Хуже Windows. Популярнейший дистрибутив Linux Ubuntu кишит уязвимостями нулевого дня

Linux перестал быть панацеей от хакеров. В Ubuntu, самом популярном дистрибутиве Linux, нашлись гигантские уязвимости нулевого дня, патчей к которым у разработчиков пока нет. Их выявили в рамках хакатона всего за несколько часов, кроме того некоторым участникам удалось проэксплуатировать «дыры», обнаруженные ранее. Разработчики по неизвестным причинам не спешат устранять их.

Переход на Linux не спасет

OC Ubuntu, самый известный и популярный дистрибутив Linux, оказался максимально небезопасным для пользователей. Менее чем за трое суток хакеры выявили в ней три крупных уязвимости нулевого дня, которые, теоретически могли существовать в системе месяцами, если не годами. Портал Truelist в начале 2023 г. писал, что Ubuntu была установлена на 33,9% Linux-компьютеров в мире.

Под термином «уязвимость нулевого дня» (0-day, zero day) подразумевается брешь в программном обеспечении, для которой не существует устраняющего ее обновления. Другими словами, стать жертвой ее эксплуатации с равной степенью вероятностью могут и пользователи, регулярно обновляющие используемое ими ПО, и те, кто предпочитает пользоваться старыми, но зато проверенными и стабильно работающими версиями программ.

В случае Ubuntu разработчики в лице компании Canonical могут успеть не ударить в грязь лицом и поскорее выпустить патчи для всех трех уязвимостей, пока хакеры не начали их активно эксплуатировать. Выявить «дыры» удалось участникам хакатона Pwn2Own, то есть, в некотором роде, «белым хакерам» — за свои достижения они получили крупные суммы денег от организаторов и спонсоров мероприятия, так что этот конкурс вполне можно считать своеобразной программой Bug Bounty. В России подобные начинания, как сообщал CNews, не очень приветствуются силовыми ведомствами.

Кто взломал Ubuntu

В числе тех, кто нашел «дыру» в Ubuntu в ходе Pwn2Own, оказался хакер Кайл Зенг (Kyle Zeng) из команды ASU SEFCOM. Он обнаружил в системе уязвимость двойного высвобождения памяти (double free), за что получил приз в размере $30 тыс. (2,293 млн руб. по курсу ЦБ на 27 марта 2023 г.).

Фото: Canonical Отказ от Windows в пользу Ubuntu совершенно не гарантирует надежную защиту от взлома.

Такую же сумму выиграл и хакер Минги Чо (Mingi Cho) из группы Theori. Эти деньги были выплачены организаторами за выявление уязвимости использования после освобождения (Use-After-Free).

Те же $30 тыс. заработал и участник под псевдонимом Synacktiv, обнаруживший уязвимость, благодаря которой хакеры могут повышать права пользователя в системе.

Разработчики бездействуют

В целом, настольная ОС Ubuntu была одной из основных целей на конкурсе Pwn2Own.

Систему ломали многократно, и один из участников наглядно продемонстрировал, что специалисты Canonical не очень хотят обеспечивать безопасность пользователей их ОС.

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Хакер Бьен Фам (Bien Pham) из команды Qrious Security смог воспользоваться одной из ранее найденных в системе уязвимостей (ее индекс или хотя бы принцип действия не раскрываются), за что получил $15 тыс. (1,146 млн.).

Нельзя исключать, что в Ubuntu содержится немало как еще не выявленных «дыр», как и тех, которые разработчики не спешат латать. Отметим также, что Canonical вошла в список компаний, поддержавших санкции Запада и отвернувшихся от России и своих российских пользователей.

Все по-честному

Организаторы Pwn2Own не ставили целью уничтожение репутации Ubuntu. Участники конкурса ломали и другие системы, а некоторым даже удалось хакнуть автомобиль, который одна из многочисленных компаний миллиардера Илона Маска (Elon Musk) совершенствует на протяжении почти шести лет.

Речь про электрокар Tesla Model 3, премьера которого состоялась в июле 2017 г. Как оказалось, программное обеспечение автомобиля оказалось максимально уязвимо к атаке TOCTOU (time-of-check to time-of-use), что с легкостью продемонстрировали эксперты команды Synacktiv. На этом они заработали $100 тыс. в качестве приза (7,645 млн руб.), а также новый, едва съехавший с конвейера седан Tesla Model 3.

Но всего этого участникам Synacktiv было мало, и они забрали у организаторов Pwn2Own еще $40 тыс. (3,058 млн руб.), показав всему миру, что атаке TOCTOU не способна противостоять не только прошивка популярного американского автомобиля, но и вторая по распространенности в мире настольная ОС — Apple macOS. Она 16,26% мирового рынка дестопных систем против 71,78% у Windows всех версий и 2,94% у всех существующих дистрибутивов Linux (данные StatCounter за февраль 2023 г.).

В новейшей ОС Windows 11 тоже нашлись свои недочеты в плане безопасности. Например, она подвержена уязвимости Use-After-Free, в ней, как и в Ubuntu, еще есть скрытые способы повышения прав пользователя, которыми, вполне вероятно, пользуются хакеры. Выявление этих двух недостатков в системе Microsoft обогатило хакеров в сумме на $60 тыс. (4,587 млн руб.).