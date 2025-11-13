Индексная книга (каталог) CNews*
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Cinebench
СОБЫТИЯ
Публикаций - 30, упоминаний - 35
Cinebench и организации, системы, технологии, персоны:
|ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5671 4
|ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5703 1
|U.S. FTC - Federal Trade Commission - ФТК США - Федеральная торговая комиссия США 453 1
|Kheradpir Shaygan - Херадпир Шайган 11 2
|Селихова Наталья 4 1
|Разумовский Андрей 1 1
|Николаев Роман 1 1
|Krzanich Brian - Кржанич Брайан 58 1
|Свидерский Евгений 78 1
|Резников Олег 20 1
|TechSpot 188 2
|PCWorld - PC World 47 2
|Tom’s Hardware 602 2
|NotebookCheck 18 1
|VideoCardz 44 1
|Planet3DNow 2 1
|Hot Hardware - HotHardware 29 1
|DigiTimes - Издание 1331 1
|CNews - ZOOM.CNews 1866 1
|Inquirer 463 1
|IDC - International Data Corporation 4975 2
|Strategy Analytics 285 1
|GfK Group - GfK-Nürnberg Gesellschaft für Konsumforschung - GfK Rus - ГФК-Русь - Международный институт маркетинговых и социальных исследований 285 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1464693, в очереди разбора - 724498.
Создано именных указателей - 199507.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1464693, в очереди разбора - 724498.
Создано именных указателей - 199507.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.