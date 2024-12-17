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Linux Alpine



17.12.2024 Создан суперлегкий Linux с поддержкой секретных китайских процессоров, которые запрещено продавать даже в Россию 1
10.09.2024 Создан крошечный российский Linux весом 26 МБ. Его разработчик – автор легендарного «тамагочи для хакеров» 1
18.06.2024 Древние ПК получили новую жизнь благодаря сверхлегкому универсальному Linux. Его можно поставить «почти на все» компьютеры 1
05.04.2024 В популярную библиотеку под Linux заложили бэкдор. Скандал случился невероятный 1
03.06.2022 На iPad научились запускать Linux 1
07.02.2022 Рост числа пользователей продуктов Bellsoft превысил 300% в 2021 году 1
24.09.2021 BellSoft выпускает новый релиз Liberica JDK 17 с долгосрочной поддержкой до 2030 г. 1
28.04.2021 Bellsoft выпустила универсальный компилятор Liberica Native Image Kit 1
10.02.2021 Разработчик российской Java выпустил замену серверам приложений IBM и Oracle 1
09.02.2021 Число пользователей Liberica JDK превысило 2,5 млн по итогам 2020 года 1
27.01.2021 Среда исполнения Java Liberica JDK получила нативную поддержку ARM-процессора Apple M1 1
22.12.2020 «М.видео» и «Эльдорадо» перешли на российскую Java 1

Публикаций - 12, упоминаний - 12

Linux Alpine и организации, системы, технологии, персоны:

Bellsoft - БеллСофт 52 7
Red Hat 1305 4
SAP SE 5279 3
8213 3
Oracle Corporation 6688 3
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 1877 3
Google LLC 11775 3
Apple Inc 12101 3
Intel Corporation 12197 3
Oracle - Sun Microsystems - Сан Майкросистемс 2218 2
IBM - International Business Machines Corp 9441 2
Amazon Web Services - AWS - Amazon Cloud 789 2
Broadcom - VMware 2359 2
Открытые технологии 701 2
GitHub 814 2
Крок - Croc 1777 1
Merlion - Мерлион 793 1
Ред Софт - Red Soft 701 1
Haulmont - Хоулмонт 108 1
Axoft - Аксофт - Сервисный ИТ-дистрибутор 322 1
ICL ГК 381 1
JetBrains 66 1
Марвел-Дистрибуция - Marvel Distribution Company - Марвел КТ 285 1
X Corp - Twitter 2845 1
Восход ФГБУ НИИ 644 1
EmDev - ЕмДев 13 1
Microsoft Corporation 24625 1
Samsung Electronics 10255 1
AMD - Advanced Micro Devices 4231 1
Nvidia Corp 3487 1
Xiaomi 1732 1
Atos Prescriptive Security - SEQ - SEC Consult Services - Vulnerability Lab - Монитор безопасности 1393 1
Acer Group - Асер Маркетинг Сервисиз 2545 1
JFrog 9 1
Актив - Актив-софт - Актив Технологии - Рутокен - Rutoken - Aktiv.Consulting 840 1
ASUS - AsusTek Computer Inc 2049 1
Lenovo Group 2292 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2343 3
НСПК - Национальная система платежных карт 813 3
Почта России ПАО 2112 1
X5 Group - Пятёрочка - Федеральная торговая сеть 457 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3134 3
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4078 2
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 661 2
ASF - Apache Software Foundation 206 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25337 10
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7357 5
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21136 5
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание 10076 5
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19286 4
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29677 4
Виртуализация - Контейнеризация - виртуализация на уровне операционной системы - Контейнерная виртуализация - Зонная виртуализация - Контейнерные среды 1527 4
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 5031 3
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24118 3
Microservice architecture - Микросервисная архитектура - вариант сервис-ориентированной архитектуры программного обеспечения 531 3
Язык программирования - Programming language - Среда разработки 1721 3
FinTech - Денежные переводы - Процессинг платёжных систем и банковских карт - Processing of payment systems and bank cards 1184 3
ARM64 - Архитектура процессора 535 2
GNU General Public License - GNU GPL - Открытое Лицензионное Соглашение 620 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65968 2
PowerPC - PPC - Performance Optimization With Enhanced RISC – Performance Computing - микропроцессорная RISC-архитектура 233 2
Native applications - Нативные приложения - Прикладные программы, оптимизированые под конкретные операционные системы 242 2
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 9275 2
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15715 2
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13101 2
CPU - Central processing unit - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 20792 2
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11349 2
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 13802 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50409 2
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - Exploit - Эксплоиты, использующие уязвимости в ПО 6112 2
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса 4694 2
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24124 2
EA - Enterprise Architecture - Enterprise Services - Бизнес-приложение - Business Application - Информационные бизнес-системы - Прикладное программное обеспечение для корпоративного сектора 1890 2
Сервер приложений - Application server 334 2
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12186 2
VM - Virtual machine - Виртуальная машина 2648 2
Digital Legacy System - унаследованная система - цифровое наследство - цифровой наследник - технологический наследник 482 2
GovTech - Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе - Цифровая власть - госдиджитал 2116 2
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27363 2
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 14386 2
HTTP - HyperText Transfer Protocol - Протокол передачи гипертекста 2216 1
Java Community Process - JCP 37 1
Kubernetes - K8S - открытое программное обеспечение для оркестровки контейнеризированных приложений 889 1
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4006 1
Web-server - WEB-сервер - Веб-сервер - HTTP-сервер 833 1
Linux OS 9937 10
Oracle Java - язык программирования 3075 7
Oracle Java Development Kit - JDK 152 7
BellSoft - Liberica JDK - Среда разработки и запуска Java-программ 38 7
OpenJDK - Open Java Development Kit 100 6
Apple M - ARM-процессор - чипсет на кристалле ARM-архитектуры 60 5
Intel x86 - архитектура процессора 1856 4
BellSoft - LiberCat 46 3
Docker - Платформа распределённых приложений 333 3
Apple macOS 2059 3
Apple Mac - Apple Macintosh 2978 3
BellSoft - Liberica NIK - BellSoft Liberica Native Image Kit 3 3
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2271 3
Microsoft Windows 15657 3
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4435 3
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 917 2
1С:EDT - 1С:Enterprise Development Tools 11 2
Oracle - Sun Solaris SPARC - Scalable Processor Architecture - масштабируемая архитектура процессора 994 2
Oracle Java EE - J2EE - Jakarta EE - Java Platform Enterprise Edition 284 2
Oracle Java SE - Java Platform Standard Edition - Среда выполнения Java 114 2
Google Android 13994 2
Apple iOS 7809 2
Intel Atom - Intel Centrino Atom - серия микропроцессоров архитектур x86 и x86-64 939 2
Broadcom - VMware Tanzu Application Platform - VMware Tanzu Application Catalog 38 2
Arch Linux 29 2
Linux KDE Plasma 225 2
JavaScript - JS - язык программирования 1187 1
HCL WebSphere - IBM WebSphere 524 1
Apache HTTP Server - Apache Web Server 570 1
Apache Tomcat - Jakarta Tomcat - веб-сервер и контейнер сервлетов 105 1
Python - высокоуровневый язык программирования 929 1
Oracle TCK - Oracle Technology Compatibility Kit 15 1
Ruby - Язык программирования 141 1
Oracle WebLogic Suite - Oracle WebLogic Application Server - BEA WebLogic Server - BEA WebLogic Enterprise Platform 208 1
Haulmont Jmix - CUBA Low Code Platform 42 1
Oracle GraalVM 5 1
Broadcom - VMware - Spring Framework - Фреймворк микросервисной архитектуры 116 1
W3C - WebAssembly - Wasm - Язык программирования низкого уровня для стековой виртуальной 34 1
LLVM - Low Level Virtual Machine - компилятор - проект программной инфраструктуры для создания компиляторов и сопутствующих им утилит 18 1
Google Cloud Platform - GCP 308 1
Белокрылов Александр 27 5
Зеленюк Александр 2 2
Лашин Ренат 69 1
Мельникова Анастасия 372 1
Жовнер Павел 7 1
Россия - РФ - Российская федерация 144219 9
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17368 2
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17027 2
Азия - Азиатский регион 5529 1
Россия - СФО - Новосибирск 4291 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43163 1
Россия - СЗФО - Новгородская область 643 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52102 1
Латвия - Латвийская Республика 815 1
Польша - Республика 1959 1
США - Калифорния - Купертино 271 1
Германия - Федеративная Республика 12682 1
Канада 4881 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8372 4
Alpine - множественное значение 38 4
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 2334 3
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24084 3
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51009 3
Последняя миля - канал, соединяющий конечное (клиентское) оборудование с узлом доступа провайдера (оператора связи) 719 2
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13489 2
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14320 2
Торговля розничная - Магазин у дома - магазин «шаговой доступности» 267 2
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 5517 2
Транспорт общественный - Такси - Таксопарки - Таксомоторные парки 851 2
HRM - HR брендинг 85 1
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3039 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 47991 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 10956 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16301 1
Know how - Ноу-хау - Секрет производства 704 1
Работодатель - Один из субъектов трудового права 2286 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5073 1
Кибербезопасность - CISO - Chief Information Security Officer - Директор по информационной безопасности - BISO - Business Information Security Officer - Директор по информационной безопасности бизнеса 680 1
Аудит - аудиторский услуги 2660 1
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8036 1
The Register - The Register Hardware 1551 2
Ars Technica 419 1
Liliputing 59 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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