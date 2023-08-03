Google кардинально переделала свою фирменную ОС и вырезала из нее главный компонент

Расчленение ChromeOS

Google завершила работу над проектом Lacros, в рамках которого программный код операционной системы для персональных компьютеров ChromeOS будет отделен от кода браузера Chrome, ключевого компонента этой ОС.

По сообщению About Chromebooks, Google начнет развертывание новой кардинально переработанной версии ChromeOS ориентировочно в течение месяца. Флаги, позволяющие активировать новую функциональность, специалисты портала обнаружили в ChromeOS 116, которая в настоящее время проходит стадию бета-тестирования.

Проект Lacros

Над Lacros (Linux And ChRome OS) в Google работают по меньшей мере с апреля 2020 г. Согласно документации к проекту, после перехода на Lacros вместо одного бинарного файла, включающего оконный менеджер Ash, экран входа в систему (login screen) и веб-браузер, в ChromeOS появятся два отдельных бинарника, между которыми будет распределена вся основная функциональность: ash-chrome (пользовательский интерфейс) и lacros-chrome (непосредственно веб-браузер).

Помимо выделения Chrome в качестве самостоятельного компонента, ChromeOS перейдет на использование нового графического стека. Если раньше в качестве оконной системы в ОС применялась собственная разработка Google под названием Freon, то в рамках проекта Lacros ему на замену придет Wayland, который по умолчанию используется во многих современных дистрибутивах Linux, таких как Debian или Fedora.

Кроме того, в составе ChromeOS отныне будет поставляться самая обычная Linux-сборка браузера Chrome, ничем не отличающаяся от доступной, к примеру, пользователям Ubuntu.

Пользователи ChromeOS, вероятно, даже не заметят каких-либо изменений в работе операционной системы, если развертывание обновления Lacros пройдет гладко и без неожиданностей.

Зачем отделять браузер от остальной системы

Отделение браузера Chrome от остальных компонентов системы призвано решить одну из самых серьезных проблем ChromeOS – невозможность обновления этих подсистем независимо друг от друга.

Между тем Google периодически закрывает опаснейшие уязвимости нулевого дня в своем браузере, и для пользователей критически важно получать своевременные апдейты обозревателя, чтобы не стать жертвой злоумышленников. Поскольку на подготовку обновления ОС целиком разработчикам требуется несколько больше времени, чем на выпуск новой сборки одного лишь браузера, владельцам хромбуков и хромбоксов (ноутбуков и неттопов на базе ChromeOS) до сих пор приходилось ждать апдейтов дольше, чем пользователям других платформ, таких как Windows, Linux или macOS.

Кроме того, устройства, «заточенные» под работу с ChromeOS имеют ограниченный срок поддержки, после которого они перестают получать регулярные обновление ОС от Google. Обозреватель Chrome, установленный в такой системе, постепенно устаревает и перестает поддерживать актуальные веб-стандарты и становится уязвимым с точки зрения безопасности.

Большая модульность ОС, к которой стремится Google в рамках проекта Lacros, позволит продлить жизнь таким устаревшим ПК, получая обновления браузера Chrome, несмотря на истечение срока поддержки устройства.

Движение в сторону модульности в Android

Google стремится ускорить доставку обновлений не только для ChromeOS, но и для своей другой операционной системы – Android.

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С выходом Android 10, представленной в 2019 г., Google изменила подход к распространению обновлений. В рамках Project Mainline исправления, касающиеся безопасности и конфиденциальности ОС стали поступать непосредственно через магазин приложений Google Play, что позволило получать важные апдейты гораздо чаще, причем из первых рук, не дожидаясь пока их поставит вендор смартфона или планшета, который может не отличаться расторопностью.

В Android 11, увидевшей свет в 2020 г., разработчики Google добавили 12 дополнительных модулей обновления системы Google Play к уже имеющимся.

Популярность ChromeOS

Согласно данным StatCounter, по состоянию на конец июля 2023 г. ChromeOS входила в четверку наиболее популярных в мире десктопных операционных систем. На долю ОС Google приходилось 3,24%.

Безоговорочным лидером рейтинга является Windows с долей в 69,5%. За ней следует macOS (20,43%). Linux (3,13%) несколько уступает ChromeOS по показателю распространенности в мире. Впрочем, сама операционка Google основана на ядре Linux и с некоторыми оговорками может рассматриваться как дистрибутив Linux.