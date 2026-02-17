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Western Digital Corporation WDC

Western Digital Corporation - WDC

СОБЫТИЯ

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17.02.2026 Мир на пороге дефицита жестких дисков. Крупнейший производитель HDD продал все запасы на год вперед

пьютерах и серверах с 90-х годов XX века, в скором будущем могут стать дефицитным товаром. Компания Western Digital распродала все свои запасы почти на год вперед, до конца 2026 г., пишет порта
14.10.2025 Все жесткие диски в мире в одночасье устарели. Аутсайдер рынка придумал уникальный HDD, который Seagate и Western Digital догонят не скоро

ая поле более высокой напряженности и позволяя уменьшить размер намагничиваемого «зерна». Seagate и WD, в свою очередь, активно эксплуатируют конкурирующую технологию записи – HAMR или heat-ass
18.10.2024 Western Digital выпустила первый в мире HDD на 32 ТБ раньше своего заклятого конкурента

HDD-рекордсмен Компания Western Digital (WD) вывела на рынок жесткие диски, вмещающие 30 ТБ информации – рекордные для накопителей это
07.08.2024 Выпущены гигантские SSD на 128 TB и SD-карты колоссальной емкости 8 ТБ

ордсмены вместимости Американский производитель устройств хранения данных компания Western Digital (WD) анонсировала ряд заметных новинок, выделяются огромной вместительностью на фоне разработо
20.05.2024 Выпущены первые в мире 2,5-дюймовые жесткие диски емкостью 6 ТБ

ткие диски объемом 6 ТБ. Устройства вошли в серию портативных жестких дисков (HDD) в своих линейках WD, WD_BLACK и SanDisk Professional. Новинки отличаются самой большой в мире емкостью 2,5-дюй
23.04.2024 Производители HDD и SSD Seagate и Western Digital дружно повышают цены на всю продукцию. Во всем винят инфляцию

Seagate и WD поднимают цены на накопители Вслед за Western Digital другой американский производитель же
16.04.2024 Выпущена первая в истории SD-карта объемом 4 ТБ

ная карта памяти microSD, которую, к слову, выпустила SanDisk, по предзаказу в 2019 г. стоила $449. WD осваивает стандарт SD Express Western Digital также анонсировала еще несколько продуктов:

24.08.2023 Эксперты Positive Technologies помогли исправить опасную уязвимость в сетевых хранилищах Western Digital

Компания Western Digital поблагодарила эксперта Positive Technologies Никиту Абрамова за обнаружение у
13.06.2023 Жесткие диски Western Digital «просятся на покой» спустя 3 года работы, будучи полностью исправными

Повышение продаж в стиле WD Компанию Western Digital (WD) обвинили в использовании сомнительных методов наращив
24.04.2023 Seagate выпустит жесткие диски «с подогревом» и рекордной емкостью больше 30 ТБ. У WD и Toshiba таких нет и не предвидится

авки накопителей на 30 ТБ в IV квартале 2023 – I квартале 2024 гг. В дорожной карте, опубликованной WD в 2022 г., фигурируют модели емкостью 32 ТБ и более, но не обозначены их сроки вывода на р
20.03.2023 Бренд ничего не значит. Самыми ненадежными оказались винчестеры самых знаменитых производителей

XX века и продолжают делать это сейчас. В тесте на количество таких секторов участвовали накопители WD (47% общего количества), Seagate (28%), Hitachi (10%), Toshiba (8%) и Maxtor (1%). Почему

15.09.2022 Цены на SSD валятся в пропасть из-за резкого падения продаж. Во всем виноваты облачные провайдеры

в рамках технологической конференции Goldman Sachs в Сан-Франциско, пишет Barron’s. В июне 2022 г. WD скорректировала прогноз по финансовым результатам текущего финансового квартала 2022 г., и
02.09.2022 Древние накопители восстали из мертвых и угрожают бизнесу Seagate и Western Digital

tal лишь совсем недавно преодолели отметку в 20 ТБ. У Seagate такой винчестер появился в 2020 г., а WD выпустила HDD на 26 ТБ в начале 2022 г. Обе компании готовятся выпустить винчестеры на 30

01.03.2022 Выпущен супервместительный потребительский жесткий диск с огромным SSD внутри

накопитель составляет пять лет. Почти классический жесткий диск Универсальность подключения нового WD Red Pro достигается за счет использования обычного интерфейса SATA III с пропускной способ
10.02.2022 Грядет небывалое подорожание SSD-накопителей из-за глупой оплошности производителей

Две компании подставили весь мир Компании Western Digital и Kioxia могут вызвать дефицит твердотельных накопителей во всем мире, пишет Reuters. А нехватка носителей информации, давно уже вытеснивших жесткие диски в персональных компьют
03.02.2022 Western Digital анонсировала новый SSD линейки Black для игровых компьютеров

ной скорости за счет продвинутого управления тепловым режимом и повышения эффективности энергопотребления на 20% по сравнению с предыдущим поколением внутренних SSD-накопителей с поддержкой NVMe. SSD Western Digital WD_Black SN770 Диск предлагается в следующих объемах: 250 ГБ, 500 ГБ, 1 ТБ и 2 ТБ.
13.01.2022 Миллионы роутеров Netgear, DLink и Western Digital под угрозой взлома

nel Labs Макс Ван Амеронген (Max Van Amerongen). Библиотека была разработана в начале 2010-х годов. KCodes лицензировала ее таким производителям роутеров как Netgear, TP-Link, Tenda, EDiMAX, D-Link и Western Digital. Лишние вызовы Проблема этой библиотеки заключается в том, что она «слушает» вызовы от USB-устройств, поступающие не только из внутренней сети, но и с внешнего интерфейса, подкл
26.08.2021 Американцы покупают крупнейшего японского производителя флеш-памяти, чтобы догнать корейский Samsung

Western Digital понадобилась бывшая «дочка» Toshiba Компания Western Digital, один из крупнейших производителей жестких дисков в мире, собирается купить я
24.08.2021 Western Digital тайком замедлила свой популярный SSD

Курс на удешевление Western Digital (WD), вероятно, начала использовать более дешевые компоненты в своих фирменных твердотельных (
02.08.2021 Western Digital выпустила компактный портативный SSD-накопитель Elements SE

Western Digital анонсировала SSD-накопитель WD Elements SE — новое портативное решение для хранения данных, объединяющее в себе компактны
25.06.2021 С сетевых накопителей Western Digital стали массово исчезать данные. Компания рекомендует просто отключить их от интернета

язкой admin/admin. Что говорят другие пользователи На пост sunpeak отреагировали и другие владельцы WD My Book Live. Тема насчитывает десятки ответов, среди которых немало сообщений, подтвержда
16.06.2021 Новое решение от Western Digital ускоряет принятие решений на оконечных устройствах

ь к устройствам, конечным пользователям и оборудованию, которые генерируют данные, поскольку успех в значительной степени зависит от значений задержки и пропускной способности. Мы приветствуем приход Western Digital в этот сегмент рынка, поскольку отрасль действительно нуждается в надежных продуктах от заслуживающего доверия поставщика». «От здравоохранения до разведывательных операций, для
20.05.2021 Как оптимизировать системы для хранения данных: практическое решение от Western Digital

Western Digital® для работы с данными выпускается под брендами G-Technology™, Ultrastar, SanDisk® и WD®. Для каждого бизнеса нужна собственная стратегия обработки данных. Как показывает исследо
20.05.2021 Как оптимизировать системы для хранения данных: практическое решение от Western Digital

Western Digital® для работы с данными выпускается под брендами G-Technology™, Ultrastar, SanDisk® и WD®. Для каждого бизнеса нужна собственная стратегия обработки данных. Как показывает исследо
18.05.2021 Western Digital расширила ассортимент накопителей для систем видеонаблюдения

Western Digital Corp. объявила сегодня о расширении семейства WD Purple, представив продуктовую линейку WD Purple Pro, созданную для нового поколени
14.05.2021 Всех мировых производителей HDD обвинили в тайном сотрудничестве с запрещенной Huawei

Производители накопителей под прицелом властей Компании Toshiba, Seagate и Western Digital попали во внимание американских властей из-за возможного тайного сотрудничества с Huawei. Сенатор Комитета по торговле США Роджер Уикер (Roger Wicker), пишет The Register, замет
08.12.2020 Western Digital заключила партнерство с Raidix

нужен отказоустойчивый массив с минимальным снижением производительности. Установив ПО ERA от Raidix, пользователи смогут реализовать программные возможности RAID на NVMe SSD-накопителях Ultrastar от Western Digital. Это позволит им одновременно защитить данные и максимально раскрыть потенциал производительности NVMe-устройств, избежав ненужных узких мест между центральным процессором (CPU)
10.11.2020 Western Digital представила SSD с поддержкой NVMe для ЦОДов

дачи, относящиеся к различным отраслям промышленности, включая автомобилестроение; и SSD-накопитель WD Blue SN550 на 2 Тбайта с поддержкой NVMe для повышения производительности ПК. В полной мер
08.10.2020 Western Digital представляет новые продукты линейки WD Black

шее оборудование, – отметил старший вице-президент направления «Решения для пользователей» компании Western Digital Джим Уэлш. – И без инновационных высокопроизводительных решений для хранения

08.09.2020 Western Digital научилась подсовывать покупателям энергозатратные и шумные HDD вместо экономичных и тихих

Western Digital уличили в неверном информировании о скорости вращения шпинделя жестких дисков серии WD Red NAS. Об этом сообщило издание ArsTechnica со ссылкой на обсуждение в рамках популярног
04.09.2020 Western Digital представила новую платформу безопасности ArmorLock

конечно же развлечения. Поскольку актуальность вопросов сохранности данных будет только возрастать, Western Digital планирует внедрять платформу и в другие собственные решения для хранения инфо
20.08.2020 Western Digital выпустила новый SSD-накопитель My Passport емкостью до 1 ТБ

Western Digital представила сегодня новый твердотельный накопитель My Passport под брендом WD емкостью до 2 ТБ. Выполненный в изящном металлическом корпусе и обеспечивающий головокружи
29.05.2020 Western Digital продавала медленные и дешевые жесткие диски под видом быстрых и дорогих. Настала пора расплаты

технологии записи жестких дисков на более медленную и дешевую в продукции компании Western Digital (WD) разросся до масштабов судебного разбирательства. Адвокатская контора Hattis Law из Белвью
15.04.2020 Western Digital использует дешевую технологию записи, из-за которой диски «тормозят» и отказываются вставать в RAID

роизводимых ею жестких дисков (HDD). Как пишет Tom’s Hardware, некоторые из владельцев новейших HDD WD Red емкостью 2-6 ТБ, предназначенных для использования в сетевых хранилищах (NAS), испытыв
20.02.2020 Western Digital разработала техпроцесс пятого поколения для производства памяти 3D NAND

аспространением подключенных автомобилей, мобильных устройств и искусственного интеллекта. Компания Western Digital начала опытно-промышленное производство 512-гигабитных (Гбит) чипов по технол
25.12.2019 Начались продажи первых в мире 20-терабайтных винчестеров

Рекордная емкость Компания Western Digital (WD) начала продажи первого в мире жесткого диска емкостью 20 ТБ. Модель Ultrastar DC HC650 SM
16.12.2019 Western Digital нашла революционный способ увеличить емкость жестких дисков до 50 ТБ

Технологии ближайшего будущего Компания Western Digital (WD) собирается в обозримом будущем радикально увеличить емкость своих жестких дисков. Для это
03.12.2019 Обзор жесткого диска WD Gold 4 Тбайт (WD4003FRYZ): золотая середина

SATA и эмулируют 512-байтовый размер сектора. Объем актуальных моделей HDD в разросшемся семействе WD Gold сейчас распространяется с 1 до 14 Тбайт. Все эти диски можно купить на Яндекс.Маркете
21.11.2019 Western Digital представила новые устройства серии WD Purple

Western Digital представила карту WD Purple SC QD101 Ultra Endurance microSD, разработанную специально для компаний-производите
29.10.2019 Western Digital представила новые решения в области сетевого хранения данных

ения данных, которые подойдут для малых предприятий и домашних офисов. Это твердотельные накопители WD Red, которые повышают производительность, дают возможность кэширования в гибридной среде N

Публикаций - 589, упоминаний - 1012

Western Digital Corporation и организации, системы, технологии, персоны:

Seagate Technology 766 198
Toshiba Corporation 2980 118
Samsung Electronics 11065 98
Western Digital - WD HGST - Hitachi Global Storage Technologies - Hitachi GST 146 85
Intel Corporation 12811 83
Hitachi - Хитачи 1501 60
SanDisk 343 46
SAS Institute 1082 32
Seagate - Maxtor 146 32
Apple Inc 13156 31
SK hynix Inc - Hynix Semiconductor - Hyundai Electronics - Hyundai Electronic Industrial - Hyundai Syscomm - Hyundai CuriTel - Hyundai Networks 521 31
Microsoft Corporation 25775 29
Fujitsu 2105 29
IBM - International Business Machines Corp 9699 28
Dell EMC 5180 26
AMD - Advanced Micro Devices 4641 25
Элемент ГК - Микрон - Micron 1688 25
HP Inc. 5883 23
Kingston Technology 218 23
Nvidia Corp 4002 23
Kioxia Holdings - Toshiba Memory 72 21
Cisco Systems 5372 19
Huawei 4677 19
Sony 6739 19
BackBlaze 32 19
Micron Technology - Crucial - Ballistix 365 18
Meta Platforms - Facebook 4621 16
Transcend Information 82 16
Google LLC 12690 16
Amazon Inc - Amazon.com 3277 15
TSMC - Taiwan Semiconductor Manufacturing Company - TSMT - Taiwan Surface Mount Technology - Worldwide Semiconductor Manufacturing 1101 15
Adata Technology 132 15
Dell Technologies - Dell Computer 2219 14
Broadcom Inc - Avago Technologies 605 14
Qualcomm Technologies 1974 12
Lenovo Group 2447 11
LG Electronics 3735 11
HP - Hewlett-Packard 3662 11
LaCie 75 11
Microchip Technology - Adaptec 121 11
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 21
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 12
Россети Ленэнерго 1699 11
CB&I - Chicago Bridge & Iron Co 9 7
ВТБ - Открытие ФК - Росгосстрах - РГС 431 6
Bain Group - Bain Capital - Bain Capital Partners - Bain Capital Ventures - Bain Analyses 66 6
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2790 6
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 525 6
Большой порт Санкт-Петербург - Морской порт Санкт-Петербург 26 6
МДМ Банк - Московский Деловой Мир АКБ 285 6
Петровский народный банк 11 6
JPX - Japan Exchange Group - TSE - Tokyo Stock Exchange - Токийская фондовая биржа 121 6
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ОСК - Адмиралтейские верфи 28 6
Красный котельщик - Таганрогский котлостроительный завод 11 6
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 6
Северсталь ПАО - Severstal 629 5
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1975 5
DBJ - Development Bank of Japan Inc - Банк развития Японии 10 5
Банк Оранжевый - ПромСервисБанк 285 5
Goldman Sachs Group - Голдман Сакс груп - Goldman Sachs & Co Bank - Goldman Sachs Credit Partners L.P. 595 4
Morgan Stanley - Морган Стэнли 495 4
Silver Lake Partners - Silver Lake Ventures 82 4
Резонанс НПП 407 4
Momentus Space 29 4
Fuseproject 5 4
eBay Inc 1640 3
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DuPont - Дюпон 101 3
Whirlpool - Indesit - Hotpoint-Ariston 155 3
Hansol Group - Hansol Electronics 8 3
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Альфа-Банк 1979 2
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JPMorgan Chase - Дж.П. Морган - J.P. Morgan & Co - J.P. Morgan Securities - J.P. Morgan Asset Management - Chase Bank - Chase Manhattan Bank 575 2
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U.S. SEC - Securities and Exchange Commission - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 1057 10
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1687 9
UK Government - Правительство Великобритании - Кабинет министров Великобритании 227 8
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 8
Федеральное казначейство России 1949 7
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ФНС РФ - УФНС России - Управления Федеральной налоговой службы - ИФНС России - Инспекции Федеральной налоговой службы - МИФНС - Межрегиональные инспекции Федеральной налоговой службы 410 6
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U.S. Department of Justice - DOJ - Минюст США - Министерство юстиции США 632 1
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 367 1
МИК - Московский инновационный кластер 185 1
RISC-V International - RISC-V Foundation - Ассоциация независимых разработчиков программного обеспечения и вычислительной техники на основе микроархитектуры 51 12
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 290 7
TCG - Trusted Computing Group 31 4
SD Card Association - Некоммерческая организация стандартизации карт памяти - Secured Digital (SD) Memory Card 57 3
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FSC - Forest Stewardship Council - Лесной попечительский совет 46 2
ASTC - Advanced Storage Technology Consortium 2 2
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 1
Linux Foundation - Free Standards Group 206 1
OpenPOWER Foundation - Consortium 48 1
SNIA - Storage Networking Industry Association 34 1
G20 - The Group of Twenty - Большая двадцатка - Клуб правительств и глав центральных банков государств с наиболее развитой и развивающейся экономикой 53 1
PCI-SIG - Peripheral Component Interconnect Special Interest Group 23 1
OpenCAPI Consortium 13 1
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 269 1
Gen-Z Consortium 11 1
OpenTitan - open source project for silicon root of trust (RoT) chips 2 1
HomePlug Powerline Alliance - Powerline Communications 26 1
ВФПС - Всероссийская федерация парусного спорта 4 1
HDD - HMDD - Hard (magnetic) disk drive - НЖМД - Накопитель на жёстких магнитных дисках 4455 261
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10677 203
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Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24410 101
SATA - Serial ATA - Последовательный интерфейс обмена данными с накопителями информации 1658 98
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EEPROM - Flash memory - Флеш-память 2773 78
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Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 8777 45
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CCTV - Closed Circuit Television - Системы телевизионного наблюдения - Системы видеонаблюдения - Видеосервер - Видеоконтроль 4637 35
NVMe - NVM Express - NVMHCI - Non-Volatile Memory Host Controller Interface Specification - M.2 NVMe SSD - Спецификация на протоколы доступа к твердотельным накопителям SSD 908 32
USB-накопитель - USB-устройство - USB-носитель - Flash-накопитель 1901 32
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Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13309 28
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16236 28
HDD HAMR - heat-assisted magnetic recording - Термомагнитная запись - Тепловая магнитная запись - Магнитная запись с подогревом 48 27
Сетевое оборудование - Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 3900 27
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 6462 26
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7871 26
Электроника - Микроэлектроника, полупроводниковые приборы, материалы - Electronics - Microelectronics, semiconductor devices - Микроэлектронная компонентная база, МЭКБ - Наноэлектроника - Nanoelectronics 4780 26
Microsoft Windows 16882 43
Western Digital - WD HGST Ultrastar 50 35
Western Digital - WD Red - Серия HDD 35 31
Western Digital - WD My Passport - серия SSD 32 31
Linux OS 11533 29
Western Digital - WD MyBook 26 25
Google Android 15244 24
Apple Mac - Apple Macintosh 3114 24
Western Digital - WD Black - серия HDD, PCIe SSD 22 20
Western Digital - WD MyCloud 22 20
FreePik 1841 20
Apple iPhone 6 4861 19
Apple macOS X - OS X Rhapsody - OS X Mavericks - OS X Leopard - OS X Mountain Lion - OS X Yosemite - OS X Jaguar 1708 18
Apple iPhone - серия смартфонов 7623 18
Apple iOS 8583 17
Western Digital - WD Caviar 21 17
Microsoft Windows 2000 8678 16
Microsoft Windows XP 2431 15
Western Digital - WD Blue - Серия HDD 17 14
TrendFocus 23 13
Microsoft Windows Vista Longhorn 1787 13
Western Digital - WD HGST HelioSeal - серия 13 13
Apple - macOS Time Machine 77 13
Microsoft Windows 7 2007 12
Seagate BarraCuda ATA SSD 65 12
Intel x86 - архитектура процессора 2151 11
Seagate Exos HDD 24 11
Google YouTube - Видеохостинг 3002 11
Apple macOS 2419 10
Microsoft Windows 8 - Microsoft Windows RT 1440 10
Microsoft NTFS - Microsoft New Technology File System - Файловая система новой технологии- стандартная файловая система для семейства операционных систем Windows NT 214 10
Google Play - Google Store - Google Android Market 3551 8
Western Digital - WD Purple - Серия HDD 8 8
Western Digital - WD TV Live Hub - WD TV Live Streaming 9 8
Sandisk Extreme 37 8
SanDisk Ultra - SanDisk Ultra Dual - SanDisk UATA 24 8
Western Digital - WD Scorpio 9 8
Western Digital - WD Security - WD SecurePark 8 8
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 1045 8
Apple iPad 4012 8
Milligan Steve - Миллиган Стив 14 14
Rutledge Matt - Ратледж Мэтт 12 8
Collins Brendan - Коллинс Брендан 8 8
Rathjen Sven - Ратджен Свен - Рэтьен Свен 7 7
Trump Donald J. - Трамп Дональд 687 6
Welsh Jim - Уэлш Джим 6 6
Coyne John - Койн Джон 6 6
Тищенко Андрей 13 5
Mosley Dave - Мосли Дейв 11 4
Кристев Михаил 16 4
Блохнин Сергей 10 4
Murphy Barbara - Мерфи Барбара 5 4
Rydning John - Райднинг Джон 12 4
Алексеев Александр 40 3
Колмычек Павел 17 3
Bergey Christopher - Берджи Кристофер 3 3
Семин Вячеслав 3 3
Luczo Steve - Luczo Stephen - Луцо Стив 23 3
Romano Gianluca - Романо Джанлука 3 3
Шадаев Максут 1210 2
Зайцев Михаил 345 2
Рубанов Владимир 76 2
Головин Дмитрий 51 2
Платонов Сергей 13 2
Глухов Алексей 5 2
Шуравин Андрей 9 2
Кураш Антон 32 2
Пухов Евгений 12 2
Энфиаджян Рубен 23 2
Grace Mark - Грейс Марк 2 2
Goeckeler David - Гекелер Дэвид 4 2
Biden Joseph - Байден Джозеф - Biden Joe - Байден Джо 175 2
Аглицкий Антон 5 2
Журютин Михаил 9 2
Лаптев Евгений 2 2
Литвинов Павел 22 2
Пашенцев Виталий 11 2
Кадыков Роман 15 2
Вахрушев Илья 7 2
Лемзакова Лилия 7 2
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54748 173
Россия - РФ - Российская федерация 166168 134
Япония 13807 76
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19139 58
Южная Корея - Республика 7052 40
Европа 24964 30
Германия - Федеративная Республика 13221 29
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 27
США - Калифорния 4829 25
Китай - Тайвань 4245 23
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 23
Таиланд - Королевство 926 20
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 19
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 14
Америка Северная - Североамериканский регион 3414 12
Малайзия 922 11
Азия - Азиатский регион 5920 11
Европа Восточная 3138 10
Прибалтика - Балтия - Балтийский регион 1377 10
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1886 10
Ближний Восток 3154 9
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4202 9
Африка - Африканский регион 3641 8
Сингапур - Республика 1953 7
Индия - Bharat 5870 6
Италия - Итальянская Республика 4508 6
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2854 6
Украина 7928 6
Россия - ЮФО - Ростовская область - Таганрог 180 6
Казахстан - Республика 6048 6
США - Мэриленд - Балтимор 178 5
Азия - Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 1833 4
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3660 4
Китай - Гонконг САР - Специальный административный район Китайской Народной Республики 1823 4
Франция - Французская Республика 8177 4
Испания - Королевство 3840 4
Узбекистан - Республика 2005 4
США - Колумбия - Вашингтон 1487 4
Польша - Республика 2031 3
Америка - Американский регион 2206 3
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 78
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 51
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5582 41
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 34
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 8073 28
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5510 28
OEM - Original Equipment Manufacturer - Оригинальный производитель оборудования - Контрактное производство 1574 27
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18149 27
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12307 26
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 6170 25
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 5111 24
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2481 22
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3304 21
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6692 18
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 8249 15
Логистика сбытовая - Сбыт 2566 15
Стихийные бедствия - Наводнение - Flood 229 14
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7808 13
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2678 13
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Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11323 12
Алюминий - Aluminium - химический элемент 1516 12
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Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 10
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4802 10
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3789 9
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16058 9
Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 3395 9
Энергетика - Энергообеспечение - Энергопотребление - обеспечение и потребление энергии 1014 9
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Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6095 23
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Forbes - Форбс 1002 11
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DigiTimes - Издание 1331 6
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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