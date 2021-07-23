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PMR
Perpendicular Magnetic Recording
«перпендикулярная» магнитная запись


23.07.2021 Seagate выпустит дешевые HDD колоссальной емкости 5
09.10.2020 Россияне создали хитрый гаджет, позволяющий звонить при отсутствии сотовой связи 1
29.05.2020 Western Digital продавала медленные и дешевые жесткие диски под видом быстрых и дорогих. Настала пора расплаты 2
17.04.2020 Все производители жестких дисков пойманы на использовании «вредительской» технологии записи. Невиновных не осталось 3
15.04.2020 Western Digital использует дешевую технологию записи, из-за которой диски «тормозят» и отказываются вставать в RAID 2
16.12.2019 Western Digital нашла революционный способ увеличить емкость жестких дисков до 50 ТБ 2
16.08.2017 Toshiba Memory представила первые корпоративные SSD на 64-слойной 3D флеш-памяти 2
14.11.2016 Рынок телекоммуникаций: все чем-то заняты, но роста нет 3
20.05.2016 Toshiba выпустила жёсткий диск ёмкостью 8 ТБ для пользователей ресурсоёмких приложений 2
13.04.2016 Toshiba представила новый 7-мм жёсткий диск ёмкостью 500 ГБ 2
02.12.2015 Начались продажи самого большого в мире жесткого диска 3
10.11.2015 Демпинг мешает выходу на рынок новых ЦОДов 1
03.07.2015 Дата-центры – слабое звено рынка ИТ 1
26.05.2015 Итоги 2014 года: могло быть хуже 2
28.04.2015 Закон «О персональных данных» спас российский рынок ЦОДостроения 2
18.12.2014 Объем рынка BI-решений в России достиг $400 млн 1
24.09.2014 Рынок облачных услуг в России за год вырос на 70% 2
22.09.2014 ИТ-рынок России сократился впервые с 2009 г. 1
27.08.2014 Выпущен самый большой в мире жесткий диск 2
15.04.2014 Российский рынок ИТ-инфраструктуры меняет профиль 1
04.04.2014 20 лет ИТ-рынка России: Как рождались лидеры 1
28.01.2014 Рынок услуг связи в СНГ в 2013 г. показал едва заметный рост 1
30.12.2013 Новые Ultra HD телевизоры Philips Smart TV серии 9000: ошеломляющий реализм изображения и звука 1
16.12.2013 Телевизор Philips Elevation: парящий в сиянии света 1
27.11.2013 Рынок услуг ЦОДов в России показывает двузначные темпы роста 1
05.08.2013 Российский ИТ-рынок сохранил двузначный темп роста в 2012 г. за счет падения рубля 1
11.07.2013 Philips Elevation: ультратонкий широкоэкранный телевизор с четырёхсторонней подсветкой Ambilight 1
06.06.2013 ИТ-рынок Украины почти перестал расти 2
04.06.2013 Российский рынок ИТ поддержат мобильные и облачные технологии 2
04.06.2013 Российский ИТ-рынок замедляет темпы роста 2
04.06.2013 Опрос CNews Analytics: По-прежнему рост за счет госсектора 1
27.05.2013 ИТ-рынок Украины перестал расти 2
20.02.2013 IDC: У ИТ-рынка России зафиксирован рекордно низкий рост 1
22.10.2012 Российский рынок телеком-услуг оказался на грани застоя 5
23.07.2012 Аналитики: В 2012 году ИТ-рынок России сбавляет темпы роста 2
04.06.2012 ИТ-рынок Украины в 2011 г. вырос на 18,1% 1
30.03.2012 IDC: российский ИТ-рынок вырос до рекордной величины 1
20.03.2012 Емкость жестких дисков: объявлено о революционном прорыве 3
10.10.2011 Аналитики: Рынок телеком-услуг в России восстановился после кризиса 4
29.09.2011 «Астерос» создает сильного системного интегратора в Украине 1

Публикаций - 63, упоминаний - 106

PMR упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Microsoft Corporation 11143 6
Крок 1221 4
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция 1034 4
Western Digital Corporation - WDC 313 4
Seagate Technology 285 4
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6485 3
IBM 3554 3
Армада 277 2
Toshiba Corporation 1101 2
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5358 2
Астерос - Asteros 531 2
iTeco - Ай-Теко 720 2
Google LLC 7168 2
SAP SE 3218 1
Ростелеком Уралсвязьинформ 191 1
Ланит ГК 1160 1
Ланит - Норбит - Norbit 203 1
Инсистемс 33 1
Rambler Group - Рамблер ГК 486 1
Гарс Телеком - Gars Telecom 41 1
АйТи 752 1
Brain4Net - B4N - Программируемые Сети 26 1
Акадо Телеком - Комкор 609 1
МТТ - Межрегиональный ТранзитТелеком 449 1
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4694 1
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6864 1
Инфосистемы Джет 675 1
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 1512 1
Synology Inc 130 1
WD HGST - Hitachi Global Storage Technologies - Hitachi GST 44 1
AnandTech 48 1
GS Group - General Satellite 146 1
Ростех Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 702 1
Ростех - Ростехнологии 2230 1
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 622 2
Ростех Росэлектроника Концерн Созвездие 152 1
Hattis Law 2 1
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4332 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1670 1
МДМ Банк 150 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2233 5
SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 1217 4
HDD - HMDD - Hard (magnetic) disk drive - НЖМД - Накопитель на жёстких магнитных дисках 588 4
3D - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 1582 3
NAS - Network Attached Storage - Сетевые устройства хранения 350 3
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 3
SMR - Shingled Magnetic Recording - Магнитная запись с «перекрытием» битов для увеличения плотности размещения данных - "Черепичная" запись с перекрытием дорожек 13 3
CMR - Conventional Magnetic Recording - Обычная магнитная запись 16 3
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 5408 2
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга 982 2
SATA - Serial ATA - Последовательный интерфейс обмена данными с накопителями информации 317 2
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2257 2
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7334 2
RAID - Redundant Array of Independent Disks - Технология виртуализации данных для объединения нескольких физических дисковых устройств в логический модуль 214 2
DMSMR - Device-Managed Shingled Magnetic Recording - Технологии магнитной записи HDD 2 2
QWERTY-клавиатура 202 2
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 3073 1
Blu-ray - Формат оптического носителя - Bluray Ultra HD-диски 790 1
Телевизор - Телевизионный приёмник 499 1
TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей 925 1
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 599 1
SDN - Software Defined Networking - Программно-определяемая сеть - SD-LAN - Software-defined local area network 220 1
NFV - Network Functions Virtualization - Виртуализация сетевых функций 169 1
4K - Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 1684 1
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3973 1
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 1254 1
MAMR - Microwave-Assisted Magnetic Recording - Микроволновая магнитная запись 8 1
HAMR HDD - heat-assisted magnetic recording - Термомагнитная запись - Тепловая магнитная запись - Магнитная запись с подогревом 19 1
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 3721 1
All-flash Array - системы массивов хранения данных в электронном виде на флеш-накопителях 113 1
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 948 1
Western Digital - WD Red - Серия HDD 18 3
Google Android 10751 2
Apple iOS 5742 2
TrendFocus 11 2
ГЛОНАСС - Глобльная навигационная сптниковая система - Российская спутниковая система навигации 1357 1
Ростех Росэлектроника Гончак - радиотрекер 3 1
Western Digital - WD Blue - Серия HDD 10 1
Western Digital - WD Black - Серия HDD 8 1
ТрастИнфо ЦОД 24 1
Microsoft Windows 7 1662 1
Google Picasa Web Albums 119 1
DataLine Nord ЦОД 15 1
Chia - криптовалюта 8 1
Липич Григорий 49 2
Сахненко Сергей 71 1
Milligan Steve - Миллиган Стив 12 1
Brown Alan - Браун Алан 2 1
Бобровников Борис 86 1
Карпинский Алексей 37 1
Волож Аркадий 181 1
Львов Владимир 9 1
Ветров Михаил 4 1
Карпов Алексей 21 1
Орловская Мария 11 1
Поляков Михаил 5 1
Телятников Алексей 12 1
Медунов Алексей 3 1
Переведенцев Александр 6 1
Перведенцев Александр 2 1
Россия - Российская федерация - РФ 57617 39
Украина 3389 13
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14159 9
Восточная Европа 1688 6
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17458 5
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7978 5
Европа Центральная и Восточная - CEE - Central and Eastern Europe 51 4
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5660 4
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7202 3
Беларусь - Белоруссия 2096 3
Япония 2808 2
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3955 2
Индия - Республика 2181 2
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5764 2
Германия - Федеративная Республика 3664 2
Казахстан - Республика 2646 2
Европа 3781 2
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 187 1
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1096 1
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 1291 1
США - Вашингтон 334 1
Россия - Йошкар-Ола 108 1
США - Белвью 3 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1209 2
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2234 1
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4026 1
Tom’s Hardware 86 3
Blocks & Files 3 2
Reddit 198 1
CNews Analytics 1991 9
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 384 4
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 510 1
НИИССУ - Научно-исследовательский институт систем связи и управления 12 1
МГУ им. Н. П. Огарева - Мордовский государственный университет 12 1
Олимпийские игры - Olympic Games 302 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
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