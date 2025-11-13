Компания Spora увеличила производительность «1С» на 30% после миграции в облако ITGlobal.Com

ITGlobal.Com (международное облачное направление корпорации ITG) завершил проект для российской разработчика ПО в сферах медицины и здравоохранения Spora. Провайдер перенес систему «1С» компании в облачную инфраструктуру ERP Cloud. После миграции производительность системы выросла более чем на 30%, а стабильность работы повысилась при сохранении привычного удобства администрирования. Об этом CNews сообщили представители ITGlobal.Com.

Spora — российская ИT-компания, которая разрабатывает программные решения для гемодиализа и нефрологии. Системы используют в медицинских учреждениях для обработки данных пациентов и поддержки врачей. Для таких задач критичны надежность и скорость ИТ-инфраструктуры.

До перехода в облако система «1С» размещалась на локальной инфраструктуре, что ограничивало отказоустойчивость и усложняло обслуживание. Компания Spora долго прорабатывала вопрос переноса, тестировала решения у разных провайдеров, но ни одно из них не показало нужных результатов. При этом требовалось быстро найти надёжную платформу, которая обеспечит стабильную работу под реальной нагрузкой.

Инженеры ITGlobal.Com предложили протестировать систему «1С» на облачной платформе ERP Cloud, созданной на базе процессоров Intel Xeon Platinum 8558P. Процесс включал синтетические тесты Cinebench, CPU-Z и тест Гилёва, а также имитацию реальной нагрузки, которые подтвердили прирост производительности от 23% до 37% по сравнению с исходной конфигурацией.

В тесте Гилева итоговая оценка составила чуть меньше 50-ти баллов (что соответствует уровню «замечательно») при 105 пользователях против прежних 35 баллов («хорошо»). Таких показателей заказчик не мог добиться ни на одной из ранее протестированных площадок.

После успешного пилотного этапа, который длился около месяца, решение перевели в промышленную эксплуатацию.

«Для нас было важно не только сохранить, но и повысить производительность "1С", а также получить отказоустойчивое решение. Тесты подтвердили рост по ключевым показателям, и система в облаке действительно работает стабильнее. Мы давно движемся в сторону полного перехода на облачные технологии, поэтому это решение стало для нас логичным шагом — теперь мы можем сосредоточиться на развитии собственных продуктов, не отвлекая ресурсы на обслуживание инфраструктуры», — сказал Николаев Роман, директор по информационным технологиям Spora.

В ITGlobal.Com считают проект показательным примером того, как грамотно подобранная инфраструктура, индивидуальные настройки виртуализации и оптимизация аппаратной части способны улучшить работу корпоративных приложений без изменения бизнес-логики.

«Проект со Spora демонстрирует преимущества нашего подхода к построению облачной инфраструктуры. Мы создаем специализированные сегменты в рамках общей облачной платформы, оптимизированные под конкретную нагрузку. Например, сегмент ERP Cloud построен на процессорах Intel Xeon Platinum пятого поколения, которые гарантируют базовую частоту 3,1 ГГц на 32 ядрах и обеспечивают до 3,4 ГГц в режиме All Core Turbo при работе с ресурсоемкими задачами. В сочетании с полным отсутствием переподписки ресурсов это гарантирует предсказуемо высокую производительность для чувствительных приложений "1С"», — сказал Евгений Свидерский, директор облачного бизнеса ITGlobal.Com, корпорация ITG.