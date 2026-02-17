Мир на пороге дефицита жестких дисков. Крупнейший производитель HDD продал все запасы на год вперед пьютерах и серверах с 90-х годов XX века, в скором будущем могут стать дефицитным товаром. Компания Western Digital распродала все свои запасы почти на год вперед, до конца 2026 г., пишет порта

Все жесткие диски в мире в одночасье устарели. Аутсайдер рынка придумал уникальный HDD, который Seagate и Western Digital догонят не скоро ая поле более высокой напряженности и позволяя уменьшить размер намагничиваемого «зерна». Seagate и WD, в свою очередь, активно эксплуатируют конкурирующую технологию записи – HAMR или heat-ass

Western Digital выпустила первый в мире HDD на 32 ТБ раньше своего заклятого конкурента HDD-рекордсмен Компания Western Digital (WD) вывела на рынок жесткие диски, вмещающие 30 ТБ информации – рекордные для накопителей это

Выпущены гигантские SSD на 128 TB и SD-карты колоссальной емкости 8 ТБ ордсмены вместимости Американский производитель устройств хранения данных компания Western Digital (WD) анонсировала ряд заметных новинок, выделяются огромной вместительностью на фоне разработо

Выпущены первые в мире 2,5-дюймовые жесткие диски емкостью 6 ТБ ткие диски объемом 6 ТБ. Устройства вошли в серию портативных жестких дисков (HDD) в своих линейках WD, WD_BLACK и SanDisk Professional. Новинки отличаются самой большой в мире емкостью 2,5-дюй

Производители HDD и SSD Seagate и Western Digital дружно повышают цены на всю продукцию. Во всем винят инфляцию Seagate и WD поднимают цены на накопители Вслед за Western Digital другой американский производитель же

Выпущена первая в истории SD-карта объемом 4 ТБ ная карта памяти microSD, которую, к слову, выпустила SanDisk, по предзаказу в 2019 г. стоила $449. WD осваивает стандарт SD Express Western Digital также анонсировала еще несколько продуктов:

Эксперты Positive Technologies помогли исправить опасную уязвимость в сетевых хранилищах Western Digital Компания Western Digital поблагодарила эксперта Positive Technologies Никиту Абрамова за обнаружение у

Жесткие диски Western Digital «просятся на покой» спустя 3 года работы, будучи полностью исправными Повышение продаж в стиле WD Компанию Western Digital (WD) обвинили в использовании сомнительных методов наращив

Seagate выпустит жесткие диски «с подогревом» и рекордной емкостью больше 30 ТБ. У WD и Toshiba таких нет и не предвидится авки накопителей на 30 ТБ в IV квартале 2023 – I квартале 2024 гг. В дорожной карте, опубликованной WD в 2022 г., фигурируют модели емкостью 32 ТБ и более, но не обозначены их сроки вывода на р

Бренд ничего не значит. Самыми ненадежными оказались винчестеры самых знаменитых производителей XX века и продолжают делать это сейчас. В тесте на количество таких секторов участвовали накопители WD (47% общего количества), Seagate (28%), Hitachi (10%), Toshiba (8%) и Maxtor (1%). Почему

Цены на SSD валятся в пропасть из-за резкого падения продаж. Во всем виноваты облачные провайдеры в рамках технологической конференции Goldman Sachs в Сан-Франциско, пишет Barron’s. В июне 2022 г. WD скорректировала прогноз по финансовым результатам текущего финансового квартала 2022 г., и

Древние накопители восстали из мертвых и угрожают бизнесу Seagate и Western Digital tal лишь совсем недавно преодолели отметку в 20 ТБ. У Seagate такой винчестер появился в 2020 г., а WD выпустила HDD на 26 ТБ в начале 2022 г. Обе компании готовятся выпустить винчестеры на 30

Выпущен супервместительный потребительский жесткий диск с огромным SSD внутри накопитель составляет пять лет. Почти классический жесткий диск Универсальность подключения нового WD Red Pro достигается за счет использования обычного интерфейса SATA III с пропускной способ

Грядет небывалое подорожание SSD-накопителей из-за глупой оплошности производителей Две компании подставили весь мир Компании Western Digital и Kioxia могут вызвать дефицит твердотельных накопителей во всем мире, пишет Reuters. А нехватка носителей информации, давно уже вытеснивших жесткие диски в персональных компьют

Western Digital анонсировала новый SSD линейки Black для игровых компьютеров ной скорости за счет продвинутого управления тепловым режимом и повышения эффективности энергопотребления на 20% по сравнению с предыдущим поколением внутренних SSD-накопителей с поддержкой NVMe. SSD Western Digital WD_Black SN770 Диск предлагается в следующих объемах: 250 ГБ, 500 ГБ, 1 ТБ и 2 ТБ.

Миллионы роутеров Netgear, DLink и Western Digital под угрозой взлома nel Labs Макс Ван Амеронген (Max Van Amerongen). Библиотека была разработана в начале 2010-х годов. KCodes лицензировала ее таким производителям роутеров как Netgear, TP-Link, Tenda, EDiMAX, D-Link и Western Digital. Лишние вызовы Проблема этой библиотеки заключается в том, что она «слушает» вызовы от USB-устройств, поступающие не только из внутренней сети, но и с внешнего интерфейса, подкл

Американцы покупают крупнейшего японского производителя флеш-памяти, чтобы догнать корейский Samsung Western Digital понадобилась бывшая «дочка» Toshiba Компания Western Digital, один из крупнейших производителей жестких дисков в мире, собирается купить я

Western Digital тайком замедлила свой популярный SSD Курс на удешевление Western Digital (WD), вероятно, начала использовать более дешевые компоненты в своих фирменных твердотельных (

Western Digital выпустила компактный портативный SSD-накопитель Elements SE Western Digital анонсировала SSD-накопитель WD Elements SE — новое портативное решение для хранения данных, объединяющее в себе компактны

С сетевых накопителей Western Digital стали массово исчезать данные. Компания рекомендует просто отключить их от интернета язкой admin/admin. Что говорят другие пользователи На пост sunpeak отреагировали и другие владельцы WD My Book Live. Тема насчитывает десятки ответов, среди которых немало сообщений, подтвержда

Новое решение от Western Digital ускоряет принятие решений на оконечных устройствах ь к устройствам, конечным пользователям и оборудованию, которые генерируют данные, поскольку успех в значительной степени зависит от значений задержки и пропускной способности. Мы приветствуем приход Western Digital в этот сегмент рынка, поскольку отрасль действительно нуждается в надежных продуктах от заслуживающего доверия поставщика». «От здравоохранения до разведывательных операций, для

Как оптимизировать системы для хранения данных: практическое решение от Western Digital Western Digital® для работы с данными выпускается под брендами G-Technology™, Ultrastar, SanDisk® и WD®. Для каждого бизнеса нужна собственная стратегия обработки данных. Как показывает исследо

Как оптимизировать системы для хранения данных: практическое решение от Western Digital Western Digital® для работы с данными выпускается под брендами G-Technology™, Ultrastar, SanDisk® и WD®. Для каждого бизнеса нужна собственная стратегия обработки данных. Как показывает исследо

Western Digital расширила ассортимент накопителей для систем видеонаблюдения Western Digital Corp. объявила сегодня о расширении семейства WD Purple, представив продуктовую линейку WD Purple Pro, созданную для нового поколени

Всех мировых производителей HDD обвинили в тайном сотрудничестве с запрещенной Huawei Производители накопителей под прицелом властей Компании Toshiba, Seagate и Western Digital попали во внимание американских властей из-за возможного тайного сотрудничества с Huawei. Сенатор Комитета по торговле США Роджер Уикер (Roger Wicker), пишет The Register, замет

Western Digital заключила партнерство с Raidix нужен отказоустойчивый массив с минимальным снижением производительности. Установив ПО ERA от Raidix, пользователи смогут реализовать программные возможности RAID на NVMe SSD-накопителях Ultrastar от Western Digital. Это позволит им одновременно защитить данные и максимально раскрыть потенциал производительности NVMe-устройств, избежав ненужных узких мест между центральным процессором (CPU)

Western Digital представила SSD с поддержкой NVMe для ЦОДов дачи, относящиеся к различным отраслям промышленности, включая автомобилестроение; и SSD-накопитель WD Blue SN550 на 2 Тбайта с поддержкой NVMe для повышения производительности ПК. В полной мер

Western Digital представляет новые продукты линейки WD Black шее оборудование, – отметил старший вице-президент направления «Решения для пользователей» компании Western Digital Джим Уэлш. – И без инновационных высокопроизводительных решений для хранения

Western Digital научилась подсовывать покупателям энергозатратные и шумные HDD вместо экономичных и тихих Western Digital уличили в неверном информировании о скорости вращения шпинделя жестких дисков серии WD Red NAS. Об этом сообщило издание ArsTechnica со ссылкой на обсуждение в рамках популярног

Western Digital представила новую платформу безопасности ArmorLock конечно же развлечения. Поскольку актуальность вопросов сохранности данных будет только возрастать, Western Digital планирует внедрять платформу и в другие собственные решения для хранения инфо

Western Digital выпустила новый SSD-накопитель My Passport емкостью до 1 ТБ Western Digital представила сегодня новый твердотельный накопитель My Passport под брендом WD емкостью до 2 ТБ. Выполненный в изящном металлическом корпусе и обеспечивающий головокружи

Western Digital продавала медленные и дешевые жесткие диски под видом быстрых и дорогих. Настала пора расплаты технологии записи жестких дисков на более медленную и дешевую в продукции компании Western Digital (WD) разросся до масштабов судебного разбирательства. Адвокатская контора Hattis Law из Белвью

Western Digital использует дешевую технологию записи, из-за которой диски «тормозят» и отказываются вставать в RAID роизводимых ею жестких дисков (HDD). Как пишет Tom’s Hardware, некоторые из владельцев новейших HDD WD Red емкостью 2-6 ТБ, предназначенных для использования в сетевых хранилищах (NAS), испытыв

Western Digital разработала техпроцесс пятого поколения для производства памяти 3D NAND аспространением подключенных автомобилей, мобильных устройств и искусственного интеллекта. Компания Western Digital начала опытно-промышленное производство 512-гигабитных (Гбит) чипов по технол

Начались продажи первых в мире 20-терабайтных винчестеров Рекордная емкость Компания Western Digital (WD) начала продажи первого в мире жесткого диска емкостью 20 ТБ. Модель Ultrastar DC HC650 SM

Western Digital нашла революционный способ увеличить емкость жестких дисков до 50 ТБ Технологии ближайшего будущего Компания Western Digital (WD) собирается в обозримом будущем радикально увеличить емкость своих жестких дисков. Для это

Обзор жесткого диска WD Gold 4 Тбайт (WD4003FRYZ): золотая середина SATA и эмулируют 512-байтовый размер сектора. Объем актуальных моделей HDD в разросшемся семействе WD Gold сейчас распространяется с 1 до 14 Тбайт. Все эти диски можно купить на Яндекс.Маркете

Western Digital представила новые устройства серии WD Purple Western Digital представила карту WD Purple SC QD101 Ultra Endurance microSD, разработанную специально для компаний-производите