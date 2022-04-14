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Индексная книга (каталог) CNews*
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Times

СОБЫТИЯ


14.04.2022 Россиянам запретили самые популярные в мире шрифты. Times New Roman и Arial им больше недоступны

type присоединилась к антироссийским санкциям и полностью закрыла россиянам доступ к каталогу своих шрифтов, пишут «Ведомости». В собственности компании находятся очень популярные во всем мире шрифты Times New Roman, Arial, Verdana, Tahoma и Helvetica, а также ряд других, менее распространенных. Редакция CNews убедилась, что сайт действительно закрыт для пользователей с российским IP-адресо
28.12.2020 Разработчики новых поисковиков рассказали, как они будут уничтожать Google

Корпорация Google, ставшая фигурантом сразу нескольких монопольных исков, рискует в ближайшем будущем получить сразу несколько серьезных соперников в сегменте поисковых сервисов. Как пишет Financial Times (FT), конкуренцию ей собираются составить новые стартапы. Их основатели надеются, что позиции Google на фоне судебных тяжб ослабнут, и они смогут забрать себе некоторую долю ее рынка. На

29.07.2019 Сбербанк и «Яндекс» дерутся «как кошка с собакой» за «Яндекс.Маркет»

заставило Сбербанк начать вкладывать деньги в совместное предприятие с Mail.ru, которое нацелено на конкуренцию с самым быстрорастущим бизнесом «Яндекса» — сервисом заказа такси, пишет The Financial Times. Напомним, на днях Сбербанк и Mail.ru сообщили, что создадут совместное предприятие на базе сервиса доставки еды Delivery Club и службы заказа такси «Ситимобил». Партнеры получат по 50% н
10.12.2018 Российским чиновникам запретили использовать шрифты Times New Roman, Arial и Courier New

Запрет на шрифты Служащим российских госучреждений придется отказаться от использования распространенных шрифтов типа Times New Roman, Arial, Courier New и т. д. Компания Monotype Imaging, которой принадлежат права на данные шрифты, отказалась предоставить лицензии на их использование в российском ПО. В качест
04.06.2018 Facebook 10 лет тайком отдает Apple, Microsoft, Samsung данные пользователей

Соглашения о передаче данных Facebook предоставляет производителям мобильных устройств широкий доступ к данным пользователей соцсети и их друзей, сообщает издание The New York Times. Начиная с 2007 г. в ходе борьбы за доминирующее положение на рынке социальных медиа, Facebook заключил соглашения о предоставлении данных как минимум с 60 производителями, включая Apple,
11.01.2018 Китай запрещает майнинг криптовалют

принимает шаги к тому, чтобы ликвидировать на своей территории майнинг биткоина, поскольку на него тратится слишком много электричества, и он содержит в себе финансовые риски, пишет издание Financial Times. Группа из нескольких китайских ведомств, в которую входит Народный банк Китая, уже проинструктировала власти провинций активно руководить выходом компаний, находящихся на их территории,

22.11.2017 Skype исчез из всех магазинов приложений Китая, включая App Store

Очередные проблемы для иностранного VoIP-сервисаПриложение Skype удалено из магазина приложений в Китае, сообщила The New York Times со ссылкой на информацию из Microsoft, владеющей этим сервисом. Помимо магазина приложений Microsoft, Skype также отсутствует в ряде других онлайн-магазинов приложений на территории Китая
13.11.2017 АНБ рушится после кражи его хакерских инструментов

хакеры начали публиковать эти коды, что нанесло большой ущерб разведывательному и кибернетическому потенциалу АНБ, сообщил бывший министр обороны США Леон Панетта (Leon Panetta) изданию The New York Times.АНБ уже 15 месяцев занимается расследованием инцидента, однако до сих пор не может с уверенностью сказать, была ли это хакерская операция иностранных специалистов, или внутренняя утечка,

27.07.2012 Цифровая аудитория Financial Times впервые превысила печатную

Популярное издание Financial Times, ежедневная аудитория которого составляет около 2,1 млн человек, сообщило о том, что ее цифровые подписчики уже превысили по количеству подписчиков печатной версии. При этом, доходы от ци
29.12.2011 New York Times рассылает спам 8 млн своих подписчиков

Авторитетное издание New York Times вчера, 28 декабря, по ошибке разослала спам более чем 8 млн своих подписчиков. Эти пользователи получили от New York Times электронные письма о необходимости продления премиум-подп
19.12.2011 Белоусова, Воложа и Касперских уравняли с «друзьями Путина»

Российские ИТ-бизнесмены стали самой многочисленной категорией граждан в списке «25 самых заметных русских» (25 Russians to watch), составленном в редакции Financial Times и опубликованном 17 декабря 2011 г. в журнале Financial Times Magazine. В список из 25 персон попали четверо представителей ИТ-бизнеса: Аркадий Волож, Сергей Белоусов, Евгений Касп
26.08.2011 «Яндекс» купил новостной сервис The Tweeted Times

Компания «Яндекс» объявила о приобретении стартапа The Tweeted Times – сервиса персонализированных новостей. С помощью технологий сбора и обработки данных из социальных сетей, на которых создан стартап, «Яндекс» планирует улучшать свои сервисы. Создатели с
12.05.2011 100 тыс. человек купили подписку на онлайн-материалы The New York Times

Посещаемость онлайн-версии газеты The New York Times в апреле текущего года сократилась почти на 25% в результате введения платной подписки на материалы сайта, которая была запущена 28 марта. Об этом говорится в новых статистических данных

18.03.2011 New York Times будет брать деньги за доступ к своим новостям на сайте

Издание The New York Times сообщило о том, что вводит платную модель доступа к статьям на своем сайте, а также в приложениях для мобильных устройств и планшетных компьютеров. Все пользователи будут иметь возможност
02.03.2011 New York Times запустит собственный скидочный сервис

Интернет-подразделение журнала The New York Times планирует в скором времени запустить собственный скидочный сервис под названием TimesLimited. По аналогии с популярными сервисами такого рода, такими как Groupon, зарегистрированные польз
19.03.2009 The Financial Times запустила поисковик по бизнес-новостям

Группа компаний The Financial Times запустила новый поисковый сервис по деловым новостям под названием Newssift. На сегодняшний день, семантический поисковик Newssift работает в статусе бета-версии, сообщает TechCrunch. «На
23.09.2008 The New York Times запустила собственную социальную сеть

Популярное издание The New York Times объявило о запуске собственной социальной сети под названием TimesPeople. На сегодняшний день TimesPeople работает в статусе публичной бета-версии, сообщает TechCrunch. Пользователи социа
11.01.2008 Статьи из блога будут печатать в New York Times

Издание The New York Times объявило о том, что материалы из новостного блога City Room будут печататься в бумажной версии газеты. Блог городских новостей City Room был запущен New York Times в июне 2007 г. в
25.12.2007 Уничтожен сайт ИА Caucasus Times

Сайт ИА Caucasus Times, посвященный нарушениям прав человека на Северном Кавказе, был взломан и уничтожен. Взлом был совершен 22 декабря вечером. Хакеры стерли все данные, накопившиеся за период пятилетней рабо
03.12.2007 Проблема на Times Square

А на Times Square в Нью-Йорке в ночь с субботы на воскресенье было весело. Особенно иронично выглядит надпись "Now on CNN.com".
26.09.2007 Times: три потенциальных покупателя SCi/Eidos

Газета The Times ссылаясь на свои источники, назвала три компании, которые уже сделали предложение британскому издателю SCi. Напомним, последний не так давно объявил о своей возможной продаже.По сведениям
19.09.2007 New York Times не будет брать деньги у пользователей

Популярное издание New York Times объявило в понедельник, 17 сентября, о том, что те материалы и архивы на их веб-сайте, за которые ранее приходилось платить, теперь будут бесплатными. По словам руководителей New York

31.08.2006 New York Times заблокировала для британцев статью о террористах

Сайт The New York Times заблокировал для доступа из Великобритании статью о расследовании дела террористов, пытавшихся взорвать самолеты «жидкими бомбами». Посоветовавшись с  юристами, газета сочла описание расс
07.06.2006 Times запустит телевизионный сервис

Times намерена запустить телевизионную услугу в интернете, в целях увеличения своей интернет-аудитории за счет предоставления новостных видеороликов. Видеоролики для новой услуги Times TV будут поставляться сторонними провайдерами. Хотя названия поставщиков не были озвучены, среди них может оказаться Reuters, британское новостное и финансово-информационное агентство. По
14.04.2006 New York Times внедряет SAP

Компания SAP объявила о том, что издательство The New York Times, выпускающее такие издания, как The New York Times, The Boston Gliobe и The International Herald Tribune, остановило свой выбор на «Портфеле решений SAP для медиаиндустрии» (SAP fo
17.08.2005 В России зарегистрировано 4 случая заражения компьютерным вирусом Zotob, поразившим CNN и New York Times

В России зарегистрировано 4 случая заражения компьютерным вирусом Zotob, поразившим накануне CNN и New York Times. Об этом сообщили РБК в пресс-службе «Лаборатории Касперского». По словам представителей компании, первый случай заражения был зарегистрирован минувшей ночью, затем утром было еще три обр
07.02.2003 Financial Times: Cable & Wireless отвергла предложение PCCW о покупке

жение гонконгской телекоммуникационной компании PCCW (Pacific Century Cyber Works) о покупке за 2,4 млрд. фунтов стерлингов. Переговоры по сделке проходили в прошлом месяце, и, по сведениям Financial Times, PCCW готова была купить активы C&W по 100 пенсов за акцию. В среду курс акций C&W составлял 57,75 пенсов, а в четверг вырос до 59,75. По всей видимости, PCCW наиболее интересны активы C&
21.01.2003 Financial Times: General Electric - вновь самая уважаемая компании в мире

По результатам опроса, проведенного среди 1000 ведущих бизнесменов мира, газета Financial Times назвала корпорацию General Electric "самой уважаемой компанией в мире". General Electric получает этот титул уже пятый год подряд. Опрос для Financial Times проводился компанией Pr
30.05.2002 Корпорация New York Times намерена увеличить доходы от онлайн-рекламы на 10%

Корпорация New York Times, издающая газеты New York Times и Boston Globe, объявила о намерении увеличить доходы, получаемые от размещения интернет-рекламы, как минимум на 10% уже в текущем году. По заявлени
20.05.2002 Архив "New York Times" на Yahoo! станет платным

Корпорация Yahoo! объявила о переводе на платную основу услуги доступа к архиву статей газеты "New York Times". На сайте самой газеты архив всегда был платным, однако, на сайте Yahoo! была выложена копия архива в свободном доступе. В архив "New York Times" входят статьи, опубликованные в п
06.05.2002 Financial Times вводит в мае платную подписку на доступ к сайту FT.com

На сайте FT.com, являющемся онлайновой версией британской газеты Financial Times, в мае будет введена платная подписка на значительную часть материалов. Это позволит упростить навигацию и поиск информации на сайте, считают представители компании. Все последние новости
18.03.2002 The Times введет платный доступ к контенту для иностранцев

"Времена бесплатного контента прошли", - решило руководство британской газеты The Times, сегодня объявившее о том, что в течение трех месяцев доступ к материалам ее сайта станет платным для иностранцев, а с лета следующего года - и для жителей Великобритании. Причина ввода п
18.03.2002 The Times надеется заработать на иностранцах

На данный момент иностранцы составляют 45% аудитории сайта, который посещает 2,65 млн. уникальных посетителей в месяц. По мнению компании Times Newspapers Limited, многие из них заинтересованы в информации, поставляемой британской прессой, и из-за того, что через интернет получить ее много проще, чем достать британские газеты за

01.03.2002 Financial Times расстанется с главой отдела онлайновых операций

Глава отдела онлайновых операций медиакомпании Financial Times Майкл Мерфи (Michael Murphy) принял решение покинуть свой пост в связи с переходом на другую работу. Именно на долю г-на Мерфи, как отмечают аналитики, выпала нелегкая задача реструктуриз
01.11.2001 New-York Times осталась без интернета

На несколько часов прекратил свою работу во вторник канал связи американской газеты New York Times с интернетом. Эксперты считают, что New York Times подверглась атаке DoS-типа, когда тысячи ложных запросов на обслуживание обрушиваются на сервер компании. Точная причина неисправ
13.04.2001 New York Times увольняет сотрудников

Недавно компания New York Times представила свой план по увольнению сотрудников интернет-ветви компании, не называя точного количества сокращаемых сотрудников, объяснив свое решение общим ухудшением ситуации на рынке, с
19.02.2001 Хакеры "дали прикурить" The New York Times

Группа Sm0ked, ответственная за взлом сайтов Intel, Compaq Computer, Hewlett-Packard и других известных компаний, пополнила список своих "подвигов", взломав сайт The New York Times, сообщает ZDNet. На одной из страниц сайта The New York Times, посвященной биржевым сводкам, появилась надпись "Извините, но вам только что дал прикурить Splurge (один из членов ко
14.02.2001 На Yahoo! появятся материалы The New York Times

Представители онлайнового подразделения The New York Times Co. объявили о подписании соглашения, согласно которому газета будет предоставлять некоторые из своих материалов одному из наиболее популярных сайтов - Yahoo! Inc., сообщает Mercury Cente
09.01.2001 New York Times уволит 17% сотрудников онлайновых филиалов

New York Times собирается сократить 69 сотрудников своих интернет-подразделений, надеясь тем самым обеспечить свою прибыльность к концу 2002 г., сообщает Newsbytes. Ожидается, что сокращение 17% служащи
18.12.2000 Financial Times назвала General Electric "самой уважаемой компанией в мире"

По результатам опроса, проведенного среди 720 ведущих бизнесменов мира, Financial Times третий год подряд назвала корпорацию General Electric "самой уважаемой компанией в мире", а председателя совета директоров General Electric Джона Уэлча "самым уважаемым руководителем" в д

Публикаций - 661, упоминаний - 661

Times и организации, системы, технологии, персоны:

Apple Inc 13154 87
Microsoft Corporation 25775 79
Google LLC 12688 66
Intel Corporation 12811 51
Samsung Electronics 11064 42
Meta Platforms - Facebook 4621 36
IBM - International Business Machines Corp 9699 31
X Corp - Twitter 2938 26
Yahoo! 3726 25
Amazon Inc - Amazon.com 3277 24
TSMC - Taiwan Semiconductor Manufacturing Company - TSMT - Taiwan Surface Mount Technology - Worldwide Semiconductor Manufacturing 1101 22
Huawei 4676 21
Nvidia Corp 4002 20
Sony 6739 19
Qualcomm Technologies 1974 17
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5804 17
HP Inc. 5883 17
AMD - Advanced Micro Devices 4641 16
BT Group - British Telecom Group - British Telecommunications - BT Global Services - British Telecom Global Services 665 14
AT&T Inc 1725 13
Yandex - Яндекс 9216 12
Foxconn Technology Group - Foxconn Industrial Internet - Hon Hai Precision Industry - Hon Hai Technology Group - Hongfujin Precision Electronics 440 12
Dell EMC 5180 11
Cisco Systems 5372 11
Acer Group - Acer Inc 2776 11
Vodafone Group 1412 11
HP - Hewlett-Packard 3662 11
SK hynix Inc - Hynix Semiconductor - Hyundai Electronics - Hyundai Electronic Industrial - Hyundai Syscomm - Hyundai CuriTel - Hyundai Networks 521 11
AOL Inc - America Online 1883 10
Verizon Communications - Bell Atlanitic 1031 9
Alibaba Group 473 9
Lenovo Group 2446 9
Orange S.A. - Orange Group - France Télécom - France Telecom - France Telekom 1575 8
GE - General Electric - Дженерал электрик 462 8
NTT DoCoMo - NTT Mobile Communications Network Inc 1160 8
HPE Compaq Computer Corp - HP Compaq Global Services 1966 8
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5659 7
Xiaomi - Сяоми 2231 7
Dell Technologies - Dell Computer 2219 7
Элемент ГК - Микрон - Micron 1688 7
eBay Inc 1640 15
Uber 357 10
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2790 9
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 9
SoftBank Group 284 8
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1975 7
Microsoft - LinkedIn 699 6
SANS Institute - Escal Institute of Advanced Technologies - SANS Technology Institute - SANS Software Security Institute - SANS Internet Storm Center 122 5
Alibaba Group - AliExpress - Global Digital Commerce Group 497 5
Tesla Motors 461 5
JPMorgan Chase - Дж.П. Морган - J.P. Morgan & Co - J.P. Morgan Securities - J.P. Morgan Asset Management - Chase Bank - Chase Manhattan Bank 575 5
Walt Disney Company 647 5
Walmart - Wal-Mart Stores 405 4
Boeing 1031 4
Sequoia Capital 115 4
Arrival Group - Arrival Solutions - Arrival Automotive UK - Arrival SPAC - Arrival Special Purpose Acquisition Company - Charge R&D 49 4
Метиз завод 27 4
Warner 540 4
RBS - Royal Bank of Scotland - Королевский банк Шотландии - NatWest - Ulster Bank 69 3
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1757 3
Газпром ПАО 1493 3
Связной ГК 1401 3
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2949 3
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 3
BMW Group 482 3
UPS 216 3
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 3
Goldman Sachs Group - Голдман Сакс груп - Goldman Sachs & Co Bank - Goldman Sachs Credit Partners L.P. 595 3
Royal Dutch Shell - Шелл 233 3
Spotify - Спотифай - интернет-сервис потокового аудио 294 3
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1911 3
ВТБ - ВИМ Инвестиции - ВТБ Капитал Управление активами - ВТБК УА - ВТБ Капитал Управление инвестициями - VTB Capital - ВТБ Инвест - Бизнес Финанс 298 3
Morgan Stanley - Морган Стэнли 495 3
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 737 3
Warner Bros. International Television Distribution 289 3
Marta Unternehmensberatungs GmbH - Марта Холдинг - Billa - Билла - Сеть супермаркетов 174 3
HBO - Home Box Office - американская кабельная и спутниковая телевизионная сеть 71 3
GM - General Motors - Джи ЭМ СНГ 479 3
DiDi Chuxing Technology - Диди Мобилити Рус 28 3
Providence Equity Partners 20 3
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1411 27
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 26
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1687 20
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство войны США - Военное министерство США - Министерство обороны США - Пентагон - Department of War, DoW 1894 19
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1209 16
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 15
U.S. SEC - Securities and Exchange Commission - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 1057 11
Судебная власть - Judicial power 2500 9
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1190 9
U.S. Department of State - Госдепартамент США - Государственный департамент США 551 9
U.S. Department of Defense - U.S. Air Force - ВВС США - Военно-воздушные силы США 939 8
Китай - Государственный совет КНР - Госсовет КНР - State Council of the People's Republic of China - Правительство Китая 480 7
U.S. Department of Commerce - Министерство торговли США - Bureau of Industry and Security, BIS - Бюро промышленности и безопасности США 439 7
NATO - North Atlantic Treaty Organization - Организация Североатлантического договора - Североатлантический Альянс 424 7
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 6
U.S. Department of Justice - DOJ - Минюст США - Министерство юстиции США 632 6
Китай - Государственный совет КНР - Государственная канцелярия интернет-информации - Cyberspace Administration of China - Государственное информационное бюро Интернета - State Internet Information Office - Центральная комиссия по делам киберпространства 72 5
U.S. Department of Defense - United States Army - Армия США - Сухопутные войска США 631 5
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3902 5
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США - НАСА 3441 5
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 4
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 4
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 4
U.S. FCC - Federal Communications Commission - ФКС - Федеральная комиссия по связи США 689 4
U.S. NSA - National Security Agency - АНБ США - Агентство национальной безопасности 497 4
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 4
Правительство Израиля - Спецслужбы Израиля - Министерство обороны Израиля - ЦАХАЛ - Армия обороны Израиля - Шабак - Массад - АМАН - МАТАМ - Мамад 118 4
U.S. FTC - Federal Trade Commission - ФТК США - Федеральная торговая комиссия США 453 4
Кабинет министров Украины - ВСУ - Вооружённые силы Украины 89 4
Правительство Индии - Объединённый совет министров Индии - Union Council of Ministers of India 120 3
Правительство Индии - Министерство обороны Индии - Ministry of Defence, MoD - Вооружённые силы Индии - Indian Armed Forces 92 3
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 3
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 3
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3070 3
Росстандарт - Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии - Ростехрегулирование - Госстандарт 382 3
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 3
U.S. CIA - Central Intelligence Agency - ЦРУ США - Центральное разведывательное управление 343 3
Евросоюз - Европарламент - Европейский парламент 259 3
U.S. Congress Legislation - Конгресс США 647 3
World Bank Group - WBG - Всемирный банк 314 3
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 11
КПК - Коммунистическая политическая партия Китая - Чжунго гунчаньдан 45 5
Коммунизм - Коммунистические партии 71 4
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 474 3
Хезболла - военизированная ливанская шиитская организация и политическая партия 55 2
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 539 2
Демократическая политическая партия США 122 2
SIA - Semiconductor Industry Association - Ассоциация полупроводниковой промышленности 211 2
МРАА - Motion Picture Association of America - Американская ассоциация кинокомпаний - Ассоциация кинопроизводителей Америки - Американская Киноассоциация 102 1
СРП - Союз Российских Писателей 6 1
Dravida Munnetra Kazhagam (DMK) - Dravidian Progressive Federation - Дравида Муннетра Кажагам - индийская политическая партия 1 1
CompTIA - Computing Technology Industry Association 32 1
NASSCOM - National Association of Software Services Companies - Национальная ассоциация сервисных компаний - Национальная ассоциация компаний-производителей ПО и техобслуживания 26 1
Национальная коалиция против спама - Национальная Антиспам Коалиция 6 1
Reporters Without Borders - Reporters Sans Frontieres - Репортёры без границ 52 1
RISC-V International - RISC-V Foundation - Ассоциация независимых разработчиков программного обеспечения и вычислительной техники на основе микроархитектуры 51 1
Gamblers Anonymous - Анонимные Игроки 2 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 1
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1066 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 782 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 406 1
SD Card Association - Некоммерческая организация стандартизации карт памяти - Secured Digital (SD) Memory Card 57 1
RIAA - The Recording Industry Association of America - Американская ассоциация звукозаписывающих компаний 259 1
Linux Foundation - Free Standards Group 206 1
XDA Developers - Сообщество мобильных разработчиков 74 1
ICIJ - International Consortium of Investigative Journalists - Международный консорциум журналистских расследований 9 1
ООН ИКАО - Международная организация гражданской авиации - ICAO - International Civil Aviation Organization 110 1
МОК - Международный олимпийский комитет - Comité international olympique - International Olympic Committee 207 1
ACLU - The American Civil Liberties Union - Американский союз гражданских свобод 53 1
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29697 69
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26794 67
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34985 59
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22572 54
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26306 52
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 45
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16978 44
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22558 43
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 8777 43
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 38
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28269 38
Электроника - Микроэлектроника, полупроводниковые приборы, материалы - Electronics - Microelectronics, semiconductor devices - Микроэлектронная компонентная база, МЭКБ - Наноэлектроника - Nanoelectronics 4780 35
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 13054 30
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11803 29
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16236 27
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15433 27
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14767 26
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 25
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 8515 25
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9661 23
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 23
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18329 20
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - SpaceTech - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 10255 19
Кибербезопасность - AntiSpyWare - Spyware - Stalkerware - Вредоносное ПО - Шпионское ПО - Шпионская техника - Кибершпионаж 2442 19
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13714 19
Компьютеризация - PC - Personal Computers - ПК - Персональные компьютеры 5500 17
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18025 17
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24410 16
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 13248 15
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13631 15
Instant Messenger - Мессенджер - Текстовые коммуникация - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 9357 15
Электроника - Дисплей - TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей - LCD (жидкокристаллический, проекционный) телевизор 6613 15
Телевизор - Телевизионный приёмник - Телеоборудование - ТВ-приемник - TV Receiver 7535 15
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) - пальцеориентированный интерфейс 6409 15
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 7385 14
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10595 14
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12904 14
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13309 14
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - ИБ-дефект - Exploit - Эксплоиты (эксплойты), использующие уязвимости в ПО 7599 14
Search engine - поисковая система - поисковые технологии - поисковый робот - поисковый портал 3194 13
Apple iPhone - серия смартфонов 7623 41
Microsoft Windows 16882 32
Google Android 15244 28
Microsoft Windows 2000 8678 25
Linux OS 11533 18
Apple iPad 4012 16
Microsoft Office 4170 16
Apple iOS 8583 14
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 2959 13
FreePik 1841 10
Google YouTube - Видеохостинг 3002 10
Apple Mac - Apple Macintosh 3114 10
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2513 10
Microsoft Skype - Skype Technologies - Skype Software - Skype Communications - Skype Inc - Skype Limited 2125 10
Apple iPhone 6 4861 9
Intel x86 - архитектура процессора 2151 8
Apple iPod 1553 8
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - PT Astra Fact - шрифт 7 7
Meta - Facebook - Instagram - Инстаграм 925 7
ByteDance - TikTok 355 7
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5726 7
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5250 7
ParaType - PT Astra Sans - шрифт 7 6
ParaType - PT Astra Serif - шрифт 7 6
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 2186 6
Google Play - Google Store - Google Android Market 3551 6
Новые облачные технологии - МойОфис 958 6
Microsoft Office PowerPoint - ppt-pptx-pptm 857 6
Microsoft Xbox - Игровая приставка 1937 6
Microsoft Windows Vista Longhorn 1787 6
Dell Latitude - Серия ноутбуков 251 5
Microsoft Surface - Планшет 450 5
Apple - App Store 3109 5
Meta Platforms - WhatsApp Messenger 1287 5
Bitcoin - Биткоин - Криптовалюта - Пиринговая платёжная система 706 5
Microsoft Bing - Microsoft Search in Bing - Microsoft Live Search 512 5
Microsoft Windows Phone OS - Microsoft Windows Smartphone - Microsoft WP-смартфон 1640 5
Sony Playstation (PS) - Игровая приставка 4166 5
E Ink Corporation - E Ink (electronic ink) - E Ink Vizplex, E Ink Pearl, E Ink Pearl HD, E Ink Carta, E Ink Mobius, E Ink Kaleido - "электронные чернила" - Electronic Paper Display, EDP - электронная бумага 545 5
Prology Latitude 21 5
Trump Donald J. - Трамп Дональд 687 22
Jobs Steve - Джобс Стив 1031 14
Gates William Henry - Гейтс Уильям Генри - Гейтс Билл 931 13
Zuckerberg Mark - Цукерберг Марк 369 9
Biden Joseph - Байден Джозеф - Biden Joe - Байден Джо 175 9
Cook Tim - Кук Тим - Кук Тимоти Дональд 404 7
Bezos Jeff - Безос Джефф 177 6
Путин Владимир 3454 5
Obama II Barack Hussein - Обама II Барак Хуссейн 391 5
Musk Elon Reeve - Маск Илон Рив 457 5
Ive Jonathan - Ive Jony - Айв Джонатан - Айва Джони 81 5
Wang J.T. - Ван Джей Ти 31 4
Donahoe John - Донахью Джон 31 4
Welch Jack - Уэлч Джек - Велч Джек 11 4
Son Masayoshi - Сон Масаеси - Сон Масайоши 28 4
Свердлов Денис 201 4
Ming-Chi Kuo - Минг-Чи Куо 93 4
Satya Nadella - Сатья Наделла 227 4
Медведев Дмитрий 1665 4
Zennstroem Niklas - Зеннстрем Никлас 46 3
Friis Janus - Фриис Янус 28 3
Gerstner Louis - Герстнер Луис 19 3
Donahue John - Донахью Джон 8 3
Grove Andrew - Гроув Эндрю 20 3
Xi Jinping - Си Цзиньпин 66 3
Ballmer Steve - Баллмер Стивен 579 3
Huang Jen-Hsun - Хуанг Дженсен - Хуан Джен-Сен 130 3
Bush George - Буш Джордж 336 3
Elop Stephen - Элоп Стивен 156 3
Hawass Zahi - Хавасс Захи 9 2
Hussein Saddam - Саддам Хусейн 45 2
Schröder Stefan - Шродер Стефан 2 2
Lanci Gianfranco - Лянчи Джанфранко 47 2
Milanesi Carolina - Миланези Каролина 21 2
Shallcrass Fred - Шеллкрасс Фред 2 2
Carter Ashton - Картер Эштон 7 2
Gent Chris - Джент Крис 12 2
Savulescu Julian - Савулеску Джулиан 2 2
Isaacson Walter - Исааксон Уолтер - Айзексон Уолтер 28 2
Gantenbrink Rudolf - Гантенбринк Рудольф 2 2
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54748 244
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 123
Россия - РФ - Российская федерация 166168 120
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19139 118
Европа 24964 53
Япония 13807 53
Германия - Федеративная Республика 13221 45
Китай - Тайвань 4245 43
Индия - Bharat 5870 40
Южная Корея - Республика 7052 39
Франция - Французская Республика 8177 24
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 23
США - Нью-Йорк 3180 23
США - Калифорния 4829 22
Китай - Пекин - Beijing 1096 22
Канада 5082 21
Нидерланды 3746 21
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4202 20
США - Калифорния - Кремниевая долина - Silicon Valley 1093 20
Земля - планета Солнечной системы 10865 19
США - Колумбия - Вашингтон 1487 19
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3660 17
Украина 7928 17
Азия - Азиатский регион 5920 15
Финляндия - Финляндская Республика 3697 14
Швеция - Королевство 3782 13
Китай - Гонконг САР - Специальный административный район Китайской Народной Республики 1823 13
Италия - Итальянская Республика 4508 13
Испания - Королевство 3840 13
Израиль 2856 12
Иран - Исламская Республика Иран 1155 11
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 10
Америка - Американский регион 2206 9
Ирак - Республика 709 9
Ближний Восток 3154 8
Бразилия - Федеративная Республика 2520 8
США - Техас 1048 8
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3134 7
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2607 7
Бельгия - Королевство 1192 7
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 107
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Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18148 71
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 40
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Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8841 23
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6692 23
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M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4802 22
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ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции - Трансграничная торговля 3986 18
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11686 18
Антитеррор - Терроризм - террористические акты - антитеррористические меры 1643 18
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Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 5109 17
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Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6680 12
Судебная власть - Уголовное преступление - уголовное наказание - правонарушение (общественно опасное деяние) - задержание, арест, лишение свободы - тюремное заключение 3859 11
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 5111 10
Человеческие ресурсы - Увольнение персонала - Сокращение кадров 1403 10
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6772 10
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 8073 10
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4992 10
Инвестиции венчурные - Venture investments - Private Equity - Частные капиталовложения - Частные инвестиции 2308 10
FT - Financial Times 1296 212
NYT - The New York Times 1100 177
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6095 31
The Times 75 24
Bloomberg 1627 23
Los Angeles Times - LA Times - Лос-Анджелес Таймс 88 22
Commercial Times 110 20
Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1339 18
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11566 14
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2733 13
Korea Times 132 13
Warner Bros. Discovery - WarnerMedia CNN - Turner Broadcasting System 676 12
Times of India 40 11
TechCrunch - TechCrunch Network - TechCrunch Distrupt - TechCrunch Awards 1309 11
Sunday Times 26 9
The Verge - Издание 619 9
Warner Bros. Discovery - WarnerMedia - Time Warner - Warner Communications Inc - Time Inc 609 9
E-Commerce Times 69 8
The Register - The Register Hardware 1784 8
DigiTimes - Издание 1331 8
EE Times 160 8
Economic Times 43 8
Seattle Times 40 7
Forbes - Форбс 1002 7
Wikipedia - Википедия 650 7
The Washington Post 350 7
News Corp - News Corporation 221 6
Washington Times 22 5
Коммерсантъ - Издательский дом 2399 5
Fortune 211 5
CNews RND - R&D.CNews 2274 5
Taipei Times 32 4
The Guardian - Британская газета 406 4
AP - Associated Press 2007 4
The China Times 11 4
IBT - International Business Times 14 4
Warner Bros. Discovery - WarnerMedia - AOL TW - AOL Time Warner 555 4
CNET Networks - CNET News 1643 4
Nando Times 20 3
Defensetech 47 3
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 9
Gartner - Гартнер 3658 9
TrendForce 187 8
IDC - International Data Corporation 4975 6
IHS iSuppli - IHS Infonetics Research - IHS Markit - IHS Technology 530 3
Мировой ИТ-рынок - Мировой рынок информационных технологий 146 2
S&P Global - Standard & Poor's - Standard and Poor’s 552 2
S&P 500 565 2
Internet Stock Report 994 2
Jupiter Media Metrix - Jupiter Research 392 2
ФОМ - Фонд Общественное Мнение - ФОМнибус 227 2
Dow Jones - WSJ - Wall Street Strategies 41 1
Scarborough Research 6 1
Российская газета - Russia Beyond the Headlines 4 1
Millward Brown - Millward Brown Optimor - Millward Brown Ineractive - Kantar Millward Brown - BrandZ 15 1
Enderle Group 17 1
Top500 Рейтинг суперкомпьютеров 143 1
Fortune Global 500 295 1
Forrester Research 834 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3961 1
Nielsen Holdings - NielsenIQ - Nielsen Global Connect - NetRatings - ACNielsen (AC Nielsen) - Nielsen Media Research (NMR) 432 1
Microsoft Research 144 1
Counterpoint Research 110 1
IDC Worldwide Quarterly Mobile Phone Tracker 28 1
The Economist Intelligence Unit 41 1
Fortune Global 100 142 1
Refinitiv - Financial and Risk Thomson Reuters 17 1
Guinness World Records - Книга рекордов Гиннесса 195 1
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей - Индекс счастья клиента 851 1
Bain Group - Kantar Group - TNS Kantar - Taylor Nelson Sofres 35 1
ATTOLab 1 1
NPD DisplaySearch 285 1
comScore 379 1
TeleGeography Research 40 1
Moody's Investors Service 136 1
Datamonitor 83 1
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 1001 5
University of Oxford - Оксфордский университет 211 5
SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 648 4
СПбГЭУ - Санкт-Петербургский государственный экономический университет - Ленинградский финансово-экономический институт - ФинЭк, ИНЖЭКОН, ГУСЭ 86 4
Beijing University - Peking University - БэйДа - Пекинский университет 48 3
Keele University - Кильский университет имени Кристиана Альбрехта 5 2
Newcastle University - Ньюкаслский университет - Университет Ньюкасла - Университет Ньюкасла-апон-Тайн 18 2
British Library - Британская библиотека 30 2
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1727 2
Harvard University - Гарвардский университет - Гарвард 471 2
МИЭТ НИУ - Московский институт электронной техники - Национальный исследовательский университет - МНТЦ - Международный научно-технологический центр 311 2
LLNL - Lawrence Livermore National Laboratory - Ливерморская национальная лаборатория им. Э. Лоуренса 201 2
Princeton University - Принстонский университет - PEAR, Princeton Engineering Anomalies Research - PPPL, Princeton Plasma Physics Laboratory - Принстонская лаборатория физики плазмы - PNI, Princeton Neuroscience Institute - институт нейробиологии 162 2
Китай - Государственный совет КНР - НОАК - Оборонный научно-технический университет Народно-освободительной армии Китая - National University of Defense Technology, NUDT 20 2
CAS - Chinese Academy of Sciences - АНК - Академия наук Китая - Китайская академия наук 259 2
University of Pennsylvania - Pennsylvania State University - Университет Пенсильвании - Пенсильванский университет - Университет штата Пенсильвания 170 2
University of Leeds - Лидсский университет - Университет Лидса 55 1
NOA - National Observatory of Athens - Национальная обсерватория Афин - Афинский институт геодинамики Греческий геодинамический институт 9 1
University of Delaware - Делавэрский университет - Университет Делавэра - Mount Cuba Astronomical Observatory, MCAG - Астрономическая обсерватория Маунт-Куба 18 1
Pearson VUE 55 1
Northeastern Boston University - Северо-Восточный университет Бостон США 10 1
Univerzitet u Saraĵevu - University of Sarajevo - Сараевский университет 1 1
University of Minnesota - Миннесотский университет - Университет Миннесоты 44 1
University of Warwick - Уорикский университет - Университет Уорика - Warwick Business School 53 1
UvA - Universiteit van Amsterdam - Амстердамский университет - Университет Амстердама 20 1
Wayne State University - Государственный университет Уэйна 5 1
Veermata Jijabai Technological Institute - Технологический институт Вирмата Джиджабай 1 1
Smithsonian Institution - Смитсоновский институт 26 1
НИЦ Курчатовский институт - Национальный исследовательский центр - ЛИПАН - Лаборатория измерительных приборов АН СССР 294 1
РАН - Российская академия наук 2122 1
UC Berkeley, Berkeley Cal - University of California, Berkeley - California Berkeley University of California - Калифорнийский университет в Беркли 297 1
University of Cambridge - Кембриджский университет 257 1
IMEC - Interuniversity Microelectronics Centre 20 1
Indiana University - Индианский университет - Университет штата Индиана 49 1
СВФУ - Северо-Восточный федеральный университет имени М. К. Аммосова - Якутский госуниверситет 75 1
NYU - New York University - Нью-Йоркский университет - Polytechnic Institute of New York University - Политехнический институт Нью-Йоркского университета 111 1
ДГТУ - Донской государственный технический университет - Северо-Кавказский институт сельскохозяйственного машиностроения - Азово-Черноморский институт сельскохозяйственного машиностроения - Ростовский-на-Дону институт сельскохозяйственного машиностроения 46 1
Illinois State University - Иллинойсский университет - Университет штата Иллинойс 201 1
UNSW - University of New South Wales - Университет Нового Южного Уэльса 51 1
University of Bristol - Бристольский университет 86 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2663 9
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 7
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1283 5
CES - Consumer Electronics Show - CES Innovation Awards - Международная выставка потребительской электроники 635 3
День молодёжи - 27 июня 1087 2
Webby Awards - Премия Вебби 26 1
ISSCC - International Solid-State Circuits Conference 27 1
ПаВТ - Параллельные вычислительные технологии 10 1
CNews Conferences - CNews Конференции - Агентство маркетинговых коммуникаций 2194 1
WWDC - Apple Worldwide Developers Conference 182 1
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 952 1
Computex - Тайбэйская международная компьютерная выставка- Taipei International Information Technology Show 138 1
FIA - Formula 1 - Формула 1 - класс гонок на автомобилях с открытыми колёсами 228 1
Defcon 45 1
SPIE Advanced Lithography 1 1
Swedish Academy - Nobel Prize - Нобелевская премия 389 1
Международный женский день - 8 марта 418 1
The Giving Pledge - Клятва дарения 3 1
Pulitzer Prize - Пулитцеровская премия 9 1
Рождество Христово - Рождественские каникулы 664 1
Международный день медицинской сестры - 12 мая 68 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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