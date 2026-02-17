Получите все материалы CNews по ключевому слову
Western Digital Corporation WDC
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru
|17.02.2026
|
Мир на пороге дефицита жестких дисков. Крупнейший производитель HDD продал все запасы на год вперед
пьютерах и серверах с 90-х годов XX века, в скором будущем могут стать дефицитным товаром. Компания Western Digital распродала все свои запасы почти на год вперед, до конца 2026 г., пишет порта
|14.10.2025
|
Все жесткие диски в мире в одночасье устарели. Аутсайдер рынка придумал уникальный HDD, который Seagate и Western Digital догонят не скоро
ая поле более высокой напряженности и позволяя уменьшить размер намагничиваемого «зерна». Seagate и WD, в свою очередь, активно эксплуатируют конкурирующую технологию записи – HAMR или heat-ass
|18.10.2024
|
Western Digital выпустила первый в мире HDD на 32 ТБ раньше своего заклятого конкурента
HDD-рекордсмен Компания Western Digital (WD) вывела на рынок жесткие диски, вмещающие 30 ТБ информации – рекордные для накопителей это
|07.08.2024
|
Выпущены гигантские SSD на 128 TB и SD-карты колоссальной емкости 8 ТБ
ордсмены вместимости Американский производитель устройств хранения данных компания Western Digital (WD) анонсировала ряд заметных новинок, выделяются огромной вместительностью на фоне разработо
|20.05.2024
|
Выпущены первые в мире 2,5-дюймовые жесткие диски емкостью 6 ТБ
ткие диски объемом 6 ТБ. Устройства вошли в серию портативных жестких дисков (HDD) в своих линейках WD, WD_BLACK и SanDisk Professional. Новинки отличаются самой большой в мире емкостью 2,5-дюй
|23.04.2024
|
Производители HDD и SSD Seagate и Western Digital дружно повышают цены на всю продукцию. Во всем винят инфляцию
Seagate и WD поднимают цены на накопители Вслед за Western Digital другой американский производитель же
|16.04.2024
|
Выпущена первая в истории SD-карта объемом 4 ТБ
ная карта памяти microSD, которую, к слову, выпустила SanDisk, по предзаказу в 2019 г. стоила $449. WD осваивает стандарт SD Express Western Digital также анонсировала еще несколько продуктов:
|24.08.2023
|
Эксперты Positive Technologies помогли исправить опасную уязвимость в сетевых хранилищах Western Digital
Компания Western Digital поблагодарила эксперта Positive Technologies Никиту Абрамова за обнаружение у
|13.06.2023
|
Жесткие диски Western Digital «просятся на покой» спустя 3 года работы, будучи полностью исправными
Повышение продаж в стиле WD Компанию Western Digital (WD) обвинили в использовании сомнительных методов наращив
|24.04.2023
|
Seagate выпустит жесткие диски «с подогревом» и рекордной емкостью больше 30 ТБ. У WD и Toshiba таких нет и не предвидится
авки накопителей на 30 ТБ в IV квартале 2023 – I квартале 2024 гг. В дорожной карте, опубликованной WD в 2022 г., фигурируют модели емкостью 32 ТБ и более, но не обозначены их сроки вывода на р
|20.03.2023
|
Бренд ничего не значит. Самыми ненадежными оказались винчестеры самых знаменитых производителей
XX века и продолжают делать это сейчас. В тесте на количество таких секторов участвовали накопители WD (47% общего количества), Seagate (28%), Hitachi (10%), Toshiba (8%) и Maxtor (1%). Почему
|15.09.2022
|
Цены на SSD валятся в пропасть из-за резкого падения продаж. Во всем виноваты облачные провайдеры
в рамках технологической конференции Goldman Sachs в Сан-Франциско, пишет Barron’s. В июне 2022 г. WD скорректировала прогноз по финансовым результатам текущего финансового квартала 2022 г., и
|02.09.2022
|
Древние накопители восстали из мертвых и угрожают бизнесу Seagate и Western Digital
tal лишь совсем недавно преодолели отметку в 20 ТБ. У Seagate такой винчестер появился в 2020 г., а WD выпустила HDD на 26 ТБ в начале 2022 г. Обе компании готовятся выпустить винчестеры на 30
|01.03.2022
|
Выпущен супервместительный потребительский жесткий диск с огромным SSD внутри
накопитель составляет пять лет. Почти классический жесткий диск Универсальность подключения нового WD Red Pro достигается за счет использования обычного интерфейса SATA III с пропускной способ
|10.02.2022
|
Грядет небывалое подорожание SSD-накопителей из-за глупой оплошности производителей
Две компании подставили весь мир Компании Western Digital и Kioxia могут вызвать дефицит твердотельных накопителей во всем мире, пишет Reuters. А нехватка носителей информации, давно уже вытеснивших жесткие диски в персональных компьют
|03.02.2022
|
Western Digital анонсировала новый SSD линейки Black для игровых компьютеров
ной скорости за счет продвинутого управления тепловым режимом и повышения эффективности энергопотребления на 20% по сравнению с предыдущим поколением внутренних SSD-накопителей с поддержкой NVMe. SSD Western Digital WD_Black SN770 Диск предлагается в следующих объемах: 250 ГБ, 500 ГБ, 1 ТБ и 2 ТБ.
|13.01.2022
|
Миллионы роутеров Netgear, DLink и Western Digital под угрозой взлома
nel Labs Макс Ван Амеронген (Max Van Amerongen). Библиотека была разработана в начале 2010-х годов. KCodes лицензировала ее таким производителям роутеров как Netgear, TP-Link, Tenda, EDiMAX, D-Link и Western Digital. Лишние вызовы Проблема этой библиотеки заключается в том, что она «слушает» вызовы от USB-устройств, поступающие не только из внутренней сети, но и с внешнего интерфейса, подкл
|26.08.2021
|
Американцы покупают крупнейшего японского производителя флеш-памяти, чтобы догнать корейский Samsung
Western Digital понадобилась бывшая «дочка» Toshiba Компания Western Digital, один из крупнейших производителей жестких дисков в мире, собирается купить я
|24.08.2021
|
Western Digital тайком замедлила свой популярный SSD
Курс на удешевление Western Digital (WD), вероятно, начала использовать более дешевые компоненты в своих фирменных твердотельных (
|02.08.2021
|
Western Digital выпустила компактный портативный SSD-накопитель Elements SE
Western Digital анонсировала SSD-накопитель WD Elements SE — новое портативное решение для хранения данных, объединяющее в себе компактны
|25.06.2021
|
С сетевых накопителей Western Digital стали массово исчезать данные. Компания рекомендует просто отключить их от интернета
язкой admin/admin. Что говорят другие пользователи На пост sunpeak отреагировали и другие владельцы WD My Book Live. Тема насчитывает десятки ответов, среди которых немало сообщений, подтвержда
|16.06.2021
|
Новое решение от Western Digital ускоряет принятие решений на оконечных устройствах
ь к устройствам, конечным пользователям и оборудованию, которые генерируют данные, поскольку успех в значительной степени зависит от значений задержки и пропускной способности. Мы приветствуем приход Western Digital в этот сегмент рынка, поскольку отрасль действительно нуждается в надежных продуктах от заслуживающего доверия поставщика». «От здравоохранения до разведывательных операций, для
|20.05.2021
|
Как оптимизировать системы для хранения данных: практическое решение от Western Digital
Western Digital® для работы с данными выпускается под брендами G-Technology™, Ultrastar, SanDisk® и WD®. Для каждого бизнеса нужна собственная стратегия обработки данных. Как показывает исследо
|20.05.2021
|
Как оптимизировать системы для хранения данных: практическое решение от Western Digital
Western Digital® для работы с данными выпускается под брендами G-Technology™, Ultrastar, SanDisk® и WD®. Для каждого бизнеса нужна собственная стратегия обработки данных. Как показывает исследо
|18.05.2021
|
Western Digital расширила ассортимент накопителей для систем видеонаблюдения
Western Digital Corp. объявила сегодня о расширении семейства WD Purple, представив продуктовую линейку WD Purple Pro, созданную для нового поколени
|14.05.2021
|
Всех мировых производителей HDD обвинили в тайном сотрудничестве с запрещенной Huawei
Производители накопителей под прицелом властей Компании Toshiba, Seagate и Western Digital попали во внимание американских властей из-за возможного тайного сотрудничества с Huawei. Сенатор Комитета по торговле США Роджер Уикер (Roger Wicker), пишет The Register, замет
|08.12.2020
|
Western Digital заключила партнерство с Raidix
нужен отказоустойчивый массив с минимальным снижением производительности. Установив ПО ERA от Raidix, пользователи смогут реализовать программные возможности RAID на NVMe SSD-накопителях Ultrastar от Western Digital. Это позволит им одновременно защитить данные и максимально раскрыть потенциал производительности NVMe-устройств, избежав ненужных узких мест между центральным процессором (CPU)
|10.11.2020
|
Western Digital представила SSD с поддержкой NVMe для ЦОДов
дачи, относящиеся к различным отраслям промышленности, включая автомобилестроение; и SSD-накопитель WD Blue SN550 на 2 Тбайта с поддержкой NVMe для повышения производительности ПК. В полной мер
|08.10.2020
|
Western Digital представляет новые продукты линейки WD Black
шее оборудование, – отметил старший вице-президент направления «Решения для пользователей» компании Western Digital Джим Уэлш. – И без инновационных высокопроизводительных решений для хранения
|08.09.2020
|
Western Digital научилась подсовывать покупателям энергозатратные и шумные HDD вместо экономичных и тихих
Western Digital уличили в неверном информировании о скорости вращения шпинделя жестких дисков серии WD Red NAS. Об этом сообщило издание ArsTechnica со ссылкой на обсуждение в рамках популярног
|04.09.2020
|
Western Digital представила новую платформу безопасности ArmorLock
конечно же развлечения. Поскольку актуальность вопросов сохранности данных будет только возрастать, Western Digital планирует внедрять платформу и в другие собственные решения для хранения инфо
|20.08.2020
|
Western Digital выпустила новый SSD-накопитель My Passport емкостью до 1 ТБ
Western Digital представила сегодня новый твердотельный накопитель My Passport под брендом WD емкостью до 2 ТБ. Выполненный в изящном металлическом корпусе и обеспечивающий головокружи
|29.05.2020
|
Western Digital продавала медленные и дешевые жесткие диски под видом быстрых и дорогих. Настала пора расплаты
технологии записи жестких дисков на более медленную и дешевую в продукции компании Western Digital (WD) разросся до масштабов судебного разбирательства. Адвокатская контора Hattis Law из Белвью
|15.04.2020
|
Western Digital использует дешевую технологию записи, из-за которой диски «тормозят» и отказываются вставать в RAID
роизводимых ею жестких дисков (HDD). Как пишет Tom’s Hardware, некоторые из владельцев новейших HDD WD Red емкостью 2-6 ТБ, предназначенных для использования в сетевых хранилищах (NAS), испытыв
|20.02.2020
|
Western Digital разработала техпроцесс пятого поколения для производства памяти 3D NAND
аспространением подключенных автомобилей, мобильных устройств и искусственного интеллекта. Компания Western Digital начала опытно-промышленное производство 512-гигабитных (Гбит) чипов по технол
|25.12.2019
|
Начались продажи первых в мире 20-терабайтных винчестеров
Рекордная емкость Компания Western Digital (WD) начала продажи первого в мире жесткого диска емкостью 20 ТБ. Модель Ultrastar DC HC650 SM
|16.12.2019
|
Western Digital нашла революционный способ увеличить емкость жестких дисков до 50 ТБ
Технологии ближайшего будущего Компания Western Digital (WD) собирается в обозримом будущем радикально увеличить емкость своих жестких дисков. Для это
|03.12.2019
|
Обзор жесткого диска WD Gold 4 Тбайт (WD4003FRYZ): золотая середина
SATA и эмулируют 512-байтовый размер сектора. Объем актуальных моделей HDD в разросшемся семействе WD Gold сейчас распространяется с 1 до 14 Тбайт. Все эти диски можно купить на Яндекс.Маркете
|21.11.2019
|
Western Digital представила новые устройства серии WD Purple
Western Digital представила карту WD Purple SC QD101 Ultra Endurance microSD, разработанную специально для компаний-производите
|29.10.2019
|
Western Digital представила новые решения в области сетевого хранения данных
ения данных, которые подойдут для малых предприятий и домашних офисов. Это твердотельные накопители WD Red, которые повышают производительность, дают возможность кэширования в гибридной среде N
Western Digital Corporation и организации, системы, технологии, персоны:
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.