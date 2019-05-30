Dell Precision WorkStation Серия рабочих станций
|30.05.2019
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Dell обновила линейку рабочих станций Precision
ть, где бы они ни находились. Dell Technologies также обновила свои напольные рабочие станции серии Precision 3000 и стоечную рабочую станцию Precision в корпусе 1U, которые предлагают в
|14.08.2017
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Dell представила новые рабочие станции Precision
Dell анонсировала обновление продуктовой линейки рабочих станций Precision, приуроченное к 20-летнему юбилею торговой марки. Портфель систем Dell Precision
|04.08.2016
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Больше памяти и скорости с рабочими станциями Dell Precision
Прошлой осенью компания Dell представила обновленную линейку мобильных рабочих станций Dell Precision, созданных для работы с критически важными приложениями. Системы отличаются тонким
|23.06.2016
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Рабочие станции Dell Precision: быстрота и точность для достижения конкурентного преимущества
ектов. Нужны были рабочие станции с лучшими характеристиками.Внедрение решений рабочих станций Dell Precision В CIPSA хотели оценить преимущества нового оборудования и влияние новых графических
|15.12.2014
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Harkness Screens будет использовать технологию Precision White Screen от RealD
ате в кинотеатре, дома или в любом другом месте — объявила о выдаче компании Harkness Screens, работающей в сфере дизайна и производства киноэкранов и сопутствующих технологий, лицензии на технологию Precision White Screen. Как сообщили CNews в RealD, данная технология доступна эксклюзивно для клиентов RealD, использующих систему RealD 3D Cinema. Технология Precision White Screen соч
|20.10.2014
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Три решения от компании Dell для современного специалиста
Прибывшая к нам на обзор мобильная рабочая станция Dell Precision M2800 знакомит нас с линейкой высокопроизводительных ноутбуков профессионального ур
|09.10.2013
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Продажи новых рабочих станций Dell Precision для инженеров и дизайнеров стартовали в России
начале продаж на российском рынке новых моделей рабочих станций, анонсированных в конце сентября — Precision M4800, Precision M6800, Precision T3610, Precision T5610 и
|26.07.2012
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Dell представила самые мощные мобильные рабочие станции: Precision M4700 и M6700
Компания Dell анонсировала новые модели мобильных рабочих станций: Dell Precision M4700 и M6700. В пресс-службе производителя утверждают, что данные модели на текущи
|24.04.2012
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Dell Precision T7600 - новая рабочая станция с двумя Intel Xeon
Компания Dell представила новую рабочую станцию из серии Precision - Dell Precision T7600. Dell Precision T7600 основана на двух процесс
|08.04.2011
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Dell представила рабочую станцию Precision T1600
Корпорация Dell официально сообщила о начале продаж на мировом рынке своей новой рабочей станции Precision T1600. Новинка относится к решениям начального уровня и выполнена в весьма компактн
|21.04.2004
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Micromuse выпустил новую версию Netcool/Precision
Компания Micromuse, поставщик OSS-решений для систем поддержки операций и обеспечения услуг, объявила о выпуске новой версии 3.4 приложения Netcool/Precision для автоматического обнаружения сетевых устройств, топологического и RCA-анализа сети. Полностью интегрированное с Netcool/OMNIbus, основным приложением компании Micromuse, Netcool/
|24.06.2003
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Настольная рабочая станция Dell Precision M60 уместилась в ноутбуке
Dell представил новую рабочую станцию Dell Precision Workstation M60. Графическая система Nvidia Quadro FX Go700 128 MБ передает изображ
|27.05.2003
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Precision 360 – усовершенствованная рабочая станция от Dell
роизводительности и новый дизайн корпуса являются отличительными характеристиками новой модели Dell Precision 360. Эта однопроцессорная рабочая станция отличается возросшей частотой системной ш
|04.07.2001
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Принтеры Seiko Precision приходят в регионы
Компания Lintec Computer (Санкт-Петербург) - генеральный партнер концерна Seiko Precision (Europe) GmbH объявила о начале создания региональной дилерской сети по продаже и обслуживанию продукции Seiko Precision в России.В течение первого года работы дилерской сети L
|27.11.2000
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Dell представила новую рабочую станцию Dell Precision 330
ия Dell, занимающаяся прямыми продажами компьютерных систем, представила новую рабочую станцию Dell Precision 330, разработанную для обеспечения оптимальной производительности приложений, таких
|05.05.1999
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Dell снижает цены на рабочие станции Precision 210, 410 и 610
Корпорация Dell объявила о снижении цен на свои рабочие станции серий Precision 210, 410 и 610. Так, Precision 210 на базе Pentium III 450 МГц, 64 Мб памяти и графической карты Diamond Permedia2 будет стоить теперь $2.241, что на 17% ниже старой цены. Сама
|10.03.1999
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Dell будет устанавливать Interix от Softway Systems на своих рабочих станциях Precision
Компания Dell Computer объявила, что теперь на рабочих станциях Dell Precision будет устанавливаться ПО Interix от фирмы Softway Systems. Оно позволит пользователям выполнять UNIX приложения вместе с Windows NT приложениями на базе процессоров Intel.
|17.02.1999
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В рабочих станциях Dell Precision будет использована графическая технология Wildcat 3D
Компания Dell объявила, что графические акселераторы ее рабочих станций Dell Precision будут теперь основаны на технологии Wildcat 3D компании Intense3D. Цену таких рабоч
Dell Precision WorkStation упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 5803 7
|Nikkei - Nihon Keizai Shimbun 529 6
|91Mobiles 1737 5
|Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1255 5
|Engadget - Блог о технологиях 422 3
|AP - Associated Press 1994 3
|BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2715 3
|CNews - ZOOM.CNews 1764 2
|CNews RND - R&D.CNews 2274 2
|Commercial Times 93 2
|AsiaBizTech 100 2
|SpaceDaily - Space Daily 187 2
|The Washington Post 312 2
|DigiTimes - Издание 1300 2
|Bloomberg 1148 2
|PC Magazine - PCMag 80 1
|InformationWeek 234 1
|Silicon 511 1
|Electronista 166 1
|ZDnet 597 1
|Defense Talk 40 1
|China Daily 65 1
|Reddit 266 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 11043 1
|Forbes - Форбс 660 1
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