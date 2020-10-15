Топовый процессор Intel работает на 20% медленнее чипа среднего класса

Сравнительный тест процессоров Intel Core i9-10885H и i7-10875H показал существенное превосходство последнего. i7-10875H оказался на 20% быстрее в бенчмарках и на 10% лучше в повседневных задачах при существенно меньшей стоимости и более низких тактовых частотах.

Core i7 лучше Core i9

Процессор Intel Core i9-10885H образца II квартала 2020 г. в сравнительных тестах проявил себя значительно хуже на фоне менее производительного i7-10875H. Согласно результатам тестирования, проведенного профильным порталом NotebookCheck, Core i9-10885H с поддержкой технологии Intel vPro оказался приблизительно на 20% медленнее i7-10875H, в котором vPro не предусмотрена, несмотря на более высокие тактовые частоты.

Процессоры с vPro, пишет портал TechSpot – это чипы бизнес-класса, обычно предназначенные для ИТ-специалистов и разработанные со встроенным аппаратным микропрограммным обеспечением безопасности. Core i7-10875H и другие процессоры, в которых нет этой технологии, ориентированы на обычных потребителей.

Оба процессора тестировались в ряде популярных бенчмарков, включая GeekBench и Cinebench, а также в обычных пользовательских задачах.

Старшие модели процессоров Intel могут работать хуже младших

20-процентное отставание старшего Core i9-10885H проявилось в синтетических тестах.

Характеристики Intel Core i9-10885H и Core i7-10875H

Модель процессора Ядра, потоки Частота мин., ГГц Частота макс., ГГц Техпроцесс, нм Кэш L3, МБ TDP, Вт Частота видеокарты, ГГц Дата релиза Цена, $ Поколение Core i7-10875H 8, 16 2,3 5,1 14 16 35 до 1,2 II квартал 2020 г. 450 Comet Lake Core i9-10885H 8, 16 2,4 5,3 14 16 35 до 1,25 II квартал 2020 г. 556 Comet Lake

Источник: Intel

В стандартных задачах производительность Core i9-10885H оказалась ниже в среднем на 10%.

Результаты тестирования

В бенчмарках специалисты NotebookCheck проверяли производительность процессоров в одноядерном (single core) и многоядерном (multi core) режимах, и во всех случаях старший Core i9-10885H демонстрировал менее впечатляющие результаты в сравнении с Core i7-10875H. Так, результат Core i9-10885H в Cinebench R20 составил 460 баллов в одноядерном режиме и 2798 в многоядерном. В то же время Core i7-10875H получил 486 и 3469 баллов соответственно.

Тестирование в Cinebench

В GeekBench версий 5.1 и 5.2 процессор Core i7-10875H вновь показал свое превосходство – 1298 очков в одноядерном режиме и 7751 в многоядерном. Core i9-10885H занял второе место с результатами 1216 и 6914 баллов.

Тестирование в GeekBench

В пользовательских задачах расстановка сил почти не изменилась. В тестах посредством Blender и 7-Zip младший Core i7-10875H демонстрировал более высокую производительность, но в одной из задач Core i9-10885H все же сумел одержать победу. Конвертация 20 документов DOC в PDF посредством офисного пакета LibreOffice заняла у Core i9-10885H около 45,9 секунды, тогда как i7-10875H справился за 50,8 секунды, то есть на решение этой задачи ему потребовалось примерно на 10% больше времени.

Возможная причина проигрыша

Тестирование Core i9-10885H проводилось в составе ноутбука Dell Precision 3551 стоимостью в пределах $2100 (162,3 тыс. руб. по курсу ЦБ на 15 октября 2020 г.). Параметры тестового стенда для i7-10875H в NotebookCheck не раскрыли.

В этом тесте победу одержал Core i9

По мнению специалистов, на более низкие результаты старшего Core i9-10885H повлияло именно его использование в составе ноутбука, в котором, они полагают, установлена недостаточно производительная для него система охлаждения. Тем не менее, в полностью готовом к использованию потребительском устройстве, которое по умолчанию не требует установки дополнительных кулеров, этот процессор при 100-процентной загрузке сумел выдать частоту лишь 2,7 ГГц. Это всего на 0,3 МГц больше минимальной заявленной, тогда как пиковая частота этого чипа составляет 5,3 ГГц.

Другие спорные процессоры Intel

В начале октября 2020 г. Intel выпустила бюджетный процессор Core i3-10100F для настольных ПК базового уровня, представляющий собой удешевленную версию чипа Core i3-10100. От него Core i3-10100 отличается исключительно отсутствием видеоподсистемы, о чем свидетельствует литера «F» в маркировке.

Одна из целей, которую преследовала Intel, оставляя Core i3-10100F без видеоподсистемы – это снижение его стоимости. На сайте компании сказано, что стоимость этого процессора составляет от $79 до $97 (от 6100 руб. до 7500 руб.), тогда как полноценный Core i3-10100 оценивается в $122 (9400 руб.).

Между тем, покупка полноценного Core i3-10100 избавляет пользователей, собирающих ПК начального уровня, от дополнительных трат на покупку дискретной графики. Тем самым, выбирая его урезанную версию в лице Core i3-10100F в стремлении сэкономить, они в итоге переплачивают за отдельный видеоускоритель.

Intel так и не сообщила, для чего конкретно она решила добавить в свою актуальную линейку чип стоимостью меньше $100 (около 7730 руб.). Между тем, существует вероятность, что сделала она это с оглядкой на своего главного конкурента в сегменте процессоров – компанию AMD. В ее ассортименте с апреля 2020 г. присутствует чип Ryzen 3 3100, по характеристикам не уступающий (а в чем-то даже превосходящий) Core i3-10100, но при этом не имеющий встроенного видеоядра. Его цена составляет $99 (около 7650 руб.)