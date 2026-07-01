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Musk Elon Reeve Маск Илон Рив

СОБЫТИЯ


01.07.2026 Intel теряет лучших. В Tesla сбежал эксперт по запуску производств передовых чипов

ине (штат Техас, США), неподалеку от уже действующей площадки Gigafactory. Проект анонсировал лично Илон Маск 21 марта 2026 г. Intel Terafab обзавелся руководителем Согласно задумке Маска, Tera
08.05.2026 Маск снова обманул? Новые аккумуляторы Tesla оказались хуже обычных дешевых батарей

Обогнать конкурентов не удалось Илон Маск (Elon Musk) обещал революцию, а аккумуляторы 4680 оказались хуже сторонних, пишет E
24.04.2026 Опубликованы судебные документы с «нелестными фактами» об Илоне Маске и OpenAI

еральном суде Окленда в штате Калифорния (США) было обнародовано заявление. В начале апреля 2026 г. Илон Маск предъявил иск, требуя отстранить генерального директора OpenAI Сэма Альтмана (Sam A
03.04.2026 Спутники Amazon не поделили космос со спутниками Маска и готовы начать сталкиваться на орбите

й вред, добавил в SpaceX. X - Mario Nawfal Предприниматель и бывший Старший советник президента США Илон Маск В 2026 г. многие китайские компании подали заявки на запуск интернет-спутников в ко
17.03.2026 Решения для домашнего ухода от Dreame: умный стайлер AirStyle Pro HI и LED-маска Chrona Photon

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17.02.2026 Маск борется за право разработки системы управления роем БПЛА в секретном конкурсе армии США

еспечения (ПО) и полевые испытания. Flickr - Steve Jurvetson Главный исполнительный директор SpaceX Илон Маск Компании SpaceX и xAI 17 февраля 2026 г. не предоставили официальных комментариев п
09.01.2026 Власти Европы обвинили ИИ Илона Маска в антисемитизме и педофилии

отов, прогнозируемая общая стоимость составляет $14 млрд. X - Mario Nawfal Генеральный директор xAI Илон Маск Илона Маск в ноябре 2025 г. заявил, что текущая версия Grok 4-Heavy остается все ещ
26.12.2025 Маск призвал замедлить прогресс ИИ и робототехники

ая просьба Главный исполнительный директор Tesla и глава нескольких других технологических компаний Илон Маск (Elon Musk) в декабре 2025 г. призвал разработчиков в сфере технологий искусственно
11.11.2025 Илон Маск потребовал у сотрудниц xAI предоставить внешность и голоса для обучения чат-бота

Сдача биометрии в добровольно-принудительной форме Предприниматель и генеральный директор xAI Илон Маск (Elon Musk) приказал сотрудницам xAI сдать биометрию для обучения чат-бота Ani, пиш
27.10.2025 Илон Маск отключил 2500 интернет-терминалов Starlink, принадлежащих мошенническим колл-центрам

на органы и кремирована. X - Mario Nawfal Предприниматель и бывший Старший советник президента США Илон Маск 15 октября власти Мьянмы и Камбоджи провели масштабные операции против организаторо
06.10.2025 «Убийца» «Википедии» без ограничений и цензуры появится в общем доступе в октябре 2025 года

ии 0.1. «Ранняя бета-версия «Грокипедии» версии 0.1 будет опубликована через две недели», — написал Илон Маск. Он называет «Грокипедию» репозиторием знаний с открытым исходным кодом. Ограничени
14.08.2025 Из компании, создающей ИИ для Илона Маска, уходит главный разработчик с русскими корнями

ны главного инженера xAI Игорь Бабушкин, руководивший инженерными группами ИИ-стартапа Илона Маска (Elon Musk) xAI, объявил о своем уходе из компании, пишет TechCrunch. Бабушкин участвовал в со
12.08.2025 Маск грозит судом Apple из-за низкого рейтинга его ИИ в магазине приложений для iPhone

Правовые меры Миллиардер Илон Маск (Elon Musk) заявил, что его стартап в области искусственного интеллекта xAI подаст

24.07.2025 Трамп представил план тотального внедрения ИИ-технологий во все сферы жизни американцев. Илон Маск не участвует

облемы вернулись: Tesla за день потеряла $153 млрд, а сам Маск обеднел на $34 млрд. 11 июня 2025 г. Илон Маск написал в X, что сожалеет о своих высказываниях в адрес президента США Дональда Тра
24.06.2025 После скандала Трампа и Маска у властей США возникли вопросы к беспилотным такси Tesla

м США проблемы вернулись: Tesla за день потеряла $153 млрд, а сам Маск обеднел на $34 млрд. 11 июня Илон Маск написал в X, что сожалеет о своих высказываниях в адрес президента США Дональда Тра
28.05.2025 Telegram получит $300 млн за то, что приютит интеллектуального бота Илона Маска

ерство Telegram и xAI Telegram договорился с корпорацией xAI американского миллиардера Илона Маска (Elon Musk) об интеграции возможностей интеллектуального чат-бота Grok в мессенджер. Об этом в
08.04.2025 Илон Маск уничтожил тысячи носителей с правительственными архивами. Он посчитал их устаревшими

в публикации в официальном микроблоге DOGE в заблокированной в России социальной сети Х. Ею владеет Илон Маск. Авторы поста не преминули сделать акцент на том, что магнитные ленты – это фактиче
17.03.2025 Уволился глава программы по проводке интернета в села США. Он был не согласен, что теперь упор будет сделан на Starlink Илона Маска

товолоконных линий к использованию спутникового интернета, как это предлагает Starlink Илона Маска (Elon Musk). BEAD — часть законопроекта об инфраструктурных расходах в один триллион долларов

13.03.2025 Заморожен проект российского электромобиля «как у Илона Маска»

News писал, что при создании дизайна е-Neva его разработчики явно вдохновлялись идеями Илона Маска (Elon Musk), реализованными в его бюджетном седане Tesla Model 3. В частности, это большой сен
28.02.2025 Трамп поручил создать ИТ-системы для регистрации госрасходов министерств США

язал создать ИТ-систему для регистрации платежей по государственным расходам Американский бизнесмен Илон Маск не возглавляет ведомство по повышению эффективности работы правительства США (DOGE)
21.02.2025 Илон Маск поручил готовиться лететь на Марс, а Международную космическую станцию свести с орбиты

Новая эпоха Основатель компании SpaceX Илон Маск (Elon Musk) призвал свести с орбиты Международную космическую станцию (МКС) и готов
20.02.2025 Илон Маск уволил два десятка сотрудников ведомства, инспектировавших его производство мозговых имплантов Neuralink

аний могут существенно повлиять на сроки реализации этих проектов. Wikipedia Соучредитель Neuralink Илон Маск Американский бизнесмен Илон Маск не возглавляет ведомство по повышению эффек
17.02.2025 В государственных базах данных США нашлись настоящие «вампиры». Им по 200-350 лет, они бессмертны и получают пособия

ым более 200 лет, и у которых поле смерти установлено на False. На проблему указал лично миллиардер Илон Маск (Elon Musk), владеющий строящей ракеты компанией Space X, автопроизводителем Tesla,
10.01.2025 Знания кончились. Искусственный интеллект выучил все, что известно человечеству

Прогноз на ближайшее будущее Американский предприниматель Илон Маск (Elon Musk) вслед за другими экспертами заявил, что объем доступных данных для обуч
03.01.2025 Украина договорилась с Илоном Маском о прямом подключении смартфонов к Starlink

ооюза. Starlink принял решение не взимать плату с используемых на Украине терминалов. Летом 2022 г. Илон Маск заявлял, что более не намерен бесплатно обслуживать Украину: сумма расходов корпора
24.12.2024 Илон Маск призвал не помогать «Википедии». Он даст $1 млрд, если ее на год переименуют в «Членопедию»

Просьба не донатить Американский миллиардер Илон Маск (Elon Musk) призвал прекратить делать пожертвования онлайн-энциклопедии «Википедия»
17.12.2024 Трамп засекретит отчетность об авариях автомобилей автопилотом. Об этом просил Илон Маск

тности о дорожно-транспортных происшествиях (ДТП), пишет Reuters. Ранее на это требование жаловался Илон Маск (Elon Musk), активно помогавший Дональду Трампу в его борьбе за пост Президента США
18.11.2024 Победа Трампа рекордно обогатила ИТ- и технологический бизнес США. Топ-9 миллиардеров, выигравших больше всех

льных миллиардеров после победы Дональда Трампа на американских президентских выборах выглядит так: Илон Маск (Elon Musk) Состояние: $304 млрд, а прирост составил $41 млрд. Wikipedia Американск
14.11.2024 Самый богатый бизнесмен Европы подал в суд на ИТ-платформу Илона Маска

ание какого-либо контента, подпадающего под авторское право. Wikipedia Американский предприниматель Илон Маск (Elon Musk) Как говорится в заявлении французских газет, доход от авторских прав вм
11.11.2024 Глава американского регулятора при Трампе усложнит жизнь ИT-гигантам и облегчит ее Starlink Илона Маска

тороны, Карр, пишет Ars Technica, может попытаться направить деньги в систему Starlink Илона Маска (Elon Musk), ведь он был ярым противником решения FCC два года назад отклонить заявку Starlink
17.09.2024 Суверенного «убийцу» Starlink построят за полтриллиона рублей. Смета по замене детища Илона Маска достигла невероятных размеров

е с Starlink корректно лишь с точки зрения общего назначения сетей. Детище миллиардера Илона Маска (Elon Musk) в десятки раз масштабнее в сравнении с российской системой – проект, стартовавший

06.09.2024 Илон Маск запустил группировку спутников-шпионов США

Американские спутники-разведчики Принадлежащая Илону Маску (Elon Musk) компания SpaceX вывела на орбиту очередные спутники нового поколения для NRO. Об э
30.05.2024 В работе Starlink Илона Маска произошел масштабный сбой. Западные СМИ ругают Россию

том сообщается в официальном аккаунте компании на платформе Х. Это стартап миллиардера Илона Маска (Elon Musk), состояние которого на 2024 г. третье место в мире по версии Forbes - $196 млрд. «
24.05.2024 Илон Маск вывел на орбиту первую очередь разведывательных спутников США

ов для традиционных наземных и воздушных методов сбора данных. О том, насколько SpaceX Илона Маска (Elon Musk) стала компанией, которую правительство США использует для выполнения самых важных

30.01.2024 Компания Илона Маска впервые вживила чип в человеческий мозг. Недавно ее обвиняли в жестоком обращении с животными

альной сети X (ранее – Twitter) сообщил основатель компании, известный американский предприниматель Илон Маск (Elon Musk). «Вчера человек впервые получил имплант от Neuralink и уверенно идет на
20.07.2023 Как тебе такое, Илон Маск? Россиянин чипировал собственный мозг в домашних условиях по инструкциям из YouTube

сомнителен – Грин полагает, что теперь над Радугой нависла угроза развития эпилепсии. Доморощенный «Илон Маск» В мире годами не существовало легальных практик по вживлению в головной мозг людей
19.07.2023 Илона Маска, Ларри Эллисона и других директоров Tesla заставили вернуть $735 млн бонусов, которые они выписали сами себе

гласно заключенному сторонами соглашению, топ-менеджеры, в числе которых генеральный директор Tesla Илон Маск (Elon Musk), его брат Кимбал Маск (Kimbal Musk), один из учредителей Oracle Ларри Э
24.04.2023 Илон Маск назначил главным по искусственному интеллекту хулигана с российским именем

ация об этом в его соцсетях отсутствует. Связь между Бабушкиным и Маском По данным The Information, Илон Маск довольно давно вынашивал идею создания своего ИИ-стартапа. Он был нужен ему с целью
11.04.2023 Илон Маск окончательно «убил» компанию Twitter

лишь непристойный эмодзи в ответ на заданные им вопросы. Фото: Brett Jordan / фотобанк Unsplash.com Илон Маск ликвидировал Twitter Inc Переговоры о приобретении Twitter начались весной 2022 г.,
27.02.2023 Китай готовит к запуску гигантский космический флот для «уничтожения» Starlink Илона Маска

SpaceX, у Китая нет ракеты, которую можно использовать многократно, как Falcon 9. И в конце-концов, Илон Маск может просто запустить больше своих спутников, если Китай решит вывести из строя не

Публикаций - 457, упоминаний - 990

Musk Elon Reeve и организации, системы, технологии, персоны:

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X Corp - Twitter 2938 78
Microsoft Corporation 25775 64
Google LLC 12688 59
Apple Inc 13154 52
Amazon Inc - Amazon.com 3277 51
Meta Platforms - Facebook 4621 43
OpenAI 541 42
Telegram Group 2940 26
Yandex - Яндекс 9216 22
Neuralink 26 21
X Corp - xAI - X.AI Corp 39 21
Intel Corporation 12811 18
OneWeb - WorldVU 46 17
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4964 17
Nvidia Corp 4002 15
Meta Platforms 180 15
Alphabet 177 15
PayPal 671 15
ИКС - Бюро 1440 - Bureau 1440 - МегаФон 1440 82 12
Oracle Corporation 7074 12
Google DeepMind 82 11
ИКС 538 11
Microsoft Corporation - GitHub 1075 11
ИИ-Технологии 309 10
Anthropic 160 10
Samsung Electronics 11064 9
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5659 9
Atos Prescriptive Security - SEQ - SEC Consult Services - Vulnerability Lab - Монитор безопасности 1693 8
Cisco Systems 5372 8
Amazon Web Services - AWS - Amazon Cloud 947 8
Qualcomm Technologies 1974 7
TSMC - Taiwan Semiconductor Manufacturing Company - TSMT - Taiwan Surface Mount Technology - Worldwide Semiconductor Manufacturing 1101 7
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial - Miyazaki Matsushita Electric Industrial 2692 7
Ростех - Росэлектроника - Вега - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 1101 7
SNC - Sierra Nevada Space Systems - SpaceDev 21 6
Ростелеком 10948 6
F6 - F.A.С.С.T. - Эфшесть - Будущее АО - Fight Against Cybercrime Technologies - Технологии для борьбы с киберпреступлениями - Группа АйБи ТДС - Группа АйБи Сервис - Адаптивные технологии безопасности - ранее Group-IB - Группа информационной безопасности 932 6
МегаФон 10742 6
Dell EMC 5180 6
Tesla Motors 461 128
Microsoft - LinkedIn 699 16
Blue Origin 29 12
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 12
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1757 10
Boeing 1031 10
Ford 434 8
BMW Group 482 8
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2790 8
Lockheed Martin 777 7
Hyperloop One - Virgin Hyperloop - Virgin Hyperloop One 11 7
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 7
Netflix - онлайн-кинотеатр 528 7
Morgan Stanley - Морган Стэнли 495 7
Uber 357 6
GM - General Motors - Джи ЭМ СНГ 479 6
РЖД - Российские железные дороги 2096 6
Volkswagen Audi Group 232 5
ESA - European Space Agency - Европейское космическое агентство - Европейское управление космических исследований 692 5
Tesla Gigafactory 6 5
Eutelsat - European Telecommunications Satellite Organization - Европейская организация спутниковой связи - Евтелсат Нетворкс 201 5
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1897 5
Альфа-Банк 1979 5
Volkswagen Group - VW 308 5
SoftBank Group 284 4
Nike 195 4
Toyota Motor - Тойота Мотор Мануфэкчуринг Россия - Тойота Тсусё Техника - Toyota Tsusho - Тойота цусе 504 4
Россети Ленэнерго 1699 4
Wikimedia Foundation - Фонд Викимедиа 92 4
Y Combinator - венчурный фонд 57 4
Cohen Circle Acquisition Corp - Cornet Growth Acquisition - Cohen Acquisition Corp - Cohen Circle Sponsor - Cohen Circle FinTehc Ventures 9 4
The Boring Company 4 4
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1523 4
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Альфа-Групп 745 4
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 1662 4
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FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 749 3
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 2
Microsoft Build - конференция 39 2
Армия - Международный военно-технический форум 68 2
Alfa Future People - фестиваль современной музыки и технологий 17 2
Hackathon - Хакатон - форум-соревнование для разработчиков 399 2
БЕСЕДА - конференция по беспроводным технологиям 86 2
The Giving Pledge - Клятва дарения 3 2
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Астрономия - Космос - День космонавтики - 12 апреля 114 2
День молодёжи - 27 июня 1087 2
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 660 2
WEF - The World Economic Forum - Всемирный экономический форум 195 2
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1281 2
CNews AWARDS - награда 571 2
Oracle OpenWorld 65 1
IFA - Internationale Funkausstellung Berlin - Международная выставка бытовой электроники в Берлине - IFA hottest tech awards 339 1
Иннопром - Innoprom - Международная промышленная выставка 95 1
FIFA Confederations Cup - Кубок конфедераций - соревнование по футболу среди национальных сборных 89 1
Autonomy Day 1 1
АТЭС - Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество - Азиатско-Тихоокеанскмй Форум 90 1
Swedish Academy - Nobel Prize - Нобелевская премия 389 1
Международный женский день - 8 марта 418 1
Halloween - All Hallows' Eve - Хэллоуин 40 1
MeYou 3 1
Microsoft Imagine Cup 60 1
ISDC - International Space Development Conference - Международная конференция по развитию космоса 1 1
ITU Telecom World - Всемирная конференция по развитию электросвязи Международного союза электросвязи (МСЭ) - ITU - World Radiocommunication Conference - Всемирная конференция радиосвязи (ВКР) 77 1
Le Bourget - Salon international de l'aéronautique et de l'espace de Paris-Le Bourget - Ле-Бурже международный авиасалон - Международный авиакосмический салон Париж-Ле-Бурже 35 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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