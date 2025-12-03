Китай лишают важнейших материалов, без которых невозможен выпуск современных чипов. Краник закручивает Япония

Удар по больному месту

Япония неформально ужесточила контроль за экспортом фоторезистов на фоне обострения отношений с соседним Китаем, пишет тайваньское издание Commercial Times.

Фоторезист – это светочувствительный полимерный материал, применяемый в фотолитографии для получения на поверхности обрабатываемого материала «окна», обеспечивающего доступ травящих веществ.

Как отмечает издание, сегодня Япония контролирует свыше 70% мирового рынка фоторезистов, а в сегменте материалов этого типа, которые требуются в производстве микросхем на самом передовом литографическом оборудовании – EUV-сканерах (в экстремальном ультрафиолете) – доля Страны восходящего солнца и вовсе достигает неприличных 95%.

Китай, в котором развитие внутреннего производства фоторезистов стартовало с почти 20-летней задержкой относительно Японии, по состоянию на 2022 г. обеспечивал себя сам материалами данного типа менее чем на 5%.

Фото: Nikkon Китайские чипмейкеры могут остаться без фоторезистов

По информации Commercial Times, на тот момент, Китай был способен самостоятельно удовлетворить лишь около 5% внутреннего спроса на фоторезисты, годные для использования с DUV-системами (фотолитография в глубоком ультрафиолете) на основе фтор-криптонового (KrF) лазера, которые используются при изготовлении интегральных микросхем по нормам 110-180 нм.

Что же касается гораздо более современных техпроцессов 7-65 нм, для которых подходят DUV-литографы на базе фтор-аргонового (ArF) лазера, ситуация для чипмейкеров КНР оставалась еще более печальной – они практически полностью зависели от японских поставщиков.

Япония и Китай: дипломатический конфликт

Отношения Японии и Китая обострились в ноябре 2025 г. после высказывания нового японского премьера Санаэ Такаити (Sanae Takaichi), касающихся возможной попытки Пекина установить контроль над Тавайнем.

В ответ на заявление Такаити МИД КНР выразил проест и окрестил ее слова «грубым вмешательством во внутренние дела Китая». Кроме того, власти КНР рекомендовали гражданам воздержаться от визитов в Японию и запретили импорт японских морепродуктов.

Каких компаний коснулись ограничения

По данным Commercial Times, ограничения затронули сразу несколько японских компаний, в том числе Shin-Etsu Chemical и Tokya Ohka – крупнейших игроков на этом рынке. Они якобы приостановили поставки фоторезистов под ArF-оборудование на некоторые китайские заводы.

Однако, как отмечает TrendForce со ссылкой на источники в отрасли, этот шаг японских гигантов мог быть неверно интерпретирован другими ее участниками, что в результате привело к появлению слухов о введении ограничений на экспорт в Китай со стороны властей. Поползти они могли после того, как Shin-Etsu снизила объем поставок в адрес нескольких небольших китайских заводов по причине нехватки производственных мощностей фоторезистов для KrF-систем. Это вызвало обеспокоенность в отрасли, хотя Токио о введении каких-либо новых запретов официально не объявлял.

Гонконгское издание Asia Times пишет, опираясь на неподтвержденные сведения, распространенные через китайские соцсети, что примерно в середине ноября 2025 г. поставки фоторезистов прекратили Canon, в 2025 г. впервые за 21 год запустившая новую площадку по выпуску литографического оборудования, Nikon – наоборот, решившая свернуть работу знакового завода В Иокогаме, и Mitsubishi Chemical.

TrendForce достоверность этой информации ставит под сомнение, отмечая, что Canon и Nikon занимаются преимущественно изготовлением литографического оборудования и комплектующих к ним, а Mitsubishi Chemical из материалов, имеющих хоть какое-то отношение к фоторезистам, впускает продукт под брендом Lithomax – сырье для производства фоторезистов.

Если же поставщики действительно снизили объем поставок или прекратили их вовсе, последствия для полупроводниковой отрасли КНР могут быть плачевными. Commercial Times отмечает, что срок хранения высококачественных фоторезистов не превышает трех-шести месяцев. Таким образом, сформировать хоть сколь-нибудь значительные запасы материалов крайне сложно, если вовсе возможно – необходимо обеспечить их стабильные поставки. Без этого крупным китайским производителям интегральных микросхем придется либо сократить объемы производства, либо остановить его совсем.

TrendForce вспоминает, что временное прекращение поставок со стороны Shin-Etsu в адрес SMIC, главного контрактного производителя чипов в Китае, обернулось для последнего падением эффективности на уровне 20%.

Что предпринимает Китай

В ожидании возможных санкций Китай предпринимает шаги по диверсификации цепочек поставок фоторезистов. По сообщению Asia Times, в планы КНР входит обеспечение национальной полупроводниковой промышленности материалами данного типа на 40% к 2026 г. Для сравнения: в 2024 г. показатель локализации их производства находился на уровне 10%, отмечает TrendForce.

Asia Times утверждает, что китайская Kehua разработала фоторезисты для DUV-систем на фтор-криптоновом лазере под нормы45 нм. Впоследствии специалисты Пекинского университета работали над улучшением свойств материала, в частности, его стабильность. В результате этот показатель удалось постепенно довести до уровня, при котором тот стал пригодным для использования в техпроцессах от 28 нм и более совершенных.

В то же время, как сообщает Commercial Times, в октябре 2025 г. в Китае завершилась разработка первого стандарта тестирования фоторезистов для EUV-литографии. Инициативы по развитию национального производства фоторезистов и прочих материалов, необходимых для производства чипов, теперь в приоритете властей КНР при распределении госфинансирования между участниками полупроводниковой отрасли. Местным производителям интегральных схем будет рекомендовано по возможности отдавать предпочтение продукции китайских поставщиков.