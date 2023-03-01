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Агрохолдинг «АСБ-агро» перешел на «Мой офис»

«Мой офис», российский производитель офисного программного обеспечения для совместной работы с документами и коммуникаций, объявил о переходе одного из крупнейших агрохолдингов в Северо-Кавказском и Южном федеральных округах «АСБ-агро» на использование отечественного офисного ПО. Для миграции на платформу «Мой офис» организация закупила более 250 лицензий «Мой офис Профессиональный 2» и «Мой офис Стандартный 2».

Проект внедрения, которым занималась компания МСТ, стартовал в мае 2022 года с пилотного развертывания части лицензий «Моего офиса» в головном офисе «АСБ-агро». Также на тестовом стенде был развернут почтовый сервер «Моего офиса». После анализа и изучения всех функций нового ПО заказчик принял решение поэтапно развернуть российское офисное ПО во всех департаментах агрохолдинга.

Специалисты «АСБ-агро» выбрали решения «Моего офиса» за их функциональность, доступную стоимость, гибкие настройки и легкость в освоении. Заказчику требовалось, чтобы продукты входили в единый реестр отечественного ПО, включали функциональные редакторы для таблиц и графиков, почтовый сервер и почтовый клиент. Так, серверный продукт «Мой офис Профессиональный 2» был развернут в офисах холдинга в качестве основного инструмента коммуникаций и командной работы с документами в режиме реального времени. Для той части сотрудников, задачи которых в основном связаны с подготовкой и печатью отчетов, были установлены настольные приложения, входящие в состав «Мой офис Стандартный 2».

Другим критерием, который повлиял на выбор решений, стало соответствие продуктов «Моего офиса» высоким требованиям информационной безопасности. Решения «Моего офиса» полностью разработаны в России и позволяют организовать работу в собственном облачном пространстве без риска попасть под ограничения регуляторов или сервис-провайдеров. Информационная безопасность заложена на уровне архитектуры продуктов «Моего офиса», что гарантирует заказчикам контроль над данными и высокую защиту от утечек информации.

«Благодаря «Мой офис» мы смогли отказаться от решений иностранного поставщика. На данный момент все наши сотрудники используют «Мой офис» в качестве платформы для работы с документами, а коммуникация внутри организации приведена к единому стандарту», – сказал Игорь Ланин, генеральный директор «АСБ-агро».

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«Спрос на современное и безопасное офисное программное обеспечение растет в разных отраслях, в том числе в агропромышленном комплексе. Все чаще организациям нужна помощь в переходе с решений зарубежных вендоров. Наша экспертиза позволяет осуществить такой переход оперативно без остановки бизнес-процессов. За счет интегрированных коммуникаций и функций совместной работы «Мой офис» помогает ускорить работу с документами до 30%. Более 85% клиентов «Мой офис» оценивают миграцию на новые ИТ-решения как успешную и отмечают рост эффективности бизнес-процессов», – сказал Александр Иванников, коммерческий директор компании «Мой офис».

«Мой офис Стандартный 2» – офисный пакет для работы с документами и почтой. В состав продукта входят редакторы текстов, таблиц, презентаций, а также почтовый клиент для операционных систем Windows и Linux. Приложения устанавливаются на компьютер пользователя и не требуют подключения к интернету.

«Мой офис Профессиональный 2» – это автономная и независимая от иностранного ПО платформа, представляющая собой комплекс безопасных приложений и систем для коммуникаций и работы с документами. Решение включает в себя частное облако, табличный и текстовый редакторы, электронную почту, календарь, приложение для аналитики, презентаций и управления контактами. Продукт совместим с российскими и зарубежными операционными системами, предоставляет совместный доступ к документам и возможность их хранения внутри защищенного периметра информационной системы.

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