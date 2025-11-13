Получите все материалы CNews по ключевому слову
«SPORA» — российская IT-компания, которая разрабатывает программные решения для гемодиализа и нефрологии. Системы используют в медицинских учреждениях для обработки данных пациентов и поддержки врачей.
СОБЫТИЯ
|13.11.2025
|Компания Spora увеличила производительность «1С» на 30% после миграции в облако ITGlobal.Com 1
