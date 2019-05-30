Dell Precision WorkStation - Серия рабочих станций

ть, где бы они ни находились. Dell Technologies также обновила свои напольные рабочие станции серии Precision 3000 и стоечную рабочую станцию Precision в корпусе 1U, которые предлагают в

ектов. Нужны были рабочие станции с лучшими характеристиками.Внедрение решений рабочих станций Dell Precision В CIPSA хотели оценить преимущества нового оборудования и влияние новых графических