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Google Chrome OS Google Chromebox хромбокс

Google Chrome OS - Google Chromebox - хромбокс

УПОМИНАНИЯ


14.07.2025 Google уничтожит классический Android. Его объединят со всеми забытой ОС для слабых ПК

Два в одном по версии Google В скором будущем Google откажется от продвижения Android и Chrome OS по отдельности и объединит эти системы в одну платформу. Об этом официально заявил

19.11.2024 Google сдалась. «Убийца» Windows оказался никому не нужен – спустя годы ChromeOS отправят на свалку и заменят на Android

нет-корпорация Google в обозримом будущем может отказаться от своей настольной операционной системы ChromeOS, пишет профильный портал Android Authority. Проект оказался далеко не самым удачным

06.06.2024 Пользователи дождались. В Chrome OS спустя 15 лет подвезли поддержку приложений для Windows. Возможно, заработает даже на древних ПК

Микс Windows и Chrome OS Операционная система Chrome OS сбежавшего из России интернет-гиганта Google

16.02.2024 Владельцы старых компьютеров спасены, покупать новый ПК ради Windows 11 не придется. Всех выручит Google

склонить владельцев старых ПК, которые сейчас работают на базе Windows 10, к переходу на платформу Chrome OS Flex вместо обновления до Windows 11. Chrome OS Flex существует два года, но
29.09.2023 Microsoft создает нестандартную операционную систему. Она будет совершенно бесполезной без интернета

Microsoft Chrome OS Корпорация Microsoft ведет разработку нестандартной для нее операционной системы, которая станет прямым конкурентом Chrome OS. Это детище Google для ноутбуков и неттопов началь
03.08.2023 Google кардинально переделала свою фирменную ОС и вырезала из нее главный компонент

Расчленение ChromeOS Google завершила работу над проектом Lacros, в рамках которого программный код операционной системы для персональных компьютеров ChromeOS будет отделен от кода браузера Chrome,

30.03.2023 Microsoft готовит суперлегкую замену Windows 11 и Chrome OS. Старые наработки вытащили из сундука

не хуже, чем у Google и Apple. Новая операционка будет конкурировать одновременно и с Android, и с Chrome OS, и это может означать лишь одно — Microsoft делает универсальную систему для всех т
13.09.2022 Суперпроект Google по созданию «убийц» MacBook провалился. Команда распущена, разработка прекращена

кий продукт в общемировой линейке хромбуков, при помощи которого Google продвигала свою операционку Chrome OS в мире ноутбуков. Основные конкуренты в данном сегменте – это Apple MacBook на macO
15.07.2022 Google выпустил новую ОС для древних компьютеров, которые не тянут Windows 11

иальная замена Windows Корпорация Google выпустила публичную стабильную версию операционной системы Chrome OS Flex. Данная ОС может устанавливаться на компьютеры под управлением Windows и macOS
16.02.2022 Google создал бесплатную ОС для древних ПК, тормозящих на Windows и macOS

Вторая жизнь Chrome OS Интернет-гигант Google разработал операционную систему Chrome OS Flex. Это п
22.07.2021 Владельцы хромбуков массово потеряли доступ к своим файлам из-за опечатки программиста длиной в один символ

Google подкинула проблем Сразу несколько обновлений операционной системы Google Chrome OS 91, выпущенных подряд, вызывают проблемы у пользователей хромбуков. Причем, как отмечает ресурс Android Police, одна неприятнее другой. Наиболее серьезная из них связана с невозможнос
19.11.2020 Десятилетний разработчик выпустил «убийцу» Chrome OS

Конкурент Chrome OS с Ubuntu внутри Разработчик из Нью-Дели (Индия) Рудра Сарасват (Rudra Saraswat) вып
21.10.2020 Россияне научили Windows-приложения работать на «хромбуках»

Windows-приложения в Chrome OS Компания Parallels, основанная группой российских бизнесменов и разрабатывающая ПО

23.09.2020 AMD выпустила быстрые мобильные чипы на древнем техпроцессе

овых мобильных процессоров, созданных специально для установки в хромбуки – ноутбуки на базе Google Chrome OS. Серия включает пять моделей, среди которых есть как базовые, так и топовые. Отличи
15.09.2020 Google готовит новую фирменную ОС с кодовым названием LaCrOs

Новая ОС на базе старой Интернет-гигант Google разрабатывает новую операционную систему на замену Chrome OS. Новый проект носит внутреннее название LaCrOs. По информации ресурса Android Police, главным отличием LaCrOs от Chrome OS будет то, что браузер Chrome, на котором базируется в
11.08.2020 Dell выпустила премиальный ноутбук не на Windows

ся к сегменту хромбуков и поставляется без операционной системы Windows – на нее установлена Google Chrome OS. Latitude 7410 Chromebook Enterprise – это ноутбук-трансформер, способный за счет с
27.07.2020 Десятилетний разработчик Linux создает «убийцу» Chrome OS

Индийская Chrome OS на Firefox Разработчик из Нью-Дели (Индия) Рудра Сарасват (Rudra Saraswat) работает
17.06.2020 В Chrome OS будет работать ПО для Windows. В этом ему поможет компания с российскими корнями

Windows-софт под Chrome OS Компания Parallels, основанная группой российских бизнесменов и разрабатывающая виртуальные машины, сообщила CNews о начале сотрудничества с интернет-гигантом Google для реализации во
09.01.2020 Chrome OS умирает? Почему Google ничего не добилась за 10 лет разработки знаменитой облачной ОС

11 лет безуспешно пытается захватить часть рынка настольных операционных систем при помощи облачной Chrome OS. Система не пользуется спросом, и все попытки Google привлечь к ней внимание потенц
13.05.2019 Google впервые рассказала, зачем ей «секретная» ОС и заменит ли она Android

онных систем Компания Google раскрыла дополнительные подробности о своем новом глобальном проекте, мобильной операционной системе Fuchsia OS. В частности, стало известно, как ее появление повлияет на Chrome OS и Android. Как сообщил ресурсу The Verge глава направления Android и Chrome OS Хироши Локхаймер (Hiroshi Lockheimer), на нынешнем этапе разработки Fuchsia OS не позиционируется
27.02.2019 Microsoft создает совершенно новую Windows для дешевых компьютеров. Скриншоты

Калька с Chrome OS Microsoft ударными темпами работает над новой операционной системой Windows Lite для дешевых компьютеров и ноутбуков. В Сети уже опубликован ее первый неофициальный скриншот. Изображе
29.12.2018 Windows 10 впервые разрешают запускать на «хромбуках»

ных систем для ноутбуков класса Chromebook, которая, помимо специально разработанной для этих целей Chrome OS, также позволит выбирать для запуска привычную ОС Microsoft Windows 10. Официальных
10.10.2018 Google выпустила смартфоны без «моноброви» и планшеты без Android. Видео

ои новые аппаратные решения 2018 г., включая смартфоны Pixel 3 и Pixel 3 XL, «умную» колонку Home Hub с дисплеем и впервые – планшетный ПК Pixel Slate, работающий под управлением операционной системы Chrome OS. Смартфоны Pixel 3 и 3 XL, поставляемые «из коробки» с новейшей ОС Android 9 Pie, по сравнению со вторым поколением серии получили более крупные дисплеи с уменьшенными рамками, а такж
29.03.2018 Acer представила планшет Chromebook Tab 10 для учебных заведений

Acer представила Chromebook Tab 10 — первый планшет на базе операционной системы Chrome OS, специально разработанный для учебных заведений, чтобы расширить и дополнить образо
24.08.2017 Google выпустила ОС для большого бизнеса

Новый сервис для бизнесаGoogle выпустила расширенную версию своей операционной системы Chrome OS - Chrome Enterprise, адресованную крупному бизнесу. Она представляет собой Chrom
28.12.2016 Новый ноутбук на Google Chrome OS станет «убийцей» MacBook

уренцию Apple MacBook, говорят специалисты. Chromebook C302CA сможет предложить пользователям значительную часть функциональности MacBook за вдвое меньшую цену. Впрочем, аналитики также отмечают, что Chrome OS пока что не способна составить полноценную конкуренцию Apple Mac OS по функциональности, так как ноутбуки на Chrome OS больше подходят для простых задач.Дата официального релиз
26.09.2016 Google намекнул, что Android и Chrome OS через неделю объединятся

Google собирается объявить о слиянии Android и Chrome OS Компания Google может объявить о создании новой ОС на базе Android и Chrome OS уже на следующей неделе, в рамках пресс-конференции, которая пройдет 4 октября 2016 г. На это нам
17.06.2016 Приложения Android заработали в Chrome OS

Android-приложения в Chrome OS Поддержка приложений Android и магазин Google Play стали доступны владельцам базиру
25.04.2016 Google начал объединять Android и Chrome OS

Объединение Android и Chrome OS Корпорация Google предусмотрела возможность использования приложений Android на операционной системе для ноутбуков Chrome OS. Данным открытием поделился техноблогер TheWiseYoda
03.11.2015 TeamViewer выпускает бета-версию TeamViewer 11

ередовых функций, включая удаленный доступ к Android-устройствам без помощи пользователя, поддержку Chrome OS и удаленную работу с безмониторными Linux-серверами. В TeamViewer 11 объем трафика

07.04.2015 Acer привела Chrome OS на моноблоки

вую линейку устройств Chromebase, за названием которых скрываются моноблоки с операционной системой Chrome OS. Первая модель Acer Chromebase уже выпущена. Она комплектуется мышью, клавиатурой и
02.04.2015 Android-приложения стало возможно запускать в Windows, Mac, Linux и Chrome OS. Инструкция

ышло расширение ARC Welder для браузера Google Chrome, позволяющее запускать в браузере Android-приложения вне зависимости от того, какая операционная система установлена на компьютере пользователя — Chrome OS, Windows, Mac или Linux. Ранее такая возможность не была доступна. Для запуска Android-приложения в произвольной ОС достаточно лишь установить браузер Google Chrome и указанное расшир
21.07.2014 Google полностью преображает Chrome OS. ФОТО

уа Бьюфорт (Francois Beaufort) опубликовал на своей странице в Google+ скриншот новой версии Google Chrome OS под кодовым именем Project Athena. Он также опубликовал ссылку на исходный код прое
06.05.2014 Lenovo выпустила первые «хромбуки» для массового пользователя

Компания Lenovo представила первые в своей линейке модели «хромбуков» — ноутбуков под управлением Chrome OS — для потребительского рынка: Lenovo N20 и N20p. Lenovo N20 и N20p имеют одинаковые характеристики: они оснащены 11,6-дюймовым экраном с разрешением 1366 x 768 пикселей и процессором

13.02.2014 В Chromе OS появилась поддержка программ для Windows

Организации, пользующиеся Chromebook - ноутбуками под управлением Google Chrome OS, - отныне могут запускать в среде Chrome OS приложения операционной системы

18.12.2013 Представлен первый настольный ПК на базе Chrome OS

nics представила первый настольный моноблок, работающий под управлением операционной системы Google Chrome OS - LG Chromebase (модель 22CV241). Компьютер оснащен 21,5-дюймовым дисплеем с IPS-ма
12.09.2013 Обновлен модельный ряд ноутбуков на Chrome OS. Что нового?

йки так называемых «хромбуков» (Chromebook) - ноутбуков под управлением операционной системы Google Chrome OS - новыми моделями от компаний Acer, Asustek, HP и Toshiba. Asustek и Toshiba ранее

04.02.2013 rollApp сделал доступным Open Office на ChromeOS

Open Office запускать приложения этого пакета на устройствах Chromebook, работающих под управлением Chrome OS. Спецификой Chrome OS является то, что в ней не предусмотрена возможность ус
31.05.2012 Выпущен первый десктоп на базе ОС Google

ый на рынке настольный компьютер, работающий под управлением "облачной" операционной системы Google Chrome OS. Согласно информации на официальном сайте Google, устройство, представляющее собой

31.05.2012 Выпущен первый настольный компьютер на базе Google Chrome OS

ла первый на рынке настольный компьютер, работающий под управлением "облачной" операционной системы Google Chrome OS. Согласно информации на официальном сайте Google, устройство, представляющее

Публикаций - 377, упоминаний - 497

Google Chrome OS и организации, системы, технологии, персоны:

Google LLC 12022 278
Microsoft Corporation 24956 129
Apple Inc 12333 79
Acer Group - Acer Inc 2591 79
Intel Corporation 12358 72
Samsung Electronics 10416 71
HP Inc. 5725 49
ASUS - AsusTek Computer Inc 2074 39
Dell EMC 5055 34
Lenovo Group 2316 32
AMD - Advanced Micro Devices 4350 20
HTC Corporation 1501 18
Nvidia Corp 3606 18
Toshiba Corporation 2939 16
LG Electronics 3645 15
X Corp - Twitter 2890 14
GitHub 894 14
Lenovo Motorola 3509 14
Amazon Inc - Amazon.com 3072 13
Sony 6583 13
HP - Hewlett-Packard 3629 12
Dell Technologies - Dell Computer 2142 12
Huawei 4056 11
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