MCHC Mitsubishi Chemical Holdings Corporation

MCHC - Mitsubishi Chemical Holdings Corporation

СОБЫТИЯ

03.12.2025 Китай лишают важнейших материалов, без которых невозможен выпуск современных чипов. Краник закручивает Япония 1
28.11.2023 Китай обрушит на планету дефицит графита, без которого нельзя делать аккумуляторы. Мир в спешке ищет других поставщиков 1
19.09.2019 IBM откроет доступ к мощнейшему квантовому компьютеру для всех желающих 1
20.06.2019 Продан легендарный производитель дискет и CD Verbatim 3
03.04.2019 Verbatim объявила о назначении нового регионального президента компании 4
19.01.2017 Freecom представила новые компактные mSDD серии Maxx 1
26.04.2010 Эра дискет завершается. Sony поставит точку 1
24.04.2008 Mitsubishi готова завоевать рынок белых светодиодов 1
19.09.2007 Pioneer и Mitsubishi разработали дешевый Blu-ray-диск 1
26.01.2005 В Японии изобрели сгибающийся дисплей 1
26.01.2005 В Японии изобрели сгибающийся дисплей 1
07.10.2003 Philips вдвое увеличил емкость записываемых DVD 1
07.10.2003 Philips вдвое увеличил емкость записываемых DVD 1
11.02.2003 Verbatim DVD+R 4x с покрытием Advanced AZO позволяет вдвое ускорить создание диска 1
06.08.2002 Новое объединение в сфере производства цветных фильтров 1
19.03.2002 Verbatim разработала диск CD-R 32х 2
22.02.2002 Ergodata расширила ассортимент DVD-носителей от Verbatim 1
17.07.2001 Sony будет выпускать DVD+RW дисководы только для ПК 1
29.06.2001 Dell будет выпускать компьютеры с DVD+RW 1
22.03.2001 Fujitsu и Sony увеличили емкость магнитооптических 3,5" дисков до 2,3 Гбайт 1
31.10.2000 TDK и ряд компаний будут продвигать технологию сверхплотной записи на компакт-диски 1
31.10.2000 TDK и ряд компаний будут продвигать технологию сверхплотной записи на компакт-диски 1
18.05.2000 Химические компании инвестируют $150 млн. в собственный онлайновый рынок 1
18.05.2000 Химические корпорации формируют новую сетевую B2B биржу 1
24.11.1998 Quinta заключила соглашение с Mitsubishi Chemical Corporation 1
24.11.1998 Quinta заключила соглашение с Mitsubishi Chemical Corporation 1

MCHC и организации, системы, технологии, персоны:

Verbatim 68 5
Philips 2076 5
Sony 6634 5
Innolux Corporation - Pioneer Corporation - Pioneer Electronics 429 4
Ergodata - Эргодата 45 3
Freecom 8 3
Dell EMC 5092 3
HP Inc. 5761 3
Ricoh - Riken Kankoshi - Ricoh Rus - Рико Рус 265 3
TDK 110 2
Hitachi Maxell 29 2
Mitsubishi Kagaku Media 10 2
Samsung Electronics 10625 2
Dell Technologies - Dell Computer 2162 2
Apple Inc 12628 2
Seagate Technology 754 2
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial - Miyazaki Matsushita Electric Industrial 2657 2
Philips Electronics - Royal Philips Electronics - Ройал Филипс Электроникс 335 2
Broadcom Inc - Avago Technologies - Avago Technologies - LSI Corporation - LSI Logic - Calimetrics - C-Cube Microsystems 139 2
LaCie 74 1
Новый диск 960 1
HP Compaq Computer Corp - HP Compaq Global Services 1958 1
Technicolor Group - Technicolor Creative Studios - Thomson Multimedia 210 1
GlassBridge Enterprises - Imation 56 1
Panasonic Energy 2 1
Sintek 6 1
HannStar Display Corporation - Hannspree - Hanns·G - I-INC 18 1
Taiyo Yuden 7 1
Olympus Optical 19 1
Toppan 22 1
Eastman Kodak - Кодак 507 1
CMC Magnetics Corporation 14 1
Mitsubishi Kasei Corporation 2 1
IBM - International Business Machines Corp 9551 1
HP - Hewlett-Packard 3644 1
Sharp Corporation 1049 1
Т2 - Т2 Мобайл - СкайЛинк - Skylink - Московская сотовая связь (МСС) - Аларис 1415 1
Toshiba Corporation 2955 1
Fujitsu 2066 1
Hitachi - Хитачи 1481 1
Mitsubishi Corporation - Мицубиси Корпорейшн 524 12
Dow Chemical Company (TDCC) 33 2
Dow Chemical Company - Rohm and Haas 5 2
DuPont - Дюпон 101 2
Yamaha - Ямаха 107 2
BASF AG - BASF Magnetics GmbH - EMTEC Magnetics GmbH - European Multimedia Technologies - EМТЕК Магнетикс - BASF AG - БАСФ 54 2
Mizuho Holdings - Mizuho Financial Group - Mizuho-DL Financial Technology - Мидзухо банк - Mizuho Investors Securities 18 1
Hitachi Metals 1 1
Central Taiwan Science Park - Центральный Тайваньский научный парк - Центральный технопарк Тайваня - Тайваньский научно-индустриальный парк 6 1
POSCO - POSCO E&C - POSCO Engineering Solution Center - Posco Future M - Pohang Iron and Steel Company 14 1
Mercedes-Benz Group - Daimler AG - Даймлер АГ - Daimler-Benz - Даймлер-Бенц АГ - Daimler-Chrysler - ДаймлерКрайслер Автомобили РУС 245 1
JPMorgan Chase - Дж.П. Морган - J.P. Morgan & Co - J.P. Morgan Securities - J.P. Morgan Asset Management - Chase Bank - Chase Manhattan Bank 570 1
Barclays 121 1
Asahi Glass 47 1
Honda Motor Company - HND 237 1
DNP - Dai Nippon Printing 24 1
U.S. USGS - Geological Survey - Геологическая служба США 192 1
U.S. Department of Commerce - NIST - National Institute of Standards and Technology - Национальный институт стандартизации и технологий США 390 1
DVD - Digital Versatile Disc - цифровой многоцелевой диск - Digital Video Disc - цифровой видеодиск 5606 11
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11192 8
CD-ROM drives - Compact Disc Read-Only Memory - оптический привод - разновидность компакт-дисков с записанными на них данными, доступными только для чтения (read-only memory — память «только для чтения») 1926 6
HDD - HMDD - Hard (magnetic) disk drive - НЖМД - Накопитель на жёстких магнитных дисках 4380 5
SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 3531 4
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16695 4
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13062 3
Аксессуары 4132 3
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14377 3
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 12903 2
Карты памяти - Запоминающее устройство 2295 2
Часы - Watch 994 2
Blu-Ray Disc Association - Blu-ray Disc - формат оптического носителя - Bluray Ultra HD-диски 1518 2
Принтер - Printer - печатание - устройства печати - печатное оборудование - printing devices - печатная инфраструктура 6103 2
USB-накопитель - USB-устройство - USB-носитель - Flash-накопитель 1835 1
HD-изображение - HDTV - High Definition Television - 720p - Телевидение высокой чёткости 3358 1
HVAC - Климатическое оборудование, техника - Кондиционеры - Системы вентиляции, кондиционирования и охлаждения воздуха - Гаджеты климатические - Climate equipment, technology - Climate gadgets - Air conditioners - Air conditioning systems 2824 1
Квантовый компьютер - Кубит - q-бит - quantum bit - кьюбит - наименьшая единица информации в квантовом компьютере 264 1
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 11556 1
Электроника - Микроэлектроника, полупроводниковые приборы, материалы - Electronics - Microelectronics, semiconductor devices - Микроэлектронная компонентная база, МЭКБ - Наноэлектроника - Nanoelectronics 4509 1
Флуоресценция - Флюоресценция - Флюорофор - Люминофор - Люминесцировать - вещество, способное преобразовывать поглощаемую им энергию в световое излучение - Люминесцентная лампа 137 1
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 6173 1
MMC - MultiMedia Card - RSMMC - Reduced Size Multimedia Card - eMMC - embedded Multimedia Memory Card 800 1
Электроника - Дисплей - TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей - LCD (жидкокристаллический, проекционный) телевизор 6558 1
LED экран - Light-emitting diode - светодиод - LED-подсветка 1105 1
Квантовый компьютер - Квантовый процессор - Quantum computation - Квантовые вычисления - Quantum Volume - Квантовый объем - Квантовые технологии - Квантовое превосходство - Quantum supremacy 1472 1
Gen V - кибератаки пятого поколения 1265 1
Flash Video - FLV - формат файлов, медиаконтейнер 1167 1
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10127 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 17152 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 23034 1
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 9310 1
Квантовая сеть - Квантовые коммуникации - Передача квантовых бит - Quantum network - Quantum communications - Transmission of quantum bits 627 1
USB Type-C - USB-C - USB 3 2169 1
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10323 1
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 12326 1
USB Type-A - USB-A 620 1
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 9863 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57346 1
Электроника - Электронные устройства - Электронная техника - Промышленное производство и разработка электроники - Electronics - Electronic devices - Electronic equipment - Industrial production and development of electronics 3275 1
JVC VHS - Video Home System - Видеокассеты - кассетный аналоговый формат наклонно-строчной видеозаписи 228 2
Verbatim DVD+R 2 2
Apple Mac - Apple Macintosh 3048 2
Rescuecom System One 5 1
Apple HFS Plus - HFS+ - Mac OS Extended - файловая система 30 1
SanDisk CompactFlash - формат карт флеш-памяти - CompactFlash Association 560 1
FreePik 1435 1
Nero BackItUp 14 1
IBM Cloud - IBM Bluemix - SoftLayer Technologies 187 1
IBM Q System One - Квантовый компьютер 11 1
IBM Quantum Experience 8 1
Microsoft Windows 2000 8662 1
Microsoft Windows 16327 1
Microsoft NTFS - New Technology File System - Файловая система новой технологии- стандартная файловая система для семейства операционных систем Windows NT 200 1
Microsoft FAT32 - File Allocation Table - «таблица размещения файлов» - Файловая система 133 1
Yabe Hidetaka - Ябэ Хидетака 1 1
Даббах Арсений 13 1
Alberts Clive - Альбертс Клайв 1 1
Xi Jinping - Си Цзиньпин 61 1
Япония 13547 9
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53457 4
Европа 24634 4
Германия - Федеративная Республика 12936 3
Япония - Токио 1008 3
Россия - РФ - Российская федерация 156831 3
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3593 2
США - Калифорния 4775 2
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18209 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45704 2
США - Невада - Лас Вегас - Las Vegas 801 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18566 2
Россия - УФО - Екатеринбург 4270 2
Россия - СФО - Омская область - Омск 1205 2
Франция - Иль-де-Франс - Париж 1049 2
США - Нью-Йорк - Йорктаун Хайтс 12 1
DACH - немецкоязычные страны - D (Германия, Deutschland), A (Австрия (лат. Austria) и CH (Швейцария, лат. Confoederatio Helvetica) 50 1
США - Калифорния - Санта-Барбара 63 1
Китай - Гонконг САР - Специальный административный район Китайской Народной Республики 1779 1
Мексика - Мексиканские Соединённые Штаты 1396 1
США - Северная Каролина 320 1
Европа Восточная 3121 1
США - Нью-Йорк 3151 1
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2537 1
Австрия - Австрийская Республика 1335 1
Европа Центральная и Восточная - Центрально-Восточная Европа - CEE - Central and Eastern Europe 236 1
Китай - Тайвань 4136 1
Куба - Республика 395 1
США - Техас 1012 1
Южная Корея - Республика 6858 1
Норвегия - Королевство 1831 1
Мозамбик - Республика 51 1
Канада 4985 1
Америка Южная 868 1
США - Калифорния - Северная Калифорния - Сан-Франциско 1432 1
Америка - Американский регион 2188 1
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5700 3
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31901 3
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5281 3
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7272 2
Добывающий сектор экономики - Горнодобывающие и угольные предприятия - Горная промышленность, добыча - Минерально-сырьевой комплекс - Mining enterprises - Mining industry - добыча полезных ископаемых 930 2
Биология молекулярная - Микробиология - Бактериология - микробиологические исследования 1432 2
Издательское дело - Издательство - Книгоиздание - книжная индустрия - Publishing - Book Industry 1743 2
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55022 1
Субсидия - Subsidium - Субсидирование - выплаты, предоставляемые за счёт государственного или местного бюджета, а также выплаты из специальных фондов для юридических и физических лиц, местных органов власти, других государств 1179 1
Германий 44 1
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2584 1
Химия - Chemistry - область естествознания - наука о веществах, их строении, свойствах и взаимных превращениях 2175 1
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3685 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51283 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17404 1
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3702 1
Здравоохранение - Косметология - Cosmetology - косметика и парфюмерия - парфюмерно-косметическая продукция 1052 1
Литий - Lithium - химический элемент 604 1
УФ-излучение - Ультрафиолетовое излучение - ультрафиолетовые лучи - ультрафиолетовая радиация 316 1
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2494 1
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4762 1
Internet Economy - Интернет-экономика - Сетевая экономика 5827 1
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 5906 1
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3767 1
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8906 1
Тендер - НМЦК - начальная (максимальная) цена контракта при осуществлении государственных и муниципальных закупок 242 1
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции 3722 1
The Globe and Mail 73 2
Kyodo 47 2
Optics 139 1
TechSpot 158 1
DigiTimes - Издание 1326 1
Nikkei - Nihon Keizai Shimbun 537 1
HFS Research 49 1
UMD - University of Maryland College Park - Мэрилендский университет в Колледж-Парке 92 1
COMDEX - COMputer Dealers' EXhibition 179 2
CES - Consumer Electronics Show - CES Innovation Awards - Международная выставка потребительской электроники 605 1
CeBIT 612 1
