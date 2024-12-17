Linux Alpine
Linux Alpine и организации, системы, технологии, персоны:
|М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2343 3
|НСПК - Национальная система платежных карт 813 3
|Почта России ПАО 2112 1
|X5 Group - Пятёрочка - Федеральная торговая сеть 457 1
|ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3134 3
|ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4078 2
|АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 661 2
|ASF - Apache Software Foundation 206 1
|Белокрылов Александр 27 5
|Зеленюк Александр 2 2
|Лашин Ренат 69 1
|Мельникова Анастасия 372 1
|Жовнер Павел 7 1
|The Register - The Register Hardware 1551 2
|Ars Technica 419 1
|Liliputing 59 1
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