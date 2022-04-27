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Dell Precision WorkStation Серия рабочих станций

Dell Precision WorkStation - Серия рабочих станций

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru


27.04.2022 Создана быстрая, «холодная» и компактная замена ноутбучной оперативной памяти

. Dell также представила сразу несколько портативных устройств, использующих CAMM-память – ноутбуки Precision 7770 и 7670. Как правило, в современных ноутбуках оперативную память производитель

19.07.2019 Dell представила в Москве новые клиентские решения

ентских решений. Гостям мероприятия Dell CS Launch были продемонстрированы новинки линеек Latitude, Precision и Wyse, мировые премьеры которых состоялись ранее в этом году. Эксперты компании ра
30.05.2019 Dell обновила линейку рабочих станций Precision

ть, где бы они ни находились. Dell Technologies также обновила свои напольные рабочие станции серии Precision 3000 и стоечную рабочую станцию Precision в корпусе 1U, которые предлагают в
02.03.2018 Новинки Dell на российском рынке

Dell открывает на российском рынке продажи нового поколения ноутбуков XPS 13, рабочих станций Precision и интерактивной рабочей панели Dell Canvas. Новый ноутбук Dell XPS 13 (версия 9370)
01.03.2018 Dell начинает продажи в России новых продуктов

Dell начинает продажи в России ноутбука XPS 13, рабочих станций Precision и интерактивной рабочей панели Dell Canvas. Ноутбук Dell XPS 13 завоевал множество

14.08.2017 Dell представила новые рабочие станции Precision

Dell анонсировала обновление продуктовой линейки рабочих станций Precision, приуроченное к 20-летнему юбилею торговой марки. Портфель систем Dell Precision
04.08.2016 Больше памяти и скорости с рабочими станциями Dell Precision

Прошлой осенью компания Dell представила обновленную линейку мобильных рабочих станций Dell Precision, созданных для работы с критически важными приложениями. Системы отличаются тонким

23.06.2016 Рабочие станции Dell Precision: быстрота и точность для достижения конкурентного преимущества

ектов. Нужны были рабочие станции с лучшими характеристиками.Внедрение решений рабочих станций Dell Precision В CIPSA хотели оценить преимущества нового оборудования и влияние новых графических
18.12.2015 Dell начала в России продажи новых продуктов корпоративного класса

ell начала продажи на российском рынке серии новых продуктов корпоративного класса: рабочих станций Precision, настольных систем и моноблоков OptiPlex и ноутбуков Vostro. Представленные системы
15.12.2014 Harkness Screens будет использовать технологию Precision White Screen от RealD

ате в кинотеатре, дома или в любом другом месте — объявила о выдаче компании Harkness Screens, работающей в сфере дизайна и производства киноэкранов и сопутствующих технологий, лицензии на технологию Precision White Screen. Как сообщили CNews в RealD, данная технология доступна эксклюзивно для клиентов RealD, использующих систему RealD 3D Cinema. Технология Precision White Screen соч
20.10.2014 Три решения от компании Dell для современного специалиста

Прибывшая к нам на обзор мобильная рабочая станция Dell Precision M2800 знакомит нас с линейкой высокопроизводительных ноутбуков профессионального ур
29.10.2013 Рабочая станция Dell показывает рекорды мощности и миниатюрности

представила ноутбук Precision M3800 с тонкопрофильным корпусом и сниженной массой. В данный момент Dell Precision M3800 получил статус самой лёгкой мобильной рабочей станции в мире с самим тон
09.10.2013 Продажи новых рабочих станций Dell Precision для инженеров и дизайнеров стартовали в России

начале продаж на российском рынке новых моделей рабочих станций, анонсированных в конце сентября — Precision M4800, Precision M6800, Precision T3610, Precision T5610 и

08.10.2013 Dell представила в России три новые модели рабочих станций Precision для проектировщиков

Корпорация Dell представила на российском рынке рабочие станции Precision T1700 SFF (Small Form-Factor), Precision T1700 MT (Mini-Tower) и Precisio
24.04.2013 Dell представила ПО для рабочих станций, повышаюшее скорость работы приложений

Корпорация Dell объявила о выходе Dell Precision Performance Optimizer (DPPO) — программного обеспечения, которое автоматически наст
26.07.2012 Dell представила самые мощные мобильные рабочие станции: Precision M4700 и M6700

Компания Dell анонсировала новые модели мобильных рабочих станций: Dell Precision M4700 и M6700. В пресс-службе производителя утверждают, что данные модели на текущи
24.04.2012 Dell Precision T7600 - новая рабочая станция с двумя Intel Xeon

Компания Dell представила новую рабочую станцию из серии Precision - Dell Precision T7600. Dell Precision T7600 основана на двух процесс
08.04.2011 Dell представила рабочую станцию Precision T1600

Корпорация Dell официально сообщила о начале продаж на мировом рынке своей новой рабочей станции Precision T1600. Новинка относится к решениям начального уровня и выполнена в весьма компактн
09.02.2011 Dell показала новые компьютеры и ноутбуки для корпоративного сектора

ы Dell OptiPlex 990, 790 и 390, компьютер «все в одном» OptiPlex Small Form Factor, рабочие станции Dell Precision T1600 и Dell Precision M6600 / M4600. Dell также объявила о выпуске 10-дюймово
22.07.2010 Dell представила ноутбук с 32 Гб ОЗУ

Компания Dell анонсировала новую модель ноутбука линейки Precision, которая будет оснащаться 32 Гб оперативной памяти. Подобного объема памяти удалось
17.12.2007 IBS Platformix анонсирует новые рабочие станции Dell

IBS Platformix анонсирует поступление в продажу трех новых рабочих станций модельного ряда Dell Precision: T3400, T5400 и T7400. Первая из предлагаемых вниманию клиентов рабочая станция Del
08.11.2006 Первые четырехъядерные ПК уже в продаже

ore 2 Extreme QX6700. Модели серверов Dell PowerEdge 1900, 1950, 2950, 2900, SC1430 и 1955, а также Precision 690 и Precision 490 будут работать на базе Xeon, модель Dell Precision

20.09.2006 Dell представил новый десктоп в России

Компания Dell дополнила свою линейку настольных рабочих станций серии Precision для клиентов в регионе EMEA, в который входит и Россия, новинкой Precision 3
29.08.2006 Ноутбуки Dell будут работать на базе Intel Core 2 Duo

Компания Dell объявила, что все модели ноутбуков серий XPS и Precision будут оснащаться новыми двухъядерными процессорами Intel Core 2 Duo Merom. Кроме то
24.05.2006 Dell увеличит производительность десктопов на 155 процентов

Компания Dell объявила о создании нового поколения производительных рабочих станций Precision 490 и Precision 690, способных удовлетворить требования самых ресурсоемких п
11.08.2004 Рабочие станции Dell Precision 370 появятся в России

Компания «Деловые системы» анонсировала начало продаж в России рабочей станции Dell Precision 370, предназначенной для работы с ресурсоёмкими приложениями. В системе исполь
08.07.2004 Dell представил 2 новых рабочих станции

Компания Dell вывела на рынок 2 новых рабочих станции семейства Precision. Рабочие станции Dell Precision 470 и 670 могут оснащаться одним или двумя п
21.04.2004 Micromuse выпустил новую версию Netcool/Precision

Компания Micromuse, поставщик OSS-решений для систем поддержки операций и обеспечения услуг, объявила о выпуске новой версии 3.4 приложения Netcool/Precision для автоматического обнаружения сетевых устройств, топологического и RCA-анализа сети. Полностью интегрированное с Netcool/OMNIbus, основным приложением компании Micromuse, Netcool/

24.06.2003 Настольная рабочая станция Dell Precision M60 уместилась в ноутбуке

Dell представил новую рабочую станцию Dell Precision Workstation M60. Графическая система Nvidia Quadro FX Go700 128 MБ передает изображ
27.05.2003 Precision 360 – усовершенствованная рабочая станция от Dell

роизводительности и новый дизайн корпуса являются отличительными характеристиками новой модели Dell Precision 360. Эта однопроцессорная рабочая станция отличается возросшей частотой системной ш
07.12.2001 "Тяжелый" день Dell в России

я же внимание слушателей было обращено на "тяжелые" системы - профессиональные рабочие станции Dell Precision 340 (на базе процессора Intel Pentium 4 c частотой 1,5 ГГц, 1,7 ГГц, 1,8 ГГц и 2 ГГ
07.12.2001 "Тяжелый" день Dell в России

истемной шиной 400 МГц и встроенным кэшем второго уровня L2 емкостью 256 Кб, и чипсета Intel 850) и Precision 530 (на базе одного или двух процессоров Xeon 1,4 ГГц , 1,5 ГГц и 1,7 ГГц с 256 Кб

22.10.2001 Dell представила 20-дюймовый ЖК-монитор

ll 2000FP уже сейчас можно приобрести в США по цене $1399, но пока только вместе с рабочей станцией Dell Precision. Немного позднее монитор поступит в розничную продажу и с настольной системой

11.07.2001 Imacon представила новый сканер Flextight Precision III

Компания "Терем", эксклюзивный представитель Imacon в России, сообщила о появлении на рынке новой модели профессионального сканера Imacon Flextight Precision III, ориентированного на фотографов, предъявляющих к качеству сканирования самые высокие ребования.Продолжая традиции предыдущих моделей, Flextight Precision III позволяет скан
04.07.2001 Принтеры Seiko Precision приходят в регионы

Компания Lintec Computer (Санкт-Петербург) - генеральный партнер концерна Seiko Precision (Europe) GmbH объявила о начале создания региональной дилерской сети по продаже и обслуживанию продукции Seiko Precision в России.В течение первого года работы дилерской сети L
07.06.2001 Dell Computer представила новую рабочую станцию Dell Precision 530

Корпорация Dell Computer представила новую рабочую станцию Dell Precision 530 для инженеров, дизайнеров, разработчиков ПО, финансовых аналитиков. Модель
29.03.2001 DellSystems представила новые корпоративные компьютерные системы Dell

Dell Latitude C600, C800 и L400, настольные системы Dell OptiPlex GX 150 и GX 400, рабочая станция Dell Precision 330, серверы Dell PowerEdge 1550, 2500 и 2550, системы хранения Dell PowerVaul
27.11.2000 Dell представила новую рабочую станцию Dell Precision 330

ия Dell, занимающаяся прямыми продажами компьютерных систем, представила новую рабочую станцию Dell Precision 330, разработанную для обеспечения оптимальной производительности приложений, таких
30.08.2000 Dell объявила о выпуске рабочей станции Dell Precision Workstation 620 с процессором 1 ГГц

Корпорация Dell объявила о выпуске в продажу для своих американских клиентов модели рабочей станции Dell Precision Workstation 620 c процессором на 1 ГГц. В качестве примерной конфигурации приводится следующая э один процессор Intel Pentium III Xeon с частотой 1 ГГц, память RDRAM в 128 Mб, гр
22.11.1999 Dell анонсирует самую мощную рабочую станцию семейства Precision

Корпорация Dell Computer анонсировала самую мощную из своих рабочих станций - Precision WorkStation 420. Данная система работает на чипсете Intel 840, включает 1 или 2 процессора Pentium III с тактовой частотой 733 или 600 MHz и частотой системной шины 133 MHz, до 2 GB о

Публикаций - 169, упоминаний - 302

Dell Precision WorkStation и организации, системы, технологии, персоны:

Dell EMC 5180 102
Dell Technologies - Dell Computer 2219 80
Intel Corporation 12811 41
Nvidia Corp 4002 29
Apple Inc 13156 20
Foxconn Technology Group - Foxconn Industrial Internet - Hon Hai Precision Industry - Hon Hai Technology Group - Hongfujin Precision Electronics 440 18
Microsoft Corporation 25775 13
HP Inc. 5883 13
Sony 6739 13
Lenovo Group 2447 10
AMD - Advanced Micro Devices 4641 10
RTX Corporation - Raytheon Technologies - Raytheon Missiles&Defense - Raytheon Polar Services - Collins Aerospace - Rockwell Collins - Pratt&Whitney - Raytheon Intelligence&Space - Raytheon BBN - Bolt Beranek&Newman - Raytheon Network Centric - Athena Tec 347 8
HPE SGI - Silicon Graphics 390 8
AMD Graphics Product Group - ATI 973 8
ASUS - AsusTek Computer Inc 2174 7
Samsung Electronics 11065 6
IBM - International Business Machines Corp 9699 6
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5804 6
MSI - Micro-Star International - Эмэсай Компьютер 740 6
Dell Systems - Деловые системы 53 5
Broadcom - VMware 2610 5
Pantum - Пантум 77 5
HP - Hewlett-Packard 3662 5
Autodesk 639 4
Toshiba Corporation 2980 4
Acer Group - Acer Inc 2776 4
Citrix Systems 868 4
Red Hat 1378 4
Dassault Systemes 235 4
Google LLC 12690 3
VAIO 475 3
HPE Compaq Computer Corp - HP Compaq Global Services 1966 3
Huawei 4677 3
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт - Информационные бизнес системы 1761 3
ZTE Corporation 800 3
Adobe Systems 1597 3
Sumitomo - NEC - Nippon Electric Corporation 1783 3
Базовые Решения - Platformix - Платформикс 151 3
Acer - AOpen - Wistron - Wiwynn 87 2
Diamond Multimedia 54 2
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 5
Lockheed Martin 777 4
Alpari - Альпари 67 2
Merrill Lynch 454 2
KGI Securities 50 2
Storm Ventures 5 2
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 2
UPS 216 2
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 2
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2790 2
Базэл - Базовый Элемент - Сибирский алюминий 117 1
Toyota Motor - Тойота Мотор Мануфэкчуринг Россия - Тойота Тсусё Техника - Toyota Tsusho - Тойота цусе 504 1
Россети Ленэнерго 1699 1
Mizuho Holdings - Mizuho Financial Group - Mizuho-DL Financial Technology - Мидзухо банк - Mizuho Investors Securities 19 1
GF Securities 4 1
Northrop Grumman - Northrop Grumman Space Technology - Northrop Grumman Electronic Systems - Northrop Grumman Aerospace Systems - Northrop Grumman Space & Mission Systems Corp 239 1
General Dynamics 60 1
Seiko Precision 1 1
ВИЭК Точма - Всекитайская импортно-экспортная компания точного машиностроения Точма 3 1
101Hotels.com 456 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1757 1
Mitsubishi UFJ Financial Group - MUFG Bank - Эм-Ю-Эф-Джи Банк (Евразия) - Bank of Tokyo-Mitsubishi 21 1
Dell Ventures 30 1
Dell Financial Services 5 1
Роскосмос - НИИ ЦПК имени Ю.А. Гагарина ФГБУ - ЦТиПП - Центр тренажеростроения и подготовки персонала - Центр космического образования молодежи - космоцентр «Астрон» имени Г.С. Шонина - лунный космопарк «Селен» имени В.В. Циблиева 1 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2949 1
Tesla Motors 461 1
Morgan Stanley - Морган Стэнли 495 1
Mitsubishi Corporation - Мицубиси Корпорейшн 530 1
Возрождение - Коммерческий банк 359 1
Л1 - Инвестиционно-строительный холдинг - L1 154 1
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 737 1
Bank of America - Банк Америки 271 1
Marriott Hotels - Marriott Grand - Courtyard by Marriott - Marriott Vacation Club - Marriott Aurora - JW Marriott - Marriott Marquis 129 1
U.S. CPSC - Consumer Product Safety Commission - Комиссия по безопасности потребительских товаров 37 3
U.S. Department of Defense - United States Navy, USN - ВМФ США - Военно-морские силы США - United States Marine Corps, USMC - Корпус морской пехоты США 666 3
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство войны США - Военное министерство США - Министерство обороны США - Пентагон - Department of War, DoW 1894 3
U.S. Department of Defense - DARPA - U.S. Defense Advanced Research Projects Agency - Управление перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США 525 3
U.S. Department of Defense - United States Army - Армия США - Сухопутные войска США 631 2
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 2
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 2
ЦСР - Центр стратегических разработок 184 2
U.S. Department of Labor - Министерство труда США 70 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 1
NATO - North Atlantic Treaty Organization - Организация Североатлантического договора - Североатлантический Альянс 424 1
JEDEC - Joint Electron Device Engineering Council - Комитет инженерной стандартизации полупроводниковой продукции при Electronic Industries Alliance 69 3
Северо-Запад ЦСР - Центр стратегических разработок - фонд 26 2
VESA - Video Electronics Standards Association - Ассоциация стандартизации видеоэлектроники 424 2
ONF - Open Networking Foundation - Фонд открытых сетевых технологий 26 1
РАМУ - Российская Ассоциация Маркетинговых Услуг 62 1
SMPTE - Society of Motion Picture and Television Engineers - Общество инженеров кино и телевидения, OИКиТ 25 1
FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 264 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 1
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22572 54
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15433 50
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 13250 32
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14769 31
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 10357 30
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28270 29
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16978 28
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 27
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16236 24
GPU - Graphics processing unit - Графический процессор - Видеопроцессор - Видеокарта, видеоадаптер, видеоплата, видеоускоритель, графический адаптер, плата, ускоритель - графическая карта 4613 23
3D технологии - трехмерные технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-проектирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 5027 22
DDR - Double data rate 3083 20
SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 3783 20
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) - пальцеориентированный интерфейс 6409 17
HDD - HMDD - Hard (magnetic) disk drive - НЖМД - Накопитель на жёстких магнитных дисках 4455 17
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18329 15
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 6471 15
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22559 15
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10595 14
Тонкий клиент - Thin client - Нулевой клиент - компьютер или программа-клиент в сетях с клиент-серверной или терминальной архитектурой 2723 14
HDMI - High Definition Multimedia Interface - microHDMI - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 4203 14
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 13054 14
DVD - Digital Versatile Disc - цифровой многоцелевой диск - Digital Video Disc - цифровой видеодиск - DVD+RW Alliance - Recordable DVD Council - VOB - DVD-Video Object - Versioned Object Base - формат файлов, используемый для хранения DVD-Video 5711 13
Desktop computer - Десктоп - Настольный компьютер - Настольный ПК 2812 13
Microsoft XPS - Открытый графический формат фиксированной разметки на базе XML 146 13
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 10700 12
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10677 12
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 6462 12
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 4394 12
Компьютеризация - PC - Personal Computers - ПК - Персональные компьютеры 5500 11
Виртуализация - RAID - Redundant Array of Independent Disks - Технология виртуализации данных для объединения нескольких физических дисковых устройств в логический модуль 1109 11
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13482 10
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26797 10
SATA - Serial ATA - Последовательный интерфейс обмена данными с накопителями информации 1658 10
CD-ROM drives - Compact Disc Read-Only Memory - оптический привод - разновидность компакт-дисков с записанными на них данными, доступными только для чтения (read-only memory — память «только для чтения») 2083 9
Multimedia - Мультимедиа - Мультимедийный комплекс - данные одновременно в разных формах: звук, анимированная компьютерная графика, видеоряд 5920 9
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10744 9
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11531 9
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность - Искусственная реальность - Иммерсивность - Immersive - Иммерсивные технологии 3192 9
PCI - mini-PCI - PCIe - PCI Express - Peripheral Component Interconnect Express 1655 9
Nvidia Quadro GPU 279 30
Intel Xeon CPU - Intel Prestonia - Серия серверных микропроцессоров 1445 24
Dell Latitude - Серия ноутбуков 251 23
Dell Inspiron - Серия ноутбуков 317 20
Dell OptiPlex - серия настольных моноблоков 89 20
Microsoft Windows 16882 19
Dell EMC PowerEdge - Серверы и серверные платформы 195 16
Intel Core i7 Kaby Lake - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1371 13
Dell Precision Optimizer - Dell Precision Workstation Advisor - Dell Precision Technology Program 19 12
Intel Core - Семейство процессоров 1251 12
Intel Pentium - Серия микропроцессоров архитектуры x86 1909 12
Intel Core 2 Duo - Intel Core 2 Extreme - Intel Penryn - Intel Yonah - Intel Conroe 1009 11
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5250 11
Apple iPhone - серия смартфонов 7623 9
Intel Pentium III 782 8
Microsoft Windows 2000 8678 7
Dell Wyse - Dell Wyse Management Suite - Dell Wyse Cloud Connect - Dell Wyse Cloud Client Manager - Dell Cloud Client Computing - Dell Wyse ThinOS 70 7
Linux OS 11533 7
Intel Core i5 Ivy Bridge - Intel Arrandale - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1444 7
Apple MacBook Pro 559 6
Dell RMT - Dell Reliable Memory Technology 6 6
Apple iPad 4012 6
Microsoft Windows 10 1938 6
Nvidia GeForce - Серия GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 871 6
Autodesk AutoCAD 376 6
Dassault Systemes - SolidWorks 133 6
Microsoft Windows NT 890 6
Intel Pentium II 174 5
Google Android 15244 5
Microsoft Windows 7 2007 5
Dell InfinityEdge 20 5
Intel Core i - Cерия процессоров 534 5
Microsoft Windows XP 2431 5
Intel Core i9 Sky lake - Intel Core i9 Cofee lake - семейство процессоров 293 5
Microsoft Windows Vista Longhorn 1787 5
Intel Xeon E 197 5
Dassault Systemes - Catia 84 4
Dell EMC PowerVault ME - системы хранения 43 4
AMD FirePro - AMD ATI FirePro - графический адаптер 49 4
Nvidia GeForce Go 189 4
Ксенин Алекс 311 4
Комаровский Андрей 4 2
Попова Мария 141 2
Гулькин Павел 14 2
Wolfson Scott - Уолфсон Скотт 4 2
Verton Dan - Вертон Дэн 5 2
Weisman Jonathan 2 2
McChrystal Stanley - МакКристал Стэнли 4 2
Marshall Matt 4 2
Ming-Chi Kuo - Минг-Чи Куо 93 2
Jobs Steve - Джобс Стив 1031 2
Ballmer Steve - Баллмер Стивен 579 2
Dell Michael - Делл Майкл 193 1
Белоглинцев Александр 2 1
Антонов Артур 1 1
Щербаков Борис 47 1
Licklider Joseph - Ликлайдер Джозеф 1 1
Carlson Chester - Карлсон Честер 5 1
Фишелев Яков 4 1
Юсупов Ренат 125 1
Pu Jeff - Пу Джефф 5 1
Anderson Jim - Андерсон Джим 11 1
Schiller Phil - Шиллер Филип 85 1
Tobul Tom - Тобул Том 1 1
Pette Bob - Пэтт Боб 10 1
Шепелявый Дмитрий 53 1
Бетсис Павел 101 1
Ким Евгений 7 1
Tikoo Rahul - Тику Рахул 5 1
Antonio Marco - Антонио Марко 1 1
Павлов Федор 3 1
Деклев Григорич 1 1
Штумпф Святослав 3 1
Денисюк Артем 1 1
Tether Tony - Тефер Тони 5 1
Wozniak Steve - Wozniak Stephen - Возняк Стив - Возняк Стивен 62 1
Янюшкин Вадим 1 1
Gardiner Alistair - Гардинер Алистар 1 1
Стрельцов Александр 1 1
Долина Лариса 3 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54748 30
Россия - РФ - Российская федерация 166168 28
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19140 19
Япония 13807 14
Китай - Тайвань 4245 10
Европа 24964 6
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 6
Солнце - звезда Солнечной системы 5490 5
США - Алабама 147 4
Франция - Французская Республика 8177 4
Китай - Шанхай 833 4
США - Техас 1048 4
Земля - планета Солнечной системы 10865 3
Южная Корея - Республика 7052 3
Азия - Азиатский регион 5920 3
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 3
Индия - Bharat 5870 3
Китай - Пекин - Beijing 1096 3
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Босния и Герцеговина - Босна и Херцеговина 96 2
США - Калифорния - Саннивейл 89 2
Китай - Южный Китай 17 2
США - Теннесси 125 2
Ирак - Багдад 56 2
США - Хантсвилл 59 2
Европа Восточная 3138 2
Америка - Американский регион 2206 2
Германия - Федеративная Республика 13221 2
Китай - Гонконг САР - Специальный административный район Китайской Народной Республики 1823 2
Россия - УФО - Тюменская область - Тюменский район - Тюмень 1010 2
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 2
Турция - Турецкая республика 2620 2
Америка Северная - Североамериканский регион 3414 2
США - Калифорния 4829 2
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США - Колумбия - Вашингтон 1487 2
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 3354 2
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Афганистан - Исламский Эмират Афганистан - Исламская Республика Афганистан 623 2
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Business accelerator - Бизнес акселератор - startup accelerator - seed accelerator - "ускоритель" - социальный институт поддержки стартапов 591 5
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16058 5
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