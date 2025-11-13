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Cinebench

СОБЫТИЯ


13.11.2025 Компания Spora увеличила производительность «1С» на 30% после миграции в облако ITGlobal.Com 1
27.11.2024 Китай почти научился делать достойные х86-процессоры. Они лишь слегка отстают от Intel Core и AMD Ryzen 1
16.02.2024 Выпущен ноутбук на «бронированном» российском Linux 1
20.07.2023 Обзор Huawei MateBook D 14 — универсальный ноутбук c матовым экраном 1
11.03.2022 Обзор ноутбука HONOR MagicBook 16: высокая производительность в компактном корпусе 1
31.01.2022 Обзор Lenovo ThinkPad P14s Gen 2 AMD: бизнес-ноутбук с лучшей клавиатурой 1
24.12.2021 Обзор Lenovo Thinkbook 16p: рабочая станция на мощнейшем процессоре AMD 1
15.12.2021 Ситуация на рынке ноутбуков — что изменилось за 5 лет 2
06.10.2021 Intel снимает с конвейера свой единственный процессор, пригодный для экстремального разгона 1
18.06.2021 У новой Windows 11 серьезные проблемы. Она замедляет работу мощных современных ноутбуков 2
18.05.2021 Обзор HP EliteBook 835: бизнес-ноутбук для работы в дороге и офисе (видео) 1
17.05.2021 Новейшие процессоры Intel работают вдвое медленнее на дешевых материнских платах 2
21.12.2020 Обзор ноутбука HP ProBook x360 435 G7: деловой трансформер 1
15.10.2020 Топовый процессор Intel работает на 20% медленнее чипа среднего класса 2
09.10.2020 AMD выпустила уникальные процессоры на полностью новой архитектуре. Видео 1
20.11.2019 Новый сверхдешевый процессор AMD победил Intel по цене и производительности 1
26.08.2019 Intel манипулирует тестами, пытаясь доказать свое превосходство над AMD 2
19.08.2019 Рухнули цены на новейшие процессоры AMD 1
27.05.2019 Intel представил самый мощный процессор для ПК. Чем ответил AMD 1
09.04.2019 AMD перевела свои мобильные процессоры на 12 нм. У Intel пока 14 нм 1
31.01.2019 Начались продажи самого дорогого в мире процессора для ПК 1
28.03.2018 Выбираем процессор для офисного компьютера: 6 ключевых характеристик 1
19.07.2016 Новые десктопы Dell OptiPlex 7040: преимущества апгрейда 1
25.09.2013 Обзор ультрабука Samsung ATIV Book 7: красота по-корейски 1
22.08.2013 Обзор ультрабука HP Elitebook Folio 9470m: кандидат в парижскую палату мер и весов? 1
09.08.2012 Обзор ноутбука Apple Macbook Pro Retina: прорыв, который ждали 1
20.10.2009 Итоги теста: Windows 7 обыграла Mac OS 1
20.02.2008 Intel запустила восьмиядерную платформу 1
20.02.2008 Intel объявила о запуске восьмиядерной платформы 1

Публикаций - 30, упоминаний - 35

Cinebench и организации, системы, технологии, персоны:

Intel Corporation 12816 21
AMD - Advanced Micro Devices 4646 19
HP Inc. 5885 7
Nvidia Corp 4007 6
Blender 52 6
Lenovo Group 2449 5
TSMC - Taiwan Semiconductor Manufacturing Company - TSMT - Taiwan Surface Mount Technology - Worldwide Semiconductor Manufacturing 1104 4
Puget Systems 9 3
Maxon - Maxon Computer - Maxon Telecom 14 3
Apple Inc 13166 3
Falcon Northwest 11 2
REKEN - Vigor Gaming 2 2
Intel Desktop Platforms Group - Intel Desktop Products - Intel Desktop Board 17 2
Microsoft Corporation 25781 2
ASUS - AsusTek Computer Inc 2179 2
MSI - Micro-Star International - Эмэсай Компьютер 743 2
Gigabyte Technology - Gigabyte Communications 424 2
Pegatron - ASRock 60 2
ITG - ITglobal.com - ИТглобалком Рус - ИТглобалком Лабс - 217 1
Инверсия - Инверсия НПФ 156 1
PassMark Software 27 1
НППКТ - Кибертехника НПП - Kibertechnika 56 1
Белый Ветер Цифровой - БВЦ 271 1
Марвел-Дистрибуция - Fplus - Фплюс - Ф-Плюс Оборудование и разработки - Ф-Плюс Мобайл - Fplusmobile - F+ tech - F+ data 421 1
Honor - Shenzhen Zhixin New Information Technology 935 1
Principled Technologies 5 1
UL Solutions - Futuremark 13 1
Spora - Спора 1 1
Samsung Electronics 11070 1
Dell EMC 5182 1
Yandex - Яндекс 9237 1
Huawei 4677 1
Softline - Софтлайн 3747 1
9603 1
Актив - Актив-софт - Актив Технологии - Рутокен - Rutoken - Aktiv.Consulting 381 1
Acer Group - Acer Inc 2782 1
Hitachi - Хитачи 1501 1
Merlion - Мерлион - Merlion Distribution - Мерлион дистрибуция 986 1
КриптоПРО - Крипто-ПРО 488 1
Merlion - Citilink - Ситилинк - онлайн-ритейлер 783 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2953 2
Марвел-Дистрибуция - Fplus - Всёсмарт 27 1
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1914 1
TÜV Rheinland Group 181 1
Л1 - Инвестиционно-строительный холдинг - L1 155 1
Совкомбанк Совесть 279 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5671 4
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5703 1
U.S. FTC - Federal Trade Commission - ФТК США - Федеральная торговая комиссия США 453 1
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22598 28
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 8788 19
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 10376 17
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15442 16
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18342 15
DDR - Double data rate 3085 12
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 13259 11
HDMI - High Definition Multimedia Interface - microHDMI - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 4208 11
IPS TFT - in-plane switching - LTPS - Low Temperature Poly Silicon - Низкотемпературный поликристаллический кремний - Сенсорный жидкокристаллический дисплей (экран) 3149 10
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) - пальцеориентированный интерфейс 6412 10
GPU - Graphics processing unit - Графический процессор - Видеопроцессор - Видеокарта, видеоадаптер, видеоплата, видеоускоритель, графический адаптер, плата, ускоритель - графическая карта 4625 9
HVAC - Heating, Ventilation & Air Conditioning - ОВиК, ОВКВ - отопление, вентиляция, кондиционирование и охлаждения воздуха - Климатическое оборудование - Гаджеты климатические - Climate equipment, technology, gadgets - Air conditioners 3062 9
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10603 9
Компьютеризация - TDP - Thermal Design Power - Требования к системе охлаждения процессора 328 9
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14775 8
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 6465 8
SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 3790 8
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 10711 7
Компьютеризация - Клавиатура - QWERTY - ЙЦУКЕН-клавиатура 3642 7
Компьютеризация - Клавиатура - Keyboard 2481 7
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13499 7
3D технологии - трехмерные технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-проектирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 5030 7
VESA DisplayPort - Mini DisplayPort - miniDP - MDP - Стандарт сигнального интерфейса для цифровых мониторов - Стандарт аудиовизуального цифрового интерфейса 866 7
Webcam - Вебкам - Веб-камера 1601 6
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16279 6
Аккумулятор электрический - Время автономной работы - Battery life - Ёмкость батареи 1977 6
Контрастность 3043 6
Benchmarking - Бенчмаркинг 302 6
USB Type-C - USB-C - USB 3 2384 6
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28304 6
Motherboard - Mainboard - Main circuit board - Материнская плата - Системная плата - System board 1653 6
BIOS - Basic input-output system - БСВВ - Базовая система ввода-вывода 768 6
Наушники - Headphones 4484 6
USB Type-A - USB-A 700 5
Rendering - Рендеринг - просчет кадров для объединения их в один видеоряд 254 5
HD-изображение - HDTV - High Definition Television - 720p - Телевидение высокой чёткости 3429 5
Ultrabook - Ультрабук - Subnotebook - Субноутбук - Sleekbook - Сликбук - тонкий и лёгкий ноутбук - ультракомпактный ноутбук - мининоутбук 1054 5
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 7896 5
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 6269 5
PCI - mini-PCI - PCIe - PCI Express - Peripheral Component Interconnect Express 1656 5
AMD Ryzen - Серия микропроцессоров 639 16
UL Solutions - Futuremark - 3DMark 299 12
Microsoft Windows 16900 12
AMD Zen - Микроархитектуры вычислительных ядер процессоров 169 10
AMD Radeon R - AMD Radeon RX - Серия видеокарт 178 8
Intel Core i5 Ivy Bridge - Intel Arrandale - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1444 8
Intel Core i9 Sky lake - Intel Core i9 Cofee lake - семейство процессоров 293 7
Intel Core i7 Kaby Lake - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1371 7
UL Solutions - Futuremark - PCMark 197 6
Intel Core i - Cерия процессоров 534 6
Intel Core - Семейство процессоров 1251 6
Geekbench - Мультиплатформерное приложение для бенчмаркинга (сравнения эффективности) 224 6
AMD Radeon Graphics - серия видеокарт 663 5
AMD Radeon Vega Graphics - Серия видеокарт 40 4
Intel HD Graphics - графический процессор 233 4
Intel Core i3 - Семейство процессоров с архитектурой X86-64 769 4
Intel Core i10 Ice Lake Comet Lake Sunny Cove - Intel Core iX - Семейство процессоров с архитектурой X86-64 188 4
HP EliteBook - серия ноутбуков 84 4
Intel Core 2 Duo - Intel Core 2 Extreme - Intel Penryn - Intel Yonah - Intel Conroe 1009 3
CPU-Z 25 3
FinalWire - AIDA64 - AIDA32 20 3
Microsoft Windows 7 2008 3
Lenovo ThinkPad - серия ноутбуков 493 3
Intel Xeon CPU - Intel Prestonia - Серия серверных микропроцессоров 1445 3
Apple MacBook - серия ноутбуков 1083 3
Microsoft Windows 8 - Microsoft Windows RT 1441 3
PKWARE - ZIP - Формат архивации файлов и сжатия данных 646 3
AMD Ryzen Threadripper - Серия микропроцессоров 75 3
Khronos Group - OpenGL - Open Graphics Library - Язык программирования 276 3
Intel HyperThreading - Технология для процессоров на микроархитектуре NetBurst 364 3
Intel UHD Graphics - Серия видеокарт 205 3
AMD Ryzen AM4 - Серия микропроцессоров 27 2
AMD Infinity Fabric - специализированный высокоскоростной интерконнект - высокоскоростная внутренняя шина 15 2
Intel Smart Cache 6 2
Intel Extreme Tuning Utility 3 2
Intel Iris Graphics - серия дискретных видеокарт 121 2
Adobe Premiere 117 2
Intel LGA - land grid array - процессорный сокет 145 2
BAPCo SYSmark 9 2
AMD FX - Серия микропроцессоров 21 2
Kheradpir Shaygan - Херадпир Шайган 11 2
Селихова Наталья 4 1
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Николаев Роман 1 1
Krzanich Brian - Кржанич Брайан 58 1
Свидерский Евгений 78 1
Резников Олег 20 1
Россия - РФ - Российская федерация 166400 10
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54770 7
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19162 4
Китай - Тайвань 4248 3
Солнце - звезда Солнечной системы 5495 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47639 1
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Южная Корея - Республика 7055 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8584 1
Америка Латинская - латиноамериканский регион 1940 1
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