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CPU-Z
CPU-Z и организации, системы, технологии, персоны:
|Intel Corporation 12264 8
|Nvidia Corp 3538 5
|AMD - Advanced Micro Devices 4280 4
|Microsoft Corporation 24773 3
|Lenovo Group 2302 3
|Apple Inc 12224 3
|Bang&Olufsen - B&O 138 3
|Samsung Electronics 10341 2
|Dell EMC 5043 2
|Amazon Inc - Amazon.com 3034 2
|HP Inc. 5708 2
|Sony 6565 2
|1С 8373 1
|SAS Institute 982 1
|LanCloud - ЛанКлауд 55 1
|Google LLC 11903 1
|Intel Security McAfee - McAfee Associates - Network Associates 810 1
|X Corp - Twitter 2875 1
|Huawei 3992 1
|ASUS - AsusTek Computer Inc 2064 1
|Qualcomm Technologies 1842 1
|HTC Corporation 1500 1
|Kingston Technology 198 1
|ZTE Corporation 752 1
|Toshiba Corporation 2934 1
|VAIO 334 1
|Dell Technologies - Dell Computer 2138 1
|Adobe Systems 1559 1
|Zhaoxin - Shanghai Zhaoxin Semiconductor 34 1
|Alibaba Group - AliExpress - Global Digital Commerce Group 452 2
|Л1 - Инвестиционно-строительный холдинг - L1 137 1
|BMW Group 453 1
|Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1409 1
|Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5540 1
|ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4891 1
|Ерин Сергей 16 1
|Jobs Steve - Джобс Стив 1014 1
|Ксенин Алекс 311 1
|CNews - ZOOM.CNews 1850 4
|Reddit 321 2
|Tom’s Hardware 422 2
|WCCFTech - Издание 64 1
|HKEPC 2 1
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