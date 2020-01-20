Найден способ «разогнать» настольные ПК до производительности суперкомпьютеров

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Toshiba создала алгоритм, позволяющий проводить трейдерские расчеты на обычных ПК быстрее, чем это сделали бы квантовые суперкомпьютеры. Алгоритм находится в стадии разработки, Toshiba провела ряд его успешных тестирований, однако эксперты в сфере финансов сомневаются в его эффективности и необходимости.



Сверхбыстрые настольные ПК

Компания Toshiba разработала уникальный алгоритм, способный многократно увеличить производительность обычных компьютеров при обработке рыночной (биржевой) информации. По заверениям создателей, благодаря их творению классические настольные ПК, используемые трейдерами, научились просчитывать биржевые данные быстрее, чем это делают суперкомпьютеры.

Разработка Toshiba получила название «Алгоритм симулируемой бифуркации», пишет издание Bloomberg. В его основе лежат принципы работы квантовых компьютеров, но представители Toshiba уверяют, что запустить его на классических ПК не составит никакого труда. Как сказал ученый-исследователь Toshiba’s Computer & Network Systems Laboratory Косуке Тацумура (Kosuke Tatsumura), работавший над алгоритмом, для этого даже не потребуется постройка помещения, в котором поддерживается температура, близкая к абсолютному нулю (-273 градуса Цельсия, одно из условий функционирования современных квантовых компьютеров). «Вы можете запускать алгоритм и работать с ним при комнатной температуре», – отметил ученый.

Первые успехи и планы на будущее

Над новым «трейдерским» алгоритмом специалисты Toshiba трудятся вместе с экспертами в области финансов. Идея по его созданию появилась в 2015 г., а одно из первых его тестирований состоялось в октябре 2019 г., в рамках которого он, запущенный на обычном ПК, всего за 30 миллисекунд смог выявить потенциальные арбитражные сделки при торговле различными валютами. По данным Bloomberg, достигнутого результата вполне достаточно для того, чтобы шанс на заключение выгодной сделки вырос до 90%.

Трейдерский алгоритм Toshiba в действии

Toshiba назначила первое масштабное тестирование алгоритма на март 2021 г., попутно заявив, что нуждается в партнере (или нескольких) для его дальнейшего развития и внедрения. На момент публикации материала не было известно, какие компании из финансовой сферы готовы сотрудничать с японским вендором.

Универсальность алгоритма

Генеральный директор Toshiba Нобуаки Куруматани (Nobuaki Kurumatani) отметил, что новый алгоритм обладает высоким потенциалом, особенно в сфере финансов. Между тем, технология теоретически может применяться и в ряде других областей, не связанных с торговлей на бирже. В качестве примера глава японской корпорации привел сферу грузоперевозок – по его мнению, алгоритм мог бы пригодиться в планировании и перевозок грузов различными видами транспорта, а также в построении логистических маршрутов. Дополнительно была упомянута и медицинская сфера – разработка Toshiba могла бы пригодиться в высокоточной разработке и создании новых лекарств от различных болезней.

Не все так просто

Toshiba уверена в пользе ее нового алгоритма, которую он может принести трейдерам, но ее многие эксперты ее мнение не разделяют. В частности, старший исследователь компании Sparx Group, занимающейся инвестициями и недвижимостью, Таканобу Мизута (Takanobu Mizuta) заявил: «Многие часто говорят об использовании квантовых компьютеров для вычислений в сфере финансов, однако пока не очень понятно, где они в итоге смогут пригодиться. Расчеты в этой области, которые необходимо проводить быстро, не очень сложны, и мощность квантовых вычислений здесь не требуется».

На появление «трейдерского» алгоритма Toshiba отреагировала и одна из крупнейших японских финансовых групп Mizuho-DL Financial Technology. «В настоящее время все варианты использования алгоритма носят сугубо гипотетический характер. На разработку реальных (практических) способов применения квантовых компьютеров потребуется не менее 10 лет», – сказал генеральный менеджер исследовательского подразделения Mizuho-DL Financial Technology Казуюки Такеда (Kazuyuki Takeda).

В ответ на мнения экспертов представители Toshiba заявили, что раскрыли не всю информацию об алгоритме. Один из его разработчиков Хаято Гото (Hayato Goto) отметил, что Toshiba располагает более передовыми знаниями. Дополнительные подробности он раскрывать не стал.