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Кибербезопасность zero-day 0-day Уязвимость нулевого дня Zero Day Initiative, ZDI Инициатива нулевого дня Международная инициатива по устранению уязвимостей программного обеспечения

Эксплойт нулевого дня (или zero day) — это кибератака, направленная на уязвимость программного обеспечения, которая неизвестна его поставщикам или антивирусным программам. Злоумышленник замечает уязвимость ПО еще до того, как производить ее обнаружил, быстро создает эксплойт и использует его для проникновения. Такие атаки с большой вероятностью увенчаются успехом. Это делает уязвимости нулевого дня серьезной угрозой безопасности. При атаках нулевого дня могут использоваться различные уязвимые объекты: Операционные системы, Веб-браузеры, Офисные приложения, Компоненты с открытым исходным кодом; Аппаратное обеспечение и Интернет вещей.

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05.06.2026 «Информзащита»: почти половина инцидентов через поставщиков связаны с уязвимостями нулевого дня

ий VM заточен под сценарий, когда CVE уже есть: есть идентификатор, есть CVSS, есть патч в очереди. Zero-day ломает этот сценарий в точке старта: нечего сканировать, нечего приоритизировать, не
15.05.2025 SAP, Microsoft и Ivanti поспешно исправляют уязвимости нулевого дня, которыми уже вовсю пользуются хакеры

актически одновременно выкатили обновления к своим продуктам, исправляющие, в том числе, уязвимости нулевого дня. Microsoft отчиталась об устранении 78 уязвимостей, 11 из которых считались крит
26.03.2025 Операция «Форумный тролль»: новая APT-атака с использованием уязвимости нулевого дня в Chrome

льственных организаций в России подверглись ранее неизвестной целевой атаке Операция «Форумный тролль». Волну попыток заразить пользователей сложным вредоносным ПО с применением нескольких эксплойтов нулевого дня распознали технологии «Лаборатории Касперского». Эксперты Kaspersky GReAT (глобального центра исследований и анализа угроз «Лаборатории Касперского») сообщили об обнаруженной бреши
13.03.2025 «Гарда»: российский бизнес недооценивает угрозу уязвимостей нулевого дня

сийским компаниям стоит уделять больше внимания проактивной защите, так как большинство уязвимостей нулевого дня имеют критический уровень опасности и через них преступники могут получить полны
24.10.2024 Группа Lazarus использовала уязвимость нулевого дня в Chrome для кражи криптовалюты

в которой якобы можно получать награды в криптовалюте. С его помощью они эксплуатировали уязвимость нулевого дня в браузере Google Chrome, позволяющую заражать устройства и красть учётные данны
30.09.2024 Количество уязвимостей нулевого дня возросло на четверть в первой половине 2024 г.

Более 1,2 тыс. 0-day или уязвимостей нулевого дня обнаружили специалисты в различных ПО в первой половине 2024 г. Это на 25% больш
28.06.2024 Взламывающий ПК эксплойт для браузера Chrome выставлен на продажу за $1 миллион

Старт продаж Один из участников темной паутины рекламирует эксплойт нулевого дня, направленный на Google Chrome. Эксплойт нацелен на версии 126.0.6478.126 и 126.
21.06.2024 Microsoft исправила две уязвимости нулевого дня, которые отказывалась считать таковыми

о ее словам, в этот раз Microsoft отказывалась признавать, что эти уязвимости проходят по категории zero-day (уязвимость нулевого дня), то есть, подвергаются эксплуатации до того, как о них ста
03.05.2024 Две уязвимости нулевого дня в Cisco полгода используются для атак на госучреждения

Две некритические уязвимости Кибергруппировка, известная как UAT4356 и STORM-1849, атакует сети госучреждений по всему миру, используя сразу две уязвимости нулевого дня в межсетевых экранах Cisco Adaptive Security Appliance (ASA) и Firepower Threat Defense (FTD). Изначальный вектор атаки при этом обнаружить никто пока не смог. Характерно, что уязв
18.04.2024 Ошибка разработчиков Telegram позволяла запускать в Windows вредоносные программы

Дыра в Telegram В Telegram исправили уязвимость нулевого дня в настольном приложении для операционной системы (ОС) Windows. Злоумышленники мо
07.12.2023 Высокоопасная уязвимость нулевого дня в Chrome требует срочного обновления

т.е. выйти за пределы «песочницы». Фото: G / Фотобанк Unsplash В Chrome нашлась седьмая уязвимость нулевого дня за 2023 г. Проблему выявили сотрудники подразделения Google Threat Analysis Grou
01.12.2023 Киберармия Северной Кореи нашла уязвимость нулевого дня в южнокорейском ПО и уже используют его в кибератаках

День номер ноль Северокорейские хакеры из группировки Lazarus отыскали уязвимость нулевого дня в программном обеспечении (ПО) MagicLine4NX и с его помощью осуществл
19.10.2023 Более 10 тыс. сетевых устройств Cisco взломаны из-за уязвимости нулевого дня. Компания «забыла» о них рассказать

10 баллов умножить на 10 тысяч Более десятка тысяч сетевых устройств Cisco оказались взломанными из-за ошибки нулевого дня в операционной системе Cisco IOS XE. Хакеры установили в эти устройства различные вредоносные импланты. В число пострадавших устройств вошли корпоративные маршрутизаторы, промышлен
13.09.2023 Google заделал в Chrome брешь нулевого дня, которой уже вовсю пользовались

Куча и её уязвимости Google выпустил экстренные обновления для новой уязвимости нулевого дня в браузере Chrome, уже четвёртой с начала этого года. Критическая уязвимость, по
13.04.2023 «Лаборатория Касперского» обнаружила атаки шифровальщиков с применением эксплойта нулевого дня

ого и среднего бизнеса на Ближнем Востоке, в Северной Америке и странах Азии. Чаще всего уязвимости нулевого дня используются для проведения целевых атак, но эта применялась продвинутой кибергр
27.03.2023 Хуже Windows. Популярнейший дистрибутив Linux Ubuntu кишит уязвимостями нулевого дня

была установлена на 33,9% Linux-компьютеров в мире. Под термином «уязвимость нулевого дня» (0-day, zero day) подразумевается брешь в программном обеспечении, для которой не существует устраняю
27.05.2022 Государственные хакеры набросились на Android и Chrome из-за незакрытых «дыр» нулевого дня

екие хакеры, работающие в интересах неназванного государства, использовали минимум пять уязвимостей нулевого дня в браузере Chrome и операционной системе Android для распространения шпионского

28.04.2022 Исследование «Крок»: как противостоять угрозам нулевого дня

«Крок» провел исследование по zero day-угрозам. В 2021 г. выявлено рекордное количество угроз нулевого дня, их число состав
22.12.2021 В базу поиска уязвимостей Solar appScreener вошли угрозы нулевого дня Log4Shell

«Ростелеком-Солар» представила обновлённую базу поиска уязвимостей инструмента SAST-анализа Solar appScreener, дополнив ее недавно обнаруженными в библиотеке Apache Log4j уязвимостями нулевого дня. Библиотека Apache Log4j используется миллионами корпоративных приложений и Java-серверами для регистрации сообщений об ошибках. Уязвимости в ней получили название Log
23.11.2021 Обиженный Microsoft хакер опубликовал секрет превращения любого пользователя в админа. Работает во всех Windows

Уязвимость нулевого дня в Windows Исследователь безопасности Абдельхамид Насери (Abdelhamid Naceri) обна
05.11.2021 Что такое угроза нулевого дня и чем она опасна

Угроза нулевого дня, а также 0-day, уязвимость нулевого дня, Zero-Day Exploit — это неустране
20.10.2021 HP опубликовала исследование об эксплуатации злоумышленниками уязвимости нулевого дня для атаки на компании

технически подготовленных злоумышленников. Это существенно увеличивает риск для бизнеса, поскольку эксплойты нулевого дня превращаются в товар и становятся доступнее для массового рынка, напри
14.04.2021 «Лаборатория Касперского» нашла уязвимость нулевого дня в диспетчере окон рабочего стола Windows

В феврале 2021 г. эксперты «Лаборатории Касперского» обнаружили в Desktop Window Manager уязвимость нулевого дня и сообщили о находке в Microsoft. Она позволяла повысить привилегии пользователя
11.12.2019 «Лаборатория Касперского» обнаружила уязвимость нулевого дня для Windows

«Лаборатория Касперского» обнаружила уязвимость нулевого дня в ОС Windows, которую злоумышленники уже успели использовать во вредоносной опер
22.10.2019 Как уязвимости в Android поставили под удар российский бизнес

d. Многие из них Google обнаруживает раньше киберпреступников, но некоторые становятся критическими угрозами нулевого дня. Методики их использования, как и последствия, могут быть разнообразным
03.07.2019 «Лаборатория Касперского» обнаружила шифровальщик, который использует уязвимость нулевого дня в Windows

«Лаборатория Касперского» обнаружила шифровальщик, который эксплуатирует уязвимость нулевого дня в Windows для повышения привилегий в зараженной системе и использует для маскировки архитектурные особенности процессора, что нечасто встречается в зловредах подобного т
13.03.2019 «Лаборатория Касперского» обнаружила в Windows уязвимость нулевого дня

на 8 и 10 версии Windows. Брешь в графической подсистеме для расширения локальных привилегий позволяет киберпреступникам получать полный контроль над атакуемым компьютером. Это уже четвертый эксплойт нулевого дня, который был найден с помощью специальной технологии, разработанной «Лабораторией Касперского» и встроенной в большинство продуктов компании. «Обнаружение этого эксплойта показывае
11.10.2018 «Лаборатория Касперского» обнаружила ПО, использующее уязвимость нулевого дня в Windows

целевых кибератак на Ближнем Востоке с применением нового эксплойта, который использовал уязвимость нулевого дня в ОС Microsoft Windows. Компания Microsoft закрыла уязвимость 9 октября. Вредоно
10.09.2018 Eset: хакеры PowerPool используют в целевых атаках уязвимость нулевого дня

ows и затрагивает версии операционной системы Microsoft Windows с 7 по 10. Информация об уязвимости нулевого дня была раскрыта 27 августа 2018 г. На момент публикации обновления безопасности от
05.09.2018 «Траст Технолоджиз» завершила проект по комплексной защите ТМК от угроз нулевого дня

ект по созданию единой системы защиты предприятий от атак нулевого дня. Угрозы нулевого дня (0-day, zero day) – это публично не обнародованные уязвимости, используемые злоумышленниками для атак
04.08.2016 Check Point представила защиту нулевого дня для веб-браузеров

реконструированный контент за секунды; Динамический анализ блокирует неизвестные атаки и фишинговые атаки нулевого дня, нацеленные на похищение пользовательских данных; Простой, легкий в устано
17.02.2016 Новое решение SandBlast Agent от Check Point защитит пользовательские устройства от угроз «нулевого дня»

Компания Check Point Software Technologies представила решение Check Point SandBlast Agent, которое стало новым этапом в развитии технологий обеспечения безопасности периметра сети и защиты от угроз «нулевого дня» SandBlast. Как сообщили CNews в Check Point, SandBlast Agent обеспечивает безопасность пользовательских устройств и хранимых на них данных, где бы они ни находились. Кроме проакти
04.02.2015 Trend Micro обнаружила критическую уязвимость нулевого дня в Adobe Flash

Исследователи компании Trend Micro Incorporated обнаружили новую критическую уязвимость нулевого дня (CVE-2015-0313), затрагивающую все версии Adobe Flash Player на платформах Microsoft Windows и Apple Mac OS X. Эксперты Trend Micro уже выявили атаки на платформу Micros
03.04.2014 Palo Alto Networks купил израильский стартап, защищающий от атак нулевого дня

специализируется на разработке решений, которые позволяют защищать корпоративные устройства от атак нулевого дня — вредоносных программ, которые эксплуатируют неизвестные уязвимости операционны
20.09.2013 Новая уязвимость нулевого дня Internet Explorer используется в направленных атаках

рпорация Symantec сообщила об использовании злоумышленниками в направленных атаках новой уязвимости нулевого дня в браузере Internet Explorer. Данная уязвимость до сих пор остается открытой, и

28.06.2013 Palo Alto Networks выпустила платформу WF-500 для обнаружения, анализа и предупреждения угроз «нулевого дня» и целенаправленных атак

Alto Networks, специализирующаяся на решениях сетевой безопасности, анонсировала выход Palo Alto Networks WF-500 – платформы для своевременного и полного обнаружения, анализа и предупреждения угроз «нулевого дня» и целенаправленных атак в виде частного облака (private cloud). Разработанное для пользователей, чья корпоративная политика безопасности исключает возможность использования публич
21.03.2013 Злоумышленники эксплуатируют уязвимость нулевого дня в Java

ковала результаты анализа атак с целью промышленного шпионажа, эксплуатирующих очередную уязвимость нулевого дня в Java. Для их осуществления злоумышленники использовали скомпрометированный сер
19.02.2013 Обнаружены новые уязвимости нулевого дня в Adobe Reader и Adobe Acrobat

Корпорация Symantec сообщила об обнаружении интернет-активности, эксплуатирующей новые уязвимости нулевого дня (CVE-2013-0640, CVE-2013-0641) в продуктах Adobe Reader и Adobe Acrobat XI и более ранних версий. Компания Adobe пока не выпустила исправления по этим уязвимостям, но опубликовала

15.02.2013 «Лаборатория Касперского» обнаружила уязвимость нулевого дня в Adobe Flash Player

Эксперты «Лаборатории Касперского» обнаружили в программе Adobe Flash Player критическую уязвимость нулевого дня (CVE-2013-0633), которая использовалась для совершения целевых атак. Информацию об уязвимости специалисты «Лаборатории Касперского» передали компании Adobe, которая 7 фе
07.11.2012 Group-IB обнаружила уязвимость «нулевого дня» в Adobe Reader X/XI

и заражать вредоносными программами компьютеры пользователей через современные интернет-браузеры, сообщили CNews в Group-IB. По словам специалистов компании, для эксплуатации обнаруженной уязвимости «нулевого дня» необходимо сформировать специальным образом PDF-файл, содержащий искаженные формы. Злоумышленник отправляет его по электронной почте в качестве вложения либо предоставляет ссылку


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ВСС - Всероссийский союз страховщиков 48 1
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Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 14266 480
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33490 204
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7921 198
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28269 178
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53874 171
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24409 152
Patch - Патч - автоматизированное внесение определённых изменений в компьютерные файлы 2842 141
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 8282 131
Кибербезопасность - Вирус-вымогатель (шифровальщик) - Вымогательское ПО - Винлокер - Вредоносное ПО - сетевой червь и программа-вымогатель денежных средств - ransomware (ransom выкуп и software) 3319 121
Bug - Баг - Запись в системе отслеживания ошибок ПО - Программный сбой - Программная ошибка - Ошибка программного обеспечения - Техническая ошибка 2352 120
Кибербезопасность - Firewall - Фаервол - Сетевой экран - Брандмауэр - Межсетевой экран - межсетевое экранирование 2483 113
Кибербезопасность - APT - Advanced Persistent Threats - Таргетированные, направленные или целевые атаки - развитая устойчивая угроза - сложно детектируемые сетевые атаки 1062 108
Кибербезопасность - Trojan - TrojWare - Троянская программа - Дроппер - Dropper - Вредоносное ПО 3399 108
Браузер - Веб-обозреватель - Интернет-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 10005 104
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10193 97
Кибербезопасность - AntiSpyWare - Spyware - Stalkerware - Вредоносное ПО - Шпионское ПО - Шпионская техника - Кибершпионаж 2442 96
Кибербезопасность - DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Распределенный отказ в обслуживании - Многовекторные атаки - L7-атака - AntiDDoS-решения - DDoS Defense Service 3829 94
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22555 93
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 91
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 90
Кибербезопасность - SIEM - Security Information and Event Management - SOC - Security Operation Center - Управление информацией и событиями в системе безопасности - Автоматизированной системы обработки инцидентами, АСОИ - Центр управления инцидентами ИБ 3157 89
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13309 82
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25784 80
Кибербезопасность - НСД - Несанкционированный (неправомерный) доступ к информации - контроль целостности - компрометация (криптография) - Compromise Assessment - Data security 3022 79
Кибербезопасность - Фишинг - Phishing 2630 79
Кибербезопасность - DDP - Distributed Deception Platform - Платформы создания распределенной инфраструктуры ложных целей - Sandbox - Песочница - изолированная среда для безопасного исполнения компьютерных программ - Системы киберобмана 769 77
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13714 73
Кибербезопасность - Фишинг - Phishing - Фишинговые электронные письма - Мошенничество с электронной почтой - Business email compromise, BEC - invoice fraud - Компрометация деловой электронной переписки 1962 71
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 6568 68
Кибербезопасность - IDS - Intrusion Detection System - IPS - Intrusion Prevention System - Система обнаружения и предотвращения вторжений-проникновений - Система обнаружения вторжений (СОВ) 953 64
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16977 63
Кибербезопасность - WAF - Web Application Firewal - Файрвол веб-приложений - Защита веб-приложений - Межсетевой экран веб-приложений 694 62
Спам - Спамминг - Spam - Навязчивая реклама - Почтовый мусор - Анти-спам решения - Спам-фильтр - технологии борьбы со спамом 4472 62
Кибербезопасность - Botnet - Ботнет - Вредоносное ПО - зомби-сеть - Сетевой червь - Почтовый червь - Интернет-червь - Паразитный (несанкционированный, вредоносный) трафик 1433 62
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 9459 60
Кибербезопасность - Backdoor - Бэкдор - тайный вход - намеренный дефект алгоритма ИС для несанкционированного доступа - Вредоносное ПО 923 60
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13127 59
Кибербезопасность - СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Information security controls - Средства криптографической защиты информации - Средства защиты конфиденциальной информации - Шифрование - Криптография - Криптозащита 5194 56
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5725 420
Microsoft Windows 16882 161
Google Android 15243 59
Apple iOS 8583 54
Linux OS 11533 52
Microsoft Edge - MS Edge - браузер 2037 45
Google Chrome - браузер 1701 43
Microsoft Office 4170 34
Oracle Java - язык программирования 3469 34
Positive Technologies - PT AF - PT Application Firewall - PT Application Firewall Cloud DDoS Protection 168 31
Apple macOS 2419 29
JavaScript - JS - язык программирования 1425 29
Positive Technologies - PT SIEM - MP SIEM - MaxPatrol SIEM - MaxPatrol Security Information and Event Management - MaxPatrol EDR 485 29
Microsoft Exchange - MS Exchange 1846 29
Microsoft Internet Explorer (IE, MSIE) - Интернет Эксплорер - браузер 1103 28
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2513 25
Apple Mac - Apple Macintosh 3114 24
Вирус-вымогатель (шифровальщик) - Stuxnet - Вредоносное ПО - сетевой червь 137 22
Positive Technologies - PT ESC - PT Expert Security Center - PT CSIRT - PT Computer Security Incident Response Team 186 22
Apple iPhone - серия смартфонов 7622 21
Microsoft Windows 10 1938 20
Kaspersky Internet Security 497 20
Apple Safari - браузер 896 19
Adobe Flash - Adobe Macromedia Flash - Adobe Flash Player - Adobe Flash Builder - Adobe Flash Catalyst 557 18
SQL - Structured Query Language - Язык программирования 1210 17
FreePik 1841 16
Microsoft Windows XP 2431 16
Mozilla Firefox - браузер 1951 16
Microsoft Office Word - DOC-DOCX 908 16
Positive Technologies - PT Sandbox 116 16
Microsoft Windows 7 2007 15
Microsoft Windows Defender Antivirus - Microsoft Windows Security Center - Microsoft Windows Defender Firewall - Защитник Windows - Microsoft Windows AntiSpyware - Центр обеспечения безопасности Windows 300 15
Microsoft Windows 11 827 14
Positive Technologies - PT NAD - PT Network Attack Discovery 172 14
Apple iPhone 6 4861 14
MITRE ATT&CK - MITRE Adversarial Tactics, Techniques, and Common Knowledge - Структурированный список поведений киберпреступников 146 14
Adobe Acrobat - Adobe Acrobat Reader - Adobe Acrobat Connect - Adobe Acrobat Forms API - AcroForm 404 14
Microsoft Windows 2000 8678 14
Check Point SandBlast - Check Point SandBlast Zero-Day Protection 36 14
Microsoft Windows PowerShell 250 13
Мельникова Анастасия 440 37
Зайцев Михаил 345 20
Дягилев Василий 84 20
Водясов Алексей 222 11
Ларин Борис 10 8
Павлов Никита 146 8
Филиппов Максим 55 8
Галушкин Олег 182 7
Trump Donald J. - Трамп Дональд 687 7
Поляков Александр 54 6
Пешков Дмитрий 45 6
Greenberg Itai - Гринберг Итай 12 6
Скулкин Олег 80 5
Lecigne Clement - Лесинь Клеман 5 5
Genes Raimund - Раймунд Гинес 13 5
Путин Владимир 3454 5
Ляпунов Игорь 132 5
Snowden Edward - Сноуден Эдвард 175 5
Гвоздев Дмитрий 145 5
Shwed Gil - Швед Гил 44 5
Гостев Александр 84 4
Синцов Алексей 13 4
Овчинников Дмитрий 31 4
Кузнецов Игорь 22 4
Харитонова Екатерина 9 4
Сафонов Лука 31 4
Зонов Александр 55 4
Прохорчик Денис 14 4
Белоусов Сергей 254 4
Иванов Антон 98 4
Лукацкий Алексей 140 4
Ключников Михаил 20 4
Костров Дмитрий 39 4
Гнедин Евгений 12 4
Медведовский Илья 34 4
Осипов Сергей 43 4
Матросов Александр 45 3
Калиниченко Михаил 19 3
Кирюхин Дмитрий 86 3
Демидов Сергей 129 3
Россия - РФ - Российская федерация 166164 365
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54745 151
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19136 63
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 62
Европа 24963 42
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13819 30
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47598 29
Германия - Федеративная Республика 13221 28
Израиль 2856 27
Индия - Bharat 5869 20
Япония 13807 19
Беларусь - Белоруссия 6289 19
Иран - Исламская Республика Иран 1155 19
Южная Корея - Республика 7051 16
Канада 5081 16
Италия - Итальянская Республика 4508 15
Украина 7928 15
Азия - Азиатский регион 5920 14
Испания - Королевство 3839 13
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3659 12
Франция - Французская Республика 8177 12
Нидерланды 3745 12
Ближний Восток 3154 11
Бразилия - Федеративная Республика 2520 11
Саудовская Аравия - Королевство 666 11
Турция - Турецкая республика 2620 10
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19543 9
Польша - Республика 2030 9
Казахстан - Республика 6047 8
Европа Восточная 3138 8
Россия - ДФО - Приморский край - Находкинский городской округ - Находка 783 7
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4202 7
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1886 7
Норвегия - Королевство 1857 7
Швеция - Королевство 3781 7
Сингапур - Республика 1953 7
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2606 7
Венгрия 855 7
Китай - Тайвань 4245 7
Америка Северная - Североамериканский регион 3414 7
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 172
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53464 163
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 7418 91
Кибербезопасность - CISO - Chief Information Security Officer - Директор по информационной безопасности - BISO - Business Information Security Officer - Директор по информационной безопасности бизнеса 1397 77
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12307 66
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16057 56
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33755 56
Судебная власть - Уголовное преступление - уголовное наказание - правонарушение (общественно опасное деяние) - задержание, арест, лишение свободы - тюремное заключение 3859 48
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5715 43
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 43
Социальная инженерия - Социальный инжиниринг - Social Engineering - Психологическое манипулирование людьми - Psychological manipulation of people - Социотехнические атаки - Sociotechnical attacks 1201 43
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11698 35
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 3821 35
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 3101 32
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 9107 31
DarkNet - Deep Web - Даркнет - Дарквеб - Теневой интернет - Теневая Сеть - Темный интернет - Темная паутина - Скрытый интернет 623 30
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8490 28
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 2254 28
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7808 27
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18147 26
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Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10343 26
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 26
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3837 25
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Энергетика - Energy - Energetically 5855 22
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 4019 20
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8841 20
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 6168 19
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Страхование - Страховое дело - Insurance 6527 17
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BleepingComputer - Издание 458 26
Bloomberg 1627 8
The Register - The Register Hardware 1784 6
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6094 6
Hacker News 92 6
The Verge - Издание 619 4
Ведомости 1466 4
NYT - The New York Times 1100 4
The Washington Post 350 4
Ars Technica 450 4
AP - Associated Press 2007 4
heise online - heise security 122 3
SecurityLab - Секьюрити лаб 243 3
WikiLeaks 120 3
Wikipedia - Википедия 650 3
TechCrunch - TechCrunch Network - TechCrunch Distrupt - TechCrunch Awards 1309 3
Securelist 30 3
Из рук в руки - irr.ru 73 2
DarkReading.com 105 2
NewsFactor 127 2
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2733 2
Forbes - Форбс 1002 2
Reddit 398 2
TAdviser - Центр выбора технологий 468 2
ВГТРК - Всероссийская Государственная Телевизионная и Радиовещательная Компания 329 2
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1140 2
Warner Bros. Discovery - WarnerMedia CNN - Turner Broadcasting System 676 2
The Guardian - Британская газета 406 2
ComputerWorld 144 2
Virus Bulletin 33 2
Le Monde 30 1
АМ Медиа - Anti-Malware - информационно-аналитический центр по информационной безопасности 76 1
Vnunet 224 1
РС Рro 91 1
Optics 143 1
Huffington Post 34 1
NokiaPowerUser 13 1
RTVi - Russian Television International 16 1
ITToolbox.com 8 1
BreachForums 11 1
IDC - International Data Corporation 4975 21
Gartner - Гартнер 3658 16
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 11
Google Threat Analysis Group 18 10
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3961 7
AV-Test Institute 41 6
Check Point Threat Intelligence and Research - Check Point Global Threat Index 45 5
DSecRG - DSec Research Group - Digital Security Research Group 26 4
Российский рынок кибербезопасности - Российский ИБ-рынок - Российский рынок информационной безопасности 79 3
Check Point Research - Check Point Malware and Vulnerability Research Group 57 2
Net Applications 127 2
Gartner Magic Quadrant WAF - Web Application Firewalls - Enterprise Network Firewalls 6 2
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar 4RAYS - центр исследования киберугроз 181 2
Verizon DBIR 3 2
Fortune Global 500 295 2
IBM ISS - IBM X-Force - IBM X-Force Red team - IBM X-Force IRIS team - IBM X-Force Security - IBM X-Force IRIS - IBM X-Force Incident Response and Intelligence Services - IBM X-Force Kassel - IBM Global Business Security Index 36 2
CNews Мишень 186 2
Dow Jones & Company - DJIA - Доу Джонс 156 1
RepIn - Reputation Institute - Институт репутации - RepTrak Global 100 6 1
Markswebb Rank & Report - Марксвебб Ранк энд Репорт 83 1
comScore 379 1
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 368 1
CNews IaaS рейтинг - CNews Мишень IaaS Enterprise 76 1
A2:Research 13 1
Positive Technologies - Positive Research 10 1
Check Point Cyber Security Report - Check Point Cyber Attack Trends Report 10 1
Forrester Research 834 1
IBM Research 111 1
SandboxEscaper - Исследовательница вопросов кибербезопасности 4 1
CNews Инновация года - награда 155 1
CNews Security - рейтинг - Крупнейшие компании России в сфере защиты информации 64 1
Vanson Bourne 49 1
Fortune Global 100 142 1
Gartner Hype Cycle - Кривая развития технологий - Plateau of Productivity - Плато продуктивности 53 1
Dimensional Research 16 1
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей - Индекс счастья клиента 851 1
MRG Effitas 2 1
MARC - Market Adjustment Research Center - Международный исследовательский центр 35 1
KuppingerCole Analysts AG 8 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1481 2
БГУ - Белорусский государственный университет 37 1
Сколково Открытый университет - ОтУС 14 1
КрасГМУ имени Войно-Ясенецкого - Красноярский государственный медицинский университет имени профессора В.Ф. Войно-Ясенецкого - Красноярская государственная медицинская академия - Красноярский государственный медицинский институт 15 1
University of California - Калифорнийский университет 101 1
University of Nottingham - Ноттингемский университет 30 1
CSIRO - Commonwealth Scientific and Industrial Research Organization - Государственное объединение научных и прикладных исследований Австралии 33 1
БГУИР - Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники - Минский радиотехнический институт, МРТИ 22 1
Ben-Gurion University of the Negev - Университет имени Бен-Гуриона 21 1
ДВГТУ - Дальневосточный государственный технический университет - Дальневосточный политехнический университет 10 1
ЯКСЭ имени П.И.Дудкина - Якутский колледж связи и энергетики имени П.И. Дудкина 4 1
Иннополис Университет АНО ВО - Российская автономная некоммерческая организация высшего образования в городе Иннополис 273 1
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1221 1
Ростех - Росэлектроника - Автоматика Концерн - ИНЭУМ им. И. С. Брука - Институт электронных управляющих машин 149 1
НИУ ВШЭ - МИЭМ - Московский институт электроники и математики имени А.Н. Тихонова 92 1
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет - Московский инженерно-физический институт 493 1
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 353 1
Финансовый университет при Правительстве РФ - Академия бюджета и казначейства Министерства финансов Российской Федерации 269 1
Cisco Networking Academy - Сетевая академия - Учебные Центры Сиско Ситемс 36 1
SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 648 1
ТюмГУ - Тюменский государственный университет 51 1
ННГУ - Нижегородский государственный университет имени Н.И. Лобачевского - Университет Лобачевского 182 1
СВФУ - Северо-Восточный федеральный университет имени М. К. Аммосова - Якутский госуниверситет 75 1
University of Toronto - Университет Торонто - Торонтский университет 111 1
РЖД НИИАС - Научно-исследовательский и проектно-конструкторский институт информатизации, автоматизации и связи на железнодорожном транспорте 43 1
U.S. NSF - National Science Foundation - Национальный научный фонд США 137 1
НИУ ВШЭ - ИСИЭЗ - Институт статистических исследований и экономики знаний 142 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 13
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2663 9
Positive Hack Days - PHDays - Positive Security Day - международный форум по практической безопасности 59 6
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 952 5
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1282 4
CNews Conferences - CNews Конференции - Агентство маркетинговых коммуникаций 2194 4
ZeroNights - конференция по информационной безопасности 17 3
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 749 3
Black Hat - Конференция 120 3
Рождество Христово - Рождественские каникулы 664 2
Google I/O Всемирная конференция разработчиков 157 2
Fortinet Security Day 9 2
Defcon 45 2
ISE - Integrated Systems Europe 51 2
VMworld 29 2
Check Point CPX 360 2 1
Российский венчурный форум 5 1
Infosecurity - выставка 63 1
День молодёжи - 27 июня 1087 1
WEF - The World Economic Forum - Всемирный экономический форум 195 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1281 1
CNews FORUM Кейсы 313 1
CNews AWARDS - награда 571 1
CES - Consumer Electronics Show - CES Innovation Awards - Международная выставка потребительской электроники 635 1
ЦИПР - Цифровая Индустрия Промышленной России - Конференция 227 1
Capture the Flag - CTF 56 1
IFA - Internationale Funkausstellung Berlin - Международная выставка бытовой электроники в Берлине - IFA hottest tech awards 339 1
FIFA Confederations Cup - Кубок конфедераций - соревнование по футболу среди национальных сборных 89 1
Kaspersky Security Analyst Summit 2 1
Samsung Unpacked 41 1
Skolkovo Cybersecurity Challenge 9 1
Cisco Expo 23 1
Рейтинг Рунета - Всероссийский конкурс сайтов и приложений 95 1
Hackathon - Хакатон - форум-соревнование для разработчиков 399 1
ICC - International Cybersecurity Congress - Международный конгресс по кибербезопасности 3 1
iFin - Электронные финансовые услуги и технологии - Международный форум 54 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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