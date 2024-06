Древние ПК получили новую жизнь благодаря сверхлегкому универсальному Linux. Его можно поставить «почти на все» компьютеры

Обновленный Linux-дистрибутив postmarketOS научился работать на компьютерах с процессорами Intel и AMD на архитектуре х86. Разработчики заявляют о поддержке «почти всех» таких ПК, включая как совсем старые, так и новые модели. Также ОС устанавливается на смартфоны, планшеты и хромбуки, что делает ее максимально универсальной.

Один Linux, чтобы управлять всеми

Разработчики операционной системы postmarketOS объявили о выходе версии 24.06, которая вобрала в себя массу нововведений и улучшений. Одно из новшеств – отныне систему можно установить на более 200 мобильных устройств, в том числе крупнейших известных в России производителей, а также она теперь может работать на устройствах с процессорами на базе архитектуры х86.

Это означает, что некогда просто мобильная ОС, конкурент Android и малоизвестным платформам, теперь умеет запускаться на ноутбуках и десктопах с процессорами Intel и AMD. Как пишет портал Liliputing, она может работать «практически на любом ПК с процессором х86» (just about any PC with an x86_64 processor).

Пока неизвестно, сможет ли postmarketOS запуститься на компьютерах с CPU, на котором нет логотипа AMD или Intel. В частности, х86-процессоры выпускает китайская компания Zhaoxin.

cal gao / Unsplash Linux в очередной раз продемонстрировал свою универсальность

Основу postmarketOS составляет Alpine Linux. Пакетная база postmarketOS 24.6 синхронизирована с Alpine Linux 3.20.

Проекту postmarketOS в мае 2024 г. исполнилось семь лет. Тем не менее, ОС по-прежнему находится в стадии разработки и может быть более нестабильной, чем привычные многим iOS и Android. Даже если в наличии есть полностью совместимое с postmarketOS устройство, разработчики не могут гарантировать идеальную работу прошивки на нем. Команда postmarketOS утверждает, что на данный момент операционная система лучше всего подходит энтузиастам Linux, а не обычным пользователям.

От стартапа до гигантской платформы

PostmarketOS — это операционная система на базе Linux, которая началась как проект, призванный вдохнуть новую жизнь в старые телефоны. Основная идея разработчиков заключается в многолетней поддержке старых устройств, производители которых давно перестали выпускать для них обновления.

postmarketOS на экране Lenovo Thinkpad X13s

Это касается как смартфонов, так и планшетов, а также нескольких одноплатных компьютеров и даже хромбуков – ноутбуков на базе Google Chrome OS. Теперь появилась возможность установить эту ОС, к примеру, на старый ноутбук, который с завода работал на Windows, но больше не соответствует требованиям новых версий этой ОС.

Для установки postmarketOS на х86-компьютер потребуется скачать отдельную новую сборку Generic x86_64 с сайта разработчиков. Существует также образ Nvidia Tegra Armv7, который можно установить на устройства с процессорами Nvidia Tegra 2, Tegra 3 или Tegra 4, включая планшеты Google Nexus 7 и Microsoft Surface RT, вышедшие в начале предыдущего десятилетия.

Установить и пользоваться

Стабильную работу систему разработчики гарантируют на 50 устройствах, относительно стабильную – еще на 211. Уровень работоспособности системы разный на каждом из устройств – на некоторых из них она «едва запускается» (barely boot), пишет Liliputing.

Для примера, существуют готовы сборки для смартфонов Pine64 PinePhone и Purism Librem 5, о которых CNews неоднократно писал. Но это нишевые устройства, однако установить прошивку postmarketOS можно также на смартфоны OnePlus 6, Nokia N900, Google Nexus 10 и др. Есть даже поддержка смартфонов Samsung и Xiaomi, включая культовые Redmi Note 4X и Galaxy S3.

Список поддерживаемых хромбуков включает более 30 моделей как малоизвестных вендоров, так и крупных производителей, в том числе сбежавших из России Acer, Asus и Lenovo.

Один интерфейс – это скучно

Одна из особенностей postmarketOS – это одновременная поддержка нескольких графических сред. В версии 23.06 их сразу четыре, и каждая получила апдейт до самой свежей модификации.

Пользователю доступен выбор из GNOME Shell 46, KDE Plasma Mobile 6.0.5, Phosh 0.39 и Sxmo 1.16.3. В зависимости от устройства пользователю будут доступны разные нововведения в postmarketOS. Например, на хромбуках Samsung улучшилась работа графической подсистемы, а на всех гаджетах с процессорами Qualcomm Snapdragon 450/625/626/632 появилась поддержка GPS и передачи данных по сотовым сетям.





Как правило, разработчики postmarketOS выпускают новые версии раз в полгода. Следующий релиз с индексом 24.12 ожидается в декабре 2024 г. – в нем, помимо прочего, ожидается базовая поддержка использования системного менеджера systemd, который заменит систему инициализации OpenRC.