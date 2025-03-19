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Purism Phosh


19.03.2025 Новый выпуск мобильной операционной системы ALT Mobile на репозитории «Сизиф»: расширенные функции безопасности и обновленный интерфейс 1
02.12.2024 Мобильная операционная система ALT Mobile внесена в Реестр российского ПО 1
18.06.2024 Древние ПК получили новую жизнь благодаря сверхлегкому универсальному Linux. Его можно поставить «почти на все» компьютеры 1
05.10.2020 После 10 лет разработки появятся смартфоны на Fedora Linux 1

Публикаций - 4, упоминаний - 4

Purism Phosh и организации, системы, технологии, персоны:

Базальт СПО - BaseALT 670 2
Telegram Group 2070 1
Red Hat 1318 1
Pine64 - Pine Store - Pine Microsystems 18 1
Purism 10 1
Fedora Mobility 1 1
Mali 36 1
BBK OnePlus 218 1
Samsung Electronics 10307 1
AMD - Advanced Micro Devices 4262 1
Nvidia Corp 3521 1
Xiaomi 1767 1
Intel Corporation 12238 1
Acer Group - Асер Маркетинг Сервисиз 2560 1
ASUS - AsusTek Computer Inc 2058 1
Lenovo Group 2297 1
Мобайл Информ - Mobile Inform Group - MIG - Адванст Мобилити Солюшинз 66 1
Zhaoxin - Shanghai Zhaoxin Semiconductor 32 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4832 1
U.S. GAO - Government Accountability Office - Счётная палата США - GAO - General Accounting Office - Главная счетная комиссия - контрольно-ревизионная служба Конгресса США 65 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24391 3
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25645 3
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12615 2
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 13996 2
CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 20954 2
Repository - Репозиторий 886 2
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12284 2
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24409 2
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7525 2
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy, BLE 7358 1
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 6084 1
USB Type-C - USB-C - USB 3 1948 1
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 9411 1
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6445 1
Фотокамеры - Фронтальная камера - Front camera - селфи-камера, расположенная на передней панели смартфона - фронталка 2107 1
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 7690 1
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8235 1
TRS - TRRS - Tip, Ring, Sleeve - mini-jack - Audio jack - Аудиовыход 1005 1
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 12560 1
Аккумулятор электрический - Powerbank - внешний аккумулятор - аккумуляторная батарея 2259 1
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 9706 1
Фотокамеры - Фотоаппараты - Фототехника - фотографический аппарат - Cameras - photographic apparatus 4759 1
Наушники - Headphones 4055 1
Plug-in - Плагин - Независимо компилируемый программный модуль 725 1
Мобильная версия - Mobile version 366 1
Эмулятор - Emulation 267 1
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 8549 1
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 13900 1
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность - Искусственная реальность - Иммерсивность - Immersive - Иммерсивные технологии 2979 1
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28055 1
Firmware - Прошивка - Встроенное программное обеспечение 2505 1
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 14494 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67326 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19897 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 28150 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 30066 1
Directory Service - Служба каталогов - средство иерархического представления ресурсов и информации об этих ресурсах - Управление службой каталогов и доменом, а также учетными записями 137 1
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9363 1
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16241 1
Google Android 14121 2
Linux OS 10077 2
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 1565 2
BBK OnePlus - Серия смартфонов 129 2
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5001 2
Linux KDE Plasma 227 2
Red Hat Enterprise Linux - Linux RHEL 524 1
AMD ARM Cortex - Серия микропроцессоров 370 1
Ростелеком - ОМП - Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 840 1
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2774 1
Pine64 - PinePhone Braveheart Edition - серия смартфонов 17 1
Red Hat - Linux Fedora 221 1
Canonical - Ubuntu Touch - Linux 32 1
GNU GNOME - Свободная среда рабочего стола для UNIX-подобных ОС 210 1
Purism Librem - серия смартфонов и ноутбуков 13 1
Pine64 - PinePhone UBports Community Edition - серия смартфонов 5 1
LG webOS - Linux LuneOS 6 1
Linux PostmartketOS 2 1
Linux - Debian GNU 476 1
Allwinner A - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 18 1
Qualcomm Snapdragon 8cx - Snapdragon 8Gx 775 1
Linux - Debian GNU - Ubuntu Foundation 871 1
BBK OnePlus TV 10 1
Microsoft Surface - Планшет 431 1
Microsoft Windows 15781 1
Apple iOS 7879 1
Nvidia Tegra - серия процессоров 451 1
Google Chrome OS - Google Chromebox 370 1
Xiaomi Redmi Note - Серия смартфонов 266 1
Intel x86 - архитектура процессора 1873 1
Intel Atom - Intel Centrino Atom - серия микропроцессоров архитектур x86 и x86-64 942 1
Google Nexus - серия смартфонов, планшетов и медиа-устройств 477 1
Google Chromebook - Google Хромбук 234 1
Samsung Galaxy S3 - Samsung Galaxy SIII - смартфон 231 1
Linux Alpine 12 1
Базальт СПО - BaseALT - Sisyphus - Репозиторий Linux Сизиф 131 1
Германович Сергей 2 1
Россия - РФ - Российская федерация 146308 3
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17224 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11034 1
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14632 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5142 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8695 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48550 1
Liliputing 62 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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