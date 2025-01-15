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Индексная книга (каталог) CNews*
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Фенюшин Евгений



15.01.2025 SL Soft (ГК Softline) и Yandex Cloud объявили о стратегическом партнерстве 1
02.12.2024 Цифровые стратегии компаний: как и почему меняются 1
11.08.2023 В России началась блокировка Gmail, Google Docs, Google Диск 1
10.08.2023 Microsoft вводит драконовские санкции против России. Бизнесу запрещают продлевать лицензии. Спастись можно только пиратством 1
02.03.2023 «МойОфис» рассказал об изменениях в партнерской программе 1
03.12.2020 Система документационного управления «Приоритет» интегрирует технологии «Мойофис» 1
11.11.2020 В обновлении «МойОфис» появились 122 новые функции и поддержка российской криптографии 1
27.10.2020 Мобильное приложение «МойОфис Документы» появилось в AppGallery 1
11.08.2020 «Мой офис» упростил доступ к пробным версиям продуктов 1
23.12.2019 «Мой офис» обзавелся важной опцией, которой нет ни в одном редакторе в мире 1
14.10.2019 В обновленном пакете «Мойофис» появилось 167 новых функций 1
18.09.2019 МойОфис интегрирован в «Логика: СЭД» для бесшовного редактирования документов 1
11.09.2019 В «МойОфис» появится бизнес-аналитика данных на основе платформы «Планета» от IBS 1
21.05.2019 «МойОфис» получил более 70 новых функций и улучшений 1
20.11.2018 MerliONCloud будет предоставлять пакет «МойОфис» как услугу 1
12.09.2018 Обновленный «МойОфис» расширил возможности для интеграции и оптимизация защиты 1
09.08.2018 «МойОфис» подтвердил совместимость с «РЕД ОС» 1
23.01.2018 Разработчики платформы «МойОфис» получили сертификат Powered by SAP NetWeaver 1
31.10.2017 «Реак Софт» и «Новые облачные технологии» договорились работать вместе 1
04.07.2017 «АйТи» и «Новые облачные технологии» представили рабочее место на базе российского ПО 1
17.04.2017 Госведомства превращаются в ИТ-компании, оказывающие услуги гражданам 1
31.03.2017 Определены главные темы выступлений на конференции CNews «ИКТ в госсекторе 2017» 1
28.03.2017 ФНС, МИД, Россельхознадзор, ФССП, Казначейство, МЧС, ФСС, Росимущество, ФАС на конференции CNews «ИКТ в госсекторе 2017» 1
22.03.2017 ФНС, МИД, Россельхознадзор, ФССП, Казначейство, МЧС, ФСС, Росимущество, ФАС на конференции CNews «ИКТ в госсекторе 2017» 1
22.12.2016 «Новые облачные технологии» представили обновление пакета «МойОфис Стандартный» 1
03.11.2015 Приложения «МойОфис» интегрируются в операционную систему Astra Linux 1

Публикаций - 26, упоминаний - 26

Фенюшин Евгений и организации, системы, технологии, персоны:

Новые облачные технологии (НОТ) 444 17
ЭЛАР - Электронный архив - НПО Опыт 1008 4
СКБ Контур - Специальное конструкторское бюро Контур 1038 4
БизнесАвтоматика НПЦ - Научно-производственный центр 45 3
Microsoft Corporation 24624 3
Softline - Софтлайн 2810 3
Digital Design - Диджитал Дизайн 538 2
АйТи - Аплана - Логика Бизнеса - ранее БОСС Референт 240 2
Конфидент ЦЗИ 107 2
Правительство Москвы - ДИТ Москва - ГКУ Инфогород - ГБУ Информационный город 21 2
Oracle Corporation 6687 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 1876 2
Ростелеком - РТЛабс 178 2
Promt - Промт 293 2
SAP SE 5276 1
Huawei 3933 1
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт 1633 1
Ред Софт - Red Soft 700 1
Merlion - Мерлион 793 1
Бином 23 1
Ростелеком 9700 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3901 1
АйТи 1365 1
Directum - Директум 1089 1
КриптоПРО - Крипто-ПРО 400 1
Honor - Shenzhen Zhixin New Information Technology 698 1
Huawei Mobile Services 72 1
Ростех - Автоматика Концерн 1639 1
Открытые технологии 701 1
Импульс Телеком - Атри-Групп 14 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4875 1
Базальт СПО - BaseALT 655 1
Google Russia - Гугл Россия 178 1
Google LLC 11775 1
Реак Софт 9 1
Apple Inc 12100 1
Microsoft Russia - Майкрософт Россия 818 1
Системы документооборота 498 1
Softline - Sl Soft - Сл Софт 231 1
Yandex - Яндекс 7339 1
Минздрав РФ - НЦЭСМП ФГБУ МЗРФ - Научный центр экспертизы средств медицинского применения 12 3
Почта России ПАО 2112 1
Мосавтодор ГБУ 10 1
Unsplash 762 1
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 730 5
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11624 4
Росгвардия - Федеральная служба войск национальной гвардии РФ 250 4
Россельхознадзор РФ - Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору 133 4
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4955 4
ФМБА России - Центр Крови ФГБУЗ 96 4
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4077 3
МВД РФ - ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации - Главное управление по вопросам миграции - Управления Федеральной миграционной службы 583 3
ФАС РФ ФБУ ИТЦ - Информационно-технический центр - ФГИС ЕИАС Федеральной антимонопольной службы России - Экспертный совет по информационным технологиям 59 3
Федеральное казначейство России 1772 3
СФР - ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 426 3
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества - Роскомимущества - Российский фонд федерального имущества, РФФИ 586 3
Росаккредитация - Федеральная служба по аккредитации 156 3
ФМБА России - Федеральное медико-биологическое агентство 158 3
Минфин РФ - Росфиннадзор - Федеральная служба финансово-бюджетного надзора 39 3
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1665 2
Правительство Ярославской области - Губернатор Ярославской области - органы государственной власти 56 2
Правительство Ханты-Мансийского автономного округа Югры - Департамент информационных технологий и цифрового развития ХМАО-Югры - Депинформтехнологий Югры 119 2
Администрация Перми 21 2
Росрезерв - Федеральное агентство по государственным резервам 51 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3134 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 2991 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1361 1
Росархив - Федеральное архивное агентство 131 1
Государственные органы власти - РОИВ РФ - Органы исполнительной власти - республиканские, областные правительства 80 1
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2499 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5908 1
ФССП РФ - Управление информационных технологий Федеральной службы судебных приставов 27 1
Правительство Приморского края - Губернатор Приморского края - органы государственной власти 26 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 661 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65952 15
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19279 13
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15715 12
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 12738 8
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25335 8
Офисные приложения - Офисные пакеты ПО - Office Applications - Office Software packages 1987 7
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21134 6
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12510 5
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27359 5
Private Cloud - Частные облака - Приватные облака - Корпоративные облака - Защищенное корпоративное облако, ЗКО 1119 5
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 10961 5
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30684 5
GovTech - Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе - Цифровая власть - госдиджитал 2113 4
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11121 4
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 6218 4
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 9181 4
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24113 4
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29676 4
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24120 4
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 4481 3
OASIS - ODF, ODT, XODT - OpenDocument Format - OASIS Open Document Format for Office Application - открытый формат документов для офисных приложений 239 3
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9374 3
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13359 3
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 13932 3
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50398 3
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 11944 3
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 20598 3
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 13802 3
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10155 3
Email - Почтовый шлюз - Почтовый сервер - сервер электронной почты - почтовый сервис - почтовый клиент - Mail Transfer Agent, MTA 1822 3
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды 6083 3
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11345 2
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса 4694 2
SDK - Software development kit - Комплект средств разработки ПО 980 2
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 5308 2
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7357 2
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 6552 2
Кибербезопасность - СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Information security controls - Средства криптографической защиты информации - Средства защиты конфиденциальной информации - Шифрование - Криптография - Криптозащита 4214 2
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11615 2
File Manager - Файловый менеджер 346 2
Новые облачные технологии - МойОфис 778 24
Google Android 13994 5
Linux OS 9936 5
Apple iOS 7809 4
Новые облачные технологии - МойОфис Частное облако - MyOffice Private Cloud 73 4
Новые облачные технологии - МойОфис Таблица 30 4
Новые облачные технологии - МойОфис Документы - MyOffice Document 68 4
СФР - ПФР ЕГИССО - Единая государственная информационная система социального обеспечения 60 4
ФГИС ФРИ - Федерального реестра инвалидов 77 4
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1419 4
Новые облачные технологии - МойОфис SDK - Комплект средств разработки 15 3
ГИС Контингент - региональный сегмент единой федеральной межведомственной системы учета контингента обучающихся по основным образовательным программам и дополнительным общеобразовательным программам 111 3
ЗАГС РФ ЕГР - Единый государственный реестр записи актов гражданского состояния 76 3
ГИС ЕИС СКИ - Единая информационная система в сфере систематизации и кодирования информации 11 3
ФРН РА - Федеральный реестр населения - Федеральный регистр сведений о населении Российской Федерации 26 3
Федеральное казначейство России - ЭБ ГИИС ЕПБС - Единый портал бюджетной системы РФ - Электронный бюджет Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами 225 3
Microsoft Windows 15656 3
Microsoft Office Word 776 2
Новые облачные технологии - МойОфис Стандартный 81 2
Новые облачные технологии - МойОфис Текст 22 2
Новые облачные технологии - МойОфис Почта Mailion 124 2
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2030 2
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5168 2
Apple iPad 3860 1
Google Play - Google Store - Android Market 3291 1
Apple macOS 2059 1
Apple - App Store 2890 1
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 915 1
Ростелеком - ОМП - Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 830 1
Huawei AppGallery 280 1
Merlion - MerliOnCloud 39 1
Honor 10 - Смартфон 38 1
Huawei P Smart - серия смартфонов 16 1
Huawei P20 - Серия смартфонов 134 1
Microsoft Office Excel 1197 1
Samsung Electronics - Tizen OS - Linux 242 1
Т-Платформы - Таволга терминал 27 1
Red Hat RPM - Package Manager 159 1
SAP NetWeaver 137 1
SAP NetWeaver MyOffice ABAP Add-on 1 1
Шадаев Максут 1008 4
Фишер Андрей 74 4
Бутенко Юрий 65 4
Ложникова Анастасия 5 4
Дзвинко Роман 18 4
Веригин Илья 33 4
Солодовников Денис 94 3
Ципорин Павел 102 3
Дюбанов Анатолий 95 3
Парфенов Юрий 10 3
Степанов Максим 10 3
Кошечкин Константин 11 3
Казеко Владимир 9 3
Звягина Наталья 64 3
Цариковский Федор 32 3
Соколов Олег 51 3
Городилов Михаил 18 3
Земской Николай 15 3
Чукарин Алексей 59 2
Фоменко Алексей 7 2
Кузнецов Сергей 154 2
Соловьев Денис 5 2
Энфиаджян Рубен 23 2
Шаблыков Никита 29 2
Разумовский Дмитрий 121 2
Лопаткин Герман 104 2
Гуревич Раиса 16 2
Красильников Илья 7 2
Рустамов Рустам 412 1
Салов Антон 38 1
Подбуцкий Георгий 44 1
Бейлезон Олег 32 1
Дербенков Сергей 5 1
Рудычева Наталья 95 1
Меджитов Тимур 85 1
Кошкин Андрей 21 1
Сметанин Николай 2 1
Аношко Юрий 5 1
Бигулов Тимур 9 1
Лашин Ренат 69 1
Россия - РФ - Российская федерация 144195 20
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43156 5
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7421 4
Россия - ЦФО - Тамбовская область 566 4
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17365 3
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Ханты-Мансийский автономный округ Югра 1193 3
Россия - ПФО - Мордовия Республика 603 3
Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 1657 3
Россия - ЦФО - Ярославская область 849 3
Россия - ПФО - Татарстан Республика 2896 2
Беларусь - Белоруссия 5638 2
Франция - Французская Республика 7845 2
Испания - Королевство 3706 2
Россия - ЮФО - Ростовская область 1518 2
Россия - ДФО - Приморский край - Приморье 1158 2
Россия - ЦФО - Калужская область 979 2
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52100 2
Казахстан - Республика 5525 1
Россия - УФО - Свердловская область 1491 1
Италия - Итальянская Республика 4352 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14110 1
Украина 7608 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край 1761 1
Португалия - Португальская Республика 918 1
Россия - ЦФО - Липецкая область 546 1
Европа 21767 1
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 2938 1
Россия - ПФО - Поволжье - Поволжский район 716 1
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 3091 1
Россия - ПФО - Башкортостан Республика - Башкирия 1226 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 1143 1
Россия - СФО - Сибирский федеральный округ 1550 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14191 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13317 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51002 18
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 9926 4
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8368 3
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 10956 3
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3106 3
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14315 3
Страхование - Страховое дело - Insurance 5826 3
Английский язык 6634 2
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 7595 2
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3039 2
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 4970 2
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3646 2
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 47984 2
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Confidential information 6048 2
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4142 2
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 6936 2
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Умный город - Информационный город - Программа строительства умных городов - Цифровизация городского хозяйства 134 2
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6121 2
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 10940 2
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции 3416 2
ГЧП - Государственно-частное партнёрство 114 1
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 5962 1
Ergonomics - Эргономика 1597 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 3930 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24080 1
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 2801 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5760 1
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 2916 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 9785 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Монополии - Monopoly - антимонопольные службы, законодательство, комплаенс 1788 1
Здравоохранение - Донорство - Переливание крови - Программы развития добровольного донорства крови 280 1
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 5972 1
Почта - услуги почтовой связи - почтовые услуги - почтовые отправления 1562 1
БК РФ - Бюджетный кодекс Российской Федерации - Федеральный бюджет Российской Федерации 2899 1
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 7834 1
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2164 1
Здравоохранение - Эпидемиология - Самоизоляция, Self-isolation - Карантин, Quarantine - Lockdown, Локдаун - строгие санитарно-эпидемиологические ограничения по перемещению граждан 724 1
Цифровой регион - Федеральный проект 93 1
Стихийные бедствия - Natural disasters - Природные катастрофы - Природные катаклизмы - Чрезвычайная ситуация (ЧС ) 1268 1
Кредитование - Коллекторское агентство - долговое агентство 311 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11241 3
Госрасходы - портал 69 3
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 959 1
Коммерсантъ - Издательский дом 1859 1
Forbes - Форбс 816 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8131 3
Роспатент РФ - ФИПС - Федеральный институт промышленной собственности - Палата по патентным спорам 97 1
Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 840 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2006 3
Merlion IT Solutions Summit 9 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7650 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2421 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1116 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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