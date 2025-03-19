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Purism Phosh
Purism Phosh и организации, системы, технологии, персоны:
|Базальт СПО - BaseALT 670 2
|Telegram Group 2070 1
|Red Hat 1318 1
|Pine64 - Pine Store - Pine Microsystems 18 1
|Purism 10 1
|Fedora Mobility 1 1
|Mali 36 1
|BBK OnePlus 218 1
|Samsung Electronics 10307 1
|AMD - Advanced Micro Devices 4262 1
|Nvidia Corp 3521 1
|Xiaomi 1767 1
|Intel Corporation 12238 1
|Acer Group - Асер Маркетинг Сервисиз 2560 1
|ASUS - AsusTek Computer Inc 2058 1
|Lenovo Group 2297 1
|Мобайл Информ - Mobile Inform Group - MIG - Адванст Мобилити Солюшинз 66 1
|Zhaoxin - Shanghai Zhaoxin Semiconductor 32 1
|ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4832 1
|U.S. GAO - Government Accountability Office - Счётная палата США - GAO - General Accounting Office - Главная счетная комиссия - контрольно-ревизионная служба Конгресса США 65 1
|Liliputing 62 1
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