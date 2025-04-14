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CPU-Z



14.04.2025 Предустановленный WhatsApp* с вредоносным кодом внутри 1
27.11.2024 Китай почти научился делать достойные х86-процессоры. Они лишь слегка отстают от Intel Core и AMD Ryzen 1
04.09.2023 Мир захлестнула волна поддельных процессоров Intel. Под видом топовых чипов продают слабые модели 1
20.10.2021 Новейший процессор Intel Core i9 потребляет электричество, как советский утюг 1
18.06.2020 Специалисты LanCloud — подробно и откровенно про SLA на IaaS 1
23.04.2020 Интернет-магазины завалены поддельными процессорами Intel, собранными из старых Pentium 1
20.11.2019 Новый сверхдешевый процессор AMD победил Intel по цене и производительности 2
20.09.2018 Обзор ноутбука Lenovo IdeaPad 330s-14IKB 1
11.09.2018 Обзор ноутбука-трансформера HP Pavilion x360 14 1
29.09.2017 Первый в России обзор нового игрового ноутбука HP Omen 17 1
14.02.2017 Обзор игрового ноутбука Dell Alienware 17 R4 1
20.04.2016 Самые ожидаемые смартфоны 2016 года 1
04.03.2015 Обзор смартфона ZTE Blade S6: оптимальный вариант 1
30.12.2013 Сплав стекла и металла: тестируем один из лучших ультрабуков года Asus Zenbook UX302 1
14.11.2013 Тестирование ноутбука Sony VAIO Fit 13A multi-flip: могучий "перевёртыш" 1
12.05.2008 CPU-Z 1.45: информация о процессоре, материнской плате и памяти 1
31.03.2008 CPU-Z 1.44.2: информация о процессоре, материнской плате и памяти 1
09.01.2008 CPU-Z 1.43: информация о процессоре, материнской плате и памяти 1
26.11.2007 CPU-Z 1.42: информация о процессоре, материнской плате и памяти 1
24.10.2005 Сколько "попугаев" в вашем ноутбуке: обзор тестового ПО 1

Публикаций - 20, упоминаний - 21

CPU-Z и организации, системы, технологии, персоны:

Intel Corporation 12264 8
Nvidia Corp 3538 5
AMD - Advanced Micro Devices 4280 4
Microsoft Corporation 24773 3
Lenovo Group 2302 3
Apple Inc 12224 3
Bang&Olufsen - B&O 138 3
Samsung Electronics 10341 2
Dell EMC 5043 2
Amazon Inc - Amazon.com 3034 2
HP Inc. 5708 2
Sony 6565 2
8373 1
SAS Institute 982 1
LanCloud - ЛанКлауд 55 1
Google LLC 11903 1
Intel Security McAfee - McAfee Associates - Network Associates 810 1
X Corp - Twitter 2875 1
Huawei 3992 1
ASUS - AsusTek Computer Inc 2064 1
Qualcomm Technologies 1842 1
HTC Corporation 1500 1
Kingston Technology 198 1
ZTE Corporation 752 1
Toshiba Corporation 2934 1
VAIO 334 1
Dell Technologies - Dell Computer 2138 1
Adobe Systems 1559 1
Zhaoxin - Shanghai Zhaoxin Semiconductor 34 1
Alibaba Group - AliExpress - Global Digital Commerce Group 452 2
Л1 - Инвестиционно-строительный холдинг - L1 137 1
BMW Group 453 1
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1409 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5540 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4891 1
CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 21041 18
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 9465 8
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) - пальцеориентированный интерфейс 6101 8
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 14552 8
DDR - Double data rate 2771 7
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 6098 7
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 9765 7
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25797 7
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 7991 7
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10078 6
HDMI - High Definition Multimedia Interface - microHDMI - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 3880 6
GPU - Graphics processing unit - Графический процессор - Видеопроцессор - Видеокарта, видеоадаптер, видеоплата, видеоускоритель, графический адаптер, плата, ускоритель - графическая карта - vGPU - Виртуальный графический ускоритель 3836 6
Компьютеризация - Клавиатура - Keyboard 2354 6
4К UHD - 4К Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 3534 5
IPS TFT - in-plane switching - LTPS - Low Temperature Poly Silicon - Низкотемпературный поликристаллический кремний - Сенсорный жидкокристаллический дисплей (экран) 2849 5
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12649 5
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 6073 5
Motherboard - Mainboard - Main circuit board - Материнская плата - Системная плата - System board 1500 5
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17277 5
Наушники - Headphones 4075 5
HTML - HyperText Markup Language - Стандартизированный язык разметки документов в интернете 1867 5
SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 3289 4
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy, BLE 7381 4
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24561 4
Аккумулятор электрический - Время автономной работы - Battery life - Ёмкость батареи 1859 4
Компьютеризация - Computer power supply - Блок питания компьютера - встроенный источник электропитания компьютера 602 4
Benchmarking - Бенчмаркинг 235 4
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 8488 3
USB Type-C - USB-C - USB 3 1973 3
FTPS - FPS over SSL, по аналогии с HTTPS 568 3
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 28486 3
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7492 3
Desktop computer - Десктоп - Настольный компьютер - Настольный ПК 2574 3
USB Type-A - USB-A 538 3
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13546 3
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 7467 3
Компьютеризация - Клавиатура - QWERTY - ЙЦУКЕН-клавиатура 3486 3
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16292 3
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12326 3
HVAC - Климатическое оборудование, техника - Кондиционеры - Системы вентиляции, кондиционирования и охлаждения воздуха - Гаджеты климатические - Climate equipment, technology - Climate gadgets - Air conditioners - Air conditioning systems 2623 3
UL Solutions - Futuremark - 3DMark 294 7
Intel Core i7 Kaby Lake - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1300 6
Apple iPhone 6 4863 4
Microsoft Windows 15829 4
UL Solutions - Futuremark - PCMark 196 4
Intel Pentium Haswell G - Серия микропроцессоров 119 3
Intel Core i9 Sky lake - Intel Core i9 Cofee lake - семейство процессоров 272 3
Apple MacBook - серия ноутбуков 976 3
Microsoft Windows 10 1792 3
Intel Core i5 Ivy Bridge - Intel Arrandale - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1380 3
Intel Core 2 Duo - Intel Penryn - Intel Yonah 956 3
Intel Core - Семейство процессоров 1210 3
Wargaming - World of Tanks - Мир танков 178 3
Intel HD Graphics - графический процессор 233 3
Microsoft Office 365 952 2
Intel Pentium - Серия микропроцессоров архитектуры x86 1895 2
AMD Athlon - серия микропроцессоров 778 2
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 1575 2
Apple iPhone - серия смартфонов 7149 2
Google Android 14179 2
Nvidia GeForce GTX 522 2
Intel LGA - land grid array - процессорный сокет 64 2
EA Battlefield - Компьютерная игра 289 2
Microsoft Windows 8 - Microsoft Windows RT 1420 2
Nvidia GeForce GT 336 2
Microsoft Office 3788 2
Intel Atom - Intel Centrino Atom - серия микропроцессоров архитектур x86 и x86-64 943 2
Samsung Display - Corning Gorilla Glass 688 2
WASD.tv - Стриминговая платформа для геймеров, киберспортсменов и любителей IRL 49 2
Intel UHD Graphics - Серия видеокарт 186 2
Apple MacBook Pro 529 2
Intel Optane Memory - Intel Optane DC DIMM - Intel Optane DC Persistent Memory Module - Intel PMEM - Intel Optane SSD - энергонезависимая память 151 2
Intel Core i - Cерия процессоров 520 2
Microsoft Azure 1419 1
Microsoft SQL Server - MS SQL 1672 1
CNews - Market.CNews - ИТ-маркетплейс 506 1
Intel Xeon CPU - Intel Prestonia - Серия серверных микропроцессоров 1356 1
AMD Zen - Микроархитектуры вычислительных ядер процессоров 152 1
Microsoft Exchange 1752 1
PKWARE - ZIP - Формат архивации файлов и сжатия данных 538 1
Ерин Сергей 16 1
Jobs Steve - Джобс Стив 1014 1
Ксенин Алекс 311 1
Россия - РФ - Российская федерация 147350 8
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17315 5
Европа 21870 2
Китай - Шанхай 788 2
Китай - Тайвань 4021 2
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52432 2
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14258 1
Азия - Азиатский регион 5589 1
США - Калифорния 4637 1
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 2904 1
Солнце - звезда Солнечной системы 5225 1
Китай - Гонконг САР - Специальный административный район Китайской Народной Республики 1751 1
Индия - Bharat 5514 1
Южная Корея - Республика 6705 1
Украина - Харьковская область - Харьков 219 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13386 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24539 4
Ergonomics - Эргономика 1614 2
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 2475 2
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14799 2
Статистика - Statistics - статистические данные 1761 2
Фальсификация - Fake, Фейк - Falsificatio - Подделка - Поддельный предмет, вещь, сообщение, выдаваемое за настоящее - Дезинформация - Недостоверная информация 649 2
Latency - задержка во время исполнения заданных операций 38 1
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 5619 1
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3670 1
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 4973 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48796 1
Английский язык 6715 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11068 1
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2310 1
Контрафакт - Counterfeit - фальсифицированные товары 812 1
Финансовые показатели - Financial indicators 2538 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7085 1
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4097 1
Торговля оптовая - Wholesale trade 1190 1
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5038 1
Досуг, отдых и развлечения - Leisure, recreation and entertainment - свободное время 2726 1
Алюминий - Aluminium - химический элемент 1394 1
Lifestyle - Лайфстайл - Стиль жизни - Образ жизни 1084 1
Дача - дачники 872 1
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 2784 1
Здравоохранение - Офтальмология - глазные заболевания 593 1
CNews - ZOOM.CNews 1850 4
Reddit 321 2
Tom’s Hardware 422 2
WCCFTech - Издание 64 1
HKEPC 2 1
Cinebench 28 1
Computex - Тайбэйская международная компьютерная выставка- Taipei International Information Technology Show 67 1
IFA - Internationale Funkausstellung Berlin - Международная выставка бытовой электроники в Берлине - IFA hottest tech awards 336 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1353021, в очереди разбора - 759242.
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Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

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