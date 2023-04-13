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Кибербезопасность zero-day 0-day Уязвимость нулевого дня Zero Day Initiative, ZDI Инициатива нулевого дня Международная инициатива по устранению уязвимостей программного обеспечения


Эксплойт нулевого дня (или zero day) — это кибератака, направленная на уязвимость программного обеспечения, которая неизвестна его поставщикам или антивирусным программам. Злоумышленник замечает уязвимость ПО еще до того, как производить ее обнаружил, быстро создает эксплойт и использует его для проникновения. Такие атаки с большой вероятностью увенчаются успехом. Это делает уязвимости нулевого дня серьезной угрозой безопасности. При атаках нулевого дня могут использоваться различные уязвимые объекты: Операционные системы, Веб-браузеры, Офисные приложения, Компоненты с открытым исходным кодом; Аппаратное обеспечение и Интернет вещей.


13.04.2023 «Лаборатория Касперского» обнаружила атаки шифровальщиков с применением эксплойта нулевого дня

ого и среднего бизнеса на Ближнем Востоке, в Северной Америке и странах Азии. Чаще всего уязвимости нулевого дня используются для проведения целевых атак, но эта применялась продвинутой кибергр
27.03.2023 Хуже Windows. Популярнейший дистрибутив Linux Ubuntu кишит уязвимостями нулевого дня

была установлена на 33,9% Linux-компьютеров в мире. Под термином «уязвимость нулевого дня» (0-day, zero day) подразумевается брешь в программном обеспечении, для которой не существует устраняю
27.05.2022 Государственные хакеры набросились на Android и Chrome из-за незакрытых «дыр» нулевого дня

екие хакеры, работающие в интересах неназванного государства, использовали минимум пять уязвимостей нулевого дня в браузере Chrome и операционной системе Android для распространения шпионского

28.04.2022 Исследование «Крок»: как противостоять угрозам нулевого дня

«Крок» провел исследование по zero day-угрозам. В 2021 г. выявлено рекордное количество угроз нулевого дня, их число состав
22.12.2021 В базу поиска уязвимостей Solar appScreener вошли угрозы нулевого дня Log4Shell

«Ростелеком-Солар» представила обновлённую базу поиска уязвимостей инструмента SAST-анализа Solar appScreener, дополнив ее недавно обнаруженными в библиотеке Apache Log4j уязвимостями нулевого дня. Библиотека Apache Log4j используется миллионами корпоративных приложений и Java-серверами для регистрации сообщений об ошибках. Уязвимости в ней получили название Log
23.11.2021 Обиженный Microsoft хакер опубликовал секрет превращения любого пользователя в админа. Работает во всех Windows

Уязвимость нулевого дня в Windows Исследователь безопасности Абдельхамид Насери (Abdelhamid Naceri) обна
05.11.2021 Что такое угроза нулевого дня и чем она опасна

Угроза нулевого дня, а также 0-day, уязвимость нулевого дня, Zero-Day Exploit — это неустране
20.10.2021 HP опубликовала исследование об эксплуатации злоумышленниками уязвимости нулевого дня для атаки на компании

технически подготовленных злоумышленников. Это существенно увеличивает риск для бизнеса, поскольку эксплойты нулевого дня превращаются в товар и становятся доступнее для массового рынка, напри
14.04.2021 «Лаборатория Касперского» нашла уязвимость нулевого дня в диспетчере окон рабочего стола Windows

В феврале 2021 г. эксперты «Лаборатории Касперского» обнаружили в Desktop Window Manager уязвимость нулевого дня и сообщили о находке в Microsoft. Она позволяла повысить привилегии пользователя
12.08.2020 «Лаборатория Касперского» предотвратила целевую атаку с применением сразу двух эксплойтов

йскую компанию, для совершения которой использовалась ранее неизвестная цепочка из двух уязвимостей нулевого дня. Один эксплойт позволял удаленно выполнять код в браузере Internet Explorer 11,

11.12.2019 «Лаборатория Касперского» обнаружила уязвимость нулевого дня для Windows

«Лаборатория Касперского» обнаружила уязвимость нулевого дня в ОС Windows, которую злоумышленники уже успели использовать во вредоносной опер
22.10.2019 Как уязвимости в Android поставили под удар российский бизнес

d. Многие из них Google обнаруживает раньше киберпреступников, но некоторые становятся критическими угрозами нулевого дня. Методики их использования, как и последствия, могут быть разнообразным
03.07.2019 «Лаборатория Касперского» обнаружила шифровальщик, который использует уязвимость нулевого дня в Windows

«Лаборатория Касперского» обнаружила шифровальщик, который эксплуатирует уязвимость нулевого дня в Windows для повышения привилегий в зараженной системе и использует для маскировки архитектурные особенности процессора, что нечасто встречается в зловредах подобного т
13.03.2019 «Лаборатория Касперского» обнаружила в Windows уязвимость нулевого дня

на 8 и 10 версии Windows. Брешь в графической подсистеме для расширения локальных привилегий позволяет киберпреступникам получать полный контроль над атакуемым компьютером. Это уже четвертый эксплойт нулевого дня, который был найден с помощью специальной технологии, разработанной «Лабораторией Касперского» и встроенной в большинство продуктов компании. «Обнаружение этого эксплойта показывае
11.10.2018 «Лаборатория Касперского» обнаружила ПО, использующее уязвимость нулевого дня в Windows

целевых кибератак на Ближнем Востоке с применением нового эксплойта, который использовал уязвимость нулевого дня в ОС Microsoft Windows. Компания Microsoft закрыла уязвимость 9 октября. Вредоно
10.09.2018 Eset: хакеры PowerPool используют в целевых атаках уязвимость нулевого дня

ows и затрагивает версии операционной системы Microsoft Windows с 7 по 10. Информация об уязвимости нулевого дня была раскрыта 27 августа 2018 г. На момент публикации обновления безопасности от
05.09.2018 «Траст Технолоджиз» завершила проект по комплексной защите ТМК от угроз нулевого дня

ект по созданию единой системы защиты предприятий от атак нулевого дня. Угрозы нулевого дня (0-day, zero day) – это публично не обнародованные уязвимости, используемые злоумышленниками для атак
29.09.2016 «Траст Технолоджиз» протестировала Sandbox-решения в АФК «Система»

ц», или Sandbox — в интересах холдинга АФК «Система». Об этом CNews сообщили в «Траст Технолоджиз». Проблема защиты от угроз нулевого дня актуальна, несмотря на наличие в компаниях нескольких р
04.08.2016 Check Point представила защиту нулевого дня для веб-браузеров

реконструированный контент за секунды; Динамический анализ блокирует неизвестные атаки и фишинговые атаки нулевого дня, нацеленные на похищение пользовательских данных; Простой, легкий в устано
10.03.2016 Trend Micro завершила приобретение поставщика IPS-систем TippingPoint

ратории по цифровым вакцинам Digital Vaccine Labs (DVLabs) и возможности «Инициативы нулевого дня» (Zero Day Initiative) — программы, которая выступает спонсором сообщества независимых исследов
17.02.2016 Новое решение SandBlast Agent от Check Point защитит пользовательские устройства от угроз «нулевого дня»

Компания Check Point Software Technologies представила решение Check Point SandBlast Agent, которое стало новым этапом в развитии технологий обеспечения безопасности периметра сети и защиты от угроз «нулевого дня» SandBlast. Как сообщили CNews в Check Point, SandBlast Agent обеспечивает безопасность пользовательских устройств и хранимых на них данных, где бы они ни находились. Кроме проакти
22.05.2015 В первом квартале 2015 г. Trend Micro заблокировала свыше 14 млрд угроз

нового отчёта компании за первый квартал 2015 г., получившем название «Вредоносная реклама и атаки нулевого дня: старые угрозы подрывают доверие к цепочкам продаж и проверенным практикам» (Bad
04.02.2015 Trend Micro обнаружила критическую уязвимость нулевого дня в Adobe Flash

Исследователи компании Trend Micro Incorporated обнаружили новую критическую уязвимость нулевого дня (CVE-2015-0313), затрагивающую все версии Adobe Flash Player на платформах Microsoft Windows и Apple Mac OS X. Эксперты Trend Micro уже выявили атаки на платформу Micros
03.04.2014 Palo Alto Networks купил израильский стартап, защищающий от атак нулевого дня

специализируется на разработке решений, которые позволяют защищать корпоративные устройства от атак нулевого дня — вредоносных программ, которые эксплуатируют неизвестные уязвимости операционны
20.09.2013 Новая уязвимость нулевого дня Internet Explorer используется в направленных атаках

рпорация Symantec сообщила об использовании злоумышленниками в направленных атаках новой уязвимости нулевого дня в браузере Internet Explorer. Данная уязвимость до сих пор остается открытой, и

28.06.2013 Palo Alto Networks выпустила платформу WF-500 для обнаружения, анализа и предупреждения угроз «нулевого дня» и целенаправленных атак

Alto Networks, специализирующаяся на решениях сетевой безопасности, анонсировала выход Palo Alto Networks WF-500 – платформы для своевременного и полного обнаружения, анализа и предупреждения угроз «нулевого дня» и целенаправленных атак в виде частного облака (private cloud). Разработанное для пользователей, чья корпоративная политика безопасности исключает возможность использования публич
21.03.2013 Злоумышленники эксплуатируют уязвимость нулевого дня в Java

ковала результаты анализа атак с целью промышленного шпионажа, эксплуатирующих очередную уязвимость нулевого дня в Java. Для их осуществления злоумышленники использовали скомпрометированный сер
19.02.2013 Обнаружены новые уязвимости нулевого дня в Adobe Reader и Adobe Acrobat

Корпорация Symantec сообщила об обнаружении интернет-активности, эксплуатирующей новые уязвимости нулевого дня (CVE-2013-0640, CVE-2013-0641) в продуктах Adobe Reader и Adobe Acrobat XI и более ранних версий. Компания Adobe пока не выпустила исправления по этим уязвимостям, но опубликовала

15.02.2013 «Лаборатория Касперского» обнаружила уязвимость нулевого дня в Adobe Flash Player

Эксперты «Лаборатории Касперского» обнаружили в программе Adobe Flash Player критическую уязвимость нулевого дня (CVE-2013-0633), которая использовалась для совершения целевых атак. Информацию об уязвимости специалисты «Лаборатории Касперского» передали компании Adobe, которая 7 фе
07.11.2012 Group-IB обнаружила уязвимость «нулевого дня» в Adobe Reader X/XI

и заражать вредоносными программами компьютеры пользователей через современные интернет-браузеры, сообщили CNews в Group-IB. По словам специалистов компании, для эксплуатации обнаруженной уязвимости «нулевого дня» необходимо сформировать специальным образом PDF-файл, содержащий искаженные формы. Злоумышленник отправляет его по электронной почте в качестве вложения либо предоставляет ссылку

25.03.2011 Immunet 3.0 от Sourcefire предлагает революционную защиту от угроз «нулевого дня»

(ИБ), сообщила о том, что компания Sourcefire, создатель механизма предотвращения вторжений Snort и интеллектуальных решений ИБ, представила новое решение Immunet 3.0, обеспечивающее защиту от атак «нулевого дня» в режиме реального времени. Техническое решение Immunet 3.0 защищает компании от целевых хакерских атак и с помощью инновационной функции Cloud Recall («Возврат данных из “облачно
27.01.2011 Intel обещает отправить уязвимости «нулевого дня» в прошлое

Корпорация Intel работает над новой технологией защиты от уязвимостей «нулевого дня» - то есть новых, неизвестных ранее угроз. Об этом изданию Computerworld сообщил главный технический директор компании Джастин Раттнер (Justin Rattner). В настоящее время для защит
17.12.2010 Уязвимость "нулевого дня" не коснулась IE9

Microsoft выпустила обновление системы безопасности веб-браузера Internet Explorer, закрывающее обнаруженную в конце ноября крайне опасную так называемую уязвимость "нулевого дня" (для которой еще не найдено решение со стороны разработчика или разработчик не признал факт наличия уязвимости, при этом существует реальная угроза задействования найденной ошибки
05.11.2009 Названы лучшие антивирусы по защите от новых вредоносов

Портал Anti-Malware.ru обнародовал результаты нового тестирования комплексной эффективности антивирусов по противодействию новейшим образцам вредоносных программ (так называемым угрозам Zero-day), передаваемым пользователям наиболее распространенным сейчас способом - через зараженные веб-сайты. При тестировании ссылки на зараженные сайты собирались из различных источников. Как
05.06.2007 IE и Firefox: по 2 zero-day-уязвимости

В браузерах Internet Explorer и Firefox обнаружено по 2 уязвимости нулевого дня, в том числе — критическая в IE 6 и 7 и «значительная» в Firefox 2.0. Как сообщает Arnnet.com, ошибки обнаружил исследователь безопасности Майкл Залевски (Michael Zalewski) и 
31.05.2007 PC Tools займется защитой от zero-day атак: покупка Novatix

ет техническим директором североамериканского подразделения PC Tools. По словам исполнительного директора PC Tools Саймона Клауссена (Simon Claussen), «новая технология поможет усилить защиту от атак нулевого дня и новых угроз». Коммерческий продукт Cyberhawk Pro и бесплатный Cyberhawk Basic будут интегрированы в линию PC Tools и потеряют свои имена. Когда именно это произойдёт, пока неизве
24.01.2007 CERT: уязвимостей в веб-приложениях в 2006 г. стало больше

е компании. Операционные системы на этом фоне выглядят надёжнее, но и здесь обнаружение уязвимостей нулевого дня сыграло большую роль в атаках. Уязвимости нулевого дня, то есть те, котор
23.11.2006 Атаки "нулевого дня" стали самой опасной угрозой для интернета

Атаки с использованием уязвимостей "нулевого дня" – обнаруженных хакерами раньше, чем разработчиками – названы самой опасной угрозой для интернета в ежегодном рейтинге «Двадцатка мишеней атак в интернете», составляемой институтом

Публикаций - 526, упоминаний - 647

Кибербезопасность замечен на рынке с организациями, системами, технологиями и персонами:

Microsoft Corporation 23926 119
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4412 76
Atos Prescriptive Security - SEQ - SEC Consult Services - Vulnerability Lab - Монитор безопасности 1198 58
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 802 48
Check Point Software Technologies 724 47
Apple Inc 11511 39
Google LLC 11268 39
ESET - ИСЕТ Софтвеа 1119 30
Broadcom - NortonLifeLock (Symantec) 1678 29
Trend Micro 587 23
Adobe Systems 1522 21
Fortinet 354 18
Cisco Systems 4969 18
SAP SE 5041 17
Oracle Corporation 6448 14
IBM - International Business Machines Corp 9295 14
Samsung Electronics 9889 13
Intel Security McAfee - McAfee Associates - Network Associates 798 12
X Corp - Twitter 2775 11
GitHub 639 11
VMware 2223 11
Thales - Gemalto - SafeNet - Rainbow Security - Rainbow Technologies 178 11
Palo Alto Networks 127 11
Интерфейс ИТ - Интерфейс Ру - Interface Ltd 6526 11
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 10506 10
F.A.С.С.T. - Fight Against Cybercrime Technologies - Технологии для борьбы с киберпреступлениями - ранее Group-IB - Группа информационной безопасности 509 9
Dr.Web - Доктор Веб 1230 9
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar - РТК-Солар - Solar Security - Солар Секьюрити - Солар ПТ 657 9
Trellix - FireEye 58 9
Softline - Софтлайн 2274 9
Yandex - Яндекс 6228 8
5nine Software 1895 8
Siemens AG - Siemens Group 2548 8
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3102 8
Digital Security - Диджитал Секьюрити 176 8
Shadow Brokers - Хакерская группировка 27 8
U.S. NSA - Equation Group - Группа киберэкспертов на службе у Агентства национальной безопасности США 47 8
Meta Platforms - Facebook 4360 8
SafenSoft - S.N. Safe&Software - Safe’n’Sec 48 7
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 994 7
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 5259 10
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 434 9
Открытие ФК - Банк Открытие 520 7
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 6288 6
Visa International 1899 4
Май - Майский чай - российская торговая компания 1078 4
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - Энергия НПО - ЦКБЭМ - ОКБ-1 6754 4
Россети Ленэнерго 2043 3
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1798 3
Equifax - Американское бюро кредитных историй 31 3
SANS Institute - Escal Institute of Advanced Technologies - SANS Technology Institute - SANS Software Security Institute - SANS Internet Storm Center 114 3
Лента - Сеть розничной торговли 1838 3
Lockheed Martin 753 3
Colonial Pipeline 28 3
LinkedIn 602 3
Абсолют Банк 199 3
РЖД - Российские железные дороги 1720 3
ТМК - Трубная металлургическая компания 107 2
Royal Dutch Shell - Шелл 197 2
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2549 2
Mitsubishi Corporation - Мицубиси Корпорейшн 523 2
Carl Zeiss AG 292 2
101Hotels.com 598 2
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1348 2
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1969 2
Здравоохранение - Медицина катастроф - КССМП, Клиническая станция скорой медицинской помощи - ЦМК, Центр медицины катастроф -ТЦМК, Территориальный центр медицины катастроф 166 2
eBay Inc 1604 2
Русагро Группа Компаний 231 2
The Home Depot Inc 60 2
Стройлесбанк 2 2
Верный - торговая сеть 267 2
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 448 2
НСПК - Национальная система платежных карт 672 2
Runa Capital 157 2
Альфа-Банк 1642 2
ЦМТ - Центр международной торговли в Москве 137 2
ГПБ - Газпромбанк 994 1
Связной ГК 1354 1
Maersk Group 21 1
American Petroleum Institute - Американский институт нефти 1 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 3211 23
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4011 19
U.S. NSA - National Security Agency - АНБ США - Агентство национальной безопасности 443 16
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 4887 15
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1091 10
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2858 9
U.S. CIA - Central Intelligence Agency - ЦРУ США - Центральное разведывательное управление 320 9
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 10001 7
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство обороны США - Пентагон 2008 7
ЦБ РФ - ФинЦЕРТ - FinCERT - Центр мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере 112 6
Президент Российской Федерации 3956 6
U.S. Department of Justice - DOJ - Министерство юстиции США 512 5
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1128 5
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1092 5
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий 2637 4
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 2876 4
ECB - European Central Bank - ЕЦБ - Европейский центральный банк 28 4
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4728 3
U.S. Department of Homeland Security - DHS - Министерство внутренней безопасности США - Министерство национальной безопасности (МНБ) 153 3
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5418 3
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1372 3
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3118 3
Европол - Полицейская служба Европейского союза 74 2
U.S. Department of the Treasury - Министерство финансов США - Департамент казначейства США - United States Department of the Treasury 165 2
U.S. Department of Defense - United States Navy, USN - ВМФ США - Военно-морские силы США 554 2
Судебная власть - Judicial power 2175 2
U.S. NSC - United States National Security Council - Совет национальной безопасности США 10 2
U.S. Department of Veterans Affairs - Министерство по делам ветеранов США 26 2
Правительство Норвегии - Парламент Норвегии, Стортинг - Государственный совет Норвегии, Statsrådet - органы государственной власти 22 2
Совбез РФ - Совет безопасности Российской федерации 329 2
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1661 2
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3095 2
U.S. IRS - Internal Revenue Service - Налоговое управление США 136 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2535 1
Транспортная дирекция Олимпийских игр АНО - Транспортная дирекция чемпионата мира по футболу 12 1
Правительство ЯНАО - Ямало-Ненецкого автономного округа 42 1
ФАНО РФ - Федеральное агентство научных организаций 24 1
Президент Украины 121 1
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 311 1
U.S. Department of Commerce - NIST - National Institute of Standards and Technology - Национальный институт стандартизации и технологий США 346 1
OWASP - Open Web Application Security Project 74 14
AMTSO - Anti-Malware Testing Standards Organization - Организация по стандартам тестирования защиты от вредоносных программ 10 3
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1385 3
АФТ - Ассоциация Финтех 80 2
ВСС - Всероссийский союз страховщиков 47 1
Коммунизм - Коммунистические партии 74 1
4CIO 755 1
CIS - Center for Internet Security 8 1
ФРИ - Фонд Развития Интернет 161 1
OSI - Open Source Initiative 68 1
TIA - Telecommunications Industry Association 88 1
ASF - Apache Software Foundation 106 1
EFF - Electronic Frontier Foundation - Фонд электронных рубежей - Фонд электронного фронтира 111 1
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Демократическая политическая партия США 113 1
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Кибербезопасность - SIEM - Security Information and Event Management - SOC - Security Operation Center - Управление информацией и событиями в системе безопасности - Автоматизированной системы обработки инцидентами, АСОИ - Центр управления инцидентами ИБ 1524 51
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 9290 51
Кибербезопасность - DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Распределенный отказ в обслуживании - AntiDDoS-решения - DDoS Defense Service 2650 50
Спам - Спамминг - Spam - Навязчивая реклама - Анти-спам решения - Спам-фильтр - технологии борьбы со спамом 3631 49
Кибербезопасность - DDP - Distributed Deception Platform - Платформы создания распределенной инфраструктуры ложных целей - Sandbox - Песочница - изолированная среда для безопасного исполнения компьютерных программ 477 48
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Computer equipment 15354 47
Кибербезопасность - Фишинг - Phishing 1448 44
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 9993 43
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EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 13612 42
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 6238 38
MLOps - Machine learning operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение 3804 38
Botnet - Ботнет - Вредоносное ПО 750 37
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 17875 35
IPS TFT - in-plane switching - LTPS - Low Temperature Poly Silicon - Низкотемпературный поликристаллический кремний - Сенсорный жидкокристаллический дисплей (экран) 2514 33
MITRE CVE - Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 3644 251
Microsoft Windows 14834 113
Google Android 13156 49
Eternalblue - Эксплойт, эксплуатирующий компьютерную уязвимость Windows 272 45
Apple iOS 7183 37
Microsoft Edge - браузер 1957 32
Linux OS 8805 29
Oracle Java - язык программирования 2835 28
Microsoft Office 3556 27
Google Chrome - браузер 1455 24
Microsoft Internet Explorer (IE, MSIE) - Интернет Эксплорер - браузер 1083 22
Positive Technologies - PT AF - PT Application Firewall - PT Application Firewall Cloud DDoS Protection 98 21
Вирус-вымогатель (шифровальщик) - Stuxnet - Вредоносное ПО - сетевой червь 130 21
Kaspersky Internet Security 424 18
Apple Mac - Apple Macintosh 2908 18
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 1843 17
Microsoft Exchange 1362 17
JavaScript - JS - язык программирования 1070 17
Apple macOS 1838 17
Adobe Flash - Adobe Macromedia Flash - Adobe Flash Player - Adobe Flash Builder - Adobe Flash Catalyst 529 16
Microsoft Windows 10 1597 15
Microsoft Windows 7 1916 14
Apple iPhone 6 5657 13
Apple Safari - браузер 815 13
Check Point ThreatCloud - Check Point Threat Emulation - Check Point Threat Extraction - Next Generation Threat Prevention 64 12
Mozilla Firefox - браузер 1825 12
Microsoft Windows XP 2400 12
Microsoft Windows 2000 11187 12
Вирус-вымогатель (шифровальщик) - Conficker Working Group - Conficker - Downup, Downadup, Kido - компьютерный червь 102 11
Check Point SandBlast 27 11
Adobe Acrobat Reader 298 11
Positive Technologies - MaxPatrol SIEM - MaxPatrol Security Information and Event Management 237 10
Opera Browser - Браузер 994 10
Apple iPhone - серия смартфонов 6784 10
Nokia Alcatel-Lucent Enterprise Rainbow 203 10
Positive Technologies - PT AI - PT Application Inspector 45 9
Microsoft Windows 8 - Microsoft Windows RT 1353 9
SQL - Structured Query Language - Язык программирования 856 9
Microsoft Windows Defender Antivirus - Защитник Windows - Microsoft Windows AntiSpyware - антивирусная программа 219 9
Kaspersky Anti-Virus - Антивирус Касперского - AntiViral Toolkit Pro, AVP 447 9
Мельникова Анастасия 285 21
Дягилев Василий 84 20
Водясов Алексей 202 11
Зайцев Михаил 209 11
Филиппов Максим 48 8
Галушкин Олег 178 7
Greenberg Itai - Гринберг Итай 12 6
Shwed Gil - Швед Гил 44 5
Snowden Edward - Сноуден Эдвард 167 5
Лукацкий Алексей 103 4
Поляков Александр 51 4
Белоусов Сергей 236 4
Ларин Борис 4 4
Иванов Антон 53 4
Гвоздев Дмитрий 114 4
Trump Donald J. - Трамп Дональд 376 4
Богачев Игорь 178 3
Dickson Frank - Диксон Фрэнк 8 3
Гнедин Евгений 11 3
Керценбаум Кирилл 21 3
Костров Дмитрий 27 3
Александров Антон 11 3
Родионов Михаил 45 3
Калиниченко Михаил 19 3
Матросов Александр 45 3
Прибочий Михаил 41 3
Танюхин Дмитрий 24 3
Ляпунов Игорь 96 3
Путин Владимир 2874 3
Гостев Александр 82 3
Кирюхин Дмитрий 86 3
Гуцко Дмитрий 3 3
Dor Dorit - Дор Дорит 25 3
Симис Борис 15 3
Ключников Михаил 18 3
Новиков Алексей 49 2
Булгаков Алексей 3 2
Чернов Даниил 78 2
Кузнецов Дмитрий 66 2
Эйгес Павел 80 2
Россия - РФ - Российская федерация 129496 223
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 50827 101
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 13537 53
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 15734 44
Европа 21482 33
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 40234 23
Израиль 2657 21
Германия - Федеративная Республика 12326 21
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 13858 19
Иран - Исламская Республика Иран 1026 18
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13117 16
Индия - Bharat 5204 15
Италия - Итальянская Республика 4261 11
Испания - Королевство 3637 11
Южная Корея - Республика 6395 10
Украина 7414 10
Ближний Восток 2801 9
Саудовская Аравия - Королевство 542 9
Азия - Азиатский регион 5224 8
Нидерланды 3370 8
Турция - Турецкая республика 2167 8
Казахстан - Республика 5166 7
Бразилия - Федеративная Республика 2271 7
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 15862 7
Япония 13066 7
Польша - Республика 1901 7
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1870 7
Беларусь - Белоруссия 4815 7
Китай - Тайвань 3842 6
Франция - Французская Республика 7651 6
Канада 4759 6
Уран - планета Солнечной системы 535 6
Сингапур - Республика 1803 6
Швеция - Королевство 3562 6
Россия - ДФО - Приморский край - Находкинский городской округ - Находка 677 6
Европа Восточная 3025 5
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты 859 5
Греция - Греческая Республика 967 5
Египет - Арабская Республика 937 5
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2418 5
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 46468 112
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - Банковские операции 43950 111
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 11685 75
Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Confidential information 4953 54
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 9824 53
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 11576 41
Уголовное преступление - уголовное наказание - правонарушение (общественно опасное деяние) - задержание, арест, лишение свободы - тюремное заключение 3238 36
Социальная инженерия - Социальный инжиниринг - Social Engineering - Психологическое манипулирование людьми - Psychological manipulation of people - Социотехнические атаки - Sociotechnical attacks 672 27
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 25575 26
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 4211 26
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8188 24
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 21755 23
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 7283 22
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3406 22
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 2536 22
Аудит - аудиторский услуги 2153 22
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 16105 18
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 8770 17
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 14777 17
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 6322 16
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 1601 16
Кибербезопасность - CISO - Chief Information Security Officer - Директор по информационной безопасности - BISO - Business Information Security Officer - Директор по информационной безопасности бизнеса 240 15
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 6839 15
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Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 525 11
Русский язык - День русского языка - 6 июня 10250 11
DarkNet - Deep Web - Даркнет - Теневой интернет - Теневая Сеть - Темный интернет 308 11
Страхование - Страховое дело - Insurance 5351 10
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 3928 10
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 4555 10
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 5869 9
Системный администратор - System administrator - ИТ-администратор - Системное администрирование - День Сисадмина - День системного администратора - последняя пятница июля 1129 9
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2015 9
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2159 9
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 5385 9
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BleepingComputer - Издание 250 12
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 5814 5
The Register 1471 4
Ars Technica 398 3
AP - Associated Press 1994 3
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2705 3
heise online - heise security 122 3
NewsFactor 128 2
ComputerWorld 145 2
Virus Bulletin 33 2
NYT - The New York Times 1011 2
SecurityLab - Секьюрити лаб 236 2
Bloomberg 1165 2
WikiLeaks 116 2
Le Monde 25 1
Anti-Malware - информационно-аналитический центр по информационной безопасности 76 1
Huffington Post 34 1
РС Рro 91 1
NokiaPowerUser 13 1
DarkReading.com 91 1
CRN 46 1
Vnunet 225 1
IDG - International Data Group 99 1
The Washington Post 315 1
РИА Новости 837 1
The Verge - Издание 518 1
Forbes - Форбс 680 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11058 1
FT - Financial Times 1183 1
Reddit 275 1
ZDnet 596 1
Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1261 1
Ведомости 691 1
TechMedia - Habr - Хабр - Хабрахабр 78 1
Business Insider - Бизнес инсайдер 231 1
ВГТРК - Всероссийская Государственная Телевизионная и Радиовещательная Компания 301 1
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 873 1
AT&T - WarnerMedia CNN - Turner Broadcasting System 636 1
CNews - ZOOM.CNews 1797 1
Газпром ГПМ Матч ТВ - спортивный телеканал 255 1
IDC - International Data Corporation 4880 19
Gartner - Гартнер 3505 11
CNews Analytics - Аналитическое агентство 7613 6
Check Point Threat Intelligence and Research - Check Point Global Threat Index 45 5
AV-Test Institute 38 5
Google Threat Analysis Group 11 4
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 2579 3
DSecRG - Digital Security Research Group 24 3
IBM ISS - IBM X-Force - IBM X-Force Red team - IBM X-Force IRIS team - IBM X-Force Security - IBM X-Force IRIS - IBM X-Force Incident Response and Intelligence Services - IBM X-Force Kassel - IBM Global Business Security Index 34 2
Net Applications 114 2
CNews Мишень 161 2
Check Point Research - Check Point Malware and Vulnerability Research Group 54 2
Gartner Magic Quadrant WAF - Web Application Firewalls - Enterprise Network Firewalls 6 2
Fortune Global 500 284 2
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 277 1
comScore 394 1
Markswebb Rank & Report - Марксвебб Ранк энд Репорт 60 1
A2:Research 8 1
Dow Jones & Company - Доу Джонс 156 1
KuppingerCole Analysts AG 4 1
MARC - Market Adjustment Research Center - Международный исследовательский центр 32 1
MRG Effitas 2 1
Dimensional Research 12 1
Fortune Global 100 139 1
Vanson Bourne 48 1
RepTrak Global 100 4 1
IDC Research 11 1
SandboxEscaper - Исследовательница вопросов кибербезопасности 4 1
IBM Research 107 1
Forrester Research 815 1
Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 644 9
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 775 1
Ростех - Автоматика - ИНЭУМ им. И. С. Брука - Институт электронных управляющих машин 144 1
НИУ ВШЭ МИЭМ - Московский институт электроники и математики имени А.Н. Тихонова 48 1
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 263 1
Финансовый университет при Правительстве РФ - Академия бюджета и казначейства Министерства финансов Российской Федерации 209 1
ТюмГУ - Тюменский государственный университет 34 1
University of Toronto - Университет Торонто - Торонтский университет 107 1
РЖД НИИАС - Научно-исследовательский и проектно-конструкторский институт информатизации, автоматизации и связи на железнодорожном транспорте 39 1
КрасГМУ имени Войно-Ясенецкого - Красноярский государственный медицинский университет имени профессора В.Ф. Войно-Ясенецкого - Красноярская государственная медицинская академия - Красноярский государственный медицинский институт 9 1
University of California - Калифорнийский университет 82 1
Сколково Открытый университет - ОтУС 14 1
Ben-Gurion University of the Negev - Университет имени Бен-Гуриона 10 1
БГУИР - Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники - Минский радиотехнический институт, МРТИ 14 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 9969 15
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2200 6
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 906 5
Positive Hack Days - международный форум по практической безопасности 23 4
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1138 4
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 691 3
Positive Hack Days - PHDays 20 3
VMworld 29 2
Fortinet Security Day 9 2
Black Hat - Конференция 78 2
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 1867 2
Рождество Христово - Рождественские каникулы 619 2
ZeroNights - конференция по информационной безопасности 17 1
Infosecurity - выставка 63 1
Check Point CPX 360 2 1
День молодёжи - 27 июня 713 1
ICC - International Cybersecurity Congress - Международный конгресс по кибербезопасности 3 1
Kaspersky Security Analyst Summit 2 1
Cisco Expo 22 1
Skolkovo Cybersecurity Challenge 9 1
Samsung Unpacked 30 1
Defcon 44 1
FIFA Confederations Cup - Кубок конфедераций - соревнование по футболу среди национальных сборных 75 1
Digital October - конференционное пространство 90 1
IFA - Internationale Funkausstellung Berlin - Международная выставка бытовой электроники в Берлине - IFA hottest tech awards 311 1
CES - Consumer Electronics Show - CES Innovation Awards 395 1
WEF - The World Economic Forum - Всемирный экономический форум 170 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 11.2023 годы.
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