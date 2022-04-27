Dell Precision WorkStation - Серия рабочих станций

Создана быстрая, «холодная» и компактная замена ноутбучной оперативной памяти . Dell также представила сразу несколько портативных устройств, использующих CAMM-память – ноутбуки Precision 7770 и 7670. Как правило, в современных ноутбуках оперативную память производитель

Dell представила в Москве новые клиентские решения ентских решений. Гостям мероприятия Dell CS Launch были продемонстрированы новинки линеек Latitude, Precision и Wyse, мировые премьеры которых состоялись ранее в этом году. Эксперты компании ра

Dell обновила линейку рабочих станций Precision ть, где бы они ни находились. Dell Technologies также обновила свои напольные рабочие станции серии Precision 3000 и стоечную рабочую станцию Precision в корпусе 1U, которые предлагают в

Новинки Dell на российском рынке Dell открывает на российском рынке продажи нового поколения ноутбуков XPS 13, рабочих станций Precision и интерактивной рабочей панели Dell Canvas. Новый ноутбук Dell XPS 13 (версия 9370)

Dell начинает продажи в России новых продуктов Dell начинает продажи в России ноутбука XPS 13, рабочих станций Precision и интерактивной рабочей панели Dell Canvas. Ноутбук Dell XPS 13 завоевал множество

Dell представила новые рабочие станции Precision Dell анонсировала обновление продуктовой линейки рабочих станций Precision, приуроченное к 20-летнему юбилею торговой марки. Портфель систем Dell Precision

Больше памяти и скорости с рабочими станциями Dell Precision Прошлой осенью компания Dell представила обновленную линейку мобильных рабочих станций Dell Precision, созданных для работы с критически важными приложениями. Системы отличаются тонким

Рабочие станции Dell Precision: быстрота и точность для достижения конкурентного преимущества ектов. Нужны были рабочие станции с лучшими характеристиками.Внедрение решений рабочих станций Dell Precision В CIPSA хотели оценить преимущества нового оборудования и влияние новых графических

Dell начала в России продажи новых продуктов корпоративного класса ell начала продажи на российском рынке серии новых продуктов корпоративного класса: рабочих станций Precision, настольных систем и моноблоков OptiPlex и ноутбуков Vostro. Представленные системы

Harkness Screens будет использовать технологию Precision White Screen от RealD ате в кинотеатре, дома или в любом другом месте — объявила о выдаче компании Harkness Screens, работающей в сфере дизайна и производства киноэкранов и сопутствующих технологий, лицензии на технологию Precision White Screen. Как сообщили CNews в RealD, данная технология доступна эксклюзивно для клиентов RealD, использующих систему RealD 3D Cinema. Технология Precision White Screen соч

Три решения от компании Dell для современного специалиста Прибывшая к нам на обзор мобильная рабочая станция Dell Precision M2800 знакомит нас с линейкой высокопроизводительных ноутбуков профессионального ур

Рабочая станция Dell показывает рекорды мощности и миниатюрности представила ноутбук Precision M3800 с тонкопрофильным корпусом и сниженной массой. В данный момент Dell Precision M3800 получил статус самой лёгкой мобильной рабочей станции в мире с самим тон

Продажи новых рабочих станций Dell Precision для инженеров и дизайнеров стартовали в России начале продаж на российском рынке новых моделей рабочих станций, анонсированных в конце сентября — Precision M4800, Precision M6800, Precision T3610, Precision T5610 и

Dell представила в России три новые модели рабочих станций Precision для проектировщиков Корпорация Dell представила на российском рынке рабочие станции Precision T1700 SFF (Small Form-Factor), Precision T1700 MT (Mini-Tower) и Precisio

Dell представила ПО для рабочих станций, повышаюшее скорость работы приложений Корпорация Dell объявила о выходе Dell Precision Performance Optimizer (DPPO) — программного обеспечения, которое автоматически наст

Dell представила самые мощные мобильные рабочие станции: Precision M4700 и M6700 Компания Dell анонсировала новые модели мобильных рабочих станций: Dell Precision M4700 и M6700. В пресс-службе производителя утверждают, что данные модели на текущи

Dell Precision T7600 - новая рабочая станция с двумя Intel Xeon Компания Dell представила новую рабочую станцию из серии Precision - Dell Precision T7600. Dell Precision T7600 основана на двух процесс

Dell представила рабочую станцию Precision T1600 Корпорация Dell официально сообщила о начале продаж на мировом рынке своей новой рабочей станции Precision T1600. Новинка относится к решениям начального уровня и выполнена в весьма компактн

Dell показала новые компьютеры и ноутбуки для корпоративного сектора ы Dell OptiPlex 990, 790 и 390, компьютер «все в одном» OptiPlex Small Form Factor, рабочие станции Dell Precision T1600 и Dell Precision M6600 / M4600. Dell также объявила о выпуске 10-дюймово

Dell представила ноутбук с 32 Гб ОЗУ Компания Dell анонсировала новую модель ноутбука линейки Precision, которая будет оснащаться 32 Гб оперативной памяти. Подобного объема памяти удалось

IBS Platformix анонсирует новые рабочие станции Dell IBS Platformix анонсирует поступление в продажу трех новых рабочих станций модельного ряда Dell Precision: T3400, T5400 и T7400. Первая из предлагаемых вниманию клиентов рабочая станция Del

Первые четырехъядерные ПК уже в продаже ore 2 Extreme QX6700. Модели серверов Dell PowerEdge 1900, 1950, 2950, 2900, SC1430 и 1955, а также Precision 690 и Precision 490 будут работать на базе Xeon, модель Dell Precision

Dell представил новый десктоп в России Компания Dell дополнила свою линейку настольных рабочих станций серии Precision для клиентов в регионе EMEA, в который входит и Россия, новинкой Precision 3

Ноутбуки Dell будут работать на базе Intel Core 2 Duo Компания Dell объявила, что все модели ноутбуков серий XPS и Precision будут оснащаться новыми двухъядерными процессорами Intel Core 2 Duo Merom. Кроме то

Dell увеличит производительность десктопов на 155 процентов Компания Dell объявила о создании нового поколения производительных рабочих станций Precision 490 и Precision 690, способных удовлетворить требования самых ресурсоемких п

Рабочие станции Dell Precision 370 появятся в России Компания «Деловые системы» анонсировала начало продаж в России рабочей станции Dell Precision 370, предназначенной для работы с ресурсоёмкими приложениями. В системе исполь

Dell представил 2 новых рабочих станции Компания Dell вывела на рынок 2 новых рабочих станции семейства Precision. Рабочие станции Dell Precision 470 и 670 могут оснащаться одним или двумя п

Micromuse выпустил новую версию Netcool/Precision Компания Micromuse, поставщик OSS-решений для систем поддержки операций и обеспечения услуг, объявила о выпуске новой версии 3.4 приложения Netcool/Precision для автоматического обнаружения сетевых устройств, топологического и RCA-анализа сети. Полностью интегрированное с Netcool/OMNIbus, основным приложением компании Micromuse, Netcool/

Настольная рабочая станция Dell Precision M60 уместилась в ноутбуке Dell представил новую рабочую станцию Dell Precision Workstation M60. Графическая система Nvidia Quadro FX Go700 128 MБ передает изображ

Precision 360 – усовершенствованная рабочая станция от Dell роизводительности и новый дизайн корпуса являются отличительными характеристиками новой модели Dell Precision 360. Эта однопроцессорная рабочая станция отличается возросшей частотой системной ш

"Тяжелый" день Dell в России я же внимание слушателей было обращено на "тяжелые" системы - профессиональные рабочие станции Dell Precision 340 (на базе процессора Intel Pentium 4 c частотой 1,5 ГГц, 1,7 ГГц, 1,8 ГГц и 2 ГГ

"Тяжелый" день Dell в России истемной шиной 400 МГц и встроенным кэшем второго уровня L2 емкостью 256 Кб, и чипсета Intel 850) и Precision 530 (на базе одного или двух процессоров Xeon 1,4 ГГц , 1,5 ГГц и 1,7 ГГц с 256 Кб

Dell представила 20-дюймовый ЖК-монитор ll 2000FP уже сейчас можно приобрести в США по цене $1399, но пока только вместе с рабочей станцией Dell Precision. Немного позднее монитор поступит в розничную продажу и с настольной системой

Imacon представила новый сканер Flextight Precision III Компания "Терем", эксклюзивный представитель Imacon в России, сообщила о появлении на рынке новой модели профессионального сканера Imacon Flextight Precision III, ориентированного на фотографов, предъявляющих к качеству сканирования самые высокие ребования.Продолжая традиции предыдущих моделей, Flextight Precision III позволяет скан

Принтеры Seiko Precision приходят в регионы Компания Lintec Computer (Санкт-Петербург) - генеральный партнер концерна Seiko Precision (Europe) GmbH объявила о начале создания региональной дилерской сети по продаже и обслуживанию продукции Seiko Precision в России.В течение первого года работы дилерской сети L

Dell Computer представила новую рабочую станцию Dell Precision 530 Корпорация Dell Computer представила новую рабочую станцию Dell Precision 530 для инженеров, дизайнеров, разработчиков ПО, финансовых аналитиков. Модель

DellSystems представила новые корпоративные компьютерные системы Dell Dell Latitude C600, C800 и L400, настольные системы Dell OptiPlex GX 150 и GX 400, рабочая станция Dell Precision 330, серверы Dell PowerEdge 1550, 2500 и 2550, системы хранения Dell PowerVaul

Dell представила новую рабочую станцию Dell Precision 330 ия Dell, занимающаяся прямыми продажами компьютерных систем, представила новую рабочую станцию Dell Precision 330, разработанную для обеспечения оптимальной производительности приложений, таких

Dell объявила о выпуске рабочей станции Dell Precision Workstation 620 с процессором 1 ГГц Корпорация Dell объявила о выпуске в продажу для своих американских клиентов модели рабочей станции Dell Precision Workstation 620 c процессором на 1 ГГц. В качестве примерной конфигурации приводится следующая э один процессор Intel Pentium III Xeon с частотой 1 ГГц, память RDRAM в 128 Mб, гр