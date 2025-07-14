Google Chrome OS - Google Chromebox - хромбокс

Google уничтожит классический Android. Его объединят со всеми забытой ОС для слабых ПК Два в одном по версии Google В скором будущем Google откажется от продвижения Android и Chrome OS по отдельности и объединит эти системы в одну платформу. Об этом официально заявил

Google сдалась. «Убийца» Windows оказался никому не нужен – спустя годы ChromeOS отправят на свалку и заменят на Android нет-корпорация Google в обозримом будущем может отказаться от своей настольной операционной системы ChromeOS, пишет профильный портал Android Authority. Проект оказался далеко не самым удачным

Пользователи дождались. В Chrome OS спустя 15 лет подвезли поддержку приложений для Windows. Возможно, заработает даже на древних ПК Микс Windows и Chrome OS Операционная система Chrome OS сбежавшего из России интернет-гиганта Google

Владельцы старых компьютеров спасены, покупать новый ПК ради Windows 11 не придется. Всех выручит Google склонить владельцев старых ПК, которые сейчас работают на базе Windows 10, к переходу на платформу Chrome OS Flex вместо обновления до Windows 11. Chrome OS Flex существует два года, но

Microsoft создает нестандартную операционную систему. Она будет совершенно бесполезной без интернета Microsoft Chrome OS Корпорация Microsoft ведет разработку нестандартной для нее операционной системы, которая станет прямым конкурентом Chrome OS. Это детище Google для ноутбуков и неттопов началь

Google кардинально переделала свою фирменную ОС и вырезала из нее главный компонент Расчленение ChromeOS Google завершила работу над проектом Lacros, в рамках которого программный код операционной системы для персональных компьютеров ChromeOS будет отделен от кода браузера Chrome,

Microsoft готовит суперлегкую замену Windows 11 и Chrome OS. Старые наработки вытащили из сундука не хуже, чем у Google и Apple. Новая операционка будет конкурировать одновременно и с Android, и с Chrome OS, и это может означать лишь одно — Microsoft делает универсальную систему для всех т

Суперпроект Google по созданию «убийц» MacBook провалился. Команда распущена, разработка прекращена кий продукт в общемировой линейке хромбуков, при помощи которого Google продвигала свою операционку Chrome OS в мире ноутбуков. Основные конкуренты в данном сегменте – это Apple MacBook на macO

Google выпустил новую ОС для древних компьютеров, которые не тянут Windows 11 иальная замена Windows Корпорация Google выпустила публичную стабильную версию операционной системы Chrome OS Flex. Данная ОС может устанавливаться на компьютеры под управлением Windows и macOS

Google создал бесплатную ОС для древних ПК, тормозящих на Windows и macOS Вторая жизнь Chrome OS Интернет-гигант Google разработал операционную систему Chrome OS Flex. Это п

Владельцы хромбуков массово потеряли доступ к своим файлам из-за опечатки программиста длиной в один символ Google подкинула проблем Сразу несколько обновлений операционной системы Google Chrome OS 91, выпущенных подряд, вызывают проблемы у пользователей хромбуков. Причем, как отмечает ресурс Android Police, одна неприятнее другой. Наиболее серьезная из них связана с невозможнос

Десятилетний разработчик выпустил «убийцу» Chrome OS Конкурент Chrome OS с Ubuntu внутри Разработчик из Нью-Дели (Индия) Рудра Сарасват (Rudra Saraswat) вып

Россияне научили Windows-приложения работать на «хромбуках» Windows-приложения в Chrome OS Компания Parallels, основанная группой российских бизнесменов и разрабатывающая ПО

AMD выпустила быстрые мобильные чипы на древнем техпроцессе овых мобильных процессоров, созданных специально для установки в хромбуки – ноутбуки на базе Google Chrome OS. Серия включает пять моделей, среди которых есть как базовые, так и топовые. Отличи

Google готовит новую фирменную ОС с кодовым названием LaCrOs Новая ОС на базе старой Интернет-гигант Google разрабатывает новую операционную систему на замену Chrome OS. Новый проект носит внутреннее название LaCrOs. По информации ресурса Android Police, главным отличием LaCrOs от Chrome OS будет то, что браузер Chrome, на котором базируется в

Dell выпустила премиальный ноутбук не на Windows ся к сегменту хромбуков и поставляется без операционной системы Windows – на нее установлена Google Chrome OS. Latitude 7410 Chromebook Enterprise – это ноутбук-трансформер, способный за счет с

Десятилетний разработчик Linux создает «убийцу» Chrome OS Индийская Chrome OS на Firefox Разработчик из Нью-Дели (Индия) Рудра Сарасват (Rudra Saraswat) работает

В Chrome OS будет работать ПО для Windows. В этом ему поможет компания с российскими корнями Windows-софт под Chrome OS Компания Parallels, основанная группой российских бизнесменов и разрабатывающая виртуальные машины, сообщила CNews о начале сотрудничества с интернет-гигантом Google для реализации во

Chrome OS умирает? Почему Google ничего не добилась за 10 лет разработки знаменитой облачной ОС 11 лет безуспешно пытается захватить часть рынка настольных операционных систем при помощи облачной Chrome OS. Система не пользуется спросом, и все попытки Google привлечь к ней внимание потенц

Google впервые рассказала, зачем ей «секретная» ОС и заменит ли она Android онных систем Компания Google раскрыла дополнительные подробности о своем новом глобальном проекте, мобильной операционной системе Fuchsia OS. В частности, стало известно, как ее появление повлияет на Chrome OS и Android. Как сообщил ресурсу The Verge глава направления Android и Chrome OS Хироши Локхаймер (Hiroshi Lockheimer), на нынешнем этапе разработки Fuchsia OS не позиционируется

Microsoft создает совершенно новую Windows для дешевых компьютеров. Скриншоты Калька с Chrome OS Microsoft ударными темпами работает над новой операционной системой Windows Lite для дешевых компьютеров и ноутбуков. В Сети уже опубликован ее первый неофициальный скриншот. Изображе

Windows 10 впервые разрешают запускать на «хромбуках» ных систем для ноутбуков класса Chromebook, которая, помимо специально разработанной для этих целей Chrome OS, также позволит выбирать для запуска привычную ОС Microsoft Windows 10. Официальных

Google выпустила смартфоны без «моноброви» и планшеты без Android. Видео ои новые аппаратные решения 2018 г., включая смартфоны Pixel 3 и Pixel 3 XL, «умную» колонку Home Hub с дисплеем и впервые – планшетный ПК Pixel Slate, работающий под управлением операционной системы Chrome OS. Смартфоны Pixel 3 и 3 XL, поставляемые «из коробки» с новейшей ОС Android 9 Pie, по сравнению со вторым поколением серии получили более крупные дисплеи с уменьшенными рамками, а такж

Acer представила планшет Chromebook Tab 10 для учебных заведений Acer представила Chromebook Tab 10 — первый планшет на базе операционной системы Chrome OS, специально разработанный для учебных заведений, чтобы расширить и дополнить образо

Google выпустила ОС для большого бизнеса Новый сервис для бизнесаGoogle выпустила расширенную версию своей операционной системы Chrome OS - Chrome Enterprise, адресованную крупному бизнесу. Она представляет собой Chrom

Новый ноутбук на Google Chrome OS станет «убийцей» MacBook уренцию Apple MacBook, говорят специалисты. Chromebook C302CA сможет предложить пользователям значительную часть функциональности MacBook за вдвое меньшую цену. Впрочем, аналитики также отмечают, что Chrome OS пока что не способна составить полноценную конкуренцию Apple Mac OS по функциональности, так как ноутбуки на Chrome OS больше подходят для простых задач.Дата официального релиз

Google намекнул, что Android и Chrome OS через неделю объединятся Google собирается объявить о слиянии Android и Chrome OS Компания Google может объявить о создании новой ОС на базе Android и Chrome OS уже на следующей неделе, в рамках пресс-конференции, которая пройдет 4 октября 2016 г. На это нам

Приложения Android заработали в Chrome OS Android-приложения в Chrome OS Поддержка приложений Android и магазин Google Play стали доступны владельцам базиру

Google начал объединять Android и Chrome OS Объединение Android и Chrome OS Корпорация Google предусмотрела возможность использования приложений Android на операционной системе для ноутбуков Chrome OS. Данным открытием поделился техноблогер TheWiseYoda

TeamViewer выпускает бета-версию TeamViewer 11 ередовых функций, включая удаленный доступ к Android-устройствам без помощи пользователя, поддержку Chrome OS и удаленную работу с безмониторными Linux-серверами. В TeamViewer 11 объем трафика

Acer привела Chrome OS на моноблоки вую линейку устройств Chromebase, за названием которых скрываются моноблоки с операционной системой Chrome OS. Первая модель Acer Chromebase уже выпущена. Она комплектуется мышью, клавиатурой и

Android-приложения стало возможно запускать в Windows, Mac, Linux и Chrome OS. Инструкция ышло расширение ARC Welder для браузера Google Chrome, позволяющее запускать в браузере Android-приложения вне зависимости от того, какая операционная система установлена на компьютере пользователя — Chrome OS, Windows, Mac или Linux. Ранее такая возможность не была доступна. Для запуска Android-приложения в произвольной ОС достаточно лишь установить браузер Google Chrome и указанное расшир

Google полностью преображает Chrome OS. ФОТО уа Бьюфорт (Francois Beaufort) опубликовал на своей странице в Google+ скриншот новой версии Google Chrome OS под кодовым именем Project Athena. Он также опубликовал ссылку на исходный код прое

Lenovo выпустила первые «хромбуки» для массового пользователя Компания Lenovo представила первые в своей линейке модели «хромбуков» — ноутбуков под управлением Chrome OS — для потребительского рынка: Lenovo N20 и N20p. Lenovo N20 и N20p имеют одинаковые характеристики: они оснащены 11,6-дюймовым экраном с разрешением 1366 x 768 пикселей и процессором

В Chromе OS появилась поддержка программ для Windows Организации, пользующиеся Chromebook - ноутбуками под управлением Google Chrome OS, - отныне могут запускать в среде Chrome OS приложения операционной системы

Представлен первый настольный ПК на базе Chrome OS nics представила первый настольный моноблок, работающий под управлением операционной системы Google Chrome OS - LG Chromebase (модель 22CV241). Компьютер оснащен 21,5-дюймовым дисплеем с IPS-ма

Обновлен модельный ряд ноутбуков на Chrome OS. Что нового? йки так называемых «хромбуков» (Chromebook) - ноутбуков под управлением операционной системы Google Chrome OS - новыми моделями от компаний Acer, Asustek, HP и Toshiba. Asustek и Toshiba ранее

rollApp сделал доступным Open Office на ChromeOS Open Office запускать приложения этого пакета на устройствах Chromebook, работающих под управлением Chrome OS. Спецификой Chrome OS является то, что в ней не предусмотрена возможность ус

Выпущен первый десктоп на базе ОС Google ый на рынке настольный компьютер, работающий под управлением "облачной" операционной системы Google Chrome OS. Согласно информации на официальном сайте Google, устройство, представляющее собой