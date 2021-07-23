Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
PMR
Perpendicular Magnetic Recording
«перпендикулярная» магнитная запись
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 63, упоминаний - 106
PMR упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Финам ИК - Инвестиционный холдинг 622 2
|Ростех Росэлектроника Концерн Созвездие 152 1
|Hattis Law 2 1
|Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4332 1
|ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1670 1
|МДМ Банк 150 1
|Липич Григорий 49 2
|Сахненко Сергей 71 1
|Milligan Steve - Миллиган Стив 12 1
|Brown Alan - Браун Алан 2 1
|Бобровников Борис 86 1
|Карпинский Алексей 37 1
|Волож Аркадий 181 1
|Львов Владимир 9 1
|Ветров Михаил 4 1
|Карпов Алексей 21 1
|Орловская Мария 11 1
|Поляков Михаил 5 1
|Телятников Алексей 12 1
|Медунов Алексей 3 1
|Переведенцев Александр 6 1
|Перведенцев Александр 2 1
|Tom’s Hardware 86 3
|Blocks & Files 3 2
|Reddit 198 1
|CNews Analytics 1991 9
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 384 4
|J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 510 1
|НИИССУ - Научно-исследовательский институт систем связи и управления 12 1
|МГУ им. Н. П. Огарева - Мордовский государственный университет 12 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 767204, в очереди разбора - 670889.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 767204, в очереди разбора - 670889.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru