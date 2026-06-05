Кибербезопасность zero-day 0-day Уязвимость нулевого дня Zero Day Initiative, ZDI Инициатива нулевого дня Международная инициатива по устранению уязвимостей программного обеспечения

«Информзащита»: почти половина инцидентов через поставщиков связаны с уязвимостями нулевого дня ий VM заточен под сценарий, когда CVE уже есть: есть идентификатор, есть CVSS, есть патч в очереди. Zero-day ломает этот сценарий в точке старта: нечего сканировать, нечего приоритизировать, не

SAP, Microsoft и Ivanti поспешно исправляют уязвимости нулевого дня, которыми уже вовсю пользуются хакеры актически одновременно выкатили обновления к своим продуктам, исправляющие, в том числе, уязвимости нулевого дня. Microsoft отчиталась об устранении 78 уязвимостей, 11 из которых считались крит

Операция «Форумный тролль»: новая APT-атака с использованием уязвимости нулевого дня в Chrome льственных организаций в России подверглись ранее неизвестной целевой атаке Операция «Форумный тролль». Волну попыток заразить пользователей сложным вредоносным ПО с применением нескольких эксплойтов нулевого дня распознали технологии «Лаборатории Касперского». Эксперты Kaspersky GReAT (глобального центра исследований и анализа угроз «Лаборатории Касперского») сообщили об обнаруженной бреши

«Гарда»: российский бизнес недооценивает угрозу уязвимостей нулевого дня сийским компаниям стоит уделять больше внимания проактивной защите, так как большинство уязвимостей нулевого дня имеют критический уровень опасности и через них преступники могут получить полны

Группа Lazarus использовала уязвимость нулевого дня в Chrome для кражи криптовалюты в которой якобы можно получать награды в криптовалюте. С его помощью они эксплуатировали уязвимость нулевого дня в браузере Google Chrome, позволяющую заражать устройства и красть учётные данны

Количество уязвимостей нулевого дня возросло на четверть в первой половине 2024 г. Более 1,2 тыс. 0-day или уязвимостей нулевого дня обнаружили специалисты в различных ПО в первой половине 2024 г. Это на 25% больш

Взламывающий ПК эксплойт для браузера Chrome выставлен на продажу за $1 миллион Старт продаж Один из участников темной паутины рекламирует эксплойт нулевого дня, направленный на Google Chrome. Эксплойт нацелен на версии 126.0.6478.126 и 126.

Microsoft исправила две уязвимости нулевого дня, которые отказывалась считать таковыми о ее словам, в этот раз Microsoft отказывалась признавать, что эти уязвимости проходят по категории zero-day (уязвимость нулевого дня), то есть, подвергаются эксплуатации до того, как о них ста

Две уязвимости нулевого дня в Cisco полгода используются для атак на госучреждения Две некритические уязвимости Кибергруппировка, известная как UAT4356 и STORM-1849, атакует сети госучреждений по всему миру, используя сразу две уязвимости нулевого дня в межсетевых экранах Cisco Adaptive Security Appliance (ASA) и Firepower Threat Defense (FTD). Изначальный вектор атаки при этом обнаружить никто пока не смог. Характерно, что уязв

Ошибка разработчиков Telegram позволяла запускать в Windows вредоносные программы Дыра в Telegram В Telegram исправили уязвимость нулевого дня в настольном приложении для операционной системы (ОС) Windows. Злоумышленники мо

Высокоопасная уязвимость нулевого дня в Chrome требует срочного обновления т.е. выйти за пределы «песочницы». Фото: G / Фотобанк Unsplash В Chrome нашлась седьмая уязвимость нулевого дня за 2023 г. Проблему выявили сотрудники подразделения Google Threat Analysis Grou

Киберармия Северной Кореи нашла уязвимость нулевого дня в южнокорейском ПО и уже используют его в кибератаках День номер ноль Северокорейские хакеры из группировки Lazarus отыскали уязвимость нулевого дня в программном обеспечении (ПО) MagicLine4NX и с его помощью осуществл

Более 10 тыс. сетевых устройств Cisco взломаны из-за уязвимости нулевого дня. Компания «забыла» о них рассказать 10 баллов умножить на 10 тысяч Более десятка тысяч сетевых устройств Cisco оказались взломанными из-за ошибки нулевого дня в операционной системе Cisco IOS XE. Хакеры установили в эти устройства различные вредоносные импланты. В число пострадавших устройств вошли корпоративные маршрутизаторы, промышлен

Google заделал в Chrome брешь нулевого дня, которой уже вовсю пользовались Куча и её уязвимости Google выпустил экстренные обновления для новой уязвимости нулевого дня в браузере Chrome, уже четвёртой с начала этого года. Критическая уязвимость, по

«Лаборатория Касперского» обнаружила атаки шифровальщиков с применением эксплойта нулевого дня ого и среднего бизнеса на Ближнем Востоке, в Северной Америке и странах Азии. Чаще всего уязвимости нулевого дня используются для проведения целевых атак, но эта применялась продвинутой кибергр

Хуже Windows. Популярнейший дистрибутив Linux Ubuntu кишит уязвимостями нулевого дня была установлена на 33,9% Linux-компьютеров в мире. Под термином «уязвимость нулевого дня» (0-day, zero day) подразумевается брешь в программном обеспечении, для которой не существует устраняю

Государственные хакеры набросились на Android и Chrome из-за незакрытых «дыр» нулевого дня екие хакеры, работающие в интересах неназванного государства, использовали минимум пять уязвимостей нулевого дня в браузере Chrome и операционной системе Android для распространения шпионского

Исследование «Крок»: как противостоять угрозам нулевого дня «Крок» провел исследование по zero day-угрозам. В 2021 г. выявлено рекордное количество угроз нулевого дня, их число состав

В базу поиска уязвимостей Solar appScreener вошли угрозы нулевого дня Log4Shell «Ростелеком-Солар» представила обновлённую базу поиска уязвимостей инструмента SAST-анализа Solar appScreener, дополнив ее недавно обнаруженными в библиотеке Apache Log4j уязвимостями нулевого дня. Библиотека Apache Log4j используется миллионами корпоративных приложений и Java-серверами для регистрации сообщений об ошибках. Уязвимости в ней получили название Log

Обиженный Microsoft хакер опубликовал секрет превращения любого пользователя в админа. Работает во всех Windows Уязвимость нулевого дня в Windows Исследователь безопасности Абдельхамид Насери (Abdelhamid Naceri) обна

Что такое угроза нулевого дня и чем она опасна Угроза нулевого дня, а также 0-day, уязвимость нулевого дня, Zero-Day Exploit — это неустране

HP опубликовала исследование об эксплуатации злоумышленниками уязвимости нулевого дня для атаки на компании технически подготовленных злоумышленников. Это существенно увеличивает риск для бизнеса, поскольку эксплойты нулевого дня превращаются в товар и становятся доступнее для массового рынка, напри

«Лаборатория Касперского» нашла уязвимость нулевого дня в диспетчере окон рабочего стола Windows В феврале 2021 г. эксперты «Лаборатории Касперского» обнаружили в Desktop Window Manager уязвимость нулевого дня и сообщили о находке в Microsoft. Она позволяла повысить привилегии пользователя

«Лаборатория Касперского» обнаружила уязвимость нулевого дня для Windows «Лаборатория Касперского» обнаружила уязвимость нулевого дня в ОС Windows, которую злоумышленники уже успели использовать во вредоносной опер

Как уязвимости в Android поставили под удар российский бизнес d. Многие из них Google обнаруживает раньше киберпреступников, но некоторые становятся критическими угрозами нулевого дня. Методики их использования, как и последствия, могут быть разнообразным

«Лаборатория Касперского» обнаружила шифровальщик, который использует уязвимость нулевого дня в Windows «Лаборатория Касперского» обнаружила шифровальщик, который эксплуатирует уязвимость нулевого дня в Windows для повышения привилегий в зараженной системе и использует для маскировки архитектурные особенности процессора, что нечасто встречается в зловредах подобного т

«Лаборатория Касперского» обнаружила в Windows уязвимость нулевого дня на 8 и 10 версии Windows. Брешь в графической подсистеме для расширения локальных привилегий позволяет киберпреступникам получать полный контроль над атакуемым компьютером. Это уже четвертый эксплойт нулевого дня, который был найден с помощью специальной технологии, разработанной «Лабораторией Касперского» и встроенной в большинство продуктов компании. «Обнаружение этого эксплойта показывае

«Лаборатория Касперского» обнаружила ПО, использующее уязвимость нулевого дня в Windows целевых кибератак на Ближнем Востоке с применением нового эксплойта, который использовал уязвимость нулевого дня в ОС Microsoft Windows. Компания Microsoft закрыла уязвимость 9 октября. Вредоно

Eset: хакеры PowerPool используют в целевых атаках уязвимость нулевого дня ows и затрагивает версии операционной системы Microsoft Windows с 7 по 10. Информация об уязвимости нулевого дня была раскрыта 27 августа 2018 г. На момент публикации обновления безопасности от

«Траст Технолоджиз» завершила проект по комплексной защите ТМК от угроз нулевого дня ект по созданию единой системы защиты предприятий от атак нулевого дня. Угрозы нулевого дня (0-day, zero day) – это публично не обнародованные уязвимости, используемые злоумышленниками для атак

Check Point представила защиту нулевого дня для веб-браузеров реконструированный контент за секунды; Динамический анализ блокирует неизвестные атаки и фишинговые атаки нулевого дня, нацеленные на похищение пользовательских данных; Простой, легкий в устано

Новое решение SandBlast Agent от Check Point защитит пользовательские устройства от угроз «нулевого дня» Компания Check Point Software Technologies представила решение Check Point SandBlast Agent, которое стало новым этапом в развитии технологий обеспечения безопасности периметра сети и защиты от угроз «нулевого дня» SandBlast. Как сообщили CNews в Check Point, SandBlast Agent обеспечивает безопасность пользовательских устройств и хранимых на них данных, где бы они ни находились. Кроме проакти

Trend Micro обнаружила критическую уязвимость нулевого дня в Adobe Flash Исследователи компании Trend Micro Incorporated обнаружили новую критическую уязвимость нулевого дня (CVE-2015-0313), затрагивающую все версии Adobe Flash Player на платформах Microsoft Windows и Apple Mac OS X. Эксперты Trend Micro уже выявили атаки на платформу Micros

Palo Alto Networks купил израильский стартап, защищающий от атак нулевого дня специализируется на разработке решений, которые позволяют защищать корпоративные устройства от атак нулевого дня — вредоносных программ, которые эксплуатируют неизвестные уязвимости операционны

Новая уязвимость нулевого дня Internet Explorer используется в направленных атаках рпорация Symantec сообщила об использовании злоумышленниками в направленных атаках новой уязвимости нулевого дня в браузере Internet Explorer. Данная уязвимость до сих пор остается открытой, и

Palo Alto Networks выпустила платформу WF-500 для обнаружения, анализа и предупреждения угроз «нулевого дня» и целенаправленных атак Alto Networks, специализирующаяся на решениях сетевой безопасности, анонсировала выход Palo Alto Networks WF-500 – платформы для своевременного и полного обнаружения, анализа и предупреждения угроз «нулевого дня» и целенаправленных атак в виде частного облака (private cloud). Разработанное для пользователей, чья корпоративная политика безопасности исключает возможность использования публич

Злоумышленники эксплуатируют уязвимость нулевого дня в Java ковала результаты анализа атак с целью промышленного шпионажа, эксплуатирующих очередную уязвимость нулевого дня в Java. Для их осуществления злоумышленники использовали скомпрометированный сер

Обнаружены новые уязвимости нулевого дня в Adobe Reader и Adobe Acrobat Корпорация Symantec сообщила об обнаружении интернет-активности, эксплуатирующей новые уязвимости нулевого дня (CVE-2013-0640, CVE-2013-0641) в продуктах Adobe Reader и Adobe Acrobat XI и более ранних версий. Компания Adobe пока не выпустила исправления по этим уязвимостям, но опубликовала

«Лаборатория Касперского» обнаружила уязвимость нулевого дня в Adobe Flash Player Эксперты «Лаборатории Касперского» обнаружили в программе Adobe Flash Player критическую уязвимость нулевого дня (CVE-2013-0633), которая использовалась для совершения целевых атак. Информацию об уязвимости специалисты «Лаборатории Касперского» передали компании Adobe, которая 7 фе