«Мой офис» упростил доступ к пробным версиям продуктов

«Мой офис», российский производитель офисного программного обеспечения для совместной работы с документами и коммуникаций, объявил о запуске пробных версий продуктов «Мой офис Частное облако» и «Мой офис Стандартный». Скачать «Мой офис» и оформить заявку на подключение к демонстрационному стенду можно на сайте компании.

«Мой офис Частное облако» позволяет создать единую рабочую среду, которая может быть развернута на серверах организации или доверенного партнера. Решение обеспечивает полный контроль над пользовательскими данными, причем, доступ к ним может осуществляться из любого места и с любого устройства — через браузер или мобильное приложение для смартфона. Мобильные версии ПО «Мой офис» распространяются бесплатно и доступны для скачивания в магазинах приложений для устройств на базе iOS и Android.

Протестировать «Мой офис Частное облако» можно двумя способами: подключиться к инфраструктуре «Моего офиса», либо с помощью компании-партнера развернуть ПО на собственных серверных мощностях. Пользователи смогут совместно создавать и редактировать документы, работать с электронной почтой и встроенным мессенджером. В состав решения входит система хранения данных и почтовая служба с календарем и адресной книгой.

Ознакомительная версия продукта «Мой офис Стандартный» содержит редакторы текстовых и табличных документов, а также приложение для просмотра презентаций. Решение совместимо с популярными операционными системами. «Мой офис Стандартный» устанавливается непосредственно на компьютер пользователя и работает без подключения к сети.

По завершению периода пробного тестирования, который составляет 14 дней для решений «Мой офис Частное облако» и 30 дней для «Мой офис Стандартный», пользователи могут обратиться к любому дистрибьютору или реселлеру продуктов «Моего офиса», чтобы приобрести неисключительные лицензии и продолжить работу. Партнерская сеть «Моего офиса» состоит из более чем 1,4 тыс. компаний в разных регионах России.

«С нашими продуктами работают сотни тысяч сотрудников различных государственных и коммерческих организаций. Увеличивается и количество новых запросов на тестирование, только за первую половину 2020 г. этот показатель вырос более чем в три раза по сравнению с прошлым годом. Теперь пользователи могут быстро и легко получить продукты прямо на сайте "Моего офиса" и провести "пилотные проекты". После тестирования наши партнеры готовы оказать помощь в дальнейшем развертывании, настройке и адаптации решений на существующей инфраструктуре организации», — сказал Евгений Фенюшин, директор по продуктам компании «Мой офис».