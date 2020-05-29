Western Digital продавала медленные и дешевые жесткие диски под видом быстрых и дорогих. Настала пора расплаты

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Жертвы мошенничества

Скандал по поводу секретной подмены современной технологии записи жестких дисков на более медленную и дешевую в продукции компании Western Digital (WD) разросся до масштабов судебного разбирательства. Адвокатская контора Hattis Law из Белвью, штат Вашингтон (США), которая специализируется на коллективных судебных исках, объявила о проведении расследования по жалобам пользователей на жесткие диски производства Western Digital, включая серии Red, Blue и Black.



В настоящее время Hattis Law разыскивает покупателей таких жестких дисков, которые считают себя «жертвами мошенничества», и предлагает им присоединиться к списку истцов в рамках коллективного судебного иска. Коллективные иски потребителей в США нередко собирают десятки тысяч истцов и могут обойтись компаниям многомиллионными издержками.

Как сообщал CNews в середине апреля 2020 г., в ряде «младших» моделей жестких дисков Western Digital серии Red, выпускаемых для сетевых хранилищ (NAS), производитель тайно, без уведомления потребителей, использовал медленную технологию записи SMR (Shingled Magnetic Recording, «черепичная» магнитная запись с частичным перекрытием магнитных дорожек).

Помимо сокрытия самого факта применения неподходящей технологии в дисках WD Red и отсутствия ее упоминания в документации к устройствам, представители компании упорно отказывались признать факт применения SMR в семействе WD Red, и лишь позже были вынуждены признать факт использования SMR-технологии в накопителях WD Red емкостью от 2 ТБ до 6 ТБ. Позже технология SMR также была обнаружена в некоторых накопителях серий WD Blue (для производительных десктопов) и WD Black (скоростная серия для геймеров и профессионалов).

Суть конфликта

В настоящее время для накопителей, применяемых в системах NAS, преимущественно применяются жесткие диски на базе технологии CMR (Conventional Magnetic Recording, «обычная» магнитная запись») или PMR (Perpendicular Magnetic Recording, «перпендикулярная» магнитная запись»), которые записывают информацию на параллельных дорожках, а также твердотельные накопители.

Western Digital засудят за скрытие данных о технологии записи дисков

Диски с «черепичной» технологией SMR записывают данные «внахлест» – по аналогии с черепицей на крыше. За счет такого увеличения плотности записи происходит существенное снижение скорости перезаписи данных, при этом NAS начинают «тормозить» и отказываются работать в RAID-массивах.

Именно по этой причине SMR-диски не рекомендуется использовать в постоянно нагруженных хранилищах данных – разве только в NAS для архивного хранения «холодных» данных с редким к ним обращением.

WD продвигает диски Red для работы в NAS и с RAID

Обвинение юристов Hattis Law против Western Digital строится на том, что компания рекламирует и продвигает семейство накопителей WD Red для работы в системах NAS и с технологией RAID.

Список накопителей, включенных в коллективный иск

Hattis Law предлагает присоединиться к коллективному судебному иску владельцев следующих моделей винчестеров производства Western Digital: 3,5-дюймовых WD Red емкостью 2 ТБ, 3 ТБ, 4 ТБ и 6 ТБ (маркировка WD20EFAX, WD30EFAX, WD40EFAX и WD60EFAX соответственно); 3,5-дюймовых дисков WD Blue емкостью 2 ТБ и 6 ТБ (модели WD20EZAZ и WD60EZAZ); 2,5-дюймовых дисков WD Blue емкостью 1 ТБ и 2 ТБ (модели WD10SPZX и WD20SPZX); 2,5-дюймовых дисков WD Black емкостью 1 ТБ (WD10SPSX).

Ситуация на рынке жестких дисков

Ранее CNews сообщал со ссылкой на аналитику Trendfocus о том, что продажи жестких дисков по итогам финального квартала 2019 г. сократились в два раза по сравнению с показателями 2012 г., до 77,2 млн жестких дисков. Семь лет назад за квартал было продано порядка 150 млн винчестеров. По мнению экспертов Trendfocus, жесткие диски постепенно вытесняются с рынка более современными твердотельными накопителями (SSD).

В качестве основного способа борьбы со снижением продаж компании выбрали повышение емкости жестких дисков. К примеру, Western Digital в декабре 2019 г. нашла способ увеличить емкость жестких дисков до 50 ТБ – за счет использования технологии подогрева пластин HAMR. К такому объему Western Digital планирует прийти к 2026 г. Seagate освоила выпуск таких дисков еще в 2018 г.

Ситуация на российском рынке жестких дисков

В январе 2020 г. CNews со ссылкой на данные аналитического центра GS Group сообщил о том, что 2018 г. стал переломным для российского рынка накопителей. Суммарный объем российского импорта накопителей (с учетом дисковых массивов для СХД, за вычетом дисков в ноутбуках и другой технике B2B/B2C) составил по итогам 2018 г. 8,7 млн штук, что на 4% больше чем в 2017 г.

Резкое снижение средней стоимости твердотельных накопителей на фоне сближения средней стоимость хранения 1 ТБ данных на SSD и HDD привело к тому, что уже в 2018 г. эпоха доминирования HDD склонилась к закату, хотя, жесткие диски по-прежнему пользуются в России высоким спросом. Помимо все еще более низкой цены хранения 1 ТБ данных и инертности рынка, в России действует дополнительный фактор высокого спроса на «холодное» хранение архивных данных в СХД и ЦОДах, связанное с законодательными требованиями к телеком-операторам о хранении интернет-трафика, в том числе, «тяжелого» видеоконтента.

Согласно данным GS Group, в 2018 г. доли HDD и SSD в общем импорте дисковых накопителей составляли 65% и 35% соответственно, но уже в первом полугодии 2019 г. доля SSD выросла до 52%. В штучном выражении объем российского рынка HDD упал на 12% год к году до 5,7 млн штук. В 2019 г. тренд развивался с ускорением: в первом полугодии поставки рухнули на 21% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, по итогам всего 2019 г. аналитики GS Group оценивали снижение объема российского импорта HDD на 23%, до 4,4 млн штук.

В денежном выражении оборот российского рынка накопителей по итогам в 2018 г. превысил 81 млрд руб. Из них 40% оборота рынка пришлось на дисковые массивы СХД, 20% на SSD и 40% на HDD, часть из которых были импортированы для комплектации ЦОДов и систем хранения данных.

Суммарный объем номинальной памяти импортируемых в Россию HDD и SSD составил по итогам 2018 г. 11,8 млн ТБ. По итогам 2019 г. в GS Group прогнозировали рост до 12,4 млн ТБ. Данные включают все три типа дисковых массивов СХД – на основе HDD, SSD (All-Flash) и смешанные.

По объему памяти по итогам 2018 г. лидерство оставалось по-прежнему за жесткими дисками — более 88%. Ежегодно увеличивается средний размер диска, но различными темпами: для HDD этот показатель вырос с 1,3 ТБ в 2016 г. до 2,2 ТБ в 2019 г., для SSD – с 0,21 ТБ в 2016 г. до 0,28 ТБ в 2019 г.