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Новые облачные технологии
МойОфис Стандартный


08.10.2021 МИД России скрытно переходит на российское офисное ПО 2
19.07.2021 МойОфис и AstraLinux запустили комплексное решение для импортозамещения с обучением в Академии АйТи 1
19.07.2021 Коммерческим директором «Моего офиса» стала бывшая топ-менеджер «Билайна» 1
25.06.2021 Российские суды поставят «Мой офис» на 10 тыс. ПК под Windows 1
07.06.2021 Россияне создали замену знаменитому американскому шрифту, который недавно вычистили из ГОСТов 1
03.06.2021 «Мой офис» поставит в Республику Бурунди лицензии на 220 млн рублей 1
21.05.2021 «Почта России» четырехкратно нарастит многомиллиардные инвестиции в российские ИТ 1
05.04.2021 «Мой офис» выпустил бесплатные аналоги Word и Excel в браузере для всех желающих 1
01.04.2021 «Мой офис» на ПК стал бесплатным. Но не для всех 6
12.03.2021 Популярные шрифты изгнаны из ГОСТов. Госорганам предписано переходить на российские аналоги 1
09.03.2021 Глава российского офиса «Касперского» после 18 лет работы ушел в «Мой офис» 1
18.02.2021 «Росатом» приобрел 20 тыс. лицензий ПО «Мой офис» 3
27.01.2021 В «Мой офис» появился новый дизайн и ПО для бизнес-аналитики 1
12.01.2021 Российские тюремщики получат 25 миллиардов на цифровизацию 1
21.12.2020 ФСИН установила на тысячи ПК «Мой офис» и российский Linux «Альт» 2
04.12.2020 СЭД «Приоритет», установленная во многих федеральных министерствах, переходит на «Мой офис» 1
11.11.2020 «Мой офис» ускорился в 8 раз, обзавелся российской криптографией и получил еще более сотни обновлений 1
12.10.2020 Суды России переходят с Microsoft Office на российское офисное ПО 2
31.08.2020 Власти выделят 46,3 млрд руб. на новую российскую ОС и «убийц» Zoom и MS Team 1
24.08.2020 «Мой офис» и Merlion выпустили решение для отправки чиновников на удаленку 1
12.08.2020 «Газпром» впервые закупился «Моим офисом» 3
11.08.2020 «Мой офис» упростил доступ к пробным версиям продуктов 4
13.07.2020 Школы Тульской области переводят с Windows на Astra Linux 1
22.06.2020 РЖД переехали на «Яндекс.браузер» и российскую почту 1
18.03.2020 Россияне подарят африканцам миллион лицензий «Моего офиса» 1
03.02.2020 Три продукта линейки «Мой офис» внесены в реестр отечественного ПО 2
26.12.2019 Пенсионный фонд закупил «Мой офис» на один год за 70 миллионов 1
23.12.2019 «Мой офис» обзавелся важной опцией, которой нет ни в одном редакторе в мире 2
28.11.2019 Власти Московской области закупили на миллионы российское офисное ПО 2
01.08.2019 «Закрома Родины» массово переходят на «Мой офис» 3
24.07.2019 Российский «убийца» Windows и Office будет продаваться с большой скидкой 2
26.04.2019 «Почта России» переходит на российского «убийцу» MS Office 2
25.04.2019 «Почта России» переходит на российский офисный пакет «Мой офис» 1
31.07.2018 Разработчики всем миром создали ПК на «Байкалах» с российским ПО за 79 тыс. рублей 1
31.07.2018 Российские компании представили защищенный программно-аппаратный комплекс 1
23.08.2017 «Мой офис» укоренился в Linux для работы с совершенно секретными документами 1
11.04.2017 Российского «убийцу» Google Doc раздадут школам и колледжам бесплатно 1
23.11.2016 «Мой офис» подешевел для школ и вузов в 10 раз, и планирует отдаваться им бесплатно 2
01.07.2016 «Новые облачные технологии» выпустили большое обновление семейства приложений «МойОфис» 1

Публикаций - 39, упоминаний - 62

Новые облачные технологии упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6867 7
Microsoft Corporation 11168 6
Digital Design - Диджитал Дизайн 375 4
Yandex - Яндекс 4103 3
VK - Mail.ru Group 2487 3
Kaspersky - Лаборатория Касперского 2770 2
Акадо Телеком - Комкор 612 2
РусБИТех - ГК Astra Linux 426 2
Новые облачные технологии (НОТ) 227 2
Ростех - Ростехнологии 2230 2
Google LLC 7177 1
Русские программы 2 1
Terrasoft - Террасофт 140 1
Технопром Инновационная корпорация 25 1
Softline - Софтлайн проекты 5 1
Ланит Интеграция 101 1
Ланит ГК 1160 1
Acronis - Акронис 365 1
АйТи 753 1
Jolla - Sailfish Holding 58 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5363 1
Docsvision - ДоксВижн 780 1
Восход ФГБУ НИИ 367 1
ALMI partner - АЛМИ партнер 19 1
ЦРТ ГК - Центр речевых технологий 232 1
Nokia Corporation 2453 1
ОМП - Открытая мобильная платформа 186 1
Крипто-ПРО 200 1
Merlion - Мерлион 275 1
Infotecs - ИнфоТеКС 249 1
Почта России ПАО 1579 3
Бином 16 2
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4332 2
РЖД - Российские железные дороги 1081 2
Газпром ПАО 524 1
Гознак ФГУП - Экспедиция заготовления государственных бумаг 113 1
Роснефть НК 367 1
Почта Банк 289 1
Johnson & Johnson - J&J - Джонсон энд Джонсон 43 1
Okko - Онлайн-кинотеатр 123 1
Агентство Финансовой Поддержки 7 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5806 13
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1704 9
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 924 4
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1961 3
Росгвардия - Федеральная служба войск национальной гвардии РФ 162 2
Президент Российской Федерации 1442 2
Росрезерв - Федеральное агентство по государственным резервам 29 2
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 1002 1
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1241 1
Правительство РФ - Комиссия по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности 92 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1344 1
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности 312 1
РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 40 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1437 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 774 1
ГКУ МО Централизованная бухгалтерия Московской области 5 1
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 216 1
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 1254 3
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10397 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1038 2
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 5427 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2257 1
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 1097 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2234 1
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита персональных данных - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 255 1
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 574 1
TLS - Ttransport layer security - Криптографический протокол защиты транспортного уровня 182 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии 1638 1
СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Средства криптографической защиты информации - Криптография 227 1
MIPS - MIPS Instruction Set Architecture - Microprocessor without Interlocked Pipeline Stages - Система команд и микропроцессорных архитектур 192 1
ODT - OpenDocument Format - OASIS Open Document Format for Office Application - открытый формат документов для офисных приложений 20 1
Новые облачные технологии - МойОфис 311 35
Microsoft Windows 10 6676 23
Linux OS 4276 19
Google Android 10751 16
Apple iOS 5742 16
Apple macOS 934 11
ОМП Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 322 8
Microsoft Windows 856 6
Baikal Electronics - Байкал-Т - Микропроцессор BE-T 139 5
Apple macOS X 907 4
Tizen OS - Linux 215 3
Новые облачные технологии - МойОфис Профессиональный 38 3
Новые облачные технологии - МойОфис Частное облако 36 3
Т-Платформы Таволга терминал 26 2
Базальт СПО - BaseALT - Альт Рабочая станция 60 2
Infotecs - ViPNet Client 53 2
Яндекс.Телемост 36 1
Apple iPhone - Серия смартфонов 5143 1
Apple iPadOS 62 1
Dendy - Игровая приставка 15 1
VK - Mail.Ru Почта 164 1
VK - Mail.ru Видеозвонки 17 1
Microsoft Windows 7 1662 1
Java - Язык программирования 1180 1
Microsoft Excel 438 1
Новые облачные технологии - МойОфис Почта 45 1
Новые облачные технологии - МойОфис Хранилище 1 1
Новые облачные технологии - МойОфис Защищенное облако 4 1
Новые облачные технологии - МойОфис Текст 14 1
Digital Design АРМ руководителя - Мобильное рабочее место руководителя 10 1
Новые облачные технологии - МойОфис Таблица 18 1
Opera - Браузер 637 1
Microsoft Store 229 1
Microsoft Windows 8 1228 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 1072 1
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 686 1
ЦГУ - Цифровое государственное управление - Федеральный проект 116 1
Intel x86 - Архитектура процессора 994 1
Apple iPad 3263 1
Новые облачные технологии - МойОфис Образование 16 1
Путин Владимир 1828 4
Комиссаров Дмитрий 157 3
Кирсанов Алексей 24 3
Смирнов Алексей 142 2
Савюк Виктор 23 2
Медведев Дмитрий 1434 2
Давидан Александр 14 2
Чернышенко Дмитрий 234 2
Цуприк Василий 7 1
Акимов Максим 167 1
Чеглаков Андрей 40 1
Белозеров Олег 19 1
Warnig Matthias - Варниг Маттиас 10 1
Hendel Thomas - Хендель Томас 12 1
Емельченков Сергей 83 1
Фенюшин Евгений 21 1
Etoundi Laurent - Этунди Лоран Сердж Нгоа 1 1
Спиридонов Дмитрий 23 1
Болдырев Алексей 1 1
Харьков Александр 1 1
Россия - Российская федерация - РФ 57680 24
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17483 11
Германия - Федеративная Республика 3674 2
Европа 3788 2
Франция - Французская Республика 2143 2
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1624 2
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14181 2
Нигерия - Федеративная Республика 113 1
Габон 7 1
Конго - Демократическая Республика 11 1
Россия - Ростовская область 864 1
Сенегал - Республика 19 1
Африка 1499 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7988 1
Бурунди - Республика 51 1
Беларусь - Белоруссия 2099 1
Алжир - Алжирская Народная Демократическая Республика 119 1
Россия - Красногорск 106 1
Прибалтика - Балтия 597 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7218 1
Марокко - Королевство 75 1
Мадагаскар - Республика 15 1
Гана - Республика 35 1
Уганда - Республика 32 1
Того - Тоголезская Республика 12 1
Камерун - Республика 25 1
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 870 9
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3227 6
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 3
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1059 2
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 583 1
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс 221 1
ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС 354 1
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 848 1
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 123 1
ТАСС - Российское государственное информационное агентство 531 3
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 384 1
Формула 1 - Formula 1 - класс гонок на автомобилях с открытыми колёсами 95 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 769684, в очереди разбора - 673368.
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