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Dell Precision WorkStation Серия рабочих станций
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru
|27.04.2022
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Создана быстрая, «холодная» и компактная замена ноутбучной оперативной памяти
. Dell также представила сразу несколько портативных устройств, использующих CAMM-память – ноутбуки Precision 7770 и 7670. Как правило, в современных ноутбуках оперативную память производитель
|19.07.2019
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Dell представила в Москве новые клиентские решения
ентских решений. Гостям мероприятия Dell CS Launch были продемонстрированы новинки линеек Latitude, Precision и Wyse, мировые премьеры которых состоялись ранее в этом году. Эксперты компании ра
|30.05.2019
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Dell обновила линейку рабочих станций Precision
ть, где бы они ни находились. Dell Technologies также обновила свои напольные рабочие станции серии Precision 3000 и стоечную рабочую станцию Precision в корпусе 1U, которые предлагают в
|02.03.2018
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Новинки Dell на российском рынке
Dell открывает на российском рынке продажи нового поколения ноутбуков XPS 13, рабочих станций Precision и интерактивной рабочей панели Dell Canvas. Новый ноутбук Dell XPS 13 (версия 9370)
|01.03.2018
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Dell начинает продажи в России новых продуктов
Dell начинает продажи в России ноутбука XPS 13, рабочих станций Precision и интерактивной рабочей панели Dell Canvas. Ноутбук Dell XPS 13 завоевал множество
|14.08.2017
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Dell представила новые рабочие станции Precision
Dell анонсировала обновление продуктовой линейки рабочих станций Precision, приуроченное к 20-летнему юбилею торговой марки. Портфель систем Dell Precision
|04.08.2016
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Больше памяти и скорости с рабочими станциями Dell Precision
Прошлой осенью компания Dell представила обновленную линейку мобильных рабочих станций Dell Precision, созданных для работы с критически важными приложениями. Системы отличаются тонким
|23.06.2016
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Рабочие станции Dell Precision: быстрота и точность для достижения конкурентного преимущества
ектов. Нужны были рабочие станции с лучшими характеристиками.Внедрение решений рабочих станций Dell Precision В CIPSA хотели оценить преимущества нового оборудования и влияние новых графических
|18.12.2015
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Dell начала в России продажи новых продуктов корпоративного класса
ell начала продажи на российском рынке серии новых продуктов корпоративного класса: рабочих станций Precision, настольных систем и моноблоков OptiPlex и ноутбуков Vostro. Представленные системы
|15.12.2014
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Harkness Screens будет использовать технологию Precision White Screen от RealD
ате в кинотеатре, дома или в любом другом месте — объявила о выдаче компании Harkness Screens, работающей в сфере дизайна и производства киноэкранов и сопутствующих технологий, лицензии на технологию Precision White Screen. Как сообщили CNews в RealD, данная технология доступна эксклюзивно для клиентов RealD, использующих систему RealD 3D Cinema. Технология Precision White Screen соч
|20.10.2014
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Три решения от компании Dell для современного специалиста
Прибывшая к нам на обзор мобильная рабочая станция Dell Precision M2800 знакомит нас с линейкой высокопроизводительных ноутбуков профессионального ур
|29.10.2013
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Рабочая станция Dell показывает рекорды мощности и миниатюрности
представила ноутбук Precision M3800 с тонкопрофильным корпусом и сниженной массой. В данный момент Dell Precision M3800 получил статус самой лёгкой мобильной рабочей станции в мире с самим тон
|09.10.2013
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Продажи новых рабочих станций Dell Precision для инженеров и дизайнеров стартовали в России
начале продаж на российском рынке новых моделей рабочих станций, анонсированных в конце сентября — Precision M4800, Precision M6800, Precision T3610, Precision T5610 и
|08.10.2013
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Dell представила в России три новые модели рабочих станций Precision для проектировщиков
Корпорация Dell представила на российском рынке рабочие станции Precision T1700 SFF (Small Form-Factor), Precision T1700 MT (Mini-Tower) и Precisio
|24.04.2013
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Dell представила ПО для рабочих станций, повышаюшее скорость работы приложений
Корпорация Dell объявила о выходе Dell Precision Performance Optimizer (DPPO) — программного обеспечения, которое автоматически наст
|26.07.2012
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Dell представила самые мощные мобильные рабочие станции: Precision M4700 и M6700
Компания Dell анонсировала новые модели мобильных рабочих станций: Dell Precision M4700 и M6700. В пресс-службе производителя утверждают, что данные модели на текущи
|24.04.2012
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Dell Precision T7600 - новая рабочая станция с двумя Intel Xeon
Компания Dell представила новую рабочую станцию из серии Precision - Dell Precision T7600. Dell Precision T7600 основана на двух процесс
|08.04.2011
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Dell представила рабочую станцию Precision T1600
Корпорация Dell официально сообщила о начале продаж на мировом рынке своей новой рабочей станции Precision T1600. Новинка относится к решениям начального уровня и выполнена в весьма компактн
|09.02.2011
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Dell показала новые компьютеры и ноутбуки для корпоративного сектора
ы Dell OptiPlex 990, 790 и 390, компьютер «все в одном» OptiPlex Small Form Factor, рабочие станции Dell Precision T1600 и Dell Precision M6600 / M4600. Dell также объявила о выпуске 10-дюймово
|22.07.2010
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Dell представила ноутбук с 32 Гб ОЗУ
Компания Dell анонсировала новую модель ноутбука линейки Precision, которая будет оснащаться 32 Гб оперативной памяти. Подобного объема памяти удалось
|17.12.2007
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IBS Platformix анонсирует новые рабочие станции Dell
IBS Platformix анонсирует поступление в продажу трех новых рабочих станций модельного ряда Dell Precision: T3400, T5400 и T7400. Первая из предлагаемых вниманию клиентов рабочая станция Del
|08.11.2006
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Первые четырехъядерные ПК уже в продаже
ore 2 Extreme QX6700. Модели серверов Dell PowerEdge 1900, 1950, 2950, 2900, SC1430 и 1955, а также Precision 690 и Precision 490 будут работать на базе Xeon, модель Dell Precision
|20.09.2006
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Dell представил новый десктоп в России
Компания Dell дополнила свою линейку настольных рабочих станций серии Precision для клиентов в регионе EMEA, в который входит и Россия, новинкой Precision 3
|29.08.2006
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Ноутбуки Dell будут работать на базе Intel Core 2 Duo
Компания Dell объявила, что все модели ноутбуков серий XPS и Precision будут оснащаться новыми двухъядерными процессорами Intel Core 2 Duo Merom. Кроме то
|24.05.2006
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Dell увеличит производительность десктопов на 155 процентов
Компания Dell объявила о создании нового поколения производительных рабочих станций Precision 490 и Precision 690, способных удовлетворить требования самых ресурсоемких п
|11.08.2004
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Рабочие станции Dell Precision 370 появятся в России
Компания «Деловые системы» анонсировала начало продаж в России рабочей станции Dell Precision 370, предназначенной для работы с ресурсоёмкими приложениями. В системе исполь
|08.07.2004
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Dell представил 2 новых рабочих станции
Компания Dell вывела на рынок 2 новых рабочих станции семейства Precision. Рабочие станции Dell Precision 470 и 670 могут оснащаться одним или двумя п
|21.04.2004
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Micromuse выпустил новую версию Netcool/Precision
Компания Micromuse, поставщик OSS-решений для систем поддержки операций и обеспечения услуг, объявила о выпуске новой версии 3.4 приложения Netcool/Precision для автоматического обнаружения сетевых устройств, топологического и RCA-анализа сети. Полностью интегрированное с Netcool/OMNIbus, основным приложением компании Micromuse, Netcool/
|24.06.2003
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Настольная рабочая станция Dell Precision M60 уместилась в ноутбуке
Dell представил новую рабочую станцию Dell Precision Workstation M60. Графическая система Nvidia Quadro FX Go700 128 MБ передает изображ
|27.05.2003
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Precision 360 – усовершенствованная рабочая станция от Dell
роизводительности и новый дизайн корпуса являются отличительными характеристиками новой модели Dell Precision 360. Эта однопроцессорная рабочая станция отличается возросшей частотой системной ш
|07.12.2001
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"Тяжелый" день Dell в России
я же внимание слушателей было обращено на "тяжелые" системы - профессиональные рабочие станции Dell Precision 340 (на базе процессора Intel Pentium 4 c частотой 1,5 ГГц, 1,7 ГГц, 1,8 ГГц и 2 ГГ
|07.12.2001
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"Тяжелый" день Dell в России
истемной шиной 400 МГц и встроенным кэшем второго уровня L2 емкостью 256 Кб, и чипсета Intel 850) и Precision 530 (на базе одного или двух процессоров Xeon 1,4 ГГц , 1,5 ГГц и 1,7 ГГц с 256 Кб
|22.10.2001
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Dell представила 20-дюймовый ЖК-монитор
ll 2000FP уже сейчас можно приобрести в США по цене $1399, но пока только вместе с рабочей станцией Dell Precision. Немного позднее монитор поступит в розничную продажу и с настольной системой
|11.07.2001
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Imacon представила новый сканер Flextight Precision III
Компания "Терем", эксклюзивный представитель Imacon в России, сообщила о появлении на рынке новой модели профессионального сканера Imacon Flextight Precision III, ориентированного на фотографов, предъявляющих к качеству сканирования самые высокие ребования.Продолжая традиции предыдущих моделей, Flextight Precision III позволяет скан
|04.07.2001
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Принтеры Seiko Precision приходят в регионы
Компания Lintec Computer (Санкт-Петербург) - генеральный партнер концерна Seiko Precision (Europe) GmbH объявила о начале создания региональной дилерской сети по продаже и обслуживанию продукции Seiko Precision в России.В течение первого года работы дилерской сети L
|07.06.2001
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Dell Computer представила новую рабочую станцию Dell Precision 530
Корпорация Dell Computer представила новую рабочую станцию Dell Precision 530 для инженеров, дизайнеров, разработчиков ПО, финансовых аналитиков. Модель
|29.03.2001
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DellSystems представила новые корпоративные компьютерные системы Dell
Dell Latitude C600, C800 и L400, настольные системы Dell OptiPlex GX 150 и GX 400, рабочая станция Dell Precision 330, серверы Dell PowerEdge 1550, 2500 и 2550, системы хранения Dell PowerVaul
|27.11.2000
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Dell представила новую рабочую станцию Dell Precision 330
ия Dell, занимающаяся прямыми продажами компьютерных систем, представила новую рабочую станцию Dell Precision 330, разработанную для обеспечения оптимальной производительности приложений, таких
|30.08.2000
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Dell объявила о выпуске рабочей станции Dell Precision Workstation 620 с процессором 1 ГГц
Корпорация Dell объявила о выпуске в продажу для своих американских клиентов модели рабочей станции Dell Precision Workstation 620 c процессором на 1 ГГц. В качестве примерной конфигурации приводится следующая э один процессор Intel Pentium III Xeon с частотой 1 ГГц, память RDRAM в 128 Mб, гр
|22.11.1999
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Dell анонсирует самую мощную рабочую станцию семейства Precision
Корпорация Dell Computer анонсировала самую мощную из своих рабочих станций - Precision WorkStation 420. Данная система работает на чипсете Intel 840, включает 1 или 2 процессора Pentium III с тактовой частотой 733 или 600 MHz и частотой системной шины 133 MHz, до 2 GB о
Dell Precision WorkStation и организации, системы, технологии, персоны:
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