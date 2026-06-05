Получите все материалы CNews по ключевому слову
Кибербезопасность zero-day 0-day Уязвимость нулевого дня Zero Day Initiative, ZDI Инициатива нулевого дня Международная инициатива по устранению уязвимостей программного обеспечения
Эксплойт нулевого дня (или zero day) — это кибератака, направленная на уязвимость программного обеспечения, которая неизвестна его поставщикам или антивирусным программам. Злоумышленник замечает уязвимость ПО еще до того, как производить ее обнаружил, быстро создает эксплойт и использует его для проникновения. Такие атаки с большой вероятностью увенчаются успехом. Это делает уязвимости нулевого дня серьезной угрозой безопасности. При атаках нулевого дня могут использоваться различные уязвимые объекты: Операционные системы, Веб-браузеры, Офисные приложения, Компоненты с открытым исходным кодом; Аппаратное обеспечение и Интернет вещей.
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание технологии — book@cnews.ru
|05.06.2026
|
«Информзащита»: почти половина инцидентов через поставщиков связаны с уязвимостями нулевого дня
ий VM заточен под сценарий, когда CVE уже есть: есть идентификатор, есть CVSS, есть патч в очереди. Zero-day ломает этот сценарий в точке старта: нечего сканировать, нечего приоритизировать, не
|15.05.2025
|
SAP, Microsoft и Ivanti поспешно исправляют уязвимости нулевого дня, которыми уже вовсю пользуются хакеры
актически одновременно выкатили обновления к своим продуктам, исправляющие, в том числе, уязвимости нулевого дня. Microsoft отчиталась об устранении 78 уязвимостей, 11 из которых считались крит
|26.03.2025
|
Операция «Форумный тролль»: новая APT-атака с использованием уязвимости нулевого дня в Chrome
льственных организаций в России подверглись ранее неизвестной целевой атаке Операция «Форумный тролль». Волну попыток заразить пользователей сложным вредоносным ПО с применением нескольких эксплойтов нулевого дня распознали технологии «Лаборатории Касперского». Эксперты Kaspersky GReAT (глобального центра исследований и анализа угроз «Лаборатории Касперского») сообщили об обнаруженной бреши
|13.03.2025
|
«Гарда»: российский бизнес недооценивает угрозу уязвимостей нулевого дня
сийским компаниям стоит уделять больше внимания проактивной защите, так как большинство уязвимостей нулевого дня имеют критический уровень опасности и через них преступники могут получить полны
|24.10.2024
|
Группа Lazarus использовала уязвимость нулевого дня в Chrome для кражи криптовалюты
в которой якобы можно получать награды в криптовалюте. С его помощью они эксплуатировали уязвимость нулевого дня в браузере Google Chrome, позволяющую заражать устройства и красть учётные данны
|30.09.2024
|
Количество уязвимостей нулевого дня возросло на четверть в первой половине 2024 г.
Более 1,2 тыс. 0-day или уязвимостей нулевого дня обнаружили специалисты в различных ПО в первой половине 2024 г. Это на 25% больш
|28.06.2024
|
Взламывающий ПК эксплойт для браузера Chrome выставлен на продажу за $1 миллион
Старт продаж Один из участников темной паутины рекламирует эксплойт нулевого дня, направленный на Google Chrome. Эксплойт нацелен на версии 126.0.6478.126 и 126.
|21.06.2024
|
Microsoft исправила две уязвимости нулевого дня, которые отказывалась считать таковыми
о ее словам, в этот раз Microsoft отказывалась признавать, что эти уязвимости проходят по категории zero-day (уязвимость нулевого дня), то есть, подвергаются эксплуатации до того, как о них ста
|03.05.2024
|
Две уязвимости нулевого дня в Cisco полгода используются для атак на госучреждения
Две некритические уязвимости Кибергруппировка, известная как UAT4356 и STORM-1849, атакует сети госучреждений по всему миру, используя сразу две уязвимости нулевого дня в межсетевых экранах Cisco Adaptive Security Appliance (ASA) и Firepower Threat Defense (FTD). Изначальный вектор атаки при этом обнаружить никто пока не смог. Характерно, что уязв
|18.04.2024
|
Ошибка разработчиков Telegram позволяла запускать в Windows вредоносные программы
Дыра в Telegram В Telegram исправили уязвимость нулевого дня в настольном приложении для операционной системы (ОС) Windows. Злоумышленники мо
|07.12.2023
|
Высокоопасная уязвимость нулевого дня в Chrome требует срочного обновления
т.е. выйти за пределы «песочницы». Фото: G / Фотобанк Unsplash В Chrome нашлась седьмая уязвимость нулевого дня за 2023 г. Проблему выявили сотрудники подразделения Google Threat Analysis Grou
|01.12.2023
|
Киберармия Северной Кореи нашла уязвимость нулевого дня в южнокорейском ПО и уже используют его в кибератаках
День номер ноль Северокорейские хакеры из группировки Lazarus отыскали уязвимость нулевого дня в программном обеспечении (ПО) MagicLine4NX и с его помощью осуществл
|19.10.2023
|
Более 10 тыс. сетевых устройств Cisco взломаны из-за уязвимости нулевого дня. Компания «забыла» о них рассказать
10 баллов умножить на 10 тысяч Более десятка тысяч сетевых устройств Cisco оказались взломанными из-за ошибки нулевого дня в операционной системе Cisco IOS XE. Хакеры установили в эти устройства различные вредоносные импланты. В число пострадавших устройств вошли корпоративные маршрутизаторы, промышлен
|13.09.2023
|
Google заделал в Chrome брешь нулевого дня, которой уже вовсю пользовались
Куча и её уязвимости Google выпустил экстренные обновления для новой уязвимости нулевого дня в браузере Chrome, уже четвёртой с начала этого года. Критическая уязвимость, по
|13.04.2023
|
«Лаборатория Касперского» обнаружила атаки шифровальщиков с применением эксплойта нулевого дня
ого и среднего бизнеса на Ближнем Востоке, в Северной Америке и странах Азии. Чаще всего уязвимости нулевого дня используются для проведения целевых атак, но эта применялась продвинутой кибергр
|27.03.2023
|
Хуже Windows. Популярнейший дистрибутив Linux Ubuntu кишит уязвимостями нулевого дня
была установлена на 33,9% Linux-компьютеров в мире. Под термином «уязвимость нулевого дня» (0-day, zero day) подразумевается брешь в программном обеспечении, для которой не существует устраняю
|27.05.2022
|
Государственные хакеры набросились на Android и Chrome из-за незакрытых «дыр» нулевого дня
екие хакеры, работающие в интересах неназванного государства, использовали минимум пять уязвимостей нулевого дня в браузере Chrome и операционной системе Android для распространения шпионского
|28.04.2022
|
Исследование «Крок»: как противостоять угрозам нулевого дня
«Крок» провел исследование по zero day-угрозам. В 2021 г. выявлено рекордное количество угроз нулевого дня, их число состав
|22.12.2021
|
В базу поиска уязвимостей Solar appScreener вошли угрозы нулевого дня Log4Shell
«Ростелеком-Солар» представила обновлённую базу поиска уязвимостей инструмента SAST-анализа Solar appScreener, дополнив ее недавно обнаруженными в библиотеке Apache Log4j уязвимостями нулевого дня. Библиотека Apache Log4j используется миллионами корпоративных приложений и Java-серверами для регистрации сообщений об ошибках. Уязвимости в ней получили название Log
|23.11.2021
|
Обиженный Microsoft хакер опубликовал секрет превращения любого пользователя в админа. Работает во всех Windows
Уязвимость нулевого дня в Windows Исследователь безопасности Абдельхамид Насери (Abdelhamid Naceri) обна
|05.11.2021
|
Что такое угроза нулевого дня и чем она опасна
Угроза нулевого дня, а также 0-day, уязвимость нулевого дня, Zero-Day Exploit — это неустране
|20.10.2021
|
HP опубликовала исследование об эксплуатации злоумышленниками уязвимости нулевого дня для атаки на компании
технически подготовленных злоумышленников. Это существенно увеличивает риск для бизнеса, поскольку эксплойты нулевого дня превращаются в товар и становятся доступнее для массового рынка, напри
|14.04.2021
|
«Лаборатория Касперского» нашла уязвимость нулевого дня в диспетчере окон рабочего стола Windows
В феврале 2021 г. эксперты «Лаборатории Касперского» обнаружили в Desktop Window Manager уязвимость нулевого дня и сообщили о находке в Microsoft. Она позволяла повысить привилегии пользователя
|11.12.2019
|
«Лаборатория Касперского» обнаружила уязвимость нулевого дня для Windows
«Лаборатория Касперского» обнаружила уязвимость нулевого дня в ОС Windows, которую злоумышленники уже успели использовать во вредоносной опер
|22.10.2019
|
Как уязвимости в Android поставили под удар российский бизнес
d. Многие из них Google обнаруживает раньше киберпреступников, но некоторые становятся критическими угрозами нулевого дня. Методики их использования, как и последствия, могут быть разнообразным
|03.07.2019
|
«Лаборатория Касперского» обнаружила шифровальщик, который использует уязвимость нулевого дня в Windows
«Лаборатория Касперского» обнаружила шифровальщик, который эксплуатирует уязвимость нулевого дня в Windows для повышения привилегий в зараженной системе и использует для маскировки архитектурные особенности процессора, что нечасто встречается в зловредах подобного т
|13.03.2019
|
«Лаборатория Касперского» обнаружила в Windows уязвимость нулевого дня
на 8 и 10 версии Windows. Брешь в графической подсистеме для расширения локальных привилегий позволяет киберпреступникам получать полный контроль над атакуемым компьютером. Это уже четвертый эксплойт нулевого дня, который был найден с помощью специальной технологии, разработанной «Лабораторией Касперского» и встроенной в большинство продуктов компании. «Обнаружение этого эксплойта показывае
|11.10.2018
|
«Лаборатория Касперского» обнаружила ПО, использующее уязвимость нулевого дня в Windows
целевых кибератак на Ближнем Востоке с применением нового эксплойта, который использовал уязвимость нулевого дня в ОС Microsoft Windows. Компания Microsoft закрыла уязвимость 9 октября. Вредоно
|10.09.2018
|
Eset: хакеры PowerPool используют в целевых атаках уязвимость нулевого дня
ows и затрагивает версии операционной системы Microsoft Windows с 7 по 10. Информация об уязвимости нулевого дня была раскрыта 27 августа 2018 г. На момент публикации обновления безопасности от
|05.09.2018
|
«Траст Технолоджиз» завершила проект по комплексной защите ТМК от угроз нулевого дня
ект по созданию единой системы защиты предприятий от атак нулевого дня. Угрозы нулевого дня (0-day, zero day) – это публично не обнародованные уязвимости, используемые злоумышленниками для атак
|04.08.2016
|
Check Point представила защиту нулевого дня для веб-браузеров
реконструированный контент за секунды; Динамический анализ блокирует неизвестные атаки и фишинговые атаки нулевого дня, нацеленные на похищение пользовательских данных; Простой, легкий в устано
|17.02.2016
|
Новое решение SandBlast Agent от Check Point защитит пользовательские устройства от угроз «нулевого дня»
Компания Check Point Software Technologies представила решение Check Point SandBlast Agent, которое стало новым этапом в развитии технологий обеспечения безопасности периметра сети и защиты от угроз «нулевого дня» SandBlast. Как сообщили CNews в Check Point, SandBlast Agent обеспечивает безопасность пользовательских устройств и хранимых на них данных, где бы они ни находились. Кроме проакти
|04.02.2015
|
Trend Micro обнаружила критическую уязвимость нулевого дня в Adobe Flash
Исследователи компании Trend Micro Incorporated обнаружили новую критическую уязвимость нулевого дня (CVE-2015-0313), затрагивающую все версии Adobe Flash Player на платформах Microsoft Windows и Apple Mac OS X. Эксперты Trend Micro уже выявили атаки на платформу Micros
|03.04.2014
|
Palo Alto Networks купил израильский стартап, защищающий от атак нулевого дня
специализируется на разработке решений, которые позволяют защищать корпоративные устройства от атак нулевого дня — вредоносных программ, которые эксплуатируют неизвестные уязвимости операционны
|20.09.2013
|
Новая уязвимость нулевого дня Internet Explorer используется в направленных атаках
рпорация Symantec сообщила об использовании злоумышленниками в направленных атаках новой уязвимости нулевого дня в браузере Internet Explorer. Данная уязвимость до сих пор остается открытой, и
|28.06.2013
|
Palo Alto Networks выпустила платформу WF-500 для обнаружения, анализа и предупреждения угроз «нулевого дня» и целенаправленных атак
Alto Networks, специализирующаяся на решениях сетевой безопасности, анонсировала выход Palo Alto Networks WF-500 – платформы для своевременного и полного обнаружения, анализа и предупреждения угроз «нулевого дня» и целенаправленных атак в виде частного облака (private cloud). Разработанное для пользователей, чья корпоративная политика безопасности исключает возможность использования публич
|21.03.2013
|
Злоумышленники эксплуатируют уязвимость нулевого дня в Java
ковала результаты анализа атак с целью промышленного шпионажа, эксплуатирующих очередную уязвимость нулевого дня в Java. Для их осуществления злоумышленники использовали скомпрометированный сер
|19.02.2013
|
Обнаружены новые уязвимости нулевого дня в Adobe Reader и Adobe Acrobat
Корпорация Symantec сообщила об обнаружении интернет-активности, эксплуатирующей новые уязвимости нулевого дня (CVE-2013-0640, CVE-2013-0641) в продуктах Adobe Reader и Adobe Acrobat XI и более ранних версий. Компания Adobe пока не выпустила исправления по этим уязвимостям, но опубликовала
|15.02.2013
|
«Лаборатория Касперского» обнаружила уязвимость нулевого дня в Adobe Flash Player
Эксперты «Лаборатории Касперского» обнаружили в программе Adobe Flash Player критическую уязвимость нулевого дня (CVE-2013-0633), которая использовалась для совершения целевых атак. Информацию об уязвимости специалисты «Лаборатории Касперского» передали компании Adobe, которая 7 фе
|07.11.2012
|
Group-IB обнаружила уязвимость «нулевого дня» в Adobe Reader X/XI
и заражать вредоносными программами компьютеры пользователей через современные интернет-браузеры, сообщили CNews в Group-IB. По словам специалистов компании, для эксплуатации обнаруженной уязвимости «нулевого дня» необходимо сформировать специальным образом PDF-файл, содержащий искаженные формы. Злоумышленник отправляет его по электронной почте в качестве вложения либо предоставляет ссылку
Кибербезопасность и организации, системы, технологии, персоны:
|Мельникова Анастасия 440 37
|Зайцев Михаил 345 20
|Дягилев Василий 84 20
|Водясов Алексей 222 11
|Ларин Борис 10 8
|Павлов Никита 146 8
|Филиппов Максим 55 8
|Галушкин Олег 182 7
|Trump Donald J. - Трамп Дональд 687 7
|Поляков Александр 54 6
|Пешков Дмитрий 45 6
|Greenberg Itai - Гринберг Итай 12 6
|Скулкин Олег 80 5
|Lecigne Clement - Лесинь Клеман 5 5
|Genes Raimund - Раймунд Гинес 13 5
|Путин Владимир 3454 5
|Ляпунов Игорь 132 5
|Snowden Edward - Сноуден Эдвард 175 5
|Гвоздев Дмитрий 145 5
|Shwed Gil - Швед Гил 44 5
|Гостев Александр 84 4
|Синцов Алексей 13 4
|Овчинников Дмитрий 31 4
|Кузнецов Игорь 22 4
|Харитонова Екатерина 9 4
|Сафонов Лука 31 4
|Зонов Александр 55 4
|Прохорчик Денис 14 4
|Белоусов Сергей 254 4
|Иванов Антон 98 4
|Лукацкий Алексей 140 4
|Ключников Михаил 20 4
|Костров Дмитрий 39 4
|Гнедин Евгений 12 4
|Медведовский Илья 34 4
|Осипов Сергей 43 4
|Матросов Александр 45 3
|Калиниченко Михаил 19 3
|Кирюхин Дмитрий 86 3
|Демидов Сергей 129 3
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463228, в очереди разбора - 724339.
Создано именных указателей - 199225.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.