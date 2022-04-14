Россиянам запретили самые популярные в мире шрифты. Times New Roman и Arial им больше недоступны type присоединилась к антироссийским санкциям и полностью закрыла россиянам доступ к каталогу своих шрифтов, пишут «Ведомости». В собственности компании находятся очень популярные во всем мире шрифты Times New Roman, Arial, Verdana, Tahoma и Helvetica, а также ряд других, менее распространенных. Редакция CNews убедилась, что сайт действительно закрыт для пользователей с российским IP-адресо

Разработчики новых поисковиков рассказали, как они будут уничтожать Google Корпорация Google, ставшая фигурантом сразу нескольких монопольных исков, рискует в ближайшем будущем получить сразу несколько серьезных соперников в сегменте поисковых сервисов. Как пишет Financial Times (FT), конкуренцию ей собираются составить новые стартапы. Их основатели надеются, что позиции Google на фоне судебных тяжб ослабнут, и они смогут забрать себе некоторую долю ее рынка. На

Сбербанк и «Яндекс» дерутся «как кошка с собакой» за «Яндекс.Маркет» заставило Сбербанк начать вкладывать деньги в совместное предприятие с Mail.ru, которое нацелено на конкуренцию с самым быстрорастущим бизнесом «Яндекса» — сервисом заказа такси, пишет The Financial Times. Напомним, на днях Сбербанк и Mail.ru сообщили, что создадут совместное предприятие на базе сервиса доставки еды Delivery Club и службы заказа такси «Ситимобил». Партнеры получат по 50% н

Российским чиновникам запретили использовать шрифты Times New Roman, Arial и Courier New Запрет на шрифты Служащим российских госучреждений придется отказаться от использования распространенных шрифтов типа Times New Roman, Arial, Courier New и т. д. Компания Monotype Imaging, которой принадлежат права на данные шрифты, отказалась предоставить лицензии на их использование в российском ПО. В качест

Facebook 10 лет тайком отдает Apple, Microsoft, Samsung данные пользователей Соглашения о передаче данных Facebook предоставляет производителям мобильных устройств широкий доступ к данным пользователей соцсети и их друзей, сообщает издание The New York Times. Начиная с 2007 г. в ходе борьбы за доминирующее положение на рынке социальных медиа, Facebook заключил соглашения о предоставлении данных как минимум с 60 производителями, включая Apple,

Китай запрещает майнинг криптовалют принимает шаги к тому, чтобы ликвидировать на своей территории майнинг биткоина, поскольку на него тратится слишком много электричества, и он содержит в себе финансовые риски, пишет издание Financial Times. Группа из нескольких китайских ведомств, в которую входит Народный банк Китая, уже проинструктировала власти провинций активно руководить выходом компаний, находящихся на их территории,

Skype исчез из всех магазинов приложений Китая, включая App Store Очередные проблемы для иностранного VoIP-сервисаПриложение Skype удалено из магазина приложений в Китае, сообщила The New York Times со ссылкой на информацию из Microsoft, владеющей этим сервисом. Помимо магазина приложений Microsoft, Skype также отсутствует в ряде других онлайн-магазинов приложений на территории Китая

АНБ рушится после кражи его хакерских инструментов хакеры начали публиковать эти коды, что нанесло большой ущерб разведывательному и кибернетическому потенциалу АНБ, сообщил бывший министр обороны США Леон Панетта (Leon Panetta) изданию The New York Times.АНБ уже 15 месяцев занимается расследованием инцидента, однако до сих пор не может с уверенностью сказать, была ли это хакерская операция иностранных специалистов, или внутренняя утечка,

Цифровая аудитория Financial Times впервые превысила печатную Популярное издание Financial Times, ежедневная аудитория которого составляет около 2,1 млн человек, сообщило о том, что ее цифровые подписчики уже превысили по количеству подписчиков печатной версии. При этом, доходы от ци

New York Times рассылает спам 8 млн своих подписчиков Авторитетное издание New York Times вчера, 28 декабря, по ошибке разослала спам более чем 8 млн своих подписчиков. Эти пользователи получили от New York Times электронные письма о необходимости продления премиум-подп

Белоусова, Воложа и Касперских уравняли с «друзьями Путина» Российские ИТ-бизнесмены стали самой многочисленной категорией граждан в списке «25 самых заметных русских» (25 Russians to watch), составленном в редакции Financial Times и опубликованном 17 декабря 2011 г. в журнале Financial Times Magazine. В список из 25 персон попали четверо представителей ИТ-бизнеса: Аркадий Волож, Сергей Белоусов, Евгений Касп

«Яндекс» купил новостной сервис The Tweeted Times Компания «Яндекс» объявила о приобретении стартапа The Tweeted Times – сервиса персонализированных новостей. С помощью технологий сбора и обработки данных из социальных сетей, на которых создан стартап, «Яндекс» планирует улучшать свои сервисы. Создатели с

100 тыс. человек купили подписку на онлайн-материалы The New York Times Посещаемость онлайн-версии газеты The New York Times в апреле текущего года сократилась почти на 25% в результате введения платной подписки на материалы сайта, которая была запущена 28 марта. Об этом говорится в новых статистических данных

New York Times будет брать деньги за доступ к своим новостям на сайте Издание The New York Times сообщило о том, что вводит платную модель доступа к статьям на своем сайте, а также в приложениях для мобильных устройств и планшетных компьютеров. Все пользователи будут иметь возможност

New York Times запустит собственный скидочный сервис Интернет-подразделение журнала The New York Times планирует в скором времени запустить собственный скидочный сервис под названием TimesLimited. По аналогии с популярными сервисами такого рода, такими как Groupon, зарегистрированные польз

The Financial Times запустила поисковик по бизнес-новостям Группа компаний The Financial Times запустила новый поисковый сервис по деловым новостям под названием Newssift. На сегодняшний день, семантический поисковик Newssift работает в статусе бета-версии, сообщает TechCrunch. «На

The New York Times запустила собственную социальную сеть Популярное издание The New York Times объявило о запуске собственной социальной сети под названием TimesPeople. На сегодняшний день TimesPeople работает в статусе публичной бета-версии, сообщает TechCrunch. Пользователи социа

Статьи из блога будут печатать в New York Times Издание The New York Times объявило о том, что материалы из новостного блога City Room будут печататься в бумажной версии газеты. Блог городских новостей City Room был запущен New York Times в июне 2007 г. в

Уничтожен сайт ИА Caucasus Times Сайт ИА Caucasus Times, посвященный нарушениям прав человека на Северном Кавказе, был взломан и уничтожен. Взлом был совершен 22 декабря вечером. Хакеры стерли все данные, накопившиеся за период пятилетней рабо

Проблема на Times Square А на Times Square в Нью-Йорке в ночь с субботы на воскресенье было весело. Особенно иронично выглядит надпись "Now on CNN.com".

Times: три потенциальных покупателя SCi/Eidos Газета The Times ссылаясь на свои источники, назвала три компании, которые уже сделали предложение британскому издателю SCi. Напомним, последний не так давно объявил о своей возможной продаже.По сведениям

New York Times не будет брать деньги у пользователей Популярное издание New York Times объявило в понедельник, 17 сентября, о том, что те материалы и архивы на их веб-сайте, за которые ранее приходилось платить, теперь будут бесплатными. По словам руководителей New York

New York Times заблокировала для британцев статью о террористах Сайт The New York Times заблокировал для доступа из Великобритании статью о расследовании дела террористов, пытавшихся взорвать самолеты «жидкими бомбами». Посоветовавшись с юристами, газета сочла описание расс

Times запустит телевизионный сервис Times намерена запустить телевизионную услугу в интернете, в целях увеличения своей интернет-аудитории за счет предоставления новостных видеороликов. Видеоролики для новой услуги Times TV будут поставляться сторонними провайдерами. Хотя названия поставщиков не были озвучены, среди них может оказаться Reuters, британское новостное и финансово-информационное агентство. По

New York Times внедряет SAP Компания SAP объявила о том, что издательство The New York Times, выпускающее такие издания, как The New York Times, The Boston Gliobe и The International Herald Tribune, остановило свой выбор на «Портфеле решений SAP для медиаиндустрии» (SAP fo

В России зарегистрировано 4 случая заражения компьютерным вирусом Zotob, поразившим CNN и New York Times В России зарегистрировано 4 случая заражения компьютерным вирусом Zotob, поразившим накануне CNN и New York Times. Об этом сообщили РБК в пресс-службе «Лаборатории Касперского». По словам представителей компании, первый случай заражения был зарегистрирован минувшей ночью, затем утром было еще три обр

Financial Times: Cable & Wireless отвергла предложение PCCW о покупке жение гонконгской телекоммуникационной компании PCCW (Pacific Century Cyber Works) о покупке за 2,4 млрд. фунтов стерлингов. Переговоры по сделке проходили в прошлом месяце, и, по сведениям Financial Times, PCCW готова была купить активы C&W по 100 пенсов за акцию. В среду курс акций C&W составлял 57,75 пенсов, а в четверг вырос до 59,75. По всей видимости, PCCW наиболее интересны активы C&

Financial Times: General Electric - вновь самая уважаемая компании в мире По результатам опроса, проведенного среди 1000 ведущих бизнесменов мира, газета Financial Times назвала корпорацию General Electric "самой уважаемой компанией в мире". General Electric получает этот титул уже пятый год подряд. Опрос для Financial Times проводился компанией Pr

Корпорация New York Times намерена увеличить доходы от онлайн-рекламы на 10% Корпорация New York Times, издающая газеты New York Times и Boston Globe, объявила о намерении увеличить доходы, получаемые от размещения интернет-рекламы, как минимум на 10% уже в текущем году. По заявлени

Архив "New York Times" на Yahoo! станет платным Корпорация Yahoo! объявила о переводе на платную основу услуги доступа к архиву статей газеты "New York Times". На сайте самой газеты архив всегда был платным, однако, на сайте Yahoo! была выложена копия архива в свободном доступе. В архив "New York Times" входят статьи, опубликованные в п

Financial Times вводит в мае платную подписку на доступ к сайту FT.com На сайте FT.com, являющемся онлайновой версией британской газеты Financial Times, в мае будет введена платная подписка на значительную часть материалов. Это позволит упростить навигацию и поиск информации на сайте, считают представители компании. Все последние новости

The Times введет платный доступ к контенту для иностранцев "Времена бесплатного контента прошли", - решило руководство британской газеты The Times, сегодня объявившее о том, что в течение трех месяцев доступ к материалам ее сайта станет платным для иностранцев, а с лета следующего года - и для жителей Великобритании. Причина ввода п

The Times надеется заработать на иностранцах На данный момент иностранцы составляют 45% аудитории сайта, который посещает 2,65 млн. уникальных посетителей в месяц. По мнению компании Times Newspapers Limited, многие из них заинтересованы в информации, поставляемой британской прессой, и из-за того, что через интернет получить ее много проще, чем достать британские газеты за

Financial Times расстанется с главой отдела онлайновых операций Глава отдела онлайновых операций медиакомпании Financial Times Майкл Мерфи (Michael Murphy) принял решение покинуть свой пост в связи с переходом на другую работу. Именно на долю г-на Мерфи, как отмечают аналитики, выпала нелегкая задача реструктуриз

New-York Times осталась без интернета На несколько часов прекратил свою работу во вторник канал связи американской газеты New York Times с интернетом. Эксперты считают, что New York Times подверглась атаке DoS-типа, когда тысячи ложных запросов на обслуживание обрушиваются на сервер компании. Точная причина неисправ

New York Times увольняет сотрудников Недавно компания New York Times представила свой план по увольнению сотрудников интернет-ветви компании, не называя точного количества сокращаемых сотрудников, объяснив свое решение общим ухудшением ситуации на рынке, с

Хакеры "дали прикурить" The New York Times Группа Sm0ked, ответственная за взлом сайтов Intel, Compaq Computer, Hewlett-Packard и других известных компаний, пополнила список своих "подвигов", взломав сайт The New York Times, сообщает ZDNet. На одной из страниц сайта The New York Times, посвященной биржевым сводкам, появилась надпись "Извините, но вам только что дал прикурить Splurge (один из членов ко

На Yahoo! появятся материалы The New York Times Представители онлайнового подразделения The New York Times Co. объявили о подписании соглашения, согласно которому газета будет предоставлять некоторые из своих материалов одному из наиболее популярных сайтов - Yahoo! Inc., сообщает Mercury Cente

New York Times уволит 17% сотрудников онлайновых филиалов New York Times собирается сократить 69 сотрудников своих интернет-подразделений, надеясь тем самым обеспечить свою прибыльность к концу 2002 г., сообщает Newsbytes. Ожидается, что сокращение 17% служащи