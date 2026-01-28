Разделы

Mizuho Holdings Mizuho Financial Group Mizuho-DL Financial Technology Мидзухо банк Mizuho Investors Securities

Mizuho Holdings - Mizuho Financial Group - Mizuho-DL Financial Technology - Мидзухо банк - Mizuho Investors Securities

СОБЫТИЯ

28.01.2026 Главная микроэлектронная компания мира увольняет рекордное число сотрудников несмотря на колоссальный объем заказов 1
19.06.2025 Россия начинает тестировать в северных морях беспилотные суда 1
25.10.2021 Чиновники Японии начинают отказываться от дискет 1
07.10.2020 Один из крупнейших ИТ-поставщиков Сингапура Pericom Singapore вошел в состав ГК Abbyy 1
20.01.2020 Найден способ «разогнать» настольные ПК до производительности суперкомпьютеров 2
19.09.2019 IBM откроет доступ к мощнейшему квантовому компьютеру для всех желающих 1
27.12.2016 По Toshiba нанесен ядерный удар силой 4,3 млрд долларов 1
10.11.2016 У Amazon начались «проблемы», обещанные Трампом 1
20.10.2016 Сегодня Nintendo покажет таинственную игровую консоль нового типа 1
25.02.2016 Сборщик iPhone и iPad поглощает Sharp 1
21.01.2016 Сборщик iPhone и iPad собрался поглотить дисплейный бизнес Sharp 1
17.05.2012 У нового iPhone будет большой экран. Дисплеи уже заказаны 1
01.02.2006 В Японии арестован подозреваемый в создании шпионского ПО 1
30.08.2005 Сбой компьютеров остановил Jasdaq 1
01.04.2005 Японский банк потерял данные о 270 тыс. клиентов 1
25.03.2005 Toshiba попалась на промышленном шпионаже 1
25.06.2004 Hitachi и NEC oбразуют СП по выпуску телеком-оборудования 1
17.04.2001 NTT намерена выпустить облигации на сумму 120 млрд. иен 1
17.11.2000 PCCW получила предложения о банковских займах на сумму $4,7 млрд. от пяти банков 1

Публикаций - 19, упоминаний - 20

Mizuho Holdings и организации, системы, технологии, персоны:

Apple Inc 12712 6
Toshiba Corporation 2957 3
Sharp Corporation 1049 3
Samsung Electronics 10685 2
Sony 6639 2
Foxconn Technology Group - Foxconn Industrial Internet - Hon Hai Precision Industry - Hon Hai Technology Group - Hongfujin Precision Electronics 426 2
PCCW - Pacific Century CyberWorks Limited 85 1
Lexar Media - Shenzhen Longsys Electronics 33 1
Neoware Systems - Pericom 6 1
Dell EMC 5102 1
Cisco Systems 5231 1
Amazon Inc - Amazon.com 3154 1
X Corp - Twitter 2913 1
Microsoft Corporation 25310 1
Abbyy - Аби Продакшн - Abbyy Russia - Abbyy Software House - BIT Software 1190 1
IBM - International Business Machines Corp 9563 1
LG Display - LG.Philips LCD - LG.Philips Displays 251 1
Hitachi - Хитачи 1481 1
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial - Miyazaki Matsushita Electric Industrial 2659 1
Sophos - SophosLabs 424 1
Sumitomo - NEC - Nippon Electric Corporation 1767 1
SanDisk 328 1
Verbatim 68 1
Nintendo 798 1
CMC Magnetics Corporation 14 1
NTT DoCoMo - NTT Mobile Communications Network Inc 1144 1
Toshiba Europe GmbH - TEE - Toshiba Electronics Europe - TME - Toshiba Memory Europe - Toshiba Computer Systems 179 1
HPE - Juniper Networks 438 1
JDI - Japan Display Inc 25 1
Telstra Corporation Limited - Bigpond - Telstra Mobile - Telstra Saturn - Telstra Country Wide - TelstraClear - Telstra OnAir - Telstra Wireless - Telstra Oi 217 1
Westinghouse Electric 39 1
Mitsubishi UFJ Financial Group - MUFG Bank - Эм-Ю-Эф-Джи Банк (Евразия) - Bank of Tokyo-Mitsubishi 20 3
JPMorgan Chase - Дж.П. Морган - J.P. Morgan & Co - J.P. Morgan Securities - J.P. Morgan Asset Management - Chase Bank - Chase Manhattan Bank 570 2
Barclays 121 2
Минтранс РФ - Росморречфлот - Росморпорт ФГУП 78 1
Citi - Salomon Brothers - Salomon Smith Barney 222 1
Hitachi Metals 1 1
Империя-Фарма 90 1
101Hotels.com 456 1
JPX - Japan Exchange Group - TSE - Tokyo Stock Exchange - Токийская фондовая биржа 121 1
CB&I - Chicago Bridge & Iron Co 9 1
Безэкипажная логистика 2 1
Mercedes-Benz Group - Daimler AG - Даймлер АГ - Daimler-Benz - Даймлер-Бенц АГ - Daimler-Chrysler - ДаймлерКрайслер Автомобили РУС 245 1
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2764 1
HSBC Holdings - Hongkong and Shanghai Banking Corporation 143 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 1
Honda Motor Company - HND 238 1
MCHC - Mitsubishi Chemical Holdings Corporation 26 1
Китай - Государственный совет КНР - People's Bank of China - Народный банк Китая - Центральный банк Китайской Народной Республики 44 1
UK Government - Правительство Великобритании - Кабинет министров Великобритании 215 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5777 1
U.S. Department of Commerce - NIST - National Institute of Standards and Technology - Национальный институт стандартизации и технологий США 392 1
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1622 1
U.S. Department of Defense - United States Army - Армия США - Сухопутные войска США 624 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5302 1
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 741 1
U.S. SEC - Securities and Exchange Commission - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 1042 1
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1362 1
AIIM - Association for Intelligent Information Management - Ассоциация по вопросам управления информацией и изображениями 69 1
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 12909 3
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57451 3
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 23038 3
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13080 2
EEPROM - Flash memory - Флеш-память 2733 2
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9392 2
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 25688 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73645 2
Кибербезопасность - AntiSpyWare - Spyware - Stalkerware - Вредоносное ПО - Шпионское ПО - Шпионская техника - Кибершпионаж 2349 2
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16677 2
Квантовый компьютер - Квантовый процессор - Quantum computation - Квантовые вычисления - Quantum Volume - Квантовый объем - Квантовые технологии - Квантовое превосходство - Quantum supremacy 1478 2
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 26101 2
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 8198 2
Телевизор - Телевизионный приёмник - Телеоборудование - ТВ-приемник - TV Receiver 7369 2
CD-ROM drives - Compact Disc Read-Only Memory - оптический привод - разновидность компакт-дисков с записанными на них данными, доступными только для чтения (read-only memory — память «только для чтения») 1927 1
Сенсоры и обработка сенсорной информации - Сенсорика - Sensors and sensory information processing 1969 1
Cameraphone - Камерофон 465 1
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17841 1
HVAC - Климатическое оборудование, техника - Кондиционеры - Системы вентиляции, кондиционирования и охлаждения воздуха - Гаджеты климатические - Climate equipment, technology - Climate gadgets - Air conditioners - Air conditioning systems 2824 1
Квантовый компьютер - Кубит - q-бит - quantum bit - кьюбит - наименьшая единица информации в квантовом компьютере 267 1
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 11591 1
Desktop computer - Десктоп - Настольный компьютер - Настольный ПК 2714 1
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 25552 1
Компьютеризация - PC - Personal Computers - ПК - Персональные компьютеры 5405 1
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14380 1
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 7701 1
Системное программное обеспечение - System software - Базовое ПО 1010 1
AdTech - Teaser - Тизер - Тизерная реклама 154 1
Кибербезопасность - YARA rules - YARA-правила идентификации и классификации вредоносного ПО 29 1
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10137 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 18530 1
HPC - High Performance Computing - Supercomputer - Суперкомпьютер - СверхЭВМ, СуперЭВМ, сверхвычислитель - высокопроизводительные вычисления - высокопроизводительных вычислительных ресурсы - супервычисления 1727 1
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 9418 1
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4691 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 17177 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 31924 1
NAND flash memory - флеш-память 649 1
SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 3555 1
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 17151 1
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 14993 1
Apple iPhone - серия смартфонов 7397 4
Apple iPad 3943 2
Nintendo Wii - игровая консоль 760 1
Age of Kings 2 1
Nintendo Wii U 75 1
Google Android 14776 1
Apple Mac - Apple Macintosh 3057 1
IBM Cloud - IBM Bluemix - SoftLayer Technologies 187 1
Apple iPhone 6 4861 1
Apple iPhone 4 791 1
Microsoft Xbox - Игровая приставка 1888 1
Microsoft Xbox One - игровая приставка 265 1
Apple iPod 1550 1
Sony Playstation (PS) - Игровая приставка 4102 1
Microsoft Office Word - DOC-DOCX 869 1
IBM Q System One - Квантовый компьютер 11 1
Pokemon Go 80 1
Dell Precision WorkStation - Серия рабочих станций 168 1
Telegram Messenger - Телеграм Мессенджер 951 1
IBM Quantum Experience 8 1
Sony Playstation VR - PS VR 27 1
Microsoft Windows 2000 8679 1
Boeing - серия ближне-среднемагистральных пассажирских самолётов 182 1
Rescuecom System One 5 1
Cluley Graham - Клули Грэхем 122 1
Поспелова Елена 6 1
Olsavsky Brian - Ославски Брайан 2 1
Goto Hayato - Гото Хаято 1 1
Hirayama Kiichi - Хираяма Киичи 1 1
Takeda Kazuyuki - Такеда Казуюки 1 1
Шумилов Владимир 1 1
Bezos Jeff - Безос Джефф 169 1
Цыбульский Александр 7 1
Trump Donald J. - Трамп Дональд 620 1
Spencer Phil - Спенсер Фил 7 1
Persson Ulf - Перссон Ульф 7 1
Япония 13562 15
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53542 7
Азия - Азиатский регион 5756 3
Солнце - звезда Солнечной системы 5355 2
Китай - Гонконг САР - Специальный административный район Китайской Народной Республики 1785 2
Китай - Тайвань 4141 2
Япония - Токио 1011 2
США - Нью-Йорк - Йорктаун Хайтс 12 1
Северный Ледовитый океан - Белое море - Соловецкие острова - Соловки 18 1
Россия - РФ - Российская федерация 157987 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 46015 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13578 1
Южная Корея - Республика 6873 1
Сингапур - Республика 1911 1
Азия - Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 1819 1
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3599 1
США - Нью-Йорк 3154 1
США - Калифорния - Кремниевая долина - Silicon Valley 1080 1
Испания - Королевство 3767 1
США - Калифорния 4778 1
Азия Юго-Восточная - ЮВА - Индокитай 1188 1
Арктика - Арктический регион - Арктическая зона - Арктический бассейн 829 1
ЮАР - Южно-Африканская Республика 584 1
Латвия - Латвийская Республика 827 1
Россия - СЗФО - Архангельская область 773 1
Азия Южная - Южно-Азиатский регион 112 1
Куба - Республика 395 1
США - Нью-Йорк - Уолл-стрит - Wall Street 403 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51314 12
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6499 6
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55058 3
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31949 3
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17422 3
Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 3278 2
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 7593 2
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5970 2
Йена - денежная единица Японии 499 2
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26005 2
Федеральный закон 210-ФЗ - Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг 849 2
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6337 2
Налогообложение - Льготы - Налоговые льготы для ИТ-компаний - Меры господдержки ИТ-отрасли - ИТ-ипотека 551 1
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10535 1
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7295 1
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5732 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8144 1
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6370 1
Энергетика - Energy - Energetically 5528 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6950 1
Платёжное поручение - Payment order 239 1
Логистика сбытовая - Сбыт 2501 1
Электроэнергетика - Электроснабжение - Энергопитание - Линия электропередачи, ЛЭП - Электросетевой комплекс - отрасль энергетики, включающая в себя производство, передачу и сбыт электроэнергии 2017 1
Здравоохранение - Гигиена - Hygiene - раздел медицины, изучающий влияние жизни и труда на здоровье человека - Средства для гигиены 281 1
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 2958 1
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4378 1
Судостроение - кораблестроение - судоремонтные предприятия - надводная морская и речная техника 173 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10758 1
Здравоохранение - Болезнь - Заболевание - Disease - Morbus 1972 1
Айсберг - Eisberg 192 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Монополии - Monopoly - антимонопольные службы, законодательство, комплаенс 1868 1
Стихийные бедствия - Natural disasters - Природные катастрофы - Природные катаклизмы - Чрезвычайная ситуация (ЧС ) 1333 1
Философия - Philosophy 501 1
Бифуркация - bifurcus - всевозможные качественные перестройки или метаморфозы различных объектов при изменении параметров 2 1
Судебная власть - Уголовное преступление - уголовное наказание - правонарушение (общественно опасное деяние) - задержание, арест, лишение свободы - тюремное заключение 3713 1
Здравоохранение - Старость - Старение человека - Геронтология - Долголетие - Гериатрия - Age Tech - цифровизация и увеличение продолжительности жизни 466 1
Internet Economy - Интернет-экономика - Сетевая экономика 5828 1
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3771 1
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7800 1
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4768 1
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6031 6
Bloomberg 1552 3
Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1324 3
Nikkei - Nihon Keizai Shimbun 539 3
FT - Financial Times 1262 2
Silicon 490 1
Times 644 1
Nikkei BP - Nikkei Asia Biztech - Nikkei BizTech News 227 1
AFP - Agence France-Presse - Агентство Франс Пресс 35 1
Business Insider - Бизнес инсайдер 254 1
The Washington Post 344 1
TechSpot 162 1
Мировой ИТ-рынок - Мировой рынок информационных технологий 144 1
IDC - International Data Corporation 4943 1
Juniper Research 551 1
НИИФИ и ВТ - Научно-исследовательский институт физических измерений и вычислительной техники 1 1
UMD - University of Maryland College Park - Мэрилендский университет в Колледж-Парке 92 1
CES - Consumer Electronics Show - CES Innovation Awards - Международная выставка потребительской электроники 629 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7644 1
