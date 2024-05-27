Древние накопители из середины XX века угрожают жестким дискам и SSD и бьют рекорды продаж

Продажи ленточных накопителей в мире по итогам 2023 г. приблизились к 153 экзабайтам суммарного объема. При этом такие устройства считаются нишевыми – их чаще всего используют для длительного хранения архивной информации, а в потребительском сегменте они не востребованы

Живее всех живых

Ленточные накопители, пишет The Register, казались никому не нужными на протяжении последних 29 лет. В этот период активно набирали популярность жесткие диски, а позже на смену им пришли и лучшие во всем, кроме цены, твердотельные накопители. Но статистика продаж говорит об обратном – оказывается, лента по-прежнему актуальна, и уходить с рынка не планирует.

По информации издания, поставки накопителей стандарта Linear Tape-Open (LTO) в 2023 г. составили 152,9 эксабайта (ЭБ). 1 ЭБ равен 1000 петабайт (ПБ), а 1 ПБ – это 1000 терабайт . При этом достичь этого результата удалось силами всего лишь трех компаний, две из которых сбежали из России.

Американские HPE, IBM и Quantum – единственные три поставщика LTO, пишет The Register. Последняя известна больше как производитель жестких дисков, но от этого направления бизнеса она давно избавилась.

LTO.org Продажи ленточных накопителей для хранения данных даже не думают сбавлять обороты

Статистику по продажам опубликовали сами компании, представив совместный отчет. Согласно опубликованным в документе сведениям, популярность LTO во всем мире хоть и не очень быстро, но все же растет – в сравнении с 2022 г. их продажи увеличились на 3,14%.

Но все же до жестким дисков по объемам продаж пока далеко. Для сравнения, на рынке HDD есть три компании – WD, Toshiba и Seagate, и последняя продала дисков на 99 ЭБ за один лишь III квартал 2023 г.

Почему все так

HPE, Quantum и IBM объяснили происходящее «быстрой генерацией данных и возросшими требованиями к инфраструктуре гиперскейлеров и предприятий». Другими словами, объем информации во всем мире стремительно растет, и не вся она подлежит перезаписи. В связи с этим миру нужно больше накопителей для ее длительного хранения.

Ленточные накопители за годы своего существования зарекомендовали себя лучше других в плане надежного архивного хранения. Они обошли в этом плане и жесткие диски, и SSD, и оптические накопители, хотя последние все же составляют и им конкуренцию.

Как пишет The Register, вероятнее всего, спрос на магнитные ленты в обозримом будущем сохранится.

Производители также связывают повышенный спрос на свои ленты с искусственным интеллектом, который трио описало как своего рода рабочую нагрузку, которая порождает неструктурированные данные и может «привести к увеличению требований к хранению и затратам». Иначе говоря, искусственный интеллект генерирует слишком много данных, которые нужно где-то и на чем-то хранить.

Преимущества ленты

Ленточные накопители имеют ряд преимуществ перед своими аналогами, широко распространенными в пользовательской среде. Например, они имеют более высокую емкость – десятки терабайт. К тому же они поддерживают «горячее» отключение лучше, чем SSD или жесткие диски, то есть вероятность повредить их ниже.

Поэтому поставщики рекомендуют ленты как идеальную среду для больших объемов данных, к которым нечасто обращаются, пишет издание. При этом ленточный накопитель часто может быть дешевле, чем жесткий диск. также для защиты данных, буквально помещая их на полку и, следовательно, вне досягаемости для заражения программами-вымогателями.

Без минусов не обходится

Оптимальные для архивного хранения данных, ленточные накопители проигрывают SSD и иногда даже жестким дискам по скорости считывания и записи. Она также зависит от того, в каком виде хранится информация на ленте – в обычном или сжатом.

Во втором случае на ленту можно уместить больше данных – до 45 ТБ на ленте LTO-9 против 18 ТБ в несжатом состоянии.