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Dell Precision WorkStation Серия рабочих станций

Dell Precision WorkStation - Серия рабочих станций


30.05.2019 Dell обновила линейку рабочих станций Precision

ть, где бы они ни находились. Dell Technologies также обновила свои напольные рабочие станции серии Precision 3000 и стоечную рабочую станцию Precision в корпусе 1U, которые предлагают в
14.08.2017 Dell представила новые рабочие станции Precision

Dell анонсировала обновление продуктовой линейки рабочих станций Precision, приуроченное к 20-летнему юбилею торговой марки. Портфель систем Dell Precision
04.08.2016 Больше памяти и скорости с рабочими станциями Dell Precision

Прошлой осенью компания Dell представила обновленную линейку мобильных рабочих станций Dell Precision, созданных для работы с критически важными приложениями. Системы отличаются тонким

23.06.2016 Рабочие станции Dell Precision: быстрота и точность для достижения конкурентного преимущества

ектов. Нужны были рабочие станции с лучшими характеристиками.Внедрение решений рабочих станций Dell Precision В CIPSA хотели оценить преимущества нового оборудования и влияние новых графических
15.12.2014 Harkness Screens будет использовать технологию Precision White Screen от RealD

ате в кинотеатре, дома или в любом другом месте — объявила о выдаче компании Harkness Screens, работающей в сфере дизайна и производства киноэкранов и сопутствующих технологий, лицензии на технологию Precision White Screen. Как сообщили CNews в RealD, данная технология доступна эксклюзивно для клиентов RealD, использующих систему RealD 3D Cinema. Технология Precision White Screen соч
20.10.2014 Три решения от компании Dell для современного специалиста

Прибывшая к нам на обзор мобильная рабочая станция Dell Precision M2800 знакомит нас с линейкой высокопроизводительных ноутбуков профессионального ур
09.10.2013 Продажи новых рабочих станций Dell Precision для инженеров и дизайнеров стартовали в России

начале продаж на российском рынке новых моделей рабочих станций, анонсированных в конце сентября — Precision M4800, Precision M6800, Precision T3610, Precision T5610 и

26.07.2012 Dell представила самые мощные мобильные рабочие станции: Precision M4700 и M6700

Компания Dell анонсировала новые модели мобильных рабочих станций: Dell Precision M4700 и M6700. В пресс-службе производителя утверждают, что данные модели на текущи
24.04.2012 Dell Precision T7600 - новая рабочая станция с двумя Intel Xeon

Компания Dell представила новую рабочую станцию из серии Precision - Dell Precision T7600. Dell Precision T7600 основана на двух процесс
08.04.2011 Dell представила рабочую станцию Precision T1600

Корпорация Dell официально сообщила о начале продаж на мировом рынке своей новой рабочей станции Precision T1600. Новинка относится к решениям начального уровня и выполнена в весьма компактн
21.04.2004 Micromuse выпустил новую версию Netcool/Precision

Компания Micromuse, поставщик OSS-решений для систем поддержки операций и обеспечения услуг, объявила о выпуске новой версии 3.4 приложения Netcool/Precision для автоматического обнаружения сетевых устройств, топологического и RCA-анализа сети. Полностью интегрированное с Netcool/OMNIbus, основным приложением компании Micromuse, Netcool/

24.06.2003 Настольная рабочая станция Dell Precision M60 уместилась в ноутбуке

Dell представил новую рабочую станцию Dell Precision Workstation M60. Графическая система Nvidia Quadro FX Go700 128 MБ передает изображ
27.05.2003 Precision 360 – усовершенствованная рабочая станция от Dell

роизводительности и новый дизайн корпуса являются отличительными характеристиками новой модели Dell Precision 360. Эта однопроцессорная рабочая станция отличается возросшей частотой системной ш
04.07.2001 Принтеры Seiko Precision приходят в регионы

Компания Lintec Computer (Санкт-Петербург) - генеральный партнер концерна Seiko Precision (Europe) GmbH объявила о начале создания региональной дилерской сети по продаже и обслуживанию продукции Seiko Precision в России.В течение первого года работы дилерской сети L
27.11.2000 Dell представила новую рабочую станцию Dell Precision 330

ия Dell, занимающаяся прямыми продажами компьютерных систем, представила новую рабочую станцию Dell Precision 330, разработанную для обеспечения оптимальной производительности приложений, таких
05.05.1999 Dell снижает цены на рабочие станции Precision 210, 410 и 610

Корпорация Dell объявила о снижении цен на свои рабочие станции серий Precision 210, 410 и 610. Так, Precision 210 на базе Pentium III 450 МГц, 64 Мб памяти и графической карты Diamond Permedia2 будет стоить теперь $2.241, что на 17% ниже старой цены. Сама
10.03.1999 Dell будет устанавливать Interix от Softway Systems на своих рабочих станциях Precision

Компания Dell Computer объявила, что теперь на рабочих станциях Dell Precision будет устанавливаться ПО Interix от фирмы Softway Systems. Оно позволит пользователям выполнять UNIX приложения вместе с Windows NT приложениями на базе процессоров Intel.
17.02.1999 В рабочих станциях Dell Precision будет использована графическая технология Wildcat 3D

Компания Dell объявила, что графические акселераторы ее рабочих станций Dell Precision будут теперь основаны на технологии Wildcat 3D компании Intense3D. Цену таких рабоч

Публикаций - 176, упоминаний - 308

Dell Precision WorkStation упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Dell EMC 4956 81
Dell Technologies - Dell Computer 2024 62
Intel Corporation 11761 28
Foxconn Technology Group - Foxconn Industrial Internet - Hon Hai Precision Industry - Hon Hai Technology Group - Hongfujin Precision Electronics 400 25
Apple Inc 11410 22
Nvidia Corp 3252 21
Microsoft Corporation 23786 13
Sony 6496 12
HP Inc. 5590 11
AMD - Advanced Micro Devices 3919 9
Raytheon - Raytheon Missiles & Defense - Raytheon Polar Services - Collins Aerospace - Pratt & Whitney - Raytheon Intelligence & Space - Raytheon BBN - Bolt Beranek and Newman - Raytheon Network Centric Systems 307 8
Lenovo Group 2204 8
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5623 7
Samsung Electronics 9843 7
HP - Hewlett-Packard 3621 6
ASUS - AsusTek Computer Inc 1981 5
AMD Graphics Product Group - ATI 925 5
Huawei 3591 4
Sharp Corporation 1044 4
IBM - International Business Machines Corp 9268 4
Google LLC 11146 3
MSI - Micro-Star International - Эмэсай Компьютер 555 3
Wistron 74 3
Dassault Systemes 211 3
Red Hat 1251 3
Adobe Systems 1521 3
Acer Group - Асер Маркетинг Сервисиз 2441 3
ZTE Corporation 729 3
Quanta Computer 209 2
Базовые Решения - Platformix - Платформикс 117 2
Autodesk 580 2
4A Games 770 2
Lenovo Motorola 3506 2
Toshiba Corporation 2903 2
Seiko Epson Corporation 890 2
Zoom Int - Zoom Video Communications 1358 2
Palo Alto Networks 123 2
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт 1550 2
Amazon Inc - Amazon.com 2842 2
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 9922 1
Lockheed Martin 752 4
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - Энергия НПО - ЦКБЭМ - ОКБ-1 6725 3
Май - Майский чай - российская торговая компания 1067 3
Открытие ФК - Банк Открытие 2847 2
Лента - Сеть розничной торговли 1786 2
KGI Securities 50 2
KRX - Korea Exchange - Корейская фондовая биржа 26 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1910 1
Базэл - Базовый Элемент - Сибирский алюминий 96 1
Mitsubishi UFJ Financial Group - MUFG 6 1
General Dynamics 55 1
Northrop Grumman 201 1
Seiko Precision 1 1
Marriott Hotels - Marriott Grand - Courtyard by Marriott - Marriott Vacation Club - Marriott Aurora - JW Marriott - Marriott Marquis 126 1
Возрождение - Коммерческий банк 332 1
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 691 1
Mitsubishi Corporation - Мицубиси Корпорейшн 532 1
Л1 - Инвестиционно-строительный холдинг - L1 127 1
BMW Group 415 1
Morgan Stanley - Морган Стэнли 456 1
Tesla Motors 355 1
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство обороны США - Пентагон 1933 3
U.S. Department of Defense - DARPA - U.S. Defense Advanced Research Projects Agency - Управление перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США 506 3
U.S. Department of Defense - U.S. Air Force - ВВС США - Военно-воздушные силы США 866 3
U.S. Department of Defense - United States Navy, USN - ВМФ США - Военно-морские силы США 552 3
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 3900 2
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 2909 2
U.S. CPSC - Consumer Product Safety Commission - Комиссия по безопасности потребительских товаров 19 2
U.S. Department of Defense - U.S. Army - Вооружённые силы США 199 2
NATO - North Atlantic Treaty Organization - Организация Североатлантического договора - Североатлантический Альянс 390 1
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 18517 1
U.S. Department of Labor - Министерство труда США 62 1
U.S. District Court - Федеральные окружные суды США 484 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 4694 1
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 1813 6
VESA - Video Electronics Standards Association - Ассоциация стандартизации видеоэлектроники 197 2
8K Association - Ассоциация 8K 165 2
4CIO 737 2
FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 252 1
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 2611 1
ONF - Open Networking Foundation - Фонд открытых сетевых технологий 25 1
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 13459 50
CPU - Central processing unit - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 19556 41
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 41119 32
Дисплей - Монитор - Display - Monitor 12024 28
ОС - Операционная система - OS - Operating system 22633 26
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Computer equipment 15291 24
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 12962 23
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 8617 22
3D технологии - трехмерные технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 4959 20
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 26598 19
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические системы - Инженерно-технические средства 9320 18
DDR - Double data rate 2571 16
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17852 15
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) 5754 15
GPU - Graphics processing unit - Графический процессор - Видеопроцессор - Видеокарта, видеоадаптер, видеоплата, видеоускоритель, графический адаптер, плата, ускоритель - графическая карта - vGPU - Виртуальный графический ускоритель 3295 14
PC - Personal Computers - ПК - Персональные компьютеры 5068 13
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК 55614 12
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 17758 12
SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 2836 12
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 13784 12
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 4476 12
HDMI - High Definition Multimedia Interface - microHDMI - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 3549 11
Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 11249 11
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 11481 11
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 5727 11
Microsoft XPS - Открытый графический формат фиксированной разметки на базе XML 141 11
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 8847 11
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 21982 11
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 9442 11
HDD - HMDD - Hard (magnetic) disk drive - НЖМД - Накопитель на жёстких магнитных дисках 4087 10
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 3371 10
Аккумулятор электрический - системы хранения электроэнергии - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 8851 10
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 12496 10
DVD - Digital Versatile Disc - цифровой многоцелевой диск - Digital Video Disc - цифровой видеодиск 5555 9
Desktop computer - Десктоп - Настольный компьютер - Настольный ПК 2251 9
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 8371 8
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 25886 8
Масштабируемость - Scalability 2788 8
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность - Искусственная реальность - Иммерсивность - Immersive - Иммерсивные технологии 2551 8
Тонкий клиент - Thin client - компьютер или программа-клиент в сетях с клиент-серверной или терминальной архитектурой 2249 8
Dell Latitude - Серия ноутбуков 186 20
Microsoft Windows 14718 17
Dell OptiPlex - серия настольных моноблоков 63 16
Nvidia Quadro GPU 152 16
Intel Xeon - Серия серверных микропроцессоров 1283 16
Dell Inspiron - Серия ноутбуков 138 12
Intel Core i7 Kaby Lake - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1241 12
Apple iPhone - серия смартфонов 6734 12
Dell EMC PowerEdge - Серверы и серверные платформы 175 11
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 4402 11
Intel Core - Семейство процессоров 1181 10
Intel Pentium - Серия микропроцессоров архитектуры x86 1889 8
Apple iPad 3769 8
Apple iPhone 6 6297 7
Intel Core 2 Duo - Intel Penryn - Intel Yonah 951 7
Intel Core i5 Ivy Bridge - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1298 6
Google Android 12925 6
Microsoft Windows 7 1900 5
Linux OS 8583 5
Dell InfinityEdge 20 5
Microsoft Windows 10 1561 5
Microsoft Windows 2000 12853 5
Pantum M - серия МФУ 13 5
Dell Precision Optimizer - Dell Precision Workstation Advisor - Dell Precision Technology Program 19 5
Intel Core 2 Extreme 81 5
Microsoft Windows XP 2375 4
Dell Wyse 49 4
Dell XPS - Серия ноутбуков 137 4
Intel Xeon E 190 4
Dassault Systemes - SolidWorks 111 4
AMD Radeon ProRender Developer Suite - Физический процессор для рендеринга 39 4
Intel Core i - Cерия процессоров 479 4
Acer Predator 190 3
Microsoft Windows 8 - Microsoft Windows RT 1348 3
Intel Core i9 Sky lake - Intel Core i9 Cofee lake - семейство процессоров 255 3
Autodesk AutoCAD 304 3
Dell UltraSharp 33 3
Dell Canvas - интерактивная рабочая панель 3 3
Apple iPhone 5 776 3
OpenGL - Язык программирования 230 3
Ballmer Steve - Балмер Стивен Энтони 564 2
Комаровский Андрей 4 2
Попова Мария 140 2
Jobs Steve - Джобс Стив 1000 2
Осеевский Михаил 286 2
Ming-Chi Kuo - Минг-Чи Куо 83 2
Павлов Федор 3 1
Денисюк Артем 1 1
Sam Burd - Сэм Бурд 5 1
Штумпф Святослав 2 1
Деклев Григорич 1 1
Васюков Григорий 14 1
Тику Рахул - Tikoo Rahul 4 1
Wozniak Steve - Wozniak Stephen - Возняк Стив - Возняк Стивен 54 1
Schiller Phil - Шиллер Филип 84 1
Liu Young - Лю Юнг 1 1
Фишелев Яков 3 1
Щербаков Борис 46 1
Ким Евгений 7 1
Юсупов Ренат 114 1
Dell Michael - Делл Майкл 190 1
Бетсис Павел 99 1
Ксенин Алекс 314 1
Pette Bob - Пэтт Боб 10 1
Tobul Tom - Тобул Том 1 1
Антонов Артур 1 1
Белоглинцев Александр 1 1
Gates William Henry - Гейтс Билл 905 1
Евтушенков Владимир 205 1
Lisa Su - Лиза Су 49 1
Иванов Александр 92 1
Zuckerberg Mark - Цукерберг Марк 319 1
Матвиенко Валентина 108 1
Cook Tim - Кук Тим - Кук Тимоти Дональд 370 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 50737 29
Россия - РФ - Российская федерация 127052 26
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 15492 19
Китай - Тайвань 3821 15
Япония 13039 14
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 13847 6
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 40321 5
Солнце - звезда Солнечной системы 4956 4
Азия - Азиатский регион 5176 4
Франция - Французская Республика 7627 4
Китай - Шанхай 753 4
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 15646 4
Европа 21532 4
Китай - Тайвань - Тайбэй 242 4
Южная Корея - Республика 6357 4
США - Техас 973 4
Европа Восточная 3015 3
Земля - планета Солнечной системы 9997 3
Китай - Пекин - Beijing 929 3
Индия - Республика 5162 3
Германия - Федеративная Республика 12198 3
Афганистан - Исламский Эмират Афганистан - Исламская Республика Афганистан 609 2
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 13430 2
Турция - Турецкая республика 2137 2
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 2906 2
Америка Северная 3123 2
США - Калифорния 4688 2
Персидский залив 189 2
Китай - Южный Китай 15 2
Катар 153 2
Кувейт 155 2
Китай - Гуандун - Шэньчжэнь 141 2
Китай - Хэнань - Чжэнчжоу 25 2
Тихий океан - Тихоокеанский бассейн 698 1
Китай - Сычуань 94 1
Испания - Королевство 3627 1
Япония - Осака 111 1
Канада 4742 1
США - Техас - Раунд-Рок 6 1
Финляндия - Финляндская Республика 3502 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - Банковские операции 43294 16
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8120 12
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 25123 9
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 43193 7
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 4381 7
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 11144 6
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 14466 5
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 4385 5
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Aviation industry - Aircraft construction 5120 5
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 21347 5
Федеральный закон 210-ФЗ - Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг 1190 4
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3341 4
Театр - Театральное искусство - Theater - Theatrical art - Кинотеатральная отрасль - Кинотеатры - Cinema industry - Киностудии - Кинокомпании - Film studios 2338 4
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 2507 4
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 9509 4
Английский язык 6253 3
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 11242 3
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 6999 3
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 4516 3
Алюминий - Aluminium - химический элемент 1283 3
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 5762 3
Инженер - Радиоинженер - Инженер электронной техники 1710 3
OEM - Original Equipment Manufacturer - Оригинальный производитель оборудования - Контрактное производство 1218 3
Патент - охранный документ исключительного права, авторства и приоритета изобретения, полезной модели, промышленного образца либо селекционного достижения 1174 2
Атомная энергетика - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction 2874 2
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговый учет 5670 2
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 6710 2
Инвестиции венчурные - Venture investments 2021 2
Совершеннолетие - Дееспособность - Legal capacity - Правоспособность 348 2
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4364 2
Национальный проект - Производительность труда и поддержка занятости 796 2
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 3937 2
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 6640 2
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 4839 2
Стихийные бедствия - Тропический циклон - Tropical Cyclone - Ураган, Hurricane - Тайфун, Typhoon - Смерч, Торнадо, Tornado - Буря 418 2
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 3125 2
Досуг, отдых и развлечения - Leisure, recreation and entertainment - свободное время 2300 2
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 15692 2
КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 1494 2
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 4627 2
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 5803 7
Nikkei - Nihon Keizai Shimbun 529 6
91Mobiles 1737 5
Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1255 5
Engadget - Блог о технологиях 422 3
AP - Associated Press 1994 3
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2715 3
CNews - ZOOM.CNews 1764 2
CNews RND - R&D.CNews 2274 2
Commercial Times 93 2
AsiaBizTech 100 2
SpaceDaily - Space Daily 187 2
The Washington Post 312 2
DigiTimes - Издание 1300 2
Bloomberg 1148 2
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