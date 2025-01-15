Фенюшин Евгений
Фенюшин Евгений и организации, системы, технологии, персоны:
|Минздрав РФ - НЦЭСМП ФГБУ МЗРФ - Научный центр экспертизы средств медицинского применения 12 3
|Почта России ПАО 2112 1
|Мосавтодор ГБУ 10 1
|Unsplash 762 1
|Шадаев Максут 1008 4
|Фишер Андрей 74 4
|Бутенко Юрий 65 4
|Ложникова Анастасия 5 4
|Дзвинко Роман 18 4
|Веригин Илья 33 4
|Солодовников Денис 94 3
|Ципорин Павел 102 3
|Дюбанов Анатолий 95 3
|Парфенов Юрий 10 3
|Степанов Максим 10 3
|Кошечкин Константин 11 3
|Казеко Владимир 9 3
|Звягина Наталья 64 3
|Цариковский Федор 32 3
|Соколов Олег 51 3
|Городилов Михаил 18 3
|Земской Николай 15 3
|Чукарин Алексей 59 2
|Фоменко Алексей 7 2
|Кузнецов Сергей 154 2
|Соловьев Денис 5 2
|Энфиаджян Рубен 23 2
|Шаблыков Никита 29 2
|Разумовский Дмитрий 121 2
|Лопаткин Герман 104 2
|Гуревич Раиса 16 2
|Красильников Илья 7 2
|Рустамов Рустам 412 1
|Салов Антон 38 1
|Подбуцкий Георгий 44 1
|Бейлезон Олег 32 1
|Дербенков Сергей 5 1
|Рудычева Наталья 95 1
|Меджитов Тимур 85 1
|Кошкин Андрей 21 1
|Сметанин Николай 2 1
|Аношко Юрий 5 1
|Бигулов Тимур 9 1
|Лашин Ренат 69 1
|Роспатент РФ - ФИПС - Федеральный институт промышленной собственности - Палата по патентным спорам 97 1
|Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 840 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
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