболее востребованных технологий в мире.

В 2022 г. Bellsoft готовит к выпуску продукты в новых сегментах, чтобы весь цикл разработки клиенты могли реализовать на Java. В планах — усилить инженерную команду и повысить привлекательность HR-бренда, сохранить темпы роста бизнеса и расширить географию, развивать партнерскую экспертизу и привлечь региональные ИТ-компании. Bellsoft будет поддерживать комитеты и инициативы по стратегии Open Source в России и инвестировать в сертификацию технологий.