Россиянам запретили самые популярные в мире шрифты. Times New Roman и Arial им больше недоступны

Каталог шрифтов Monotype, в числе которых Times New Roman и Arial больше недоступен с российских IP. Официальных заявлений по этому поводу компания не делала. Вероятно, это часть международных антироссийских санкций – Monotype не в первый раз вводит ограничения для россиян.

Американские шрифты россиянам не положены

Американская компания Monotype присоединилась к антироссийским санкциям и полностью закрыла россиянам доступ к каталогу своих шрифтов, пишут «Ведомости». В собственности компании находятся очень популярные во всем мире шрифты Times New Roman, Arial, Verdana, Tahoma и Helvetica, а также ряд других, менее распространенных.

Редакция CNews убедилась, что сайт действительно закрыт для пользователей с российским IP-адресом. При этом попытка зайти на него через VPN увенчалась успехом – пользователь получает доступ к форме регистрации, после чего ему открывается доступ к каталогу шрифтов.

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На момент публикации материала Monotype не делала официальных заявлений по поводу отлучения россиян от своего каталога шрифтов. Также нет точной даты, когда именно доступ к нему был закрыт. По информации одного из источников издания, пользоваться этим каталогом из России было невозможно уже 11 апреля 2022 г., но не исключено, что Monotype вела ограничения для россиян еще раньше.

Пиратские и коробочные версии спасут ситуацию

Шрифты Monotype все еще можно использовать в России. К примеру, они входят в состав коробочных версий Office – покупая их, россияне автоматически приобретают возможность легально пользоваться продукцией Monotype. Это подтвердил изданию и глава аналитического агентства Content Review Сергей Половников. «Microsoft уже купила у Monotype права на эти шрифты. Конечно, Monotype может добиться запрета на использование шрифтов в России, но это слишком большая волокита, вряд ли компания на это пойдет», – отметил он.

Результат деятельности Monotype

Кроме того, в России широко развит интерес к пиратскому программному обеспечению. В стране существует немалое число торрент-трекеров, в том числе и еще не попавших в «черный список» Роскомнадзора. К тому же, на фоне антироссийских санкций власти всерьез задумались о легализации пиратских версий программ, созданных ушедшими из России иностранными компаниями. Microsoft с ее Windows и Office входит в их число. На середину апреля 2022 г. данный вопрос оставался открытым.

Обойти запрет можно за пару кликов

Плюс ко всему, опрошенные «Ведомостями» юристы утверждают, что новый шаг Monotype против россиян не означает, что теперь гражданам России нельзя пользоваться ее шрифтами. «Это не значит, что российские издательства, производители ПО и другие лица автоматически лишаются права на использование результатов интеллектуальной деятельности Monotype», – заявил изданию управляющий партнер юридической компании Enterprise Legal Solutions Юрий Федюкин.

Monotype очень не любит Россию

Компания Monotype начала вводить антироссийские санкции задолго до того, как это стало популярным среди иностранных компаний. К примеру, еще в 2016 г. она строго-настрого запретила российской Astra Linux использовать шрифты Times New Roman и Arial в ее одноименной операционной системе.

Monotype тогда заявила, что не разрешает использовать ее продукт компаниям, сотрудничающим с российским Минобороны. Поводом для отказа в данном случае послужило упоминание об участии разработчика Astra Linux в работе международного авиасалона МАКС.

Но на этом Monotype не остановилась. Затаившись на два года, она нанесла новый удар в конце 2018 г. На этот раз она, как сообщал CNews, ввела запрет на использование принадлежащих ей шрифтов в российских госучреждениях. Согласно новым ее условиям, шрифты Times New Roman, Arial и Courier New могли использоваться только на отдельных ПК или для печати документов, но при этом их было запрещено передавать с компьютера на компьютер, а также применять для создания электронных документов или программных продуктов.

Трагедии в этом нет

С одной стороны, шрифты Times New Roman, Arial и Courier New знают и используют многие, как и другие разработки Monotype. С другой, нельзя сказать, что Россия целиком и полностью зависит от них.

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На самом деле, в стране давно есть отечественные полноценные заменители основных шрифтов Monotype. В 2019 г. появилась серия российских шрифтов PT Astra за авторством компании «Паратайп», созданная специально для отечественной ОС Astra Linux.

Отечественный шрифт PT Astra Serif

На момент запуска данная серия включала шрифты PT Astra Serif и PT Astra Sans, полностью метрически идентичные западному Times New Roman. Летом 2021 г. серия пополнилась шрифтом PT Astra Fact, способный заменить собой Verdana. Над ним работали специалисты все той же «Паратайп».

С октября 2019 г. шрифты линейки PT Astra входят в состав российского пакета офисных программ «МойОфис». Это разработка компании «Новые облачные технологии», постепенно вытесняющая Microsoft Office с компьютеров, стоящих на балансе госведомств. К примеру, осенью 2019 г. столичные власти приобрели 589 лицензий «МойОфис» на сумму 5,24 млн руб.

В марте 2021 г. Росстандарт прописал в ГОСТе рекомендацию по использованию госорганами свободно распространяемых и российских шрифтов вместо американских Times New Roman, Arial и им подобных.

«Шрифты являются неотъемлемой частью любого прикладного программного обеспечения, от операционной системы до калькулятора, и в основном, поставляются вместе с ОС, – сообщил CNews Петр Щеглов, директор по продуктовому маркетингу «МойОфис». – Установленные приложения могут использовать большинство этих шрифтов. Monotype является владельцем наиболее распространенных шрифтов, они уже более 40 лет применяются во всех популярных операционных системах Microsoft и Apple. В случае с организациями, которые годами эксплуатировали иностранное офисное ПО, это привело к накоплению большого количества документов, которые оформлены такими шрифтами. Более того, некоторые органы власти до сих пор требуют применять именно такие шрифты при создании официальных документов, например, в сфере образования.

«Поскольку в отечественных ОС нет популярных платных иностранных шрифтов, то при открытии в них документов, ранее созданных с использованием таких шрифтов, программное обеспечение будет пытаться подобрать для отображения документа один из доступных, в результате чего документ может просто “разъехаться”, – добавил Петр Щеглов. – Проблема особенно остро проявилась при переходе организаций на российский софт.

Со слов Петра Щеглова, «МойОфис» еще в 2016 г. представил бесплатные свободно-распространяемые шрифты XO_Fonts, которые являются метрическими аналогами популярных иностранных шрифтов. «Они поставляются вместе с редакторами “МойОфис” и позволяют корректно отображать ранее созданные документы. Их также можно бесплатно скачать с нашего корпоративного сайта и использовать вообще в любых приложениях», – подытожил Петр Щеглов.