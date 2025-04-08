Илон Маск уничтожил тысячи носителей с правительственными архивами. Он посчитал их устаревшими

Департамент DOGE, у руля которого стоит Илон Маск, уничтожил 14 тыс. магнитных лент в Администрации общих служб США. Их заменили на современные цифровые носители, что позволит экономить $1 млн в год. Ленты десятилетиями считаются одними их лучших носителей для долгосрочного хранения информации.

Дорогу современному

Возглавляемый миллиардером Илоном Маском (Elon Musk) Департамент эффективности государственного управления (DOGE) ликвидировал 14 тыс. магнитных лент с информацией Управления общих служб США (GSA), пишет Tom’s Hardware. В Департаменте подчеркнули, что им удалось сэкономить $1 млн государственных средств в год «путем преобразования магнитных лент в стабильные современные цифровые записи» (by converting magnetic tapes to permanent modern digital records).

Об этом говорилось в публикации в официальном микроблоге DOGE в заблокированной в России социальной сети Х. Ею владеет Илон Маск. Авторы поста не преминули сделать акцент на том, что магнитные ленты – это фактически очень старый формат носителя информации. Однако многие пользователи X в комментариях к этому посту заявили, что, несмотря на почтенный возраст (более 70 лет) магнитная лента по-прежнему остается лучшим выбором в ряде сценариев хранения данных.

Тайна, покрытая мраком

Департамент Илона Маска с гордостью отчитался об уничтожении тысяч магнитных лент, но по каким-то причинам не стал раскрывать, на что именно они были заменены. Вариантов тут, в целом, довольно много – от древних жестких дисков до современных SSD-накопителей корпоративного класса. Это также вполне могут быть и жесткие диски, которые почти не используются в персональных компьютерах и ноутбуках ввиду своей медлительности, но по-прежнему массово эксплуатируются в центрах обработки данных и облачных сервисах.

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Также пока нет данных, за счет чего ликвидация магнитных лент, которая наверняка повлекла за собой закупку некоего количества накопителей другого класса, поможет экономить по миллиону долларов в год. Возможно, это связано с тем, что магнитные ленты – это довольно капризные накопители, которые, как сообщал CNews, нельзя много и часто перезаписывать, и которые очень требовательны чистоте аппаратуры для работы с ними.

Помимо этого, нет информации, что DOGE ограничится одной лишь GSA и не начнет избавлять от магнитных лет другие департаменты и службы США.

Старый конь борозды не портит

Как и в случае со многими устройствами и комплектующими, будь то дисплей, процессор или видеокарта, выбор носителей данных остается разнообразным, поскольку один формат или одна модель не может подходить всем. Хотя в современном мире есть карты microSD размером с ноготь, которые могут хранить 1 ТБ данных, и потребительские SSD, способные передавать данные со скоростью более 14 ГБ/с, морально устаревшие жесткие диски и магнитные ленты, до сих пор востребованы и по-прежнему выпускаются. Более того, в ленты даже раз за разом устанавливают новые рекорды продаж. Связано это с тем, что у них все еще есть ряд преимуществ перед другими форматами носителей, пишет Tom’s Hardware.

Ленточные накопители остаются в фаворе по нескольким причинам, но наиболее важные из них – это высокая вместительность, измеряемая десятками терабайтов, и внушительная карта развития технологии, расписанная на ближайшие несколько десятков лет. До конца июня 2025 г. свет должен увидеть стандарт ленточных накопителей LTO-10 (Linear Tape-Open), который подразумевает возможность хранения 36 ТБ данных в обычном виде и 90 ТБ в сжатом. Нынешнее поколение LTO-9 рассчитано на 18 и 45 ТБ соответственно, то есть прирост емкости будет двукратным.

Нынешняя дорожная карта расписана вплоть до 14 поколения (LTO-14). Сроки его релиза не назначены, но соответствующие ленты смогут хранить 576 ТБ несжатых данных и 1440 ТБ сжатых.