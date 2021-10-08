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Новые облачные технологии
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Публикаций - 39, упоминаний - 62
Новые облачные технологии упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Путин Владимир 1828 4
|Комиссаров Дмитрий 157 3
|Кирсанов Алексей 24 3
|Смирнов Алексей 142 2
|Савюк Виктор 23 2
|Медведев Дмитрий 1434 2
|Давидан Александр 14 2
|Чернышенко Дмитрий 234 2
|Цуприк Василий 7 1
|Акимов Максим 167 1
|Чеглаков Андрей 40 1
|Белозеров Олег 19 1
|Warnig Matthias - Варниг Маттиас 10 1
|Hendel Thomas - Хендель Томас 12 1
|Емельченков Сергей 83 1
|Фенюшин Евгений 21 1
|Etoundi Laurent - Этунди Лоран Сердж Нгоа 1 1
|Спиридонов Дмитрий 23 1
|Болдырев Алексей 1 1
|Харьков Александр 1 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 769684, в очереди разбора - 673368.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 769684, в очереди разбора - 673368.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru