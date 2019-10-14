В обновленном пакете «Мойофис» появилось 167 новых функций

«Новые облачные технологии» объявили о релизе обновленной платформы «Мойофис». В новой версии расширены возможности комплекса средств для разработчиков «Мойофис SDK» для взаимодействия с прикладными системами.

Решение «Мойофис SDK» получило новые функции для работы с текстом и таблицами: средства вызова операций с закладками, поиск, вставку и удаление данных из документов, возможность изменения параметров ячеек и обновленный модуль экспорта в PDF/A-1. Продукт прошел тестирование на совместимость с несколькими российскими системами электронного документооборота и уже интегрирован в СЭД «Логика бизнеса».

«Вектор развития "Мойофис" сместился от разработки приложений к созданию платформы, которая может быть интегрирована в экосистему любого масштаба. Нашим заказчикам требуются отечественные решения для создания собственных информационных систем и частных облаков, а также защищенные системы электронного документооборота. По оценкам независимых экспертов, объем этого рынка в России превышает 50 млрд руб. в год. Мы стремимся с помощью инструментов "Мойофис SDK" максимально упростить переход для крупных корпоративных заказчиков на современные отечественные решения», — сказал Евгений Фенюшин, директор по продуктам «Мойофис».

В новом релизе теперь поддерживаются кириллические списки. Они востребованы в российских органах государственной власти, госструктурах, министерствах и ведомствах, которые ведут документооборот с использованием такой маркировки текстовых разделов. Также к 11 импортонезависимым и уже встроенным в «Мойофис» шрифтам XO Fonts добавлено еще два шрифта разработчика операционных систем Astra Linux: PT Astra Sans и PT Astra Serif.

Редакторы текста и таблиц на всех платформах получили улучшенные средства визуализации данных и работы с диаграммами, а электронная почта — функцию отзыва писем, модернизированную индикацию ответов на события в календаре и поддержку пользовательских аватаров. Поиск адресата теперь осуществляется по всем указанным в системе полям: по имени, фамилии, адресу электронной почты, городу, должности и личному номеру телефона.

Во всех компонентах также были улучшены и доработаны визуальные элементы и эргономичность интерфейса.

В мобильных приложениях появилась функция обратной связи — пользователи могут оставлять свои пожелания по развитию продуктов. На планшетах и смартфонах была усовершенствована проверка правописания. В приложении для iOS появилось отображение комментариев при работе с текстом в режиме рецензирования, а также математическая функция «АГРЕГАТ» в табличном редакторе. Эта функция возвращает агрегатный результат вычислений по списку или базе данных с возможностью пропуска скрытых строк и значения ошибок.